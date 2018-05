Cerezo: "Si hubiésemos podido fichar el año habría sido impresionante"

Voz 1375 00:00 presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo buenas noches

Voz 1146 00:02 es hola buenas noches muchísimas felicidades hombre muchísima mano otra final europea hombre

Voz 1 00:09 pues la verdad es que si las demás es que para estar contento mira yo pensaba esta tarde dijo mira este año esta temporada inauguramos el estadio si estamos segundos en la Liga que posiblemente y con incluidas casi queremos hicimos estamos en una final es lo que nosotros siempre hemos querido hemos deseado para nuestro equipo estar entre los tres primeros hacer una buena campaña en la Copa del Rey si no llega a la final no esperen una de las finales otro la Copa del Rey de La o de la Europa no podrán Champions entonces estamos contentos felices porque consideramos de que estamos en una época fantástica

Voz 1375 00:45 a una una cosa es la sexta final europea en nueve temporadas es la cuarta final europea desde que está el Cholo estaba hablando con Kiko ahora eh la decepción que llegó en la Champions en la primera fase y sin embargo como ha sabido remontar el equipo hasta meterse en la final que no es fácil no mira

Voz 1 01:01 Diego es un genio y aparte que es un genio es un tío que vive esto que lo siente y que se vio involucrado lo que es el espíritu atlético ha visto cómo luchan los jugadores pero no ahora controles de entrada el contra cualquier equipo si es que el equipo que eso ya se dejan que dejan el alma en el campo y eso es lo más importante que en estos momentos tiene este equipo

Voz 1375 01:20 de hecho hasta que Nadal se haga del Atleti y la he visto con una bufanda del Athletic en el cuello si lo que no que los otros no lo hace nadie presi

Voz 1 01:27 Nadal es un campeón nada es un campeón ya venía a vernos

Voz 1375 01:30 qué gran detalle del todo el partido

Voz 1 01:32 sabe que aquí donde el Atlético de Madrid quiere lo hizo todo goleadora pues época deportiva pues deportiva que tiene porque la chica es un campeón de campeones

Voz 1375 01:42 sí señor hoy ha sonado bien el Wanda Metropolitano Check Ico Gustavo aquí en El Larguero mañana es el primer examen de verdad para el Wanda Metropolitano la primera noche que de verdad tiene que ponerse volcado con el equipo al Estado de chapó la afición eh

Voz 1 01:55 la verdad es que la afición es increíble estaba al CD completamente lleno hay una expectación maravillosa yo ahora fíjate yo que estuve en el en la inauguración del Vicente Calderón yo te puedo decir fue eran otros tiempos en otras épocas no eran las de están maravilloso fútbol no pero te que si él ese año que damos los octavos en la Liga los séptimos no lo dimos sentimos de octavos tú fíjate la diferencia hemos estrenado esta digo que estamos segundos

Voz 1146 02:22 estamos en una final tremendo tremendo es mentira Alba Halle estuario Enrique sí sí a construir ahora mismo como estaban imagino no están felices y contentos tenido tan

Voz 2 02:31 poco pero tampoco desbordada tampoco ha ganado nada no

Voz 1 02:34 bueno no no nada pero oye llegar a una final ya ganar algo ya me entiendes o sea no no todo el mundo puedo decir con las circunstancias que sean unos porque pues mala suerte eliminan en cuartos otros en octavos otros en la en la liguilla no pero que hay que decir que no es fácil no es no es fácil estar en una en una final menos con el tiempo que nosotros estamos yendo a finales que o te hubieras dicho eso en semifinales en

Voz 1375 02:58 los nueve te en nueve temporadas los tiempos seis en nueve temporadas la cuarta final europea desde que está el Cholo que llegó al cierre de dos mil doce una pasión

Voz 1 03:05 hay ido Champions cuidado de Champions

Voz 1375 03:08 señor dos de Champions esta temporada pero vivo de TVE que decirlo así decirlo no lo recuerde a recordarlo no hace falta recordarlo oye sabes que el Olympique de Marsella es vuestro rival que acaba de terminar la prórroga

Voz 1 03:18 sí me acaban de decir no porque se lo impiden pero ella bueno mira a estas alturas ya te digo sinceramente ya no se en un principio cuando ambos en los cuartos de final decíamos bueno que venga un en las semifinales al final nos tocó el Arsenal que teóricamente es un gran equipo hoy es el equipo un equipo poco Pórtico consistente pero ahora ya es que te da lo mismo que sea uno que sea otro

Voz 1375 03:41 entiende sabéis cuantas entradas todavía no tenéis idea no la UEFA no

Voz 1 03:44 de nada se marcha al mañana que debe ser Moncho mañana para conocer todos los preparativos hoteles campos de entrenamiento y todo esto yo creo que las entradas expusieron la mitad como para cada uno no sé si las quedar a la que da igual

Voz 1375 03:57 llegar a la UEFA unas cuantas quince mi

Voz 1 03:59 sin si tiene para cada uno más o menos

Voz 1375 04:02 el presi en un año en el que habéis comenzado penalizando la sanción de la FIFA acabar ganando un título europeo es de nota lo ganáis

Voz 1 04:11 pues sí la verdad mira yo te digo una cosa yo no estoy muy ducho porque son los técnicos los que manejan todo esto pero el equipo que este año se hubiesen podido fichar hubiera sido impresionante impresionante de todas maneras es un equipo para mí impresionante porque con vosotros decís como tenemos la vida tan corta como tenemos en no sé qué encima llegar a todo esto pues se nota es para dar un fuerte abrazo al entrenador a los técnicos lo da todo

Voz 1375 04:38 sí señor pues se lo que se lo dará seguro y te gustaría que el Madrid ganara la Champions vosotros la Europa League y que hubiera Supercopa europea que nunca la ha habido nunca en la historia entre dos equipos de la misma ciudad si la vida de Champions pero nunca Supercopa europea

Voz 1 04:52 bueno tampoco ha habido tampoco ha habido dos finales de Champions con dos y la lista de aquí de Madrid

Voz 1375 04:58 poco tampoco sería bueno pues mira en esto

Voz 1 05:00 yo seguro que se puedan todo además nos vendría bien para dejar claro claro las cosas en Europa

Voz 1375 05:07 para dejar claro quién manda no en la capital en Europa

Voz 1146 05:11 oye en la capital sabes quién manda la alcaldesa sí

Voz 1375 05:17 dejémoslo ahí dejémoslo ahí la dejémoslo solo en el Ayuntamiento el alcalde bueno escucha cómo quiero que escuchen este sonido que no sé si lo has oído al final del partido sí pero así han recibido al Atlético miles de afición

Voz 2 05:31 a las puertas del Wanda Metropolitano así cantaban el himno cuando llevaba el autobús de la dieta

Voz 3 05:43 esto era fuera preciso

Voz 4 05:49 yo le dices a todos esos que te están oyendo pues nada que hacen bien en defender unos colores en defender a un equipo maravilloso que tienen en el equipo esté al final sabe lo que tiene que hacer para ganar para hacerlo

Voz 5 06:06 sí para hacer todos sus cánticos todos esos vítores todas esas gentileza que les dedica

Voz 6 06:13 Bulli con nuestro público como se quiera perder

Voz 1375 06:15 esto Griezmann fíjate del año que viene

Voz 4 06:20 Griezmann es el Atlético de Madrid

Voz 1375 06:22 Jean Pierre esto no encontrar en otros sitios no

Voz 1 06:26 bueno yo creo que mira yo siempre que los jugadores juegan porque tiene jugar Vidic manchó creo que quiere jugar Atlético de Madrid

Voz 1375 06:33 el año que viene estarán del Atleti

Voz 1 06:35 yo creo que sí pero de momento tiene contrato

Voz 1375 06:38 pero es habla regresó anoche de felicitarnos por esa final Tyco quiere algo al presi

Voz 1266 06:42 mandarle Press si buenas noches

Voz 1 06:45 gracias Kiko como estaba bien bueno feliz

Voz 1266 06:47 y contento sobre todo escuchando a la afición que yo creo que es un acto de humildad que no se te cae los anillos a pesar de haber bajado no eliminado de la Champions y seguir con la ilusión de de estar con el equipo en todo momento de llenar el estadio y tener esa ilusión es importante yo creo si no olvidar de dónde venimos que lo hemos pasado realmente mal y que la afición es consciente no a la hora de de a pesar de que es mucho diga que la Europa League en la segunda división de de Europa lo Atlético ganamos muchísima importancia para frenar arriba rival sigue haciendo ruido Kiko puso en más de fútbol que yo entiendo equipos que yo

Voz 4 07:24 yo te puedo decir que hay grupos hay grupos en las fases previas de o en la liguilla de la Champions que son bastante inferiores a lo que estamos jugando ahora en los cuartos de final semifinales y la final de la de la UEFA ya hay algunos equipos que tienen la suerte que les tocan estos equipos y están contentos nada de nada

Voz 1146 07:49 presidente muchísimas felicidades verdad muchísimas gracias más fuerte abrazo a todos los atléticos ir desde aquí desearles que al guión vamos a ir a ganar sea Manolete a Neptuno me he dicho que te dé un abrazo Manuel hablando con él ya me han dicho que estaba acostado

Voz 1266 08:06 tridente a ver guitarrero sí