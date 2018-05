Saúl: "Para mí aún están muy lejos, la magia que tenía el Calderón no la tiene el Metropolitano"

Voz 1415 00:00 tú que pero en prensa mérito mano porque tenemos unos grandes protagonistas del partido que es Saúl analizando este partido

Voz 0661 00:05 es complicado pero que tiene un once uno el equipo se defiende muy bien y aparte luego tienen jugadores muy bueno en judo

Voz 1 00:10 donde dice que segó en Francia el hecho de que ese juego en Francia

Voz 0661 00:14 la la final no creo que eso tenga nada que ver la verdad que los dos tenemos muchas ganas de jugar la final yo creo que va a ser el cincuenta por ciento

Voz 2 00:22 la eliminación de la Champions aún el equipo estaba muy tocado porque yo lo que he llegado muy lejos porque es un equipo muy fuerte lo habéis hecho en la UEFA Europa League de alguna manera compensa no

Voz 1415 00:33 eh Fran Torres que deje de contar mentiras acordes

Voz 0661 00:36 más no lo lo de la Champions pues como siempre no mucho pero ya lo dijimos con una más caer en Europa League que es una competición que nos traía mucha mucha ilusión muchos recuerdos y queríamos

Voz 1415 00:47 intentar ganarla y ahora estamos tenemos la oportunidad de de hacer lo que dijimos Saúl y otra final europea en en nueve años son cinco finales y contamos la empeorar de la Europa League esto demuestra el crecimiento de este de este club no se pienso que sí

Voz 0661 01:00 como te digo no creo que sea nada fácil hacerlo lo que estamos haciendo y hay pocos equipos que te lo hagan y lo que te digo tenemos muchas ganas mucha ilusión de de poner la guinda

Voz 1 01:11 a Griezmann un par de gestos con la grada estar metido no está comprometido con el club ya a nivel de vestuario leves incluso más cerca de quedarse que antes

Voz 0661 01:18 no creo que eso tenga nada que ver porque al final Griezmann para nosotros siempre hasta igual igual dentro no he pensado fuera por lo menos te digo lo de dentro Vestuario el final yo eso está diciendo joder tú estás tocado a la gente y eso es bueno significa que tenía ganas de de que la gente animase porque es dice Kiril cambiar de estadio difícil este año ha sido todo muy difícil y estamos muy muy contento de haber llegado a a lo que hemos llevado Saúl hablar del estadio

Voz 1 01:42 el Metropolitano el ambiente cada vez se parece más al del Calderón

Voz 0661 01:47 aún está sinceramente para mí aún está muy lejos pero la la magia que tenía el Calderón Vicente Calderón no la tiene el Metropolitano pero que es el principio de de una nueva era creo que poco a poco iremos creando esa magia con partidos como éste con eliminatorias como esta creo que poco a poco iremos creando esa esa magia tú no está muy lejos de

Voz 3 02:07 aún está muy lejos el guante del Calderón ha dicho los tranquilizar a todos los es un calambre solo pero madre mía

Voz 0661 02:13 hemos dicho siempre está tirando al suelo y me dice Diego para dice es un sinvergüenza exactamente nada era calambres y por ser precavido mejor salir Perviy dejar osito

Voz 3 02:29 que no lo haya visto a medida del cambio cuando faltaban diez minutos está viendo el cambio Dios

Voz 0661 02:34 a partir de ahora para el futuro exactamente que es el principio de una eran este estado haciendo las cuentas de cómo estáis arriba el segundo mejor equipo de Europa

Voz 1415 02:44 será el también según los los datos tú crees que el Atlético Madrid ya es un equipo que tiene que dominar de los más grandes del del mundo al al nivel de de los que siempre hemos en la cabeza

Voz 0661 02:53 no es cosa nuestra es decir eso nosotros tenemos que intentar demostrarlo en el campo este año hemos caído la Champions ya lo dijimos no que que la Europa League estábamos muy ilusionados que la Europa League no se había dado mucha nosotros llevamos ha montado la Europa League como creíamos que que había que afrontarlas Europa Saúl contra el Madrid el rival me da igual pero sí que me gustaría preocupa

Voz 1 03:13 millón tienes entradas para final aún no nos ha dejado