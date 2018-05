El Larguero (1ª parte / 03/05/2018): El Atlético jugará la final de la Europa League y hablamos con Cazorla y Cerezo

Voz 2 00:00 buenas noches enhorabuena a todos los atléticos porque su equipo el Atlético de Madrid va a jugar otra final europea acaba de terminar Carrusel deportivo hoy empieza Larguero con esa buena noticia para el fútbol

Voz 1284 00:57 Espanyol a la final de la H

Voz 1375 01:00 amplios del Real Madrid se suma la final de la Europa League del Atlético después de que los del Cholo Simeone le hayan ganado al Arsenal uno a cero en la ida empataron a uno y el uno a cero de Diego Costa ETA que ha marcado en el cuarenta y siete le da al Athletic dio el pase a su sexta final europea en nueve temporadas seis finales europeas en nueve temporadas la cuarta final europea desde que está el Cholo Simeone el alto

Voz 1284 01:27 Madrid tiene que conocer enseguida su rival porque estar en la prórroga el Olympique de Marsella y el Salzburgo como ese partido Borja Cuadrado hola hola Valbuena

Voz 3 01:34 es bueno pues acaba de marcar el Olympique de Marsella cuando parecía que el partido iba a acabar en tanda de penaltis ganó el Marsella dos cero en la ida dos cero en Salzburgo y en el minuto doce de la segunda parte de la prórroga a córner que bota Pallete ir rolando el portugués que acababa de entrar marca por lo tanto a punto de acabar el partido necesitarían dos goles los austriacos Salzburgo dos Olympique duró el Olympique salvo

Voz 1284 01:53 media rival del Athletic en la final está ahí Pedro Fullana en el Wanda Metropolitano con un protagonista de lujo hola Pedro muy bueno

Voz 1414 01:59 hola mano muy buenas en no es del Atlético de Madrid pero yo verle vestido de etiqueta en un campo de fútbol aunque sea fuera viéndolo en Londres el otro día entrenando de verdad que que que se nos hace una alegría tremenda ver a Santi Cazorla al menos sonriendo en en un campo de fútbol ya llegará a lo de jugar Santi muy buenas

Voz 1266 02:17 hola buenas noches por fin se está bien

Voz 1414 02:19 de la luz al final del túnel es menos mal

Voz 4 02:22 aún queda no pero pero bueno un poco más optimista no empezando hacer cosas en el campo hoy un poco en el ámbito no que siempre ha ido así que ojalá pueda conseguirlo con queda mucho por delante

Voz 1414 02:32 si hay que trabajar muy duro todavía no te escucha ya tiene el Larguero de alegría hombre escucharte hola Santi

Voz 4 02:37 ahora qué tal como está son bregó esa lesión bueno la lesión poco a poco con hoy con el palo de hoy pues un poco peor no pero pero bueno ojalá podemos salir adelante tanto el equipo como como yo en el tema de la lesión ojalá

Voz 1375 02:50 esperamos pronto jugando al fútbol es fútbol por delante seguro pero lo de hoy estabas en el Wanda estaba en Oviedo unos días ahí machacando entrenando hoy quería estar en el partido viendo a tus compañeros se ha sufrido hasta el final pero qué difícil es hacerle un gol a este Atlético Xantia

Voz 5 03:04 sí sí la verdad es que somos puede hacerle un gol en eh

Voz 4 03:08 dos partidos y hoy hemos tenido mucho control del Vall del partido hemos llegado a cierto peligro para el Atlético de Madrid cuartas partes pero sí es verdad que no lo hemos tirado mucho aportarían hoy y esa es la diferencia en el fútbol no

Voz 1375 03:21 de todas formas e otra final europea del Atlético es la cuarta desde que está el Cholo La Sexta nueve temporadas eso tampoco es casualidad

Voz 4 03:28 no no no ni mucho menos no Atlético yo creo que es el gran favorito en la final liguera gran candidato cuando cuando queda eliminado de la Champions no es

Voz 1414 03:37 el mérito es lo que tiene

Voz 4 03:39 este equipo encima lo que está consiguiendo hoy y está claro que tanto el Cholo como los jugadores y hay que darles enhorabuena por el trabajo que están haciendo

Voz 1284 03:46 mira son usted no una vez sino dos tres no sé cuántas parado

Voz 1375 03:49 que tiene mira que son a veces pone al Atleti

Voz 1284 03:51 bueno ya sabes que los rumores siempre siempre estará en el fútbol no qué vas a hacer que cuando acaba su contrato ha pues ya ahora pero esta temporada no en junio si se notaba ya ahí

Voz 1375 04:01 algún tipo de ofrecimiento por parte del Arsenal algo sobre tu futuro

Voz 4 04:04 no no nadie ha dicho nada no como es normal al final llevo mucho tiempo fuera de practicamente no podía entrenar y eso es lo que me plantea ahora no poder estar entrenando poco a poco que que me vean qué pero yo la sensación es que voy teniendo hoy el día de mañana apostó todo soberano oye cómo está

Voz 1375 04:21 el ni por cierto está lesionado también eh pero no sabemos exactamente lo que tiene que esperar a mañana le pasa al francés

Voz 4 04:27 bueno pues tiene mala pinta no parece que es el Aquiles es también

Voz 1375 04:29 por eso quiero decir no el tendón de Aquiles

Voz 4 04:31 se está hablando ahora con él si no ha dicho que si cree que ser Aquiles así que pues a los usuarios al Mundial va sí sí sí probablemente fuera del Mundial y hoy estará de baja bastante tiempo así que un día un poco duro en todos los sentidos no porque es una pérdida importante un jugador pues muy importante para dársenas para la selección que se el Mundial tanto con eso como las redes con la derrota pues

Voz 1284 04:54 estamos un poco pastillas aquí oiga que te apareció el Metropolitano aviso está alguna vez ahí no no no no lo que te ha parecido dar no

Voz 4 05:00 que Campazzo Campazzo un ambiente muy bonito para para jugar al fútbol muchas ganas de jugar tenía desde fuera sí que hay un campo muy bonita aquí seguramente Atlético de Madrid a ver si tenemos en la Liga española

Voz 1375 05:11 qué te queremos ver por aquí cerca

Voz 4 05:13 bueno a veces me habéis jugando qué es lo primero y luego ya veremos dónde

Voz 1284 05:16 abrazos Santi alegra hacía más calor

Voz 1375 05:19 Santi Cazorla que está ahí recuperándose que está en el Wanda Metropolitano de hasta viéndose partido a su equipo al que todavía es su equipo el Arsenal perdiendo contra el Atlético de Madrid saluda Miguel Martín Talavera que estaba narrando el partido en el Carrusel deportivo con Dani Garrido y con toda la banda ahora vamos a ir con Kiko Narváez y con Gustavo López y con todos los analistas pero hola Talavera muy buenas qué tal

Voz 1576 05:37 bueno buenas noches ha habido nervios tenías ahí que digo

Voz 1375 05:40 me quedo con cómo cómo marquen a la prórroga de las pruebas que viene aguantado Kevin ha sufrido el Atlético de Madrid

Voz 1576 05:45 yo creo que por momentos porque me jugaba con el marcador primero con empató a cero luego con uno cero y se replegado demasiado pero no porque el Arsenal dominado es verdad con esos balones sobre todo de de de Nacho Monreal por banda izquierda sufriendo mucho en banda derecha Tomás party pero yo creo que la arma era controlado bien tuvo las mejores ocasiones la primera parte en la segunda tuvo un montón de ocasiones para cerrar el partido y al final ese solitario gol de Diego Costa que para mí Manu ha hecho una exhibición absolutamente brutal delante de Julen Lopetegui

Voz 1266 06:13 mejor partido de largo desde que viste la camiseta del Atlético de Madrid

Voz 1576 06:15 a su regreso fíjate

Voz 1375 06:18 está muy decían los dos ha ido de más a menos George P dejó el partido de hoy ha sido brutal

Voz 1576 06:22 brutal brutal en todas las facetas exuberancia futbolística ganando los por arriba rastreando ha hecho un par de quiebros en el área

Voz 6 06:30 en una baldosa eh ha definido perfecta

Voz 1576 06:33 en ese tremendo base de de Antoine Griezmann de oro que lo ha tenido todo

Voz 0267 06:36 has sido bueno pues el partido que necesitaba Diego qué

Voz 1576 06:38 que llevaba gafado con el gol mucho tiempo y sobre todo el premio final para todos Atlético como tú decías al principio de El Larguero que ha sido otra final europea que se dice pronto cuatro en la era Simeone dos de Europa League

Voz 1375 06:49 Champions que son auténticas hoy sólo las dos de Champions que se perdieron la de la Europa League que se ganó en Bucarest ante el Athletic Bilbao y esta será la cuarta que también de Europa League final europea desde que está el Cholo Simeone ojo importante para los atléticos termina la otra semifinal Borja Cuadrado hiel rival del

Voz 3 07:03 Atlético de Madrid va a ser el Olympique de Marsella con un final muy bronco en la prórroga expulsaron Haidar al jugador del Salzburgo vemos

Voz 1284 07:09 a los jugadores de ambos equipos encara hay con eh

Voz 3 07:11 el árbitro el ruso Cassez en fin que catorce años después después de que perdiera la final de la UEFA frente al Valencia el Olympique de Marsella vuelve a una final Europa

Voz 1284 07:19 ea pues será el dieciséis de mayo

Voz 1375 07:22 Kiko de Madrid Olimpic de Marsella esa final de la Europa League ha sido impresionante ver cómo ha terminado el partido no se movía nadie del Wanda Metropolitano el Cholo Simeone salió con la bufanda desde el palco que no ha estado en la banda agitando a las masas porque no se movía nadie se quería ir a casa durante un rato largo hasta que han vuelto a seguir a salir los jugadores al terreno de juego si hoy esto

Voz 1284 08:07 pues no suena mal Kiko Narváez buenas noches Aceh Carreño Manu como suena del Wanda Metropolitano excusas el fiasco anoche que el primer examen de verdad para el Wanda Metropolitano pues yo creo que lo han aprobado con nota no

Voz 1266 08:25 sí hombre la transferencia ha llegado su hora de Calderón ha llegado perfectamente al metropolitano y ha vivido la primera gran noche el ambientazo ya lo comentaba Fullana y compañía que estaban viviendo algo muy especial de cara al futuro pues tenía halaga primera gran cita Hay y fíjate en la que se ha aliado no he practicamente lo que se vivía también en el en el Calderón y hay que ser muy consciente de la dificultad que conlleva esto sí iré que no se puede perder la humildad es saber de dónde se viene y a pesar de ser lo que él la Europa League y hay que ser muy consciente de que que es un paso hacia adelante para para seguir ahí arriba porque ya te digo que que abajo hace mucho frío lo he convivido oí ahí arriba se vive muy bien y eso de nuevo otro toque por parte del Atlético de Madrid para seguir haciendo ruido en España y en Europa

Voz 1375 09:20 eh ahora pregunto para aspectos del partido que quiero eh que nos contéis como habéis visto algunas cosas de este de este partido donde tanto ha sufrido el Atlético pero sin

Voz 1284 09:28 has ningún gol se mete en esa final está por ahí Gustavo López también

Voz 1375 09:30 Agus qué tal hola Manu qué tal buenas noches que dos sensaciones tan encontradas y tan distintas en una misma temporada no el batacazo que te metes en la Champions cuando te echa la Roma y el cara a Bali el Chelsea y ahora en la misma temporada te metes en la final de la Europa League no

Voz 0749 09:44 sí pero eso habla de lo que es este equipo no eso es la realidad lo que transmitió el Cholo Simeone de lo que el mensaje que caló en sus jugadores sabiendo que levantar no era es un plato de buen gusto había muchas expectativas puesta en la en la Champions a la realidad se perdió pero había que levantar el vuelo había que poner toda su fuerza así toda la mirada puesta en la Europa League y bueno superior yo creo que eso también es un trabajo psicológico desmotivación ese trabajo en la semana y la verdad que el esfuerzo valió la pena no una final más y creo que el trabajo está dando sus frutos

Voz 1284 10:20 ahora falta el paso más importante que ganar

Voz 0749 10:23 en esa final bueno pero por lo menos ese mal gusto que era la Champions ahora se vuelve a a trasladar a una alegría como es ahora al final de la Europa League humano

Voz 1375 10:32 está hablando el Mono Burgos que había estado en el banquillo en lugar del Cholo en directo en la tele en vine de de de

Voz 7 10:38 de forzar el camino hacia la victoria difícil que un equipo entrenado todo lo que representará sin ahora que estamos muy felices

Voz 1463 10:50 Germán qué mérito tiene el equipo por plantarse de nuevo en una final me decían lo jugadores que parece fácil pero que esto no es nada fácil

Voz 7 10:59 yo no vende sobre todo en el consumo es de acuerdo en ese estadio nuestra gente que la gente empujan también se hace sentir de verdad que lo que han militado y maravilloso yo también forman parte de nuestro equipo

Voz 1463 11:15 bueno hoy no estaba Diego Pablo Simeone estaba de nuevo Germán El Mono Burgos como se ha visto ayudado también al equipo le ha dado suerte

Voz 7 11:23 sí bueno yo no sé de uno crema el trabajo el trabajo trae suerte así que nada seguir seguir en la misma en la misma sintonía ahora tenemos FAS dio el domingo con el española que tranquilo a recuperar hoy a seguir para adelante

Voz 1463 11:39 quería preguntarle por nombres propios por Diego Costa anotando Ségol por Antoine Griezmann dando la asistencia por Godín otro muro como lo es Oblak

Voz 7 11:50 se lo digo a ellos no la verdad que nosotros creemos en el equipo de

Voz 1284 11:56 equipo las individualidades

Voz 7 11:58 por lo último no el pase al gol pero deja en la vida esto Pibe la verdad que está inmerso dentro de lo que es este equipo es no hay no hay elogio para para ellos o sea no no alcanza

Voz 1463 12:14 Germán de alguna manera se han liberado el Atlético de Madrid sea liberado Germán El Mono Burgos e hice ha liberado Diego Pablo Simeone tenían esa necesidad de plantarse en la final

Voz 1284 12:24 sólo las redes normales y le en directo

Voz 1375 12:28 está cortado por el mismo patrón que el Cholo hoy está con la alegría de la final pero ya está diciendo nada nada al trae no hemos ganado nada a pensar en el siguiente partido de Liga ya veremos si hay que rematar en la final presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo buena no

Voz 0171 12:40 hola buenas noches muchísimas felicidades hombre muchísimas gracias mano otra final europea hombre

Voz 9 12:46 pues la verdad es que si las demás es que para estar contento mira yo pensaba digo mira este año esta temporada inauguramos el estadio si estamos segundos en la Liga que posiblemente y con incluidas casi queremos hicimos estamos en una final es lo que nosotros siempre hemos querido hemos deseado para nuestro equipo estar entre los tres primeros hacer una buena campaña en la Copa del Rey si llegar a la final y esperan una de las finales de la Copa del Rey dos de la o de la Europa no

Voz 0171 13:16 los grupos de la Champions entonces estamos con

Voz 9 13:18 vientos felices porque consideramos de que estamos en una época fantástica

Voz 1375 13:23 pero una cosa es la sexta final europea en nueve temporadas es la cuarta final europea desde que está el Cholo estaba hablando con Kiko ahora eh la decepción que llegó en la Champions en la primera fase y sin embargo como ha sabido remontar el equipo hasta meterse en la final que no es fácil no mira

Voz 9 13:39 Diego es un genio y aparte que es un genio es un tío que vive esto que lo siente y que se involucrado en lo que es el espíritu atlético todos visto cómo luchan los jugadores pero no ahora

Voz 0171 13:49 sí sí era el contra cualquier equipo si es que

Voz 9 13:51 el equipo que sea se dejan que dejan el alma en el campo y eso es lo más importante que en estos momentos tiene este equipo

Voz 1375 13:58 de hecho hasta que Nadal se haga del Atleti la he visto una bufanda del Athletic en el cuello

Voz 0171 14:02 sí sí lo que nosotros no lo hace nadie no

Voz 9 14:04 a dar es un campeón nada es un campeón ya venía a vernos

Voz 0171 14:07 qué gran detalle todo el partido

Voz 9 14:10 sabe que aquí donde el Atlético de Madrid quiere lo hizo todo goleadora pues época deportiva pues deportiva que tiene porque que es un campeón de campeones señor hoy ha sonado bien

Voz 1375 14:22 cuando metropolitano a decían anoche Kiko y Gustavo aquí en El Larguero mañana es el primer examen de verdad para el Wanda Metropolitano la primera noche que de verdad tiene que ponerse volcado con el equipo al estado destapó la afición eh

Voz 9 14:33 la verdad es que la afición es increíble estaba el CD completamente ya no hay una expectación

Voz 10 14:37 León maravillosa yo ahora fíjate yo que esto

Voz 9 14:40 a la inauguración del Vicente Calderón

Voz 0171 14:43 sí yo te puedo decir fue

Voz 9 14:45 eran otros tiempos en otras épocas no eran las de porque se están maravillosas que estamos viendo lo hubo no pero te que si él ese año tenemos los octavos en la Liga los séptimos no hemos de un sitio hemos dotado tú fíjate la diferencia hemos estrenado esta digo estamos los segundos

Voz 0171 14:59 estamos en una final tremendo tremendo decirlo al baja el vestuario Enrique sí sí a subir ahora mismo como estaban imagino no

Voz 9 15:07 nada están felices y contentos seguido tampoco tampoco

Voz 11 15:09 yo desbordada tampoco ha ganado nada no

Voz 9 15:12 bueno no se ganó nada pero oye llegar a una final ya ganar algo ya me entiendes o sea no no todo el mundo puedo decir con las circunstancias que sean unos porque pues mala suerte eliminan en cuartos otros en octavos otro se en la en la liguilla no pero que hay que decir que no es cuando es no es fácil estar en una en una final menos con el tiempo que nosotros estamos oyendo a finales

Voz 1375 15:34 cómo te hubiera dicho son similares en el jueves

Voz 0171 15:37 me temporada por seis temporadas y la cuarta final europea desde que está el Cholo que llegó ellos tienen de dos mil doce una pasión

Voz 9 15:43 dos Champions cuidado caídos de Champions señor dos

Voz 0171 15:46 Sampe y como las pero vivo que te ve que decirlo

Voz 1375 15:48 ya decirlo no lo recuerde a recordarlo no hace falta recordarlo oye sabes que el Olympique de Marsella es vuestro rival que acaba de terminar

Voz 0171 15:55 prórroga si me acaban de decir que se esto ella

Voz 9 15:58 bueno mira a estas alturas ya te digo sinceramente ya no se en un principio cuando eran unos Juegos en los cuartos de final decíamos bueno que venga uno en las semifinales Honda sino nos tocó el Arsenal que teóricamente es un gran equipo y es el equipo un equipo y consistente pero ahora ya es que te da lo mismo que sea uno que sea otro

Voz 1284 16:18 me entiendes sabéis cuántas entradas todavía no

Voz 1375 16:21 la idea no la UEFA todo pero ya nada se marcha al mañana

Voz 9 16:23 tengo que ser mañana para hacer todos los preparativos hoteles campos de entrenamiento y todo esto yo creo que la mitad digamos para cada uno no sé las quedará la

Voz 0171 16:33 si alguna se queda a la juez a unas cuantas quince mi o si tienen para cada uno más o menos la última presi en un año en el que habéis comenzado pena

Voz 1375 16:43 cuando la sanción de la FIFA acabar ganando

Voz 0171 16:46 el europeo es de nota si lo ganáis

Voz 9 16:48 pues sí la verdad mira yo te digo una cosa yo no estoy muy ducho porque son los técnicos los que manejan todo esto pero el equipo que este año si hubiesen podido fichar hubiera sido impresionante impresionante de todas maneras es un equipo para mí impresionante porque con vosotros decís como tenemos la vida tan corta como tenemos en no sé qué iba a llegar a todo esto pues se nota es para dar

Voz 0171 17:11 Puerto abraza el entrenador a los técnicos

Voz 9 17:14 vistas a lo a todo el mundo

Voz 1375 17:16 se lo dará aseguró que te gustaría que el Madrid ganara la Champions vosotros la Europa League y que hubiera Supercopa europea que nunca la ha habido nunca en la historia entre dos equipos de la misma ciudad Seal ha habido de Champions pero nunca Supercopa europea

Voz 9 17:29 bueno tampoco ha habido tampoco ha habido dos finales de Champions con dos y la lista de aquí de Madrid

Voz 0171 17:35 tampoco tampoco bueno pues mira

Voz 9 17:38 bien que se puedan todo además nos vendría bien para dejar claro claro las cosas en Europa

Voz 1284 17:44 para dejar claro quién manda en la capital Europa

Voz 0171 17:48 bueno oye en la capital sabes quién manda la alcaldesa

Voz 1284 17:54 dejémoslo ahí dijimos lo suelo en el Ayuntamiento el alcalde bueno

Voz 1375 18:01 escucha cómo quiero que escuchen este sonido que no sé si lo has oído al final del partido sí pero así han recibido Alan díptico miles de aficionados

Voz 11 18:09 puertas del Wanda Metropolitano así cantaban The

Voz 1375 18:11 no cuando llevaba el autobús de la dieta

Voz 12 18:21 esto era fuera aprecie

Voz 10 18:26 yo dices a todos esos que te están oyendo la esperada que hacen bien en defender unos colores en defender a un equipo maravilloso que tienen el equipo esté al final sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que hacer para ganar para Sacyr

Voz 13 18:44 hacer todos sus cánticos cosechó vítores

Voz 10 18:47 los esas gentileza es que les dedica

Voz 14 18:50 públicos nuestro público como se quiera perder esto Griezmann fíjate del año que viene

Voz 10 18:57 Griezmann es el Atlético de Madrid ya ya ya

Voz 1375 19:00 pero cómo se pierde esto no va encontrar en otro sitio no

Voz 9 19:03 bueno yo creo que mira yo siempre he dicho que los jugadores juegan porque tiene jugar y yo creo que quiere jugar Atlético de Madrid también el Athletic hombre yo creo que sí pero de momento tiene contrato

Voz 1375 19:14 vale pero es noche de hablar de Griezmann es noche de felicitarlos por esa final Kiko quieres algo al presidir

Voz 1266 19:20 mandarle Press buenas noches

Voz 9 19:22 gracias Kiko como estaba bien bueno feliz

Voz 1266 19:25 a contento sobre todo escuchando a la afición que el yo creo que es un acto de humildad que no se te cae los anillos a pesar de haber bajado no eliminado de la Champions y seguir con la ilusión de de estar con el equipo en todo momento de llenar el estadio y tener esa ilusión es importante yo creo si no olvidar de dónde venimos que lo hemos pasado realmente mal y que la afición es consciente no a la hora de de a pesar de que es mucho diga que la Europa League en la segunda división de de Europa lo Atlético ganamos muchísima importancia para frenar arriba rival sigue haciendo ruido

Voz 10 19:58 Kiko de fútbol que yo entienden mal de tipos que yo yo te puedo decir que hay grupos hay grupos en las fases previas de la liguillas de la Champions que son bastante inferiores a lo que estamos jugando ahora en los cuartos de final semifinales y la final de la Champions de la UEFA que hay algunos equipos que tienen la suerte que les tocaba en estos equipos están contentos situándola en el una

Voz 1284 20:27 presidente muchísimas felicidades verdad

Voz 9 20:29 muchísimas gracias mano un fuerte abrazo a todos los atléticos ir de aquí de Alves que al Lyon vamos a ir a ganar servido Manolete a Neptuno

Voz 0171 20:36 lo que te dé un abrazo Manuel hablando con él ya me han dicho que estaba por llegar

Voz 1266 20:43 hoy lo harto estridente a guitarrero pecie

Voz 1284 20:47 sí yo fuerte abrazo humano Diego Alves otro preside hasta luego coge Manolete por si acaso ahí

Voz 1375 20:53 el dieciséis de mayo hay que celebra algo ya está encima de escéptico diez minutos para las doce es una noche de alegría para los atléticos en una semana en la que de verdad nos van a coger manía qué le vamos a hacer es que está acogiendo hasta un poco de asco diría yo que habían dicho porque si no es una final de Champions es una final de Europa es una final de Europa League es el Barça es el Madrid el Atlético los dos es que no hay quien pueda con nosotros un coche el Metropolitano si te preguntan por tu plato favorito no dudas el trabajo de tu vida lo tienes claro el beso que volvería

Voz 11 21:25 a dar cómo es eso lo que te pregunten por el SUV de lo suyo no hay uno sino dos por España

Voz 15 21:34 luego tiró desde diecinueve mil seiscientos euros desde veintiun mil ochocientos euros oferta es válida hasta el treinta y uno de mayo

Voz 1284 21:42 esta condición es imposible un punto Es horas seguimos Fall paguen ahora seguimos con Gustavo López y con Kiko Narváez nos pide paso Marta Casas está hablando el Cholo Simeone Marta hola

Voz 0501 21:51 hola buenas noches está hablando el Cholo Simeone acompañado en la mesa por Germán Mono Burgos que haya ocupado su lugar en el banquillo por esa expulsión el Cholo por otra clasificación para la final de la Europa League lo ha para obviamente entender lo que hay que ser Gramovén hola Diego

Voz 1509 22:08 aquí arriba Marta Casas en directo para el larguero le preguntaban antes es la cuarta final desde que el Cholo Simeone final continental desde que el Cholo Simeone y el cuerpo técnico están en el banquillo del Atlético de Madrid nueve en toda su historia siempre habla de lo importante

Voz 1375 22:22 todo lo que le ha dado el Atlético de Madrid a usted

Voz 1509 22:24 me gustaría saber qué le da el Cholo Simeone al Atlético de Madrid para que en estos últimos siete años la historia del club haya cambiado por completo

Voz 0501 22:31 a ver yo soy la cabeza visible de un grupo que trabaja hace seis año de una manera extraordinaria pero simplemente eso la cabeza visible de un montón de gente que trabaja diariamente para qué para que las cosas que pasan por un camino positivo y un agradecido al club que ha contado con nosotros en un determinado momento

Voz 16 22:56 esperamos seguir dándole

Voz 0501 22:58 lo mejor creemos que detenerse a pensar todo lo que estamos haciendo se lo decíamos en los primeros años no es bueno tenemos que mirar el español que el domingo que tenemos por delante y obviamente seguir ligado a este segundo lugar en la en la clasificación española que para nosotros también es muy importante

Voz 1414 23:19 pues ni siquiera después clasificaba al Atlético de Madrid otra vez para una final para la final de la Europa League deja de pensar en el próximo partido del Espanyol el domingo también aquí el metropolita son cuatro finales contigo pero sí que es la primera final eh estando el Atlético de Madrid

Voz 1266 23:34 en este estadio y que hablado en su segundo

Voz 1414 23:37 lo que tenemos son los grandes protagonistas del partido que es Saúl analizando este partido complicado pero que tiene una hora el equipo defiende muy bien y aparte luego tienen jugadores muy bueno en ante el hecho que se juegue en Francia la la final no creo que eso tenga nada que ver la verdad es que los dos tenemos muchas ganas de jugar la final yo creo que va a ser el cincuenta por ciento

Voz 17 23:57 aunque la eliminación de la Champions aún el equipo estaba muy tocado

Voz 1414 24:01 yo lo que he llegado muy lejos porque eso es

Voz 17 24:04 es muy fuerte lo habéis hecho en la UEFA Europa League de alguna manera compensa no

Voz 1414 24:10 Fran Torres que deje de contar mentiras pasar por detrás no a lo largo de la Champions pues como siempre no cambió mucho pero ya lo dijimos con una más cae en Europa League que es una competición que nos traerá mucha mucha ilusión muchos recuerdos y queríamos el ganarla no hay ahora estamos tenemos la oportunidad de de hacer lo que dijimos Saúl y otra final europea en en nueve años son cinco finales si contamos la Europa League esto demuestra el crecimiento de este de este club no es pienso que como te digo no creo que sea nada fácil hacer lo lo que estamos haciendo hay pocos equipos que te lo hagan y que te tenemos muchas ganas mucha ilusión de poner la guinda

Voz 18 24:47 hemos visto ya Griezmann un par de gestos con la grada estar metido no está comprometido con el club ya a nivel de vestuario leves incluso más cerca de quedarse que antes

Voz 1414 24:54 no creo que eso tenga nada que ver porque al final Griezmann para nosotros siempre hasta igual se va está igual de dentro nunca he pensado fuera por lo menos te digo lo de dentro Vestuario el final yo eso está diciendo en el campo y joder tú estás tocando a la gente y eso es bueno significa que tenía ganas de de que la gente animase porque es dice difícil cambiar de estadio difícil este año ha sido todo muy difícil y estamos muy muy contento de haber llegado a a los que hemos llevado Saúl hablar del estadio el Metropolitano el ambiente cada vez se parece más al del cansaron aún está sinceramente para mí aún está muy lejos de la la magia que tenía el Calderón Vicente Calderón no la tiene que el Metropolitano pero que es el principio de de una nueva era creo que poco a poco iremos creando esa magia con partidos como éste con eliminatorias como esta creo que poco a poco iremos creando esa esa magia

Voz 1284 25:41 bueno no está muy lejos aún está muy lejos del Calderón ha dicho Saúl todos los diciéndoles un calambre solo pero madre mía

Voz 1414 25:50 es un nicho animal siempre está tirando al suelo y me dice Diego Pardo dice es un sinvergüenza exactamente nada era calambres y por ser precavido mejor salir dejar al otro

Voz 1284 26:05 que no lo haya visto a medida del cambio cuando faltaban diez minutos estaba viendo el cambio dijo

Voz 1414 26:10 a partir de ahora para el futuro exactamente que que es el principio de una eran este estado haciendo las cuentas de cómo estáis arriba el el segundo mejor equipo de Europa a nivel internacional también según los los datos tú crees que el Atlético Madrid ya es un equipo que se tiene que dominar de los más grandes del del mundo al al nivel de de los que siempre hemos

Voz 1006 26:28 Meza

Voz 1414 26:29 no es cosa nuestra es decir eso nosotros tenemos que intentar demostrarlo en el campo este año hemos caído en la Champions ya lo dijimos no que que la Europa League estábamos muy ilusionados que la Europa League no sabía dado mucha nosotros llegamos ha montado la Europa League como creíamos que había que afrontarlas como pasado el contra

Voz 18 26:44 Madrid

Voz 1414 26:45 el rival igual pero sí que me gustaría Pascual la super copa millón tienes entradas para la final aún no se ha dejado eh bueno este martes ya burdamente veinte sonriente pero a mí me llama la atención es el hace una fotografía el peor que se ha marchado y eso que había fiesta en El Vestuario Gameiro lo digo porque a veces se sabes que el reflejo de ciertas imágenes y situaciones es lo que hay había fiesta en El Vestuario ha sido el primero en en en marcharse imagino que no estará contento por pasar pero a lo mejor no por no jugar no y luego está volviendo pues Fernando Torres que pasa por detrás de Le les sopla algo a lo que dice que deja de contar mentiras en marcha Diego Costa y le dice eres un sinvergüenza evidentemente es un día de fiesta para los rojiblancos otra final europea que no es nada sencillo el Atlético Madrid se está acostumbrando en los últimos años al que había

Voz 1375 27:35 pues esa es la fotografía que nos hace Fullana con un Gameiro que ha salido en plena fiesta pitando El Vestuario porque seguramente no esté muy contento hoy oye pues tendrá motivos para estar disgustado también los tendrá el Cholo para estar disgustado con él porque seguramente tampoco ha rendido al nivel que esperaba el Cholo Simeone y por eso seguramente haya jugado mucho menos de lo que lo hubiera esperado hacemos una pausa vamos con el sanedrín que están Kiko y Gustavo Pardo qué bien lo que es el partido seguramente escuchemos algún protagonista más pero nos pide paso Héctor González fuera del metropolitano con miles de atléticos todavía por las calles celebrando el pase a la final hola Héctor muy buenas

Voz 1293 28:05 qué tal mano buenas noches cuánta felicidad veo a mi alrededor cuántas caras contentas de los atléticos cuántos ha sufrido hoy

Voz 0749 28:12 bueno está sufrió pero porque es el Atleti no se sufre no se pasa es así

Voz 1293 28:17 la cuarta final europea con el Cholo ya esperemos

Voz 1284 28:20 esta nueva tragamos para casa

Voz 1293 28:22 Nafti mismo para la final al mucho mucho mucho lo que es lo que más te ha gustado el partido pues sobre todo la delantera abismal eso visto muy enchufados sí la verdad es que han puesto que Costa nervioso para definir sí sí sí pero bueno muy bien muy contento está si así se recuperaba nacional que creo que está bueno ojalá no sea nada aquí en León apretar como vamos

Voz 8 28:46 es como si usted es el último día eso no le hay que darlo todo yo creo que el Atleti yo creo que vamos a ser campeones no lo merecemos no lo merecemos pues muchas gracias Manu ya lo oyes

Voz 1293 28:56 el sentimiento atlético desbordado el Atlético está en una nueva final ahora

Voz 1375 29:01 vuelvo contigo Héctor a ver si los atléticos les gustaría una Supercopa de Europa entre el Madrid y el Atlético de Madrid si queréis opinan en el Whatsapp de Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete XXXVII sesenta madridistas y atléticos estaría veros las caras en una Supercopa de Europa algo que no ocurrió nunca me decían los compañeros de fútbol internacional que en el ochenta y cinco estuvo a punto de ocurrir porque ganó el el Ewerthon la Recopa el Liverpool quedó subcampeón de la Copa de Europa estuvieron a punto de enfrentarse a la Supercopa de Europa pero nunca ha ocurrido que el Campeonato de Europa o de la Champions

Voz 0171 29:35 y el de la Europa League antes UEFA o Recopa que había antes

Voz 12 33:56 sonido del Wanda Metropolitano cuando terminó el partido

Voz 1284 34:00 te digo lo que ha dicho Esaúl que aún está muy lejos el Wanda del Calderón yo creo que eh

Voz 26 34:07 estoy de acuerdo con él pero creo que también lo ha dicho un poco Saúl lo decía antes

Voz 1576 34:11 en noches como ésta son los que van

Voz 26 34:13 eh acercando lo que fue el Calderón que tuvo cincuenta años para serlo lo que es el Metropolitano hablando aquí ahora con Axel él él debutaba en el Metropolitano y me decía que el ambiente Wesley

Voz 1576 34:23 estado muchísimo porque es un ambiente de fútbol a mí me suena mucho más gente muy británico por momentos y la verdad que hoy ha sido espectacular Lloyd desde que he pisado el Metropolitano o Manu con diferencia ha sido el día que más se vivido un ambiente de de este estadio

Voz 1375 34:36 te ha gustado eh Axel el ambiente es verdad que los para los atléticos lo decía anoche Kiko lo decían todo no todavía no se ha vivido una gran noche comparada con las grandes noches se han vivido en el Calderón pero al oír a Saúl como que todavía le queda mucho bueno es una forma de exigir también a la afición de alguna manera que te apareció

Voz 0267 34:51 no me parece que ser respetar la historia no al fin y al cabo no puede sustituir a algo que ha tenido tanta mística durante tantísimos años

Voz 1266 34:59 Ellos por algo que acaba de empezar me parece razonable

Voz 0267 35:01 a lo que ha hecho Saúl el ambiente me ha gustado mucho ambiente de semifinal europea un ambiente de público que acompaña al equipo que cuando se va acercando el final pues ya se ve en ese partido hoy lo empieza a celebrar detecta también cuando el equipo pasa malos momentos para para ayudarle y por lo tanto me ha gustado claro que sí y creo que así

Voz 1266 35:21 todo un una noche que va a recordar muchas

Voz 0267 35:23 gente como la primera gran noche de este estadio

Voz 1284 35:26 por qué ha terminado la rueda de prensa el hecho lo verdad Marta

Voz 1509 35:29 se acaba de terminar se marchaba ya el Cholo Simeone acompañado de su fiel escudero Herman el Mono Burgos los dos satisfecho los dos felices ya ha dicho el Cholo Simeone ya lo hemos visto en esas imágenes que le ha tocado vivir el partido en el palco que le ha tocado sufrir como un aficionado más ha dicho ha dicho que se ha escrito una de las primeras páginas de la historia del Wanda Metropolitano y que lo primero que ha hecho al entrar al vestuario es abrazar a los jugadores y decirles que gracias así que el Cholo Simeone que se marchaba satisfecho que se marchaba feliz con esa satisfacción un poco del del deber cumplido podríamos decir que

Voz 1375 36:02 pues a la espera que no aspira paso Fullana con Koke que es el siguiente protagonista que va a comparecer en directo son las doce y seis Si están todavía saliendo del vestuario y yo les pregunto a Gustavo ya aquí lo buena todos hay que hacerle un monumento Gustavo directamente no sabes lo que está lo que ha sido este club este equipo desde hallados sin neones no es brutal desde que ha llegado el choque

Voz 0749 36:21 va a ser difícil imaginarse un Atlético de Madrid en el Cholo no sé cómo cambió la dinámica ganadora como cambio ese espíritu cómo compite el equipo creo que revalorizó no sólo hay institución sino cada uno de sus jugadores y eso también Cholo es para agradecérselo ahora Bob es un Atlético de Madrid que compite mucho mejor este puede gustar más o menos su filosofía

Voz 1414 36:41 perdona me Gustavo que aparece por aquí que la ciudad en el en el Larguero buenas noches a todo me gustaría saber qué qué sientes a esta hora de la noche con otra nueva final europea os estáis acostumbrando ahí al al

Voz 1006 36:54 la eh bueno orgullosos no de de todo el trabajo no es fácil llegar a otra final europea como se nos dio todo el principio daño no porque al final no pudimos firmar y no es fácil y bueno yo creo que orgulloso de lo que estamos haciendo hoy estamos otra final no y ahora queremos ganarlas entonces bueno vamos a ir con todo para para poder ganar al final y levantar otro título

Voz 1414 37:17 jugar contra el preguntándole ahora por el Marsella a un equipo francés era jugar la final en en Francia es motivo no es estar en final es es que

Voz 1006 37:27 el equipo no entonces bueno hay que ver sobre todo individuales que las individualidades que tiene sí está la final es algo muy bueno cuando llegue el día miraremos al rival bien y lo haremos porque de momento no hemos analizado nada

Voz 1414 37:41 el partidazo que se también Griezmann que les daba un abrazo aquí a Koke porque hoy ha sido un partido controlado

Voz 1006 37:50 y si no controla muy bien el partido no pero no es fácil no porque ellos salen muy rápido pues tiene muy buena posesión de balón sobre todo a final de de jugada ahí lo sabe lo hemos sabido contrarrestar bien no tiene grandísimos jugadores y bueno lo difícil sí que es cierto que fue allí no con un jugador menos con diez luchado todo el partido a contracorriente hay pudimos rascar un empate al final muy bueno pues nos ha facilitado las cosas para luego jugar esta eliminatoria que hay que jugarla y ahí íbamos esto o debíamos hacer no sabía ganar el partido y lo hemos bueno

Voz 1414 38:23 pero últimamente está con que también con una sonrisa en la boca como el resto de futbolistas del Atlético que van saliendo todos ellos elevan dando toquecito a la espalda cuando Metropolitano el mejor partido en en el Wanda Metropolitano sobre todo con el ambiente que se ha vivido en el día de hoy

Voz 1006 38:36 pues no que sea el primero no yo creo que que no sólo nosotros no sino toda la gente no necesitaba un partido así un una semifinal de Europa para para llevarnos a una final y entonces bueno claro que va a quedar este día para el recuerdo porque estamos en otra final europea Hay yo creo que entiendo quince años muy pocas veces han llevado a finales europeas y este grupo está llegando a muchas ya no nada fácil lo que estamos haciendo hoy es de valorar noi y la gente no lo valora

Voz 18 39:02 agradecer hablando de la agenda que ha visto muy metido con la gente ha sido a Griezmann imagino al aficionada Atlético Madrid sobre todo pensando que Griezmann puede seguir el año que viene

Voz 1006 39:10 bueno Antonio estado enchufadísimo desde el primer momento no sólo no sólo con la gente no sino el partido y bueno todos queremos claro que que si a Griezmann no no sólo el aficionado sino sino jugador pero bueno eso ya no es no es una pregunta para mí es para Antoine pero pero bueno veremos a ver qué pasa a final de temporada ojalá ganemos un título que es que es lo que toda la gente que quiera Ivonne después de si tenemos la fortuna de poder ganar esta Europa League o te lleva la Supercopa de Europa y ojalá podamos levantarse

Voz 1414 39:40 título había ambientazo hoy en el en el Calderón ha jugado mucho para Diego Costa juego para Diego o no porque al final

Voz 1006 39:47 Nos Nos desahoga mucho cuando estamos metidos atrás porque el Arsenal te te lleva a estar a estar muy atrás porque tiene mucha gente que jugó

Voz 1414 39:53 va muy bien el balón y bueno hemos sido muy a atacar Ibon pues lo buscamos hoy no se ha hecho Saúl que habían que el ambiente del metro

Voz 1375 40:03 estamos hablando de Koke del ambiente una y otra vez sobradamente en el Wanda Metropolitano estaba hablando Gustavo decía sobre la brutal transformación de este club desde que ha llegado

Voz 0749 40:12 sólo se es impresionante mano y yo creo que la la dificultad que tiene un entrenador de ser el mensaje a sus jugadores en y ese mensaje de de positividad y ganador de ser competitivo de tratar de tú a tú a cualquier rival eso se lo transmitió al Cholo Simeone es verdad que los jugadores han asimilado de ese ese mensaje lo plasman dentro del campo de juego y ahora te compiten de tú a tú está en una final creo que comentabas la quinta no si no me equivoco

Voz 1375 40:37 esta es la cuarta desde que está el de Champions Europa League y la sexta en nueve temporadas efectivamente

Voz 0749 40:42 no olvidemos donde cogió el Cholo Simeone al Atlético Madrid con todas las dificultades que tuvo este año no puede fichar quedara fuera la Europa de la Champions encara la Europa allí sin algunos jugadores importantes como es el caso de Carrasco Gaitán Agusto Fernández el fueron diciembre bueno sin embargo

Voz 1284 40:57 los fichajes que no han podido jugar hasta enero Olot la falta de forma de cada uno de ellos bueno todo eso

Voz 0749 41:03 también es logrado por el Cholo Simeone así que el problema va a ser el que venga detrás del Cholo Simeone en algún momento se va a tener el Cholo Simeone el problema es quién bien atrás a quién va a ir a buscar el club

Voz 1375 41:14 después de la de las de trayectoria esta el indoloro con el Atlético Madrid igual hay que dejarle un año en blanco Kiko que no juega nadie que no venga nadie a un año de barbecho esos no

Voz 1284 41:24 lo comentamos lugares una patata allí vamos vamos

Voz 1266 41:29 yo querría esa patata lo que no lo hubiese querido seguramente una patata hace diez doce o quince años por la inestabilidad que había en el club Hinault general lo que está generando el club a día de hoy lo peor sería buscar comparaciones y quiere hacerlo que ha dejado el Cholo o en su casa en su momento si lo dejase no te digo porque ya lo dice Miguel Ángel Gil el Atlético de Madrid ya lo hemos comentado mano algún que otro ya los cuatrocientos millones de euro que va a tener presupuestos de aquí la temporada que viene es mucho más fácil trabajar con un equipo en cuatrocientos millones de presupuesto a la inestabilidad que había cedido a este año el Cholo te lo deja ahí arriba es cierto que que es complicado pues igualarlo lo que ha hecho el Cholo que por número ya estaba en la cúspide total de la historia del Atlético Madrid el mérito que tiene este Simeone que ya la séptima temporada cuando la fecha de caducidad de muchos entrenadores jugadores y equipos

Voz 1284 42:20 pero si la tercera están ya pidiéndole

Voz 1266 42:23 ahí el mérito que tiene reinventarse cuando ha caído eliminado de la Champions que normalmente baja lo lo brazo pues es algo que no te motiva y el equipo desde el primer momento pum de nuevo otra final más en la que estas la que está arriba ahora el Atlético Madrid suena de nuevo en Madrid en la final de otra de la Europa League la cabeza visible y el motor me hizo olvidar Darwin en ningún Godín y compañía lo que llevan todos los que al final sólo el el mono de trabajo yo decía que no iba a dar la verdad decía yo que sobre todo el mérito a todo lo que dicen muy rico

Voz 1576 43:00 Kiko es que además lo ha hecho cambiando practican de toda la plantilla es que de la primera final de Simeone quedan cuatro futbolistas Godín

Voz 0267 43:08 Filipe Gabi Juanfran

Voz 1576 43:10 quiero decir que al final no es que hayan mantenido Tous estrellas para poder este camino esplendoroso del era Simeone Godín no

Voz 1375 43:17 el IPE Juanfran eh

Voz 1576 43:19 en Gabi Gavin esos cuatro son los que quedan de la primera final de eso demuestra que ha habido una evolución en la plantilla que Simeone ha seguido el mismo camino y creo que es un mérito tremendo

Voz 1284 43:30 de los cuatro tres de atrás eh esto ha cambiado mucho más adelante atrás nada porque aparte trajecito que estaban absolutamente sí

Voz 0749 43:40 parte Manus sabe lo que debe ser aguantar a este muchacho

Voz 1284 43:43 viento árido en el día a día en el entrenamiento que has visto rivales Yohana Cobo le he visto con la bufanda en el palco Bale

Voz 27 43:48 he dificilísimo en el cómo

Voz 1284 43:51 el día a día crear ese espectacular

Voz 27 43:54 pues este es el