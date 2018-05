Elsa: "Hoy hace un año que mi nieto se quitó la vida y me arrepiento de no haber pasado más tiempo con él"

Voz 0020 00:00 hola Elsa desde Cantabria buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches llena qué tal muy bien que te diría va poder hablar contigo de nuevo igualmente Finanza chino un año trae el mismo día ya ver llorando y negó dijo el tío para decir que de que tenía un dolor muy grande porque justo también que tan importante de los trabajadores que había quitado la vida mío de veintisiete años

Voz 2 00:35 el lo recuerdo perfectamente lo había hecho en otro país además sí sí sí

Voz 1 00:42 sí que en Chile

Voz 3 00:45 sí

Voz 1 00:46 en qué se para mí hemos sufrido mucho porque queríamos mucho entonces era un niño muy bueno pero las cosas de la vida

Voz 2 00:59 Veintisiete sueños tengo esa veintisiete años

Voz 1 01:05 dijo un hijo de cinco años pero cuando nos escoger solamente se por Internet porque yo llevo muchos años aquí en España el bronce el que tengo de no poder haber estado su funeral porque a lo mejor exterior poquito más tranquila una inquietud que tengo ahí clavada al que me corroe todo lo días no hay día de Dios que no me acuerde de él Yllera yo estoy me decían planita porque para todo mi nieto y mi di miembro yo soy la manita y no soy la abuela ni la como dicen aquí entonces que bueno ya a la vuelta de un año estamos pues lo menos poquito más tranquilo pero sí que hay día que Menezes que miro al cielo ahí trato de verlo y no como no lo veo dónde como yo era hijo el padre está muy afectado ante de noche me llamo llorando porque estaba preparan envidio de su hijo cosa que no se puede aguantar entonces no

Voz 0020 02:19 no lo recuerdo no sé si vive aquí vive en Chile

Voz 1 02:22 lo vive en Chile el vídeo aquí B2 había ido que ahora ya menos mal que estaba ella cuando pasó todo esto que viene sin entonces es muy duro muy duro perder a usted querido Imaz señala cómo está qué es lo que más duele realmente bueno si la vida es así y hay que continuar yo tengo setenta y un años tengo seis nietos y siete biznietos tengo una cita que que me ha traído un poquito de alegría ahora qué tienes que seguir medio recién

Voz 0020 03:02 sí sí sí

Voz 1 03:05 que se llama Adriana Linda igual esa de todas las semanas algo a un día a la semana a caminar un rato con ella a distraerme do ni un poquito pero eso que tienes ahí arraigado es que hay algo que no se puede contener

Voz 0020 03:26 no es que me imagino que una carencia de este tipo no hay nada que la pueda suplir

Voz 1 03:30 no no no no para nada porque yo lo traje a ello todo son tres mano ello une niña hay dos niños pero a los dos niño me lo traje Kaká y lo que un año viviendo conmigo entonces yo sé cómo se mire yo chico fue no aquí quitado han trabajado el cuento pero

Voz 3 03:53 bueno esto es lo dieras estoy

Voz 1 03:56 dime si ya hay que asumirlo

Voz 0020 03:59 que me imagino que que es un tema al que se lo dan demasiadas vueltas a Elsa

Voz 1 04:04 sí claro que sí suele darle demasiadas vueltas y no termina de de de realmente uno con cliente porque lo hizo se pregunta si te vuelvan a preguntar cuándo pudo solucionar su vida diferente mente y no tomar esa determinación no perder su vida ahí y cada uno hace consumió en lo que uno quiere no a lo mejor que pudo pedir ayuda a tantas personas que tenían que muy querido L allá en en en Chile El era socio de un club deportivo que como el Real Madrid no puedo ir donde no hay semana de Dios que no abonan una carta con su con su cara pues la tienen muy bonita IS llama el gato Le apodaban en sus ojos verdes que tenía muy lindo entonces no hay en todo caso debe estar mirando yo el Inter el pelo del Facebook Ikerne mensajes

Voz 3 05:09 que la foto de él

Voz 1 05:13 Lee IT recuerda que sea tú miras es ya empieza hoy y aquí todos se todo porque lo decíamos todo pero ya a qué lugar que esté bien los que estamos aquí solo qué tal en el cielo sabemos que lo que creemos en ese lo que hay arriba ahí está guiando realmente a nosotros y te felicito porque tienen un programa fenomenal de verdad dónde le dan a la gente para que se pueda expresar lo que uno siente

Voz 0020 05:54 Elsa efectivamente para para eso estamos para para escucharlos para saber qué es lo que ocurre realmente en el país cuáles son las preocupaciones reales de las personas que es lo que está pasando como casos como el suyo por ejemplo esa con lo que nos acaba de contar

Voz 1 06:11 ahora no es para una gracias muchas gracias igual para usted muchas gracias por haberme escuchado vale

Voz 0020 06:19 gracias por llamar es ahí un abrazo también para los padres de su nieto

Voz 1 06:23 Daryl mucho