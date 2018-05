Juana: "Soy católica practicante y me enamoré de mi homeópata: un danés luterano"

Voz 1 00:00 al novecientos cien ochocientos Juana desde Sevilla buenas noches

Voz 2 00:04 hola buenas noches Adriana pues mira yo hoy Chava

Voz 3 00:11 me quedé viuda ahí bueno él no podía dormir y pena era como la de cualquier persona enamorada que se queda viuda joven bueno yo ahora tengo sesenta y cinco hace ya catorce años que mi marido murió escuchaba anoche porque aprendía o yendo al a las personas hablar yo creo en la amistad aunque ahora no tenga mucha amistad porque mi vida quinta pero yo creo en ella y creo que que no es cuestión de tiempos es cuestión de la persona que queramos se Se

Voz 4 00:48 Vila vivirla Si lo que

Voz 3 00:51 decía Marisa que llamo aquí en el siglo de la amistad es una estrella que está ahí que tú sabes que que que estanca cuando no se ven porque hay niebla pero que echan que brillan yo aunque sí es uno diga inca Alemania la tengo pilas quiero yo lo que quería reivindica que no abandonemos esas amistades buena yo hoy he escuchado muchísimo llorar muchísimo escuchando y yo me casé confunda

Voz 2 01:17 a mí como que los leones

Voz 3 01:20 ir a yendo Meré tema tema bueno fue una cosa maravillosa ahí estuve más tiempo más tiempo estoy yo más tiempo viuda que casada yo tuve a mi hija con cuarenta y dos años lloraba mucho no sólo con la vida de del hombre de mi vida tuvo un mira distinta raza distinta generación distinta cultura yo muslo si era un aquí me él un danés pero pero que matrimonio más bonito eso aparte de matrimonio era amistad era mi amigo yo yo era como su otro mucha noche porque ya digo fue muy bonita mi mi mi inicio de cómo lo conocí creo que que que quiere que tenemos que potencia eso que hay está muy Moon servirá o no meteríamos todo con apolíticos yo ya la política ya no quiero ni me gusta enterarme de que enterar enterarse fue yendo en un tema Viking

Voz 5 02:19 sí en Juana le iba a decir yo que nos quedan apenas un par de minutos que no sé si le apetece comentar cómo conoció a su marido

Voz 3 02:27 hay pues mira fue muy gracioso lo cual yo sé de Sevilla lo conocí en la Costa del Sol yo estaba malita y me hablaron de un Homeópatas que vivía en la Costa del Sol que era muy bueno me fui a verlo lo conocí yo como paciente y como médico

Voz 5 02:41 saltándose por la torera todas las leyes que hay

Voz 3 02:45 bueno bueno yo un día los amarillos contaría porque fue precioso mira distinta religión yo soy muy chiquita el Les Luthiers era luterano pero un respeto un respeto mi madre me mi madre me dijo a mí cuando lo conocí Juani cuando vaya a pone la casa tú ten cuidado de Rossi Macarena que ahora también en su casa yo este hombre total que le digo hundía semana Benedicto pero lo decíamos Bale mira éste está relicario a si tú Paul lo estuvo bastó Polo la Virgen él la parte femenina de dio así que tu Polo no lo tiques nunca eso no te lo dice aquí ni un católico practicante de esto que hay que todo lo hubieran hecho eso no te lo dicen yo he tenido el material sido precioso me encanta Si algún día podéis poner alguna noche de a la canción de Louis Armstrong es ese maravilloso mundo con ella hice mi primer baile con él con ella si el pueblo arriba en un restaurante que me dio y lo conocí yo yendo como como pacientes

Voz 5 03:54 y él como médico Juana nata historia muchísimas gracias

Voz 3 04:02 era yo de de la Semana Santa con Ara ponerme casi nunca apellido