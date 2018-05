"En el Madrid no ves la mano de Zidane, los títulos son de los goles de Cristiano o de los defensas como Ramos"

Voz 0933 00:00 bueno pues doce

Voz 3 00:12 el cuarenta casi es la banda un amigo un mensaje lo dice y lo voy a decir aquí pues nada de lo que dice oye estas preguntas las hacéis en serio o tenéis guionista

Voz 4 00:24 para el detrás digo yo ese ese a mi otro yo del Madrid seguro contándonos serio vamos bueno la pregunta es bueno

Voz 0933 00:30 claro está que a Zidane en el Madrid hablamos como entrenador evidentemente está Zidane en el Madrid a la altura de lo que hizo Guardiola en el Barça o de lo que está haciendo el Cholo en el Atlético de Madrid creéis que está por encima creéis que ni de coña creéis que ya los alcanzado ese es el debate de esta noche llevamos once mil quinientos votos en la web y no voy a decir como el resultado para no influir en los que vais a Jamal Anthony Romero hola muy buenas qué tal muy buenas a todos aparecido que sido imparcial hoy

Voz 0239 01:02 hasta ahora bueno fue claro siempre pasa lo mismo en la pregunta si iba a partir de ahí bien degolló algún mensaje de algún amigo o no lo voy a leer oye no bueno lo tengo ochenta años sólo voy a leer el final perfecto ojo con vuestras preguntas

Voz 0933 01:22 Mario Torrejón y Romero ha hablado en el otro lado está por ahí Miguel Martín Talavera o la tala hoy estoy lanzado ya está aquí está en Barcelona que excluyo para Yola Jordi bueno eso Morán y bueno luego larguísima Jordi recupera te abre cada caja

Voz 0239 01:38 Antonio básicamente estoy preocupado porque mejor no no no que te veo que te veo que es mejor de la vista porque de la vista si estamos mucha zanahoria chocolate

Voz 0985 01:48 no aussie en el aussie en la cabina de la SER en el Bernabéu tienes algún ángulo muerto que no te permite ver venga óptima un ángulo enfermo sobre el aire moderada Oti es la cabina pisada porque realmente no viste ni el penalti de Marcelo ni el penalti de Ramos niños asombrada el número a Cela paradigma moverte pero celebro verte bien Georgia tiene contra el señor de esta Iturralde

Voz 4 02:12 se sospecha que yo tengo yo no quiero esto pero Manu Nunca Máis

Voz 0985 02:24 ahora la salud Anthony Romero el está me dice que si la querella de Jordi Hereu nos Estrada no yo tiene una de muerto no porque no venir los penaltis de Marcelo aquel Aznar penalti de Sergio Ramos no pasa nada ha quedado claramente está Iturralde para corregirle

Voz 0239 02:40 ahí ya desde hace mucho tiempo tengo la certeza o la sospecha de que tú no has Carrusel y sólo los partidos de falso yo y yo estoy Marcelo era fuera de Vara no digo yo vi mano y luego Novi pero digital

Voz 0985 02:54 no no yo vivo el peinaban el de Sergio Ramos llevarles Tea tú dijiste que nana Annan Annan Ana enana ganarla la nana

Voz 4 03:00 no te has perdonado Jordi y además sido muy les exculpa muy muy claro tengo

Voz 0933 03:11 muy pone ganarla

Voz 4 03:13 aquí final de esta que entre la vista o no está viendo va a ser fácil hoy ya está

Voz 0933 03:18 está claro que es disfrutaban

Voz 4 03:20 me dan en el Madrid a la altura de Guardiola

Voz 0933 03:23 el Barça Melchor el Atlético tiempo no brilla

Voz 0239 03:25 yo creo que no hay ninguna duda no yo creo que un entrenador yo creo que un entrenador se le se le puede medir por dos cosas los títulos no hay ni un solo entrenador en el mundo dos años y medio haya conquistado dos champagne pueda conquistar la tercera no voy a no voy a recitar títulos menores sólo ideas reseñar en la Liga de Campeones en dos años y medio lleva dos Champion se puede estar camino de la tercera y luego está también por el manejo de un grupo por un un fútbol reconocible yo creo que Zidane se inventó el año pasado el Madrid de las rotaciones me parece que así ganó una Liga y también ganó la Liga de Campeones importando no sólo tiene el beneplácito de los títulos que repito ganado dos Champions en la tercera sino que tiene un vestuario unido reconocible por el fútbol es el fútbol

Voz 4 04:09 yo ya cabalmente sí pero pero primero vamos alternando ya no entra mucho el debate es primero un lado yo creo que no sé

Voz 0239 04:20 menos mal que Manu Carreño que va a decir que no hay no menos el sí

Voz 4 04:23 luego el nuevo primero no y luego sí pero no sabes Cañada

Voz 0239 04:27 vale que para mí es sin ninguna duda sí

Voz 1501 04:29 eh ocho camino de nueve ya veremos ojalá de catorce títulos en dos años y medio cosa que no ha conseguido nadie adelantó a todos dentro de la historia del club más importante del mundo que es el Real Madrid por la derecha con la izquierda el único que tiene encima del es Miguel Muñoz con catorce títulos ocho títulos tienen finalizarán repito creo que yendo al pregunta hombre con Guardiola tome partido si ahí no nos vamos a engañar con Guardiola sí que hay partido algo hace una broma vamos

Voz 0985 04:55 Rosana déjame Jordi deja hablando Jordi Jordi por favor mira roto

Voz 0239 05:00 no ahí te ha tocado no no no no me me da igual que contigo me voy a apartarse aparte

Voz 4 05:07 por qué por porque voy

Voz 1576 05:15 hablando en serio mira llega argumento te lo hace un rato Manu Axel Torres yo creo que no es cuestión de títulos que el Real Madrid

Voz 0239 05:23 en el debate nunca por jugadores de

Voz 1576 05:25 por jugadores de de con los títulos que tienen gran arrancarán muchos jugadores Ghanuchi es que yo lo que voy es que tú en el Barça de Guardiola veías el del entrenador tú sabías cómo era el Barça de Guardiola tú te puede gustar más o te puede gustar menos veo que Mario Torrejón y eso es un elogio para Simeone Le gusta poco el Atlético de Madrid me gusta mucho pero tú identificas claramente como es el Atlético de Madrid yo creo que el Real Madrid de Zidane es el Real Madrid de los jugadores del del Real Madrid nos

Voz 4 05:55 de la mano del entrenador no es verdad que no veía a Rafa Benítez no los discos nunca no ya Timothy interrumpido Mario no te una pregunta para ganarlos para los debates no no es una pregunta bueno algo que te voy

Voz 1576 06:06 queremos es que Zidane tiene muchas virtudes seguro ha ganado títulos es incuestionable pero yo creo que no se nota su mano como entrenador seguramente se notara con el tiempo porque lleva menos que los otros dos pero yo creo que la diferencia es esa tú veías

Voz 0239 06:19 no pero Talavera Guardiola y tú podrías es claramente como es el Atlético de Madrid después del Real Madrid que nosotros y ya no hay ninguna duda va tener un momento de la verdad el Madrid podría dos goles de de los goles de Cristiano Ronaldo de sí de los defensas como Ramos pero no pues una cosa Talavera Amira sólo sólo te pregunta Mario pero no ha querido contestar a ver si yo tengo más suerte estoy que me tienes que el que le tienes a Mary Vera

Voz 5 06:50 a ti te suena el Rey

Voz 0239 06:52 el Madrid de Rafa Benítez el blanco y el negro ha sido no duró muy poco se sabe que Zinedine Zidane tiene prácticamente la misma plantilla lo mismo futbolistas que tenía Rafa Benítez en dos años y medio que es lo que lleva a sentar en el banquillo cogió un equipo repito en el teatro tocado pero no tanto y ha conseguido va de preguntar nada

Voz 1576 07:17 el caso en el caso en el caso de Zidane yo creo que el haber dicho una vosotros estoy de acuerdo con vosotros es un gran gestor de grupo

Voz 0933 07:24 oye que ha gestionado El Vestuario

Voz 1576 07:27 sí parece poco viable si yo no estoy diciendo nada malo Zinedine Zidane pero como entrenador que es la pregunta que ha hecho esta noche Manu Carreño en El Larguero como entrenador

Voz 4 07:36 es lo que tiene una manera de una manera objetiva de registros fía porque conocías el Barça de Guardiola que hoy toca reconoce ocurra para Jordi reconozco trataremos estos lo reconozco se te recuerdo

Voz 0933 07:48 tenéis que intentar convencer a los oyentes y de Siria Irán está ya a la altura del Cholo del Atlético de Pep Guardiola en el Barça

Voz 0985 07:55 sea yo mami ya que sacas el tema del Cholo te voy a decir una cosa a favor del Cholo en salvando todas las distancias el Cholo tiene importancia para el Atlético que tuvo Cruyff en el Barcelona eh es yo voy a ser sincero para miedo usado ha sido capaz de sacarle estigma de el pupas Atlético de Madrid llevarlo a la élite pero descaradamente y con todo coraje es el mismo impacto que tuvo en el Barcelona por lo tanto os voy a dar sí eh para mí el Cholo en el Atlético tiene el mismo impacto o pareció que tuvo cuiden el Barcelona cuando hablamos de Guardiola estamos hablando Manu el mejor entrenador del mundo entonces bueno pues entonces

Voz 0239 08:32 en el mundo para el ahí estás solo

Voz 4 08:35 soy yo estoy el uso de la palabra fines ni

Voz 0985 08:41 qué opinión es que Guardiola es el mejor en el mundo por ejemplo yo creo que Guardiola Hamás contra el Bayern Avi hubiera hecho despropósito que leímos a Zidane

Voz 0239 08:52 a Guardiola no lo hizo contra el Bayern el claro el de fiesta pero esto fue con el Bayern que ha tenido que fuimos Guardiola lloró

Voz 0985 09:05 tercero de Mario fue con Tito Vilanova en paz descanse bien tengo que siempre estar puntualizando las cosas no pasa nada eso me dedico

Voz 4 09:11 bueno respecto recibe Antonio Gamero que murió Mario Torrejón contra camina con la cabina del Bernabéu clase demonio tiene un ángulo muerto presentes en ninguna duda dicho esto bajar los seguir Manolo Santana acá Caba Jordi seis tras sabéis sientes Repesa Jordi por favor concluye ahora voy a tener que tirarlo y no voy a tener que tirar de la ayuda de fiar si tengo que ya silencio sí pero yo fianza

Voz 0985 09:40 hay gays lo que me dijo el otro día Meana Jordi por favor oye siempre simplemente Guardiola siempre tuvo claro una cosa a mano eh para ganar hay que jugar sólo podría ganar con el Barça eso lugar aclarar gana para ganar hay que jugar bien a fútbol Zidane bueno pues a veces sin jugar bien a fútbol o pasan

Voz 0239 09:59 pues la verdad es capaz Word

Voz 0985 10:02 yo simplemente quisiera decir que Guardiola come aparte es el mejor entrenador del mundo lo ha demostrado en el Barcelona en el en el Manchester

Voz 4 10:11 hoy es decir de su marido pero no pudo acabar ni una palabra Manu interrumpidas incluido a Colás consumido tu cuarto aguar la próxima la próxima lista ya que nos permite Guardiola

Voz 0239 10:27 mostró con el mejor grupo de futbolistas que ha tenido la historia

Voz 1576 10:30 del Fútbol Club Barcelona ser un grandísimo

Voz 0239 10:33 el entrenador que yo no lo niego pero es radicalmente falso es mentira por mucho que se repita que Guardiola haya demostrado fuera del Fútbol Club Barcelona es decir en el Bayern de Munich que ha tenido que Repe repescar a un tío de setenta y dos años para volver a ilusionar a la afición del Valle

Voz 1576 10:50 Munir Sandro opacidad en el Castillo ya tampoco si Castilla tampoco

Voz 0239 10:56 y eso que mejor entrenador del mundo desde que ha salido el Barcelona radicalmente mentira

Voz 1576 11:03 mira hacia la Zidane del Real Madrid estos jugadores son capaces de volver a soy

Voz 4 11:09 tú has halal acompañaremos el Barça como habían mostrado mayor Ancelotti una Jordan oye Mario pero los cuatro la contra la de de verdad no se casa perdón Talavera

Voz 1576 11:25 Guardiola se fue del Barcelona se notó que se había ido Guardiola vuelve otra vez a cogerlo

Voz 0933 11:30 la héroes anónimos títulos

Voz 1576 11:32 ha dicho en tu contra la serie ya se ha dicho esta noche aquí del PSOE Simeone también le costará sin ninguna duda dos entrenadores mucho se sin ninguna duda Zidane mientras que el el único mérito que tiene muchísimo y es muchísimo ha sido un buen gestor de grupo ida

Voz 0239 11:46 para kilo Talavera pero va a notar que el como que proxy como entrenador del Real Madrid es capaz de ganar dos Champions camino de tres cuando vende otro entrenador Antonio cuánto Villa otro entrenador del Real Madrid Castilla dejando una nota TVE en Talavera cuenta el nivel que tendrá que ver te repito cuando se vaya Zidane del Real Madrid el que venga tendrá que arrear veremos a ver cuando venga un entrada el Real Madrid que gane en dos años y medio repito sólo cuento la Champions

Voz 1501 12:18 dos títulos de Champion camino d3 si ahora el Real Madrid que gane dos camino detrás me lo cuenta esta soy mano si sois capaces treinta segundos cada uno que tengo que dar paso a los oyentes

Voz 4 12:27 lo que pues no lo sé

Voz 1501 12:33 como conclusión final hay que decir que sin restarle ningún mérito ninguno de los tres me pasa en tres grandes

Voz 4 12:37 se lo dije me parece que con Guardiola pluma

Voz 1501 12:42 pido porque Guardiola son catorce títulos en cuatro años veinticuatro disputados que no está nada mal la cifra son muchos títulos pero no llega a la estadística de Zinedine Zidane

Voz 1576 12:50 de Simeone en siete temporadas

Voz 1501 12:52 bueno pues posee género llegaría que te siete

Voz 4 12:55 moradas o una Liga una Copa una Supercopa de Europa una Supercopa de España el cinco en cierto temporada pero treinta unos no yo creo que

Voz 0239 13:03 el repito un entrenador hay que medir Le fundamentalmente por los títulos fundamentalmente por el legado que deja en El Vestuario el legado de Zidane todavía le quedan bastantes de Madrid en ese vestuario es espectacular sólo hace falta preguntarle uno por uno a cada uno de los futbolistas

Voz 5 13:18 las que tienen fines

Voz 0239 13:21 ya con el primer equipo del Real Madrid hay que preguntarle a cada uno de los futbolistas por el legado de Zidane dos legado fundamental

Voz 1576 13:27 objetivo

Voz 0239 13:28 en la balanza títulos no hay ni un solo entrenador en la historia por encima de Guardiola por encima del Cholo Simeone que haya conseguido lo que Zidane ha conseguido en el Real Madrid

Voz 1576 13:38 lo hacen además además del sello que he dicho antes de Guardiola que creo que no lo tiene el aire Zidane hay una crees tú a a Simeone nadie ha discutido en el Real Madrid al Barcelona a Guardiola nadie ha discutido en el Barcelona a Zidane cuando vinieron mal dadas le discutió incluso se pensaba ya en otro entrenador Se hablaba ellos ruso de diversas revistas a final de temporada que se tenía que el presidente yo creo que eso demuestra que no está a la altura ni de uno ni de otro

Voz 0985 14:07 Manu cuando tú preguntas a muchos jugadores que han estado a las órdenes de Guardiola que hablan como un entrenador magnífico de todo lo que ha pedido con Guardiola Guardiola come aparte Guardiola es el mejor entrenador del mundo lo ha demostrado en el Barça ha practicado el mejor fútbol que ha conocido a Europa contemporánea Zidane apunta maneras vamos a ver cuál es su recorrido

Voz 4 14:26 que esto sobre mano

Voz 6 14:31 esto es como

Voz 4 14:32 al último esperemos que lo llame aquí yo

Voz 1501 14:35 esto es como clientes que lo llames aquí en Barcelona cada vez que dices come aparte tanto Messi como Guardiola te dan un euro los anuncios en los oyentes

Voz 7 14:44 buenas noches

Voz 0933 14:45 el sorteo del site XXXIX de hoy le ha combinado

Voz 8 14:47 dónde ganadora ha sido ocho once veinticinco veintiocho treinta XXXI Reintegro siete

Voz 9 14:59 Lula pide es que al participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor Sufian vídeo siete treinta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once puntos

Voz 0933 15:09 les

Voz 10 15:10 recuerda que mañana como cada viernes bienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya que de la ONCE en la once Nos mueve tu ilusión

Voz 11 15:24 mira como ese que nunca falla

Voz 8 15:26 consejo atómica esa que te gusta dile que sea la que llevas en la mano hacer una foto y etiqueta el Instagram de dos hombres sin boleto ha prometido activar la el debut de la selección en Rusia juega todo opuesta y espera la quiniela que lleva el debut de la selección en Rusia la quiniela ninguna apuesta deportiva tendrá más por solo un euro con cincuenta

Voz 12 15:46 hola soy Toni Garrido en Hoy por hoy Nos gusta de la biología la conservación de los animales y transmitir la necesidad de proteger la naturaleza por eso el viernes cuatro de mayo realizaremos el programa desde el Bioparc de Valencia con motivo de su décimo aniversario diez años ya así que si os gusta la idea Nos vemos envió par

Voz 13 16:05 el cuatro de mayo Hoy por hoy desde la sala de cine del Bioparc de Valencia descarga tu invitación en Radio Valencia punto Es entrada válida hasta completar aforo imprescindible invitación del programa para acceder a la sala

Voz 14 16:19 se colabora

Voz 15 16:23 has visto qué cantidad de millones tiene el bote del euro Jack POT de este semana sabes lo que es eso no te lo imaginas tú te vuelves loco TP id KAS porque es que es que estas son llegando se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie

Voz 16 16:35 no sé lo que está claro es que si tú

Voz 15 16:38 decirme puede ser millonario con el euro Chuck put de la sí

Voz 8 16:42 tú porque este viernes hay voten el Goya por delante botes de cincuenta y tres millones de euros este viernes tú si tú puede ser millonario ya

Voz 17 17:00 para celebrar contigo que en Carrefour ya somos mía tiendas más cerca de Titi ofrecemos cien nuevas ofertas cada día como las cuñas de que esos helipuerto Granja la Luz a cinco euros con cuarenta y cinco el kilos

Voz 18 17:10 hoy tenemos preguntas cuál es esa respuesta política que usted

Voz 8 17:14 de esos sorna es pérdida de papeles o que está dispuesto a hacer política además de

Voz 18 17:22 es inaudito y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente iremos buscando respuestas sí o no

Voz 8 17:30 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte hoy para hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 0933 17:45 a ver las móviles con más megapíxeles son mejores porque tiene más megapíxeles hace mejores fotos echa más de turrón

Voz 8 17:52 ciudad y los megapíxeles te dan igual porque lo que te moda de verdad poner los mejores filtros de Instagram entonces tienes que escuchar llega Caixa ratas el has de tecnología para la gente que sólo sabe disfrutar con la tecnología

Voz 0985 18:04 eh citó móvil lo tiene megapíxeles no vas a poder poderes ya

Voz 19 18:08 a chorradas ya disponible en Podium podcast

Voz 1501 18:11 As punto com

Voz 19 18:13 la radio sin relojes haya un lugar en el que

Voz 8 18:16 en España hay el Santo Grial

Voz 14 18:21 la ópera comienza en un claro en el

Voz 16 18:24 que en las montañas que rodean el monasterio de Mon Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto Rafa del norte de España son Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada ley ópera

Voz 20 18:37 Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 0985 18:40 punto com la radio que tu programado

Voz 20 18:44 somos Romeo ya hemos vuelto a nuestro punto de partida la Fórmula uno cero esta vez

Voz 21 18:51 llegaremos aún más lejos con el nuevo Alfa Romeo Giulietta descubre la gama Giulietta desde trece mil novecientos euros con tres años de garantía sin límite de kilometraje

Voz 22 19:06 sí

Voz 23 19:15 bueno espero que esta pausa haya calmado un poco eso salimos de la noche porque está siendo muy difícil este debate e menos mal que ahora viene Jabois Yves Saint vamos a hablar con ellos un poco más pero que ahora requiriese alguien con sentido común y con bueno y vamos con las llamadas hola Jesús buenas noches

Voz 0933 19:34 eres del Madrid del Atleti del Barça juntas no no digo del Málaga así objetividad vale después de haber

Voz 4 19:42 pido a estos cuatro tertulianos

Voz 0933 19:44 crees que Zidane está ya a la altura de lo que ha hecho Guardiola en el Barça o el Cholo en el Atlético sobrepasar sí señor lo ha superado yo sí

Voz 1623 19:56 ha confluido alguien dos Santos consecutivas no está no duda no ascenderá hasta hoy es la terceras

Voz 4 20:04 sí lo que viene pues lo que tiene que venir sea entendido la atendiera Talavera educación con los títulos es un respeto no soy vómito de Educación con los oyentes a favor favores

Voz 1623 20:14 así que igual consecutivos Cholo esos si bien sólo los gastos hasta resolver río verdaderos si se motivar a los suyos está puedo decir de

Voz 24 20:31 con toda clase figurase tiene y tendrá todas contentas mérito

Voz 0933 20:35 pues ya está Palatino sólo estaba altura sino que los ha superado pues ya está votos pero para Romero para Torrejón gracias Jesús se sus adiós un abrazo hola Marta

Voz 1623 20:46 hola buenas noches muy bien y tú Marta cómo estás estoy donde estoy

Voz 25 20:51 el mirando ese técnico francés caballeroso correcto encantador que ha ganado dos Mundiales de Clubes dos Supercopas de Europa una Liga una Supercopa de España va a ganar

Voz 1623 21:05 yo me entrenador Marta muy Martín que no maga

Voz 25 21:08 no por no voy a decir algo no lo comparo con su Guardiola ni tampoco lo comparó con el argentino porque la caballerosidad que tiene este hombre no tiene ninguno de los dos

Voz 1623 21:19 ha podido demostrar algo para que no se sienta ofendido señor Martín Martín Martín

Voz 25 21:29 sí está indignada porque le robaron una Balón de Oro a ese muchacho maravilloso que firman definía así que ya no se llama Andrés Siniesta

Voz 4 21:40 señora

Voz 25 21:42 comprendo al que yo adoro que se llama Fernando Torres el señores de cómo se al Cholo lo hay algo cuando costos entonces por supuesto

Voz 1576 21:52 cuando queráis total

Voz 1623 21:54 superior a los dos gracias por tu boca a dominar

Voz 0933 21:59 el voto para remedio para María muy bien explicaba por Marta que llamado desde Madrid gracias Marta adiós dos pero para Romero y para Torrejón esta has hoy tercera llamada ola domingo a domingo de donde nos llama el domingo

Voz 1623 22:13 desde Valencia desde Valencia qué tal va la noche a la naranja quería hacer otra cosa entre otras cosas así como la noche como digo el día bien

Voz 26 22:22 muy bien muy bien vale yo soy dominicano tengo veintiséis años aquí muy bien

Voz 4 22:27 fenomenal

Voz 0933 22:28 eres el Madrid el Barça al Atleti del Valencia

Voz 26 22:31 primera vez que logro conectar gracia Larguero podido ahora con el Fuji poder hablarlo me quién asume

Voz 0985 22:39 darte domingo domingo una cosa hoy en portada aquí cuentan ya no en la República Dominicana hay una gran parroquia azulgrana

Voz 26 22:48 sí sí sí sí sí sí sí dominicana noventa por ciento azul grana no te poner lo puedan comprobar de decirle a la señora Carlo anterior si amarte sí a Marta que Zidane controla la plantilla si todo trabajo tiene su plantilla pero tiene que ver también cuando perdió uno cuando partido cómodo tenían las manos de cada plantilla todo mundo ya lo tenían casi en la calle ya eso es ya no valía enorme amiguito de que no le voy a decir algo venga el Barça tiene a Messi en la clase todo Madrid tiene a a Griezmann y el mal y el Madrid tiene los árbitros ostras con eso queda todo claro mal entonces para

Voz 0933 23:47 usted por cuanto sí

Voz 26 23:50 el título de una temporada porque lo título sólo vale cuando lo ganan ellos ya cuando lo gana otro no vale vale entonces me estoy título en una temporada dos puede zapato Guardiola o piedras todo bicho

Voz 0933 24:05 vale pues a que no está a la altura ni de Guardiola en el Cholo todavía Zidane correcto

Voz 26 24:09 del Cholo puede ser que tema un poquito por arriba al Cholo pero de que Guardiola

Voz 4 24:15 a Guardiola todavía no alusión al el Madrid

Voz 0985 24:19 hoy el repaso no

Voz 4 24:22 es un voto nulo no está a la altura de El Cholo de Guardiola que es lo que yo no lo he notado ni más versión hacer muy bien domingo adiós domingo votó para Jordi

Voz 0933 24:29 para Talavera nos quedan dos llamadas gracias eh por la llamada domingo un abrazo a ver adiós hola Fernando hombre hola muy buenas de donde no nos llamas Fernando don Fernando

Voz 25 24:39 de Irlanda

Voz 0933 24:42 ABC Fernando así

Voz 25 24:44 escucha esta pregunta hoy es queda como para no llamar claro

Voz 0933 24:47 tú te has indignados has dicho hubiera preguntado aquí se le habrá ocurrido esta pregunta servir Iker piensas de la pregunta

Voz 25 24:55 bueno yo creo que sigan es un grandísimo entrenador y lo está demostrando con la Champions que está ganando pero no podemos comparar con ningún Guardiola ni con el Cholo Simeone con Guardiola porque Guardiola demostrado ganando seis títulos en una temporada que está a otro nivel con él solo

Voz 0239 25:14 cuando lo hizo ya unos dos años

Voz 25 25:16 no mira en Madrid está haciendo de la Liga en la Liga un desastre temporada pero Guardiola en el Bayern en el City va a hacer una donde ha ido ha ganado la Liga

Voz 0239 25:25 yo creo que quedaban por la Champions el valle del City los dos yo serán entonces sí entonces te tiene raza

Voz 25 25:34 bueno con lo decía él solo hecho nos llegó en dos mil once con una situación terrible el Atleti lo está convirtiendo en un equipo que bueno que estas creo que ha subido al top dos en ranking UEFA está demostrando lo que está consiguiendo todo que yo

Voz 4 25:49 creo que vale todo saques tienes el uno en el ranking UEFA

Voz 1623 25:53 bueno que perdona que digo

Voz 0933 25:57 pues van saliendo respetada Fernando lo está explicando Fernando ahora sólo te falta decir Zidane y lo borda no no respeta el voto para ellos

Voz 4 26:06 para Talavera Fernando desde Irlanda gracias por llamar eh

Voz 0933 26:09 dos a dos un abrazo Fernando hasta luego empate a dos

Voz 4 26:13 sí que decide el debate de este jueves Artur Ivonne querremos estaba al cuatro uno cero dos fondos lo no cojo las llamadas hoy inocente absolutamente tenéis que hablar con la centralita responde no metáis presión a Sergio hola Sergio Sergio que amable

Voz 25 26:30 pues no hay que es cuando Galicia

Voz 4 26:32 a ver qué grandes Galicia La Coruña A Coruña hombre buena tierra a ver si vuelve pronto al Depor en la primera bueno cómo lo ves tú lo decidan crees que está ya a la altura de Guardiola del dentro de poquito claro que sí a ver

Voz 25 26:45 qué entorno detalles y a Guardiola consiguió cambiarle el nombre al estadio del Madrid porque aquí ahora que llamamos narra siete visitas cinco victorias y dos empates

Voz 4 27:01 entonces otro detalle vale ya te veo venir yo no te te voy a bordo de te voy a venir pero bueno esto es por otro

Voz 25 27:08 detalle que consiguió que el segundo cifrado en más laureadas de tipo moribundo el Ram quitar un señor que se llamaba Cristiano Ronaldo en el partido de ida de la Copa de la Champions tendría que estar llamando a sus compañeros que estarán unos diez veintidós hablando de Casillas y eso vale más que ninguna Champions consecutiva es decir quiere decir que el equipo con que domina en todo Europa estaba totalmente acomplejados delante de su vida

Voz 4 27:41 a pesar de la mirada como experta ve aún no

Voz 0239 27:48 es bueno lo entrena a esa el entrenaba Zidane

Voz 25 27:52 en estos atravesando más nerviosos

Voz 4 27:54 muy rápido por favor títulos

Voz 25 27:57 esa ha sido Antena tres años

Voz 4 27:59 sin duda yo yo

Voz 25 28:02 la va a ganar tres Copas de Europa y una Copa cuatro

Voz 4 28:06 y una Liga eh perdone pero sí vale entonces sí entonces bueno

Voz 25 28:14 a Guardiola que no arrinconar Guardiola nuestros primeros años ganó tres Ligas dos Champions y una Copa seis títulos de del más

Voz 4 28:23 ahora ya sé que eso también gana observa no

Voz 25 28:25 ya no hablemos ya de los partidos cara a cara porque el resultado es Real Madrid cinco Barcelona entre sí

Voz 4 28:33 es un voto entonces voto Sergio para Jordi para Talavera nuestra Zidane todavía a la altura del Cholo voy Guardiola sigue bueno pero estos para Jordi iban a Talavera como Internet en Internet han llamado

Voz 0933 28:49 han votado perdiéndose llaman bruta está a doce mil tenemos doce mil votos no estómago y doce si cincuenta y cuatro por ciento si esta ciudadana la altura por ciento no

Voz 1501 29:04 qué gran victoria una una ciudad