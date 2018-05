Gelete Nieto: "No ha sido fácil, pero ha sido muy bonito"

Voz 1560 00:00 bueno tenemos motos este fin de semana en el circuito de Jerez que desde hoy ya para siempre será conocido como circuito Ángel Nieto una historia que empezó en agosto del año pasado con el fallecimiento de nuestro queridísimo Ángel que hoy ha visto como finalmente se bautizada con ese nombre con el busto del doce más uno veces campeón del mundo

Voz 1 00:22 vamos a hablar de las motos vamos a hablar de seguro que un fin de semana espectacular de la emoción de las carreras de como está el campeonato como ha empezado pero Mela Chércoles por allí en Jerez hola muy buenas Wendy ráfagas Manu el fin de semana empezado viene a empezó bonito no

Voz 2 00:34 no creo que siempre es especial venir a Jerez para mí la catedral del motociclismo mundial por todos lo que supone lo que genera el ambiente que conlleva es tremendo pero no recuerdo un arranque del Gran Premio de España tan bonito tan de carne de gallina como el que hemos vivido en el circuito de Jerez se llama horas circuito de Jerez Ángel Nieto que la gente se fije lo va a haber todo el mundo cuando vea las carreras por televisión con en el plano aéreo va a ver cómo está blindado el nombre del circuito a gente de Jerez en la recta de meta la salida de boxes va a haber bien grande hay un busto precioso circuito de verdad te lo digo chapeau para los promotores de esta idea me consta que no está escuchando el obra que si lo ocurrido se vivía esta idea y y bueno pues Jorge Martínez Aspar también un espectacular Gelete Nieto es digno heredero del más

Voz 3 01:20 sí señor así un día emotivo está por ahí Gelete Age hijo mayor de Ángel Nieto hola Gelete muy buenas

Voz 1 01:26 hola muy buenas noches del claro está Jorge Martínez Aspar también por ahí hola Jorge qué tal hola qué tal muy buenas noches esos agradezco que en este fin de semana largo de motos sacáis un ratito para estar en El Larguero y contarle a los oyentes de la SER como como habéis vivido ese momento Gelete empezando por ti no que que me imagino que no ha sido fácil no todos los recuerdos toda la gente el cariño que sigue vivo por tu padre no

Voz 4 01:47 no ha sido fácil pero es muy bonito evidentemente ver tanta tanto cariño y tanto tanto motero no saludar no te diciéndose que siempre era un gran tipo un gran deportista bueno y ver el nombre de tu padre a la salida en Jerez circuito quieto pues se pone la piel de gallina creo que es bueno la recompensa su sacrificio cuando era pequeñito pues quería ser campeón del mundo consiguió ser campeón a ver una vez consiguió ser campeón dejando una vez y bueno yo otras muchas al final doce más una bueno ahí está el sello que dejó muy muy feliz de haber puesto que esa primera piedra para todos los

Voz 1 02:30 luego llegaron habéis estado toda la familia no tu hermano tus hermanos Pablo y Hugo también a esta a Fonsi Belinda o no estaba un poco todo el mundo hasta también hay inaugurando por supuesto de la actual alcaldesa de Jerez María del Carmen Sánchez y un montón de pilotos no también Gelete

Voz 4 02:44 sí bueno hemos estado todos toda la familia a toda la gente que hemos querido muchísimo a nuestros padres amigos Jorge y bueno pilotos dices tú pues bueno ha sido ya muy importante para todos nosotros Si todos nosotros nos quedaremos con un gran recuerdo no

Voz 1 03:02 le ocurrió a a Jorge Martínez Aspar que luego es verdad que ha colaborado mucha gente ha dándole forma a la idea pero pero Jorge cuando cuando cuando dices ETA ilumina la bombilla hay dices joder al circuito de Jerez hay que llamarle Ángel Nieto

Voz 1003 03:16 bueno la verdad es que fue un día precioso que vivos el cuando cuando vivimos todos no los moteros vivimos la Guardia Civil la gente en los cruces la gente en las rotondas en todo el mundo yo para mí es una foto que se ha quedado de por vida la que vivía que el día en Irán en ese momento cuando yo estaba cogiendo coches para el aeropuerto para irme para volver para Chequia para el Gran Premio

Voz 4 03:43 he dijeron el circuito de Jerez tiene que llevar el nombre de De Angelo es la catedral del motociclismo y en este mismo momento ya llamé al circuito eh

Voz 1560 03:54 M

Voz 5 03:54 podía ese mismo día llamas al director de circuito sí sí sí sí sí sí sí sí es el mismo

Voz 1003 03:58 día desde ahí llame a a la a la al circuito hayan vea el Ayuntamiento ya me obsoletas y bueno desde ahí ya cogiendo los para

Voz 1 04:06 bueno pues bueno para Chequia el viaje

Voz 1003 04:08 siente pues ya el domingo por la mañana ya empezaron

Voz 4 04:11 decir oye que es que sí que sí que sí que sí que esto va a ser y que la verdad es que precios

Voz 1 04:16 Gelete cuando habéis visto que ha descubierto el busto que que has sentido en ese momento

Voz 4 04:21 bueno quedar con la piel de gallina emociones te acuerdas muchísimo de él bueno que el hubiese encantado evidentemente estar con todos nosotros destapando está increíbles cultura pero yo estoy segura de que ha estado con nosotros desde el cielo y que bueno apoyando y bueno con una sonrisa que él siempre tenía una sonrisa pero muy feliz Diego todo porque aparte de ser mi padre a mi amigo era mi amigo oí eso también lo voy a tener presente siempre el padre sea conmigo pues no todos lo conseguimos no ahora su papá me estoy volcando muchísimo convivía con su padre evidentemente que meter un respeto igual que a ella pero que seamos amigos sí mi padre yo éramos amigos así que todos los días me despierto oí te digo buenos días

Voz 1 05:06 bueno delante a continuar día

Voz 4 05:08 era la emoción porque porque ha conseguido pues esto levantara la gente va a ver en las motos a conseguir un montón de cosas que no es fácil porque porque las motos en la que por aquel entonces no eran prácticamente nada Hay mira lo que es ahora no pues bueno yo yo y yo a Gelete si me permites que yo estoy convencido que desde arriba

Voz 1003 05:34 me siento estará feliz

Voz 4 05:36 lo siguiente procedente de verdad es tan increíble que se hizo en Madrid va de Jerez lleve su nombre que el puro

Voz 1003 05:45 entonces parece que está abierto la venta destapado yo creo que él tiene que estar pasando sólo en grado

Voz 1 05:50 se dan para los grandes porque no tengo ninguna duda llenos estaba esperando a a todos y viéndonos desde arriba viviendo como como todo el cariño toda la gente ahora pregunta Mela alguna si queréis para terminar pero que os parece os pregunto a los dos a Gelete ya ya Jorge que que Lorenzo haya pedido el Premio Príncipe de Asturias para Ángel Nieto os parece que es tarde os parece que no lo digo porque lo pida Jorge Lorenzo ahora pero os parece que ya es tarde que es un debate que ya no tiene sentido o qué está bien y sería un buen detalle y un gesto también que que se hubiera merecido en vida pero que más vale tarde que nunca como lo veía

Voz 4 06:24 bueno voy a responder yo creo que ahora lo tenemos complicado porque al final creo que a una persona que ha fallecido no sólo pueden evidentemente el cambiar pueden hacer milagros no pueden hacerse muchas cosas pero bueno nosotros ahora mismo estamos trabajando con la Fundación Ángel Nieto oí yo voy a trabajar muy duro para hacer cosas muy bonitas para ayudar a los accidentados en moto oí bueno a otras personas que se tenga que ayudar sí bueno por qué no lo pueden darle el Premio Princesa de Asturias a la Fundación no yo pero lo mismo

Voz 1 06:57 bueno ya me pone al día sin tener que cambiar el reglamento exacto Jorge cómo lo ves

Voz 1003 07:02 bueno me parece una gran ideal a la que está diciendo Gelete no yo creo que sería muy bonito porque además la fundación nace precisamente para ayudar a los moteros a la gente que que haya tenido clientes o incluso Bogotá a también a educar no a toda esa es muy buena que quiere ir que quiere ir tanto a mí me parece una una escena

Voz 5 07:22 ideas pues nada Mela algo para ellos

Voz 6 07:25 y en que

Voz 2 07:27 pero oír y callar no cuando los grandes amigos y estos mossos a los que tanto quiero pero solamente Gelete dime qué vas a sentir que Crescas sentir el domingo cuando Sabah junto mano a dar una vuelta al trazado que lleva el nombre de tu padre con esa y Cientoveinticinco con la que el mundo

Voz 6 07:45 pues mira no sé qué decirte

Voz 4 07:47 se me va a recordar a cuando yo corría evidentemente porque nunca he vuelto a sentir nada igual pero pero va a ser aún mayor disfrute total yo cerrar voces del centro del campo a eso a la gente es voy a saludar voy a disfrutar es como un enano no cuando estábamos ahí en la pista pero pero aún mucho más porque la moto esa pues bueno eso es moto de Museo de la moto con la que mi padre Ana muchísimas veces va a ser instituye descriptible yo si quieres cuando termine la te digo lo que he sentido

Voz 1 08:17 te iba a decir que algo no le le iba a decir a Gelete que se pusiera a micrófono dentro del casco pero mejor que no que la intimidad todo lo tiene claro todo lo que quieras recibe en la intimidad mejoras y luego ya lo cuenta

Voz 7 08:26 oye las pues nada Oye gracias por estar en El Larguero

Voz 1 08:29 vi a disfrutar del fin de semana en ese circuito Ángel Nieto desde hoy así se vaya más ya para siempre en un Mundial que ha empezado Jorge cómo empezado esto con Márquez

Voz 3 08:38 sea Dios bendito eh

Voz 1003 08:40 preciosos preciosos más igualdad que nunca hay muy bonito muy bonito el Mundial en cualquiera de las categorías que ojalá aquí el domingo muchos españoles estén arriba en el podio

Voz 5 08:51 bueno ganando oí dedicándole las victorias malo si Mela

Voz 2 08:56 así la guinda sería que este domingo el equipo llama equipo Ángel Nieto siempre pudiera dedicar un podio la memoria de Camela empujado por ellos

Voz 4 09:08 y ahora que estoy aquí quiero agradecer a a mi gran amigo Jorge lo que ha hecho lo he dicho en persona pero me gustaría que la gente lo Llera que ha sido un un un todo no ha sido un detalle increíble y quiero agradecer que lo que ha hecho una buena Brito

Voz 1003 09:25 tu padre se lo merece estoy mucho más

Voz 4 09:27 le te yo creo que que él nos ayudó a todos y por lo tanto todo lo que hagamos es poco gracias Jorge

Voz 1 09:35 sois unos Saura sois unos fenómenos todo por el bien de las motos y por el recuerdo de nuestro querido Ángel Nieto un abrazo Jorge Martínez Aspar gracias y suerte en las carreras un abrazo para Gelete que vaya bien esa vuelta de honor con tu hermano también el domingo todos gracias a todos les y ráfagas nos oímos el fin de semana