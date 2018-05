Manuel Jabois: "Si hay derrota en el Clásico, esperemos que sea algo digno. Yo saldría con los titulares, hay que darlo todo"

Voz 1 00:00 pero tenemos casi diez minutos para hablar con con Ramón y con Jabois en la previa de un clásico que yo no sé si es el más descafeinado que recordáis en la historia reciente de los clásicos

Voz 1389 00:12 no él me enteré ayer no sin ironía no es verdad que mi caso es un poco más extremo porque de la Liga en cuanto en cuanto se perdió prácticamente pues pues deje de prestar la atención

Voz 1 00:23 pero cuando el habrá pasado matiz según pero bueno

Voz 1389 00:25 en partidos peligrosos porque pues ya está todo vendido puedes puedes perder uno cero puedes perder dos uno puede protegerse con mucho mucho cuidado con que la derrota se vaya de madre si hay derrota que se puede ganar y yo espero que se gane pero si hay derrota que sería una derrota pues rutinaria un partido sin trascendencia por lo menos que sea algo digno porque a lo mejor principio esto no afecta a la final pero como se llevaron un poquito el freno de mano

Voz 0752 00:51 se menos cuarto salga una gente que estén poquito motivada caiga un barreño a lo mejor la moral quedan poquito tocado

Voz 1 00:57 tú crees que si tú fueras bueno si tú fueras ciudadano

Voz 0752 01:00 demoraría en el Madrid saliera con los titulares de entrenando a alguna isla de de

Voz 1 01:06 te ha salido en el Camp Nou con los titulares o decir no ese siempre a ganar allí siempre siempre con el Barcelona siempre que se consulares

Voz 1389 01:13 que jugar noventa minutos hay que darlo todo siempre he dicho además que de los clásicos en cierto modo es un título aparte es decir es un partido que ve millones y millones de personas fuera de fuera de España que que tiene un impacto comercial incluso a bastante importante y las marcas de los clubes se resienten cuando cuando cuando se pierde tú además es que tienes que en fomentar el engranaje del equipo vas a jugar un partido en el partido más importante la temporada dentro de de no sé dos tres semanas tienen que ser ese equipo tiene que jugar junto y no hay mejor pieza de toque que

Voz 1 01:43 sí porque dice no al que saca a los suplentes Miguel lo que quieres ganar el Barça gana no nosotros no espera

Voz 0752 01:49 esta respeto primero al Barcelona segundo lo que te he dicho que no pueda ya que con un equipo que se va a llevar

Voz 1389 01:53 una manita tercero que hay que hay que ir a ese partido siempre en cualquier circunstancia

Voz 1 01:57 en el Barça como se lo toman como lo toman en Barcelona Ramón porque con la Liga ganada la Copa ganada ya se ha terminado todo pero viene el clásico contra el Madrid cómo se afronta eso

Voz 1785 02:06 bueno hay causas pendientes digamos aquí estamos dando vueltas sobre Iniesta el último y osea siempre estamos en la última Copa con Iniesta la última Liga con Iniesta el último clásico con en esta el factor Iniesta aunque hoy no se ha entrenado con el equipo tiene problemas en este sorteo no se sabe muy bien si va a poder jugar o no jugar pero es una baza luego hay la la baza del prurito de acabar invictos es decir el partido tiene un cierto morbo porque es el Barça con sigue continuar invicto frente al Real Madrid y da más valor a a su trayectoria y además sabiendo que el Madrid es finalista de la Champions el Barça siempre podrá decir au argumentar para su el suelo que se quitó de esa disputa por lo que hizo romano porque le quita al Madrid es una causa menor si quieres pero interesante y luego el Madrid hay también interés por más menos por por parte de algunos de el comportamiento del Madrid en el Camp Nou que normalmente no es tan eficaz como el del Barça en el Bernabéu pero el Madrid acostumbra a jugar bien en el Camp Nou mejor diría que en su propia causa casa contra el Barça y que luego es un campo

Voz 2 03:15 a un especial para Zidane

Voz 1785 03:18 Zidane marcó un gol en la Champions del dos mil dos sino recuerdo mal con Mc Manaman el día que el eliminaron al Barça en las semifinales de la Champions cuando lo entrenaba ir recuerdo que Zidane se consagró el punto de despegue de zidanes después de su victoria en el Camp Nou yo creo que los grandes jugadores grandes entrenadores cuando hay estos grandes escenarios les gustan este tipo de partidos

Voz 1 03:43 el último clásico de Iniesta un clásico más con y nicho nace hace un par de semanas escribí sobre eso el paso del tiempo de los jugador

Voz 1389 03:51 les Laurie picados y ya que forman parte del paisaje sentimental de los aficionados de los aficionados uno de los aficionados de hoy cualquier otro equipo no hacía cuenta así con yo creo que debutó en dos mil dos o algo así estaba pensando yo en mi vida en dos mil dos y era una cosa completamente diferente no es decir es un tipo que cuya cuya visión cuyo juego cuyo cuyo protagonismo ha sido parte de tu vida y lo mismo va a ocurrir pues lo mismo me ocurre con Raúl lo mismo ocurrido con jugadores que primero han permanecido en su club toda la vida segundo durante su carrera tú puedes ver también las diferentes fases de tu vida ha sido un porque que te acompañados siempre va a ser extrañísimo yo pensé que nunca jamás iba a jugar al Real Madrid sin Raúl ya de hecho

Voz 0752 04:33 estás un poco largo de los últimos años pero pero pero

Voz 1389 04:37 con Iniesta ocurrirá lo mismo imagínate además el que iban a dejar Messi Cristiano Ronaldo esos equipos

Voz 1 04:41 en lo que va a ser esa despedida yo creo va a ser con con permiso del clásico en sí yo creo que va a ser lo más llamativo de ese día no porque es el adiós digamos casi oficial no aunque luego queda otro partido pero vas a estar en la grada imagino no Ramón

Voz 1389 04:55 sí sí sí

Voz 1785 04:55 estará en el Camp Nou estaremos es verdad que queda al partido del miércoles contra el Villarreal y luego el de la Real la Real seguramente será si no cambian las cosas el partido en que se va a entregar la el trofeo de la Liga será la estampa seguramente de de Iniesta con el trofeo no sé si va a haber cambios no ser proto con lo de la Liga empero es una estampa porque normalmente la mayoría de gente que abandona el Barcelona es un partido en casa últimamente recuerdo mucho la despedida Guardiola también la de Xavi no tanto la de Valdés porque fue diferente a aquello con los focos apagados la familia paseando por el Camp Nou eso se prevé para la Real Sociedad pero ese sí que es una despedida digamos a la carta en cambio la de espía con el más dices con un partido de fútbol contra el rival de toda la vida el equipo que es finalista de la Copa es decir tiene todavía los ribetes más allá de que se juegan el prurito y creo que también el Madrid lo que el interés hará es acabar con el récord del Barça decir el Campbell finalista de la Copa de Europa lo que quiere es Jafar la fiesta ha la al Barça y luego pues despedir como BNC a Iniesta pero por sí solo Iniesta es el paraguas yo diría que de este clásico

Voz 1389 06:09 todas las estás pensando que toda la despedidas de estos jugadores que estaba otra vez en el club y demás estaba pasaban Totti estaba pensando en fin que se produce

Voz 0752 06:19 sí el Metropol con la imagen de los críos con la mujer

Voz 1389 06:22 a finales del tipo sabes que debutó con diecisiete años se retira con treinta y ocho y nada sólo sea diciendo pero tú qué hiciste nada tío no no

Voz 0752 06:30 luego salvajes paseando por el campo pero no has hecho nada esto es nada nada y sigo viviendo igual Brown muy rápido es que además

Voz 1785 06:43 en Barcelona Se da el perfil de la actual plantilla todo es muy melancólico ya sea a Valverde es una persona muy correcta muy normal Iniesta es una persona muy correcta muy normal Busquets bueno tiene esos proscritos en el campo pero luego es un capitán más bien si no hay épica en el Barça no es es que es es es es un Barça muy distinto aparece Piqué o exacto o no hay nada sino no está Puyol con su bravura no está Guardiola han incluso Xavi con sus alegatos tácticos Si repartiendo un poco como hay que jugar a fútbol sea es un Barça muy tranquilito no muy normal y eso le da pues que todo un aire de cierta melancolía

Voz 1 07:26 no pues nada vamos a ver hemos era ese ese clásico va a seguir aquí en Jabois irás a la final de Chaplin

Voz 3 07:33 ahora con con el periódico pero el año pasado bueno yo he estado en los tres

Voz 0752 07:40 tengo pánico al no estar en uno y que pierda me voy a llevar ese peso de las responsabilidad toda medida una Supercopa de Europa Atlético Real Madrid sí me gustaría sí sí sí sí

Voz 3 07:49 eh yo fíjate me criado mucho

Voz 1389 07:52 la rivalidad Madrid Barcelona del Atlético la consumo aquí en Madrid que es donde está está muy viva en Madrid está muy viva pero fuera de ahí no está tan viva y la verdad que nunca tuve una especial una especial antipatía por el Atlético

Voz 1 08:03 en la última los dos muy rápido en la que les hecho antes en el debate crees que ya Zidane apunta a punto pero puede ganarla puede que no pero no crees que te pidan está a la altura de Guardiola como estábamos en el debate antes

Voz 1389 08:16 yo creo que yo creo que sí ya que te he dicho ya principio temporada son maneras de sentir el fútbol de diferentes y son maneras de contemplarlo también de forma muy distinta yo soy madridista entiendes para mí lo que haciendo es antológico oí pero también entiendo lo que

Voz 1 08:31 aunque lo que hizo Guardiola para indique lo que está haciendo puede ser importante para para ti Ramón treinta segundos yo creo que Guardiola todavía está un paso por delante porque no sólo es el Barça sino que lo estás