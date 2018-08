El Larguero (2ª parte / 03/05/2018): El debate de los jueves y hablamos con Gelete Nieto y Aspar

Voz 0194 00:00 los pero las dos partes pidan perdón y ya está y eso no ha sido así andamos de memoria yo creo que en la memoria de todos quién se ha ocupado cada día en cada mañana de de crear el relato de los años más duros al menos de contárnoslo eh en los contaba en los desde su propio horror la historia de ETA es también la historia de cómo nos la han contado

Voz 0789 00:20 cuando ETA empezó yo tenía dieciocho años era un muchacho que de San Sebastián que vio cómo nacía aquellos no tengo sesenta y nueve salvó mi vida entera y como profesional pues cuarenta años Mi vida viviendo esta circunstancia tanto error y tanto desastre y tanta angustia y tanta vileza eh tanto miedo a algunos medios de comunicación dicen que ha fallecido otros medios de comunicación dicen que se encuentra herido grave resulta bastante desolador estar aquí en su compañía no pudiendo pudiendo darles una información precisa entorno asunto tan sumamente grave Irene buenos días sabes que para mucha gente Ireneo es eres un símbolo de de coraje y de valor lo sabes

Voz 1 01:04 si este que no hemos el el

Voz 0501 01:06 el inmenso dolor que siento por José Ignacio pues su familia José Ignacio no es una persona porque somos vascos y somos españoles y creemos en lo que creemos que queremos en la paz en la tolerancia y una democracia

Voz 0789 01:18 pero es mejor que no tengo buena noticia acaba de llegar la noticia de que ha muerto de los muertos había mucha gente a la que yo he conocido mucha gente a la que conocí este error grave Gregorio Ordóñez por ejemplo al día siguiente de ser asesinado quebró Ordóñez el programa Crecemos en la Cadena Ser empecé yo a las siete de la mañana desde San Sebastián desde su despacho donde estaban todavía pues reflexión tras el asesinato de Tomás y Valiente hoy hace un año exactamente a las diez y cuarenta y ocho minutos de la mañana en este despacho ante el que en este momento me encuentro del despacho está vacío espera al sustituto de profesor Tomás y Valiente por tanto una vez más en este ingenuo pataleo que firmar me parece que es el único que pudiera tener alguna eficacia yo me vuelvo a dirigir a quiénes votan a HB con mucho gusto pueden votar por supuesto a quien quiera sí le dijeron a ETA hiciera el favor de quitarse de enmedio que no pinta absolutamente nada en esta historia pero no lo harán y cómo no lo harán yo les desprecia atención por tantos

Voz 2 02:16 señoras y señores siete y nueve minutos de la mañana cuando la Cadena SER les ofrece esta segunda formidable en noticia la liberación de José Antonio Ortega Lara seis horas después de que les diéramos a ustedes la noticia de la liberación de Cosme Delclaux la liberación de José Ortega Lara

Voz 3 02:36 Miguel Ángel no está solo ETA si está sola

Voz 4 02:43 Iñaki Gabilondo buenas noches cuántas mañanas cargadas de dolor

Voz 0789 02:50 pues sí desde este mismo estudio en el que ahora me encuentros hemos tenido que contar tantas cosas tantos horrores y tantos desastres que fin ahora mismo sólo como estoy ahora en este estudio pues estaba repasando contigo y con vosotros éstos unidos y la verdad es que es es tremendo

Voz 0194 03:07 estos son solo unos pocos muy pocos

Voz 1389 03:09 sí

Voz 0789 03:10 no sé cuantos hemos tenido la desgracia de contar Verón decenas y decenas y decenas sí

Voz 0194 03:15 qué piensa va soy yo hablé contigo el día veinte de octubre de dos mil once yo estaban San Sebastián tú también te sientas en ese estudio te pregunto

Voz 0789 03:24 cómo te sentías cómo te sientes hoy bueno entonces tenía sesenta y nueve años ahora tengo setenta y cinco

Voz 1576 03:30 aquel día dije

Voz 0789 03:32 Gora Euskadi Ta Viva Euskadi libre de ETA y hoy pienso que hubiera podido con tuits haber dicho que se disolvía cualquiera de estos años transcurridos desde entonces hasta aquí cualquier día lo que lo que ha ocurrido en esta jornada de en estas últimas jornadas sencillamente me parece un absurdo más de ETA un absurdo nos absolutamente más entre las dos de la tarde y las once de la noche se ha ido devaluando de tal manera el último mensaje de ETA que ha convertido prácticamente en basura en polvo en serrín no es absolutamente nada es como si fuera una voz que viene del pasado que ya no conecta con nadie ni siquiera es un activo que pueda digamos fortalecer con capital especial a los sectores pues que han podido estar políticamente más cercano porqués

Voz 1389 04:17 un asunto que ya no viene en absoluto

Voz 0789 04:20 a conectar con nada nada ese lenguaje burocrático helador mecánico absurdo que parecíamos viene de un partido que estuviera comunicando que cambiaba su línea estratégica o una empresa que estuviera notificando que cambiaba su domicilio no pisaba la clientela de que seguiría tendiendo les con la misma en fin atención que siempre no sin ninguna preocupación y conciencia del drama que había que habían producido estaban perdidos hace mucho cuando el año dos mil once anunciaron que dejaban las armas eso definitivamente esa acabó en este tiempo los cuatro que hayan quedado ahí se han podrido o directamente le ha salido putrefacto dos transmitiendo un mensaje que no aporta absolutamente nada que no hace sino caricaturizar les que no hace sino en fin mostrarles más como elementos totalmente ajenos al tiempo

Voz 0194 05:12 esta le estamos dando muchas vueltas a lo largo de esta noche Iñaki el tema de de la memoria no oí el olvido sobre todas las nuevas generaciones nos acompañaba Naiara Zamarreño la hija del concejal que murió asesinado ya decía no yo le quiero explicar a mis hijos no mis hijos tienen que saber lo tienen que saber hay que

Voz 0789 05:29 Bar La memoria Iñaki es muy importante preservar la memoria pero hay que ser muy consciente de que nunca ninguna generación ha logrado transmitir con toda la intensa

Voz 1389 05:39 si la exacta y con toda la justicia exacto

Voz 0789 05:42 las vivencias vividas con la generación anterior es prácticamente imposible no se puede no se puede es un dolor cada sociedad adulta ha tenido en empeños grandes en transmitir a los suyos lo hagan en al término llegando pues un poco Aguado de evaluado los chicos no saben quiénes Miguel Ángel Blanco eso tiene mucho de bueno tiene mucho también de prueba de que no es muy posible llegar exactamente y lo que sí es muy importante es no permitir que prospere el discurso que ha pretendido esto último mensaje de ETA con la escenificación de mañana que me parece una solemnidad sencillamente patética pues decir no estamos ante una derrota que comprendo que no iban a aceptar así públicamente pero vendiendo lo cómo quién estuviera participando en una especie de ceremonia de un acuerdo de paz o una ceremonia de de pues la que se mostraba su su amor por la patria de su voluntad no como si hubieran retirado puedo como gesto de de de patriotismo o por como parte de un acuerdo de paz han sido derrotados absolutamente han sido absolutamente derrotados su lucha no ha servido absolutamente para nada y eso comprendo que no pueden aceptar pero eso es lo que hay que contar que no ha habido un juego en el cual ha habido un drama compartido ha habido unas víctimas unos verdugos y las víctimas han perdido porque la democracia les ha ganado otra cosa es que para mirar hacia el futuro para avanzar hay que tratar de encontrar algunos puntos de coincidencia yo pero esta mañana decía que nunca en la historia de la humanidad ha logrado nadie jamás un relato compartido de un drama al estos nunca siempre ha habido fisuras en el drama siempre encontraban el mismo caso de España así entre hoy y el PP no se ponen de acuerdo para analizar y valorar la lucha contra ETA hay el propio desenlace si si si todavía hay se publican todas las semanas todos los meses libros sobre defendiendo al franquismo y negando el dieciocho de julio del XXXVI no se pueden evitar estas corrientes que van atravesando los relatos históricos es casi imposible evitar yo por eso decía que hay que transmitir por supuesto el mensaje porque es imprescindible hacerlo pero teniendo la seguridad de que nunca se va a lograr esa penetración que la justicia necesitaría pero que nunca se consigue alcanzar no

Voz 0194 07:58 déjame que te haga una propuesta e Iñaki todos los sonidos que hemos rescatado los ha rescatado el Servicio de Documentación de la Cadena Ser de la fondo Teka hecho un escogido entre los muchos y muchos que hay con tu voz yo quisiera pedirte hoy para la teca de la Ser que le pongas el colofón a esta historia que se

Voz 3 08:15 la tuvo la que pone el colofón a la vista

Voz 1389 08:19 que ETA bueno pues me parece muy muy hemos

Voz 0789 08:24 ante con la voz más cansada ya más viejo como estoy terminaría diciendo es imposible compartir todos los detalles del relato pero es posible obligatorio construir una moraleja cómo se puede construir una lección compartida una moraleja que transmita las próximas generaciones y que sea cual sea la opinión que cada uno tenga ocurrido sea transmitida como digo a las generaciones posteriores como una verdad indiscutible y que pudiera ser por ejemplo las ideas sólo se pueden defender con ideas quien emplea la violencia para tratar de imponer las ideas estará condenando a su pueblo a su gente a toda la sociedad a una gran catástrofe

Voz 3 09:10 Iñaki Gabilondo muchísimas gracias

Voz 1375 09:14 con un beso bien grande señal

Voz 3 09:16 es casi es hora de ir cerrando nos quedan cinco minutitos y yo quisiera compartir algunas de las últimas reflexiones que queráis hacer sobre

Voz 0194 09:24 lo vivido hoy pero sobre todo lo que queda por vivir

Voz 5 09:29 bueno

Voz 3 09:31 a día de hoy disuelto ETA no existe no es del todo cierto están sus presos lo que no podemos aceptar es que se pretenda que la sociedad vasca su totalidad asuma el destino de los presos

Voz 6 09:52 yo creo que la memoria es fundamentalmente para el presente hay esta sido muchas cosas pero también una agresión permanente una violencia permanente contra contra la convivencia en libertad contra la idea de lo común por eso me parece muy importante que las jóvenes generaciones las nuevas generaciones lo sepa yo creo que ignorar eso es que de algún modo temerariamente frágil izar la la convivencia democrática Bradley yo he del optimismo eh yo del futuro más allá de una ETA que ya no existía para la mayoría de la de la gente me quedo con el con el dato que venimos recogiendo mes tras mes de que ya es de Euskadi de nadie justifica la violencia para alcanzar objetivos

Voz 1623 10:44 políticos

Voz 6 10:46 es preciso quizás como soy el mayor una reflexión un tanto inquietante no habéis visto que por alguna razón que desconozco se ha comentado muy poco está la famosa comisión de veinte personas quemado desde esta van a seguir vigilando que el relato que inquieta mucho porque seguro que va a ser muy activa idea cuando estamos defendiendo vamos a ver cuál es el relato que se va a hacer desde nuestro lado e insisto en en nuestro lado pues vamos a ponernos las pilas porque aquí va a haber veinte personas en una comisión específica para esto eh esa comisión se ha disuelto la mejor noticia día yo quiero decir que hay que seguir luchando por hacer justicia que los últimos comunicados han sido peldaño dentro de lo que es la escalera de de la paz pero que tampoco yo tampoco debemos estar ciegos ante el posible arrepentimiento el día porque no ver un posible arrepentimiento real de de que ha defendido ETA no serían menos humano y eso es algo que

Voz 0194 11:50 no por lo que los vascos hemos luchado muchos el ser humano sí que nadie nos lo quite

Voz 6 11:56 bueno yo cerraría diciendo que las las sociedades que bebieron traumas similares a éste normalmente encontraron la memoria la medicina preventiva para escenarios de repetición que hemos además de eso el antivirus el antivirus de lo vivido yo creo que están más bien y sé que aquí Pecos ideológicamente de enfoque particular en una idea de Euskadi que sea una comunidad cívica secularizada de grandes dogmas de grandes ideas de identidades patrias purgas de todo lo que cargo las pistolas y las bombas que ETA utilizó centrémonos en esas palabras que tú has dicho

Voz 7 12:35 son los que queda por vivís yo creo que ahí está todo

Voz 3 12:39 queda ya os agradezco a todos que es esta

Voz 0194 12:43 a Don Jaqui con nosotros al público que nos ha acompañado la acompaña y el calor que recibimos siempre aquí en San Sebastián

Voz 3 12:52 para terminar casi como hemos empezado no decíamos diciendo que debemos diciendo hasta nunca pues hasta nunca esto se acabó esta vez se ha acabo de verdad muchas gracias

Voz 8 13:22 no no uno sí

Voz 1623 19:13 muy buenas noches enhorabuena a todos los atléticos porque su equipo el Atlético de Madrid va a jugar otra final europea

Voz 11 19:21 acaba de estrenar Carrusel deportivo

Voz 1623 19:23 la pieza El Larguero con esa buena noticia para el fútbol español a la final de la Champions del Real Madrid se suma la final de la Europa League del Atlético después de que los del Cholo Simeone le hayan ganado al Arsenal uno a cero en la ida empataron a uno y el uno a cero de Diego Costa que ha marcado en el cuarenta y siete le da al Atlético

Voz 1375 19:43 el pase a su sexta final europea en nueve temporadas seis finales europeas en nueve

Voz 1623 19:49 paradas la cuarta final europea

Voz 1375 19:52 desde que está el Cholo Simeone

Voz 1623 19:54 el Atlético de Madrid tiene que conocer enseguida su rival porque estar en la prórroga el Olympique de Marsella y el Salzburgo como ese partido Borja Cuadrado hola hola Valbuena

Voz 1825 20:02 anoche es bueno pues acaba de marcar el Olympique de Marsella cuando parecía que el partido iba a acabar en tanda de penaltis ganó el Marsella dos cero en la ida dos cero en Salzburgo y en el minuto doce de la segunda parte de la prórroga córner que bota Pallete ir rolando el portugués que acá

Voz 11 20:14 va a entrar marca por lo tanto apunto

Voz 1825 20:16 al acabar el partido necesitarían dos goles los austriacos Salzburgo dos olímpico el Olympique salvo

Voz 1623 20:20 Geria rival del Atleti en la final está por ahí Pedro Fullana en el Wanda Metropolitano con un protagonista de lujo hola Pedro muy buena

Voz 0252 20:27 hola hola mano muy buenas e no desde el Atlético de Madrid pero

Voz 11 20:30 que verle vestido de etiqueta

Voz 0252 20:33 en un campo de fútbol aunque sea fuera viéndolo en Londres el otro día entrenando de verdad que que que se nos hace una alegría tremenda ver a Santi Cazorla al menos sonriendo en en un campo de fútbol ya llegará lo de jugar ante muy bueno

Voz 0501 20:44 hola buenas noches así se está viendo la luz al final del túnel en menos más queda no pero pero bueno poco más optimista no empezando hacer cosas

Voz 22 20:53 en el campo soy yo un poco en el ámbito no que siempre así que ojalá pueda conseguirlo aún queda mucho por detrás

Voz 0252 20:59 te hay que trabajar muy duro todavía no mano te ha escuchado tiene El Larguero de alegría hombre de escucharte hola SATE

Voz 1623 21:05 qué tal y como hombre como esa lesión

Voz 22 21:08 bueno la lesión poco a poco no allí con el palo de hoy pues un poco peor no pero pero bueno ojalá podemos salir adelante tanto el equipo como como yo en el tema de la lesión

Voz 1623 21:17 ojalá que pronto jugando al fútbol es fútbol por delante seguro pero lo de hoy estabas en el Wanda estaba en Oviedo unos días ahí machacando te entrenando hoy quería estar en el partido viendo a tus compañeros

Voz 1375 21:27 se ha sufrido hasta el final pero qué difícil es hacerlo en año

Voz 1623 21:31 Bético Santín

Voz 22 21:32 sí sí la verdad es que son los podía hacerle un gol en en dos partidos y hoy hemos tenido mucho control del Vall del partido hemos llegado a cierto peligro para el Atlético de Madrid cuartas partes pero sí es verdad que no lo hemos tirado mucho a portería no oí esa es la diferencia en el fútbol no

Voz 1623 21:49 de todas formas e otra final europea del Atlético es la cuarta desde que está el Cholo laSexta nueve temporadas eso tampoco es casualidad

Voz 22 21:56 no no no ni mucho menos no Atlético yo creo que es el gran favorito en la final si era gran candidato cuando cuando queda eliminado de la Champions no es muchísimo mérito es lo que tiene este equipo encima lo que está consiguiendo hoy y está claro que tanto el Cholo como los jugadores y a quedar darles enhorabuena por el trabajo que están haciendo

Voz 1623 22:14 en hubiera son Aste no una vez sino dos Spalletti mira que suena a veces venía Atleti Mena ya sabes que los rumores siempre en el fútbol nada que vas a hacer que cuando acababa tu contrato

Voz 11 22:25 pues ya ahora a esta temporada no

Voz 1623 22:29 si algún tipo de ofrecimiento por parte del Arsenal algo sobre tu futuro

Voz 22 22:32 no no nadie ha dicho nada no como es normal al final llevo mucho tiempo fuera de prácticamente no podía entrenar y eso es lo que me planteo ahora no poder estar entrenando poco a poco que que me vean qué pero yo la sensación sensaciones que voy teniendo hoy el día de mañana puesto todo soberano

Voz 1623 22:48 oye cómo está Koscielny por cierto se ha lesionado también eh pero no sabemos exactamente lo que tiene que esperar a mañana que le pasa al francés

Voz 22 22:54 bueno pues tiene mala pinta no parece que ser Aquiles esto

Voz 1623 22:57 viene a decir no el tendón de Aquiles

Voz 22 22:59 se está hablando ahora con él si no ha dicho que si tiene que ser Aquiles así que pues a Dios

Voz 1623 23:05 pues adiós al Mundial más eh sí sí probablemente fue

Voz 22 23:07 el Mundial y ahí estará de baja bastante tiempo así que un día un poco duro en todos los sentidos no porque es una pérdida importante un jugador pues es muy importante para el Arsenal para la selección que se va a perder el Mundial hay tanto con eso como las redes con la derrota pues nos vamos un poco

Voz 1623 23:22 es de aquí que te apareció el Metropolitano hubiese está alguna vez ahí no no no no lo habría parecido a hablar no

Voz 22 23:28 le Campazzo Campazzo un ambiente muy bonito para para jugar al fútbol muchas ganas de jugar tenía desde fuera sí que hay un campo muy bonita aquí seguramente lo disfrutas mucho Atlético de Madrid

Voz 1623 23:38 oye a ver si tenemos en la Liga española eh que te queremos ver por aquí cerca buena habéis jugando qué es lo primero y luego ya veremos dónde abrazos anti me alegra hacía más calor a Santi Cazorla que estáis recuperándose que está en el Wanda Metropolitano de hasta viéndose partido a su equipo al que todavía es su equipo de Arsenal perdiendo contra el Atlético de Madrid saluda Miguel Martín Talavera estaba narrando el partido en el Carrusel deportivo con Dani Garrido y con toda la banda ahora vamos a ir con Kiko Narváez y con Gustavo López y con todos los analistas pero hola Talavera muy buenas

Voz 1576 24:05 qué tal mano buenas noches sabido nervioso yo tenía

Voz 1623 24:07 de ahí que digo que como como como en la prórroga de las pruebas final que viene aguantaba Kevin ha sufrido el Atlético de Madrid

Voz 1576 24:13 yo creo que por momentos porque he jugado con el marcador primero con empató a cero con uno cero y si se replegado demasiado pero no porque el Arsenal haya dominado es verdad con esos balones sobre todo de de de Nacho Monreal por banda izquierda sufriendo mucho en banda derecha Tomás party pero yo creo que el arma era controlado bien tuvo las mejores ocasiones la primera parte en la segunda tuvo un montón de ocasiones para cerrar el partido y al final ese solitario gol de Diego Costa que para mí Manu ha hecho una exhibición absolutamente brutal delante de Julen Lopetegui el mejor partido de largo desde que viste la camiseta del Atlético de Madrid en su regreso fíjate

Voz 1623 24:44 hecho hablábamos llama Kiko y Gustavo inicial los dos ha ido de más a menos yo elepé dejó el partido de hoy ha sido brutal

Voz 1576 24:50 brutal brutal en todas las facetas exuberancia futbolística ganando por arriba rastreando ha hecho un par de quiebros en el área en una baldosa ha definido perfecto en ese tremendo base de Antoine Griezmann yo creo que lo ha tenido todo ya has sido bueno pues el partido que necesitaba Diego qué que llevaba gafado con el gol mucho tiempo y sobre todo el premio final para todos Atlético como tú decías al principio de El Larguero que ha sido otra final europea que se dice pronto cuatro en la era Simeone dos de Europa League dos de Champions

Voz 1623 25:18 pues sólo las dos de Champions que se perdieron la de la Europa League que se ganó en Bucarest ante el Athletic Bilbao y esta será la cuarta que también de Europa League final europea desde que está el Cholo Simeone ojo importante para los atléticos termina la otra semifinal Borja Cuadrado

Voz 1825 25:30 el rival del Atlético de Madrid va a ser el Olympique de Marsella con un final muy bronco en la prórroga expulsaron Haidar al Hort del Salzburgo vemos a los jugadores de ambos equipos encarando hay con el árbitro el ruso canas SEF en fin que catorce años después después de que perdiera la final de la UEFA frente al Valencia el Olympique de Marsella vuelve a una final europea pues será

Voz 1623 25:48 el dieciséis de mayo a Atlético de Madrid Olympique de Marsella esa final de la Europa League ha sido impresionante ver cómo ha terminado el partido no se movía nadie del Wanda Metropolitano el Cholo Simeone salió con la bufanda desde el palco que no ha estado en la banda agitando a las masas porque no se movía nadie se quería ir a casa durante un rato largo hasta que han vuelto a seguir a salir los jugadores al terreno de juego Se hoy a esto ah pues no suena mal Kiko Narváez buenas noches Carreño Man como suena del Wanda Metropolitano mira habría excusas lo decías tú anoche que el PRI

Voz 18 26:48 mire saben de verdad para el Wanda Metropolitano pues yo creo que lo han aprobado con nota

Voz 7 26:52 sí hombre la Transfer la transferencia

Voz 18 26:55 ya ha llegado su hora en el Calderón

Voz 7 26:57 venga ha llegado perfectamente al Metropolitano y ha vivido la la primera gran noche el ambientazo ya lo comentaba Fullana de compañía que estaban viviendo algo muy especial iré cara al futuro pues tenía Laga la primera gran cita Hay fíjate en la que se ha liado no he prácticamente lo que se vivía también en el en el Calderón y hay que ser muy consciente de la dificultad que conlleva esto hoy ID que no se puede perder la humildad de saber de dónde se viene y a pesar de ser lo que la Europa League y hay que ser muy consciente de que es un paso hacia adelante para el Atlético Madrid para seguir ahí arriba porque ya te digo que qué abajo hace mucho frío lo hemos vivido oí ahí arriba se vive muy bien y eso de nuevo otro toque por parte del Atlético de Madrid para seguir haciendo ruido en España

Voz 1623 27:48 ahora pregunto para aspectos del partido que quiero que nos contéis como habéis visto algunas cosas de este de este partido donde tanto ha sufrido el Atlético pero sin encajar ningún gol se mete en esa final está por ahí Gustavo López también hola qué tal hola Manu qué tal buenas noches que dos sensaciones tan encontradas y tan distintas en una misma temporada no el batacazo que te metes en la Champions cuando te echa la Roma y el cara a y el Chelsea y ahora en la misma temporada te metes en la final de la Europa League no

Voz 0749 28:12 sí pero eso habla de lo que es este equipo no eso es la realidad lo que transmitió el Cholo Simeone de lo que el mensaje que caló en sus jugadores sabiendo de tener que levantar no era eh un plato de buen gusto había muchas expectativa puesta en la en la Champions a la realidad se perdió pero había que levantar el vuelo había que poner toda su fuerza así toda la mirada puesta en la Europa League y bueno superior yo creo que eso también es un trabajo psicológico desmotivación ese trabajo en la semana la verdad que el esfuerzo valió la pena no una final más sí creo que el trabajo está dando sus frutos ahora falta el paso más importante

Voz 1576 28:50 a ganar esa final bueno

Voz 0749 28:52 pero por lo menos ese mal gusto que era la Champions ahora se vuelve a a trasladar a una alegría como ese llegara al final de la Europa League Manu

Voz 1623 29:00 está hablando el Mono Burgos que ya está en el banquillo en lugar del Cholo en directo en la tele en fines de de de

Voz 25 29:06 de forjar el camino hacia la victoria de difícil que un equipo eh ganan entrenado todo lo que representa sin ahora que estamos muy felices

Voz 0789 29:18 Germán qué mérito tiene el equipo por plantarse de nuevo en una final me decían los jugadores que parece fácil pero que esto no es nada fácil

Voz 25 29:26 a totalmente de sobre todo en el marco de un es lo tocó en ese estadio nuestra gente que la gente empujan también se hace sentir de verdad que lo que han gritado y maravilloso y también forman parte de nuestro equipo

Voz 0789 29:43 bueno hoy no estaba Diego Pablo Simeone estaba de nuevo Herman el mono gordo como se ha visto ayudado también al equipo le ha dado suerte

Voz 25 29:50 sí bueno yo no sé de una mala suerte de trabajo el trabajo trae suerte así que en a seguir seguir en la misma que la misma sincronía ahora tenemos un dio el domingo en el españoles y que tranquilo a recuperar hoy a seguir para adelante

Voz 0789 30:07 quería preguntarle por nombres propios por Diego Costa anotando Ségol por Antoine Griezmann dando la asistencia por Godín otro muro como lo es Oblak

Voz 25 30:17 se lo digo a no la verdad que nosotros creemos en el equipo ideal

Voz 13 30:24 equipo las individualidades

Voz 25 30:26 por lo último no el pase al gol pero dejan la vida esto Pibe la verdad que está inmerso dentro de lo que es este equipo no hay no hay elogio para para ellos o sea no no alcanza

Voz 0789 30:42 Germán de alguna manera se han liberado el Atlético de Madrid sea liberado Germán El Mono Burgos hice ha liberado Diego Pablo Simeone tenían esa necesidad de plantarse en la final

Voz 18 30:52 sólo hasta el mes en directo

Voz 1623 30:56 está cortado aunque el Cholo está con la alegría de la final pero ya está diciendo nada nada al trae no hemos ganado nada a pensar en el siguiente partido de Liga ya veremos que hay que rematar en la final presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo buenas noches

Voz 26 31:08 hola buenas noches muchísimas felicidades hombre muchísimas gracias Manu

Voz 1623 31:12 otra final europea hombre

Voz 26 31:14 pues mira la verdad es que si las demás se que para estar contento mira yo pensaba digo mira este año de esta temporada

Voz 27 31:21 inauguramos el estadio si estamos segundos en Loriga que posiblemente y con cuyas casi queremos y encima estamos en una final es lo que nosotros siempre hemos querido y hemos deseado para nuestro equipo estar entre los tres primeros hacer una buena campaña en la Copa del Rey sino llegar a la final y espera una de las filiales otra Copa del Rey de La o de la Europa League pero entonces estamos contentos felices porque consideramos de que estamos en una época fantástica

Voz 1623 31:50 pero una cosa es la sexta final europea en nueve temporadas es la cuarta final europea desde que está el Cholo estaba hablando con Kiko ahora de la decepción que llegó en la Champions en la primera fase y sin embargo como ha sabido remontar el equipo hasta meterse en la final que no es fácil no

Voz 27 32:05 mira Diego es un genio y aparte que ser un genio es un tío que vive esto que lo siente y que salgo en lo que es el espíritu atlético todos visto cómo luchan los jugadores pero no habla

Voz 26 32:16 sí sí sí contra él contra cualquier equipo si es que

Voz 27 32:19 el equipo que esa ya se dejan se dejan el alma en el campo y eso es lo más importante que en estos momentos tiene este equipo

Voz 1623 32:25 de hecho hasta que Nadal se haga del Athletic he visto con una bufanda del Athletic en el cuello que no hace que los otros no lo hace nadie presi

Voz 27 32:32 Nadal es un campeón nada es un campeón ya venía a vernos

Voz 1623 32:35 gran detalle todo el partido

Voz 27 32:38 a ver que aquí donde el Atlético de Madrid le quiere lo hizo todo goleadora pues época deportiva pues deportiva que tiene porque Nadal es un campeón de campeones

Voz 1623 32:47 sí señor hoy ha sonado bien el Wanda Metropolitano decían anoche Kiko Gustavo aquí en El Larguero mañana es el primer examen de verdad para el Wanda Metropolitano la primera noche que de verdad tiene que ponerse volcado con el equipo han estado de chapó la afición eh

Voz 27 33:00 la verdad es que es la afición es increíble estaba al completamente ya no hay una expectación maravillosa yo ahora fíjate yo que estuve en en la inauguración del Vicente Calderón

Voz 26 33:10 sí yo te puedo decir fue

Voz 27 33:13 eran otros tiempos en otras épocas no eran las clases están maravilloso que estamos viendo la de fútbol no pero si él ese año que estamos los octavos en la Liga

Voz 26 33:21 a lo séptimo nos sentimos octavos tú fíjate la diferencia hemos esto no está digo estamos segundos en la Liga si estamos en una final tremendo tremendo

Voz 1623 33:30 al baja al Vestuario Enrique

Voz 26 33:33 pero ahora mismo como estaban imagino no están felices y contentos

Voz 1623 33:36 pero tampoco pero tampoco desbordada tampoco ha ganado nada no

Voz 27 33:40 bueno no no nada pero oye llegar a una final ya ganar algo ya me entiende esa no no todo el mundo puede decir con las circunstancias que sean unos porque pues mala suerte eliminan en cuartos otros en octavos otros en la en la

Voz 26 33:53 liguilla no pero que te quiere decir que no es no es

Voz 27 33:56 no es fácil estar en una en una final y menos con el tiempo que nosotros estamos yendo a finales como tú vienes dicho son seis finales en otro

Voz 1623 34:04 pero nueve te nueve temporadas seis en nueve temporadas y la cuarta final europea desde que está el Cholo que llegó de dos mil doce una pasión ido Champion eh cuidado hasta los de Champions y sellar dos de Champions como las pero vivo desde ve que decirlo hay que decirlo no lo vas a recordarlo la de falta recordarlo oye sabes que el Olympique de Marsella es nuestro rival que acaba de terminar

Voz 27 34:23 prórroga si me acaban de decir no porque se lo impiden ver estos bueno mira a estas alturas ya te digo sinceramente ya no se en un principio cuando ambos en los cuartos de final decíamos bueno que venga uno en las semifinales bueno estaba Honda sino nos tocó dársena que teóricamente es un gran equipo en Hoy es el equipo un equipo fuerte y consistente pero ahora ya es que te da lo mismo que sea uno que sea otro

Voz 1623 34:46 me entiendes lo sabéis cuántas entradas todavía no tenéis idea no la UEFA

Voz 27 34:49 no sabía nada se marcha mañana creo que se marcha mañana para hacer todos los preparativos hoteles campos de entrenamiento y todo esto yo creo que las la mitad para cada uno no les quedará la

Voz 1623 35:01 si alguna se queda huérfano quedara a la voz a unas cuantas

Voz 26 35:03 el M y se tiene que para cada uno más

Voz 1623 35:06 menos la última presi en un año en el que habéis comenzado penalizando la sanción de la FIFA acabar ganando un título europeo es de nota si lo ganáis

Voz 27 35:16 pues sí la verdad mira yo te digo una cosa yo no estoy muy ducho porque son los técnicos los que manejan todo esto pero el equipo que había para este año si hubiésemos podido fichar hubiera sido impresionante impresionante de todas las maneras es un equipo para mí impresionante porque con como vosotros decís como tenemos la vida tan corta como tenemos ya no sé qué encima llegar a todo esto pues se nota es para dar un fuerte abrazo al entrenador a los técnicos y a todo el mundo

Voz 1623 35:43 sí señor pues se lo se lo dará seguro que te gustaría que el Madrid ganara la Champions y vosotros la Europa League y que hubiera Supercopa europea que nunca la ha habido nunca en la historia entre dos equipos de la misma ciudad si la habido de Champions pero nunca Supercopa europea

Voz 27 35:57 bueno tampoco ha habido tampoco ha habido dos finales de Champions con dos finalistas de aquí de Madrid

Voz 1623 36:03 poco tampoco periodo bueno pues mira en esto

Voz 27 36:05 había seguro que se puedan todo además nos vendría bien para dejar claro claro las cosas en Europa

Voz 28 36:12 para dejar claro quién manda no que manda en la capital iraquí manda en Europa

Voz 26 36:16 no ayer en la capital sabes quién manda la alcaldesa

Voz 28 36:22 dejémoslo ahí bueno y la Europa Press como lo son en el Ayuntamiento el alcalde bueno

Voz 1623 36:29 escucha cómo quiero que escuchen este sonido que no sé si lo has oído al final del partido sí pero así han recibido al Atlético miles de aficionados en las puertas del Wanda Metropolitano así cantaban el himno cuando llevaba el autobús delante

Voz 18 36:48 esto era fuera aprecie qué les dices a todos esos que te están oyendo hablar que hacen bien en defender unos color

Voz 29 37:02 pues en defender a un equipo maravilloso que tienen en el equipo esté al final sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que hacer para ganar para satisfacer todos sus cánticos todos esos vítores hitos esas gentileza es que les dedica su públicos nuestro público como se quiera perder esto Griezmann fíjate del año que viene

Voz 11 37:27 ya ya pero como se pierde esto no va a encontrar en otro sitio no

Voz 27 37:31 bueno yo creo que mira yo siempre he dicho que los jugadores juego tanto jugar mal yo creo que quiere juegan Atlético de Madrid hombre yo creo que sí pero de momento tiene contrato

Voz 1623 37:42 vale no es noche de hablar de Griezmann es noche de felicitarlos por esa final Kiko quieres algo va al presi

Voz 7 37:48 mandarle presi buenas noches

Voz 27 37:50 gracias Kiko como está bien feliz

Voz 7 37:52 a contento sobre todo escuchando a la afición que yo creo que es un acto de de humildad que no se te cae los anillos a pesar de haber bajado uno eliminado de la Champions y seguir con la ilusión de de estar con el equipo en todo momento de llenar el estadio y tener esa ilusión es importante yo creo presi no olvidar de dónde venimos que lo hemos pasado realmente mal y que la afición es consciente no a la hora de de a pesar de que mucho diga que la Europa League en la segunda división de de Europa Atlético les damos muchísima importancia para ser rival seguía haciendo ruido

Voz 29 38:25 Kiko puso el más de fútbol que yo y entienden más de tipos que yo yo te puedo decir de que hay grupos hay grupos en las fases previas de o la liguillas de la Champions que son bastante inferiores a lo que estamos jugando ahora en los cuartos de final semifinales y la final de la Champions de la UEFA

Voz 1 38:47 ya hay algunos equipos que tienen la suerte que les toca esto

Voz 29 38:49 los equipos están contentos y lo dicen nada en una presidente muchísimas felicidades verdad pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos los atléticos

Voz 27 39:00 y desde aquí desleales que a Lyon vamos a ir a ganar

Voz 1623 39:04 llueve te dé un abrazo Manuel de turno hubiese has hablado con él

Voz 11 39:11 estoy en un fuerte abrazo Grugal por otro presidente hasta luego sitio para el ente por si acaso

Voz 28 39:20 allí el dieciséis de mayo hay que celebra Hidalgo ya está encima de Vicente como Kiko diez minutos

Voz 1623 39:25 para las doce es una noche de alegría para los atléticos

Voz 1375 39:28 en una semana en la que de verdad nos van a coger manía que le vamos a hacer es que lo está acogiendo hasta un poco de asco diría yo que dicho porque sino es una final de Champions es una final de Europa es una final de Europa League es el Barça es el Madrid el Atlético los dos juntos es que no hay quien pueda con nosotros un coche y al Metropolitano

Voz 14 39:46 si te preguntan por tu plato favorito sino dudas el trabajo de tu vida tú lo tienes claro el beso que volvería

Voz 0985 39:53 a dar a cómo es eso lo hay una si te preguntan por el SUV de lo suyo no hay uno sino dos Son Fons Bagle

Voz 2 40:02 desde diecinueve mil seiscientos euros y Taiwan desde veintiun mil ochocientos euros oferta Falls vayan Finance válida hasta el XXXVI de mayo consulta condiciones en Volkswagen

Voz 1623 40:11 entonces horas seguimos Volkswagen ahora seguimos con Gustavo López y con Kiko Narváez nos pide paso Marta Casas está hablando el Cholo Simeone Marta hola

Voz 0194 40:19 hola Manuela noches de está hablando el Cholo Simeone acompañado en la mesa por el bueno Burgos que haya ocupado su lugar en el banquillo por expulsión sólo por otra clasificación para la final de la Europa League

Voz 0501 40:28 no ha parado vuelve a mi entender lo que hay que hacer cada momento

Voz 1431 40:35 hola Diego aquí arriba Marta Casas en directo para el larguero le preguntaban antes es la cuarta final desde que el Cholo Simeone final continental desde que el Cholo Simeone y el cuerpo técnico están en el banquillo del Atlético de Madrid nueve en toda su historia siempre habla de lo importante y todo lo que le ha dado el Atlético de Madrid a usted me gustaría saber que le da el Cholo Simeone al Atlético de Madrid para que en estos últimos siete años la historia el club haya cambiado por completo

Voz 0501 40:59 a ver yo soy yo soy la cabeza visible de un grupo que trabaja hace seis años de una manera extraordinaria pero simplemente eso la cabeza visible de un montón de gente que trabaja diariamente para qué para que las cosas vayan por un camino positivo y un agradecido al club que ha contado con nosotros en un determinado momento

Voz 1375 41:24 esperamos seguir dándole

Voz 0501 41:26 lo mejor creemos que detenerse a pensar

Voz 1375 41:29 no lo que estamos haciendo es él lo deseamos lo primero

Voz 0501 41:32 años no es bueno tenemos que mirar el español que el domingo que tenemos por delante y obviamente seguir ligado a este segundo lugar en la en la clasificación española que para nosotros también es muy importante

Voz 0252 41:47 pues ni siquiera después de haber clasificado al Atlético de Madrid a través para una final para la final de la Europa League deja de pensar en el próximo partido que viene del Espanyol el domingo también aquí el metropolita

Voz 0749 41:56 son cuatro finales contigo pero sí que es la primera final estando el Atlético de Madrid en este estadio

Voz 0252 42:04 no tener en subidito que tenemos son los grandes protagonistas del partido que es Saúl analizando este partido complicado pero que tiene no el equipo se defiende muy bien y aparte luego tienen jugadores muy buenos individualmente el hecho que ese joven Francia la la final no creo que eso tenga nada que ver la verdad es que todos tenemos muchas ganas de jugar la final yo creo que va a ser el cincuenta por ciento claro de la Champions aún el equipo estaba muy tocado que yo creo que ha llegado muy lejos porque es un equipo muy fuerte y lo habéis hecho en la UEFA Europa League de alguna manera compensa no hice fueron Torres que deje de contar mentiras pasar por detrás no a lo largo de la Champions puedes como siempre no movió mucho pero ya lo dijimos con nada más caer en Europa League

Voz 1006 42:46 que es una competencia

Voz 0252 42:47 aunque nuestra vida mucha mucha ilusión muchos recuerdos y queríamos intentar ganar la Louis y ahora estamos tenemos la oportunidad de de hacer lo que dijimos Saúl y otra final europea en nueve años son cinco finales si contamos las de la Champions de la Europa League esto demuestra el crecimiento de este de este club no sí pienso así como te digo no creo que sea nada fácil hacer lo que estamos haciendo hay pocos equipos que que lo hagan si lo que tengo tenemos muchas ganas mucha ilusión de de poner la guinda

Voz 1006 43:14 siempre hemos visto a Griezmann un par de gestos con la grada estar metido no está comprometido con el club ya a nivel de vestuario leves incluso más cerca de quedarse que antes

Voz 0252 43:22 no creo que eso no tengan nada que ver porque al final para nosotros siempre ha estado igual se va a está igual de dentro nunca he pensado fuera por lo menos te digo lo de dentro vestuario el final yo eso está diciendo el campo iba joder tú estás tocando a la gente y eso bueno significa que tenía ganas de de que la gente animase porque es difícil cambiar de estadio difícil este año ha sido todo muy difícil y estamos muy bien muy contento de haber llegado a

Voz 4 43:44 en como llaman el estadio

Voz 0252 43:46 el Metropolitano el ambiente cada vez se parece más al del cantaron aún está sinceramente para mí aún está muy lejos de la la magia que tenía el Calderón Vicente Calderón no la tiene el metropolitano creo que es el principio de de una nueva era creo que poco a poco iremos creando esa magia con partidos como éste con eliminatorias como esta creo que poco a poco iremos creando esa esa magia pero

Voz 11 44:09 bueno no está muy lejos de un está muy lejos en cuanto del Calderón ha dicho al final el tranquilizar a todos diciendo que es un calambre es sólo madre

Voz 0252 44:17 sale es un nicho son animales que siempre está tirando al suelo y me dice Diego y dice es un sinvergüenza exactamente nada era calambres y por ser precavido mejor salir aquí dejar así Sito

Voz 11 44:33 no lo haya visto a medida del cambio cuando faltaban diez minutos está viendo el cambio Diego Costa