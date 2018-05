Marcela: "Por la chica, mi madre, mis hermanas, todas las mujeres que quieren vivir libres"

Voz 0385

00:00

mi nombre es Marcela Zanetti dije soy madre de tres niñas o mujeres ya Magdalena veinticinco años Milagros a las trece Candela de veintiuno desde que somos padres siempre monten o educarles como a seres humanos bueno justos e intentando que fueran libres y críticas frente a la vida ya todos los cuestionamientos fiesta representaban por eso me gratifica bastante cuando han salido todas las noticias sobre la manada cómo reaccionaron ellas como con mucha indignación en base a esto la pequeña escribió en sus redes sociales lo que yo quería compartir hoy día entonces ella ella decía hoy es un día muy triste y un día negro hoy me he llenado desesperación de rabia de impotencia por encima de todo de miedo porque la justicia española me ha mandado un mensaje si eres mujer y quiere salir a la calle cuidado muy tengo veintiún años soy mujer y me gusta salir así que puedo puede que por tomar este riesgo mañana a alguien se le puedo hacerme daño iba a ser mi culpa oído un grito de auxilio por la chica por mi madre por mi hermana con mis amigas con las mujeres que me rodean y que quieren vivir libre ese es el mensaje que que ella quiere dejar hice une al resto de todas las mujeres y hombres que luchamos para que haya igualdad