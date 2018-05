Entrevista a Alfredo Pérez Rubalcaba

Voz 1727 00:00 tanto que tiene importancia Alfredo Pérez Rubalcaba muy buenos días

Voz 1 00:04 buenos días usted fue de los que más temprano

Voz 1727 00:06 el asalto a advertían de que no se puede dejar a la banda vender el relato de su disolución como un acto voluntario en aras de la paz pero de verdad que que existe ese peligro no está muy claro lo que ha pasado aquí

Voz 1 00:18 no desgraciadamente no ir sobre todo en algunas algunas todas las de España pienso en el País Vasco y en algunas zonas especialmente en el País Vasco lo de la banda intentará una y otra vez contar que hubo un conflicto y que ese conflicto se que justifica que hubo muertos y que ese conflicto es si eh que era aras de su resolución pacífica son ellos los que se han disuelto y los que han favorecido que la violencia terminara hay que explicar una y otra vez que el único conflicto que han sufrido los ciudadanos vascos y el resto de los ciudadanos españoles es justamente la existencia de ETA de unos de unos asesinos que mataban a todo aquel que no pensaba como Eli y que quería que todo que que todo el mundo pensaba exactamente que ellos eran los que tenían la razón y que ese conflicto acabó en el momento en que acaba ETA y que ETA ha acabado no porque ha querido acabar sino porque no ha tenido más remedio que acabar porque ha sido derrotada por la democracia ese es el relato que hay que contar se lo debemos a las víctimas y a las futuras generaciones que para vivir completamente en democracia tienen que aprender desde el principio que la democracia es eso vivir con gente que no piensa como tú y respetarla Pérez web

Voz 1727 01:34 estaba fue el ministro del Interior que le dio a la banda el empujón final para la rendición para que renunciara a matar la derrota en definitiva y hablando de relato La SER contó ayer las actas de la información puntual que el Gobierno del que usted formó parte le iba dando al Partido Popular mientras el Partido Popular les organizaba manifestaciones en la calle y los acusaba de traicionar a los muertos el verdadero relató de la lucha contra ETA el verdadero está escrito el de las ayudas y las zancadillas el de quien siempre fue leal y quién hizo un uso partidista del dolor

Voz 1 02:07 pues no no lo está Isasi quiere que le diga Un día como hoy casi me siento obligado a decirle pues que no se escriba no porque hoy es el día para festejar la victoria de la democracia sí sin olvidar por supuesto el dolor tremendo que hemos padecido sobretodo de las víctimas del terrorismo pero ese relato no es verdad que es un poco así IGC en mi persona serán una paradoja yo era el responsable de la política antiterrorista cuando Aznar intentó un final dialogado de la Biolay en el año noventa y siete noventa yo soy yo era el que recibía la información del Partido Popular de lo que estaba pasando recuerdo que en nunca en ningún momento les dije otra cosa de intentando deleite intentando ojalá acabemos con ellos porque acabaríamos con las muertes Irujo pues pensé que cuando nosotros lo intentaban lo vamos a intentar pues pues que nos iban a tratar igual pero no fue fue muy distinto pero pero ya le digo hoy hoy no es el día de recordar es sino de recordar que la democracia al final derrotó a la banda terrorista

Voz 1727 03:14 la disolución de la banda derrota final debería cambiar algunas cosas deberían cambiar por ejemplo la legislación antiterrorista que en España se diseñó practicamente para luchar contra ETA o la política penitenciaria

Voz 1 03:26 sí es verdad que la legislación la hemos ido adaptando porque el terrorismo que tenemos enfrente es un terrorismo distinto es es el yihadismo por tanto hemos ido adaptando en esta legislación antiterrorista a esa a las a las nuevas a las características de terrorismo que repito tiene una etiología distinta y formas de actuación diferentes por tanto ese cambio lo estamos haciendo permanentemente no lo otro la política penitenciaria pues pues eso corresponde al al Gobierno es el Gobierno quien tiene que decidir la yo casi hay prefirieron cumplir mis propios principio siempre defendí que el Gobierno tenía la obligación de dirigir la lucha antiterrorista que los partidos teníamos que ser leales con el Gobierno conmigo fueron como fueron cuando yo estuve en el Gobierno pero yo no voy a permitir principios al final lo no lo voy a hacer

Voz 1727 04:16 el profesor Pérez Rubalcaba que sé que tiene clase esta mañana con sus alumnos en la Universidad que les va a decir les va a contar algo si tuviera que explicarle lo que hoy pasa en España a quienes tienen veinte años como se lo diría

Voz 1 04:31 pues eh no lo haré porque doy clase de química orgánica y soy muy estricto en eso pero pero sí sí si pensaba hoy bajando aquí a la facultad que tienen veinte años que son los mismos que yo llevo Kate llevado dirigiendo la política antiterrorista del PSOE por encargo de Joaquín Almunia empecé en el noventa y siete noventa y ocho no veinte años sabe qué le digo que viéndoles

Voz 2 04:55 pues voy a sentirme

Voz 1 04:57 poco de alegría o o bastante alegría porque ellos Jan van a vivir en ningún despertar de estos que mi generación tuvo talentos es ese ese despertar al estallar un coche bomba aún no se sabe cuántos muertos hay porque lo hemos podido acercarnos al coche que continúa ardiendo es eso no lo van a salir bien pues así pues pensaré en mi trabajo y el de mucha otra gente porque es verdad que ese es el trabajo de todos de la democracia de las policía por lejía de la Guardia Civil de los jueces de los fiscales de las víctimas y su dignidad del conjunto de la sociedad es trabajo que permitió acorralar a ETA policialmente y aislarla social y políticamente de de de ese trabajo de todos pues hoy me sentiré viendo a mi saludos un poco más satisfecho

