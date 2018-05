Testimonios de víctimas de ETA

Voz 1 00:00 son las ocho y diecisiete las siete y diecisiete en Canarias los más jóvenes no lo recordarán pero para la mayoría de los españoles durante muchos años el día comenzaba así

Voz 2 00:29 el Ministerio de Interior acaba de confirmar en este momento

Voz 3 00:32 los que la persona encontrada en Lasarte es mío

Voz 2 00:34 el Ángel Blanco a su ingreso presenta

Voz 4 00:37 uno coma neurológico dos orificios de entrada de bala en zonas idea derecha

Voz 1727 00:57 el día empezaba o terminaba así o las vacaciones o cualquier momento cotidiano Sevilla atravesado por una tragedia hace siete años que esta pesadilla acabó pero no sus consecuencias José María Calleja buenos días buenos días periodista en Euskadi en los años difíciles testigo y víctima él mismo porque la banda deja un catálogo amplio de víctimas José Mari

Voz 5 01:18 próximo catálogo de víctimas mujeres embarazadas que son asesinadas por el hecho de ser mujeres de policías niñas que son asesinadas por el hecho de ser hijas de guardias civiles mujeres como Yoyes que habían sido dirigentes de la banda terrorista que vieron con antelación la conclusión a la que han llegado estos individuos ahora después de haber asesinado a todos mundo guardias civiles policías nacionales niños que pegaba una patada una bolsa gente que iba a comprar al supermercado el catálogo es amplísimo concejales del Partido Popular concejales del Partido Socialista que han sostenido la democracia el catálogo es amplísimo hoy es una ruindad por parte de esta banda criminal que no haya ni mis no llevan ni media palabra referida a las víctimas pero si ha habido víctimas de todo tipo menos por supuesto de la banda terrorista que son los asesinos

Voz 1727 02:03 el cada uno cada víctima vivirá esta jornada de una manera muy personal en el fondo no deja de ser un momento que reclama algo de intimidad por eso agradecemos mucho a nuestros invitados que hoy compartan con nosotros esta mañana de radio por eso y porque disuelta ETA la historia no se olvide de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo Paqui Hernández buenos días buenos que ETA deja muchas viudas y una de ellas es practicarlo una sexo marido Eduardo Puelles era inspector de

Voz 0393 02:29 policía hay es la última persona asesinada por ETA en Euskadi el diecinueve de junio de dos mil nueve

Voz 1727 02:35 a llamar víctima porque no te gusta que te llamen así

Voz 6 02:38 es que yo no soy la víctima es mi marido yo no

Voz 1727 02:41 incluso se lo dijiste a la familia el presidente de gobierno cuando cuando habló con vosotros no es que

Voz 6 02:48 yo no me voy a ver la víctima es él no el que han perdido la vida ha sido él por por hacer el bien los asesinos pues le le quitaron la vida entonces pues bueno te sientes

Voz 1727 03:03 el la disolución de ETA Paradis significa algo

Voz 6 03:07 hombre significa la tranquilidad de del resto de la gente que que seguimos aquí no pero sinceramente bueno son unos asesinos porque yo no considero que que sean políticos que hayan eh que sea una lucha política no yo para mí han sido asesinos que sean lucrado de extorsiones cuando no les interesa

Voz 5 03:35 han matado han traficado con armas han hecho

Voz 6 03:38 un negocio para ellos ha sido negocio oí que hasta ahora por qué lo hacen no lo entiendo sinceramente después de tantos años yo no lo entiendo

Voz 1727 03:48 desde que deja de matar en el año dos mil once ha cambiado algo la convivencia tu convivencia en Euskadi como el resto de tus vecinos

Voz 6 03:56 hombre yo con los de siempre sigo igual no pero bueno como no conoces a todo Si de hecho no sabes a quién tienes pues bueno yo tampoco soy de las que estoy todo el día con con todo el mundo no

Voz 1727 04:17 tus hijos a Sergi Rubén se quedaron huérfanos huérfanos de padre con Veintiuno dieciséis años cómo han sido estos años para ellos

Voz 6 04:25 pues hombre difícil lógicamente difícil echando en falta a su padre echando en falta a su padre y quedándose lo dentro o no para ellos lo que viven ellos por dentro lo saben ellos

Voz 1727 04:41 no habláis eh

Voz 6 04:44 que no quieren hablar conmigo yo pienso que es por no hacerme daño a mí no por no recordar lo normal

Voz 1848 04:54 quedan tenías cuando te quedaste viuda Paqui

Voz 6 04:57 durante cinco

Voz 1848 04:59 viudas y huérfanos ETA deja huérfanos como los hijos de Paqui como Ana Uriarte

Voz 0393 05:06 Ana Uriarte es hija de Luis María Uriarte que fue alcalde del municipio de Bedia pero que trabajaba en una empresa de cemento ETA reivindicó el atentado que mató a su padre en mil novecientos setenta y nueve nunca se ha encontrado a los culpa

Voz 1727 05:19 buenos días Ana buenos días tenías veinte años no veinte años cuando ETA mata tu padre en esa época no había apoyo institución nada ni colectivos de víctimas habían mucha soledad mucha soledad no había absolutamente nada no teníamos a nadie que te apoyarse

Voz 1848 05:34 hay partidos políticos ni el Ayuntamiento

Voz 1727 05:36 nadie no sé si muchos años después Paquillo vivió de otra manera sentiste Salvador

Voz 1848 05:42 ya

Voz 1727 05:42 sí sí sí sí totalmente Calleja tiene escrito que a propósito de la soledad de las víctimas hubo entierros con multitud de nadie no

Voz 5 05:54 yo he asistido a informar de el sindicato de una persona y yo estaba el asesinado irremediablemente su madre nadie más ninguna institución ni municipal ni provincial Ny estatal de la comunidad autónoma aquí a las víctimas del terrorismo se les han matado dos veces una con el asesinato otra con el el olvido y luego con el estigma los familiares es así brutalidades de asesinar a alguien llamarle a la viuda por teléfono es decir le devuelve nos la avala este nivel de odio esté hinchazón de odio que hemos sufrido durante tantos años solo se explica desde eso desde una organización criminal totalitaria y que ha tenido en el odio en la muerte en el miedo sus tres patas

Voz 1727 06:37 conviene recordar el largo camino que hemos tenido que recorrer desde ese año setenta y nueve en que Ana pierda su padre no tiene ningún apoyo hasta lo que nos cuenta Paquin el dos mil

Voz 1848 06:48 el nueve ya encuentra calor en el entorno a las instituciones Ana comérselos con todo a tus hijos tu tienes hijos como has dicho soy

Voz 1727 06:58 zona

Voz 1848 06:59 por ETA posaba difícil porque yo mis hijos nacieron después de morir mi padre yo no quería que mis hijos tengan ese odio que hemos tenido los demás entonces cuando murió Miguel Ángel Blanco mis hijos ya vieron a lo la familia que no que no era muy normal vieron los sufrimiento distinto añadido o no ha añadido era el día a día que pasa entonces mi hijo tenía doce años mi hija tenía diez ese fue el momento en el que ellos preguntaron nos que lo dijimos de mi padre se hablaba en mi casa con normalidad el abuelo elites hablaba con normalidad si mi padre vivía ese si se te estuviese aquí se ha hablado con el manillar y ese fue el momento en el que mi hijo preguntó hay se murió y entonces fue cuando dijimos no no se murió les matraca

Voz 1727 07:48 te transmite en ese momento a los hijos porque esa es

Voz 1848 07:51 es una carga con la que tienen como si rentas transmitir tranquilidad intentas en tranquilidad lo que pasa que no era buen momento era cuando el tema de Miguel Ángel Blanco y no era momento de tranquilidad entonces es yo vivo en un plazo de gran debió con leyó leyó unas manifestaciones tremendas cuando a Miguel Ángel Blanco IMI dijo mi hijo con doce años en es cuando realmente las vivió él sintió en su carné que aquello que el pueblo estaba allí que él tenía que estar ahí es cuando cuando lo vieron

Voz 1727 08:26 el asesinato de tu padre nunca se resolvió nuca sin alguna ocasión pudiera esperarse sino harías

Voz 6 08:32 no

Voz 1727 08:34 no nunca participaría hace en lo que se hizo la vía Nanclares en absoluto nunca le perdonaría entonces no tengo motivo para estar con él en ese amplio catálogo de personas a las que ETA les ha condicionado la vida como apuntaba José Mari Calleja están los que lo perdieron todo en la vida el reversible a quién es en la condicionaron de manera tremenda porque les hicieron desaparecer alguien esencial en su vida los hijos las mujeres los padres hay otro tipo de víctimas de las que se habla menos son aquellos que han visto su vida absolutamente condicionada por la amenaza ellos y sus familias es el caso de Txema Vázquez ex quizá buenos días según aunque uno

Voz 0393 09:15 Chema Abad y quizá es un histórico de la patronal vasca presidió CB la patronal vizcaína durante veintiuno años hasta que lo dejó en dos mil trece vivió los años duros del terrorismo de la extorsión del impuesto revolucionario durante quince años tuvo que medir cada movimiento seguido por un escolta

Voz 1727 09:31 a las víctimas con las que hablamos nos dice que en general

Voz 1848 09:35 ni perdón ni olvido ni vida ni venganza un nos han dicho después de llevar quince años escolta no os decía Chema ayer yo tengo el sentimiento agotado la sí

Voz 3 09:46 yo quería hacer una precisión una Calleja

Voz 1848 09:49 en una o una colección

Voz 3 09:51 cualidades pero no ha mencionado a la colección de barbaridades que se hizo al empresariado sin duda hay muchas víctimas entorno empresarial por lo tanto ese reconocimiento es debido también en relación a

Voz 1727 10:04 a la disolución disolución de queda sentimiento o no te queda ya

Voz 3 10:08 yo quiero también hacer el tema de víctimas el catálogo de víctimas me parece a mí que incompleto no necesariamente tan tenido que matar para ser una gran víctima

Voz 1848 10:17 aquí hay un reconocimiento a mi familia

Voz 3 10:20 a mi se me comunica de un modo determinado la amenaza no me piden dinero diciendo que saben perfectamente por dónde está mi familia me mujeres profesora empezaba empezaban la universidad Ellos han sido valientes el gran reconocimiento con mi mujer yo a mis hijos lo puedo hacer desde aquí no por lo tanto quiero decir que el catálogo de víctimas es más amplio es más amplio

Voz 1727 10:43 de lo que se suele decir lo que se suele decir

Voz 3 10:48 respecto a lo que la declaración ahí bueno a mí me parece pues que estas siempre deja un pie en el cesto nunca se acaba de decir las cosas de modo que se tenga que satisfacer al público que está expectante por lo tanto se habla para una parte del público para otra no a mí me gustaría que la declaración expresa fuera una declaración más generosa y luego también me ha parecido escuchar rápidamente mientras estaba ganando poco esto pues me aprecio escuchar hombre en el momento en que desaparece la función social para que nosotros estábamos montados organizados claro que te digan que la que había una función social en este país en relación con la violencia me parece durísimo de escucha durísimo de escuchar por lo tanto lo que sí creo es que no estaría mal pensar en qué país estábamos en qué país estamos haríamos en un país distinto yo estamos en un país que a mi me parece que merece que entre todos tengamos un poco la generosidad no de olvidarnos pero probablemente de contemplar el país en términos más positivos no porque ahora mismo en este programa Nos estamos volviendo a encerrar y volviendo a pensar a mí me están viniendo

Voz 1727 12:05 imágenes no jugar los sitios

Voz 3 12:08 este es el sentido de que cuando llega a dos mil once me pregunta es qué te parece cita digo a mí sentimientos han acabado

Voz 1727 12:16 en estos años en Macao sentimiento ha habido un espeso silencio en Euskadi Txema Urquijo buenos días ahora es responsable de memoria del Ayuntamiento de Madrid pero fue desde el año dos mil seis adjunto de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco entiendes imagino esta extraña sensación que tienen hoy las personas que han sufrido a ETA en primera persona verdad que no pueden acabar de alegrarse

Voz 8 12:42 perfectamente porque la comprendo además no sólo la la comprendo la comparto creo que es un proceso tan anunciado tan tan evidente declive de derrota de la organización terrorista yo creo que hemos ido agotando ya en los distintos episodios que ha ido habiendo hemos ido agotando la posible alegría que podíamos sentir porque el final de este de este periodo trágico de nuestra historia yo creo que ya lo ya la vimos fundamentalmente el veinte de octubre de dos mil once creo yo y ahora ya pues estamos en ese momento en el que estamos concediendo iba a decir de manera artificial probablemente de manera artificial no de manera innecesaria no sobre todo desde la función que tenéis los medios de comunicación pero estamos dando una relevancia a algo que era irrelevante no como era como era ETA esté la firma de su disolución es un episodio que no sé a mí me tienta que pase prácticamente inadvertido aun siendo consciente insisto de la trascendencia simbólica que tiene

Voz 1727 13:44 el último Chema vamos a ser capaces de escribir un relato que integre la verdad de Chema de Ana de Paqui la tuya ni eso que era de los pocos que protestaba contra los atentados solito durante mucho tiempo en Euskadi vamos a ser capaces de escribir ese relato

Voz 8 14:01 no yo creo que que va a ser muy difícil que que íbamos a compartir en en la sociedad vasca un relato lo sucedido creo que se está haciendo un trabajo bastante razonable E incluso desde las propias instituciones por una idea fundamental que es la deslegitimación de la violencia es decir la la idea fuerza de que en ningún momento hubo justificación para esa violencia creo que los que no defendieron en su momento o muchos de ellos al menos lo van a seguir defendiendo la cuestión es que la inmensa mayoría de la sociedad si comparta que no hubo esa justificación para ningún tipo de violación derechos humanos pero desde luego de una manera muy clara y muy nítida para la violencia terrorista de ETA yo creo que en ese sentido podemos estar satisfechos con con ese nivel de de de relato compartido