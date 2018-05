Iñaki Gabilondo: "Lo que hay que contar del último mensaje de ETA es que han sido derrotados"

antes tenía sesenta y nueve años ahora tengo setenta y cinco Aquel día dije Gora Euskadi Ta Viva Euskadi libre de ETA hoy pienso que hubiera podido con tuits haber dicho que se disolvía cualquiera de estos años transcurridos desde entonces hasta aquí cualquier día porque lo que ha ocurrido en esta jornada en estas últimas jornadas sencillamente me parece un absurdo más de ETA un absurdo absolutamente las entre las dos de la tarde y las once de la noche se ha ido devaluando de tal manera el último mensaje de ETA que se ha convertido prácticamente en basura en polvo en serrín no es absolutamente nada es como si fuera una voz que viene del pasado que ya no conecta con nadie ni siquiera es un activo que pueda digamos fortalecer con un capital especial a los sectores pues que han podido estar políticamente más cerca no porque es como un asunto que ya no viene en absoluto a conectar con nada nada ese lenguaje burocrático helador mecánico absurdo que parecíamos viene de un partido que estuviera comunicando que cambiaba su estrategia o una empresa que estuviera notificando que cambiaba su domicilio no pisaba la clientela de que seguiría tendiendo les con la misma atención que siempre no sin ninguna preocupación y conciencia del drama que había que habían producido estaban perdidos hace mucho cuando el año dos mil once anunciaron que dejaban las armas eso definitivamente esa acabó en este tiempo los cuatro que hayan quedado ahí sean podrido directamente y le ha salido putrefacto dos transmitiendo un mensaje que no aporta absolutamente nada que no hace sino caricaturizar les que no hace sino en fin mostrar más como elementos totalmente ajenos al tiempo aquí

Voz 0789

05:27

la memoria no Iñaki es muy importante preservar la memoria pero hay que ser muy consciente de que nunca ninguna generación ha logrado transmitir con toda la intensidad exacta y con toda la justicia exacta las vivencias vidas la generación anterior es prácticamente imposible no se puede no se puede es un dolor cada sociedad adulta ha tenido en empeños grandes en transmitir a los suyos lo ha al término llegando pues un poco Aguado de evaluado los chicos no saben quiénes Miguel Ángel Blanco eso tiene mucho de bueno ir tiene mucho también de prueba de que no es muy posible llegar exactamente y lo que sí es muy importante es no permitir que prospere el discurso que ha pretendido esto último mensaje de ETA con la escenificación de mañana que me parece una solemnidad sencillamente patética pues decir no estamos ante una derrota que yo comprendo que no iban a aceptar así públicamente pero vendiendo lo cómo quién estuviera participando en una especie de ceremonia de un acuerdo de paz o una ceremonia de de pues se mostraba su su amor por la patria de su voluntad no como si hubieran retirado pueblo esto de de de patriotismo o por como parte de un acuerdo de paz han sido derrotados absolutamente han sido absolutamente derrotados su lucha no ha servido absolutamente para nada y eso completo que no pueden aceptar pero eso es lo que hay que contar que no ha habido un juego en el cual ha habido un drama compartido ha habido unas víctimas con los verdugos y las víctimas han pedido porque la democracia les ha ganado otra cosa es que para mirar hacia el futuro para avanzar hay que tratar de encontrar algunos puntos de coincidencia yo pero esta mañana decía que nunca en la historia de la humanidad ha logrado nadie jamás un relato compartido de un drama al estos nunca siempre ha habido fisuras en el drama siempre encontraban el mismo caso de España así entre hoy y el PP no se ponen de acuerdo para analizar y valorar la lucha contra ETA hay el propio desenlace si si si todavía hay se publican todas las semanas tocaba todos los meses libros sobre defendiendo al franquismo y negando el dieciocho de julio del XXXVI no se pueden evitar estas corrientes que van atravesando los relatos históricos es casi imposible dedicar yo por eso decía que hay que transmitir por supuesto el mensaje porque es imprescindible hacerlo pero teniendo la seguridad de que nunca se va lograr esa penetración que la justicia necesita pero que nunca se consigue alcanzar no