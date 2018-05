"Hay que darse cuenta que los seres humanos no somos individuos aislados"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 4 00:16 mete intenso la intensidad a veces es agotadora e un tiempo convulso en el que suceden muchas cosas y además suceden a gran velocidad así que creemos que es bueno detenerse preguntarse por qué sucede en las cosas y que las hace posibles pero esta mañana hemos pensado que sería interesante comenzar este programa hablando de moral de ética con una de las mujeres que más sabe sobre esos asuntos se trata de la coordina cortina es filosófica ética la Universidad Valencia sin duda es una de las intelectuales más prestigiosas de nuestro país es un verdadero honor estar en este entorno tan maravilloso con gente estupenda poder salvar Adela Cortina de la muy buenos días estamos haciendo una catarsis esta semana a semana hay una catarsis distintas esta semana toca la de hacer memoria recordarnos quiénes éramos y la de la de situarnos en entornos muy complicados como sociedad hemos avanzado mucho hemos evolucionado es una opinión Adela y lo hago delante de una de las voces más autorizadas esto pero me atrevo a decir que hemos evolucionado bien está usted de acuerdo yo estoy de acuerdo en que hemos

Voz 0010 01:22 besado me gusta más la palabra propios hay que evolucionar porque creo que hemos ido ganando no a veces la gente propone cambios y los cambios pueden serán mejor o la peor yo creo que hemos progresado oí y hay que felicitarse por ello y seguir progresando

Voz 4 01:35 claro esta mañana cuando me despertaba escuchaba la radio La Ser yo siempre justo a ser Ardila a usted

Voz 5 01:42 es verdad que hemos estado hablando de lo que esta mañana los dos

Voz 4 01:45 es escuchado en la Cadena Ser y hablábamos gusté yo de de esta noticia vamos a recordar con Pepa Bueno hace pocas horas escuchábamos esto

Voz 6 01:52 misión a la que el ministro de Justicia le ha encargado que estudie la reforma del Código Penal tras la sentencia de la manada para para que ajuste el delito de agresión sexual esa comisión está formada casi en su totalidad por hombres Mariola lo unidos estamos hablando de la Comisión General de codificación un organismo formado terrorismo costó entrevista compañero no veré hola

Voz 4 02:11 que parece que hay cosas que moralmente nos devuelven la cabeza del revés y como sociedad además todos los partido pero luego llega la verdad para decidir si hay que cambiar ese código nombramos a hombres no hemos entendido nada Adela

Voz 0010 02:26 efectivamente no hemos entendido nada porque no quiere decir que los hombres no puedan entender determinadas cosas también puede no entender determinadas cuestiones como puede ser el violación etcétera y las penas que hay imponer pero realmente hay una sensibilidad que es algo que no se improvisa sino que se lleva ya desde toda la historia cuando se toma una decisión determinada esa sensibilidad y esa actitud pesa queramos o sonó no siempre explícitamente pero implícitamente tenemos ya una tendencia a dirigirnos en un sentido de otro por eso se entiende que cuando hay un caso por ejemplo en Estados Unidos de problemas raciales pues más vale que el jurado lo confundan no solamente blancos y los que lo compongan también gentes de otras razas ir cuando se trata de un tema de mujeres pues es bueno que haya mujeres no porque los barones hallan a ser injustos sino porque hay una tendencia y una sensibilidad haya implícita que lleva a pronunciarse en un sentido determinado a ver las cosas de una manera determinada y aunque después se pueden argumentar efectivamente tiene que haber mujeres por lo menos al cincuenta por ciento

Voz 4 03:30 menos poder

Voz 0010 03:33 ser más esta profesión en su profesión y demás

Voz 4 03:35 la profesión los magistrados hay una mayoría el museo y tres por ciento cuarenta y siete de hombres la ética tiene género entonces la ética

Voz 0010 03:43 en principio no tiene género Verónica por eso la ética tiene que ver con la conducta de las gentes pero cuando se toman determinadas decisiones hay que tener en cuenta los contextos ya hay que tener en cuenta las distintas personas en este caso tendría que haber mujeres como en los otros casos tendría que haber gentes de otras razas me parece elemental

Voz 4 04:02 te has que pastón que yo escucho a una mujer como Adela todo Rato digo qué razón tiene esta mujer me hace falta más gente como usted miente a la que puede entender porque también utilizamos a veces el lenguaje como burladero como nos ponen unos parapetados detrás del lenguaje lo vemos constantemente la política utilizamos las palabras no para clarificar ideas y conceptos sino todo lo contrario para hacerlas cada vez más complejos del problema de de comunicación entre nos entendemos bien los unos con los otros a su juicio Bono

Voz 0010 04:30 yo creo que los seres humanos tenemos que entendernos porque como nos entendamos estamos perdidos a mi me parece que es muy interesante darse cuenta de que los seres humanos no somos individuos aislados que nos dedicamos a hablar unos con otros sino que somos ya en comunicación somos ya en relación por eso cuando en monólogo vamos en realidad lo que estamos haciendo es un dialogo Internal izado somos siempre en diálogo la comunicación Nos es fundamental para llevar nuestra vida adelante los fallos de comunicación son fallos que luego pagamos muy penosamente

Voz 4 05:01 pero en ese sentido cada vez tenemos más oportunidades estar más aislados es decir vivimos en burbujas yo me informo en la SER leo en los periódicos hablo con una agenda incluso en red de Facebook voy a contarles algo deben saberlo Adela no tiene móvil hay que ponerlo todo en valor a lo que voy que cada vez parece que tengo más oportunidades que conocer pero cada vez estoy más aislado y más reafirmando me solamente lo que quiero saber a través de gente que piensa exactamente igual que yo eso no me da libertad al contrario

Voz 0010 05:36 claro a mí me ha parecido muy divertido porque cuando esta mañana he dicho que no tenía móvil me han dicho pues la entrevista va a ir todo el rato sobre que no tienen móvil me miraba como si fuera una marciana porque por lo visto bueno mi marido tampoco tiene móvil lo digo porque somos dos por lo menos que estamos estamos fuera de juego no

Voz 7 05:53 pero una pregunta el alcalde es el momento lo que hacéis

Voz 0010 06:02 a uno con Alvear y entre nosotros cosa que no hace nadie es decir que lo mío no es suerte es una decisión porque en un momento determinado justamente bien da mucha gente aquí

Voz 8 06:12 en todos juntos cada uno con su móvil recuerdo que fui a llamar a un amigo por teléfono le dije oye quiero hablar contigo porque es que nadie habla conmigo están todos los hablando por su correo y yo no puedo hablar con

Voz 0010 06:23 nadie entonces creo que efectivamente contactar o conectar no es comunicarse comunicarse es hablar los unos con los otros y efectivamente leer distintos periódicos seguirá distintos prescriptores leer distintas noticias y no meterse individualmente micros Vito en mi prescriptor y al final sale toda esa gente intolerante que solamente del mundo desde una perspectiva justo en la era de la comunicación en la que tenemos todos los medios estamos más incomunicados porque conectar no es comunica se comunicarse es hablar de tú a tú y tratar de entender al otro

Voz 4 06:56 sabes lo más paradójico de la vamos a seguir ese fragmento de esta conversación vamos a poner el titular es bueno no tener móvil y mucha gente le va a dar la la paradoja las estáis de acuerdo en que en que en el móvil lo hago utilizando a mi móvil qué raros somos así somos pero es interesa

Voz 9 07:17 ante la ética en los tiempos de la iPhone logística también evoluciona o la ética es

Voz 0010 07:24 saben algunos valores que ya hemos sorprendido culés

Voz 9 07:26 por nuestra cultura o está transformando

Voz 0010 07:29 hoy en día bueno claramente la ética ha evolucionado a lo largo de la Historia hace siglos la esclavitud estaba bien vale te agradece pues no estaba bien vista moralmente canceló majorero laboral en general a a progreso hemos progresado pero si es verdad porque claro que las mujeres no votaba ambos pues era normal el baile a todo el mundo le parecía normal que los negros y los blancos se sentaran en antes autobuses estaba pues muy bien visto hasta que viene un señor como Luther King hasta que viene entonces sabido una serie gentes que han intentado movilizar y gracias a eso hemos progresado la ética evolucionado enormemente lo que pasa es que yo creo que desde mil novecientos cuarenta yo eso con la Declaración de Derechos Humanos tenemos una serie de elementos éticos en los que no podemos volver atrás de ninguna manera bafles esto son la base de nuestra ética actuales son no se puede tras

Voz 9 08:19 a seguir porque son los códigos que no somos nosotros mismos

Voz 4 08:23 vamos a escuchar un par de sonidos justamente son muy comunes en las calles españolas una es la de pensionistas protestando

Voz 11 08:34 pocos días después de esta sentencia también las calles se llenaban de mujeres sobre todo mujeres domino pero mujer pero cree que la protesta ver como por unos apuntan la protesta

Voz 4 08:50 casi siempre encierra una buena manifestación ética es decir que los pensionistas salen porque en el fondo lo que quieren tiene que ver con su pensión concreta y su cero veinticinco pero va más allá su protesta habla de una sociedad mejor donde tengamos un futuro un poco más más sólido y en el caso de las mujeres exactamente igual no no es un movimiento que reivindique una SIP habla de una sociedad mejor para todos porque si la protesta tiene forma ética

Voz 0010 09:13 bueno la protesta en estos casos tiene absoluta de forma ética porque se trata Die tratar de subsanar las desigualdades creo que el siglo XXI tiene que ser el de la erradicación de la pobreza y el de la reducción de las desigualdades en el caso de las mujeres en el caso de los pensionistas eso está ocurriendo claramente y eso sabemos que no es justo pero yo también quería hacer una apreciación en ese sentido creo que en muchas ocasiones estamos hablando de muchos temas muy banales y vienen encima temas muy impresionantes ultimamente se dice que los las personas podemos vivir cien años por lo menos según la crecida de la expectativa de vida podemos vivir cien años el móvil yo si los demás no se entonces la cuestión es cómo vamos a pagar las pensiones hay que discurre irlo pues estamos todos pensando en cantidad de tonterías hablando cantidad de tonterías no estamos en los demás verdaderamente serios vamos a pensar cómo lo hacemos vamos a discurrir como decíamos sino estemos en otras cosas

Voz 4 10:10 qué Adela es una mujer muy creativa ella inventó una palabra hablaba de pobreza allí este siglo XXI ojalá sea el de la erradicación de la pobreza pero es una palabra que para la fundación BBVA Fundéu fue la palabra del año y que es el miedo a vamos a definir pero voy a decir voy a leer lo vale porque sino no me iba a salir definió usted a las personas que excluyen a los inmigrantes no por ser extranjero sino por ser pobres es el miedo a la pobreza a la exclusión no tanto por de dónde venga sino tu nivel económico y hasta entonces es curioso que nuestro pensamiento sino no tiene palabra no tiene forma hasta que no inventó usted la palabra mira siguiéramos te conscientes el concepto

Voz 0010 10:52 porque hace ya como veinte años por lo menos caí en la cuenta y creo que los presentes también pueden caer en la cuenta de que se hablaba mucho de la xenofobia de lo dio a los extranjeros etc pero bueno a mí me pareció que no se odia a los extranjeros que vienen con mucho dinero y que nos colocan mucho dinero acaba porque el productor Interior Bruto de España la principal partida es justamente el turismo y entonces todos estamos muy contentos de que vengan ochenta millones de turistas que son extranjeros sin embargo Nos molestan los refugiados políticos los inmigrantes pobres que también unos extranjeros son estas pero pero no porque sean extranjeros sino porque son pobres y no otra traen nado que nos pueda ser bueno entonces pensé que no hay tanto odio recelo frente al extranjero como odio recelo frente al pobre ahí busqué en mi diccionario de griego y encontré que el pobre es el apuros el que no tiene salida al que no tiene nada que no puede dar nada a cambio y me pareció que había que inventó era una palabra poner una palabra porque las cosas cuando no tienen palabra ni siquiera las reconoces compuse en la tabla no se puede hablar de ello pero tiene influencia en la vida es decir que está influyendo hay para mal entonces por lo menos que tenga palabra no y entonces la palabra aportó fobia hace veinte años ni caso dije que podía recogerlo en el diccionario de la Real ni caso pero en diciembre de este año pasado por fin recogieron la palabra y además se declaró palabra del año me gustó la razón que dieron por su capacidad de transformar la realidad

Voz 9 12:16 entonces hay que saber que hay

Voz 0010 12:18 rechazo al pobre y la pregunta es qué hacemos nos parece bien o hay que cambiar

Voz 4 12:23 pues tienen aquí en Valencia a una mujer que ha decidido cambiar y transformar la realidad se llama Adela Cortina es filósofa y catedrática de Ética en la Universidad Valencia que ha sido un verdadero placer hablar con usted muchísimas gracias muchísimas gracias

