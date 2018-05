Sucedió una Noche (6/5/2018): Recordando a Landa, Jekyll y el Mayo del 68

Voz 1 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

hola qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche lista de convocados para el programa de hoy David Lynch Naomi Watts Alfredo Landa Spencer Tracy Ingrid Bergman Lana Turner Gianluca su atril o Carlos Saura Aitana Sánchez Gijón Jordi Vilches Jonathan Rees Meyer

la película de TCM de los casi cien títulos diferentes que emite TCM la semana que viene hoy apostamos por Mulholland Drive la película de David Lynch que se emite el próximo jueves a las diez de la noche

Voz 10 01:37 la película de TCM de los casi cien títulos diferentes que emite TCM la semana que viene hoy apostamos por Mulholland Drive la película de David Lynch que se emite el próximo jueves a las diez de la noche

Voz 10 01:53 uno de Guzmán Mulholland Drive es una carretera de Los Angeles que transita sin desde las cimas de las montañas de Santa Mónica ofreciendo vistas del valle ha hablado de Hollywood al otro por la noche es una carretera que se vuelven misteriosa y oscuras

Voz 0544 02:10 Mulholland Drive hace honor a la carretera de la que toma el nombre es una película retorcida y misteriosa una película que confirma el tópico a David Lynch se le ama óseo día no hay término medio con él la critica esta vez estuvo de su lado muy

Voz 8 02:27 vez pero aún así humanista

Voz 0544 02:31 sí Real Lynch ganó el premio al mejor director en Cannes y fue candidato al Oscar y hace un par de años Mulholland Drive fue elegida la mejor película de lo que llevamos de siglo XXI en un ranking elaborado por la BBC a partir de los votos de ciento setenta y siete críticos de todo el mundo en cambio las reacciones que la película provocaba en el público iban desde la fascinación absoluta esté a la indignación Sequero está basada pasando por la risa floja que provoca la perplejidad

Voz 13 03:04 el sorteo Errejón verdad

Voz 0544 03:07 ah o el deseo irresistible de marcharse del cine así esa esencia

Voz 0544 03:13 y es que Mulholland Drive puede tener partidarios y detractores sí pero el problema para todos viene cuando te preguntan de qué va la película cuesta explicarlo bueno siempre se puede decir que va de una chica que sufre amnesia Psicosis Nino o de un director de cine que descubre que la mafia controla su película pero esa chica no hará Mi película ya su Pelli o tal vez de un local llamado silencio en el que la gente canta a capella por qué no

Voz 0544 03:50 para la actriz Naomi Watts la película habla del mundo de Hollywood como fábrica de sueños y pesadillas

Voz 1457 03:56 se hacen como solar a creo que Hollywood fabrica muchos sueños para la gente y ésta reacciona de diferentes formas para mí es una película que habla de sueños ilusiones y obsesiones Avs Sasser

Voz 0544 04:09 lo cierto es que cuesta lo suyo explicar de qué va la película las dos protagonistas principales Delfín proponen sus propias recetas para comprenderlo una Laura Elena jardín se decanta por él insiste en ello la otra Naomi Watts porel échale imaginación

Voz 1457 04:27 Khek escarba Jeremiah tienes que entenderlo por ti mismo Si no lo entiende este lo en ventas es el espectador quien decide porque quiere ver una película en la que te den todo mascado Hinault haya que esforzarse Nawal

Voz 0544 04:43 pero en realidad atar todos los cabos del argumento es algo que da igual Lynch empieza poniéndonos los dientes largos con una atractiva trama de película de intriga

Voz 0544 04:59 pero llegado el último tercio de metraje justo cuando el espectador reclama que le vayan encajando las piezas todo cambia de repente buena hemos dejado lo mejor para el final la Cámara penetra en una misteriosa caja azul y aparecemos en una realidad distinta regida no por las reglas de la narración convencional sino por la de los sueños los personajes cambian de identidad todos explica nada tiene sentido total para acabar reconociendo lo que ya intuíamos

Voz 16 05:28 la ilusión

Voz 10 06:13 sí ya lo dice el propio David Lee Open de tipo en yo espero que la gente disfrute village que les propongo con Mulholland Drive abstracción es algo que también existe en el cine ya es para mí uno de sus grandes poderes yo adoro la abstracción y espero que otros lares disfruten también si abre su mente yo sé que la gente va a entender no tipo ande usted

Voz 8 07:01 entonces tendrás que tratarte Isabel trampolín casi todo el mundo de podrá verse

Voz 18 07:06 pero lo hicimos la primera

Voz 8 07:08 eh esa es la red ya lo hice esta semana santa de esfuerzo todos fuera para ver el test

Voz 20 07:25 a mí me la Liga mira aquí no es nada no ha

Voz 20 07:53 el se va a mi Lucky

Voz 24 08:58 Visnjic ir Canel yo tuve mira como él acabará quiero cuidar de mi hijo es mi obligación quiero cumplir con ella así como Basta mantenernos encontraré el voto de mataderos si quieres una casa te consiguiera una casa si quieres la Corte de aquí haremos de aquí

Voz 25 09:13 caravana conseguiremos coche iban con la cartera no

Voz 31 10:32 por si no era nada fácil esta semana

Voz 6 10:35 empezábamos con la última película The Last Picture Show de Peter Bogdanovich con la escena del despelote en la piscina sepan sonaba después un clásico del country de Hank Williams incluido en su banda sonora a continuación el policía cowboy kleenex Eastwood llegaba a Nueva York para detener a un fugitivo en la jungla humana una película de mil novecientos sesenta y ocho dirigida por Don Siegel que inspiró la serie de televisión de los setenta Mato su música era cosa de Lalo sufrir en tercer lugar Ryan Gosling descubría que tenía un hijo de Eva Mendes en Cruce de caminos una película de dos mil doce y para terminar una bastante curiosa carretera asfaltada en dos direcciones una película de mil novecientos setenta y uno en la que el cantante James Taylor y el batería de los Beach Boys Dennis Wilson interpretan a dos amigos que viajan por el país echando carreras callejeras de coches en su banda sonora está este tema hacerlo gafe que suena de fondo Steele

Voz 8 11:32 FM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 8 11:38 dale un título propio escribirá Enciclopedia curiosa Delfín parece para el próximo jueves día diez

Voz 0544 11:46 se cumplirán cincuenta años de la llamada Noche de las barricadas considerada el punto de inflexión de lo que fue el mayo del sesenta y ocho aquella noche se produjo un gran enfrentamiento en París entre manifestantes y policía que dejó cientos de heridos la rebelión que se produjo en Francia hace cincuenta años se ha reflejado numerosas veces en películas pero más aún el mundo del cine también jugó un papel muy importante en aquellos sucesos

Voz 10 12:14 para muchos franceses de finales de los años sesenta el cine no era un simple entretenimiento era en sí mismo una forma de vivir tal y como lo mostraba Bertolucci en su película soñadores

Voz 31 12:24 mira quitan te mete me convertí en un miembro te lo que en aquellos tiempos se consideraba una masonería la masonería de los cinéfilos los llamados fanáticos del yo era uno de esos insaciable

Voz 10 12:37 en que los que se sentaban lo más cerca posible de la pantalla al frente de la Cinemateca desde su fundación en mil novecientos treinta y seis se encontraba un hombre que había enseñado a ver cine a toda una generación se había convertido en un padre cultural para muchos directores de la nouvelle

Voz 31 12:51 Harlan había criado la Cinemateca porque le gustaba proyectar películas no quería que se hiciera nada cualquier sobre cualquier película buenas malas antigua recientes decía Bud western todos los cineastas de la nueva ola venían aquí aprender su

Voz 10 13:07 por eso el nueve de febrero de mil novecientos sesenta y ocho una noticia sacudió el mundo cultural parisino

Voz 8 13:13 me defiendo a una oscura coalición tres inconfesables intereses el ministro

Voz 34 13:18 ha expulsado de las sin debate

Voz 10 13:21 los cinéfilos de París contribuyó a la cabeza no tardaron en movilizarse ante aquella destitución una movilización orquestada desde la aclaración de la revista Cahiers du Cinema

Voz 34 13:30 no lo que da libertad hay que ganársela ante Castilla en Francia están con vosotros

Voz 10 13:42 el catorce de febrero una manifestación de más de tres mil aficionados al cine tomó el Trocadero parisino la carga policial fue contundente herido fracaso Trifón tuvo que ser atendido en un portal Bertrand Tavernier terminó también con el rostro ensangrentado Gianluca que fue el único que pudo cruzar el cordón policial deambuló desorientado después de perder las gafas la destitución de Angrois se convirtió pronto en un caso político un símbolo en contra del inmovilismo del Gobierno de de

Voz 31 14:10 hijos que con sus manifestaciones tendrán la posibilidad no sólo de provocar sufrirá transformarla y que sugiere que te piten nada que no hagamos nada que deporte la inmigrantes dan palizas estudiantes

Voz 10 14:29 queremos miran faltaban semanas aún para el mayo del sesenta y ocho pero muchos historiadores consideran el caso del Anglo como un ensayo de lo que hoy día después que una hockey

Voz 17 14:41 once

Voz 10 14:42 el cine fue protagonista entonces si el cine ha sido también espejo por eso cincuenta años después podemos reconstruir lo que ocurrió gracias a las películas costaba comprender lo que estaba pasando

Voz 31 14:53 las tiendas habían las fábricas estábamos bueno y la situación se extendía por todo

Voz 10 15:00 hoy muchos otros recordaban que en las manifestaciones por la Moncloa participaba muy activamente un chico pelirrojo que muy poco tiempo después sería uno de los protagonistas principales de la rebelión se llamaba a Daniel Cohn Bendit que acabaría siendo conocido como Daniel

Voz 35 15:16 Forza

Voz 36 15:23 yo quiero decirle que construir un centro deportivo asume su hitleriano respirando arrastró a la juventud hacia el deporte Juan apartar mal en sus problemas reales cuando lo que hay que hacer es asegurar equilibrios sexual de los es

Voz 10 15:35 el mayo del sesenta y ocho se fraguó en la Universidad de Nanterre ya en enero Dani el Rojo había sorprendido al ministro de Deportes que había ido allí a inaugurar un polideportivo una anécdota que refleja el ambiente de rebeldía que se vivía por entonces en las aulas la tensión crecía semana a semana hasta que por fin el dos de mayo cerraron la universidad sus estudiantes se unieron a los de la Sorbona se encerraron en ella la policía cargó contra ellos y aquello hizo saltar la chispa de la rebelión

Voz 22 16:04 las asociaciones de estudiantes han tomado las calles a siendo necesaria la intervención de las fuerzas para evitar males mayores

Voz 10 16:12 las manifestaciones se sucedían en el Barrio Latino de París tomaron la Sorbona el teatro Odeón el diez de mayo la llamada Noche de las barricadas diez mil estudiantes levantaban barricadas en las calles se enfrentaban a quince mil policías antidisturbios y pero que buscaban con aquellas protestas que dicen es muy sencillo

Voz 37 16:30 estamos hartos de Mtiliga de los beneficios del poder de los ricos basta de agotar la tierra y dicen paremos

Voz 10 16:36 a diferencia de revoluciones anteriores que respondían a una ideología estructurada los estudiantes de Mayo del sesenta y ocho querían todo y nada a la vez consignas como ser realista y pide lo imposible reflejaban que más que objetivos concretos lo que querían era invocar un nuevo espíritu un espíritu de libertad

Voz 38 16:54 las cosas son muy diferentes en el sesenta yo si quiera diferentes pero no acabo de verte en plena calle tirando piedras hipoteca las barricadas podéis imaginar agilidades demasiado dulce para pensar que hacerlo temimos que hacerlo ellos también hay que cambiar el espíritu de las relaciones entre la gente

Voz 22 17:10 sí

Voz 10 17:13 los trabajadores pronto se unieron a los estudiantes estaban molestos por algunos recortes que De Gaulle había hecho en la Seguridad Social y el trece de mayo obreros y estudiantes juntos convocaron una huelga general que secundaron diez millones de trabajadores

Voz 39 17:28 de las reservas de todos las tiendas sobre todo de azúcar ideario también en las farmacias resulta difícil abastecerse

Voz 10 17:34 el caos y el miedo se apoderaron de Francia en la película Milú en mayo se puede ver con qué mezcla de desorientación temor y esperanza vivía en aquella huelga los franceses fuera de París

Voz 31 17:46 que la gente por todas partes se dice que en la Sorbona se resbala sobre el semen

Voz 10 17:55 el mundo del cine también apoyó la huelga general directores y trabajadores de la industria cinematográfica francesa se reunieron para definir estrategias

Voz 6 18:02 las

Voz 10 18:03 entre tanto como cada mes de mayo había empezado el festival de Cannes los huelguistas exigían que se suspendiera la organización trató de contentar les decretando que fuera una edición no competitiva el dieciocho de mayo se proyectaba Peppermint Frappé de Carlos I

Voz 40 18:18 es festivo no estaba de acuerdo con con que retiraban la película entonces in sin pedimos que actúe fuera proyectada escrutando las las cortinas estábamos de estaba bueno Geraldine Chaplin por supuesto ya Querejeta punto estaba colas tu fuego estaba muy mal Sada Polaris guiones estábamos todos agarrando nuevos a las cuartillas que se proyectará la película

Voz 10 18:39 la Revolución de Mayo duró lo que tardó en terminarse en mes el primer ministro Georges Pompidou pactó en secreto con los sindicatos y el día veintisiete firmó con ellos los acuerdos de Enel por los que se aprobaba una subida salarial del diez por

Voz 41 18:53 ya lo sabía lo sabía porque los habría os del Porcel hoy con la radio ante ayer dijeron que por fin se terminó esa verbena que habían montado en París

Voz 10 19:05 este es un fragmento de El mar y el tiempo una película de Fernando Fernán Gómez donde se refleja la ilusión y también la ingenuidad con la que unos pocos jóvenes españoles vivieron el mayo del sesenta y ocho final Aitana Sánchez Gijón volvía de París desencantada los obreros han estampó la revolución

Voz 31 19:22 pues que han dejado en ella demasiado Zhang

Voz 41 19:25 crecí en someterse a los burgueses con tal de que se les vaya aumentando poquito a poco el suelo

Voz 10 19:29 han donados por los obreros y los comunistas los estudiantes perdieron fuerza poco a poco se fueron debilitando por sus propias divisiones en todo tipo de grupos comités y facciones a menudo enfrentados entre sí dejó halagüeño

Voz 37 19:42 hecho ayer por la noche hubo en grandes Time en los campos pero esta vez el gentío enorme en esta mañana todo vuelve a

Voz 10 19:53 claro que el treinta de mayo de gol que había dejado el país regresó disolvió la Asamblea Nacional convocó elecciones elecciones que por cierto volvió a ganar cuatrocientos mil franceses se manifestaban en su apoyo en las calles de París la revolución había terminado

Voz 8 20:08 Papá cuéntame otra vez ese cuento tan

Voz 20 20:12 sí yo estudiantes con flequillo

Voz 10 20:18 Mayo del sesenta y ocho ha adquirido tintes de leyenda para quienes lo vivía

Voz 37 20:22 estaba en tierra Barricada Reyes Ajax a las dos de la madrugada los antidisturbios nos atacan con gases lacrimógenos los muy cabrones

Voz 10 20:32 Daniel Rojo se convirtió con el tiempo en eurodiputado del grupo Verde y muchos otros líderes del movimiento estudiantil acabaron también con los años ocupando cargos de poder pero seríamos injustos y los redujera hemos todo a la categoría de batallitas en Arenys de aquel mayo del sesenta y ocho los jóvenes progresistas incorporaron reivindicaciones nuevas como el feminismo o el ecologismo se demostró algo que habría que tener muy en cuenta en el futuro que más que las ideologías concretas a los jóvenes lo que les mueve es la rebeldía y la ilusión

Voz 42 21:03 sí que es en mayo del sesenta y ocho eran jóvenes inquietos que se revelaban contra todo ya sabes el Gobierno la conservadora cultura europea todo nosotros hemos de aguantar la misma mierda pero no hay forma de saber quién lo que es el enemigo

Voz 10 21:17 el sesenta y ocho y su recuerdo han dejado también un puñado de escenas y películas en la historia del cine soñadores de Bertolucci Milú en mayo de Louis Malle los amantes habituales definitiva Garrel después de mayo de Olivier Assayas uno de los homenajes más sutiles lo hizo François Truffaut

Voz 43 21:33 que esto es un poco que cantaré manifestó pieza una manifestación

Voz 44 21:39 con golpes corras y todo

Voz 10 21:41 pues vaya durante aquellos días François Truffaut terminaba de rodar besos robados decidió que la película empezara con una imagen que no tenían nada que ver con el argumento de lo que estaba llena de significado la puerta cerrada de uno de los cines donde la Cinemateca celebraba sus sesiones y un rótulo que simplemente decía

Voz 0544 22:00 esta película está dedicada a la Cinemateca Francesa de abril Angulo

Voz 45 22:06 queda lejos aquel queda lejos a mi hijos queda ya entre todos aquí en Bari sur

Voz 46 22:24 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida este Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 22:36 Nos sentamos hoy hablar con el actor Jordi Vilches le acabamos de ver hace unas semanas en la película El club de los buenos y fieles que ha estado rodando estos últimos días en Málaga la segunda temporada de cerdos y diamantes la adaptación televisiva de la película que dirigió Guy Ritchie en el año dos mil a Jordi Vilches les recordamos sobre todo por su papel en encaran Pack por el que fue candidato al Goya en el año dos mil uno como actor nación

Voz 17 23:08 yo creo que lo primero es totalmente vocacional desde que era un niño siempre que había posibilidad de hacer teatro en la escuela el grupo de teatro en un instituto siempre ha estado ahí que te lo digo por experiencia que no salíamos eh que vean que tenemos las cosas claras aquí la situación hay que controlarla desde el primer minuto cuando yo miraba pelis lo que yo veía es que yo quería hacer ese yo estaba haciendo eso de ahí estaremos sin trampa estos días cuando tenía una cosa lo tuve la suerte qué hace el gran para entrar como un poquito por la puerta grande digamos en el cine siempre había tenido muy claro que eso es lo que lo que yo quiero hacer

Voz 17 23:52 no recuerdo de pequeño por haber visto muchas veces este yo quería ser Elliot también cuando por ejemplo ahora incluso cuando sigo viendo pelis que yo tiró mucho de clásicos como usted sabe clásicos modernos digamos de Scorsese películas de estas de mafiosos y no sé qué

Voz 10 24:09 que yo recuerde desde que tuve uso de razón quise ser un gángster

Voz 17 24:12 cuando veo a De Niro de joven me gusta mucho crearlas conmigo me lo dice esas víctimas a mí con quién puñeta crees que estás hablando luso comedias que también me gustaba mucho las típicas comedias tontas americanas también me gusta verlas porque no me gusta por ejemplo es la ciencia ficción tú en la fuerza verdad no es el único género que no acabo de entrar mucho no soy ni de ver películas de superhéroes ni de la Guerra de las Galaxias raro que parezca ningún campos de energía mística controla mi destino mira tengo la suerte de vivir al lado de los cines Verdi en Barcelona son unos cines donde pasan películas muy buenas en versión original entonces los lunes son sentía al espectador lo tenemos como norma Mi casa los lunes ir a última que me gustó mucho fue tres carteles en las afueras y me me encantó la película

Voz 48 25:12 creo que los anuncios de esas vallas son muy injustos en el tiempo que lleva y que ando como un bebé es posible que estén matando a otra pobre chica pero me alegro mucho de que tenga claras sus

Voz 17 25:22 sí el hijo luego la otra que vi Florida Project que también me gustó bastante pero me gustó más tres anuncios en las afueras todos los personajes te va marcando un poquito y por ejemplo yo es verdad que los personajes cómicos siempre manda

Voz 49 25:47 todo muy bien hola me llamo Jordi tengo treinta años trabajó en un taller de agujas de fotos de destilación pero a mí nunca me ha importado que si me clasifiquen como un actor cómico incluso me gusta lo llevo con mucho orgullo yo no tengo novia ni ni he tenido nunca Bayern bueno esto sólo lo sabe David Mi primo yo se lo oculte a los del club porque quería que me aceptaran no ver esto

Voz 17 26:12 Herrera para mí para toda la vida yo no me voy a dedicar a otra cosa ahora entonces creo que habrá momentos para todo no yo uno va creciendo y empiezan a llegar otro tipo de papeles entonces bueno estoy muy muy contento Si a lo que te refieres un poco es a quizás que a veces te puedan encasillar en un tipo de papeles estoy muy orgulloso de ser la casilla que me ha tocado grandes hombres y mujer Gandhi Jesucristo rojo Tintín Gandalf comedia es muy fina a veces entonces hay películas donde es más disparatada es más chiste fácil de hacer pan tengo que decir

Voz 10 26:51 algo interesante

Voz 17 26:53 es un tío gracioso y en otros momentos que aunque la película cuenta una historia pues que no es comedia en sí pero personaje tiene una vis cómica que hace que la historia sea más más liviana más suave no hay afinar aún los personajes que son cómicos que hacen reír un poco el espectador los clientes nunca he pensado en dejarlo sí que cuando empezó hace unos años como la crisis grande aquí en España que hubo un momento que no se hacían Access separó todo el cine tal un momento que me planté tres Jordi pensar en un plan B para tú

Voz 31 27:38 Vida y así te has decidido allá por alguna carrera no puede haberse lo queda nada para

Voz 49 27:44 bueno pues ya lo lo tengo tiempo pero aguanté y ahora la cosa ha arrancado otra vez

Voz 17 27:49 entonces creo que hay que ser muy consciente de que esta o procesiones a veces una montaña rusa y saber estás arriba de la montaña va va a Rajoy hizo saber llevarlo lo mejor posible Isabel llenar esos momentos de vacío pues haciendo otras cosas faltan ganas bueno

Voz 37 28:07 sabes arreglar motos se SS claro

Voz 17 28:09 yo tengo una pequeña compañía de teatro con la que siempre voy tirando también trabajo mucho haciendo de director de cásting entonces bueno pues llenarlo con con cosas relacionadas y y que también

Voz 20 28:22 pues bien en esos vacíos

Voz 49 28:32 yo como tanto como persona como actor

Voz 17 28:36 me fijo mucho en la gente soy como la pesca te era un poco que me meto en las conversaciones de los demás miro las actitudes de uno de otro oí ya si tú porque no vuelves a tu país tendría que la NASA porque es el tuyo no quieres que me ya está pensando tú también te irás yo pues me voy a ir en moto ahora estoy grabando una serie americana británica a la vez que sea más Nacho la segunda temporada Mi primer proyecto anglosajón estoy muy contento estoy trabajando con actores como Ruper Grint en Harry Potter en el pelirrojo estamos rodando en Málaga sur de España

Voz 43 29:18 cuando vuelva de Málaga te llamo vale opciones otros planes

Voz 17 29:22 no tampoco me dijeron si era capaz de hacer un personaje a hablando en inglés y tal dije que si me he puesto a estudiar a tope hay salió mi personaje es un político corrupto español que trabajaba en el Ayuntamiento aduanas y cosas así y que poquito a poco va entrando dentro de la familia mafiosa como siempre le doy un poquito mi personaje un poquito

Voz 6 30:48 continuamos en Sucedió una noche Rachel Sweet es esta chica tan maja que canta es el tema principal de heads predica la película que dirigió John Waters en mil novecientos ochenta y ocho con del Weill de Bihar río Sonny Bono en su reparto de la que luego en dos mil siete sería un rímel protagonizado entre otros por John Travolta o Michelle Pfeiffer esta canción pertenece a la película original y para original y auténtico nuestro siguiente protagonista

Voz 8 31:19 con tantas con tanto Trabuco sombrero sucedió en el cine español española y que se supone que debemos hacer en vale nada si jugará las americanas no entienda la historia de nuestro cine

Voz 10 31:36 queremos tener un recuerdo para uno de los grandes actores españoles de toda la historia que nos dejó hace ahora cinco años el nueve de mayo de dos mil trece fallecía a Alfredo Landa

Voz 0544 31:53 San Sebastián finales de los años cincuenta Un grupo de teatro aficionado ensaya en un local

Voz 51 31:59 entonces podemos ir ensayando al ya las no

Voz 8 32:05 dices que quieres

Voz 52 32:07 muy tímido miedo sabes cómo tratar a las

Voz 8 32:09 becas pero hay una que te gusta y no sabes como decís

Voz 51 32:13 lo esperado momento porque no sé cómo decírselo no lo entiendo

Voz 52 32:15 por qué es que debe Stirling y piques que además están las tú dio pasa que es estás

Voz 53 32:26 qué bosques que íbamos a porque funcionar otras funciones osea que os dejo las obras completas de Beto gracias expulsa a más semejante España sanas

Voz 52 32:35 a lo mejor lleva razón Kutcher Davide siquiera que haya preguntado eh

Voz 0544 32:42 es en realidad a ese actor el teatro social de Bertolt Brecht le interesaba más bien poco le gustaban mucho más las comedias teatrales de Paco Martínez Soria así que hundía cogió las siete mil pesetas que tenía borradas se plantó en Madrid su madre quería que estudiara para abogado pero él Alfredo Landa ya había decidido su vocación

Voz 8 33:03 yo lo vi en la juventud que hice un papel en una función que llevaba el verdugo de Sevilla que cuando salí en la el primer mutis me aplaudieron aquel motes yo vi común destello fue un destello un relámpago que me inundó que me dijo una voz tú tienes que ser cómico

Voz 0544 33:22 en el cine debutó en mil novecientos sesenta y dos con la película Atraco a las tres de José María Forqué

Voz 54 33:28 de esta del a estas horas durmiendo Galindo también seguros usted vamos a levantar de la cama se va a llevar

Voz 49 33:33 su muerte no dijo que viniese a consultarlo pero yo no quiero consultar

Voz 10 33:37 de nada sirve de acompañante claro

Voz 0544 33:39 Paco pero aquella España de los años sesenta era un país que se transformaba rápidamente la España del desarrollismo Irlanda iba a encarnar como nadie a ese español medio que se desperezarse del oscurantismo de la dictadura gracias a los miles de turistas que empezaban a llegar Se habría a la influencia exterior está

Voz 37 33:58 el son suecas como sabes que son cada día son distintas ese apartamento sólo lo alquila azafatas un día Ice Man es tan extraordinario así como les gusta

Voz 8 34:07 sólo el sol naranja el hombre español como True esto es lo que a mí me hacía falta a Alfredo Landa simbolizaba

Voz 0544 34:22 el cambio de moral del Espanyol que prefería ya el biquini a la mantilla el actor se dedicó a perseguir suecas en calzoncillos en infinidad de películas como no deseadas al vecino del quinto vente a ligar al oeste o Manolo la nuit Kuta apta eh tú sí hit is to bueno sí que repasamos junto a Pedro logró lo que ningún otro actor del mundo ha logrado nunca bautizar un subgénero cinematográfico el landismo nombre con el que se conoce a todas aquellas comedias género del que Alfredo Landa no se avergonzada

Voz 55 35:02 estoy orgullosísimo no ha habido nadie que bueno mejor o peor como justicia o injusticia haya dejado algo tan importante como una forma de hacerlo la forma de ser una forma de actuar la forma de ver la vida

Voz 0544 35:18 es cierto aunque tradicionalmente se usan los calificativos más bien despectivos para despachar aquella etapa del cine español muchas de esas películas tenían un enorme valor sociológico y testimonial

Voz 8 35:29 pero es gracioso que tengas que hacer todo ese número para mantener tu negocio es la culpa mi

Voz 0544 35:34 es la sociedad en que vivimos que es así y eso que el Alfredo Landa Real tenía muy poco que ver con sus personajes nunca percibió suecas en cuanto reunió unas pesetas se casó con Maite la que sería su esposa de toda la vida

Voz 37 35:48 era noche que pasamos

Voz 56 35:50 toda la noche en el banco de un parque como para el olvido

Voz 0544 35:58 siempre fue un hombre campechano de costumbres sanas tenía tres pasiones la primera el fútbol era forofo del Osasuna la segunda sentarse con los amigos a echar la partida de acuerdo decía de sí mismo que era uno de los mejores jugadores del mundo de mus su tercera pasión era preparar cócteles

Voz 8 36:19 el tiempo

Voz 13 36:20 el Dry Martini Jeroni que me doy miedo me doy

Voz 0544 36:27 la muerte de Franco tuvo consecuencias trascendentales en el cine español los machos ibéricos ya no perseguían suecas en calzoncillos sino que gracias a la relajación de la censura podían hacerlo con el culo al aire Alfredo Landa no piso participar en las películas de destape rechazó infinidad de papeles y actores como Pajares y Esteso recogería su testigo durante algún tiempo Landa no pisó un plató de cine

Voz 17 36:51 la verdad la verdad es que han sido años

Voz 0544 36:54 muy mal hasta que a principios de los años ochenta José Luis Garci se empeñó en demostrar que Alfredo Landa también podía ser un actor de carácter

Voz 57 37:02 yo siempre decía que Landa grandes un actor de método pero no del método Stanislavski no del método norteamericanos en un impacto suyo que consiste en una perfección e inaudita los que hemos trabajado con él lo sabemos él es un hombre que tiene una gran intensidad pero además tiene una poderosa flexibilidad

Voz 0544 37:25 Garci convirtió a Alfredo en un detective de cine negro en el crack el actor compuso un personaje contenido sobrio que basaba su fuerza en la mirada cuánto tiempo hace que desaparece

Voz 59 37:38 pues eso dio parte a la policía

Voz 0544 37:43 a partir de ese momento el público empezó a considerarle un buen actor y en mil novecientos ochenta y cuatro pasó la reválida internacional con su personaje en Los santos inocentes de Mario Camus

Voz 8 37:54 en qué con

Voz 43 37:55 a usted una vuelta dice que has de ir con gomas aquí cómo es posible pacto que iban baje cuarenta perdices Itu recojan las cuarenta

Voz 0544 38:08 os apuntó aquí Alfredo Landa y Paco Rabal consiguieron Secuo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes El

Voz 60 38:15 ha dicho sea ahora será más importante y más difícil de Paco tenía más ponche publicitario esos condiciona

Voz 13 38:26 miembros de la vida y todo eso que me parece muy bien yo le quería muchísimo a Paco pero el papel mio era mejor La vaquilla él

Voz 0544 38:35 el río que nos lleva Sinatra Historia de un beso la serie de televisión Don Quijote de la Mancha película a película Alfredo Landa demostraba que era uno de los grandes del cine español ganó dos premios Goya uno por La marrana y otro por el bosque animado

Voz 61 38:51 bueno ya me Pedro

Voz 0544 38:55 la leyenda

Voz 61 38:57 detesta el bandido

Voz 0544 39:02 Alfredo Landa parecía tener el secreto de hacer siempre cercanos y simpáticos a sus personajes hoy siempre partidario

Voz 31 39:09 de las empresas antihéroe los héroes a mí no me interesan no se porque pero no llevan esa carga de de de de de vencedor de agresividad no me interesa mucho más el antihéroe

Voz 0544 39:22 incluso se dio el gusto de mostrar otra de sus pasiones la decantar en la película Por fin solos

Voz 8 39:29 los otra vez corta por fin sólo muy yo Temas

Voz 63 39:45 no es fácil

Voz 8 39:49 este eh

Voz 0544 39:52 en el año dos mil seis Alfredo Landa nos comunicó que se retiraba

Voz 8 39:55 ahora está retirado pero nada de ninguna

Voz 13 40:00 frustración resentimiento no

Voz 8 40:03 amar amargura retirado creo que ha llegado el momento porque una retirada a tiempo es una victoria yo amo la victoria

Voz 0544 40:13 ya por entonces se habló de ciertos problemas de salud unos meses después al recoger el Goya de Honor a toda una carrera que le entregaba la Academia del Cine Español se pudo ver que algo le pasaba el COI

Voz 13 40:25 de honor que honor pero además es

Voz 8 40:28 más todavía

Voz 13 40:31 mejor porque es ese muelle

Voz 0544 40:39 el actor parecía confuso sus palabras no eran coherentes el público lo achacó al nerviosismo y a la emoción del momento pero pronto supimos que padecía la enfermedad de Alzheimer también sufrió un ictus que le mantuvo algún tiempo hospitalizado finalmente Alfredo Landa falleció en nueve de mayo de dos mil trece a los ochenta años sin haber cumplido uno de sus deseos a mí

Voz 8 41:02 de una vez me han dicho hombre y qué papel te gustaría hacer porque bueno pues unos dicen Hamlet El otros dicen no sé yo a mí siempre lo he dicho pero nadie me ha dado el gusto por así decirlo de hacer lo que yo quería hacer un favor

Voz 0544 41:17 no nunca hizo de vagabundo pero a lo largo de sus más de ciento treinta películas nos dejó infinidad de personajes maravillosos que nunca olvidaremos

Voz 10 43:15 el que Qantas el actor Jonathan Rhys Meyers y es una canción que pertenece a la

Voz 17 43:19 digna Augusto tras el triunfo de un sueño

Voz 10 43:23 del año dos mil siete que cuenta la historia de un niño que trigo

Voz 65 43:25 es como músico callejero pero seguimos ningún grupo presenta Dios santo que lea

Voz 37 43:37 no creí que se trataba de ese tipo de películas

Voz 6 43:51 hola qué

Voz 0544 43:52 qué tal amigos ocho meses llevamos ya con esta serie dedicada a las mejores películas de terror de la historia que de paso me sirven como terapia para superar mi aversión infantil por este tipo de cine y me he dado cuenta de que si lo pensamos bien todas ellas giran entorno al mismo tema el conflicto entre el bien y el mal

Voz 43 44:12 al fin y al cabo es el problema moral del hombre civilizado no es cierto el bien y el mal luchando constantemente entre sí

Voz 0544 44:19 un conflicto que no sólo ha marcado la historia del mundo sino que se encuentra en el interior del propio ser humano

Voz 43 44:25 tenemos que partir de este punto el bien y el mal están tan juntos que se encadenan dentro del alma pero no es demasiada presunción afirmar la existencia del mal en todos los hombre a pero acaso no es cierto todos tenemos pensamientos que no podemos publicar mi decir en voz alta y sin duda alguna nos han asaltado deseos que no hemos confiado jamás a nadie

Voz 0544 44:45 esta dualidad del hombre inspiró a Robert Louis Stevenson su novela el doctor Jekyll y Mister Hyde que contaba la historia de un científico que en su intento por dar con una fórmula que dividirá esos dos extremos se convertía en un ser perverso

Voz 0544 45:01 el mito de Jekyll y Hyde ha dado pie a muchas películas la que os traigo hoy fue dirigida por Víctor Fleming en mil novecientos cuarenta y uno protagonizada por Spencer Tracy El extraño caso del doctor Jekyll

Voz 6 45:21 la primera adaptación al cine de la novela de Stevenson se hizo en tiempos del cine mudo en mil novecientos ocho mil novecientos veinte John Barrymore protagonizó otra con gran éxito ya en el sonoro en mil novecientos treinta y uno fue el actor Frederic March el que unos ratos suponía la chistera de Jekyll y otros lucía el aspecto siniestro dejáis

Voz 8 45:39 no no es una razón no soy una de ellas está por ver prefiera un caballero un obesos caballeros de finos modales virtuoso yo no le

Voz 56 45:52 su muerte aquí

Voz 6 45:57 la película se tituló el hombre y el monstruo gracias a ella Frederic March ganó el Oscar al mejor actor por eso cuando la metros se propuso en mil novecientos cuarenta volver a llevar la historia a la pantalla eligió como protagonista a otro actor de prestigio un actor que ya por entonces contaba también con dos estatuillas en su ver

Voz 67 46:15 Spencer Tracy no no Luis no no lo voy a hacer no lo voy

Voz 49 46:19 se da vida Spencer es una de las mayores estrellas de nuestro estudio como todo el mundo sabe yo un Doctor Jekyll protagonizado Portillo

Voz 67 46:26 será una casi dos sin duda no no no no no

Voz 17 46:29 con Spencer Tracy sin embargo no veía

Voz 10 46:31 con muy buenos ojos el proyecto Luis vivió ayer el jefe del estudio tardó bastante en convencerle es que Tracy acabó dándose cuenta de que en el fondo él mismo tenía muchos puntos en común con Jekyll unas poquitas el actor tenían problemas con el alcohol y a veces desaparecía durante días tiempo en el cual se emborracha va a todas horas ese comportaba de forma violenta

Voz 68 46:52 así que Ohio un hombre que se llama soy mucho más humano no meter ahí yo tengo mi entonces papá

Voz 10 47:03 no obstante Spencer Tracy tenía sus propias ideas de cómo debía ser el personaje escúchame vítores

Voz 37 47:08 está muy claro ese es una especie de borracho

Voz 69 47:12 lo que tenemos que hacer es quién lugar beber unas pupilas pócima Bebo unas cuantas copas de más y eso se produzca el cambio dispersos

Voz 10 47:18 el director Victor Fleming también tardó lo suyo en convencerle de que no podían cambiar así la historia original de Robert Louis Stevenson tampoco compartía su idea del reparto

Voz 69 47:28 a Víctor yo creo que son la actriz debe interpretar los dos papeles femeninos una prostituta El de la novia de Jekyll y creo que además Catherine fervores es la persona perfecta para hacerlo

Voz 10 47:37 Spencer no conocía a una Katherine Hepburn pero la admiraba y quería trabajar con ella al final Víctor Fleming eligió como protagonista a Ingrid Bergman

Voz 6 47:45 con la que en aquellos días mantenía una relación amorosa

Voz 10 47:49 la actriz iba a hacer el papel de novia de Jekyll Lana Turner sería la prostituta pero tras leer el guión Ingrid impuso un intercambio de papeles ella daría vida a la prostituta

Voz 43 48:06 sí sí una dislocación puede ser muy doloroso que amables

Voz 6 48:11 cortado tardío desde la primera escena que rodaron juntos la atracción entre Spencer Tracy e Ingrid Bergman se hizo evidente ya se puede ir quitando la bolsa

Voz 43 48:19 para qué querrá que lo vea no es cierto ya lo está haciendo no es así

Voz 70 48:23 Victor Fleming se moría de celos cada vez que los veía juntos en el rodaje se vivieron algunas situaciones tensas que finalmente terminaron con la ruptura de su amistad con Spencer Tracy de la relación que el director mantenía con la Bergman

Voz 71 48:35 pues son estaríamos a acudir a salir contigo sin que se que sí habría creído ese pedazo de bruto ha hecho daño es muy poca cosa

Voz 68 48:45 ahora debo de estar ya

Voz 6 48:52 la película muestra a ratos una perspectiva freudiana que queda patente sobre todo en una secuencia onírica que resulta memorable

Voz 68 49:02 sueña sueña conflitos francos dos coma por sin caballos la calabaza en carroza

Voz 6 49:09 por sueña que va en un coche de caballos en el que Ingrid Bergman y Lana Turner corren desnudas incida al carro como si fueran Yeguas

Voz 37 49:16 mientras que Jekyll transformaron High les azota con su también llama la atención el sadismo que muestra el personaje de High es lo que tienes

Voz 68 49:29 no es nada que lo has hecho déjame no

Voz 44 49:33 te digo que no es la que hacía bruto repugnante que un hombre atrevida ponerme la mano

Voz 6 49:39 incluso Le propone a la prostituta homenaje

Voz 10 49:41 ha con su amiga algo totalmente inaudito para la época

Voz 68 49:44 creo que te has presentarme esta visita tan encantadora es más si tengo que irme enseguida no sé como llamarle decía esto puede ser muy interesante los tres amistosa disposición ahí también lo cree así verdad querida

Voz 6 50:02 Spencer Tracy no quería utilizar maquillaje ni postizos para la transformación de Yecla Hayek es decir

Voz 31 50:08 ese tipo de cosas sería como construir una momia y tratan de insuflar diga yo quiero obliga a la gente a que lo que yo quiero que creara Se trata de una sensación que va de dentro afuera fuera adentro

Voz 6 50:21 otra tú nada de maquilla el actor consideraba que el maquillaje era un insulto para su talento como actor este asunto también provocó bastantes discusiones con el directo

Voz 43 50:30 hay que correr riesgos a veces o es que usted intentaron una solución porque ésta sea muy atrevidas exconseller yo no hablaría tan abiertamente de sus experimentos escribió en su lugar está usted rozando extremos que por su propio bien sería mejor no mencionan puede tener tropiezos poner tropiezos tropiezos final

Voz 6 50:46 mente aceptó alguna caracterización aunque fueran leve el pelo desordenado las cejas pobladas y una mirada de loco que bastaban para crear el personaje de High una transformación que podemos apreciar claramente la escena elegida para la terapia de Bourbon la escena final Mister Hyde es acosado por la policía Ice esconden el laboratorio aún le da tiempo a beberse el brebaje transformarse en el doctor llega

Voz 37 51:11 eso es terrible mayor pues se metió en la casa digo señor o por allá sin embargo su amigo que conoce el secreto le delata

Voz 72 51:20 este es que el cielo la parte doctor Larry diles lo que ha pasado diles quién eres dile eso que no hecho nada soy el doctor Jekyll

Voz 37 51:30 el doctor Henry Jekyll entonces ante

Voz 10 51:33 ellos cuánto

Voz 37 51:34 doctor comienza poco poco transformar sedes gustan cantar I

Voz 73 51:39 yo soy el doctor ya Emir el doctor Henry ya que sólo según como se lo aseguro hoy el doctor ya aquí el dopaje Henry Kamen

Voz 6 51:50 el pelo las cejas es pesan los pómulos Savolta su rostro adquiere una mueca brutal hipersensible negando la evidencia se ha convertido en Míster Hyde el extraño caso del doctor Jekyll no recibió muy buenas críticas en su día incluso a Spencer Tracy que casi siempre era alabado en sus trabajos sufrió más de un esta caza por ejemplo el New York Times escribió

Voz 0544 52:17 trabajo del Señor Tracy no es tanto el de una encarnación maligna cuanto el de un cómic Castro descontrolado sus intentos de interpretar un atroz frenesí moviendo los ojos como si fueran canicas producen un efecto más cercano al ridículo que Alter

Voz 6 52:33 por el actor nunca tuvo la película entre sus favoritas no obstante algo debió gustarle del personaje porque a la fiesta del aniversario de boda entre Clark Gable y Carole Lombard acudió caracterizado como Mister Hyde poco después comenzó un nuevo rodaje Yeste si cambiaría su vida La mujer del año en el que conocería a Katherine Hepburn por cierto según la crónica rosa hollywoodiense Ingrid Bergman estuvo toda la vida algo colgada de Spencer Tracy y por ello Kate la odiaba profundamente

Voz 0544 53:04 ya de Jekyll Hyde ha sido llevada al cine más de treinta veces en la liga de los hombres extraordinarios por ejemplo el personaje lo interpretaba Jason Fleming

Voz 8 53:16 ha hecho cosas terribles en Inglaterra tan terribles que han tenido que huir del país me avergüenza decir que el Gobierno de Su Majestad está dispuesto a ofrecerle la amnistía a cambio

Voz 20 53:31 de sus servicios bien Mary Reilly

Voz 0544 53:34 Stephen Frears era John Malkovich el que se metía en la piel del doctor mientras que Yulia Rovers interpretaba a su doncella no

Voz 37 53:43 sí sirven todo temprano generalmente me levanto las cinco señor si no me

Voz 0544 53:50 seguro que en el futuro veremos nuevas versiones cinematográficas del mito de Jekyll y Hyde al fin y al cabo es un clásico del terror y como tal inmortal

