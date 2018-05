Jordi Vilches y el cine de su vida

Voz 2 00:00 yo creo que los míos totalmente vocacional desde que era un niño siempre que había posibilidad de hacer teatro en la escuela el grupo de teatro en un instituto siempre ha estado ahí te lo digo por experiencia que no salíamos eh que vean que tenemos las cosas claras aquí la situación hay que controlarla desde el primer minuto cuando yo miraba pelis lo que yo veía es que yo quería ser ese que estaba haciendo eso de ahí hemos su trampa estos días cuando tenía una cosa lo tuve la suerte es hacer trampa y entrar como un poquito por la puerta grande digamos en el cine siempre había tenido muy claro que eso es lo que lo que yo quiero hacer

Voz 3 00:46 yo

Voz 4 00:49 no

Voz 2 00:51 el recuerdo de pequeño por haber visto muchas veces este yo quería ser Elliot también cuando por ejemplo ahora incluso cuando sigo viendo pelis que yo tiro mucho de clásicos como usted ver clásicos modernos digamos de Scorsese películas de estas de mafiosos y no sé

Voz 5 01:07 eh que yo recuerde desde que tuve uso de razón quise ser un gángster

Voz 2 01:11 cuando veo a De Niro de joven y me gusta mucho hablar conmigo me lo dice eso es víctima de a mi con quién puñeta crees que estás hablando incluso comedias que también me gustaba mucho las típicas comedias tontas americanas también me gusta verlas porque no me gusta por ejemplo es la ciencia ficción tú en la fuerza verdad quizás el único género que no acabo de entrar mucho no soy ni de ver películas de superhéroes ni de la Guerra de las Galaxias raro que parezca ningún campos de energía mística controla mi destino mira tengo la suerte de vivir al lado de los cines Verdi en Barcelona son unos cines donde pasan películas muy buenas en versión original entonces los lunes son sentía al espectador lo tenemos como norma Mi casa los lunes a última que me gustó mucho fue tres carteles en las afueras que me me encantó la película crío kilos anuncios Disa

Voz 6 02:12 vaya son muy injustos tal vez en el tiempo que lleva y que ando como un bebé es posible que estén matando a otra pobre chica pero me alegro mucho de que tenga claras sus

Voz 2 02:21 enseguida les hizo luego la otra que Beach Florida que también me gustó bastante pero me gustó más tres anuncios en las afueras todos los personajes te va marcando un poquito y por ejemplo yo es verdad que los personajes cómicos siempre he mandado muy

Voz 7 02:46 hola me llamo Jordi tengo treinta años trabajo en un taller de agujas de foto de jubilación pero a mí no

Voz 8 02:52 nunca me ha importado que si me clasifique hoy como un actor cómico incluso me gusta sea lo llevo con mucho orgullo

Voz 7 03:00 yo no tengo novia Ny ni he tenido nunca Vallejo bueno esto sólo lo sabe David Mi primo yo sólo ocultarlos del club porque que quería que me aceptaran no ver esto

Voz 2 03:11 era para mí para toda la vida que no me voy a dedicar a otra cosa ahora entonces creo que habrá momentos para todos no yo no va creciendo y empiezan a llegar otro tipo de papeles entonces bueno estoy muy muy contento Si a lo que te refieres un poco es a quizás que a veces te puedan encasillar en un tipo de papeles estoy muy orgulloso de ser la casilla que me ha tocado

Voz 9 03:34 Andes hombre sin mujer Gandhi Jesucristo Cholo Jonas Tintín Gandalf

Voz 2 03:41 comedia es muy fina a veces entonces hay películas donde es más disparatada ir más chiste fácil de hacer y tengo que decir algo interesante que vea que soy un tío gracioso y en otros momentos que aunque la película cuenta una historia pues que no es comedia en sí pero personaje tiene una vis cómica que hace que la historia sea más más liviana más suave hay afinado

Voz 9 04:08 los personajes que son cómicos que hacen reír un poco el espectador los quieres nunca he pensado en dejarlo sí que cuando empezó hace unos años como la crisis grande en España que hubo un momento que no se separó todo el cine tal un momento que me planté tras Jordi pensar en un plan B no para todo

Voz 10 04:36 Vida y así te has decidido ya por alguna carrera no sólo pues daneses Paddy las que ya no queda nada para el fin de curso bueno pues dado tensión tengo tiempo

Voz 2 04:44 pero aguanté y ahora la cosa ha arrancado otra vez

Voz 5 04:49 pero que hay que ser muy consciente de que esta o procesiones a veces una montaña rusa Isabel estás arriba de la montaña abajo y hay que saber llevarlo lo mejor posible Isabel llenar esos momentos de vacío pues haciendo otras cosas falta las bueno a

Voz 9 05:05 sabes arreglar motos si se sí claro yo te

Voz 2 05:08 una pequeña compañía de teatro con la que siempre voy tirando Art también trabajo mucho haciendo de director de cásting entonces bueno pues llenarlo con con cosas relacionadas si Ike también pues vienen esos vacíos de trabajo

Voz 8 05:31 yo como tanto como persona como

Voz 9 05:34 Thor me fijo mucho a la gente soy como

Voz 2 05:37 la pesca te era un poco que me meto en las conversaciones de los demás miro las actitudes de uno de otro oí

Voz 9 05:44 tú porque no vuelves a tu país porque tendría que volver Nosa porque es el tuyo no quieres que me caía está pensando tú también te irás yo pues me voy a ir en moto ahora estoy grabando una serie americana británica a la vez

Voz 2 06:03 más la segunda temporada Mi primer proyecto anglosajón estoy muy contento estoy trabajando con actores como Ruper Grint Harry Potter en el pelirrojo estamos rodando en Málaga sur de España

Voz 3 06:16 cuando vuelva de Málaga te llamo vale opciones otros planes yo no

Voz 2 06:21 tampoco dijeron si era capaz de hacer un personaje a hablando en inglés y tal dije que si me he puesto a estudiar a tope y mi personaje es un político corrupto hay que trabajar en el Ayuntamiento aduanas y cosas así y que poquito a poco va entrando dentro de la familia mafioso como siempre le doy un poquito mi personaje un poquito