Un lustro sin Alfredo Landa

Voz 1 00:00 entonces

Voz 0544 00:07 San Sebastián finales de los años cincuenta Un grupo de teatro aficionado ensaya en un local

Voz 2 00:12 entonces podemos ir ensayando al ya las eh

Voz 3 00:17 pero qué dices que quieres

Voz 4 00:21 muy tímido miedo sabes cómo tratar a las chicas pero hay una que te gusta y lo sabes como decís era esperado momento porqué no sea cómoda la entiendo

Voz 2 00:29 por qué bis que vivís están las exquisitas tú si yo pasa es estás

Voz 5 00:39 creemos que es algo que ser aún porque funcionar otras no cosa que os dejo las obras completas de viento gracias expulsa más semejante España sanas

Voz 2 00:48 a lo mejor lleva razón lo escuches Davide siquiera ellos quién haya preguntado eh

Voz 0544 00:57 en realidad a ese actor el teatro social de Bertolt Brecht le interesaba más bien poco le gustaban mucho más las comedias teatrales de Paco Martínez Soria así que un día cogió las siete mil pesetas que tenía ahorrados y se plantó en Madrid su madre quería que estudiara para abogado pero él Alfredo Landa ya había decidido su vocación

Voz 0330 01:17 yo lo vi en la juventud que hice un papel en una función que se llamaba El Verdugo de Sevilla y que cuando salí en el primer mutis me aplaudieron la que el mutis yo vi como un destello fue un destello un relámpago que me inundó y me dijo una voz tú tienes que ser cómico

Voz 0544 01:36 en el cine debutó en mil novecientos sesenta y dos con la película Atraco a las tres de José María Forqué

Voz 6 01:41 dónde está a estas horas durmiendo Galindo también seguros vamos a levantar de la cama se va a llevar

Voz 7 01:47 susto de muerte no dijo que viniese a consultarlo pero si yo no quiero consultar

Voz 6 01:51 de nada sobrevenido de acompañante que conste de acompañante

Voz 0544 01:54 pero aquella España de los años sesenta era un país que se transformaba rápidamente la España del desarrollismo Irlanda iba a encarnar como nadie a ese español medio que se despertaba del oscurantismo de la dictadura gracias a los miles de turistas que empezaban a llegar Se habría a la influencia exterior

Voz 2 02:11 esta vez son suecas como sabes que son cada día son distintas ese apartamento sólo lo alquila a patas es algún día Ice Man así como les gustan sólo el soul la naranja el hombre español como tú esto es lo que a mí me hacía falta

Voz 0544 02:34 Alfredo Landa simbolizaba el cambio de moral del Espanyol que prefería ya el biquini a la mantilla el actor se dedicó a perseguir suecas en calzoncillos en infinidad de películas como no deseadas al vecino del quinto vente a ligar al oeste o Manolo

Voz 2 02:51 I like it is now es pero bueno sí que repasamos iba a comer juntos Pedro

Voz 0544 03:00 así logró lo que ningún otro actor del mundo ha logrado nunca bautizar un subgénero cinematográfico el landismo nombre con el que se conoce a todas aquellas comedias género del que Alfredo Landa no saber avanzaba

Voz 0330 03:15 estoy orgullosísimo no ha habido nadie que bueno mejor o peor con justicia o injusticia haya dejado algo tan importante como una forma de hacer una forma de ser una forma de actuar la forma de ver la vida

Voz 0544 03:31 es cierto aunque tradicionalmente se usan los calificativos más bien despectivos para despachar aquella etapa del cine español muchas de esas películas tenían un enorme valor sociológico y testimonial

Voz 2 03:43 yo pienso que tengas que hacer todo ese número para mantener tu negocio

Voz 8 03:46 a mí no me es la culpa mi

Voz 2 03:48 es la sociedad en que vivimos que es así y eso

Voz 0544 03:50 que el Alfredo Landa Real tenía muy poco que ver con sus personajes nunca persiguió suecas en cuanto reunió unas pesetas se casó con Maite la que sería su esposa de toda la vida

Voz 2 04:03 toda la noche en el banco de un parque teníamos

Voz 0544 04:12 siempre fue un hombre campechano de costumbres sanas tenía tres pasiones la primera el fútbol era forofo del Osasuna la segunda sentarse con los amigos a echar la partida

Voz 9 04:21 ahora no me decía nada pero la chica me lo como todo

Voz 0544 04:24 lo decía de sí mismo que era uno de los mejores jugadores del mundo de mus y su tercera pasión era preparar cócteles

Voz 0330 04:32 es el dry martini Jeroni que me doy miedo me doy miedo

Voz 0544 04:41 la muerte de Franco tuvo consecuencias trascendentales en el cine español los machos ibéricos ya no perseguían suecas en calzoncillos sino que gracias a la relajación de la censura podían hacerlo con el culo al aire Alfredo Landa no piso participar en las películas de destape rechazó infinidad de papeles y actores como Pajares y Esteso recogería su testigo durante algún tiempo Landa no pisó un plató de cine

Voz 2 05:05 sí la verdad es que han sido años muy mal

Voz 0544 05:08 hasta que a principios de los años ochenta José Luis Garci se empeñó en demostrar que Alfredo Landa también podía ser un actor de carácter

Voz 10 05:16 yo siempre decía que Alfredo Hernández un actor de método pero no del método Stanislavski no del método norteamericanos no de un veto suyo que consiste en una perfección e inaudita los que hemos trabajado con él lo sabemos él es un hombre que tiene una gran intensidad pero además tiene una poderosa flexibilidad

Voz 0544 05:38 a Garci convirtió al

Voz 12 05:40 Alfredo en un detective de cine negro en el crack del actor compuso un personaje contenido sobrio que basaba su fuerza en la mirada cuánto tiempo hace que desaparecido

Voz 13 05:51 pues cuanto dio parte

Voz 0544 05:55 la policía natural a partir de ese momento el público empezó a considerarle un buen actor y en mil novecientos ochenta

Voz 12 06:02 de cuatro pasó la reválida internacional con su personaje en Los santos inocentes de Mario Camus

Voz 14 06:09 cuando ya que bajó usted pólizas de la hago yo lo fue la vuelta dice que has de su y faculta o quién controla aquí come posible plato que iban baje cuarenta perdices Itu recojan las cuarenta

Voz 0544 06:22 los afronto aquí Alfredo Landa y Paco Rabal consiguieron en Secuo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes él

Voz 15 06:29 no he dicho sea ahora nada más importante y más difícil de Paco tenía más ponche publicitario esos condiciona

Voz 16 06:39 a la vida de esos que me parece muy bien yo le admiraba y quería muchísimo a Paco pero el papel mio era mejor Cases La Vaquilla El río que nos

Voz 0544 06:49 Eva Sinatra Historia de un beso la serie de televisión Don Quijote de la Mancha película a película Alfredo Landa demostraba que era uno de los grandes del cine español ganó dos premios Goya uno por La marrana y otro por el bosque animado calan

Voz 17 07:08 ya me he pisado el nombre de guerra detesta el bandido

Voz 0544 07:16 Alfredo Landa parecía tener el secreto de hacer siempre cercanos y simpáticos a sus personajes

Voz 18 07:21 soy siempre partidario de las empresas antihéroe los héroes a mí no me interesan no sé porque pero no van llevan esa carga de de de vencedor de agresividad Ethan vez me me interesa mucho más el antihéroe

Voz 0544 07:35 incluso se dio el gusto de mostrar otra de sus pasiones

Voz 19 07:38 la decantar en la película porfía

Voz 0544 07:41 solos por fin solos

Voz 20 07:44 otra vez y por fin solos tú y yo con el tema

Voz 21 07:59 es que

Voz 20 08:03 este

Voz 0544 08:05 en el año dos mil seis Alfredo Landa nos comunicó que se retiraba ahora estoy retirado

Voz 0330 08:11 pero con alegría eh nada de ninguna frustración ni ningún resentimiento ninguna amargura segundo amargura retirado porque creo que ha llegado el momento porque una retirada a tiempo es una victoria yo amo la victoria

Voz 0544 08:27 ya por entonces se habló de ciertos problemas de salud unos meses después al recoger el Goya de Honor a toda una carrera que le entregaba la Academia del Cine Español se pudo ver que algo le pasaba

Voz 22 08:39 ya honor el además es más todavía

Voz 0330 08:44 ya

Voz 22 08:45 mejor porque es ese Melle MEDE

Voz 0544 08:52 eh el actor parecía confuso sus palabras no eran coherentes el público lo achacó al nerviosismo y a la emoción del momento pero pronto supimos que padecía la enfermedad de Alzheimer también sufrió un ictus que le mantuvo algún tiempo hospitalizado finalmente Alfredo Landa falleció el nueve de mayo de dos mil trece a los ochenta años sin haber cumplido uno de sus deseos Javi uno

Voz 0330 09:16 una vez me han dicho hombre y qué papel te gustaría hacer porque bueno pues unos dicen Hamlet El otros dicen no sé yo a mí siempre lo he dicho pero nadie me ha dado el gusto por así decirlo de hacer lo que yo quería hacer

Voz 0544 09:30 un vagabundo no nunca hizo de vagabundo pero a lo largo de sus más de ciento treinta películas nos dejó infinidad de personajes maravillosos que nunca olvidaremos