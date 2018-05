"Yo dejo que la vida hable"

Voz 1 00:00 un hijo es rito

Voz 0958 00:03 ese once diecisiete minutos una hora menos en Canarias seguimos en Valencia seguimos en Bioparc en un sitio fantástico y estarán ustedes de acuerdo conmigo en que escuchar la voz de Sole Giménez se parece mucho a sentirse en casa así que creo que era de justicia que algún día nosotros vinieran vamos a su casa

Voz 2 00:24 ya

Voz 0958 00:24 ya treinta años escuchándote sea que empezaste a grabar con tres

Voz 3 00:31 manos lo menos pleno

Voz 4 00:33 la verdad Jiménez por más noveno no que me limo

Voz 0958 00:39 año arriba año cuatro cuentos y cuentas canción esas grabó no tengo ni la más remota idea pero hoy

Voz 3 00:52 en solitario llevo ocho discos con presuntos hice once ella algunas colaboraciones que ha hecho pues habría que poco multiplicar montones Sémper dicen que el último disco es el favorito eso también es bueno es el disco que siempre el más personal siempre cuando bueno de pones mucho de ti en cada disco no yo los veo yo tengo hijos físicos pero también mis discos lo veo como hijos porque pones muchísimo

Voz 1911 01:20 Emma intención voluntad querencia te poco te te te desnudas y te entregas a a cada cada día

Voz 3 01:30 pero luego el último claro por supuesto además en en el mio último tengo lava la oportunidad hay el privilegio de cantar con once hombres que es como un equipo de fútbol los hombres sensibles además desarbolaron gracias

Voz 0958 01:45 sí sé que que más me gusta mucho esa definición mis hijos físicos es un buen título López dos hijos físico bueno suele eso forma parte de nuestra nuestra cultura de nuestra memoria primero quiere decir que estás aquí te agradezco mucho que estés por qué esta noche en Valencia junto a la Orquesta Sinfónica de la ciudad va a presentar un nuevo proyecto aquí la vida del artista dirá no esto estoy lleno de glamour no a las once la mañana la radio para hablar del concierto que has dejado de ensayar para venir a esta entrevista volver a Saura

Voz 1911 02:17 sí sí es un proyecto muy bonito que está cruzándose con con las presentaciones que estoy haciendo de los hombres sensibles que salió hace un año justamente la siguiente la tenemos en Barcelona el viernes que viene el día once pero este proyecto se me cruzó en la vida y no pude resistir la verdad porque eh me parecía que de alguna manera había que empujar Hay lo digo porque es un proyecto que hace años que me comentó Daniel Abad que es el director de la Orquesta de Cámara de aquí decía podíamos hacer algo con orquesta tal entonces a mi se me ocurrió que podíamos hacer y a un trabajo que no está haciendo que es visibilizar toda la música que ha hecho la mujer es el caso que vamos a presentar esta noche en el Palau de la Música y que en clásicas todas las canciones las han compuesto mujeres no y esta noche vamos a tener el privilegio de cantar

Voz 0958 03:18 las mujeres con mucha boca David Guetta Parra Cecilia Mari Trini hay un patrimonio sea seguro que todavía hay muy buenas canciones que hacer pero también es una responsabilidad del creador y bueno es que ya hay muy buenas canciones que ya están hechas con te pones a hacer canciones descuidado es que hay muy buen patrimonio que quizá deberíamos poner en valor más a menudo

Voz 3 03:38 sí yo he estado estos últimos años en solitario de hecho muchos discos de versiones

Voz 1911 03:43 por qué me parecía que como intérprete también me para me me parecía muy interesante ponerse en la piel de Edith Piaf de de Xaxàs duro de Marvin Gaye o de tantos otros no darle vida también a esas canciones a esos composiciones y ahora me parecía que también es un granito más de arena en esta montaña que tenemos que crear entre todos para visibilizar el trabajo de la de la mujer en el mundo que como sabemos todos pues ha sido ninguneado

Voz 0958 04:15 has estado tantos sitios y además estos estos tiempos tienen ese ese aire

Voz 1911 04:22 es la corriente ha coincidido con eso fíjate ves no este proyecto tiene más tiempo no que estaba al corriente última que espero que no sea una moda a partir de mi tú y todo movimiento que está viendo en este país que además yo que pisito otros países estamos siendo un ejemplo para para las mujeres de de muchos otros países sobre todo latinoamericanos porque aquel movimiento está tono tomando mucho auge pero como digo espero que no sea una moda no y que este proyecto es simplemente

Voz 0958 04:49 un empujoncito en ese sí pero yo lo comentábamos ayer Tom a mi me gusta vivir en un en un sitio donde por la mañana alguien hace algo que no es correcto tenemos todos la impresión que no lo es por la tarde desearía la calle decir que eso no está bien me me parece que se acabó el tiempo donde alguien decía bueno esto es así y los demás decíamos bueno pues era así yo creo que habla bien del sitio donde vivimos cuando ocurren esas cosas

Voz 1911 05:12 sí a mí también me gusta me gusta tenerla la posibilidad de decir oye no fíjate que no estoy de acuerdo no saliera a la calle demostrarlo oí opinar me parece que eso es es síntoma de libertad absoluta no eso en este país

Voz 0958 05:26 lo debemos saber mejor que nosotros no es que estaba pensando alguna vez Tom quedó con el bajista de los Class que es mi amigo de saben ustedes un disco muy famoso Chavalón Don Caliendo de su nombre destrozando pues es amigo de Tom

Voz 3 05:40 no lo sabía tocar lo bien dio romperlo entonces como vergüenza David pero no me voy a contar yo siempre Cuéntame vida mejor

Voz 4 05:49 yo yo lo vivo que no cuenta

Voz 0958 05:55 yo si el cronista los grandes bancos que va contando su historia yo soy el cronista de la vida de Stone queda con él el de los Class llega tarde Eaton cuando ella le ve llegar el chiste dice Aronofsky que es esté algo de son hace para romper el hielo van esta es la historia que prefieran pregunta tú alguna vez has llegado a algún sitio y alguien te ha dicho hay Sole cómo hemos cambiado

Voz 3 06:25 deja que déjame que lo piensen fíjate la vuelta quedado la pregunta pero pero

Voz 0958 06:33 te acompaña tu propia historia cuando llegas a un sitio no llega a Sole Giménez llega Sole Giménez Presuntos Implicados dijo que preguntado Electra es verdad no sé si eres consciente que tengo que te arrastra algo que es mucho más grande que tiene ahí estuvo obra todos los momentos de felicidad que nos has dado todas las veces que nos acompañó a los niños que habrán nacía a tus canciones yo creo que imagino que eso no eres consciente simplemente te acompañe ya está

Voz 3 07:07 yo creo que no se debe ser consciente de eso tú tienes tú vosotros este disco cien conciencia de del del de Leko que que cada comentario cada momento que no puedes vivir con ese con ese peso no porque es demasiada responsabilidad yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer lo mejor que podamos nuestro trabajo

Voz 1911 07:28 diga hizo de todo también mirar al presente

Voz 5 07:32 sí y con suerte visibilizar

Voz 3 07:34 pero un poquito el futuro pero desde luego claro la historia te acompaña es que no me lo además un disparo es para siempre en lo bueno y lo malo es queda perdona grabado salvado siempre vamos un tatuaje no

Voz 0958 07:48 solamente de hombres sensibles que es tu último disco vamos

Voz 3 07:50 pero esta canción

Voz 6 07:54 en el asiento que detrás de la derecha

Voz 0958 08:00 Londres sensibles como comentabas hace segundo porque eliges a este cantante y esa canción como más esa combinación bueno me gusta Dani Martín por ejemplo para allí ya lo dijo

Voz 1911 08:11 como hace dilación yo dejo que la vida hable porque Dani no iba a estar en el disco por ejemplo porque fíjate yo este disco empiezo de una manera muy ahí como suele pasar empieza a llamar a mí dos gracias a Dios de treinta años de carrera pasan muchas cosas y una de ellas que te juntas con te cruzas con mucha gente y termina siendo amigo no bueno los de la profesión que que llevamos unos años bastante duros último Abete nos hemos arropado mucho los unos a los otros no entonces tuve las suerte de de eso de poder llamar pues a Víctor Manuel a Pedro Guerra a Dani David varía Mikel Erentxun Carlos Goñi Antonio Carmona que son amigos no tengo su teléfono oye tenéis alguna canción que quiero hacer un disco de canciones originales a ver si ya hay en P bueno todo no y al final nos reunimos con un repertorio muy bonito el paso siguiente era cantarlo con ellos Diego esto es una oportunidad que ni se me había ocurrido pero la verdad es que estuvieron encantados y encantadores

Voz 3 09:15 final de todo en un concierto de Pedro Guerra coincidimos Dani yo

Voz 1911 09:19 no nos conocíamos sólo de Olalla Dios no le comenté cómo qué estaba haciendo este proyecto de estaba acabando Eloy cómo cómo se iba a llamar los hombres sensibles mi hijo yo quiero escribir sobre eso hizo esta canción preciosa que yo creo que cierran poco tengo la sensación desde que fue la última y que cierra un poco el círculo y que la edad todo el sentido al al título

Voz 0958 09:41 tenéis grupo de Whatsapp

Voz 1911 09:43 no porque soy muy respetuoso

Voz 3 09:47 bueno no tenía por entonces de A mi manera sí que tenemos claro es que sí

Voz 7 09:52 el pero cuando éramos muy hablador pero

Voz 0958 09:56 bueno esta noche por orden eh porque es verdad que los hombres sensibles todavía tiene mucho recorrido pero esta noche va a ocurrir algo importante si tienen oportunidad esta noche acuden a la llamada de de la sensibilidad hecha persona que se que se llama en esta comunidad hay en este país llama Sole Giménez clásicas hay que reivindicar lo que ya tenemos un patrimonio extraordinario en forma influye poesía muchas veces son canciones suele pero hay mucha poesía que hay mucha más poesía que canciones

Voz 1911 10:23 bueno es una combinación yo creo que cuando la lo lo la perfección sea alcanza cuando las dos están en equilibrio no era para mí una canción I a mi me gustan mucho ese estilos de música canciones que es que tienen unas letras muy muy banales y muy frívolas a mí también me parece que tienen sentido en un momento dado no pero bajo mi punto de vista la música tiene que tener ese equilibrio entre una melodía preciosa y un texto que te haga reflexionar o que en el que en el cual te encuentres Xàtiva también no te o te te hable de tu historia o te hable de algo que tú has sentido de porque ahí es cuando tienes la comunión con el público y aquello

Voz 0958 11:03 en el otro día estuvo Niña Pastori en el programa nos habló que ella y su marido que se productor de discos txakoli que es el hijo del medio de Los Chichos que les cuesta mucho escuchar metálica decías Mariano te pega nada no te imaginas la Niña Pastori en el coche yendo algo tú escuchas algo que no que no debería sorprender cuando llegas a casa centralista de no sé

Voz 1911 11:28 pongo a los cigarros que son un grupo de aquí que buenísimos

Voz 0958 11:31 bueno yo llena sólo me pongo ya soy la primera fase a todos los conciertos que puedo hoy en me gusta mucho la región donde hablan que tiene una novia policía sí

Voz 3 11:40 dentro de Caballero donde aquí es son de aquí se venía de crisis bien y sonrisilla ya existe dentro de la le gusta estar con mi novia

Voz 0958 11:57 esta noche tenemos una cita con suele con una orquesta que eso tiene que es la que está de Valencia así con melón que es un pianista maravilloso es un abrazo muy grande

Voz 1911 12:09 me doy ese me voy a terminar en ensayos generales Godoy un abrazo y os invito a todos porque yo creo que este es un pasito que tenemos que dar el os agradezco muchísimo que aquí haya habéis abierto la puerta pague entre este también este proyecto no pues no

Voz 3 12:24 todos somos los dos hombres de la radio muy sentido pero creo que si yo soy votará mañana ellos lo paseados encima Puerto de demostrar esa sensibilidad que es el paso que tienen

Voz 7 12:38 dar todos no

Voz 8 12:47 hoy el baile mí luego tienes que Nico