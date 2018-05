Entre Tiempos: La publicidad más rancia para el día de la madre (6/05/2018)

Voz 0142 00:00 entre tiempos hoy vamos a mezclar el día de la madre y la publicidad remontando nuevos a los años sesenta recuperaremos el sonido de anuncios de radio relacionados con tan señalado día publicidad vintage de tono Alvarado que muchos casos rezuma machismo no obstante no perdamos de vista al contexto histórico la mujer debía ser entonces buena esposa buena madre así pues mensajes y eslóganes publicitarios para las madres se movían entre el ámbito doméstico los productos de belleza como cada domingo también me acompañará María Romero para poner buena música para escuchar a los oyentes Gina Domínguez Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos ganado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos

Voz 1 00:45 en el consejo

Voz 3 01:17 en el en la década de los setenta el regalo estrella del día de la madre era una medalla

Voz 4 01:23 ser madre en estar mucho impedir pop ofrezca Camus la medalla de la madre ella no la espera ella no era pedirá jamás por eso en el Día de la Madre la medalla de la madre que dice dar mucho pedir

Voz 5 01:36 lo reflejaba en sí

Voz 6 01:39 el sentimiento

Voz 0142 01:42 además de la medalla de la madre se puso de moda otra joya en su anuncio de lo más cursi se podía escuchar un coro de voces masculinas cantándole al amor escuchen escuchen

Voz 6 01:54 y mucho menos que baño nada más y siempre llamo siempre ya muy bien eh

Voz 7 02:15 va a ver cómo se era algo que no con eso

Voz 6 02:36 mucho menos que mañana no a ello

Voz 9 02:43 sí siempre dos con la medalla del amor

Voz 0142 02:50 con las mujeres dedicadas a las tareas del hogar para el día de la madre Se habría un amplio abanico de regalos relacionados con la limpieza y la cocina por ejemplo en mil novecientos setenta y nueve marido hijos cantaban jubiloso las bondades de los electrodomésticos

Voz 11 03:07 decidida de regalarle una cafetera más GPS Blanch y me gustaría que batería de cocina o algo de café estupendo

Voz 12 03:26 el día de mañana Reyal los Magis felicidades que duran años

Voz 0142 03:34 también tenemos otro ejemplo de mil novecientos setenta y seis La moderna cafetera eléctrica milita todavía necesita hace con milita pues este es el momento para que empieces porque ahora la cafetera milita trae dos regalos una preciosa taza Basso y un cheque sorpresa con el que puedes ganar hasta diez mil pesetas aprovecha ahora para descubrir la forma instantánea de hacerlo verdadero café Meli en los transistores de la época los grandes almacenes hacían sus reclamos para hacer feliz a mamá el primer domingo de mayo en mil novecientos setenta y tres así sonaba la publicidad de los Almacenes Simeón famosos en Madrid por la vistosidad de sus brillantes escaparates

Voz 3 04:16 hay muchos regalos para el Día de la Madre tan bonitos claro es que Simeone en el día de la madre

Voz 13 04:23 busca sonrisas felices dos años después

Voz 0142 04:25 en mil novecientos setenta y cinco encontramos lo que ahora nos parecería una curiosa propuesta de regalo para las madres una peluca lo cierto es que en aquella época pelucas y postizos vivían un auténtico boom artistas de talla nacional e internacional

Voz 3 04:41 los lucían para cambiar de look llevar por ejemplo espectaculares moños

Voz 14 04:47 para el día de la Madre una peluca Mona Lisa modelos de actualidad las pelucas Mona Lisa son cómodas elegantes bonistas y moderna ella le gustará para el día de la madre y la gran sorpresa pelucas monas

Voz 3 05:00 siempre en encabeza las madres tenían que estar guapas

Voz 0142 05:03 así pues abrimos aquí el capítulo cosméticos en mil novecientos setenta y ocho así se anunciaban las cremas que dejarían Ter soy joven el rostro de la mujer

Voz 16 05:14 conviene se deshidrata ser si se arruga impecable ciento prematura hoy Free de Margaret Astor rostro su juventud Natura Crime hidratante Free de margaritas

Voz 17 05:31 yo

Voz 13 05:35 to peer to peer cola pero que es el cola alguien el doctor Alexander director de los laboratorios de investigación de ultras Keane Margaret Astor contesta a esta pregunta

Voz 1160 05:48 el cola quién es el elemento que determine el aspecto joven de la piel la piel jóvenes elásticas suave tersa simplemente porque es muy rica en cola que con el paso del tiempo la cantidad de cola quien disminuye y la piel envejece pero este proceso puede detenerse porque se ha demostrado que suministrando con Lage en la dermis en forma de crema se detiene previene la formación de arrugas el cutis adquiere de nuevo el aspecto suave y fresco de la juventud

Voz 13 06:16 David Greene Cruyff collage la picante con collage en ultra skin Margaret gasto porque para seguir siendo joven tú

Voz 18 06:26 el necesita colarse en y por supuesto nada de celulitis en mil novecientos setenta y cinco también el cuerpo tenía que ser de diez con falda y también con pantalón

Voz 19 06:38 a unos pantalones los dio pero mujer sí son tan cómodos que te has ido ya calla no digas

Voz 3 06:48 ceñidos para que si me dejan estos bultos que me hacían las caderas

Voz 19 06:51 nos son celulitis y la celulitis Eva en dos meses usando una prenda adelgazante turbo sabré cuál es la paja turbo adecuada ni caso no hay problema de aconsejaran en corsetería Sando

Voz 0142 07:04 Peña Gorbea trece Madrid regresamos a la cocina porque la madre debía ser la encargada de preparar la merienda sus pequeños también en mil novecientos setenta y nueve el chocolate era una apuesta segura

Voz 20 07:18 las prisas ya este era llegar los niños del colegio y hay que prepararles una buena merienda la verdad es que con Ray Ban no hay problemas una taza de chocolate Richard les parece poco

Voz 21 07:28 ya voy yo hago

Voz 20 07:30 a mí no me deja ni tomar mitad de Ray Ban otro producto Zeep toca calidad controlada con buen gusto

Voz 0142 07:36 hasta la salsa serán cosa de mamá era ella en mil novecientos setenta y cinco quién elegía la mayonesa hoy de una sorpresa sus hijos ponga mayonesa Jokin sus bocadillos de jamón y Jokin pan pollo y Jokin pan vegetales y Jokin mayonesa Jokin Pan Sabor y fantasía para sus con milones

Voz 3 08:06 mayonesa yo era el digestivo

Voz 0142 08:11 y también el tomate frito para aderezar la comida del marido que en mil novecientos setenta y nueve llegaba prácticamente a mesa puesta

Voz 22 08:19 tomate frito Starlux me inspira de maravilla antes no había forma de que mis platos que da sin lo que yo llamo académicos descubrir tomate frito Starlux y me dije Chica a borrón y cuenta nueva ahora invadido le pongo carne huevos o pastas con tomate frito Starlux dice esto es otra historia tomate frito Starlux un tomate de todo muy

Voz 0142 08:38 previstas sobre maternidad y cuidado de los hijos en mil novecientos ochenta y cuatro se podía comprar en los kioscos ellos que curiosamente estaba destinada a un público femenino ya estaba bien

Voz 13 08:49 ellos la revista para las mamás en este número de ellos leerá el crecimiento infantil sepa lo que medirá su hijo los primeros sonidos que oye cómo elegir sus patitos alimentación y menús para ellos ellos ya está a la venta en su quiosco en el

Voz 0142 09:03 como tono algo ñoño de todos los anuncios destinados a público femenino que hemos escuchado hasta ahora nos topamos también con los de alimentación infantil este por ejemplo de mil novecientos setenta y nueve

Voz 23 09:15 muy bien

Voz 24 09:23 sabes que España es uno de los países con más riqueza y variedad enana ahora alimentos infantiles Nestlé que ofrece todos los miércoles a las seis de la tarde el programa La nana en España la nana en España un programa de alimentos infantiles Nestlé dedicado a todas las mamás alimentos infantiles Nestlé para los primeros meses

Voz 0142 09:44 el super baby era el mítico programa infantil de los años ochenta que además fue el primer espacio musical para los más pequeños se emitía los sábados por la mañana y coincidió en el tiempo con el éxito y el boom de grupos y cantantes infantiles como parchís Enrique llana Torrebruno botones pitos o Teresa Rabal que también colaboraban el espacio en mil novecientos ochenta y dos presentaba el Super Baby Pepe Cañaveras y así arrancaba su edición dedicada al Día de la Madre

Voz 1704 10:11 hola querido Mariano de lavado darnos encontramos como cada sábado efectivamente en el teatro cine Salamanca de Madrid para transmitir a través de toda la Cadena SER un programa un programa de radio en el que los niños son los auténticos protagonistas con su música y su humor los niños que se han dado cita en el en el teatro cine Salamanca de Madrid y que sigue nuestro programa a través de todas las emisoras de la Cadena SER gracias por estar con nosotros tú cómo te llamabas Rafael tú te llamas Óscar bueno hoy serán los niños más protagonistas que nunca porque nuestro micrófono recorrerá todo el patio de butacas del teatro cine Salamanca de Madrid para conocer para conocer lo que ellos opinan en torno al Día de la me

Voz 12 10:53 qué es para ti la padre comida

Voz 1704 10:56 detrás de las comidas no está mal como tenía más tú a ver a ver cómo te llamas Mike años tienes Paloma es para ti el día de la madre o Kiss para ti tu madre huy huy

Voz 25 11:08 uy qué nerviosa estás la sonrisa

Voz 1704 11:10 esta sea lo más representativo de de tu pensamiento en estos momentos la sonrisa lo dice todo el día de la madre es hoy protagonista

Voz 5 11:20 lo solos

Voz 3 11:24 no sólo era música infantil la que sonaban los Super Baby también la música de moda en la lista de los cuarenta Principales incluso se hacían versiones de los temas más populares son más de moda para promocionar el espacio por cierto hablando de música ya tengo por aquí a María Romero así que cerramos esta primera parte nuestro entre tiempos íbamos con ella tiempos Martínez Concejo hola María

Voz 0142 11:49 la cosita vamos a vamos a recordar que la semana pasada según salí por la puerta

Voz 3 11:54 voz alguien puso Beyoncé pero yo creo que no habían y cerrado la puerta sabía yo que no me libraba de la a mi me da pena por la señorío corramos un tupido velo tenemos

Voz 0142 12:05 preparado algo un poquito más especial que de costumbre no va a ser una lista musical al uso no íbamos a hacer un paréntesis en nuestro estilo habitual esta vez no es el tema del programa el que marca las canciones

Voz 3 12:15 elegidas sino que somos nosotros y todo el equipo los que marcamos las canciones y mira que tú querías empezar con la canción que las Spice Girls le dedicaron a sus madres que estás de coña pero

Voz 1473 12:35 de hecho de tripas corazón me ha aguantado las ganas de buscar canciones que los cantantes dedicaran a sus progenitoras y he tirado para acá

Voz 3 12:42 y es que hoy vamos a hacerle nuestro particular homenaje a las mamás un homenaje del equipo de entretiene a las que vamos a dedicar dos canciones que les gustaría escuchar hoy empezamos partían a cuáles son las canciones que has elegido para tu mami pues para mi primera elección escogido a los peso porque María una buena profesora de Educación Física como era mi madre tenía que tener una banda sonora potente

Voz 26 13:07 yo por email

Voz 3 13:22 no me extraña la lección pero me ha sorprendido y me ha agradado muchísimo que tu madre sea pan de de este grupo y cuál es tu segunda lección pues dudaba entre Modern Talking espiaba pero aprovechando que acaban de anunciar su vuelta me quedo con los suecos porque además mi madre hizo que sus discos formaran parte de mi infancia Inés te bastante ilusión su regreso

Voz 27 13:45 tanta eh

Voz 1473 13:57 fíjate yo estaba convencida de que los habanos regresarían incluye las ofensas de la vida eh por cierto la que sí que lo ha regresado ha sido Gina que se ha ido prepara su sección que mira nos toca a nosotras dar paso a sus canciones y habrá escondido menos mal que hoy me tiene comprada con la época teca que va a hacer pero en fin te quiero verte a colibrí

Voz 3 14:15 Ana daré paso a la primera canción bueno pues vamos a empezar con Extremoduro y la canción elegida con la más sencilla de las explicaciones porque les parece bonito

Voz 28 14:23 dile mirando una estrella y siempre en era noche Ginebra

Voz 6 14:35 encontrarse con ella no

Voz 29 14:39 en Córdoba

Voz 1473 14:50 hay que reivindicar la sencillez a la hora de explicar por qué te gusta una canción y dejarse de tanta intensidad y de tanta leche porque le gusta este mundo ir por qué pues porque es bonita y punto a mí me parece la mejor elección Give invocaba

Voz 3 15:04 la segunda siguen la línea trazada por la mamá de Gina que se ve que es toda una roquera porque ha escogido Riders on the Storm de los dos Nos ha contado que es porque es uno de sus grupos favoritos de infancia bueno no le sentó demasiado bien la noticia de la muerte de Jim Morrison lógico y natural y ahora pasamos a nuestro técnico Marcos grabado

Voz 1473 15:31 tuvo que a base de código Morse con su bocina habitual o no se ha contado que a su madre le emociona mucho el tema de Los Panchos Alma corazón y vida destacan

Voz 30 15:41 lo que lleva alma IBI estos porque no tengo nada estos tres cosas yo almas

Voz 1473 16:00 para su segunda canción Marcos ha salido por la tangente yo en vez de elegir un tema que le gustará su madre ha elegido uno que le molaba él con toda su cara fue cada dice ha quedado con Bruce Springsteen momento momento tú puedes elegir una canción y sin escucharme

Voz 31 16:15 la Ghost

Voz 1473 16:18 no

Voz 31 16:21 voy más llevan accedan grandes amigos suscitó en todo todo todo

Voz 3 16:29 oye pero que dice Marcos que que sí que le gusta mucho esta canción y se la dedicó entonces aceptamos

Voz 12 16:34 hoy como animal le hasta que bonito andando

Voz 3 16:38 tú María qué canciones ha seleccionado para tu mamá

Voz 1473 16:41 yo no no elegido ninguna eh optado por lo fácil que ha sido preguntarle de ella que le apetecía escuchar aunque me imaginaba por dónde iban a ir los tiros y acertado porque siendo del cantante que yo creo que más escuché durante mi infancia porque lo ponía a todas horas obviamente ese Rattle que elegir animales

Voz 32 16:57 está Cocha hambre de muertos día puede ya la clara velas Messi cuando aparezca veremos si la está bien

Voz 26 17:19 lo tienes tú

Voz 1473 17:25 pero como ya es muy moderna y muy adaptada los últimos tiempos ha pegado un giro de ciento ochenta grados que para su última canción me ha pedido que le ponga la canción que a mí me apetece de Bruno Mars así que he escogido una de sus Malvo cerramos con este tema hizo la sección si no porque reconozcámoslo no sabe a poco en el día de la madre cerrar con Bruno Mars no tiene mucha relación que como somos también una sentimentales pues vamos a quedarnos con una canción

Voz 0142 18:08 que bien nos tiene el corazón arrebatado este madre cita cantada por Antonio Machín que le dedicamos a todas las mamás tanto a las nuestras

Voz 34 18:18 sí está de la herida

Voz 35 18:23 en mil chollo

Voz 5 18:29 notáis ya te mueres

Voz 34 18:40 tu cariño es mi madre en mi vida

Voz 5 18:50 el él

Voz 27 19:05 ha sido

Voz 5 19:13 tú

Voz 36 19:20 yo no

Voz 5 19:21 con

Voz 34 19:24 tres más

Voz 35 19:29 un chollo

Voz 5 19:32 no no Tale porque una Polonia

Voz 3 19:49 pues entrando en tiempo de boca Teka llega a Gina Domínguez hola qué tal que nos es este domingo

Voz 1473 19:55 segundos por uno como como como Abel me explico que es demasiado temprano para esta el programa El cine de lo que yo te diga

Voz 0142 20:00 es una de las peticiones que más se repiten de nuestros oyentes es que nadie olvida que aquel fantástico programa de cine en la SER que se emitía la tarde de los sábados y como hace poco fue el día de Star Wars que para quien no lo sepa se celebró el cuatro de mayo

Voz 1473 20:39 bueno me parece fatal que vayáis a hablar de Star Wars in omeya Messi que me he puesto nerviosa sólo con escuchar la música bajo la gente no me tengo escritas de Gato con botas de que estamos aquí podemos hacer presión para que Ana haga un programa sobre esto

Voz 3 20:53 a mí me parece un programa como sí sí sí para más adelante

Voz 1473 20:57 es que Tom o Cain Jaled de momento con eso María a mí es que todo lo que es a esta Arbor simple me parece poco así que por ahora me conformo pero vaya no ocurre nada asuntos de lo sigan bebiendo vale bueno me he dicho el cine de lo que yo te diga más estragos en este caso traigo un especial que hicieran en mil novecientos noventa y siete con motivo del vigésimo aniversario de la primera película La guerra de las galaxias así fue como eligieron a los protagonistas

Voz 5 21:26 el rodaje de La Guerra de las Galaxias

Voz 37 21:36 así es tienes que ser excluido por tu

Voz 5 21:40 europa

Voz 0229 21:41 su amigo Coppola le había dado el Consejo y Lucas le hizo caso sólo que es el paso un poco cuatro años en total había tardado en escribir la historia completa de la saga que él soñaba rodar entre Street los días pero los estudios querían algo más sencillo un simple guión y Lucas decidió inicia ayer su cuento por la mitad saltándose los complicados orígenes de su Evangelio galáctico después de varias versiones rechazadas el director consiguió el visto bueno de la universal y se lanzó a la búsqueda de los actores

Voz 38 22:10 pues a mí seguro que me cogen porque ya estupendamente en las películas de terror

Voz 0229 22:14 debe ser por la bien que hay con cero coma siete error

Voz 9 22:17 tu hija

Voz 0229 22:20 Rayan de Palma que buscaba el reparto para su película Carrie se unió a Lucas los dos realizaron el cásting en común Isère repartieron a los jóvenes actores que más me gustaron Travolta Isis y Spacey acabaron en Carrie y Lucas se llevó a Marjah mil para el papel de Luke Skywalker y a Carrie Fisher la hija de Debbie Reynolds para el papel de princesa Leia el tercer protagonista elegido surgió por casualidad cuando nuca reconoció a un actor que había trabajado con él en American graffiti no estaba en el cásting sino serrucho en mano construyendo la entrada de la oficina de Coppola

Voz 39 22:52 no se va a ver al Forbes

Voz 38 22:58 no yo pero como ha dejado de ser absorber

Voz 40 23:02 perdona ver si a ver si voy

Voz 41 23:05 sí bueno es que la cosa está muy difícil y entonces

Voz 38 23:08 Toxo puros para ganarme la vida ya mira

Voz 40 23:10 ahora que se me ocurre que por qué no haces una prueba para mi película

Voz 0229 23:13 papel que a lo mejor te iba

Voz 38 23:15 hoy se alzó con el papel aparte del los nombres de Peter Kuçi ni alevines veteranos actores británicos tranquilizaron bastante a los ejecutivos de la Universal ya temblaban ante aquel reparto lleno de jóvenes desconocidos

Voz 42 23:30 cómo

Voz 38 23:34 dos de los personajes más

Voz 0229 23:36 antes de la historia eran los robots

Voz 43 23:39 las peores cibernéticas humanas yenes y complementos dos

Voz 0229 23:44 hola Lucas se reunió con especialistas en cibernética para diseñar los de C3PO hizo un veterano actor de teatro mientras que un enano que trabajaban un circo aceptó meterse en R2 D2 una curiosidad dentro del cascarón metálico el enano no podía escuchar las órdenes del director para mandarle

Voz 13 24:02 andar lo tenían que dar con un martillo en la cabeza

Voz 0142 24:06 por cierto que después de escuchar esto tenemos que abrir un capítulo de agradecimientos a Juan Aranaz que es quién ha recuperado la cinta de esta grabación del cine de lo que de lo que yo te diga así que gracias Juan una de las cosas a destacar son los efectos especiales de la película con esta George Lucas fundó su propia compañía de efectos especiales Industrial Light Magic que se ha convertido en una de las compañías más importantes de efectos especiales

Voz 3 24:31 en algunos aspectos eran muy complejos

Voz 0229 24:33 con por primera vez cámaras conectadas a ordenadores pero otros trucos serán realmente simples por ejemplo el efecto del vuelo del coche cohete de look Se logró colocando debajo del mismo espejos que reflejaban las arenas del desierto o las espadas en realidad eran de madera pero cubiertas con una pintura fluorescente para que diera el efecto de láser

Voz 9 24:54 Arda de Dhul el arma de todo Caballero no es correcta como las armas dejó más noble y más civilizada

Voz 0229 25:08 se emplearon también setenta y cinco maquetas únicamente la nave dejan solo el Halcón Milenario fue construido a tamaño natural era tan grande que ocupaba un plato entero

Voz 9 25:17 tú te chatarra puede superar en cinco puntos la velocidad de la luz no tendrá buen aspecto pero los resultados son buenos niños yo mismo había aplicado una serie de modificaciones

Voz 0229 25:26 la guinda al pastel la puso el compositor John Williams cuyas fanfarrias aumentaron el sentido de grandeza visual de muchas escenas después de meses de encaje de bolillos en la sala de montaje Lucas pudo presentar una copia definitiva de la película los primeros test que se hicieron en pases privados dieron unos resultados excelentes pero Lucas no las tenía todas consigo la inversión en tiempo y dinero había sido enorme si fracasaba estaba acabado para siempre

Voz 37 25:57 varios vecinos Megane descriptible

Voz 5 26:06 casi sí

Voz 0229 26:07 el estreno fue apoteósico a la guerra de las galaxias iba a convertirse en una de las películas más rentables de la historia y convertiría su director en multimillonario George Lucas lo había conseguido había mezclado en una coctelera lo mejor de las películas bélicas de ciencia ficción del oeste de espadachines ya había logrado el cénit del cine de evasión La Guerra de las Galaxias con ella comenzaba en el cine americano el reinado de los efectos especiales y de las película rompe taquillas sentado en la hamburguesería Lucas no pudo asistir a aquel momento histórico Teatro Chino estaba a rebosar las luces se apagaron y comenzó la proyección a Facebook

Voz 1473 26:52 pero ante Sesma las miles de cosas que tenemos que agradecer a ellos Lucas

Voz 3 26:56 miedo me das el que el merchandising el merchandising Sisi

Voz 1473 27:00 ahora es de lo más habitual que se estrene una película y que no venga con uno de sus muñequitos es raro sobre todo las grandes producciones pero se puede decir que todo comenzó con la grada

Voz 3 27:09 las galaxias una pregunta y cuando se cambio de guerra de las galaxias hasta

Voz 12 27:15 es lo mismo

Voz 0229 27:19 los cobró un sueldo muy bajo por escribir dirigir la película pero a cambio se reservó un porcentaje de los posibles beneficios y lo que es más importante el control total del merchandising es decir la comercialización de toda clase de productos relacionados con la película por entonces lo de merchandising era un quince esto casi desconocido a la Fox les sonó a un capricho del director hice dio de buen grado sin saber que aquella concesión le iba a costar miles de millones George Lucas en cambio sí tenía muy claro lo que se traía entre manos

Voz 44 27:48 le ponemos el nombre de la película todo me encanta verías propaganda de dónde salen las verdaderas ganancias de la película

Voz 0229 27:58 la Guerra de las Galaxias fue la primera producción cinematográfica que dio más beneficios fuera que dentro de las salas de cine sólo en concepto de merchandising recaudó más de cuatrocientos mil millones de pesetas con una gama de productos que abarcaba millares de artículos distintos ropa libros cómics juegos de ordenador maquetas son juguetes

Voz 15 28:18 el combate entre Tarpeya llena comenta descubre con todas las culturas y las naves de la película con un tamaño entre el Halcón Milenario quién legendario equipo impacta preparados para derrotar al lado oscuro de la fuerza no lo olvida

Voz 0229 28:37 antes de entonces consumir una película significa algo más que ir al cine es también comprarse los calzoncillos Batman utilizar ambientado Rey León o desayunar cereales Parque Jurásico

Voz 3 28:51 que la cota el acompaña

Voz 1473 28:56 esta noche buscándolos circuito

nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco treinta y dos ochenta cero cuatro que ya sus correos

crónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com ese sonido de la Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra boca entre tiempos

Voz 0142 29:12 crónicos en entre tiempos arroba Cadena Ser punto com ese sonido de la Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra boca entre tiempos pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María

Voz 3 29:27 gracias Gina gracias Marcos

Voz 0142 29:31 ya antes de despedirme hasta la semana que viene una dedicatoria nuestro entre tiempos de hoy es para

Voz 3 29:36 nuestra compañera Ana más que hoy celebra su primer día de la madre como mamá ahora sí nos marchamos hasta la semana

Voz 31 29:46 por favor