Voz 1 00:00 sí eso es siete kilos pero de una vez que sea

Voz 2 00:04 o como se quedó todo el mundo en plan serio era una sola persona ya sé lo que me pongas no soy yo con lo Frankfurt mí

Voz 3 00:20 bueno pues nada que hacía días que no semanas vamos que no hacíamos un falso inicio es muy celebrado a la gente le gusta mucho si yo he visto ya pancarta en alguna mano

Voz 1 00:30 esta fue la de los pensionistas que cifró hace tiempo

Voz 3 00:35 ya ha habido alguno más creo ese hace falta más falso indicios me o no sé qué ponía

Voz 0885 00:42 pero era algo que era era

Voz 2 00:45 aludía a esto vale al FMI no nada como a la cosa pues mira eh podrían engañar pero bien no quiero alardear pero ya no

Voz 3 00:59 ya has buscado dentro a ver si había alguna anomalía para darle más atractivo que

Voz 1 01:06 vivimos en una sociedad capitalista de mierda de tal calibre que si tú dices estoy bien la gente que se molesta claro cuando te va bien la gente claro claro como como sólo ocurre ya fuera saludos se pero que se desarrolla indicó

Voz 3 01:26 yo yo estoy bien ahora es decir pues bien tiene me alegro porte tú cómo estás yo estoy fatal

Voz 2 01:33 mentira me ofendía un poco ya edad para contrarrestar ya bien también ya se ya ha pasado lo peor te imaginas que alguien corriendo ahora

Voz 4 01:44 escucha esto es que hablemos

Voz 1 01:46 Nikos

Voz 2 01:47 por ejemplo ya ha pasado lo peor es lo que hay porque las cosas son así

Voz 4 01:57 no se me da bien a mi editor

Voz 3 02:01 es que no me han gustado nunca nada te acuerdas de Patti que vienen hacia

Voz 4 02:04 durante bien

Voz 3 02:07 aquí me viejo dos días por la estepa siberiana no como en borrico no dijo luego cogió un globo aerostático cruzó los Alpes ríete tú de Phileas y luego en canoa por todo el mar Adriático

Voz 1 02:26 pues Manzanares la última parte la hizo en Cannes

Voz 3 02:28 sí sí es hijo la esperaba aquí que también dices cuando coge el coche dijo hoy verla a buscar a buscarla no que no que no pase todas estas penurias padre porque mi madre me dijo luego terminar llevan en común jamón bueno es lo que yo voy oyendo creo ir unas risas tímidas me parece que está el público ya preparado

Voz 4 02:51 a ver espera que me giro hostia

Voz 1 02:56 a que sí daba que venga

Voz 3 02:59 cámaras preparadas también está Oli nuestro compañero de público que es como el padrino es el padrino del público el Las bodas comuniones de todas las

Voz 2 03:06 de qué se hizo

Voz 3 03:09 yo creo que podríamos empezar

Voz 3 03:36 a sus domicilios a donde sea del mundo mundial mi encanta gente que nos escucha desde la Antártida lo mejor desde una estación científica

Voz 1 03:46 claro o desde o desde el futuro porque estas ondas de radio que han salido de la tierra y han comenzado a viajar y quién sabe si dentro de trescientos cuatrocientos millones de años una civilización extraterrestre escucha esto e intenta hacerse una idea

Voz 0885 04:01 de cómo era la vida en la Tierra a través de esta mierda ICOM confirma confirma que no había vida inteligente claro ya tenemos un montón cinco de preguntas vuestras cosas que hace días que la teníamos así como bueno no sé sí que hay un recuerdo para Stephen Hawking que murió hace como dos meses y medio Si Dios no lo tengan la gloria tanta por qué porque él era ateo

Voz 1 04:26 bueno pero Dios le da igual no no no no no es todo bondad pero si llega alguien que no tú lo UTE hombre no

Voz 3 04:33 Dios sabe si tú crees o no ya pero tú llegas allí dice la eternidad Icex quieto eh

Voz 0885 04:40 ahora el Estado voz yo esto Dios nos venga Dios no es un vengador pero hay una lista no estás en la lista como las discotecas ahora no van a pueden ser ateo toda la vida no quieres que Dios exista claro que sí a Dios está al igual lo que pasa es que igual te mira raro habla de mobbing te habla más frío te hace veinte aces Godín Godín dos sexual feo eh Godín es que Dios te tolera para que no es vengativo pero no te ayuda en nada

Voz 1 05:11 junto cómo estás allí di fui hacerte Godin cuatro cuatro no no

Voz 0885 05:15 tú estás en el cielo porque si que te ha tocado el cielo índice es donde está mi familia idiotas dice a no sé por ahí yo que no Dios no ha venido nadie de la otra

Voz 3 05:28 más allá para confirmarlo vienen dos uno creía

Voz 1 05:30 entre otros creyente le dice bienvenidos

Voz 2 05:35 bienvenido más econó bienvenido

Voz 0885 05:40 no yo creo que me dice hola bueno no

Voz 8 05:42 hoy igual igual sólo que por el tono primero estas Sampe

Voz 3 05:45 pero hay gente que a mitad de primero esta Sampedro en las puertas de cielo está se está controlando la puerta abajo dietas del Estado pero está ahí dice con zapatillas

Voz 4 05:56 cogerlo

Voz 3 05:57 ha pasado ya eso está pasando

Voz 0885 05:59 o lo que sea y luego dice que ya no Clarés

Voz 4 06:05 el entrar que me vayan las nubes no

Voz 0885 06:10 aunque rompe las clubes que me rompe luego yo

Voz 3 06:12 oye esto asqueroso es que yo creo en Dios perdone pero luego a otro que ya lo ven que ya lo ven porque en desgana vas a desgana el cielo si eres ateo vas como desconfiando

Voz 2 06:25 bueno sí ha tenido ya ves tú pues viene Dios se dice ahora que no

Voz 1 06:34 con esa actitud vete al infierno tu ya directamente vete a tomar por saco tampoco puedes tú no no como

Voz 3 06:39 porque no porque es una una contraposición al cielo es del mismo formato ganas de morirme para ver lo que hay mucha más tonterías mira si tú eres ateo y te mueres te quedas en un sitio que no es nada como un parking de Carrefour un domingo por la mañana hiciera es sólo hay gente lavando el coche si eres agnóstico él agnóstico donde van a acabar

Voz 9 07:03 sí

Voz 10 07:09 uu yo yo yo yo voy cese el aplauso es a plaza

Voz 1 07:15 el cese la plaza del qué bien te ha quedado Eduardo Martínez desde Madrid dice cuanta madera sea de comer un pato para cagar un tablón de tres por cuatro está me suena no lo cuenta chistes no lo entiendo bien pero

Voz 4 07:30 es súper bonita

Voz 3 07:34 sí ya fíjate que el destino ha querido que la cojas tú no que todo lo Garrote iba trabajas bien y te emociona ni guarro esto

Voz 8 07:41 como realismo mágico no Macondo no

Voz 1 07:46 cuenta madera sede comer un pacto para que hagan un tablón de tres por cuatro

Voz 3 07:50 hombre bastante madera no yo diría tres por cuatro que tres metros por cuatro esos un escenario no es que ahora me estoy imaginando al pato

Voz 4 08:00 pagando pero como una impresora 3D

Voz 11 08:03 me vi que cedido el Papa habrá papa Papa porque a mí

Voz 1 08:11 es el chiste del que va con un pato en brazos de viene uno debajo neceser de diecinueve hablaba al pacto

Voz 12 08:18 bien

Voz 1 08:20 un chiste que me contó mi hijo Lucas de siete años

Voz 3 08:23 el efecto otra no es chiste que me ha contado mi hijo

Voz 1 08:25 lo Akal de siete años por qué Jack Sparrow se quiere tanto trigo

Voz 13 08:34 para pam pam pam pam pam para para todos

Voz 4 08:37 para

Voz 6 08:44 lo mejor de este chiste es la cara

Voz 1 08:47 a mi mujer que no ha visto la peli me recuerda a la música

Voz 4 08:51 claro la cara de nada intentando reír para agradar a su hijo

Voz 3 08:55 ya

Voz 1 08:56 lo que es eso para ambas

Voz 3 09:00 para para para tener yo que Johnny Depp desde hace catorce años

Voz 6 09:04 pero bueno ya

Voz 3 09:08 madre mía madre mía dice Rodrigo Aceituno de Chile menca Rodrigo Aceituno con hueso supongo

Voz 4 09:16 eh

Voz 12 09:17 no no no

Voz 3 09:22 si pudieran volver al pasado con la experiencia actual

Voz 12 09:25 al no nos invite

Voz 4 09:33 de donde se suponía que era de Chile pudiéramos de Europa

Voz 3 09:38 es que no es el acento chileno como es yo yo soy un poco sí sí a ver cómo es

Voz 1 09:42 superamos ha pasado con el aspecto actual

Voz 4 09:45 ellos debe

Voz 3 09:48 eso es que es el argentino con prisa me bebí es Txiki se que no Chikilicuatre bueno Chikilicuatre que nunca sabe si es uruguayo argentino me encanta me encanta ese personaje interpretado por magistralmente por David Fernández hace poco lo hizo así Penedo estrella argentina le dije pero dijo usted quiere de Uruguay

Voz 4 10:08 a ese clavo no podía

Voz 3 10:11 además que tiene la risa fácil David un beso para él bueno Rodrigo Aceituno dice Si pudieran volver ha pasado con la experiencia actual volverían a hacer el mismo camino como se imaginan estarían ahora

Voz 2 10:24 son muy especial yo sé yo sé yo también

Voz 1 10:32 vale encontraría un hueco para buscar la cura para el cáncer pero restó igual

Voz 2 10:36 ya desde la comedia no

Voz 1 10:41 Patricia Cuéllar desde Madrid estoy estamos superaba muy de suposiciones

Voz 0885 10:44 que Patricia Cuéllar

Voz 1 10:46 dice si os tocara el Euromillón seguiría haciendo programas asuntos oposiciones de de universos alternativos

Voz 0885 10:51 no

Voz 4 10:53 pues yo sí yo sí

Voz 1 10:56 pero ahora me tocaría sólo medio Euromillón porque el otro se lo lleva Hacienda es verdad hay que contar siempre la mitad de los premios eh

Voz 3 11:04 ahora también creo en las condiciones ya muy favorables sabes cómo bosque lo que se por ejemplo mira por ejemplo aquí estamos muy bien Teatro Lara fabuloso si hospitalidad máxima pero a lo mejor podíamos está en en el hall del hotel Palace de Madrid mejor que aquí

Voz 0885 11:24 una mierda ya que aquí ya es verdad no no el puesto en la única manera de mejorar para mí como se está haciendo este programa es que playa tropical

Voz 1 11:34 por qué calor que qué asco no no no aquí está muy bien que tu poder tener una pecera en meter los pies con pescaíto de eso que se te comes

Voz 4 11:43 pellejo mientras hago te vamos a mira ves

Voz 1 11:46 eso sería lo único que me comían los pellejos yardas

Voz 4 11:50 que que me que me comieron los pellejos ya que me cuelgan oye

Voz 6 11:56 me estás diciendo Que Dios le tocan dieciocho millones de euros y se compra una palangana con peces que comen Peñacorada

Voz 4 12:07 perdona yo ya tengo miserable el Euromillón son dieciocho

Voz 3 12:11 bueno depende

Voz 4 12:11 no pensaba que el Euromillón era un millón millón a son muchos si se acumula depende

Voz 3 12:22 sólo suficientes como para convertir tener una mala persona dice Sergio Garrido si padece de hemorroides sería una al

Voz 4 12:33 claro

Voz 1 12:35 oye Harrison Ford en haber visto Blair no mil cuarenta y nueve

Voz 0885 12:39 el otro día me digo a mi mujer a podíamos ve dice no vale Se acabó el fin del debate porque está en Movistar no existe hablar alguna vez que la plataforma Movistar sí que pasar hoy cuidado digamos señora que es cierto es que no lo vimos a ver a ver a ver si coge el micrófono y no quiero hablar no pero

Voz 4 12:56 usted como llama Vic Vicky no que yo me dormí Vicky no

Voz 1 13:11 es un poco a poco taladrar a mi a mi me gusta tampoco eh pero la cosa a lo que voy yo es Harrison Ford está toda la peli con una cara de dadme el cheque que me quiero ir antes de verdad hay momento que está en un que está en una situación de vida o muerte que parece que se va a ahogar la cara es de me la pela todo lo que está pasando

Voz 0885 13:33 sí ya ya mira apelable y me la pela eh

Voz 12 13:38 no me he podido negar no sé yo qué sé

Voz 1 13:41 son de Money tengo prisa tengo hambre me estoy cargando nada está Kapisa que va haber puesto no está a gusto eh huele la boca o yo yo

Voz 14 13:51 atención pregunta largo

Voz 0885 13:55 taza atención esto creo que merece la pena

haciendo una nueva sección que se llamará brasas vale caminando sobre brasas caminando sobre brasas y que tenemos el placer de estrenar hoy en la Cadena Ser con esto

Voz 15 14:10 música de Cadena SER caminando sobre brasas preguntas largas

Voz 3 14:25 ya que no ha pillado la Academia sirve a Eros

Voz 15 14:27 eh

Voz 6 14:29 gracias

Voz 1 14:31 a la pregunta abrasa de hoy fijados como es normalmente un papel como es este eh aquí

Voz 3 14:41 su microrrelato

Voz 4 14:43 casi no no es micro

Voz 1 14:46 es un relato Guillem Martí desde Innsbruck Austria

Voz 3 14:51 no espera a parte

Voz 0885 14:53 bueno en un mundo dominado por perros Sanchís

Voz 1 14:55 hecha pues pues empieza bien aquí no te duermes ya era amiga empieza bien me en un mundo dominado por perro salchicha cuál sería el rol de la humanidad me intriga especialmente el concepto Hot Persson por analogía al de Hot Dogs

Voz 2 15:14 Dani Sánchez

Voz 4 15:18 sí

Voz 16 15:20 preguntas de dos personas diferentes

Voz 17 15:22 tú no era verdad sagrado

Voz 3 15:25 eso

Voz 4 15:26 Double donde cuesta

Voz 6 15:29 hay que pedir disculpas

Voz 3 15:35 este es déjame que piden una cosa y ustedes en su casa si tiene el programa grabado tiene hacia atrás Iborra en el último minuto y medio

Voz 1 15:44 existido a ver yo aprovecho para aclarar ahí hay unas personas que son redactores de programa que se dedican a acoger las preguntas de los papeles pues a mí me repetía intentan que no entre qué es lo que a veces se hace constar como guionistas del programa que hace que muchos oyentes no

Voz 0674 16:00 pues muy improvisado tan será así había dos que les llaman guionista

Voz 0885 16:04 y quién lo dice con esa actitud no los que dicen eso lo dicen

Voz 1 16:07 ah vale vale

Voz 4 16:08 yo odio mucho

Voz 1 16:14 entonces una de esas personas que hace ese trabajo lo ha hecho

Voz 4 16:20 ya

Voz 1 16:21 estos dos preguntas en un papel provocando un error

Voz 0885 16:24 a sus jefes

Voz 1 16:27 que no se ha hecho quedar en ridículo que le odio

Voz 4 16:32 también hay algo peor

Voz 3 16:35 todavía lo que estás contando que es que no sabemos quién lo ha hecho por lo tanto no sabemos a quién echar una energía ahora de echar ya no no me lo de Gasol

Voz 0885 16:47 qué es el colista va con chavales por saberlo se va se va a quedar sin trabajo

Voz 1 16:57 bueno después de esta alegoría sobre el capitalismo salvaje

Voz 0885 16:59 en aquel momento que voy a hablar con el ole tú sabes que no ha sido habíamos el el otro día en la red

Voz 0674 17:04 acción habían cinco seis personas cortando preguntas como posesos con cosas muy raras como esa pregunta está todo junto líneas por en medio y al final cortamos a y a lo loco

Voz 0885 17:15 yo estaba sentado nada bien cuidado tú estabas en la patrulla cortadores

Voz 0674 17:21 sí pero las mías están cortadas de puta madre las mías están perfectas viste alguien que tenía problemas que cogía como mal la tijera de noche como nueva base es que no te voy a hacer una infanta aquí

Voz 4 17:34 que no lo recuerdo no me consta juega andando

Voz 0885 17:46 suerte que aclarado pensado hacer una infanta era equivocarse al recortar un papel este tío es buen compañero que buen profesional era un abrazo aunque tengan suerte en Onda Cero venga vamos

Voz 1 18:05 Dani Sánchez de estar las la otra pregunta que ven

Voz 0885 18:07 tenía hermanada con la anterior pues la primera es un nada no eso no es bueno J

Voz 1 18:12 verse en el país de los pero salchichas las personas serían Hot personas calientes personas calientes

Voz 0885 18:18 ya existe si era Mark Seaman

Voz 4 18:21 aquí y ahora Dani Sánchez desde Alcalá de Henares

Voz 1 18:26 dice alguna vez habéis hablado de los chistes que se prepara mucho y al final no hacen gracia mira que acaba de pasar cuál es la cosa que le habéis cuál es la cosa que le habéis dedicado mayor esfuerzo con menor resultado

Voz 4 18:41 iba a decir mi hijo pero no vamos

Voz 0885 18:49 que me vendía chistes solo pero no es cierto pero el chiste habría que la pelota estaba había que chutar

Voz 3 18:55 es que a mí no sé ya me conoces un poco yo es que lo útil yo lo uso todo yo aprovecho la vida es un cerdo

Voz 4 19:02 y para la vida también creer

Voz 3 19:05 yo de la vida la aprovecho todo aprovecho el yo aquí no hay guión venga vamos p'alante preparo la no lo tienen ya lo querrán nuca tengo la sensación de usted trabajó allí

Voz 2 19:16 pues vamos a otra pregunta mira eh

Voz 1 19:20 tanto bombo a esas dos preguntas y ninguna de las dos que rabia bueno

Voz 0885 19:26 hablando de jubilar por no dejarle un Blancafort

Voz 1 19:29 SER pero yo yo yo me iba

Voz 0885 19:31 bueno te poesía lírica todavía mucho programa de eso pues no deja al un blancas ya damos el micro aquí ya

Voz 12 19:37 no no a Pacquiao

Voz 10 19:41 Keith Paqui aquí es bar Wanda B

Voz 4 19:50 ah sí

Voz 0885 19:51 Pablo Martín desde Madrid porque la gente en el sur fuera que aquí

Voz 4 19:57 hola

Voz 10 19:58 está bien que demostró la importancia que tienen Paqui

Voz 3 20:04 eh estás como los típicos que cuentan chistes a contar que le gusta hace momento

Voz 12 20:09 sí y ahora ya es maravilloso

Voz 3 20:12 dice Álvaro por qué la gente en el súper tiene tanto miedo de que su compra se junten con la tuya siempre ponen el divisar de plástico muy rápido como si tu compra fuera a contaminar a la suya me Álvaro qué pasa Tale la gente pues pagados lo que no quiere pagar lo tuyo en no confunda más miedo con sentido común no

Voz 2 20:34 José eh Álvaro

Voz 6 20:48 Kevin

Voz 19 20:51 pues la verdad

Voz 6 20:56 me ponen

Voz 19 20:57 Navarra Muy rápido no convivía

Voz 6 21:02 Juan Jiménez aunque dominio con lo tuyo esto eh

Voz 16 21:08 con un fondo cubra

Voz 20 21:13 Rodolfo Vargas prudentes de tomar

Voz 6 21:17 el blues del súper paguen tarjeta o paga en casi sesenta kilómetros de plástico líquido de plástico no no no que no quieres que tu voz

Voz 4 21:44 para qué

Voz 6 21:46 tienes que te de la sopa ábreme ábreme porque estaba como ida pero

Voz 0885 21:56 venga basta Rodolfo juncos desde Barcelona cuando dos perros se ladra mutuamente ladra el último es el que tiene razón hoy mira perdona tiene ahora que toca en este tema estoy pasando un momento

Voz 21 22:07 la cota dramática es vive viva Atica vivirá Matic dramático o de épica no es Tramek total de anécdotas gracias perdona pero no me sirve la música de Totta porque es dramático que como es de

Voz 3 22:24 ah sí

Voz 12 22:26 en la Cadena Ser

Voz 3 22:30 no

Voz 12 22:33 que no que no sepa lo que es lo que que se queda todo mascado la gente más que exigirnos a nosotros pero ellos eh vive cotas triste

Voz 1 22:51 con Andreu Buenafuente Andreu Se comenta últimamente

Voz 3 22:55 buenas tardes bueno buenas tardes se comenta

Voz 1 22:57 en los corrillos e Bay corrillos ellos se está comentando que has tenido un problema cosas hablándome Si un

Voz 3 23:06 quién habla de Vigo

Voz 4 23:07 la gente de los corrillos no lo contado

Voz 1 23:11 pues aquí alguien saber algo de la lengua porque se comenta

Voz 2 23:15 la que has tenido problemas con con tu can

Voz 3 23:20 eh tú con Kahn no yo tu Cano es un animal protegido que no puedo no puedes tener en tu casa que ha ocurrido con tu perro amigo

Voz 2 23:29 me pero está afónico

Voz 4 23:34 como como el de Tierno como Pascal

Voz 22 23:44 no

Voz 3 23:48 me parece una falta de respeto

Voz 4 23:51 que usted no es no

Voz 3 23:53 que usted siendo el presentador desde La Meca haga del testimonio que soy yo como podría ser cualquier otra persona yo porque le conozco y sé que ustedes es tonto entonces yo me lo tomo así pero alguien estoy pasando mal

Voz 2 24:13 que no que tampoco es una afonía perdonad porque no

Voz 4 24:20 pero también me pero tiene

Voz 0885 24:22 a mí me da más pena es a todos que es la mejor

Voz 4 24:25 suena fatal me Pedro tiene diez años

Voz 3 24:29 hoy empieza ya a notar los síntomas de la vejez en realidad Si aceptamos el cálculo nunca confirmado tendría setenta porque eso depende también de la raza Un día vi un una una tabla en un veterinario crecía según tu Pedro los años a persona me Marey no la mire

Voz 1 24:47 vayamos al drama por favor queremos emocionar no no no no entender de perro

Voz 3 24:52 se irlandés se usted le ha hablado mucho de él él David Niven de los perros tiene como la cara de David Niven es como si hubiera dentro de un tío irlandés de verdad pequeño enano un irlandés enano es hubiera puesto un traje de pero

Voz 1 25:04 vale

Voz 3 25:05 claro basta por favor si he dicho esto es horrible tienen a la nobleza tiene deportes nunca pide nada

Voz 0885 25:13 bueno nunca no habla al no hablar

Voz 3 25:15 pero desde hace un tiempo hace

Voz 0885 25:26 tanto él siempre había sido de Mi perro droga así

Voz 3 25:30 si no te provocaba una cierta risa porque es un perro flaco

Voz 0885 25:33 Il venía hacia la gente hay que Rice aquel es muy bien con qué no sabes imitar a Silvia Abril Sevilla

Voz 4 25:44 eh

Voz 10 25:47 a mí también es más fácil es muy fácil

Voz 3 25:52 cargo de evitar tu perro que ha expuesto en el mismo saco mi mujer y mi perro en el saco de gente que vive contigo pues mi pero siempre lo de las sin no nunca lo hizo el gesto hace un ruido muy gracias a como es siempre me lo hace cuando no no me sale no te sale este lo ves no te va no te va bien bueno allí desde hace un tiempo pues qué te pasa con eso no me salen los chistes entra en cambio a mí sí que me entreno

Voz 4 26:22 si me entra

Voz 0885 26:23 veinte avisaba eh bueno oye no en serio decía

Voz 3 26:27 yo quiero quitan dramatismo en imponer el el que no se merece lo mejor pero es así Mi perro está ahora

Voz 4 26:37 verá datos

Voz 1 26:39 porque es muy bueno pues eso es es quizás esa sea la la voz de viejo de los perros como como las personas

Voz 4 26:46 así pues la voz de perro perdonar Fernán Gómez Lima mayor

Voz 3 26:55 los blogs pues esto

Voz 1 26:58 pero no será una estrella

Voz 3 27:01 si queréis y no debes ir no sea no será así lo trae con motivo de escarnio lo puedo grabar si queréis grabó a mí pero en no ladrido hombre y lo comentamos yo por mí sí mal pues lo hago si si entre es eso otra un instrumento de niño

Voz 0885 27:20 tu perro Micó compro pero venga una breve pausa ahí volvemos

Voz 3 27:24 a ser desde el Teatro Lara

Voz 6 27:30 nadie sabe nada también en Portas Medio días de improvisación en la radio no este este surfear música Factory hablar puedes hacer un delito estamos en la segunda parte del programa vale la segunda parte de la parte contratante parece que hay una persona humana viva que quiere hablar me voy a verla adelante barrio se desplaza

Voz 4 28:12 mediante caminar

Voz 12 28:15 haciendo mucho

Voz 0885 28:18 eso es para que la gente vea escuchen Radio Irlanda está enfocando el micro a los zapatos lejos eh

Voz 12 28:25 está dando vueltas

Voz 1 28:29 eres como como un payaso pero que me ha estudiado

Voz 4 28:32 del tiene dotes para hacer de payaso pero no se han preparado ya ha llegado has gastado

Voz 8 28:40 hola cómo te llamas hola me llamo Juan Pablo Juan poco ejemplo falsa ves artístico entonces oye no más otro más

Voz 0885 28:57 a lo que Juan Pablo eh bueno tiene algún sentido te gusta para la sonoridad

Voz 0674 29:03 bueno hay alguna historia pero tampoco es el tema

Voz 0885 29:05 no no no no quiere hablar del tema que respetar de que ya qué quieres hablar

Voz 0674 29:11 bueno es que me viene genial a la que están hablando de perros porque venía con una pregunta preparada sobre Apple que además es pero tengo una gato también una cata

Voz 3 29:18 tú

Voz 0674 29:20 pero es que entonces así hay un poco de base de conocimiento para responder a la pregunta viene con regalo no sé si queréis que te regalo

Voz 4 29:28 con los regalos regaló relacionado y entonces a lo mejor posible de Juan blues me gustaría saber porque tiene

Voz 1 29:39 atípico cuál es tu disciplina artística escultor

Voz 2 29:44 cuida al respeto no es como cuando el mago

Voz 4 29:46 eh sí pero también me gustaría pues se romper una lanza ahora a a los magos que no han podido volver a pasar

Voz 0885 30:08 pero que fíjate como hombres que es culto ese prejuicio escultor Juan Blue escuela todo es como pianista pianista profesional a soy mago bueno e claro escultor regalo sino pasa alegrar una escultura tío es que por mí como si no tienes luego hablar nada es verdad sí pues venga primero la duda vamos a ser profesionales aquí venimos a hablar

Voz 0674 30:33 en adelante vale pues la duda viene un poco de la historia de del gato con su relación con la humanidad como en el Antiguo Egipto generaban en la Edad Media la Inquisición los perseguía ahora Internet lo dominan los gatos bueno pues yo tengo ley la inquietud de de de porque esa relación tan tan obsesiva Hay tan cambiante tiene el gato que que aguanta tanto no sí que suscita todas esas reacción esta cantidad

Voz 3 30:57 esta es una pregunta escultor culto

Voz 4 30:59 bueno yo tengo procesada

Voz 0674 31:03 yo cuando las esculturas a entender mi duda

Voz 1 31:07 yo creo que el el mi teoría es que el gato siempre te hace sentir como Pagafantas y eso hace que te engancha saben ya que el gato siempre tiene esa cosa como despreciar ante y entonces cuando te da algo tú te sientes muy feliz todo este entonces siempre te está calentando sí sí sí la autoestima claro está siempre estás enamorado

Voz 0885 31:26 bueno pues ahora Home Blue después de esta pequeña disquisición sobre el mundo gatuno es mi opinión va a abrir su mochila atención no mochila de escultor claro

Voz 2 31:37 en la que ya veo paquetes

Voz 1 31:40 tiene toda la forma de una botella en la mano ostras y otra para pero es verdad que la pequeñas

Voz 6 31:48 para no gracia mucha gracia habló una bolita caiga regalos está Patti estará mías

Voz 2 32:02 por el momento pensó que traía vino era lo mejor unas cultural

Voz 1 32:11 a mí me da miedo ese rompe buenos y mala hostia sino a que ha salido oblicuo huele huele como a productos químicos de pintura hay

Voz 8 32:23 cómo sube veré yo esto es muy bonito

Voz 14 32:28 un gato azul

Voz 0885 32:31 sí

Voz 10 32:42 a ver yo suelo David

Voz 1 32:45 es el David no de Miguel Ángel con cara de gatos

Voz 3 32:48 la Venus no no de

Voz 1 32:50 Milo o que quiere el autor Milo

Voz 0674 32:55 mira te vas a pillar porque seguramente que que me equivoque entonces ya desde Miguel Ángel hola Jesús

Voz 1 33:02 la banca también

Voz 0885 33:05 mira ahí abajo nadie sabía nada en la base aquí para ver todas

Voz 3 33:08 no sabía el azar ha querido que cojas

Voz 0885 33:12 el macho pero mira qué bonito mira qué qué bonito alegorías

Voz 1 33:15 hecho lo hecho de color rosa la hembra de color azul jugando poquito con la inversión

Voz 0885 33:20 de colores Robles oye

Voz 1 33:22 en qué materia vez esto es resina resina de poliuretano poliuretano si es que eso casi todo mudo falla eh Publio Ureta no pero muy bien

Voz 0885 33:37 ha puesto a prueba a bueno bebidas esto Juanpe pienso mejor va a presidir el programa de hoy

Voz 3 33:43 y la mía y la suya si te parece

Voz 2 33:45 a ir a mí me han hecho un busto

Voz 0885 33:51 ah mira un busto de conmigo se le acabó la resina eso lo tengo la parte de arriba sentido mucha Body hoy estás triunfando en todo el mundo gracias Lewis no sólo eso sino que además las

Voz 3 34:11 cultura venía envuelta en papel de bolitas

Voz 6 34:16 hoy en día

Voz 4 34:20 este es el nivel le regala una escultura de puta madre

Voz 6 34:23 que tiene Popeye bolita mira vamos a poner una canción musical en la que los esto retorcer el a gran ha nadie sabe nada humor cultura

Voz 25 34:45 con suerte en Córdoba que pudo ser realmente sus cosas me encanta

Voz 6 36:05 no sé yo si esto es lo mejor de nuestra vida como cantaba el mítico Antonio Vega pero que sí que es un momento muy bueno de la vida profesional de ahora esto ratico que pasamos aquí improvisando no compañeros

Voz 1 36:17 o que te imaginó es que yo no para mí es un puto

Voz 6 36:21 he querido Grammy igual que cuando te lo pasas bien hay que decir eso no no pasamos bien

Voz 1 36:26 como es anti moría desde Toledo que se lo pasa también que pregunta por qué decimos las llaves del coche en plural si para activar el coche sólo hace falta una grave

Voz 3 36:34 correcto esto es una reminiscencia del pasado cuando había la de maletero lo de la puerta

Voz 6 36:39 claro adiós más adelantada por este tema pero sí lo he cerrado yo en la cerrar bien ahora que venga del escrito que la última vez que sí levantó uno ya ya sacó una carta sabes el sentir aquí cinco minutos

Voz 1 36:55 no te llamas me llaman o hola Andrés nota como regalo vale tranquilo tú tu mera presencia es un regalo para mí

Voz 2 37:04 es que había

Voz 0885 37:05 habla de Antonio Vega ha acordado trae de Stephen Hawking los dos están en ellas y quería preguntar qué creéis que va a pasar con la silla de Stephen Hawking

Voz 1 37:17 mire yo creo que eso cómo o cuándo como cuando te roban la Motilla que la venden por piezas

Voz 0885 37:32 hombre pero te digo una cosa completo broma

Voz 3 37:36 o porque no has quitado hierro al está muy bien ahí Berto pero ya en el plano más serio crees que este tio con lo listo que era lo sensible que era ya dejó preparado eso también no creo precisamente por qué todo el sistema de procesador debo todo lo pueda usar alguien más

Voz 26 37:52 bueno vamos seguramente sí pero yo tengo un tío como él con una capacidad intelectual como la suya es una capacidad de prospectiva de pensamiento científico que es capaz de teorizar sobre

Voz 1 38:02 pero sí sobre el origen de la materia este etcétera yo creo que es el apela al eh

Voz 2 38:07 en el cojín sudado de las decidan a él

Voz 3 38:12 tenía un artilugio ahí metido todo Cobo le teníamos el reconocimiento de la Pupi es seguro que el dijo que esto lo que es

Voz 26 38:23 no sé me parece como como muy pedestre pensar ahora esto que lo recicla

Voz 3 38:28 pues yo no es así ya como un aparato de gimnasia Keane hay abandonada

Voz 2 38:34 me entiendes vale vale más no pueda quieres que nunca a quién llamo para hablar de sillas súper tecnológicas

Voz 3 38:44 se me clavaba mezcla aquí mira Andrés nos has metido aquí

Voz 0885 38:49 follón Echenique Vicenç eh

Voz 6 38:52 pues mira Muñoz desde Tarrasa

Voz 1 39:02 qué es lo más absurdo que podrías preguntar al levantarte de un coma que es esto sabes a la ICO

Voz 12 39:10 pero siempre hay

Voz 0885 39:12 vuelvo a repetir siempre hay una carga muy cerca de ya me habitual es un subtexto War mira guarros menos mal que tener

Voz 2 39:20 los oyentes con con sensibilidad poética e incluso filosófica como Laura Laura

Voz 0885 39:26 de

Voz 2 39:26 eh dices se puede perdonar pero no olvidar pero se puede no perdonar y olvidar y entonces no sabría es porque estás enfadado lo cual equivaldría haber perdonado no porque no has perdonado pero se puede perdonar de facto

Voz 1 39:45 esto está

Voz 2 39:47 la pregunta que subyace se puede perdonar ya por por olvido se olvida pues de alguna manera hombre claro se olvida ya no hay dolor no recuerdo de lo que pasó por no le puede Laura pero lo tiene su cosita yo no eso sería en bien bien precisamente por eso no podemos

Voz 6 40:06 depende

Voz 1 40:08 varias doy por ti de Las Palmas todas las setas son comestibles al menos una vez

Voz 4 40:17 la razón ya ella yo la verdad es que el tema setas

Voz 3 40:22 no hombre no son mi deseo me da mucho miedo eso Héctor Pérez desde Zamora no creéis que ya es hora de sustituir expresiones como errático poco preciso carente de sentido por fatal todo mal y horrible y que no pase nada si le molesta a hablar bien sí que

Voz 1 40:40 que todo se podría decir con Bale

Voz 3 40:43 no vale vale entretanto toman ninguna palabra más

Voz 2 40:48 vale

Voz 3 40:51 ahora no no no no las podía usar bien no vale

Voz 2 40:56 eso es poco tonto Val

Voz 4 41:03 pues vale

Voz 3 41:14 pero era compañero es que tengo una pregunta que que todo el rato creo que lo ha descartado y me sale me sale sale dice Elena Sande además del ser humano hay algún otro animal que Hereu usted pero es creo la que ya es decir y al final lo he dicho por pesada el propio papel ser puesto pesado animal pero como te y yo

Voz 0885 41:32 era una amiga para mí

Voz 1 41:36 bueno si decía asimismo pues si lo hace un animal que no eruptiva

Voz 3 41:42 era te queda UTE pues no sé un perro y yo creo que si el aparato digestivo no que él ni uno que está afónico pero otro pero digamos con cuerdas bien no se Caracol Köhler no es que lo que el caracol tuviera un vozarrón

Voz 0885 42:04 sabes que se que saliera de la mira

Voz 3 42:06 sí sí sí sí

Voz 1 42:11 como una moto no Alazne Barroso desde Tenerife como hablarían ustedes el idioma portugués de Portugal y el portugués de Brasil pues mal hablamos

Voz 4 42:23 tan mal el uno como el otro

Voz 0674 42:25 Sergio desde Madrid cien caracoles mira caracoles Caracol es vienen hacia Tin caracoles dónde irán en alrededor de

Voz 1 42:34 un charco cien caracoles alrededor de un charco si son una urbanización con piscina

Voz 6 42:45 y le pones una hoja de lechuga ella tienes un campo de golf

Voz 1 42:53 o no pero es que el derrape se nota el frenazo yo creía

Voz 3 42:57 lo que funcionaría chico de me lo ha jugado si no te la juega no lo sé

Voz 1 42:59 ha gastado habló que está contento porque lo hemos alabado las

Voz 0885 43:02 sí sí Tajo y

Voz 3 43:04 imagina que ahora diéramos una patada al letrero cayera interrumpieran

Voz 4 43:10 yo no llevo pensando desde el primer momento

Voz 0885 43:13 esto no va a pasar toda Rato piensa que sería muy gracioso pero no quiero que nos va a pasar

Voz 3 43:18 suerte de hacer un programa sin Ignatius Ferrari también

Voz 0885 43:22 claro sin ningún ser Farrar o un jabalí claro qué Ignatius no sobre la patada letreros sino que puede hacer cosas

Voz 1 43:29 es

Voz 6 43:30 terribles

Voz 3 43:34 Julia trece desde Orense Julia trece me gusta si alguien sabe mucho de plantas tiene mucha agricultura

Voz 1 43:42 yo no quiero ni salgo de Matías Prats no no quieren saber cómo eran las doce preguntas anteriores David Moreno desde Zaragoza se grabas el parto de tu mujer lo subes a Youtube puede poner como título el vídeo Un boxing de mi hijo

Voz 20 44:02 Álvaro Pita Migliore de Montevideo Uruguay In Sil Oh muy muy argentino

Voz 2 44:14 eso es muy paródico argentinos también pero muy arrastrado niño mi gira

Voz 3 44:24 apoyos son mucho Argentina e hice lo siguen amo en realidad es un veneno que rabia medida que tarda vive

Voz 12 44:32 mira mira mira mira y pibe mi mierda me Gallego ha a mírame

Voz 3 44:44 se hiciera oxígeno que respiramos en realidad es un veneno que tarda de setenta y cinco a cien años en matarlo

Voz 1 44:50 qué es exactamente lo que pasa sí claro pues yo me oxígeno es uno de los factores de de oxidación de organismos claro temor mueres oxidación no te mueres por muchas cosas por ejemplo si te chafa Un camión por ejemplo el oxígeno ha tenido una culpa relativa pero pero claro el oxígeno y además la bonita metáfora de lo que nos da la vida no es Mata claro

Voz 2 45:16 como un gran amor de quitar la energía y el bien

Voz 4 45:24 es que no quiere decir sin poder

Voz 3 45:28 qué lástima porque te iba a decir esto es un poquito de poesía vital pero ya has visto que enseguida yo me me haya enseguida me corrige ya han sido casi dos

Voz 1 45:35 con una correa correctora yo mismo ver

Voz 3 45:38 ya ya ya fuera Zuri Bou blandía Air desde Bilbao nos hace gracia cuando alguien dice de alguien era muy amigo de sus amigos

Voz 1 45:47 pues es que si no eres amigo de tus amigos de quién Bassas

Voz 3 45:50 él

Voz 1 45:51 ya ya sé es tipo tópicos topicazo la verdad es que dan rabia pero es muy difícil quitarle nuestros amigos eh había otro amigo esa mil siempre dicen van juntos si es muy amigo de sus amigos es eh

Voz 4 46:10 no tiene nada suyo sino múltiples

Voz 0885 46:15 seguimos adelante últimos minutos del nadie venga dale dale candela

Voz 6 46:21 todos los oyentes que estáis escuchando este programa mientras Sex

Voz 1 46:26 dispongo yo os mientras el despiece país Animales animales cadáveres una bañera todos ellos sí que os ponéis el programa para entretenernos mientras seis ocupados es una tarea mecánica muy bien

Voz 2 46:41 Irak Jiménez desde mucho antes

Voz 1 46:44 si supiera hice el día en el que vais a morir que banda sonora o canción Le pondría is a ese día

Voz 2 46:51 yo pondría en el día a día ya que decías el entierro Es una lata el trabajar

Voz 1 46:55 de Luis Aguilé

Voz 2 46:57 qué te vas a morir escuchar

Voz 27 47:01 muchas de ellas tienen siquiera

Voz 3 47:05 antes ha cantado yo pensaba esos entierros así como diferentes no por rito religioso no tú ya tienes

Voz 27 47:15 aún queda Kevin

Voz 3 47:18 estoy hablando un entierro ves ahora con Luis Aguilé no cae cuando dicen ahora por voluntad del difunto vamos a poner una canción que marcó mucho subsidiarios

Voz 1 47:27 para decir que voluntad citado muerto en como la de

Voz 3 47:30 dicho no que ese momento siempre muy jodido cuando lo vivido porque joder es la gente se emociona no pues de decir dejar encargaba eso pero con el tema más largo que encontradas por ejemplo made in japan de Deep Purple sí pues mira el difunto quería que escuchara ella tema a diecinueve minutos la gente diciendo pues amistoso yo tampoco me gustaba tanto

Voz 4 47:55 eh

Voz 3 47:57 darías tiempo daría tiempo a reflexionar un poco oí más de uno se levantaría sería cuando se muere

Voz 0885 48:09 vuela cortometraje plantearte eso como una gran broma

Voz 1 48:13 la final se que no te guste para nada pero en ese momento poner algo de Ramstein súper duro y tener hay reunió a toda tu familia señoras mayores cita depende

Voz 3 48:26 muy fuerte la gente allí pasándolo mal gente igual dejar dicho con el volumen muy alto que viven que viven los pechos

Voz 6 48:35 no una nota

Voz 2 48:39 sí sí que la propia caja se mueva como si tuviera una llamada entrante si no más bien sabía antes

Voz 0674 48:53 de Iván Martín desde Zaragoza dice dónde acaba la cabeza del rape

Voz 10 49:01 verdad que era muy buena

Voz 0885 49:03 si tú te he dicho tiene una cabeza quienes me confunde Aiko como tú

Voz 10 49:08 no acabe el verdad mira no me he enfadado porque me gusta el rape hostia

Voz 2 49:19 acabo de tirar eh

Voz 3 49:20 venga perdón una caja con con equipos técnicos eh mío qué ha pasado

Voz 1 49:26 no perdón o sea que se queda él al técnico pero una cuestión árabe el cable sin querer dicha caido

Voz 6 49:36 yo no sé que está enganchar la rueda un murmullo y hoy que follón tiene hoy auricular por favor compañeros de vídeo podéis filmar nunca en la vida había visto a alguien en Radio montar este follón osea es una cosa tuve la caseta no perdón también estamos no estaba muy segura esto la verdad sea dicha esto estaba puesto un poco

Voz 12 50:01 a ver en una venga arriba ya está

Voz 1 50:06 uy qué más lo hemos pasado te imaginas que en lugar de eso es dónde están las esculturas de blues

Voz 10 50:25 ha sido que en en estar abajo

Voz 28 50:31 comida obvio hablar parece

Voz 0885 50:33 dos vi a uno

Voz 28 50:36 ha muerto mira querría la berlina Berto mira mira levanta

Voz 0885 50:41 este esto no lo hemos hecho nunca pero quiero que te lo mereces mira eh acaba de romper equipos de sonido de la Cadena SER la espera un viaje a la maleta que está pues ya era auricular le has quitado el como la UTE ese que lleva de plástico

Voz 29 50:58 hombre te pacas coge el micrófono para casa no toque nada bebido se me expulsa del programa Activa

Voz 10 51:06 tira para Barcelona tira para Barcelona que Vic quiero ver cómo se hiciera la punta adiós hasta la semana que

Voz 25 51:36 como cuando son grabarlo ven dobla al tronco daba como alimento cuando sopla a barlovento dobla el tronco de Alba aprenderán caminar a paso lento habrá que al caminar a paso lento

Voz 15 52:23 en en

Voz 25 52:30 la comparsa de comparsas que vienen de tumbando toda cuenta intentando

Voz 15 52:50 mucho

Voz 30 53:33 la la de empleando tiembla el polvo del camino