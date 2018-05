En 30 segundos una comida sabrosa y saludable

Voz 1610 00:00 vamos a hablar de cocina pero quiero centrarme esa gente que da tanta rabia que son los cocineros ha sabido esa serie de verde desde los fogones que son capaces de hacerte un plato delicioso con con cuatro cosas de la nevera por ejemplo una cocina millas excepcionales Mari Luz que está teléfono es una persona que con un limón un vaso de leche perejil medio Frankfurt tiene un mar Mi taco

Voz 1 00:25 Mari Luz buenas tardes a la arena que igual me venido poquito arriba si colores Paco sí parece que haya exagerado algo con el final de plato no es Paco no no marmita Così que espero que no es un buen marmita humor marmita hago el peor marmita como diría yo pero pero es seguro es que se marmita con lleva bonito y patata

Voz 1610 00:52 tomate cebolla un pero puede ser tacos y no lleva ningún ingrediente el pago

Voz 1 00:58 para mí sí

Voz 1610 01:00 es un interesante filosófico que se plantea la Mari Luz podemos llamar marmita con algo que no es marmita si me

Voz 1 01:08 pregunta a mi yo ya te digo que si tú dice que si no mira El escarabajo pelotero que pase del escarabajo pelotero arrastra una bola de que de mierda si para él es oro negro mí también Saló

Voz 1610 01:21 entonces con malo

Voz 1 01:24 lógico

Voz 1610 01:26 lo vimos lo buscó entonces para ti este revoltijo que haces de limón perejil y medio Frankfurt es marmita nada o que Mari Luz claramente no tenemos que verte permitió que entrara claramente verdad que no peca un abrazo vamos a ver con si tenemos un cocinero de verdad que es Andrés Andrés es una persona que ha desmontado la falacia de que para comer bien Isa no te has de pasar el día antes en la cocina no es verdad Andrés buenas tardes

Voz 1 01:51 estoy ahora Antena si se puede estar de los si esa sería la clave no tener miedo tiene las cosas claras básicamente

Voz 1610 02:00 así empezaba a hablar antes de que en Antena no estaba estaba hablando a ratos ella ya pero no es una bella frase así se ha oído no se quede que no hay que tener miedo no

Voz 1 02:12 a la cocina pero hay que tenerle miedo sin ningún tipo de vergüenza

Voz 1610 02:17 sinvergüenza no sea dicen que es verdad que no que no hace falta pasar el día antes de la cocina para comer bien no porque tú has desarrollado un método muy eficiente para alimentar

Voz 1 02:26 para alimentar me bien sí sí sí lo tienes claro en apenas treinta segundito treinta tengo un plato sabroso natural y saludable

Voz 1610 02:34 veinte asegura haber no te crea pero me parece muy poco tiempo treinta segundos por la comida sana comida natural totalmente casera

Voz 1 02:42 hay que tener una idea clara y no tener vergüenza de experimentar vale mirar qué fácil vale lo demuestro va

Voz 2 02:50 sí mama mí mira mañana a tu casa estamos muy bien muy bien y

Voz 3 02:58 dijo a Belén te quitas jazz pescado sabe me parece bien valorada que completa con la mañana en la avería a la plancha y espero entonces a mía claro ha habido adiós adiós cariño ha dicho adiós

Voz 1 03:13 si la lentejas el pecado pues sí que tiene razón no no he tenido vergüenza ninguna verdad para esta sociedad que nos obliga a comer sano ya mira yo viviría a base de Nocilla y cocaína lo no está bien

Voz 4 03:30 atacará la doble moral pero bueno

Voz 1 03:35 el acuerdo buenas tardes bueno bueno esto solo estoy