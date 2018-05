Jefes, los grandes incomprendidos

Voz 1 00:00 como cómo lo cuento

Voz 0801 00:07 Especialistas secundarios pero bueno es el tipo de trabajador pero en este pequeño saloncito de Teno que hemos montado que es el todo por la radio pues estamos bastante más con con los jefes de los trabajadores no nos gustan pero preferimos los jefes así que hoy queremos dedicar esta sección a estos seres de luz que que que que mandan en las empresas uno dicen los empleados que tenemos alentada que ya tenemos aún jefe al teléfono que quiere hablar y explicar sus cosas hola buenas tardes amigo o amiga amigo amigo amigo qué tal su nombre por favor

Voz 2 00:37 la mitad de Vian yo no

Voz 0801 00:39 qué tal la franja de franceses no tiene algo que decir este dio tan señalado

Voz 2 00:43 vamos a ver si ya no te cuento mi anécdota personal antes yo me tengo bastante bajo la verdad la oficina para toda mi sirviente ex jugadores trabaja perdón si él decide poner una Nespresso no juega me da que poder hacer ahí en la decepción total porque no han hecho ni caso está ahí la Nespresso muerta en la oficina en Elena no me digas que no suena para retirarles la pagar ahí encadenar votarle

Voz 0801 01:12 hombre no sé si para tanto pero pero es raro no que hayan pasado de de expreso así es muy raro algún motivo

Voz 2 01:19 vas a ver que me extrabajadores son todo argentino que no toman café que toman mate

Voz 3 01:25 qué me dice no viene de ahora no bueno que respeto más a usted

Voz 0801 01:42 no se fijó usted que sus trabajadores en han argentinos con respeto eh

Voz 2 01:46 no yo no hablo con ello no se iba a pero no no ser

Voz 0801 01:52 muy bien pues la siguiente llamada hola buenas tardes hola qué tal su nombre Roncesvalles delante con su jefe también no

Voz 2 02:00 es por dar voz a los jefes porque estamos realmente denostados en esta sociedad verdades no pienso pienso pienso para mí digo me gustaría ser becario poder vivir como ellos ojalá no haciendo el amor y esas cosas que hacer

Voz 0801 02:13 y quién pudiera quién puede bueno cuéntenos experiencias

Voz 2 02:16 mira yo soy también de sus jefes que pienso que doy bastante Oliver

Voz 4 02:19 está en Mis esclavos para que creador

Voz 2 02:21 empleado verdad empleados para que vistan un poquito como quieran el trabajo vale para aviones obligó a ir con traje y corbata pero no sé si pero bueno con con decencia sí pero como siempre los trabajadores tú les das la mano y que hacen

Voz 0801 02:35 coger del brazo pero lo sé lo sé que vas a montar

Voz 2 02:39 ya te digo vienen vestidos con absolutos payasos de colorines con peluca una anarquía loquísimas

Voz 0801 02:44 de qué es la empresa se gestó el circo

Voz 2 02:47 la verdad es que me vienen incluso con aire payaso tú te crees que esto sería lo que he trabajado de cara al público clama

Voz 0801 02:54 qué Roncesvalles gracias a tiempo para otra llamada hola buenas tardes

Voz 2 03:00 hola qué tal buenas tardes está serio no

Voz 0801 03:02 claro señor sí señor

Voz 2 03:05 cosa que no sea ya señor

Voz 3 03:10 eso es un nombre y lo hemos estado los tengo revolucionado aparece en mi contra su email la musicales la música sí

Voz 2 03:27 dicen tal insisten todas bien que ponga cuarenta ochenta cosas pues yo somos mucho más clásico en ese aspecto tan otro tipo de cosas que al parecer ahí es pues no les satisface de cuatro jugadores que es lo que usted ha pues bueno yo normalmente les pongo de nueve de la mañana a nueve de la noche pongo esto

Voz 5 03:48 en enero voy

Voz 3 03:52 esto esto en el Lido música todo día esto es un discurso de Hitler motivacionales del mejor

Voz 2 04:06 entiendo la palabra despacho me ponga a me relajo

Voz 0801 04:10 ese rodaja bueno pues muchísimas gracias Señor Señor Señor gol de Señor pues su testimonio yo creo que hasta aquí gracias a a todos los jefes había muchos más que no está trabajando no

Voz 2 04:20 haciendo a manejar