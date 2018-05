La Policía Nacional detenie a dos hombres por prostituir a una chica vendida por 200 euros

Voz 0313 00:00 aquí estamos y asomados a la ventana una tarde más en la Cadena Ser con Roberto con Isaías qué tal compañeros buenas tardes qué tal buenas tardes tomamos café con el director del laboratorio de ideas de la Instituto de sólo global Rafa Vila San Juan en Radio Barcelona Rafa qué tal qué tal buenas tardes eso te queda el cuerpo al conocer una noticia como ésta que acabamos de comentar

Voz 3 01:50 pues sí todo empezó en el mes de febrero mes de febrero los agentes de la Policía Nacional en El Ejido especialistas en este tipo de delitos de trata al pues hicieron una inspección rutinaria en un club de alterne esta inspección rutinaria hace con cierta regularidad en todo estos establecimientos no he ahí sospecharon de alguna maniobra extraña porque en ese momento y ante la presencia policial el propietario del establecimiento E introduce en una habitación contigua a varias chicas con la intención de esconder las echa la llave hice le aguarda la Policía en ese momento consigue que salgan todas habla con ellas identifica todas coge identidad pero no se quedan conforme los investigadores daba ciencia inicia una investigación investigaciones muy complejas que al día veintipocos de abril ya pues deciden tirar de del operativo aquí descubren que una de las chicas que habían encerrado ese día en ese momento junto a otra es la que ha sido ahora liberada esta joven nos cuenta que había antes la habían traído hacía unos cuatro o cinco años aproximadamente dos compatriotas suyos de su país natal de Rumanía el habían traído estos dos proxenetas conmovido le habían tenido un mes obligándolo a ejercer la prostitución posteriormente al mes estos sujetos necesitan dinero para retornar a su país y en marcharse porque es la política de de este tipo de mafias traer a gente en chicas en este caso hay marchas a la mayor brevedad posible qué ocurre pues que a pesar la habían cogido todo el dinero que la obligaban a ganar para ejercer dicha actividad pues eh ellos ni corto ni perezoso pues la venden la venden a quién a uno de los cara hasta detenidos y que regenta uno de este establecimiento junto al propietario este sujeto es el que la compra por doscientos euros en ese momento ya ella es esclavizadas hacia él hice la lleva a casa mantiene relaciones con ella a pesar de su pareja con niños de corta edad y también en la casa eh bueno pues en una de las veces esta pobre se queda embarazada y la fuerza la obliga a ir una clínica abortar hasta ahí es un poco la situación que ha venido viviendo esta chica

Voz 3 04:37 eh es el que comprarlas a la chica está y se aprovecha de ella pero se aprovecharía en diversos clubs porque durante cuatro años y pico ha dado mucho de sí para tal además posteriormente el dueño del último establecimiento donde estaba la chica clon ha sido deliberada es con sentido restaba historiad conocedor colaborador ayuda a ello porque fue el que encerró a esta y otra más en la habitación contigua cuando la policía se personó en el establecimiento además por si fuera poco en esta entrevista que mantiene con la policía puesto encima testigo protegido no de alguna forma nosotros vemos que ha sufrido tanto malos tratos físicos como Psíquicos de envergadura importante por lo tanto se ha dado cuenta para que sea sometida a un análisis médico completo bien sea tanto psicológico como como físico

Voz 5 05:31 comisario me gustaría saber varias cosas la primera es tenemos esclavitud sexual en España que les hace falta ustedes que que qué le pediría a nuestros políticos para decirle oiga con esto hay que acabar recursos esto es insoportable

Voz 3 05:44 sí yo creo que a ver yo creo que efectivamente mayores recurso no fundamentalmente mayores recursos ya no solamente humano sino quizás sea económicos porque existen existe un plan existió una policía especializada existen asociaciones que colaboran pero yo creo que todo este tipo de cosas siempre son insuficientes no ante ante la esclavitud del siglo XXI que es lo que tenemos que realmente es es penoso pero no es que eh también yo creo que hay un dentro un factor en juego es un poco el no sé quizá un atrevimiento por mi parte puesto que se de la publicidad pero yo creo que sentarse claramente a deliberar qué pasa con la legislación vigente también es el que tiene unas penas altas porque no olvidemos que este tipo de delitos son internacionales y son de lesa humanidad a la esclavitud y sobre todo el tema de la trata de seres humanos venga con en fin que venga bien sea por compra bien sea con fines sexuales como este caso otro no pero pero sin tenemos circunstancias un tanto ambiguas que yo creo que había que sentarse a madurar ver realmente si es suficiente o hay que aportar algo más

Voz 0313 06:53 dígame una cosa José desde su experiencia antes nos comentaba que en fin cuatro años por desgracia dan para mucho en cuanto a rendimiento de una de una chica de una de una mujer no obligada a subirse es creíble que en todo ese tiempo ella no intentar alertar a alguien de los entre comillas clientes ligero oye que yo no estoy aquí por mi voluntad de Se lo pregunto desde su experiencia en este tipo de operaciones gente que trabaja esta chica horas Un Sun testigo protegido pero en estos cuatro años no les ha dicho a alguien una vez o dos o tres o cuatro pregunto era oye que yo estoy aquí pero que no querría estar

Voz 3 07:28 pues posiblemente aquí nos juntamos con varios factores uno desconocimiento desconocimiento por parte de ellas lógicamente que en España pueda asistir eso hay un plan de lucha policial contra la trata de seres humanos en este caso con fines de explotación sexual que hay unos protocolos que hay unos medios todo eh económicos como el legislativos está legislado que hay una protección unas privacidad y una seguridad para las víctimas pero eso ellas no lo conocen no lo conocen resulta muy difícil que la policía que lo hace a diario intentar entablar conversación en estos centros locales de alterne con ellas para convencerlas eh pues hay un factor importantísimo y es el factor miedo no olvidemos que ellas vienen ya amenazadas desde su país de origen en muchos casos amenazadas por estas mafias como caso pasó con el tema de los dos pues mientras que vinieron de de Rumanía miedo a que a que allí en su país natal dejan al resto de familias yo conocí un caso particular de una chica por cierto menor de edad que había dejado a un hijo de corta edad de un año allí en su país Rusia concretamente esta mujer costó muchísimo porque el miedo era otros porque la habían amenazado con matar a su hijo a su madre que era la que estaba haciéndose cargo en su país de de Senegal por eso es aquí a miles de kilómetros pero ya no ve lo que está pasando Alicia ya lo llegan a huida ese tipo de cosas pues lógicamente se piensa mucho salvo que se ponga muy clarito qué medidas son esas cómo funcionamos qué es lo que hace España por ellas como se les va a tratar pero a veces en Mollet

Voz 0827 09:07 sí señora concepciones y claro la pregunta es evidente tienen la sensación de que otras chicas estén una circunstancia a lo mejor no tan dramática pero vamos con ser la mitad de dramática que la historia de esta mujer y que sin embargo no se atrevan a denunciar

Voz 3 09:23 sí claro que lo hay efectivamente estamos convencidos de ello

Voz 0827 09:26 yo estoy a las bien que que esas inspecciones rutinarias pero claro sin no tienen esa prueba no se las puede liberar no cargamos

Voz 3 09:33 efectivamente porque son mayores de edad

Voz 1826 09:36 no sea entraña una o no conocen no saben porque estaba hablando del desconocimiento es que de otros países sobre todo tienen más que ver cuando el origen es africano o americano pero hemos conocido casos de chicas que han sido engañadas con cosas tan tan genuinas como la magia negra o el grupo

Voz 3 09:55 y aquí en este caso en muchas chicas Vestas vienen engañadas con una promesa de trabajo que no existe no existe la brujería la magia negra el vudú como pueda pasar en otro tipo de de paellas efectivamente que les amenazan con eso yo eso lo llevan de forma parte de su cultura lo llevan con mucho mucho rigor aquí en este caso esa cultura no existe de la

Voz 0313 10:15 Del Nido en marcha negra

Voz 3 10:18 pero si existe la amenaza la coacción primero la primero no lo amenacen la ocupación primero el el bueno el lo agradable que puede resultar venir a Europa no aunque es Rumanía en este caso ya es europeo pero no tiene su dificultad de suelos ha tenido realmente a Europa a otro país donde pueda ofrecérselo un mundo laboral abierto pues lógicamente para ellos es todo nunca mundo cuando llegan aquí la realidad es muy distinta no todo es una mentira entonces ya llega al calvario empieza el sufrimiento de ellas entran en una espiral que desconoce en primer lugar y en segundo el sometimiento porque están a un férreo control por parte de sus captores constantemente hay casos no es que este caso pero hay otros similares donde les les dejan salir a la calle a fumar un cigarro respirar unos minutos al día fuera teléfonos móviles fue la documentación pasaportes fuera todo el dinero que entregan es para el establecimiento o para el proxeneta que las está controlando

Voz 0313 11:14 me pregunta usted antes ante unos decía usted que vuelo las penas que tenemos en España ya son duras para este tipo de delitos yo quería saber por curiosidad a estos dos pájaros que han detenido ya los dos que la vendieron que les puede caer de pena

Voz 3 11:26 pues exactamente no lo sé influirán muchos factores influirán las pruebas aportadas por la Policía que siga haciéndolo todavía no ha cerrado la operación sigue haciéndolo porque estamos tenemos más testigos protegidos como testigos no porque ellas decidan salir sino que hay más gente que dependerá mucho del Ministerio Fiscal con todo lo que tengan su mano no sé exactamente lo que sí sé es que lamentablemente para nosotros o a lo mejor es que es un criterio lógico Store dos sujetos están en libertad condicional con retirada de pasaporte y libertad vigilada pero ya está en la calle

Voz 1781 12:00 pues no se entiende porque a ver la esclavitud sexual y para mí es para mí yo creo que para la ley es una violación repetida por lo tanto un violador no se deja en la calle cuando se Le cuando está en plena actividad no

Voz 3 12:15 la verdad es que muchas veces también nosotros nos hacemos de cruces no pero bueno el respeto máximo a la decisión judicial ah claro y que me obviamente a respetarlo y a seguir trabajando para para demostrar que efectivamente bueno pues por lo menos que sí tenemos conocimiento casi parece que va a hacer que en breve bueno en breve me refiero unos meses cuatro-cinco ese parece que va a ser la vista oral y entonces pues bueno si ahí se prueba todo esto ya tendrán la pena más que suficiente como para porque es verdad que las penas no es que sean extremas pero afortunadamente son relativamente duras no

Voz 0827 12:52 ha dicho que esta operación surgió en una inspección rutinaria que busca la Policía una inspección rutinaria en este tipo de locales que indicios

Voz 3 13:02 pues dos cosas pero ésta la fundamental es decir como hablamos de policías experimentados en la trata de seres humanos y que estos sitios son muy proclives a ello porque no es la primera vez que la mayoría de las redes que ejercen la prostitución salen de este tipo de centros de establecimientos vamos en la mayoría la inmensa mayoría de las veces es muy difícil encontrar trata aunque pueda producirse en domicilios particulares lo normal ese a este tipo de establecimientos o algo incluso empeorar circunstancias más infrahumanas como aquí se ha dado en el poniente almeriense cortijos de de de de calle a pie de calle no entonces claro esa es una de las causas fundamental combatir eso y la única forma es entrar para entrar la policía no puede entrar a a otra cosa que que ha ido a inspeccionar el local el local qué pues porque Line el noventa y nueve por ciento son ciudadanas extranjeras que no les hacen contratos de trabajo que las someten a ningún ninguna beneficio de seguridad social ni nada y lo que busca la Policía sexo que que pues eh para poder abrir expedientes sancionadores contra el establecimiento la segunda parte porque muchos de sus casos aunque lo que de menos hay personas que no son del entorno europeo tienen como no les vejan poder conseguir su permiso de residencia pues están de alguna forma irregular en España eso también nos alerta a la policía nos beneficia en el bar donde exponen una luz en el camino para abrir una investigación el hecho de que hay una persona en un establecimiento de esto de una chica esté trabajando aunque ella diga que está de camarera como lo que suelen decir normalmente si vemos que por ejemplo que nos del espacio de exigen la europea no tiene permiso de residencia invita a los investigadores a abrir eso valga la redundancia una investigación averiguar por qué porque lo normal es que en estos caso esté sometida de ahí que no le hagan ni documentación muy alta el seguro social ni contrato laboral

