Matar por no follar

Voz 0313 00:00 hay un hay un problema hay varios problemas gravísimos de fondo la relación entre algunos o bastantes hombre si si las mujeres y este es un ejemplo clarísimo tenemos otro que yo creo que ya es el el récord mundial de zumbando se Hinault no en fin no querría restarle importancia al tema ni muchísimo menos supongo que recordarán todos los oyentes que hace unos días el pasado que fue el veintiuno de abril un hombre en Toronto con una furgoneta se lanzó por la va a atropellar gente dejó diez muertos quince heridos bueno lo primer caso sospechó como era lógico era un atentado fin islamista pero resulta que no nos quedamos con el no que no era islamista bueno pues pues es un tipo bueno está agotada mentales perturbadas o lo que fuera que seguramente no digo que no pero lo último que sabemos es que este hombre le que Minassian sellada veinticinco años forma parte de un movimiento que se llama IMS el que es un movimiento bueno lo hemos tenido noticias a través de un compañero encarará así que casi mejor que lo cuente el Ernesto filas de buenas tardes

Voz 1 00:58 qué tal buenas tardes Carlas restos pero yo estoy escritores

Voz 0313 01:00 premio lleva cinco años viviendo en Canadá y a través de un libro en Twitter nos ha puesto en en en alerta sobre esto este movimiento llamado Eiffel que significa que exactamente Ernesto

Voz 1 01:10 pues el me porque como las siglas de IU José como célibes involuntarios dónde estamos hablando de grupos de hombre que se poner en contacto a través de foros de internet poniéndolos en contacto debido a Kiko es su dificultad imposibilidad para mantener relaciones sexuales desde a las mujeres por tanto pues planifican la la idea de de hacer matanzas como fue el caso del atentado de Toronto Peter Gabriel

Voz 0313 01:36 de este tío cogió furgoneta Ifema cargarse gente por esto

Voz 1 01:40 exacto es decir hasta hasta hasta el punto de que Facebook tuvo que confirmar que antes del ataque el propio Alek Minassian he pues eso colgó en Facebook un póster en el que bueno pues saludaba de forma militar o paramilitar al al atacan de otro atentado que hubo en el dos mil catorce en California que fue el primer terrorista y Ángel también otro otro otro otro caso que no lo dieron seis

Voz 0313 02:05 hay antecedentes hay antecedentes esto entonces

Voz 1 02:09 hasta hasta hasta donde yo conseguido más o menos en este caso de Toronto si es como el segundo ataque organizado aunque fuera a través de un de lobos solitarios porque han mostrado ambos casos parecen tuvo solitarios pero perdería segundo ataque

Voz 0313 02:24 no es que no se sabe cuánta gente forma parte de este movimiento y aún cálculo aproximado de centenares de no lo sé

Voz 1 02:32 tampoco tampoco queda muy claro si si podemos hablar de movimiento organizado como cada al en cuanto a que no no parece un grupo de este organizamos como forma de terrorismo

Voz 0313 02:40 así se comunican entre ellos no

Voz 1 02:42 León entre ellos pero tampoco queda claro si el cien por cien de todas estas personas comparten esas esas intenciones de de rematar lo que sí es cierto es que por por foros y por otras fuentes que se pero que están apareciendo a través de redes sociales están apareciendo ese tipo de comentarios y estamos estamos viendo pues peso del anterior de de personas anónimas por supuesto que iban comentando ese tipo de cosas esos foros que cosas terribles hay hay gente que aboga por por por violaciones masivas hay gente que aboga por por por lo ha sido para castigar a todas las mujeres porque no podemos tener relaciones sexuales y cualquier mujer eh

Voz 2 03:18 puertas será mucho menos que el dolor que hemos sufrido nuestra vida que quizás grupo no en esto pero en todo caso el lo que sí parece ya apunta para mí lo de incendio ha sido completamente nuevo no cuando lo que preparado para el programa

Voz 0313 03:31 pero lo que sí parece es que tiene ciertas conexiones con algo que conocemos lo que es la misoginia el machismo lo que son los grupos de extrema derecha que ha salido del sistema y que busca la violencia por la violencia que son extremadamente machistas Edith lo que vemos a veces de Cúcuta clanes y compañías no dejan de ser manifestaciones muy misógino es también no y que por lo tanto quizás no se agrupados animan entre ellos

Voz 1 03:52 no claro sin dudas hay una retroalimentación cuando iba a través de Internet lo cual hace que momento determinado algunos lo que lo que tampoco sabemos decía ahora mismo algo está perpetrando nivel más grande un nuevo atraco por supuesto pero que por eso es posible pero sí es cierto todo lo que todo lo que podáis comentando hálito misógino dado que efectivamente está claro que es un odio generalizado hacia las mujeres pero también incluye componente racista es que por ejemplo dicen que todos los todos los varones que puedan venir a a a Canadá y de otros países pues les perjudican a ellos porque cuantos más hombres menos posibilidades de que ellos en Gal relaciones sexuales con mujeres y bueno pues incluyen todo tipo de discriminaciones también abogan por ejemplo porque una de las de las reivindicaciones de grupos y Ángel sería que el Gobierno legalista Ara o a garantizar el acceso a estos hombres desde el acceso a relación sexuales incluso legalizando las violaciones en algunos casos

Voz 0313 04:47 aquí por supuesto exceptuando el caso de

Voz 1 04:49 sexo homosexual esto sólo aplicaría para heterosexuales siempre con mujeres que sean fértiles y que no tienen ningún tipo de problema físico mental

Voz 0313 04:59 y aparte este perfil agregada ha creado aparte una novela de este perfil Ernesto he hay algún otro tipo de perfil más específico en cuanto a edad de esa procedencia social etcétera

Voz 1 05:12 no parece del todo claro es decir sí que hay ciertos tipos porque su se así como la la manos era que sería como la espera de hombres preciosa sino en Internet y hay diversos grupos que que son más o menos radicales y todo apunta que este grupo el sería la el más radical de todo ellos hasta donde yo he conseguido enterarme porque es una cosa nueva no parece que hay un perfil exacto de hombres pero pero vamos

Voz 0313 05:38 tú sabes si en foros españoles hay algún rastro de los Xinzo el estos

Voz 1 05:42 he estado leyendo inmune mixto que que periodista Héctor García Barnes es el confidencial ha publicado alguna alguna algún artículo sobre ella parece basta interesante algún algunos medios precisan apuntaba también a él quizás algo que es como lo eso burbuja que pueden tener algo o algo parecido yo desde desde aquí algo que buscado lo conseguido encontrar nada Hay pero pero bueno como decimos es que es algo relativamente nuevo y no sabemos hasta hasta ahora se puede aprender

Voz 0313 06:11 muy bien muy mal en este caso Ernesto Phil Hardy muchísimas gracias compañero para tomarte este ratito La Ventana eh

Voz 1 06:17 gracias a vosotros un abrazo un abrazo muy grande

Voz 0313 06:19 joder Rafa que tarda de vamos bueno de verdad

Voz 3 06:22 tremendo es lo que pasa en España

Voz 0313 06:25 pude sí sí sí claro claro claro es un poco pues como la islamofobia no aquellos que dice mono todos los musulmanes a alguien que se pone dentro una fobia y que de esa fobia hace no subida sino la muerte de todos los demás no me parece me parece brutal ahora tú apuntabas su Isaías no no me acuerdo apuntabais el tema de la relación con la salud mental como estamos el catálogo de patólogos que tenemos poder ojo ojo claro que tenemos algunos catalogados entonces si éste hubiera sido un atentado yihadista pues ya está ya lo tenemos catalogado hubiéramos ido a buscar al individuo a la célula etcétera no pero esto claro esto es nuevo y la verdad es que puede haber más individuos de estos en Canadá que terroristas yihadistas en estos momentos no es tremendo la verdad es tremendo hay gente que está muy mal también me ha chocado mucho también la poca información que había hasta el momento sobre este asunto porque ya digo nos quedamos con que no era un atentado yihadista pues eso es que ella ya no pero esto se cataloga como la acción de un loco aislado de unos cuantos sólo unos cuantos bueno