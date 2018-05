SER Historia: Leonardo da Vinci (06/05/2018)

Voz 0772 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 1 00:04 qué gran placer el gran Leonardo

Voz 2 00:06 Vinci llamando a mi puerta he oído hablar mucho de voz de vuestras pinturas son una delicia gracias César aunque soy yo el que debería felicitar por vuestros triunfos en la Romaña cada noche sueño con la reunificación muchos aún no lo entienden pero soy el único que puede lograr una Italia unida o César o nada Ése es mi lema lo veo grabado en vuestra espada un trabajo exquisito por cierto pero decirme de Leonardo como pueda los vengo a ofrecer mi servicio

Voz 3 00:35 pues como ingeniero militar tengo entendido que es

Voz 2 00:37 es uno permitidme que os muestre acerca esa carpeta aquí

Voz 4 00:42 tiene maestro

Voz 5 00:44 observa César creo de veras que esta tecnología queréis os colocará un nivel muy superior al de

Voz 2 00:51 Nuestros enemigos y digo

Voz 5 00:53 Hayes bien

Voz 2 00:55 proseguir por favor en caso de persecución puedo construir puentes portátiles y en caso de asedio se cómo cortar el agua de las trincheras y fabricar bolas de cañón explosivo

Voz 6 01:06 vas me gusten más quiero

Voz 7 01:10 ah

Voz 5 01:15 bienvenidos a Ser Historia

Voz 0772 01:16 hoy tenemos un programa dedicado a una de las figuras más emblemáticas de la historia del arte Leonardo da Vinci como escuchábamos en este avance de la crono ficción que ha preparado nuestra compañera Mona León Siminiani que vamos a escuchar en la primera hora de nuestro programa de hoy hoy precisamente ese Cronovisor va a estar indagando en muchos de los aspectos más desconocidos de la figura de este artista a caballo entre el siglo XV el siglo XVI y en nuestra segunda hora la segunda hora de hoy en SER Historia aquí en la Cadena Ser vamos a hablar de Historia de las Matemáticas la Barcelona del siglo IX en una de las más desconocidas dentro de de su historia en el último bloque viajaremos también a Barcelona esa Olimpiada

Voz 3 01:55 popular que se hizo al comienzo se intentó hacer mejor

Voz 0772 01:58 dicho a comienzos de de la Guerra Civil española y la figura de Carmen de Burgos Columbine uno de las mujeres más carismáticas de la historia del periodismo español soy Nacho Ares Illes desde un obra bienvenida vamos a hacer Historia comenzamos

Voz 8 02:18 sí a SER Historia y las redes sociales en Twitter arroba SER Historia en Facebook SER Historia y en youtube

Voz 0772 02:29 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia cara a Nacho Ares Vegarada yo aquí más hallado mejor que nunca me has hallado mejor que nunca eh que oye que el personaje de de hoy te estaba diciendo yo mira qué pena deparado pocas cosas pero yo creo que está un poco en la cultura general de todos no porque la figura de Leonardo Da Vinci quién más quién menos lo identifica con eh la pintura de la última cena en el Cenáculo que ella dedicamos un Cronovisor la temporada pasada junto con Javi Sierra e iba a decir Las Meninas a ver si quién sabe las Die de los diez errores de este programa no no pero la Mona Lisa porque dedicamos también un Cronovisor esta temporada con el con el robo tiene infinidad de elementos en la la cultura popular

Voz 0708 03:17 sí yo creo que si hiciéramos una encuesta dentro de los personajes conocidos a nivel mundial de los diez está claro que uno sería Leonardo rosaría Napoleón por Areces y otra posiblemente sea Jesucristo pues narices pero honorario está en todas las quinielas porqué El primero porque se habla mucho del segundo porque fue una de esas personas privilegiadas con una mente lúcida que lo sabía todo de todo y eso es muy difícil encontrar un ejemplo en la historia de la humanidad sabemos mucha gente que era grandes científicos grandes astrónomos grandes es que es para alguien que tocar todos los palillos en los tocará bien no es fácil y luego por eso por su personalidad esa persona a la que se adelantó en tantas y tantas cosas todo tipo

Voz 0772 04:03 artilugios me gusta tu francés bueno

Voz 0708 04:07 como ya lo sabes y para eso yo creo que nos fascina a Leonardo Vinci no hay faceta en la cultura que él no hubiera metido sus narices o hubiera hecho alguna aportación incluida la gastronomía que es una de las pues un ente de las menos conocidas o todas sus artes elogios bélicos Illano digamos todas sus máquinas volantes tú has caro cualquier cosa que digas de lo nardo primero te quedas pues entusiasmado no ha habido alguien que haya tenido esa capacidad intelectual si indagó que nos dejó muchísimas cosas escritas tenemos más de siete mil páginas escritas en los más de ciento y pico códices que se han encontrado y algunos han desaparecido saque imagínate la capacidad que pudo haber tenido este hombre yo no sé si dormía o no dormimos pero desde luego le cundió bastante el tiempo

Voz 0772 04:52 además lo que decía al principio no que lo identificamos con con grandes obras de la historia de la de la pintura e muchas es están en el Museo Británico en el luz sobre todo la Gioconda y sin embargo aunque sean mentado miles de veces que él hizo libros dibujos diseños invento dos ingenios curiosidades parece que que que siguen en en un segundo plano no los diseños de los que vamos a hablar luego de esas máquinas bélicas lo que tú comentabas ahora de la de la cocina el el hecho ese casi paranoico que tenía de estar escribiendo al revés para verlo a través de un espejo solamente eso podía leer mejor dicho silo bellas a través de un espejo no como si tuviera cierto celo recelo de que alguien le les piara no está hablando de un personaje absolutamente extraordinario particular eh Giorgio Vasari decía que era muy guapo muy hermoso muy bello pero también debe estar un poco loco

Voz 0708 05:44 sí sí pero vas a ETA Venecia que era muy ético es decir tenía opiniones de adoptaba una filosofía de vida que harán poco contraria a la época que le tocó vivir una época renacentista define el aperturismo ya había terminado en la Edad Media y aún así aún así reaccionaba mucho sus ideas con sus contemporáneos las cosas que él decía sobre todo en temas de religión sobre todo a la hora de planificar propio el urbanismo de una ciudad que también se metió en este terreno es un creaba ciertos recelos de hechos muy conocida no la disputa que tuvo con Miguel Ángel chocaron hay dos genios había veinte años diferencia también es verdad pero estaba el jovenzuelo que se le subió a las barbas el jovenzuelo en este caso era Miguel Ángel y sin embargo Leonardo da Vinci Se dio cuenta de los grandes talentos que había pero él siempre estaba un poco como por encima estaba como un cuarto de hora por delante de todos los demás Él lo sabía eso creó muchos problemas de hecho una de las críticas que le hicieron fue un poco que fue hecha que hetero políticamente porque estuvo con distintos mecenas con distintos gobiernos ya hay gente que no lo veía bien porque no tuviera una idea política definida pero es que no la tuvo ni política ni religión cosa como te puedes imaginar Si ahora eso genera cierta controversia imagínate en el siglo XVI siglo XV no que es donde en esos dos siglos el vive pues lloró mucho mucho problema con el papado con los nobles con los mecenas porque él necesitaba comer y para comer como solía hacer de todo pues no le importaba a veces ser sumiso a ABC ser un plebeyo pero sabiendo que es su capacidad intelectual le daba sopas con ondas a todos los que tenía alrededor

Voz 0772 07:19 aquí en Ser Historia nosotros también Oscar que denunciamos por eso Ny cantamos por una religión imponer una idea política y que sigamos así si te parece Jesús Coronado Utah vamos a escuchar esta coronó ficción que ha preparado Mona León Siminiani sobre la figura de Leonardo da Vinci donde se tocan algunos aspectos muy conocidos pero también otros muy desconocidos de la figura de este artista renace

Voz 9 07:41 en la escuela

Voz 4 07:43 es de Ser Historia

Voz 1594 08:16 era la única forma de salir de épocas oscuras es yendo hacia la luz y el único modo de encontrar la luz es buscándola aun cuando no se ven aún cuando no haya indicios de que de veras entonces oscuridad pueda haber una posibilidad de luz de todas las épocas de injusticias desigualdades atroces de miedos aterradores fundados en falsas creencias sale únicamente con el conocimiento la curiosidad y la creencia en que verdaderamente tiene que haber otras opciones así lo creía Leonardo en el siglo XVI y así lo seguimos creyendo ahora gracias entre otras personas a él

Voz 5 08:56 Leonardo el hombre detrás del genio

Voz 4 08:59 como este que me aceptó como su discípulo hace veinticinco años Leonardo es la persona con la que más tiempo he pasado Nos conocimos siendo yo niño era el día de la Magdalena lo sé porque Leonardo apuntó en uno de sus miles de cuadernos pero ya primer año Koné descubrí que aquellos diarios contenían mucho más auténticos misterios de un mundo inabarcable un mundo al que está entonces estado demasiado interés tu nombre con cuatro brazos y cuatro piernas dentro de un círculo

Voz 2 09:35 lo has descrito bien es el hombre de

Voz 4 09:38 el rubio que pone a puedo leer nada porque está escrito al revés así dime

Voz 2 09:43 seguro de que nadie se en mis estudios

Voz 1594 09:45 entre los revela porque tres de su máxima confianza Sala el secreto

Voz 2 09:49 usar un espejo cualquiera toma prueba ahora

Voz 11 09:54 cuatro dedos hacen una palma

Voz 12 09:56 cuatro codos hacen un paso el pie

Voz 11 09:59 es la séptima parte

Voz 2 10:01 qué es eso maestro son las proporciones matemáticas ideales del cuerpo humano la obra original carecía de ilustraciones y mil quinientos años después yo he querido dárselas contribuir al conocimiento sale ahí saber más de lo que sabemos para eso estamos aquí

Voz 1 10:19 convivir con un genio ha sido agotador y estimulante todos los días un nuevo descubrimiento a cada minuto una nueva forma de mirar el mundo

Voz 4 10:27 pero también hubo días duros como cuando tuvimos que huir de Milán

Voz 13 10:35 maestro tenemos que irnos el ride Francis lo ejército ya están entrando en la ciudad espera sala ahí expira necesito mis apuntes pero tenemos que salir de los cañones suenan aún muy lejos las tropas de Vico los detendrán

Voz 1594 10:50 que sean no detendrán a Almodóvar de ácido el primero marcharse

Voz 13 10:53 maestro no lo sabes hace días que Ludovico huyó la ciudad está perdida y nosotros también lo estaremos y nos quedamos no no necesito estar seguros de que hemos cargado todos mis apuntes repasemos de Anatomía sí pintura si mecánicas si llevas el de escultura si lo llevo el Tratado sobre el vuelo de las aves a maestro

Voz 1594 11:15 lo ve Sala asegurate de acogerlos de las máquinas de guerra presenten os vais a necesita

Voz 13 11:20 dese prisa maestro o el carruaje también seguiré y no podremos escapar está bien está bien así salimos el maestro yo de Milán Leonardo dejaba atrás quince años de trabajo del mural de la Última Cena sus diseños de los canales o las ceremonias que organizó para el duque con increíbles autómatas e ingenios

Voz 4 11:42 se encuentra bien maestro estaba pensando que nos hemos quedado sin mecenas habrá que buscar a alguien que financian los estudios viene ya alguna idea de AIEM podríamos acudir hemos nacido en tiempos de guerra Saray así que nos guste o no habremos de dedicarnos Jae y en este campo nuestra mejor baza a día de hoy es un día el hijo del lidera los ejércitos del Vaticano y por el momento la victoria está de su parte y que necesita un ingeniero militar pero maestro ese hombre ha respaldado la guerra contra Menard porque el enemigo el enemigo mi único enemigo es aquel que se opone al conocimiento lo entiendo maestra les prometo que intentaré adaptarme

Voz 1594 12:28 pero un Borgia son Borgia si se parece tan sólo a la sombra de lo que se cuenta de ellos tener como mecenas a cesar no puede traer nada bueno

Voz 4 12:36 pero lo que el destino querría traer pues no era asunto que me concierne a mí estaba solo en las manos

Voz 12 12:42 dios

Voz 1 12:57 qué gran Place el gran Leonar

Voz 4 12:59 de Da Vinci llamando a mi puerta he oído

Voz 2 13:02 por mucho de voz siete vuestras pinturas son una delicia gracias César aunque soy yo el que debería felicitarlos por vuestros triunfos en la Romaña cada noche sueño con la reunificación muchos aún no lo entienden pero soy el único que puede lograr una Italia o César o nada es Esmirna se lo veo grabado en vuestra espada un trabajo exquisito por cierto pero decirme Leonardo como pueda ayudarnos Vengo a ofrecer servicios como ingeniero militar tengo entendido que precisa If I permitidme que os muestre acerca esa carpeta mezcladas las máquinas de guerra plasmado la conquistó aquí tiene maestro observar César creo de veras que esta tecnología queréis os colocará un nivel muy superior al de Bush

Voz 12 13:46 otros enemigos dibujantes bien

Voz 2 13:51 proseguir por favor en caso de persecución puedo construir puentes portátiles y en caso de asedio se cómo cortar el agua de las trincheras y fabricar bolas de cañón explosivas me gusta más quiero más que tenéis para el combate en campo abierto

Voz 4 14:06 precisamente uno de mis últimos inventos el carro

Voz 2 14:10 lo acorazado blindado duro como una roca romperá las filas de la infantería los soldados subirán despavoridos

Voz 1594 14:17 pero observo que Bliss en tiempo futuro acaso un obispo

Voz 2 14:21 probado este ingenio es es un pequeño detalle

Voz 5 14:23 me luego como una ventaja competitiva

Voz 2 14:26 financia Ice seréis el primero en contar con este artilugio y os aseguro que vuestros enemigos no podrán con él he de confesar que me impresiona lo que veo pero este confuso había oído en la corte Leonardo la guerra le provocaba repulsa incluso asco es correcto me parece una bestial y Sima locura pero los tiempos mandan mis días paso más horas de vigilia

Voz 4 14:50 soñando si me enteré me gusta es Leonardo trabajar para mí y este muchacho que os acompaña el también está con César Borgia mi maestro se dedicó a estudiar y mejorar sus fortificaciones las ingenió para no hacer ni una sola de sus máquinas de guerra sospecho que Leonardo saboteado sus propios dibujos para que nunca fueran construidos astuto genio la relación de mi maestro con César Borgia duró dos años

Voz 1 15:27 transcurridos los dos años Leonardo tuvo la lucidez de aceptar la oferta de otro protector el canciller de Florencia Nicolás Maquiavelo era un hombre astuto y apasionado

Voz 12 15:36 Eduardo Ringo grandes retos para vos los florentinos os aprecian deseos de que les digáis con una obra maestra sí sí lo es Florentino son envidiosos ellos también quieren su última cena como los milaneses por eso te he llamado La República quiere que pintéis una batalla en el salón de los quinientos el gran salón del Ayuntamiento sería un honor ciertamente cualquier artista asesinar por dejar su huella en él pero Goss no tendréis que matar a nadie la República os asistirá en lo que necesitéis me siento muy honrado será un honor pintar ese salón

Voz 2 16:13 aunque por otra parte en vuestra carta me ofrecía y un mecenazgo para las artes y también para las ciencias desearía poder retomar mis investigaciones en otras materias

Voz 4 16:24 en qué campo Anatomía principalmente Amaya

Voz 12 16:28 sabéis que la Iglesia de Roma condena esos estudios pero tenéis suerte de que estemos lejos del

Voz 11 16:33 ama

Voz 12 16:34 todos los permisos a cambio os pediré una cosa que termináis el salón que posee encomendado no de geisha las Florentino sin su obra maestra

Voz 1 16:45 poco a poco mi maestro se había granjeado la mala fama de dejarlo todo inacabado

Voz 1594 16:49 bueno y en cierto modo a esa fama no le faltaba razón a Leonardo no le van a gustar nada estas palomas

Voz 14 17:03 viviendo eso viene de lo que luego que no confunda sus bailes con Miguel para el cuadro en cuanto lo termine pero pagado por él además porque ha pitado Alicia con esa mueca esposados sonría Gil debía haber acudido a Miguel Ángel Woods el nombre a esa niña muy bueno casa

Voz 4 17:24 si el qué miras por las jaulas ópera mesa te has tocado alguna moneda ninguna maestro estas palomas tienen las salas estropeado yo lo he visto en lo real más la gusta

Voz 2 17:40 seguro que con este envergadura podría llegar a Milán sin posarse maestro cuando aprobaremos la máquina voladora el ornitólogo pero el ornitólogo pero lo diseñe pensando que el hombre podría volar como un pájaro pero sabéis tienen huesos huecos y ligeros y los nuestros son sólidos y pesados como nuestras duras Mulleras traído los murciélagos lo siempre está siempre con excusas los cogemos en el callejón de camino a la cárcel pero vamos a la prisión es día de ajusticiamiento

Voz 4 18:10 recogeremos los cuerpos que nadie ha reclamado necesito quitarme de la cabeza tronco cayó con dos hombre pero maestro pensé que hoy dedicaremos el día la pintura que Maquiavelo lo encargó para el ayuntamiento tenemos tiempo ahora me importa más atender a los cadáveres el último que abrimos reveló inaudito corazón en la mitad derecha del tórax lo nunca visto en sala ahí necesito averiguar si la anomalía se repite en otros órganos venga acoge las sábanas y las mascarillas los vamos a lo mejor va a ser verdad que es un poco propuso una dispersión resumo lo que innovan buena porque Santos son los cadáveres

Voz 2 18:53 hay que frenarlos antes de que arden

Voz 4 18:55 adiós lo saben nadie podía meterse con los cadáveres de Leonardo cuasi los consideraba él en cuanto salimos de allí nos dirigimos al palacio ducal para obtener respuestas Maquiavelo los estaba esperando la columna de humo se veía desde su despacho quién ha ordenado esta barbarie lo estamos investigando

Voz 12 19:21 pero tened por seguro que la orden de incinerar los cuerpos no ha salido de este palacio todo apunta a que se trata de un sabotaje un sabotaje contra quien no lo imagináis me parece

Voz 1594 19:31 el objetivo está más cerca de lo que imaginas Leonardo

Voz 12 19:34 trabajos da Vinci mejor habría que decir contra vuestros estúpidos resulta es incómodo para las altas esferas las más próximas al cielo no sé si me entendés

Voz 2 19:46 el Vaticano nunca in citaría a la quema de

Voz 12 19:49 censado por un según el gran Leonardo da Vinci ratificara que el hombre no tiene alma de que servirían las catedrales y a nuestra muerte solo somos pasto para los usados subes Time is al Vaticano aunque es pronto para saberlo tal vez sólo se trata de de un sector radical de la Iglesia

Voz 1594 20:11 me temo que Maquiavelo no está tan contento con tu maestro como cuando llegaste Isar Florencia

Voz 12 20:15 estaría preguntaros ya que os tengo delante cuando tenéis proyectado acabar el mural del Ayuntamiento pronto

Voz 2 20:22 el canciller pronto vamos en plazo

Voz 12 20:25 en cuanto se que la pase en podamos Leonardo no deja de ser un idiota hoy fui haber puesto los progresos y están muy lejos de ir emplazado yo Baix un año de retraso y los florentinos comienzan comenzamos a estar impacientes por eso he decidido tomar medidas he pedido a otro artista que pinte la pared de enfrente

Voz 4 20:44 el nombre prohibido habéis sabéis

Voz 12 20:48 ese niñato engreído será un engreído y si es joven y no tiene vuestra experiencia pero les pedimos una escultura del David Illán la hecho Él por lo menos es capaz de terminar las cosas que se le encomiendan pero yo sigo apostando por voz Leonardo

Voz 4 21:04 así que no me defraudó seis terminase el mural de una maldita vez vuestra mano está que Miguelanxo

Voz 15 21:12 no tanto esta Maquiavelo

Voz 1 21:21 en Maquiavelo dio en el clavo al incluir a Miguel Ángel en la ecuación porque la rivalidad entre ambos era extraordinaria ese mismo día Leonardo me arrastró hasta el Palacio Vecchio para avanzar en el trabajo

Voz 4 21:32 allí estaba Miguel Ángel padeció un niño al lado de tu maestro buenas tardes Leonardo espera para veros más temprano yo sin embargo no esperaba veros en ningún momento

Voz 1 21:41 Leonardo pinta haría la batalla de y Miguel Ángel la década China mi maestro despreciaba Miguel Ángel en la misma medida

Voz 4 21:48 Le teme Leonardo no diría porque decíroslo pero ha visto entierro cambiar de técnica me temo que jamás ha cabarets el mural si seguís Conesa en cáustica metidos en vuestros asuntos sus un Barbate razón ha llovido mucho más seguir lloviendo y esa cera no se cara nunca opten tres son bonito desastre Leonardo sabía que Miguel Ángel tenía razón así que pensó poner dos braseros sacada la aún así el problema no se solventa porque no era sólo cuestión de que si secar es que la temperatura tenía que ser perfecta para que no se derritió los colores no resistiría la lucha entre el oxígeno no era la más encarnizada dentro de aquel salón me soportar tardó pero tranquilo me iré pronto si queréis cuando termine puedo prestar mis pinceles suele pasar cuando no se usan a diario con los pinceles pasa como con los cerebros yo también puedo dejar Ocean mio cuando terminé de usarlo y así ir muy atrás el histórico duelo que Florenci esperaba fue un verdadero Chasco Miguel Ángel no terminó su pintura la dejó a medias por la Capilla Sixtina Leonardo tampoco terminó el trabajo fue un fracaso mayúsculo para los dos y con todo no

Voz 1594 22:54 Ángel tenía razón

Voz 5 23:00 entre tanto Leonardo prosiguió con sus estudios de Anatomía los sabotajes en la cárcel eran constantes escaseaban los cadáveres tuvimos que improvisar dónde está más Bingen a pasa mucho dónde donde lo has encontrado en una de las casas del barrio viejo no tenía familia por las manchas de la piel estoy casi seguro de que se trata de un hombre centenario aquí Arruga dudo mucho que nadie antes había hecho una autopsia un cuerpo Tanaka

Voz 0011 23:29 ya no como este Bravo sala ahí

Voz 5 23:32 ponte los guantes y hacer Kamel Excal pelo ahora lo mejor es abrirlo cuanto antes desconozco los efectos post mortem en un caso de extrema longevidad como este vamos vamos el pelo del Euskaltel si maestro fíjate vienen como lo hago puede que un día tengas que hacerlo tú clásico el bisturí en el hombro perforó hasta el esternón con suavidad no queremos atravesar ningún órgano ves así en forma de ir quería hasta ahora usaremos las tenazas para lo sencillo no veamos ahora que nos pasa por dentro cuando vivimos más de un siglo por dónde empezamos por el corazón sin duda observa esto recuerdas aquel bebé que disecciona ambos en Milán cómo olvidarlo cuando somos niños nuestras minas son como ríos embravecido pero pasa el tiempo fíjate ves esta arteria que llega al corazón toca nada esta muy dura las venas de los ancianos son más estrechas por lo que el flujo de sangre es menor tengo la teoría de que el grosor influye en la absorción de los nutrientes por eso a medida que nos hacemos mayores nos vamos debilitando que por favor acerca del no debemos registrarlo todo

Voz 1 24:47 dos horas después Leonardo me dio permiso para acostarme me fui a la cama con las seguridades de que dormía de un tirón

Voz 17 25:00 sábado

Voz 5 25:03 Suter y dos del piso de abajo Leonardo en su cama alguien abajo no debo despertará Leonardo maestro qué ocurre no sabemos eso

Voz 13 25:26 porque es que baje sólo corre todo estaba a oscuras pero pude ver la silueta del ladrón recortada contra la luz de la Ventana una capucha te he visto en mi casa que llevas estaba

Voz 1594 25:47 es inútil se deja vuelve a casa Comas estará pronto

Voz 5 25:57 siento me he podido hacer nada le has visto

Voz 12 26:00 es la cara

Voz 5 26:02 todo estaba muy oscuro busca busca

Voz 13 26:07 el cadáver que estaba estudiando según su sitio ni tampoco se ha llegado el retrato de la Mona Lisa

Voz 5 26:12 el maestro ladrones tuvo rebuscando en su escritorio venía por mis notas lo encuentro los diseños de espejos y los de máquinas de guerra los de Anatomía sal ahí esos son los que me interesan se los han llevado no esto está muy desordenado busca ahí buscan

Voz 1594 26:27 más te vale encontrarlos antes de que les dio para tanto

Voz 5 26:30 pero sus apuntes gracias al cielo con Rusia a Dios

Voz 1 26:37 no sabíamos quién nos hace echaba pero aquella gota colmó el vaso liberamos los pájaros y nos despedimos de Florencia

Voz 11 26:48 el Vaticano había elegido un nuevo Papa León X era un apasionado de las artes pero lo más importante es que en el pasado su padre había sido precisamente mecenas de Leonardo muy pronto el Vaticano nos convocó a una audiencia Leonardo pensó que el Papa le encargaría la decoración de la nueva basílica de San Pedro pero nada más lejos de la realidad en su lugar el pontífice le concedió proyecto

Voz 4 27:10 los pequeños

Voz 11 27:11 Leonardo trató de centrarse en los deberes

Voz 4 27:13 pero eran cosas sencillas que no suponía ningún reto para y así fue como en su interior volvió a avivarse la llama de un viejo sueño el Tratado de Anatomía de nuevo me vi vagando por las calles en busca de personas desamparadas almas que al abandonar este mundo dejarán atrás un cuerpo que nadie fuera a echar de menos esta vista algo había cambiado fantástico la sabía que lo conseguiría

Voz 5 27:36 nos vamos subamos la mesa donde te has encontrado es mejor que maestro que ha seguido a alguien no creo que no porque lo mientes llevan días siguiendo todos debemos darnos con cuidado esto no es Florencia el Papa no puede enterarse de lo que hacemos dice lo que él tiene razón corría peligro prepara el instrumental te acuerdas de cómo se desarrollan cuerpo empezaremos por los veranos es la Guardia Suiza del Vaticano tecnológico hay que esconder el cuerpo abra la puerta dicho conmigo estaremos juntos pase lo que pase

Voz 4 28:05 el Papa nos pilló in fraganti pero sorprendentemente no abre juicio contra nosotros nos dejó ir con vida

Voz 1594 28:11 bueno ya entonces Leonardo era famoso y nadie querría pasar a la historia como el verdugo de Leonardo da Vinci

Voz 1 28:16 eso sí aquella noche fue la última vez que mi maestro de diseccionó un cadáver su estudios sobre el cuerpo humano habían terminado para siempre

Voz 4 28:23 después de aquello todo volvió a cambiar por completo tras veinticinco años junto a él el maestro John no separamos Leonardo da Vinci sería el nuevo pintor ingeniero del Rey de Francia yo no le acompañaría con él viajaban la Mona Lisa las miles de páginas de sus investigaciones mi última visión de él fue alejándose en un camino polvoriento en su carroza pero cuanto más se alejaba y más pequeñas se hacía su figura en el horizonte más grande hacía su idea en mi interior cuando tomó la curva que les sacó para siempre de vida suspira porque había conocido porque sabía que jamás lo volvería a ver yo conocía Leonardo da Vinci

Voz 19 29:05 no ficción han participado Íñigo Álvarez de Lara cómo sal hay Francisco Rojas como Leonardo da Vinci Raúl ha como Fesser Borgia Rafael de la Rica como Maquiavelo Héctor Checa como Miguel Ángel y la voz invitada de Fermín Agustí guión de Alejandro Silva con la colaboración en el programa de Juan Ochoa realización y diseño sonoro Roberto García Borja González y Mona León Siminiani producción Fermín Agustín dirección Mona León Siminiani

Voz 2 29:37 este relato es una ficción no obstante está basado en hechos y personajes reales cualquier parecido con la realidad puede no ser una coincidencia

Voz 0772 29:47 Jesús hemos salido de la máquina del tiempo de la dramatización en la crono ficción de de Mona León

Voz 0708 29:53 estamos delante de de de

Voz 0772 29:55 esta otra máquina el Cronovisor tú como con una bota en la conoces perfectamente eh todos los engranajes ah no tienen secretos para para Haití son las teclas amarilla no saben ocasiones por si acaso no que eso noto nada nosotros aclara yo creo que es por el color institucional de la cadena de la de la esponja amarilla que tenemos delante pero bueno cuál es la la fecha que nos propones para realizar este este nuevo viaje en el tiempo para intentar conocer algo más de la figura de un Arda pues mira

Voz 0708 30:29 la elegido una fecha que tiene que ver con uno de los personajes que hemos escuchado la posición porque es ni más ni menos que Nicolás Maquiavelo el que nos pone sobre la pista de un acontecimiento muy poco conocido pero eso como tenemos el Cronovisor podemos ir a los sitios que nos de la gana que no sean los tópicos esta fecha es una de las que ya estamos en la última etapa de de su vida en la mitad de Leonardo da Vinci Nos vamos a Pavía esta fecha es el dieciséis de septiembre de mil quinientos quince

Voz 22 31:11 adelante Jesús

Voz 3 31:13 dijo el les está esperando junta el gran avisaba

Voz 23 31:16 no no

Voz 0011 31:19 ah

Voz 1594 31:29 me imagino que este hombre de la barba cana

Voz 0772 31:32 no dialogada es nuestro querido Leonardo da Vinci

Voz 0708 31:36 es Leonardo fíjate con quién está ni más ni menos que con él

Voz 5 31:40 Rey Francisco I de Francia

Voz 0708 31:42 ya digo que estamos hablando de esas últimas etapas en el mil quinientos diecinueve estamos ahora en mil quinientos quince bueno tanto está ya bastante achacó coso pero eficientemente lúcido para mostrarnos otra de sus facetas que no lo hemos comentado hasta el momento gran constructor de autómatas El verás que estamos ahora en el Palacio de Pavía Pavía está en el norte de Italia estamos en la Lombardía a unos treinta y cinco kilómetros de Milán por qué estamos aquí porque hace muy poquito hace tres días Francisco I las tropas francesas han conquistado Milá ya sabes que venció a ese Estado en Italia todavía no estaba unificada ese llevaban a tortas no sólo con

Voz 0772 32:20 Nos ciudades similares por ejemplo a Florencia

Voz 0708 32:23 en Pisa eran enemigos íntimos sino que también Francia y España codiciada en esos territorios e italianos entonces en este caso lo que estamos hablando es que Francia le gustaba mucho Milán ya había estado unos años antes pero ahora estamos en la desde un Rey casi imberbe tiene veintiún años los suficientes para mostrarse en toda su gloria todos esplendor toda su pompa y circunstancia en Pavía donde han entrado con sus tropas a León Pardo que ya había oído hablar de este Rey claro ya tenía fama Leonardo da Vinci la había encargado quisiera algo algo sorprendente para está esté momento para incluso esta alianza entre Milán y entre Francia

Voz 0772 33:05 cualquier otro hubiera pensado de Ono pues lo voy a hacer el cuadro de su vida lo voy a ser la escultura de su vida yo voy a hacer el dibujo de subida pero Leonardo vemos que es absolutamente original ya traído eso

Voz 0708 33:16 es un león has visto que tiene un aspecto de León Tamayo natural León mecánico lo estamos miedo además en primera fila Ésta es la ventaja que tenemos pero fíjate en todos los detalles se está moviendo se desplaza es como si fuera un león naturales netamente es mecánico

Voz 0772 33:32 sí para que hace sus ruidos lo vamos a sede

Voz 0708 33:35 desliza está dando unos cuantos pasos por esta pasarela mueve la cola mueve la cabeza abre la boca hace una especie de rugido bueno todos los que están aquellas estará asombrados porque nunca esto un autómata de estas características había visto a veces pájaros que huela Fuentes que se suministra agua de una forma automática pero hombre un León de estas características a un León de bronce que ese sabe que tengo unos engranajes internos increíbles pero lo sorprendente está ahora por llegar Nacho Salva que se ha parado cerca donde está Francisco I toda su corte lo que hace este León una beca hecho ya todas estas Cuca monas no que ha hecho todos estos movimientos más o menos mecánicos lo que hace es que el Rey el monarca Francisco I leerá con un látigo que ya estaba coronado icono dualidad en se está abriendo el pecho del León de ese pecho están saliendo lirios de esos lirios además se ve en el en el pecho dibujado la flor de lis con lo cual está rememorando dos símbolos que son importantes por una parte el león que es León de Florencia aunque también en León es un es un símbolo de la monarquía pero la flor de lis que es la flor también de la monarquía francesa entonces está haciendo hay una especie de malabarismo mecánico pero a la vez está intentando unir pues eso todos dos grandes estados pesar ya tuvo que Italia todavía no estaba unificada pero sí un poco juntando Italia con Francia bueno pues esto es asombroso no es la primera vez que lo hace ya en la anterior etapa de Milán Florencia ya había hecho cosas similares pero no tan grandilocuentes por eso hemos querido traer a a todos nuestros oyentes a este momento de sólo tuyo lo estamos reviviendo en primera persona pero creo que lo estamos describiendo bien en el sentido de que las flores de delirio que están es partiéndose por ahí por supuesto también hay música de fondo hay honores porque no ha reparado en gastos Leonardo da Vinci cuidaba murió en la escenografía Isabella perfectamente cómo dejar con la boca abierta a todos los que estaban allí presentes hiciera precisamente este artilugio una una cosa buena que tiene este Cronovisor irme pues mejor los oyentes no se hayan percatado hasta el momento es que cuando miras a de honor Da Vinci esto te lo ubican en Bolonia te lo ubica en el lío en León pero no te lo ubican en Pavía realmente sepa vía porque sabemos que es Pavía es uno de los que está presente es Nicolás Maquiavelo lo dice además en su el epistolario del tiene un epistolario aparte del Príncipe que es la obra más conocida este epistolario que abarca de mil quinientos doce mil quinientos veintisiete menciona precisamente este momento para sabemos que estamos en la fecha adecuada estamos en el lugar adecuado sí que cuando alguien le una biografía de Chile diga que esto fue en Bolonia o que FON Florencia o que fue en León se equivoca estamos en Pavía en el momento clave quién lo iba a decir a Francisco I que diez años después Pavía sería precisamente su tumba es donde muere físicamente pero ahí es donde las tropas de Carlos V en nuestro Carlos I de España le le atrapa a él le vence y a partir de ahí surge un poco la decadencia de Francisco I say Pavía es su momento de gloria que es en el que estamos ahora diez años después en mil quinientos veinticinco base en su momento de frustración

Voz 0772 36:46 bueno y desde luego tenemos de de testigo a modo de testigo y protagonista de la figura de de Leonardo da Vinci que es es sin lugar a dudas algo más que un gran pintor algo más que un gran dibujante algo más que un gran artista del del Renacimiento y que ya desde sus inicios cuando él nace Vicky en el año mil cuatrocientos cincuenta y dos ya anunciaba maneras no como sucede con todos estos grandes protagonistas de la historia he Bono pues se añadieron elementos a su biografía sus inicios que casi lo convertían en una suerte de de divinidad no un personaje elegido por por por el destino para para protagonizar en definitiva lo que lo que luego va a ser un gran artista

Voz 24 37:27 en este año del Señor de mil cuatrocientos cincuenta y dos nació uno de mis nietos hijo de mi hijo ser Piero di de Caterina el día quince de abril Sábado a las tres de la madrugada recibió como nombre Leonardo y el bautizado pero Divar Tolomeo

Voz 0772 37:55 escuchábamos casi esa partida bautismal no de Leonardo fíjate que que la historia en muchas ocasiones no hace en borrar de del relato los los inicios en el caso de de Leonardo como ya decía ahora pues casi están sumidos en el mundo de la de la leyenda estás

Voz 0708 38:14 mido en el mundo de la yendo desde el momento que nace desde su hijo bastardo hijo natural ser Piero el notario desde luego le gustaba mucho las mujeres tuvo muchísimos amoríos Él sabe que tuvo por lo menos doce hijos en diez hijos varones y dos mujeres uno de ellos fue Leonardo da Vinci pero por eso le complicó la vida logrado a Vincenzo dando el tiempo porque luego tuvo que pleitear en fin cuando muere su padre pues por toda la herencia no tener nota que un notario en aquella época pues también era alguien con bienes Si en esa burguesía Toscana pues desde luego no vivía mal pues a lo mejor tenía tantas pretendientes ese casa cuatro veces pero sin embargo con Caterina que era una campesina con la que tiene el hijo con que tiene Leonardo nunca se casa con ella de hecho el mismo año que tiene a Leonardo en mil cuatrocientos cincuenta euros es el mismo año que se casa con al Viera de Giovanni que es a su primera esposa

Voz 0772 39:08 no perdía el tiempo no vamos a casa con una

Voz 0708 39:11 jóvenes dieciséis sólo con Margaret y la última con Lucrecia doce hijos el problema es que las dos últimas mujeres con las que se casa un aporta cinco hijos y la otra seis hijos de otros matrimonios usted hace lo que hace no tendría televisiones no tener televisión así que la relación que tuvo con sus hermanastros siempre fue muy complicada coreano entre que era un hijo bastardo en fin de su madre que se casó con otro no oí nunca más supo de ella pues su relación familiar suele marcó Casariego que tenían un jefe no allí que era una una persona capaz de salir de de esas circunstancias tan adversas pero eso fueron sus momentos esa tendría que haber sido alguien de la nobleza toscana la tenis más y menos que el hijo de Del Piero pero por las razones en que se produjo este nacimiento todas las circunstancias que la rodearon a a su padre pues bueno siempre estuvo hay poco como marginal hecho estuvo más cuidado por su tío que hizo algo en lo que por su padre propiamente dicho porque bastante tenía con hacer tantos hijos

Voz 0772 40:07 fíjate que estamos en el Renacimiento eh en esta época nace precisamente el nombre de Edad Media no porque está entre el antiguo y la edad antigua y el Renacimiento que ellos protagonizaba no donde la edad media quedaba en el medio el medio de IS renacimiento hace alusión al renacer del mundo clásico de todas esas formas que luego los grandes artistas como el propio Leonardo Miguel Ángel ha hecho un montón de autores pues se retoman no para intentar devolver el el boato y la fastuosa Ciudad de del arte en el mundo clásico que era el mundo de Grecia hay de de Roma que se tomaba como como referente y entre ellos estaba la la belleza fíjate que Leonardo no podía ser de otra manera que un personaje un individuo pues hermoso bello en el siglo XVII Giorgio Vasari que nos lega una descripción de Eli el relato también de de muchos de sus trabajos decía esto sobre los dieron

Voz 0178 41:06 derramar sus más ricos donde sobre los seres humanos muchas veces naturalmente y acaso sobre naturalmente pero con pródiga abundancia suelen otorgar a un solo individuo belleza gracia e ingenio de suerte que haga lo que haga toda acción suya están divina que deja atrás a las de los demás hombres lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios Hinault por adquisición de arte humano los hombres vieron esto en Leonardo da Vinci cuya belleza física no puede celebrarse bastante cuyos movimientos tenían gracia infinita y cuyas facultades eran tan extraordinarias que podía resolver cualquier problema difícil que su ánimo se planteara poesía gran fuerza personal combinada con la destreza y un espíritu y valor invariablemente regios y magnánimo y la fama de su nombre se propagó a tal punto que no sólo fue celebrado en su tiempo sino que su gloria aumentó considerablemente luego de su muerte

Voz 0772 42:09 decía Giorgio Vasari cuya belleza física no puede celebrarse suficientemente a mí eso me me encanta esa esa frase pero en definitiva lo que hace es convertir a a Leonardo en una especie de de suma de muchos elementos que lo convierten en un personaje extraordinario y característico ya del del siglo XV XVI sí

Voz 0708 42:30 eso cuanto él va a trabajar en el taller de Andrea ocho negocio pues el propio maestro sequedad admirado de su forma física de su Constitución comentan que el utiliza de modelo para algunos de sus cuadros S el tiene diecisiete años eso momentos a que está ahí en el esplendor no de su juventud ahí es donde conoce también a Sandro Botticelli que hacen unas buenas migas de hecho son los dos los que quieran luego un restaurante pues sobre la edad

Voz 0772 43:00 por eso de hacer lo de la buenas migas de ese buenas tardes

Voz 0708 43:03 la mente unas buenas migas casi casi manchegas en este caso florentina y era muy interesante porque ya digo es un aspecto muy poco conocido que se desarrolla en ese primer momento Matas veces hemos oído que era vegetariano en este caso en esta etapa de hubieran Mariano te lo digo yo él la baja la taberna los tres caracoles ya bastante representativo y al final con Botticelli justo cuando se conocen haya tengo pues dos eran cómodos guapos del momento muy codiciados por las Damas por los jóvenes también porque entonces todo ese tipo de cosas no estaba tan mal vistas luego posteriormente se empezó a cuestionar un poco la sexualidad de cada uno de ellos pero o incluso hasta tuvo no ha delación diciendo que tanto él como cuatro personas más habían acostado con un modelo bueno luego eso quedó absuelto pero sí que había un ambiente enrarecido yo creo que más por envidia para este hombre te imaginas que era guapo era listo sabía hacer de todo es bueno pues eso generó ciertas controversias con sus propios coetáneos cuando crea este otro restaurante con Sandro Botticelli que se llama La huella de lastre ranas como ves el número tres siempre estaba ahí pendiente en el año mil cuatrocientos setenta y ocho ahí es cuando empieza a mostrar todas sus cualidades hasta incluso posteriormente cuando lo estuvo trabajando para Lorenzo el Magnífico o cuando esto por ejemplo para los ricos Forza en Milán él intentó en esas ceremonias sabes que él le encargaba no sólo quizá prototipos militares innovan pues todo tipo de espectáculos para animar ciertas modas au ciertas fiestas bueno pues una de las bodas Eli hizo algo que se adelantó demasiada su tiempo porque en lugar de poner garantes platos copas la lo típico en aquel momento y en cualquier corte europea el decía que no que pequeños bocaditos como tapas y que eso fuera alimentando todos los comensales hice lo rechazaron de plano porque hasta esto aquí en Valle narran a vamos a poner a un capón bien rellano vamos a poner una una unos asados bien completos Hinault pequeños platos que es lo que él preconizaba en aquella época saque hasta esos adelantó no les y lo dice que el inventa la gelatina si será verdad no será verdad pero le inventa algo parecido a lo que exige a la gelatina precisamente para Comín con inventar sus platos así que bueno si juntos vamos un poco todo pues es verdad que tenía todos los requisitos para triunfar estaba en el momento adecuado posiblemente hubiera nacido cien años antes no hubiera tenido de mejor tantas oportunidades por las circunstancias políticas religiosas había un cierto aperturismo estamos en ese renacimiento tú acabas de Zierbena y eso le posibilita para que sus ideas pues cuaje la ILE vayan contratando el problema tenía un pequeño defecto algún defecto tenía que tirar los genios sabes cuál era cuál te no salía no solía terminar sus encargos sacando el encargaban hacer una estatua por ejemplo la clase clásica estatua no de de Francesco esforzando el padre de Ludovico El Moro no la termina también es verdad que intentó hacer el doble de lo que sería una estatua anormal de bronce no cuando el encargaron un cuadro le costaba mucho terminarlo en la Mona Lisa es de los pocos así que termina definitivamente no

Voz 0772 46:09 seguro que lo vea ahora lo retoca retocar

Voz 0708 46:12 yo lo estuve tocando continuamente ser de los tres cuadros que el se lleva el Castillo de Clos cuando ya le acoge Francisco primero de los tres cuadros uno es el de la Mona Lisa porque estaba tocando continuamente entonces era un pequeño defecto tocaba tantas cosas CIA tantas actividades que no acababa de terminarlas eso fue una especie de estigma tenía cobraba bastante no le pagaba también es verdad pero tampoco terminaba Laura pero fíjate que estamos en una época de uno

Voz 0772 46:38 época el renacimiento en donde se empiezan a plantear las primeras cuestiones las primeras dudas en torno a a argumentos humanos que te tenían mucho peso en la historia del cristianismo empiezan las primeras herejía ya existen en las herejías no pero digo de una manera bastante extendida por Europa poco después en nace el protestantismo todo esto implicaba que muchos artistas pues escribieran casi de manera solapada o de manera oculta en en sus obras de arte pues pequeño símbolos pequeños guiños pequeños detalles curiosos que que Bin solamente ellos eran capaces de leer o solamente los seguidores eran capaces de de interpreta vamos a escuchar a Javier Sierra hablando precisamente del del simbolismo que ha querido ver en muchas obras de de de Leonardo da Vinci en relación a esto aquí estoy

Voz 0903 47:39 cuando tú quieres esconder algo efectivamente sí lo colocas a la vista de todo el mundo fácilmente accesible en apariencia y secreto a percibió exacto y estará a salvo durante muchísimo tiempo porque nadie prestará atención pero hay una vuelta de tuerca más y es que Leonardo era un maestro también en una disciplina digamos muy pictórica pero a la vez muy hermética de aquella época que se conocía como el arte de la memoria en un tiempo en el que muy poca gente sabía leer y escribir sin embargo sí que eran duchos en asociar conocimientos a posiciones de brazos a perfiles a gestos a vestidos a colores todo eso tenía un significado podía por lo tanto uno acercarse una de esas pinturas sí conocía los rudimentos de ese arte de la memoria podía leerlo

Voz 0772 48:31 esto del lenguaje artístico a mí me dejó Cueto en su momento cuando no Nos lo contó aquí Javier Sierra en el Cronovisor la la temporada pasada no como muchos artistas del Renacimiento jugaban con esos colores con esas formas más allá de a quién está representando no que exista mujer la Mona Lisa es eh la la mujer de Del yo cuando o que realmente este personaje puede ser uno un autorretrato de de del propio Leonardo no la la propia estética de la obra nos está dando un mensaje que va más allá y que trasciende todo eso

Voz 0708 49:04 trasciende lo bueno que tiene Leonardo es que como conocía todos los conocimientos ortodoxos y también los heterodoxos pues podríamos decir casi hasta los éticos el también coqueteó con la alquimia él o con el esoterismo fíjate lo hemos visto en la afición no con la cantidad de de autopsias que hizo de cadáveres en una época en que era muy complicado no porque se pensaba que que manipular el cuerpo iba en contra de lo que decía las doctrinas cristianas sin embargo él rompía un poco todo ese tipo de barreras porque porque quería conocer quería saber más cosas sobre él mismo y sobre el mundo les rodeaba entonces él se daba cuenta también del peligro que corría así las cosas las cuentas a las clases entonces había que utilizar el simbolismo el simbolismo sabes que mencionabas mucho además en nuestros Cronovisor es porque simbolismos es el lenguaje universal que no sirve para entender determinadas claves que ocultan en aquellos que sólo quieren que el mensaje sea conocido por unos cuantos iniciados seguía iniciado no sería iniciados conocer un poco las clanes algo de simbolismo conocemos y sabemos por ejemplo en el caso de Leonardo prácticamente todos sus cuadros La última Cena está clarísimo ya lo habéis hecho es un Cronovisor junto con Javier Sierra donde se veía claramente que cada elemento de la mesa incluido el salero incluido ese nudo Bin sino que está en uno de los laterales de de la mesa de del mantel todo estaba indican

Voz 0772 50:29 has dígame significa que conocerlo

Voz 0708 50:32 por eso él escribe kurdo pero también es crecer de forma contraria a lo que cualquiera escribiría porque siento tienes un espejo tampoco lo descifrar las porque si das a conocer todo este tipo de información que se nos pasa cualquiera no si tienes una información relevante que además se da de tortas con la DOT delante de la iglesia o de del monarca o del mecenas que tengas tú quieres vivir tu quieres alimentar te un poco de tu arte entonces tampoco puedes contar todo

Voz 0772 50:59 no no es el fue muestra no es es el recuerdo que lo comenté con con Javier fue uno de los primeros en firmar obras hasta entonces el el arte era prácticamente anónimo y él fue uno de los primeros en colocar el el nombre en en sus cuadros para bueno pues para que esas reconociera la autoría lo lo cual ya de alguna forma también te está diciendo que ese mensaje oculto que hay detrás de esa pintura es autoría de él