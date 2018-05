Cerdos que recogen firmas, bicicletas heridas, muertos que mueren...

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 5 00:11 muchos de la tarde las cuatro y diez en Canarias es viernes

Voz 0723 00:13 hasta ahora toca meternos en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 6 00:20 en el vino tenemos rodeado sabemos que usted me habla muy mal

Voz 7 00:27 tienen perfectamente lo afecta ir de nuevo que eso también agradecer que tu familia te te apoye siempre aunque yo esté a miles y millones de kilómetros miles y millones de

Voz 8 00:36 kilómetro mira qué cosa más bonita por nos llega desde Australia en este país también se emite por televisión el programa La voz pues bien la prueba de uno de los concursantes se utilizaban en nuestro país

Voz 9 00:48 a fumigar mañana tendremos porque tal diputado de mosquitos diputado de mosquitos Juan que entre otros temas el aborda también esta cuestión de de los mosquitos las temperaturas siguen en ligero descenso con vientos flojos variables en el litoral once gramos once gramos Penélope a esta hora en el centro de Castellví nosotros nos vamos no nos despedimos Hoy por Hoy Castellón comenzamos

Voz 10 01:14 pensaba o mejor dicho nos vamos con la actuación de la Sociedad Musical la Liga joder otra podemos cometer errores iban los horrores

Voz 11 01:25 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 12 01:34 con cenas Tears in the v unidad de vigilancia

Voz 0827 01:41 los Grammy Miguel Ángel Campos otros maravilloso si íbamos con logramos Francino porque antes de comenzar y meternos en materia tengo que aclarar que Miguel Ángel Campos no se drogada cuando lava la temperatura en Castellón en gramos en vez de en grados lo digo porque tal y como me expresé puede dar a entender lo contrario eh media ahora bueno ahora tampoco pero es que cuando me expresé en Castellón sí que dio a entender lo contrario magnífico profesional del que siempre que venimos aquí tenemos que desmentir que nunca se dio a la droga tenemos que desmentir que nunca se dio a la droga aunque es verdad que escuchándole en directo en aquellos años pues podrían suscitar bueno las dudas las suscite yo porque desmentir una afirmación pues estoy afirmando que quizás alguna vez se dio a la droga menos menos más claro según me dice nuestro vigilante Arturo Obregón Hinault no es así ni fue así ni tampoco es ahora para que no me corrija Roberto bueno como tampoco es cierto que el presentador de la voz se llame Javier se llama Jesús es el gran Jesús Vázquez al que yo rebautizó también en Castellón que me pasaría y claro me pillaron Lluís Jofre Manuel Pedraz a Belén Álvarez Ana Narros Esther Gutiérrez que los jurados de la voz

Voz 13 02:54 pese a su edad hacen actuaciones fantásticas y eso llevó a Javier Vázquez Javier Vázquez que no suele equivocarse mucho hacer una construcción muy

Voz 0827 03:02 él no suele equivocarse mucho yo me equivoco de vez en cuando lo siento Jesús eh ya sé que no te llamas Javier

Voz 0827 03:13 pero no es el único Bautismo equivocado esta semana es verdad que los políticos nos olvidamos pronto pero es que con Cristina Cifuentes hemos acelerado por lo menos Pedro Blanco nos dice Tsai García dejar atrás el uno de mayo y de entrar en el dos

Voz 15 03:26 Mayo quién le iba a decir el año pasado a Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre iba

Voz 1827 03:32 ser su última celebración de un dos de mayo como jefa de la puerta

Voz 0827 03:35 pues nadie nadie se lo iba a decir en todo caso quién se lo iba a decir a Cristina Cifuentes bueno el gazapo de los gazapos podría ser tropezar en una frase que comenzamos diciendo hay gente que escrita especialmente la pata bueno pues esto lo escuchó Carmen Espinosa persigo misma podríamos decir

Voz 16 03:54 gente muy despistada que mete especialmente la pata no sé si tienes alguna anécdota Inés tú que colección hasta lentas protagonizadas por Thiago misma pórtico misma

Voz 17 04:04 Martín es que es maravilloso es muy grande y es verdad que tenemos los pronombres contigo y consigo pero el pórtico de momento no hemos llegado eh no hemos llegado pórtico dentro dentro iba a negro ya lo remata muy bueno con decir por ti misma sería Jaume obediente

Voz 0827 04:25 pues no la disolución de ETA que hoy tiene su última Performance ha sido la gran noticia esta semana dice el refrán que la letra con sangre entra ya hace un par de días Miguel Ángel Muñoz Encinas con la ayuda de Álex Grijelmo recordaron como con sus balas ETA también nos inoculó su propio lenguaje organización armada miembros liberados conflicto vasco impuesto revolucionario o tregua con la que ETA llegó al máximo en el retos cimiento según comentó al ex lija

Voz 0077 04:53 como en la palabra tregua anidan tres conceptos el acuerdo dos ejércitos que se enfrentan una guerra pero nada de esto sucedía en el caso de ETA entonces por eso la palabra tregua me parece la manipulación máxima porque fue asumida incluso por la parte constitucionalista como si tal cosa no era una tregua un alto el fuego

Voz 0827 05:15 pues es verdad que ETA no es manipuló y nosotros nos dejamos aunque también es verdad Francino Roberto que en estos años nos hemos familiarizado con muchas palabras en euskera precisamente hablando de ETA y Nerea Aróstegui que es nuestra particular profesora de euskera es decir nuestra verdad años bueno pues Nerea buenas tardes vamos con algunos ejemplos

Voz 0723 05:37 con algunos ejemplos saber esta por ejemplo reivindica la independencia de Euskal Herría entonces lo primero que tendríamos que saber es querría es pueblo de ahí por ejemplo que hayamos escuchado en ocasiones Herriko Tabernas las tabernas de los pueblos los bares o por ejemplo quizás un el partido político Herri Batasuna que en este caso Batasuna viene de unidad toda alianza sería la Alianza Popular ETA dentro de su organización estaba dividida en comandos o en grupos de ahí también podéis haber escuchado la palabra tal día sí y eso es porque significa grupos luego por ejemplo se escondían en los conocidos como zulos que esto es una palabra ya de por sí vasca sólo que su pronunciación es sólo su loa significa agujero seguro que también habéis escuchado borroka se puede traducir como pelea también como lucha es por ejemplo cuando menos cuando hemos escuchado el kale borroka pues sería en este caso serían las eh

Voz 0827 06:26 en la calle no son las luchas callejeras

Voz 0723 06:28 también en los lemas de manifestaciones hemos escuchado en muchas ocasiones el euskera El Gora ETA por ejemplo lo que es el arriba los preso a preso acaso tú tú es liberad o kampora fuera lo en una cosa en la que a lo mejor no nos hemos fijado si eso era expresos ahora calles herido no presoak Calera es que es que salgan a la calle

Voz 19 06:47 que salgan de la cárcel en ese caso

Voz 0723 06:49 en una cosa el mejor unos no hemos prestado mucha atención es en los medios de comunicación vascos es decir estos medios que ETA ha utilizado para poder hacer llegar su mensaje fueron los casos de Erin que significa ad o hazlo Egunkaria que directamente es periódico y ahora escuchamos más Gara somos o de Berria que es una palabra muy bonita en este caso porque significa nuevo pero también es noticia entonces juega al a la doble palabra y luego hay otras palabras que se han apropiado ellos han acuñado con otro significado con el tiempo son por ejemplo abertzale que ahora se identifica mucho con la izquierda radical con la izquierda abertzale pero en realidad abertzales patriota con lo cual no tiene ninguna connotación independentista y algo parecido ha pasado con gudari que en realidad los gudaris es el nombre que se les dio a los soldados que durante la Guerra Civil lucharon en nombre del País Vasco y que viene de qué significa guerra bueno ese también pues ETA lo utilizó lo acuñó para los miembros que pertenecían a la banda

Voz 0827 07:43 pues nada nos comprometemos a seguir aprendiendo euskera pero ya sólo contigo

Voz 0723 07:46 vale sin ETA

Voz 20 07:50 y contra el rock and roll

Voz 0827 07:52 bueno y esta semana la unidad tenemos que dar la bienvenida a nuevos vigilantes Thiago Ribeiro por ejemplo que es brasileño y nos dice que aprende mucho español con la Unidad de Vigilancia nos envía un clásico El encima tuya

Voz 21 08:03 te tienes que trabajar lo primero lo del niño lo primero lo de la niña veranillo están mala pues no voy al trabajo hoy el cheque de verdad tu madre siempre encima tuya Gemma tuya hay siempre dando con con los mejores

Voz 0827 08:14 siempre ha estado encima tuya pues es una vez más recordamos encima de ti no encima tuya algo semejante a esto pues el pasó a Frank de la jungla esto lo escuchó Lorea Martínez que esta sí es una vigilante ya con trienios el satélite llamado mira estamos escuchando y material pesado disparando no están ya quinientos metros nuestros ni a quinientos metros nuestro ya quinientos metros nuestros no a quinientos metros de nosotros y Alberto Hernández que también se estrena con la palabra fiscala Él ya sabe que el femenino lo recoge el diccionario pero sin embargo se pregunta si es correcto porque la verdad es que seguimos diciendo con frecuencia la fiscal salvo en excepciones como esta

Voz 22 08:50 se contradice entonces la expresión malsonante pues resume

Voz 0827 08:56 Pilar Martín Nájera fiscal a escala especial para la violencia de género no cree gala pero otras veces decimos la fiscal bueno la razón es que estamos en periodo de transición en estos momentos el femenino fiscala está reconocido pero también se mantiene fiscal como una palabra común en cuanto al género el fiscal o la fiscal así que seríamos los hablantes los que decidamos pero sí que es verdad que fiscala está teniendo más dificultades en progresar sí bueno y tenemos en esta unidad varios expedientes X Javier García León nos envía el extraordinario caso del muerto que se muere y lo pilló o parados casco un programa que se llama A vivir que son dos días

Voz 25 09:41 sí con los problemas que tiene su además porque claro normalmente cuando según muerto como bien decíais observa en buen puerto no

Voz 0827 09:47 es que no no por favor no habituales normalmente cuando se muere un muerto lo divertido es que al intentar quitar hierro al asunto que realidad tampoco tenía mucho hierro caemos en otra

Voz 25 10:02 a buen puerto no

Voz 0827 10:04 a los muertos en buen en todos oye pues nos eh alguno ha resucitado dicen pero los que se mueren todos son os somos los vivos e salvo que no estés muerto claro y estés tomando cañas

Voz 0827 10:22 bueno tenemos el caso del muerto que se muere y Alfonso Martínez nos envía el extraordinario caso de la humanización de la bicicleta la bici que resultó herida en un accidente

Voz 26 10:31 sí en la Bizkaia veinticuatro cero cinco enamoró todo colisión entre un turismo y una bicicleta eh el la bicicleta esta grave la bicicleta está grabado está herido exciclista está herido lista está herido precauciones de ese punto

Voz 0827 10:48 esperemos que la bicicleta conseguido recuperarse y salir de la gravedad bueno es que la bicicleta grave está muy bien tampoco está nada mal lo del coche un Jaguar concretamente cazando una nutria esto es lo escuchó Alejandro Herreros en Telecinco

Voz 27 11:04 mundo animal los ofrece imágenes sorprendentes como la de éste

Voz 0827 11:08 qué Jaguar Jaguar

Voz 2 11:11 siria después río brasileño enseguida van a ver si lo no les va

Voz 0827 11:16 les va a sorprender mucho nos ha sorprendido es esta vigilancia la verdad es que es muy muy interesante porque al coche por influencia de quién fábrica lo llamamos normalmente Jaguar ya eh bueno y además también para no dar lugar a malentendidos imagina al marido de Ana Mato diciendo cariño tenemos un Jaguar en el garaje ese les hubiera metido un poquito de sus Borja en el porche o puerto en el porche pero al felino en español lo hemos llamado siempre Jaguar con J y además en palabra aguda con acentuación aguda e aunque es curioso es curiosísimo el origen de la palabra que está en Jaguar que es una palabra de una lengua guaraní el tupé por eso en el diccionario tenemos también Yauar con y griega que usan en algunas zonas de América pero en todo caso sería eso Jaguar y nunca Jaguar que solamente lo utilizamos para los coches aún Jaguar cazando nutrias pues la verdad es que sí que es muy sorprendente buenísimo ir del mundo animal te recordada lo llenará Life más Nos llena al ahí salir del mundo animal lo que vamos a escuchar ahora es para enmarcar en la provincia de Albacete existen dos pueblos en donde crían cerdos que aparte de esta riquísimos son muy inteligentes y muy reivindicativos son los cerdos que recogen firmas esto lo envía Alejandro

Voz 1817 12:36 y es que en los pueblos de Al Ayora Se han unido sus vecinos para poder rechazar la instalación de cuatro Mc o granjas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas

Voz 0827 12:47 es de treinta mil cerdos recogiendo firmas con todo el cariño hacia los vecinos tenía hacia los vecinos es que es verdad lo que dicen porque la cosa tiene miga y tal y como está construida la frase o los cerdos recogen firmas o nuestro compañero llama cerdos a los vecinos de Al pera ya llora y no sé qué a espiar la verdad pero bueno es el típico caso en el que el orden de los factores que en matemáticas no importa en lengua a veces y que altera el producto lo lógico habría sido

Voz 1817 13:14 y es que en los pueblos de Alperi haya Ayora Se han unido sus vecinos recogiendo firmas para poder rechazar la instalación de cuatro o granjas con cerca de treinta mil cerdos

Voz 0827 13:22 así que daría muchísimo mejor la que también sí pero bueno de todas maneras habrá ya entendemos aquella señora sería de Albacete para quedarse muerta desde luego aunque para frases confusas Francino esta que nos envía José Ángel Alonso ha hablado hoy por hoy de la entrevista que hicimos con Lidia una mujer que nos recordó cómo fue violada con dieciocho años hace ya treinta y dos años y claro dijeron esto

Voz 28 13:47 el testimonio de lidia violada a los dieciocho años ayer en La Ventana con Francino violada a los dieciocho años ayer en La Ventana con Francino queda claro que tu píldora del orden no

Voz 0827 13:57 los factores a veces sí que produce frase chirriantes como esta que es lo que nos dice nuestro vigilante bueno el buen tiempo de los últimos días está propiciando la llegada de inmigrantes a las costas del sur de España inmigrantes por cierto que al parecer llegan enfermos de paperas el vigilante en este caso es colectivo es el equipo de Informativos del fin de semana que tenían ganas de pillar Almudena López sino que dicen que es que no suele equivocarse nunca esta ocasión

Voz 29 14:29 Salvamento Marítimo ha rescatado desde el viernes a ciento noventa y siete migrantes cerca de las costas de Andalucía cuando trataban de llegar a España Se espera que en los próximos días con la llegada del buen tiempo las ONGs se preparan para la llegada además paperas más papeles de más pateras

Voz 0827 14:42 más pateras corrige a tiempo e se produjo un cruce haya entre la patera y la papel a que es una cosa que utilizamos aquí en la radio bueno se coló en la radio también tenemos el caso de una nueva ciudad en Inglaterra así el presidente de Murcia Fernando López miras ha hablado esta mañana de las infraestructuras de su región en Televisión Española ya ha anunciado que el aeropuerto de Corvera pues va abriría a finales de año con trayectos muy novedosos por ejemplo este trayecto Murcia Manchester United me lo ha liado José Aurelio paredes

Voz 30 15:16 la región de Murcia el aeropuertos estará operativo en diciembre Illa hoy podemos comprar ya billetes de avión para dos mil diecinueve Corbera Leeds Corbera Manchester United volverá a no ahí te instintos puntos

Voz 0827 15:30 son viajes de Champions son viajes de Champions ante el relato muy poco cierta sorna Hay ha dicho que es futbolero que ya eran otro destino a Manchester City también y a través de Twitter Daniel me ha recordado algo que Robinson nos ha contado alguna vez y es que cuando fue fichado para venir a jugar a España se pasó días buscando Osasuna en el mapa de España eh así que esto a todos bueno no sé si a todos pero alguno le ha pasado alguna vez te acuerdas os acordáis que hablamos de las famosas direcciones en el Severo Ochoa en vez de sedaciones José María Riol acabamos de conocer la muerte del doctor Luis Montes se convirtió en uno de los mayores defensores por el reconocimiento de la muerte digna en España después del caso de las ediciones en las ediciones en el hospital Severo Ocho bueno pues algo parecido nos envía Mario Suárez también cree que en este momento de radio dijimos ensañamiento cuando di dijimos enseña miento cuando debimos decir ensañamiento

Voz 1827 16:27 el Gobierno de Canarias ha anunciado que va a investigar la muerte de Marcela Padrón una mujer enferma de cáncer que falleció con mucho dolor y contra su propia voluntad su hijo denunció aquí en la SER el ensañamiento el ensañamiento terapéutico al que según dice le sometieron los buenos

Voz 0827 16:42 sí es ensañamiento aunque al investigar porque a veces nos encontramos con sorpresas la palabra enseña miento existe significa enseñar Lanza sí pero nunca me amén claro pero yo en castellano nunca ha oído en mi vida decir a ningún maestro que se dedica al enseñó desde luego y también os acordáis de esto doceavo pregunta

Voz 31 17:05 lo importante decimos sí un da decimos Un da por bueno

Voz 0827 17:10 decimos bueno pues esto no lo dio escuchar esto lo vigila amo lo corregimos y no lo debió escuchar este invitado que usa también el horrible once Habbo como ordinal y nos lo envía Teresa Colomer

Voz 25 17:23 pasó mi disco mi discografía yo eso ya lo dije en el disco el segundo en el nueve o enero entre el veinte y el veinticuatro venial

Voz 0827 17:34 el once bueno pues es undécimo o X I también en las otras circunstancias podría haber utilizado ordinales pero en este caso es que utilizó mal Pablo Pérez y Miguel Gómez creen que Ponseti actualizó el famoso dicho de matar moscas a cañonazos

Voz 32 17:50 yo no sé si te has es muy de motos pues hombre no es de motos que pero quizá hayan querido resolver las cosas a cañonazos de resolver las cosas a cañonazos

Voz 0827 18:03 resolverlas contra cañonazos oye no es que esté mal dicho eh pero claro no resolver cosas a cañonazos no remitiría a resolver una disputa a tortas directamente no mientras que en matar moscas a cañonazos pues sería eso lo que significa emplear recursos desmesurados para realizar cosas que son mínimas o solucionar problemas ínfimo se lo otro era cosa de piratas ya hace un par de semanas detectamos en la unidad el verbo chispa Torreal NAP otorga

Voz 1 18:38 por la apelamos ya la parte lo que tiene un naranja más claro al principio la metemos en la freidora a ciento cuarenta grados hasta que deja de chispa torpedear el aceite hasta que deja de chispa torpedear el aceite que hay alumnos

Voz 0827 18:51 el tercer cuarto del Ceas de Valencia Sonia Lus de periodismo por favor disculparme Buendía son mayores edad no pasa nada bueno pero dijimos que chispa torear sería cuando Spottorno echa chispas Torró como todo el mundo ves el salero es el salero e ir de la sal a la harina o la Fariña que esta es muy interesante también

Voz 33 19:15 dijimos que para que un gazapo se cuele en una serie de televisión tiene que pasar por muchas manos no

Voz 0827 19:20 bueno pues en Fariña

Voz 34 19:23 Linus ya pagaron paga dejar de acaparar todas las descargas la guerra las descargas casi el votan por culpa de ese cabrón y no va a pasar nada así no los van a respetar nunca no quiero que nadie me respete a base de sangre lo encontró idioma pues nosotros no les vamos a Royston

Voz 0827 19:40 Dios no sabemos si es del actor del personaje o del guionista pero es debía ser oeste y una última Alfonso Santos envía un verbo que tampoco consigue encontrar en el diccionario el verbo a sabotear de esta misma mañana tu Carboneras no necesita

Voz 1 19:56 esa sicarios para promocionar te vamos con el coaching Carboneras tú ya eres maravillosa Jaume bañado en tu playa este verano incluso te vía Tin muy cerca de carreteras esto deberán admitir que Guerrero el día que fuimos a salteados por medusas día que fuimos a saqueados por medusas a ateas

Voz 0827 20:14 es buena saqueados por medusas que es una mezcla entre asaltados ya Cy creados creados es que sería la forma correcta porque el bien el verbo viene de de saeta Saeta atea sin teníamos que cantar la canción de Serrat es las atea al cantar

Voz 36 20:35 no a mí

Voz 0827 20:38 bueno llevamos esperando esa unidad de vigilancia en la semana en la que hemos celebrado el Día del Trabajo y hoy mismo también hemos conocido las últimas cifras de paro registrado así que hoy Marta Valderrama ha querido investigar sobre esta palabra sobre su etimología

Voz 19 20:53 existen muchas personas a quienes les gusta trabajar en muchas otras que lo consideran un suplicio la según más están en lo cierto al menos séptimo lógicamente que trabajo viene del latín tripa Palin que significa tres palos y era un instrumento formado por tres estacas que se utilizaba para torturar esclavos pero también es importante resaltar negocio que es la negación del ocio salario que viene del pago que esas piensan que entonces valía su peso en oro no

Voz 37 21:29 todos los días te tienes que van

Voz 19 21:33 aunque el trabajo es tan antiguo como la humanidad en la época en la que vivimos hemos decidido incorporar muchas nuevas palabras porque hoy en día no sufrimos tanto por trabajar no por estar en paro o por tener trabajo pero precario que se relaciona con cobrar mil menos de mil euros el neologismo mileurista no existía hasta que Carolina Alguacil envió una carta al director del país ahora parece la bandera de los millennials ya que la mayoría no llega ni siquiera a cobrar ese importe lo que antes era algo excepcional porque el sueldo de la mayoría estaba por encima de esa cifra hoy lo es por el lado contrario trabajamos más horas y cobramos menos por lo que tomamos la decisión de probar suerte tenemos una idea ya Illa queremos llevar a cabo así que nos damos de alta en autónomos emprendemos no siempre corre bien pero las veces que lo hace puede ir muy bien así que cambiamos nuestras tarjetas de poner que somos directores ponemos que somos feo que significa lo mismo pero suena mejor lo mismo pasa con las acciones ya no tenemos participaciones ahora somos Holder contratamos al que es uno de los pilares de cualquier empresa de hoy en día el community manager que aunque no lo parezca tiene palabra en español Yes el gestor o el responsable de comunidades virtuales es que nos encantan los anglicismos

Voz 38 22:55 que sí ahí

Voz 19 22:58 no podemos negar que a veces se nos va de las manos nos volvemos adictos al trabajo pero ya lo decía Confucio elige un trabajo que te guste himno no tendrás que trabajar ni un día de tu vida aunque recuerden desconectar es necesario las vacaciones son necesarias el trabajo sin reposo hace del hombre un solo

Voz 38 23:22 eso sí vi bueno

Voz 0827 23:25 aquí somos muy salados un debate sí sí sí sí lo podríamos discutir debate de hecho yo cuando me lo estaba contando Marta inglés he dicho no sé yo no sé bueno aquí nos gusta trabajar y no nos falta trabajo desde luego pero el mío ha acabado Ice quedando un poco cansado bien señores si me lo permiten

Voz 20 23:45 me voy a ir pues soy un poquillo cansado

Voz 0827 23:48 recordamos nuestra dirección de correo de V arroba Cadena Ser punto com Issing algo equivocado

Voz 25 23:54 no esto mucho me voy no volverá a ocurrir