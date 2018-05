SER Aventureros: Nuevo circuito de motos Jeréz-Ángel Nieto

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER SER aventureros José Antonio Ponseti

Voz 1025 00:48 qué tal aventurero muy buenos días bienvenidos a hacer aventureros una semana más buenos días a los que van dando ahora las seis de la mañana bienvenidos al programa a través de la Cadena SER Iyad grave

Voz 4 01:02 siempre en la península aquí en Canarias

Voz 1025 01:04 a través de la voz setenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos no nos estamos levantando temprano hoy nos hemos venido esta semana en Jerez ya hay que el año pasado tuvimos está bien escapar dos a Jerez y nos gustó tanto tanto tanto dejamos tanto a ver que hemos vuelto este año intentar pagar las deudas que tenemos pendientes del año pasado así que nos hemos venido a circuito parte del equipo de ser aventurero estamos muy bien acompañados chinos han recibido muy bien dejadme que os cuente lo primero que salude la equipo médico habitual don Ángel cualidad muy buenos días buenos días qué tal estás

Voz 4 01:38 en Jerez ha recibido cuando el cariño de siempre

Voz 1025 01:41 siempre feliz de estar en Andrés hoy tenía

Voz 0933 01:44 especialmente curioso presentar seis señor ahora no me voy a aguantar la alcaldesa

Voz 1025 01:50 vamos que salió viva salió viva el año pasado dos encantado de la vida el salió viva el año pasado y ha vuelto esta este año Mamen Sánchez alcaldesa como estamos buenos días no determinado de presentar al equipo pero estoy encantado de que estés con nosotros no ponga cara de susto si saliste viva el año pasado

Voz 5 02:07 ah vale vale vale vale

Voz 1025 02:09 la sensación de que tenía hasta ahí un Bahai que está pasando buena voz sumada Chema Rodríguez buenos días Chema

Voz 0933 02:15 muy buenos días compañero te has venido con todo

Voz 1025 02:17 yo con tu sección supongo no

Voz 6 02:19 no he venido con mi asesinos viajeros que esta vez son asesinos

Voz 7 02:22 Soto

Voz 8 02:22 asesinos en moto muy apropiado

Voz 5 02:25 en el otro

Voz 6 02:26 el día que una pequeña introducción pero hoy no voy a hablar de esas así no

Voz 1025 02:30 mejor que no deja vamos a ver si hay hay una sorpresa déjame con una anécdota que nos han pasado hoy antes de ponernos a hacer el programa estábamos comiendo en Jerez y un señor de oyente de Sevilla nos ha sorprendido a la mesa al lado nos ha sorprendido porque estaba mi voz ahí cuando bocinazos como todo el mundo no sido ha dicho tú eres concede digo si se Ponseti pero de pronto se angina hoy ha dicho no me lo puedo creer John víspera decía Australia está aquí Bisbe que hacer buenos días qué tal Ponseti te has vendido de Australia han llegado a Madrid te has cogido el AVE con nosotros

Voz 1659 03:07 has venido hasta Jerez se acabo aterrizaba hace dos días

Voz 9 03:13 yo he dicho bueno pues voy a Jerez

Voz 0933 03:16 pero te digo una cosa Tarna encono

Voz 9 03:18 sí por tubos serían los Villa han dicho a mi fin

Voz 0933 03:21 lamenta claro mi conoce nadie caro quiero que me con los pero el tema ha dicho tú eres un bis pegado pero no no no hice Alex presenta me quiénes son es si cuando les has dicho que yo era John Bates venga sino todo eso y que ha dicho señora mente no no he dicho Yeles dicho no se ha dicho este se pero esto verdad yo pensaba que no existía efectivamente vamos a veces la gente no se crea en España

Voz 8 03:46 pero que te estás metiendo ya con la alcaldesa ante de pactar a porque no está lo daba Mélanie ya Gelete Nieto que suele a ver yo

Voz 0933 03:55 vivo fuera sí sí fue gracias a estoy en España gracias al cuando estoy en España han Mis amigos catalanes si le gusta saludarles en catalán ya ya estamos con la chorrada Baeza idioma porque está quemado bon día a lo bon día tutor

Voz 8 04:14 voy bien eso es todo lo que hace tienen cada al te felicito es el único vascos de Ubeda

Voz 0933 04:20 Vigo es catalán

Voz 8 04:21 antes me gusta son buenos días yo voy a saludar a viste con un Madrid

Voz 5 04:27 ah el otro ya encima

Voz 10 04:29 esta realidad saluda Ésa es que es un y ráfagas para todos y señor bueno Glazer que bueno es estar aquí en el Gran Premio de Jerez me mola que será aventureros se pega a las motos

Voz 1025 04:40 cuando venga para acá Gelete Nieto buenos días

Voz 1659 04:43 pese a todos que gustó tener P

Voz 1025 04:45 hace poquito más o menos usted teníamos en El Larguero con con Manu Carreño y hablamos de lo que iba a pasar este fin de semana en Jerez ha pasado mucho por qué

Voz 11 04:58 Nos quedamos cortos por aquel entonces

Voz 12 05:01 estamos ilusionados estamos fascinados por todo el cariño que la gente

Voz 13 05:07 que los tiene y evidentemente muchísimo más a mi padre sí bueno te voy a contar que esto nunca lo olvidaremos

Voz 1025 05:15 bueno lo primero que vamos a contar alcaldesa es que le hemos quitado el nombre al circuito de Le hemos puesto otro nombre mucho más bonito mucho más espectaculares además que lo supondría absolutamente todo para los que amamos las motos y para los que no no

Voz 14 05:28 bueno es sumar siempre es bueno y lo que hemos hecho es sumar el nombre de Jerez el nombre de Ángel Nieto por tanto yo tengo que decir ya lo saben ellos porque lo habléis yo me quedé impresionada cuando el día que fallece Ángel Nieto una calor espantoso aquí en el circuito decidimos venir a la curva de Ángel Nieto a su homenaje hubo que atravesar andando mucho circuito la gente no paraba de venir sofocante en la calor que hacía y ahí dijimos que hacer algo más no podemos quedarnos aquí Jerez tiene que agradecerle todo lo que Ángel ha hecho por por esta ciudad yo os invito que hasta el domingo se puede ver una una exposición que refleja lo que fueron los años de Ángel Nieto en las carreras urbanas que había Jerez no cuando la afición se podría acercar

Voz 0933 06:14 sí pues es emocionante

Voz 14 06:16 eh verlo es emocionante muy bueno te retrotrae y más cómodo cuando éramos casi bebé no yo por lo menos aquella época hay recuerdo muy poco no

Voz 7 06:24 eh

Voz 15 06:25 y todo eso había que agradecérselo era muy diferente la

Voz 14 06:28 la forma de he de correr y me puse enseguida en contacto con ellos y a partir de ahí hemos estado trabajando todo de mutuo acuerdo todo lo que se ha querido hacer y ha sido eso unos meses muy bonito trabajando que hoy que estos días pues aunque se ve culminado no

Voz 16 06:44 pero es una preciosidad porque además es algo que recuerdo que habíamos hablado esa noche Cialente que que todo lo que se haga en torno a tu padre es poco por todo lo que él no sábado a cambio no en el mundo del deporte de la moto is de agradecer claro

Voz 11 06:59 puso pues como ha dicho muchas veces su su granito de arena aún la primera piedra y un montón de talento y un montón de llamamiento sí

Voz 8 07:07 para que haya ya rock Brown

Voz 11 07:09 pero muy listo encima de la moto y sabía rodear de gente muy buena porque no es nada fácil además no sólo corría el corrían otros grandes pilotos se buscaba como bien sabe Mela pues la vida para tenerlo más Gori bueno era un tío muy hábil y ahora pues tenemos un circuito gracias a la a lo que hizo mi padre hay bueno creo que se fue muy pronto saludó daños y con mucha vitalidad con setecientos pero bueno yo creo que se sido feliz porque porque tenían bueno consiguió ganar un campeonato del mundo desde lo tenía en la mente pero no sólo eso ganó doce más uno y sobre todo el cariño de la gente no porque hace dos años otros años pasábamos por aquí con el scooter pequeñito que hay una foto una foto y lo veías no pero yo cuando vi lo de Madrid vivirlo de Jerez que ha comentado ahora pues me quedé aún más perplejos yo todo esto no bueno pues estamos trabajando para que el recuerdo es siga vivo hemos creado la Fundación Ángel Nieto para ayudar a la gente que ha sufrido un accidente para que el legado de mi padre continúe y bueno ahí estamos los tres hermanos luchando para que la Fundación Ángel Nieto haga cosas bonitas

Voz 1025 08:23 a ver qué querían preguntar dos me he you tú también

Voz 17 08:25 en el hombre es el que sabe empezar pues no sabe sabemos a vosotros os vais a colación de lo que ha dicho la alcaldesa es que venga dale que le ha contado ahora

Voz 18 08:33 sí me lo contó a mi a mi de pista bien

Voz 1659 08:37 el número de Gilito hace el pit lane

Voz 18 08:39 desde Angelito el plano aéreo televisivas

Voz 0933 08:42 el precioso política pasó de los sobre el nombre Ángel Nieto igualando y esas palabras otros yo flacas

Voz 18 08:48 desde la llena de héroes político a la primera político en el mundo de considerado así así de corazón nombre de tanto aficionado español como conozco lo de las gracias por este trallazo al Andreo al maestro Nieto yo siempre digo eterno Ángel Nieto y esto va a contribuir a una realidad lo dólar desde corazón Rodríguez repitió que

Voz 14 09:06 qué haces la la afición no cuando tuve que sea entrega tanto dice hay que dar algo más yo pero este es el mejor circuito

Voz 0933 09:15 hombre Ángel tenía que estar en el mejor circuito placas

Voz 1025 09:17 pero es que hoy en día ya sabes escarpias el tema político pero pronto rollo

Voz 0933 09:24 yo me gustaría aprovechar doliendo aquí a los dos expertos eh porque la época de Ángel Nieto era otra época unas motos

Voz 1659 09:31 en mi opinión me parece que era mucho más dura que la de oro incluso entonces quería ser un poco vuestra opinión de cómo era la de la Expo Caixa de alguien de motos si con la de hora qué qué diferencias veis vosotros

Voz 11 09:41 bueno dura no no no creo dura no muy por el estilo esto es muy duro en la época que ella también yo creo que era más peligrosa dado embustero igualmente

Voz 0933 09:49 queríamos al peligro si mucho más peligrosas sin duda mi padre

Voz 11 09:52 perdido muchos compañeros mi padre corrió corrígeme si me equivoco pero en la en la isla además de una vez y creo que ellos sí sí dijo no vuelvo a casa

Voz 0933 10:02 es un amigo Santi resaltó la vía doce más uno precisamente

Voz 11 10:08 te digo que era más peligroso era diferente no había tanto tanto sponsor tanto dinero tanta rivalidad amigo será más más una aventura en la pasión esto seguir siendo pasión evidentemente por medio claro pero bueno yo creo que el el concepto es lo mismo dos dos dos ruedas sin motor las motos aquellas de mi padre las que luego hablaremos de esto corrían doscientos cincuenta por hora igual que las de Moto3 ahora iría el concepto es el mismo

Voz 1659 10:38 ganar aquí salgo es mucho más mediático que gracias a que sea más mediático gran parte de culpa tiene Ángel Nieto porque cuando venía de ganar un Mundial Se pegaba hasta con el mismísimo caudillo para decirle que había conseguido televisar

Voz 19 10:53 las motos en España llegar a toda la gente y cuando se bajó de la moto como piloto estuvo como comentarista un montón de años estuvo haciendo equipos estuvo fue Curro como el suyo

Voz 1659 11:02 edad cuando tú estabas el equipo con Emilio Alzamora consiguió tal Zamora fuera campeón y cinco en un momento en el que era una especie travesía del desierto para el motociclismo español era el más grande te lo juro pero dentro y fuera de la pista

Voz 20 11:13 ah pero que tiene más malo para ti eras para ti y eso es lo que sabéis porque nosotros no tenemos ni idea que tiene más valor los doce más uno

Voz 0933 11:23 lo que consiguió o porque Ángel Nieto se lo tuvo que currar tuvo

Voz 20 11:29 que irse de Madrid Barcelona dormí en una frutería irse a darle la brasa al jefe de una escudería estar todos los días en la entrada cuando no era nadie cuando no tenía que comer que tiene

Voz 0933 11:44 más valor esos que hizo antes de ser alguien o lo que consiguió después que tiene más yo creo que todo ahora mismo yo creo que todo pero

Voz 11 11:52 no pero a mí sí me dices oye Gelete tienes que hacer lo que hizo tu padre

Voz 0933 11:57 pero es casi seguro que no lo hago me lo que me gusta es que el que no haría a uno

Voz 8 12:02 para eso hemos vuelto

Voz 11 12:05 buenos a ser el niño de catorce años dejar tu familia a dejar tú tu ciudad dejar todo por por por por un sueño que apenas sabían lo que era más motos me paré lo había gente famosa ahora yo quiero gente joven quiere ser actores tienen se modelos imperantes ser piloto de motos porque era una locura pues no llega Poncio

Voz 0933 12:25 claro a doce más o a uno más o a los que sea así pero dar ese paso él se paso yo creo lo que es más ancho dos mucho sólo tiene mucho más valor yo veo eso sí estamos los pionero

Voz 1659 12:39 tiene mucho más valor

Voz 0933 12:40 que todos los que vinieron después como Santana dio ese paso creo que pues conseguir o no porque tu padre lo pudo conseguir o no se intentó no se tuerce la suerte en ese momento

Voz 20 12:54 en el que el jefe de la de la de la escudería le dice no le abra la puerta este tío

Voz 0933 13:00 tú sí puede pasar gato por sí

Voz 20 13:03 la vida luego el estar ahí en la en la en la puerta de la de la fábrica dando la brasa y tal tiene mucho como tú

Voz 5 13:11 pero a su malo

Voz 0933 13:13 no valoro más eso yo valoro más eso que lo lo Mi padre me contaba nueve la frutería cuando está viendo a me decía me voy a casa ya hacía la maleta pero cuando estaba haciendo la maleta decía me quedo porque quiero conseguir mi sueño no pero pero lo que lo que lo que se parece a lo que hizo tu padre en ese momento es lo que hace muchos estudiantes que salen del país muchos trabajadores que dejan Españas para no

Voz 8 13:37 porque es un sueño y lo que conduces pero ese valor queda ahí lo tienen todo

Voz 0933 13:43 los españoles que salen de España buscarse

Voz 8 13:45 vamos a saludar digo yo lo digo yo que hacerle la sede yo sé

Voz 1659 13:53 es un ejemplo de lo que dice saliendo mal la película un ejemplo de lo que te saliendo mal la película es lo que hizo en su día Fernando Martín con la NBA claro y tiene un mérito enorme y Fernando Martín no ganó ningún título de la NBA por ejemplo

Voz 13 14:06 por eso el ejemplo contrario a lo que fue angelito eso sí los pioneros hay que íbamos venera pero hay muchas pero esto que que que que cuesta hacer ese paso

Voz 11 14:13 no porque la a tu familia dejar a tu vida pues no es fácil y al final pues lo hacen los superclase

Voz 14 14:18 esta mañana contaba un aficionado porque a Jerez la gente te puede contar muchas anécdotas Ángel Nieto no decía que era menor de edad ese no se enteró ni sus padres hice vino para acapara Jerez precisamente uno de los premios que que está entregado eh fue la persona estaba dirigiendo aquel Motoclub tuvo que llamar a los padres que el niño está aquí que está bien que se ha venido a Jerez tiene no sé es si esas esas aficiones

Voz 8 14:42 no sé si era para todos los públicos

Voz 20 14:46 pero sí sé que te desteje corriendo que es antes que nada este año

Voz 0933 14:52 Adrián tienes que ir

Voz 21 14:54 por eso que tienes que vamos a fichar baile charangas desde estamos estamos hoy en el poder

Voz 5 15:02 a ver si día que para Radio Barcelona

Voz 0933 15:07 la tu venta la feria conmigo del que te ya pero

Voz 5 15:15 sí

Voz 0933 15:19 María Australia pero eso de que coincido a la feria de las motos ha sido casualidad o la avisó otros me había pasado otras veces el problema no es ni del Gran Premio de la feria en Jerez es por la Semana Santa del Rocío poner la feria en Jerez en la semana que no tenía aquel miércoles Hesperia salía el rocío teníamos que lleva la feria el veintiséis de mayo se que nada creo que tenemos que aprovecharlo porque yo creo que mucha gente bronco sí sí verdiblanca hoy y mañana

Voz 14 15:45 pondré colores de Gere no sé nada

Voz 0933 15:47 el domingo voy a venir con lunares que es la feria

Voz 5 15:52 la verdad que busca

Voz 8 15:53 sí

Voz 20 15:54 hay hay un lujazo motos verdad lujazo plazo de estas gracias sí oye con qué vota va a salir porque en Madrid sí subasta distinta los hermanos

Voz 11 16:04 es complicado llevarlo todo esta es muy difícil hay que llevarla diez mil Karel intentando lleva lindo Pablo lleva

Voz 20 16:10 era una Derbi ochenta mole que vamos a volver a la baja su Martín también voy a sudar llorar voy a disfrutar me he alegrado multa gracias gracias

Voz 1025 16:19 hacemos una mínima duda ahí seguimos con base

Voz 3 16:59 sí está bien

Voz 6 17:25 estoy dolido no has conseguido Tony Allen la pregunta pues mira no lo voy a la borrosa me haría ilusión tener en quince centímetros más sabes vamos a pensando que inteligente romano cincuenta centro tendrá voz tuyos pagando gusano genera un Caputo alrededor suyo debe tener nunca pudo alrededor mío

Voz 1 17:47 ir un poco pavo verdad

Voz 6 17:52 los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero Trini el programa más ánimo de la Ser este programa necesitan veterinario cada semana me encuentro y Cadena Ser

Voz 23 18:07 yo quiero que conozca a mi amigo

Voz 0933 18:09 a mi mejor amigo hola cómo se llama

Voz 23 18:12 triquiñuelas tanto gusto gusto es suyo

Voz 27 18:37 no

Voz 4 18:42 seguimos es de Jerez

Voz 1025 18:44 que estamos haciendo hoy este programa especial de Ser aventureros

Voz 28 18:47 Nos hemos venido a toda la tropa

Voz 1025 18:49 que ya veis que de hablaba como estaba por teléfono desde Australia aporto como que tienes que tiene tiene sí a la espera que no te oigo bien que te abro el micro ahora sí te diría bien haber tengo hoy en la tiene llena de aterrizar hace

Voz 8 19:05 bueno es muy que te con el cine no tuviera eh te cuento chino tiene cuando yo voy a Australia el jet lag me dura un día como mucho si es que lo tengo y cuatro gente joven

Voz 29 19:16 pero bueno en nada estamos también como

Voz 20 19:19 Gemma me has caído un invitado lujo

Voz 1659 19:22 sí porque como esto será aventureros digo pues un aventurero y es que tiene treinta y un años lleva treinta y uno pero eje más delante de su vida porque llegó al Mundial con quince añitos lleva viajando alrededor del mundo el hombre ahí voy de XXIII

Voz 10 19:34 esta será su decimosexta vuelta al mundo se llama Héctor Barberá es el piloto del equipo HP cuarenta Pons piloto de la casa de los cuarenta principales pero uno de los nuestros ha bajado esta temporada de Moto GP a Moto dos

Voz 7 19:47 por qué

Voz 10 19:47 qué hago porque no tenía poco Moto GP pues se quedó sin moto que te lo diga el mejor que yo pero me gustaría que explicase una cosa fundamental de quinientos centímetros cúbicos has pasado dos contabiliza los quinientos los quinientos

Voz 8 20:03 dos mil dos es lo mismo pero de otra forma que Bermejo calentando vete bética

Voz 10 20:11 son motos de cuatro tiempos antes eran de dos te digo agradecimientos de guardias

Voz 20 20:15 claro

Voz 10 20:15 pero tiene una aparte de todo lo que he viajado de alrededor del mundo hay una cosa curiosa al bajar de categoría

Voz 1659 20:20 ya necesita ganar peso ahora mismo yo que soy un tío ese pelea permanentemente por perder peso podría regalar tranquilamente los cinco seis kilos que dice que le faltan las pasa canutas y no los gana

Voz 8 20:33 a mí no me todo cómo estás buenos días no nos gana tú no lo verá por ser muchos hombres unos cuantos pesa

Voz 0757 20:41 peso comunión con todos y sentí nueve equinos pero hay un límite que es moto más piloto si no me faltan ocho kilos que las

Voz 0933 20:49 ocho kilos y lo llevan a modo

Voz 0757 20:51 a la moto es estar están hechas para llevar ese peso adicional claro entonces la pretemporada con muy buena pero cuál

Voz 11 20:57 pues no siempre son mínimos

Voz 0757 21:02 la cosa es que a raíz de ahí denominado de encontrar bien claro está intentando cogerlo yo para no ir a la moto o cuando pones un peso muerto en la moto pues te lastra mucho tengo

Voz 0933 21:10 sí cuando tú ibas el peso el título

Voz 0757 21:12 moverse encima de la moto eh sí sí

Voz 0933 21:15 sí lo gerente supo esos ocho del Barça

Voz 8 21:19 a la ella amplias

Voz 0757 21:23 no no hay bueno pues al final piar el peso

Voz 1025 21:26 en grasa Fassi pero pero pero pero ya ha dado el mundo abierto algo o no

Voz 0757 21:30 sí lo que pasa es que entramos mucho en bicicleta aclara que cada vez que sales son mil quinientas calorías que luego comerlas y de calidad que no sean calorías es muy complicado oí coger peso pues si el al final coger un kilo y medio dos en un año de músculo es muy complicado

Voz 7 21:45 lo que obligan a tener ese peso bueno pues

Voz 0757 21:47 eh para ahorrar la son ya así tenga más

Voz 6 21:50 pero además igualdad igualdad

Voz 0757 21:53 diez en la categoría al ser tan pequeñito y ligero pues con pilotos grandes pues había una diferencia con la moto entonces de esta forma lo que hacen es X

Voz 0933 22:02 poco comienza con casi todos Un

Voz 0757 22:04 piloto por ejemplo yo hubiese mi compañero que hace un ochenta y cinco ochenta y seis que es grande Él está perfecto con el peso ignorar Hoyos el pequeñito uno sesenta y ocho claro porque no

Voz 0933 22:12 a ver si todo lo de crecer más no te has planteado todavía no

Voz 8 22:15 ya tiene que ser peso además de calidad

Voz 0757 22:21 podría coger si lo lo claro me pasó me vengo aquí a la Feria de Abril y hablará de los caballos

Voz 6 22:27 yo cojo para eso no a vueltas

Voz 8 22:34 se trata de acabar la carrera

Voz 1659 22:37 ahora esa medida el peso llegó a raíz de la polémica que en su día levantó con Dani Pedrosa volviéndose y me dio vida a un dos y medio fijaos ha llovido pues dos mil cuatro dos mil cinco ganó a su rivales se quejaban de es que no pesaban nada hacía ganar en aceleración de gastar menos los neumáticos la frenadas a partir de ahí se puso un peso mínimo al conjunto moto piloto y eso lo está padeciendo el bueno de Barberá

Voz 1025 22:58 todo esto no deja de ser un programa de viajes de aventura cuéntame con todos los años que lleva viajando hay algún sitio que te hayas apuntado en la libreta decir oye

Voz 20 23:07 pues aquí hay que volver porque aquí hay que venir ahí

Voz 1025 23:10 eso te hace un rato no bueno yo creo que

Voz 0757 23:13 el conductor cada país tiene una esencia cada viaje tiene una esencia lo mejor

Voz 0933 23:18 por yo creo que la experincia más grandes detenido en todo este

Voz 0757 23:20 eh camino dieciséis años dando la vuelta al mundo sin yo vengo un pueblecito muy pequeño que es Dos Aguas doscientos habitantes el que Provenza

Voz 0933 23:27 el Valencia son nunca haya montado en un avión y el primer triunfo Japón directa a través de lo mejor de de no

Voz 0757 23:35 los viajes para mí la acompaña me da igual el sitio donde estás y la compañía es buena si lo más complicado es encontrar eso

Voz 1025 23:41 tiempo va a entre carrera

Voz 8 23:43 su carrera dar todas las vueltas a ver cosas que te apetece o no

Voz 0757 23:46 sí sí por ejemplo a Japón pues y estaño me fui ocho días antes y con un amigo oí pues recorrí un poco más o menos no y cada vez que entre carrera de carrera por ejemplo este año creo que eso coincide Tailandia Hay luego hacemos la gira que es Australia hay que a una semana en medio pues se aprovecha para no bien está me sentí en las tiendas pues bueno más que dándote en cada país un poquito de vas conociendo pues mapas a dedo de perder el pasaporte

Voz 20 24:12 sí eso eso no puede ir

Voz 0757 24:15 a dos días de ir más tarde debe me doy cuenta que me voy que tengo que viajar a Australia que estoy en Japón que no tenga el pasaporte y hará que ya al equipo que siempre perdiendo todo he perdido a esta exigencia Kinsey o más basaban incómodas gracias al final estaba metido entre el coche por el sillón bueno

Voz 0933 24:31 es esto es una estrella que lo pasa muchos pilotos a Lorenzo yo lo he visto en el aeropuerto de Narita Tokio buscando el pasaporte la entrada de ninguna manera que tiene apareció de repente en un bolsillo

Voz 7 24:43 qué buscas eso viaje cuando tuyas si tienes unos días en Japón Malasia o donde sea ir que lo que te interesa te interesa ITA zonas despobladas a la naturaleza de interés a la gastronomía que cuáles son los intereses de esto pero

Voz 0933 24:57 era como se cuando vosotros

Voz 1236 25:00 puedo correr antes que no tenga nada que ver con las motos au buscase otro

Voz 0757 25:05 no me han son dieciséis

Voz 0933 25:07 no entonces con diecisiete años y las cosas claro abusaba de dieciséis años en Brasil dejada piscinas con dieciséis años en Río de Janeiro imagínatelo

Voz 1025 25:20 sí que estamos un poquito más ahí tampoco pero más

Voz 0933 25:24 se ha negado a encontré en la región de no te digo mira os da una vuelta a dormir que ya es un archivo de la a estudio

Voz 8 25:32 a me preguntó tanto viajaba no me tuvieron que se pierde

Voz 0933 25:36 es un turista o menos depende por ejemplo depende quién pagó

Voz 5 25:40 no

Voz 1236 25:41 a ver cuál es la lista

Voz 8 25:44 bueno

Voz 1236 25:44 he visto siempre que España es las preguntó él venga promete

Voz 0933 25:48 pues queda asiento del avión es el más cómodo para ti a hay cual eliges tú a mí

Voz 0757 25:55 no pequeñitos sin ninguna duda los de la salida de emergencia no porque ahí la gente se pone Le pide más pequeñito

Voz 7 26:01 buenas todo es que tiene esa es que siempre lo usan para

Voz 0757 26:03 niños los cuatro puedan en el medio como si pequeñito me pongo me bajo la maleta me pongo la maleta

Voz 0933 26:10 no te vayas no te mira mal es vida perfecta

Voz 0757 26:13 si además como se levanta el la televisión siempre pues a mí me hayan atención Sandra decisión me ponga de paz

Voz 0933 26:18 entonces no pone la maleta en business pero

Voz 8 26:23 además a una cosa no lo veo también viajó un montón

Voz 0933 26:27 pues yo también tengo mis prefieren que es para mí es el mejor nosotros este tío esto es mío porque un porque sí

Voz 1025 26:33 que tú tienes alguna también preferente algún alguna cosa de en medios yo siempre ha sido China

Voz 20 26:38 cuando tú das la tarjeta enmarque en la entrada si hay un detector de

Voz 8 26:44 yo estuve yo soy el segundo más tonto de porque al más tonto me lo ponen siempre detrás que me está tocando las pelotas bien

Voz 5 26:51 los captores

Voz 8 26:57 piensa que sí

Voz 20 27:00 segundo más tonto para evitar al más tonto lo veo lo que hago es ponerme en una fila donde no hay nadie detrás mío al lado de los baños que es donde no quiere nadie el ruido porque tal vez meses espía son de ayuda a dormir al lado de la venta ayuda a dormir así que no hay ningún monopolio que te ha muerto a la vez

Voz 1025 27:19 no la siento que es lo que más me con la

Voz 8 27:24 bueno pero tienen porque yo lo razonado

Voz 0933 27:27 a la pregunta si si si es verdad lo de

Voz 0757 27:31 doce Horcajo dicen el que a mí por ejemplo no me gusta no me toquen

Voz 8 27:37 a mí tampoco estoy entre los dos

Voz 0933 27:43 amigo o una amiga

Voz 8 27:45 sí a un desconocido que no

Voz 0933 27:49 oye yo respeto mirado este esto ya no medias las como hombre ateo me me me lleva momento que estoy así que me he quedado mañana

Voz 8 27:57 pero oye donde beso de estoy bien bueno estoy tayiko

Voz 1236 28:06 sí con los fans que hacen que son Stoner todos los fans

Voz 0933 28:10 y bueno me refiero a que yo quise vas a los sitios y te dan una mano lo que sea no tengo ningún problema pero lo del avión y es como ver

Voz 8 28:18 pues muy bien claro claro

Voz 0933 28:22 Zidane arrebatan todo solo

Voz 8 28:26 mira trapo poner a la salida es Aitor ya iba

Voz 0933 28:33 no no lo conozco no sé de qué es claro los aquí cada vez mejor si actuando unas palabras y viaje simpático tal no es igual hay que te caiga encima la gente te salud

Voz 20 28:48 pero aquí es raro que te abre que salude pero no quiero que me hable

Voz 1659 28:54 bueno yo creo que lo que tenemos que comer a preguntar algo sobre motos no importa

Voz 0933 28:59 no no no yo te quiere preguntar así como los porteros por ejemplo tienen periodos de miedo es cierto miedo fallar de portero

Voz 8 29:11 a la pregunta porque donde sus opositores edificio me es terminar la pregunta te diré

Voz 1659 29:24 no yo quería saber si en la moto tenéis tenéis rachas de miedo si es decir en el que te sientes más inseguro de repente por lo que sea por superstición por porque un día te salió algo mal y tal tener momentos de esos

Voz 0757 29:35 no yo creo que el día que un piloto de motos tiene miedo tiene que pararse el si se tiene respeto se tiene respeto nuevas en con la moto pues no estar frenando al límite no tiene está el pero la palabra miedo yo creo que cuando piensas en miedo piensas en hacerte daño en que te vaya a nadar en que te pase algo entonces ahí tienes que parar los respeto cuando lo pierde restricciones al respecto se dice que cuando lo pierdes es cuando te caes excepto Márquez que pilotaje repletos

Voz 0933 30:03 pero al resto yo creo pero estamos con margen

Voz 0757 30:07 vale cada uno pone lo tiene una forma

Voz 1659 30:09 Lorenzo reconoció tras el accidente de Montmeló dos mil ocho su primera temporada en Moto GP iba lanzado hasta sacarla en Montmeló en entrenamientos Se pegó un palo tremendo conmoción cerebral estuvo en el hospital varios días hasta que recuperó la memoria no para de repetir que lo había pasado dónde estaba quién era luego reconoció sentir miedo tardó como cuatro-cinco carreras hasta que se les pasó ese miedo y lo reconoció públicamente luego superstición Heath esto sí veces muchísimo que un día en el que ha salido todo como tu piensas que te vas y con una cabreado

Voz 0757 30:40 el inicio de temporada hizo una pretemporada bastante buena y me da bastante bien a la categoría esta categorías muy diferente a lo que ella había conducido anteriormente ya sea haciendo en diez cinco dos y medio o MotoGP son motos con potencia en su medida pero con potencia y me montado en esta a modo de la potencias cero y es imposible caer caer T por orejas que se dice Godall las motos no tiene nada

Voz 0933 31:02 mientras tanto las mucho más lo es muy fácil

Voz 0757 31:05 eh que su entre comillas

Voz 8 31:09 el cierto es ninguno de vosotros tampoco

Voz 0757 31:14 por ello para ir rápido pues claro entrar rápido conducir fino llevar la moto en el sitio tiene tienes otros factores pero por ejemplo dando el gas de verdad de fácil cualquier persona podría montarse una Moto2 yacer así porque en la moto no te va una dos y medio te diría ni se le ocurra o incluso con una Cientoveinticinco las redes citas una ciento veinticinco de la época pues el sesenta kilos sesenta caballos Ia que aunque lo caballo esto hablamos de ciento sesenta kilos ochocientos setenta una goma de ciento noventa contra una de sesenta Easy hablamos de ciento veinte caballos claro es relativamente pues una Moto GP es el mismo peso o menos peso con casi trescientos caballos seguras de hablar de otra cosa de los hablamos de los centros

Voz 1659 31:57 setenta kilómetros por hora de velocidad punta eh en cualquier caso

Voz 8 31:59 a veces sitúe lo que he leído

Voz 0933 32:03 yo trescientos cincuenta y ocho

Voz 0757 32:06 desde Moto GP la es cada vez la sensación me está costando adaptarme a no correr a qué tengo que dejarla pasar por el centro la curva porque si pierdo dos kilómetros por hora en el centro de la curva como cuando de llegar no hubo no han no tiene acostumbrada MotoGP es lo contrario te tienes que parar mucho levantar la moto para coger el neumático que la potencia vayan neumático es otra conducción totalmente distinta yo no pensado en ninguna de esas tres carreras que tengo miedo sin embargo todo lo rápido que yo puedo ir au como no me estoy encontrando bien encima de la moto qué sucede cuando te encuentras encima la moto que viene a la vía

Voz 0933 32:39 claro enfada que frustrara que no para que todo porque tiene porque no es un problema

Voz 5 32:46 no

Voz 8 32:50 hemos encontrado el problema pero oye que no te voy a preguntar porque venga remata

Voz 0933 32:56 vela no no entra en el conflicto este de de Márquez y Rossi no no voy a entrar ahí pero lo que te voy a preguntas en el fondo eso le viene bien a la moto no yo a acuerdo no deja meter cómo deja la define bien porque la prensa vende las televisiones venden la Se habla de la moto ir al final eso ha se trata de vender

Voz 8 33:15 producto de la moto o a nosotros que Hamptons no no digo que no les digo entonces digo a la moto general claro al circuito al soy yo creo que sí

Voz 0933 33:23 vamos que hay una expectación

Voz 8 33:26 que venga tú que yo te he visto en la rueda de prensa eh cuidado no puede decir esto

Voz 1659 33:31 yo soy de los periodistas creo que incisivos de los que mete en el dedo en la llaga me gusta preguntar hay que preguntar no pero esto llega un momento en el que genera una cantidad de de mierda ISE ponen el ventilador en Marte

Voz 8 33:41 ya esparce llega a los que nos gusta

Voz 1659 33:44 los que llamamos esto no no mola nada porque además se acerca a los carroñeros que nos acercan cuando hay motivos deportivos para hacerlo

Voz 8 33:50 no somos nosotros otras tenéis Licencia para matar de estoy aquí no llegamos ni a carroñeros

Voz 0933 33:55 a mí no me mola pero soy consciente de que esto genera mucho ruido no eso es igual que lo malo de la mano de Marcelo tío lo mismo que salgamos de ella fue mano efectivamente pero en el minuto cuarenta y seis y veintitrés segundos cuando el hábito había dado un minuto del tiempo reglamentario con cual está fuera de tiempo

Voz 5 34:10 para hablar de ella no vamos a ver en que al jugador entrábamos al poderoso salvo deprisa

Voz 1025 34:18 pero me quedan treinta segundos para Héctor quién decir algo que no haya podido decir entonces esto

Voz 0757 34:25 sí la verdad que todo lo viajeros que estén por la zona no ciudades la premio que van a decir porque marque pues es verdad que se excede en algunos sitios aquí o lo quiere eso no es de Valentino huele mal que pero el espectáculo lo es impresionante

Voz 0933 34:44 claro entonces de Valentino

Voz 7 34:47 es que todo no

Voz 0933 34:49 ya

Voz 0757 34:50 no pero sí jugar mejor en Madrid que el Barcelona pues se del Madrid Barcelona tengo que ser tú

Voz 0933 34:55 a esta velada en estado está aquí me gusta Cristiano el equipo es el baremo

Voz 0757 35:00 ya

Voz 0933 35:00 son motos ni equipo soy yo y ahora mismo está jugando mejor Márquez que a mi me gusta nosotros somos Barber

Voz 8 35:09 a partir de hoy que se pero nunca del Madrid una cosa que tú seas Héctor Barberá damos la bienvenida a la causa con una suerte lo mismo toca la pierna

Voz 5 35:25 oye podemos volver puede volver a

Voz 7 35:29 la moto grande como Moto GP o un paso es irreversible

Voz 0757 35:34 no bueno al final esto funciona dependen de las que de Si somos campeones del mundo está claro que quieren aquí al final hoy vales mañana no vale sales estaban casa horas lleva no sé cuántos años de una moto oficial es lo que tú te ganes en la pista tengo los medios porque tengo un equipo

Voz 0933 35:49 bueno tengo una moto buena

Voz 26 35:51 me falta peso

Voz 0933 35:54 la toparán

Voz 0757 35:55 de kilómetros Si tocar porque claro llega aquí ahora me pongo a mira del dos mil quince en el dos mil quince ya estaba aquí passing y Pasini hace un año y medio que aparece por ahí porque no estaba normal las Sari no se estaban en el dos mil quince la misma moto la misma categoría

Voz 0933 36:08 a base de rodar yo acabo de aterrizar necesito un poquito de tiempo en el que no hay margen imagen Doña no pudo ganar uno Melo este fin

Voz 1659 36:16 semana no pero estoy convencido calor de la temporada así no

Voz 8 36:19 con el primer gol no porque tiene que bien contra esa sensación a todos los deportes sale bendecida aquí que no sepa ojalá digo para subir al podio

Voz 1659 36:29 a este chaval me dijo a mí con quince años en su primera temporada en el Mundial la también tenía el Team entonces yo no me acuerdo

Voz 0933 36:35 pues no se les veintí pico el día antes de la carrera de Donington Park sin humo coso

Voz 1659 36:43 deje de dieciséis años de dieciséis años visten me Mela mañana voy a ganar y cuando en la carrera voy a decir quién me voy de este equipo porque no me hacen ni caso hebreos

Voz 8 36:51 no vamos a proyectar de cómo va a sacar el Michael

Voz 0933 36:55 yo que tengo ritmo que Braga lo veo que no se digo bueno cojonudo el otro día relájate y olvídate ya lo diera más adelante ahora el disidente ganó la carrera dijo me lo encontré pide de un abrazo escondido camino del podio

Voz 30 37:05 lo digo me dijeron que no tenía diez como lo ha dicho

Voz 8 37:09 los dos hijos eso fue lo dijo eso fui al equipo de Irán en ese momento no mezcló el sabor de la primera visita a la disputa Nápoles

Voz 1025 37:18 cómo hubiera sido aquello de todo irá bien no te hicieron caso lector un lujazo mucha suerte para toda la temporada

Voz 0933 37:26 nosotros no hacemos una mínima parte

Voz 1025 37:28 seguimos con más historias Center aventureros

Voz 31 37:54 bruto amigo mío de en cuanto he sabido que está más Casio sorpresa no me he movido de aquí recuérdate desea es un vino gracias bruto nunca os rechazar un de tus ovejas

Voz 32 38:10 SER Historia con Nacho Ares todo lo que quisiera saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 6 38:20 era mejor que te diga la verdad media verdad ahí todo menos la verdad

Voz 33 38:26 lo más lista Carlos

Voz 8 38:29 cómo de

Voz 1025 38:52 venga que tuvimos en Ser aventureros tengo aquí la tropa de charla con Héctor Barberá pero antes dejadme que os recuerde que una de nuestras chicas preferida se trabaja aquí en Jerez es una auténtica crack nos han preparado un montón de citas que pasan aquí en torno no sólo a las carreras y no a un montón de cosas más que podamos ver en Jerez así que vamos con Ana buenos días Ana el reportaje

Voz 1537 39:20 el Gran Premio de España de Motociclismo el pistoletazo de salida de las grandes prueba deportiva que acoge la

Voz 0933 39:25 novicia de Cádiz en junio dejamos Jerez

Voz 1537 39:27 en otro nadamos a Tarifa ha cambiado en el asfalto y el motor por el mar en la playa se celebra hasta cuatro prueba del mundial de kitesurf la disciplina de vela con mayor crecimiento en España Se busca el salto de mayor altura la Bizancio alcanzada en vuelo la mejor embajadora de Tarifa Gisela Pulido diez veces campeona del mundo de este deporte premio Guines internacional está barcelonesa ya es hija adoptiva de la provincia de Cádiz no se separa de este rincón Meca internacional del viento

Voz 34 39:55 para mí tarifa lo estoy con diez años aquí para poder ser profesional de este deporte y la verdad que tiene unas condiciones increíbles para practicar tanto kitesurf como Winston hace que que miles y miles de turistas deportistas regresan a disfrutar de las playas de los vientos durante todo el año

Voz 1537 40:12 muy cerca de Tarifa en Sotogrande llegan Julio el Torneo Internacional de Polo se celebra desde hace cuarenta y seis años más de treinta días de competición cerca de cien mil espectadores es el único torneo Gran Slam del país y uno de los cuatro del mundo en agosto llega un clásico las carreras de caballos de Sanlúcar evento de interés turístico internacional en este dos mil dieciocho cumplen ciento setenta y tres años seis días de carreras de ejemplares pura sangre en un hipódromo natural más de dos kilómetros de playa de Sanlúcar de Barrameda en el entorno de Doñana en octubre el protagonista es el golf Valderrama sede de la Ryder Cup es el escenario del Andalucía Valderrama Máster la única parada en España o el Tour veo de este deporte de momento no quedamos en Jerez Rufino con el Gran Premio en la catedral del motociclismo

Voz 1025 41:09 bueno pues seguimos en Ser aventureros de todas las actividades que se hacen que te pasa

Voz 7 41:15 lo que yo tengo que reconocer que a mí la moto nunca me han interesado

Voz 1236 41:18 mi un momento no nada nunca pero bien este sábado este domingo tuviese voy a ver a volver a partir de ahora soy director barcelonés de Héctor Barberá no de las motos somos

Voz 8 41:31 que se le está clarísimo que este era el piloto ideas a este tipo de programa porque especialmente quedó como esta son muy no muy suelto muy vivo muy divertido tiene más evidente es el Mundial he dicho una cosa cuerdo

Voz 1659 41:46 muy cuerdo les que no hay locos en la parrilla de Moto GP de Moto2 igual Moto3 el maestro nietos se enfadaba muchísimo cuando ya que ejemplos te están locos para saber decir dice no sé

Voz 19 41:55 está en la cabeza muy bien amueblada locos muy cuerdo

Voz 1659 41:58 tienen un valor tremendo el mono tú sabes lo que es una persona

Voz 5 42:02 sí

Voz 1236 42:08 yo cuando trabajo son muy indicó que no conoce que es un profesional donde Eduardo de acuerdo cojan el tú no voy a repetir más veces el peliculón que ha hecho bingo

Voz 8 42:17 pues la pelota a la pelota eso

Voz 1236 42:20 la decisión no es verdad

Voz 8 42:22 se ha hecho un peliculón que lo está terminando de montar verdad debilita que es impresionante la hacía el Montano

Voz 1 42:33 ahí va

Voz 7 42:38 viajeros asesino

Voz 1 42:45 Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 6 42:51 habrá vengo de Jerez acuérdate de que cuando hay te un asesino en Australia tú

Voz 8 42:56 la verdad es que no perdamos

Voz 6 42:59 la acojonado yo pues estamos en Jerez que vamos a traer sido moteros en moto pero viajes se lo voy a a veces una muy mal eso Chema de lo bien dato cara no nos vamos a para para para para si vas en moto viajes no ponen el Museo de Cera me lo que vale pues pues pues a los decía

Voz 7 43:24 no voy a hablar son uno que fui de una idea en Guatemala del dos mil doce al dos mil diecisiete mil quinientas personas asesinadas desde motos asesinos moteros gente que van en moto sicarios que van dos en la moto ir

Voz 8 43:40 vaya vaya que he que te que te parece eh atrás del típico viajero tíos todos lo es pero me está gustando más ahora que hace treinta segundos todo esto

Voz 7 43:51 todo esto empezó en la época de Escobar en Colombia cuando cuando claro cuando cuando los narcos cuando escolares cuando empezó empezó una guerra con el Gobierno colombiano mataron al primero que mataron fue el ministro de Justicia colombiano era matarme motos y a partir de ahí a Escobar escoba Escobar Yus hombre empezaba a utilizar una técnica que se extendió por casi toda Latinoamérica en Centroamérica es un furor lo que en estos momentos de asesinos matando hasta el punto no no pero ya te digo mil quinientos asesinados desde hasta el punto de que hace unos años

Voz 8 44:27 con el Gobierno dan ganas de dejar el Gobierno de Guatemala

Voz 1236 44:31 bueno Guatemala prohibida prohibió a ir dos personas en las motos así sin que eso no puede la gente ese cabreo porque vamos a ver en las motos además de asesinar gentes hacen otras cosas pero yo voy a currar en la moto tengo que ir de hechos terroristas hubo manifestaciones hubo manifestaciones para para

Voz 7 44:50 intentar en Medellín en Medellín prohibieron a los hombres ir en moto

Voz 0933 44:55 eh

Voz 7 44:56 porque claro eran los eran los hombres los que asesinaban los que asesinaban desde

Voz 0933 45:00 de diez de las que iban sólo a las mujeres en moto bueno pues se prohibieron durante un tiempo todo esto luego volvió ciudad hace unos años pues se volvieron a permitir a los hombres de ir en moto pero durante un tiempo que no es estar vendiendo una burrada

Voz 30 45:15 ha quedado muy lo sabes email que sigue baila eh si vais a dudas vais a Duda

Voz 7 45:22 Bardem mide a mí

Voz 0933 45:24 credibilidad

Voz 8 45:26 a estas alturas terminado he de reconocer que me lo estoy inventando todo pero vamos

Voz 1236 45:34 muy bien pues mira os voy a contar ahora armarse de si es verdad no este mismo

Voz 0933 45:39 es otra cosa es lo mismo te quiero decirte que estás contando está en los antípodas

Voz 1659 45:44 de lo que para mí es montar en moto

Voz 0933 45:45 que como dice el gran Kevin pero gracias la moto montar en moto es lo más divertido que podemos hacer sin quitarnos la ropa lo más divertido que podemos hacer sin quitarse la ropa a la definición de mataremos entonces

Voz 4 45:59 asesinar el asalto

Voz 0933 46:01 claro pues fíjate fíjate como son

Voz 7 46:03 en Guatemala con estoy viviendo conviviendo con las maras

Voz 0933 46:06 este tuvo la oportunidad de ver cómo prepara

Voz 7 46:09 la van a algunas de estas motos tienen las preparan especialmente los hilos que no tienen tanta lo que tiene que no tienen tanta pasta utilizan bicicletas pequeñas bicicletas a las que les ponen detrás unos unos hierros suben en las asumen en los yerros en adelante va conduciendo Inlaterra fue disparando así como asesinan Méjico tengo tiempo

Voz 8 46:26 de contarlo para que veáis remata

Voz 7 46:29 ICO llegan unos tipos en moto unos sicarios y asesinan a una persona sale en el periódico en el chat del periódico abajo un tipo de

Voz 0933 46:38 este eh hay que matar a sus hijos de puta que ha asesinado que habla habla habla habla

Voz 7 46:43 los asesinos entran en el chat ir eh a su vez empiezan insultar al otro pero cometen faltas de ortografía el otro responde dice hay que matarnos aunque sólo sea por las faltas ortografía comete y empiezan a discutir los así los asesinos cogen buscan de del chat y los matan días después

Voz 0933 47:00 verídico esto me ha quedado eh

Voz 5 47:02 ahora

Voz 8 47:06 pero que no es verdad es verdad pero estaba creyendo que es verdad coño es verdad que es verdad que es verdad

Voz 0933 47:12 es que piensas que es verdad que me diréis Inés brillaron con la idea es que los pillaron los pillaron que prefiere que haya pillado pues pues copiaron jefe tu jefe es que los pillen lo pilla

Voz 1025 47:23 muy bien pues hasta aquí la sección de Chema Rodríguez entramos en los últimos minutos de Ser aventura digital porque algo les vamos a tener que contar al mundo de vela

Voz 8 47:34 entonces no ha parado de hablar tío quería hablado muchos no tanto como obispo pero he aprendido mucho

Voz 20 47:41 viene a todo esto hay mucha duda tú te has vendido y a Jerez y ahora que ACS con cómo va tu vida te quedas aquí te vuelven autora negro me voy a Madrid el sábado empiezo a trabajar se toda la semana siguiente trabajando aquí en Madrid se el lunes por la mañana cojo un vuelo a Roma y estoy la semana que viene en Roma trabajando el siguiente lunes vuelvo a Madrid para coger un avión a Doha volver a

Voz 0933 48:05 en otros cojones no importa

Voz 8 48:08 delgado ha dicho como director del programa pero la tengo tengo un colega en el Mundial que vive vive

Voz 1659 48:18 en Australia

Voz 10 48:20 en el usa usa un fotógrafo no sé si os pasa pasa pues a la a si no gano me acuerdo ya te lo diré lo sé bueno el caso es que hay quiera Scott se las pasa canutas para ganar los grandes premios pero que aparataje espera para distancias a olvidar realizarse eso es sentarte ideas

Voz 0933 48:48 hola caro te escucha lleva veinticinco treinta temporadas en el Mundial este que te digo yo está mentalizado que esta es la última atleta cuántos diez viajas al año más momentos pero no no no no no yo no llevo esas cuentas pero ellos no

Voz 8 49:04 ella ellas caiga mirada seguramente

Voz 1025 49:07 lo que preocupa poquito mujeres diversas cuenta

Voz 8 49:10 ella me da libertad para parejas de hecho lo que ya está está encantada como la mía cuando me voy de viaje no

Voz 5 49:19 porque ya me prefiere allí sé si te veré

Voz 1236 49:23 te creo porque también soy mentiroso

Voz 8 49:26 yo digo la hacer no la puedo no me creo es verdad que yo orígenes

Voz 5 49:33 eso sí que es verdad a muerte además

Voz 1025 49:35 Sergio m en la parte final el programa vamos a volver con los acordes básico tu vale Cabrera yo sólo voy a decir una cosa ver dime qué le dicen a tus padres de lo que dices en la radio

Voz 0933 49:45 pero yo solo

Voz 8 49:49 no soy su padre y a ver si no estás que no estaremos

Voz 0933 49:55 pero él tiene un tiempo de preguntarle algo de Estado venga venga te da tiempo a viajar a conocer lo que te interesa cuando viaja a mí sobre todo descansar lo