El arte de saltar entre letras y la música, lo nuevo de El Kanka

Voz 0313 00:00 la Ventana

Voz 1 00:03 Carles Francino

Voz 0313 00:06 sólo seis minutos de la tarde las cinco nueve en Canarias estamos ya como cada viernes hasta ahora en nuestra cita con la música en directo pareja saludamos a la pareja de hecho no me remedio que hacemos pareja de hecho extraña pareja te que te gustan de hecho de hecho de hecho de hecho es una extraña pareja Benjamín Prado Iñaki de la Torre como estáis amigos buenas tardes buenas tardes Nos a todo dispuesto a todo a todos muy bien a los no

Voz 0057 00:28 no diga se les conoce por su trabajo como es obvio

Voz 0313 00:31 porque sus canciones pues como las cantan pero también se les puede conocer por lo que dicen y cómo hablan eh como como cuentan las cosas nuestro invitado de hoy ha estado de hablar no les da nunca la espalda jamás recientemente ha dicho en una entrevista yo somos apuntado dice creo que se valora la poesía en la canción pero luego veo las listas de éxitos Yvette letras que te sangran los oídos yo esta frase Benjamín la pondría una canción lo de sangrar los oídos creo que tiene que tiene fuerza pero bueno no piensen para nada que no esté invitado a un cenizo aún pesimista una cosa Odessa no no no no no lo es dice que igual las cosas están cambiando y que como ejemplo está su propia historia su propio caso cuarto disco en cinco años diciéndose

Voz 2 01:13 dirigiendo a todo el mundo

Voz 0313 01:15 sí que puedes

Voz 3 01:18 cómo que no

Voz 4 01:33 sirve mi mira

Voz 5 01:42 cree

Voz 4 02:05 que no

Voz 5 02:12 eh

Voz 0313 02:14 esta tarde en La Ventana Juan Gómez del Cauca al público aplaudamos lo directamente por lo demás tenía o tiene destinatario

Voz 6 02:27 sí bueno ya lo cuenta avanzaba pensaba en un bueno de mi mejor amigo que común comunes

Voz 7 02:31 manito pequeños aunque es mayo que yo para mi un amigo de Málaga de toda la vida un mal momento y tal y cuando la escribía pensaba en bueno en animal lo pueden dar un empujón Filho no porque muchas veces como somos nosotros los que no evitamos ir para adelante no a veces un en de alguien que venga de perder da sin que se dé cuenta de lo que me voy es que

Voz 0313 02:51 problema tenía laboral Amorós suele ser lo lo que está a la orden del día servido creo que ha sido talismán preguntarte si quería escuchar el poder de la música por momentos creo mucho

Voz 6 03:06 sí sí o absolutamente nada

Voz 0313 03:10 vayamos a a esa entrevista que citaba hace poco ese contraste porque es verdad que te muestras muy esperanzado muy contento además porque eso Benjamín lo hemos comentado más hundía aquí en La Ventana la entrada de de la poesía de de la vena poética en las letras de las canciones que hacen cosas muy cuidadas con mucho sentimiento muy buenas y efectivamente luego uno mira la de joder y es otra cosa no se contraste esa esa paradoja como como la vives tú como las plicas por otra parte

Voz 6 03:38 no lo sé bien yo hace mucho tiempo ya que que vivo poco de esto pero ya te lo vas creyendo que puede ir de esto sí no sí de hecho es un hecho a día de hoy súper contento es casi heroico no vivir de la música no me voy en día pero yo yo seguí un camino bastante alternativo creo creo que hay mucha riqueza en ese caminar es que yo recorrió me he cruzado con muchísimos autores gente muy talentosa gente que cuida muchísimo en este caso pues hablando de las letras no pues gente que cuidar mucho la poética y la Liga de la canción y sin embargo es verdad que es sigue manteniendo pues en ese en lo que creo que está ocurriendo es que el Underground está creciendo eso es lo que lo que pasa

Voz 0313 04:15 tú ves la botella medio llena medio vacía yo soy más

Voz 6 04:17 debe la medio llena de si tan bien y creo que que les mucha gente si dijera que no yo a me que hemos puesto tantas veces la etiqueta del buen rollo ya no estoy dijeron que lo creía yo soy un tío optimista por naturaleza ICIC M

Voz 1201 04:31 no pues toma te has puesto más serio en este disco eh al luego hablaremos de ello si una cosa no quita la otra no no no no yo creo que

Voz 0281 04:37 yo tengo dos teorías una que es verdad que ahora mismo la poesía está de moda está tan de moda y además muchas jóvenes muchos jóvenes poetas tiene la costumbre de ir acompañados de un músico hacerlo lecturas de poemas esto es el pan nuestro de cada día

Voz 0057 04:50 pasa eso

Voz 0281 04:51 esa que muchos cantantes muchos compositores han puesto a publicar libros de poemas antes los músicos soñábamos con los poetas soñábamos aunque son los músicos que sueña con hacer un libro de poemas lo tienen muchísimos de ellos muchos han pasado por aquí por la ventana y en tercer lo no yo creo que es que con producto también de la crisis de la imposibilidad ir con con grupos a veces con vándalos es verdad a la manera que la música ha decrecido la letra crecido porque se ve más claro no es lo mismo un arropado por un grupo que te va calando arropando que tú sólo ahí la letra tiene que ser contundente también no sé igual estoy equivocado pero son las menos tres teorías

Voz 6 05:23 yo no lo había pero tiene mucho sentido porque dice yo creo yo creo que los cantautores al final hemos sobrevivió con más facilidad a esto de la crisis y yo en mi caso además empecé ya en plena crisis yo empecé

Voz 0057 05:35 tras esperando a que empezar la crisis si hay gente que me ha empezado

Voz 6 05:38 Don ya cuando ya no es la gente no se caza a un duro ni ningún concierto y tal no es allí caro para mí yo no he notado la crisis tanto como otros compañeros que ganaban más antes no y de repente pegaron bajo yo empecé abajo Berto pero es verdad que yo he sobrevivir yo en mi caso concreto lo tengo claro he sobrevivido porque podía sol bueno porque he podido hoy en dúo porque podía a lo mejor una banda de cambian quince coma empezando o no está los evidentemente posicionado como va como para poder llevarlo

Voz 1201 06:07 quince y la Honda Scan han hecho un ERE clara pero la la banda ska la la

Voz 0281 06:13 la letra puede ser el número de quince la aleta pues el número dieciséis claro pero tú con tu sólo la letra es la música todo no

Voz 0313 06:20 efectivamente oye Juan el título del disco

Voz 0281 06:22 con el arte de de saltar yo creo que está bien ponerte como ejemplo porque cuatro discos en cinco años

Voz 1201 06:28 eso saltar y saltar de enero esto pero es que además cierra ese disco cierres

Voz 0313 06:33 el disco con una canción en la que invita a todo el mundo a saltar porque dices que soplan nuevos vientos

Voz 8 06:40 en todo caso a nada ah no lo eh no Trois

Voz 9 07:05 no se eh

Voz 8 07:11 ya

Voz 10 07:17 ahí

Voz 8 07:17 Illa no

Voz 11 07:24 co

Voz 8 07:26 a mí

Voz 9 07:28 eh

Voz 8 07:33 ahí la que sí

Voz 9 07:41 ahí no se eh ha

Voz 12 07:49 on

Voz 8 07:53 vamos navegando ya esquivando el miedo a llegar a la otra orilla hay que enfrentarse al mar a me da pánico no retrocede que te tiemblen las piernas tienes que

Voz 13 08:08 Sandare que salta salta tiene que saltar quién es que esas Pla Salah

Voz 3 08:25 que pareceríamos salsas

Voz 6 08:27 bueno pues asaltadas te quedas quieto eso que creo que te pierdes cosas yo diría que si no muchas veces no bueno no paraliza el miedo no de la canción lo dice sí sí claro menos paralizar miedo oí entonces te quedas en tu zona de confort dotado de moda

Voz 1201 08:44 a este ritmo

Voz 0281 08:47 así tan tranquilitos un salto pero es un salto cómodo Joe Cocker

Voz 1201 08:50 tras un muy mucho mucho impulso faltaba un centímetro

Voz 6 08:55 es una canción de la serenidad si es que si es que la hubiere pero pero si en un momento de cambio así sobre todo personal fuerte también profesional pues no porque lo mio provisionalmente la verdad que es un poco un no para por lo menos no desde que empezó a y bueno muchas cosas muchos cambios uno tiene que bueno pues que hay que ver cómo lidia con esos cambios no ABC intenta no mirarlo o a veces intenta ir por otro sitio no yo yo soy muy de de intentar al menos ahí de frente no mirada al abismo mala cara no hay tiras p'alante no aunque aunque te dé miedo que pega

Voz 0057 09:31 de hecho este disco es un poco también saltar porque bien lo dice en el título del disco porque tiene es

Voz 0313 09:38 más variedad

Voz 0057 09:39 el ritmo variedad de sabores hasta el salto también que decía Francino que es un poco menos humorístico por decirlo así las letras osea es como arriesgarse algo que siempre es la tensión de un músico de un compositor que es bueno sigo con lo mío que es lo que realmente quiere mi público está esperando o me van a castigar como camionero otros dirán que es que no evoluciona como llevas tú de esa tensión

Voz 6 09:56 claro bueno mira la cosa eh para mí es intentar hacer mucho con eso la verdad porque al final como lo mio se trata de canción en no creo que se trate de un sonido yo no tiene un sonido original ni estoy buscando venga Arabia hace venga voy a hacer música electrónica mezclada con

Voz 0313 10:16 no hay ni una guitarra eléctrica el disco eh no lo normal pero no lo hay

Voz 6 10:20 yo no soy muy de guitarras eléctricas en general

Voz 0313 10:23 yo no sé qué clase de guitarra Iñaki de la Torre Gibson en todo por lo que todos los jueves dejó escuchar todo tipo de guitarra Fender sé que te digo

Voz 1201 10:33 dos discos me gusta la que estoy aquí no gastamos también de manera fíjate que paseamos

Voz 0057 10:41 la vida aquí discutiendo internamente discutiendo amablemente con todo el que viene que es un cantautor y que la música indie igual ahí pueden estar una de las claves del encanto

Voz 0313 10:50 no no

Voz 1201 10:51 la la la suerte de de encabezar un género que es el cantautor que yo no ese género de autor y cantautor y cantautor todo el mundo claro

Voz 0057 11:00 pero también es verdad que es es bueno que vayamos delimitando qué es cada cosa no pero es verdad que la clave muy buena que él no está pensando en Les sonido lo otro músico está pensando es sólido y casi lo último que piensan es la letrada toledana

Voz 0788 11:12 poco igual lo lo utilizan para imagínate con que sean rítmica como le ocurre a a James Brown pero tú estás pensando en

Voz 0057 11:19 lo que tienes que contar para mí sobre todo eso eh luego

Voz 6 11:22 el sonido también me fijo tampoco venga venga hacer me dedico yo yo me voy yo la aquí no tampoco es eso no pero al final yo todos los intentos que sea natural que las letras hablen de lo que me Jamis rayando ahora básicamente de lo que a mí me atormentado ahora o de lo que a mí me estaba emocionando ahora los palos Musicale bueno ya se ha demostrado que no tengo ningún está ya da igual jugando con lo que me apetece y en cuanto a la música la producción y todo esto intentó eso también que sea natural me gusta en general yo llevo toda la vida con la guitarra de palo no con la con la guitarra española de madera ahí de nylon y tal me gusta que eso esté presente que suele al final que suene a mí está un poco no me rayo mucho con eso no se hay una evolución porque la hay ni suena igual este dijo el primero ni la canción hablan de lo mismo pero yo no me estoy planteando evolucionar sino que jo tengo veinticinco años no no no es que yo no tenía veinte lógicas claro usted no me intento no ponerme traba en ese aspecto a lo mejor me algunas sin darme cuenta pero desde luego a un trabajo al respecto de eso no de de no estar pensando lo que la gente está esperando deben ahora como soy otro buen rollo ganaban lo hacen a zonas de bueno

Voz 0313 12:25 además de tener un género otra cosa lo que tener un género propio como es el caso de ser un cantautor tienen tiene muchas ventajas aquí por ejemplo si si alguna cosa te molesta o alguna persona te Chincha

Voz 1201 12:37 eso sí es muy técnico eso sería en respuesta a una canción responde a una vida

Voz 9 12:45 busca una buena

Voz 0313 12:50 alegato toda una digo que decir vete a ver obras

Voz 3 12:57 que tanto

Voz 9 12:59 faltan

Voz 6 13:02 porque

Voz 9 13:05 es deshacían su sed una búsqueda que no están una Vicious sin a lo necesita hay vida su

Voz 14 13:46 hay que tener muy mala leche pudiera pesarle que parezca muy tranquiliza tiene una canción con aguijón

Voz 1201 13:53 sí sí está no tiene un destinatario tiene un mono

Voz 0313 13:55 Ton que destine tenerlo sobran destinatario está describisteis de desde el cabreo desde el hartazgo

Voz 6 14:03 tampoco tampoco cabreo pero pero la verdad que inspirado sobre todo en en bueno en en en esa hasta que lo el opinó luego estarán esta subidito en las redes sociales sobretodo no lo cojo yo Pino bien de el kilo de opinión estaba ahora esto ahora te tengo yo me cruzo hayan ya no ya no ni siquiera cerca de mi de mi canción y tal que la verdad que recibo bastantes puedo decirlo sino bueno cosas que he visto por ahí de compañero y si es como si yo hay veces que me leo una disertaciones a raíz de algo que ha hecho otra persona que yo digo pero eso tú de verdad no tienes vida ir a Iris surgió de ahí

Voz 9 14:52 voz o sea bien eh

Voz 5 15:08 al

Voz 0313 15:16 cuando decía que el que antes y más serio en este en este disco que también lo lo comentaba bronca van repartidas por qué no

Voz 6 15:25 pero hay otra muy buena

Voz 3 15:27 demasiada pasión pasión por lo demasiada pasión

Voz 0313 15:33 en contra

Voz 3 15:36 demasiada anotación demasiada emoción por loco

Voz 9 15:43 el IPE mucho es muy no hay más que hablar cien libre no cuadra ah

Voz 14 16:25 se pueden dar gracias como pareja una sonrisa que como siga así como vamos a asustar a los niños diciendo

Voz 0057 16:30 me gusta porque tiene del barrio de reminiscencias de de este más universal de la literatura también pasan a la música porque lo de yo yo yo yo había una canción de yo os Harrison para el disco de Lady Di de los Beatles que la Jaime I Main que estaba todo el rato hablando de eso mismo de hecho una súper biografía que él escribió una biografía autorizada medio entrevistada que han reeditado ahora con mucho lujosa Mining también y luego porque aquello de metas y usted en su vida también es un blues muy famoso que canta medio Estados Unidos que es el Nou Barris Business no es asunto de nadie lo que ya

Voz 1201 17:05 pero es muy bonita porque es muy humano

Voz 0057 17:07 el de de de la clase baja negra que decía

Voz 15 17:09 oye si un día me puedo pegar un fiestón de comerme una judías con bacon

Voz 0057 17:15 el día siguiente no tengo nada que comer usted que tiene que comentar de fíjate y en el mundo está lleno de gente que se dice la verdad al presentarte encantado que me conozcas

Voz 0313 17:28 te molesta mucho el el yo yo mismo

Voz 6 17:31 te irrita bueno y sobre todo el estamos en el tiempo del yo y el ya sea los dos cuando yo ya totalmente y además creo que estamos cayendo en una capacidad para ofender no superlativa también

Voz 16 17:45 y ahí hay una intransigencia detrás

Voz 6 17:48 pero bueno directamente hay una censura incluso votar pero como sociedad creo que es muy fácil que se ofenda a un colectivo que se ofenda a alguien oye pero como dices o como tal no hablemos no pasa absolutamente nada opinamos y hablemos no hay gente que está en su club en su idea y que es absolutamente incapaz de ponerse pues en el otro punto muy probablemente el el otro tiene ecos

Voz 0057 18:12 es que enseñarte no había Un vídeo muy bien muy gracioso de El Mundo Today de nuestros compañeros y Juanra Bonet que muy serio se sentaban y hacían bueno queremos pedir perdón a los gallegos por los chistes de gallegos decía no sin yo también quiero pedir perdón a los dentistas por los chistes de dentista puede no quiero pedir perdón yo también es contra el Barça porque el Barça cafés se quedaban en una lista tremenda no podía hacer chistes y efectivamente efectivamente

Voz 6 18:35 el par humor concretamente

Voz 0057 18:38 como no el tema de

Voz 0788 18:48 bueno no sé si saben todos nuestros amigos que nos acompañan aquí

Voz 0057 18:50 hoy hoy que este hombre que hemos llamado Juan Gómez se llama caca con dos test

Voz 0313 18:56 si no como en nombre artístico que se caca con dos

Voz 0057 18:59 dos con dos KAS es muy gracioso porque decía yo que siempre es recoge muchas traducciones del rock resulta que esto de cambiarse el nombre para ponerse un nombre artística simplemente cambiando una letra es una cosa que ocurre muy habitual

Voz 9 19:10 P

Voz 15 19:11 me es de

Voz 0788 19:14 por ejemplo que sea Mc Cook ha acabado en K y bueno se puso una e al final por qué pues es muy gracioso hay dos versiones una porque un traductor le dijo hoy es mucho más elegante suena como más francés si le pones una eh al final y luego en cambio su sobrina hace pocos años Sam Cooke contó que no que es que había una una especie de superstición familiar que decía que las los acentos perdón los apellidos con cuatro letras eran de mal fario o que sino también los que acababan en K también de mal fario con lo cual tiro dijo bueno pues me lo cambio seguro seguro y luego otro que también se cambió el apellido poniéndole una eh fue este señor

Voz 6 19:54 Marvin Gaye

Voz 0057 19:54 y ya sabes que ya ha llega eh bueno pues él realmente era gay como ahora se escribe pero es que entonces

Voz 0788 20:00 no tenía esa acepción la palabra con lo cual se puso una e hice quedó tan a gusto pero SAS el apellido de su padre que por cierto es el que lo mató pues será con con una eh y luego hay otro hombre que fue muy gracioso porque el séquito una ese y luego se la volvió a poner Keith Richards el guitarrista de los Rolling Stones pues se llamaba Richards con ese al final y entonces también el productor lo dijo hombre quítate la ese que eso queda como tonto y además quiero que te parezcan Keith Richard que se Cliff Richard que ha triunfado en aquel momento bueno pues le hicieron quitarse la Day los primeros discos de los Stones están firmados perdón sin la ese de Richards pero luego él volvió a ponerse la ese con lo cual ahora vuelve a firmar así un último ejemplar

Voz 15 20:41 Ringo Star que se llama Ringo

Voz 0788 20:43 esto es lo cambió todo pesa más Richard Starsky Richard lo dejó en Ringo porque lo utiliza muchos anillos osea Rain en inglés hizo lo de estar y se lo quitó dijo estar con dos erres como estrella pues fue una gran premoniciones

Voz 0313 20:54 sí hombre Karanka próxima giraba él quiero del cambio electo sí pero desembocar en lo que ha hecho Iñaki nos regalas algo

Voz 6 21:08 directo por favor siempre pues venga que va a ser que voy a ser olor

Voz 18 21:13 ahora que tanto contra el de Bacon

Voz 19 21:22 sí

Voz 20 21:38 a del tren cuando quién Air con la cara alaba y no pierda se ponen las penas que el Dream no mira

Voz 9 22:05 prefiero sin maquillar esponja sucedería

Voz 20 22:17 trampas y entró is a esta demostrado que la gente estoy contigo Portu voló tupper no me interesa el mostrado que la gente Express estoy contigo

Voz 19 22:54 puedo

Voz 20 22:59 y espejismos iluso fríos dada intenta disimular y no se cree ahora todo es parte

Voz 6 23:25 buen caza con

Voz 20 23:28 Juan

Voz 19 23:29 a Pérez

Voz 20 23:31 bien armada dura a todo lo era pero está demostrado que estoy contigo no el grado de él

Voz 18 24:00 estoy contigo por Colón no por tupper fue tu

Voz 21 24:11 él cantaba en directo en La Ventana regresamos eh

Voz 0313 24:14 cuatro minutos

Voz 18 24:21 la

Voz 3 24:22 ventana

Voz 22 24:25 con Carles Francino

Voz 23 24:29 jueves

Voz 9 24:33 la extrema suman tamaño y tanto el rato sí hombre lírico tanto habilitó recaerán Confucio

Voz 15 25:09 los pájaros

Voz 9 25:18 y más la hermandad habrá cuál

Voz 0313 25:44 aquí seguimos en La Ventana hoy presentando el último disco de El cant K el arte de de saltar ya hemos repetido que es el cuarto bis con cinco años de casi de récord olímpico

Voz 0281 25:53 cuando miras atrás algún momento tendrá por el retrovisor quedes

Voz 6 26:00 pues ya ya aparte de los cuatro dijo en cinco año que que olímpico si te cuento lo concierto que hay dos de parda e sea estamos estamos último año a setenta ochenta concierto

Voz 0057 26:10 bueno e que se dice pero hasta que llegue a Viking que hacía dos días en todos

Voz 6 26:14 una claro sin que les voy a ver mira es pero que es mucho más conciertos pero repartido en más en bajarme esto ya que soy un poquito planes de ponerte objetivos de fijarse reto la verdad es que no eso eso es más María que es mi manager y social en la que hay que te está pensando ya en dentro de cinco años saber pero yo yo no yo voy haciendo y cancioncilla ya hecho en la vida la mira mucho planes no estoy jodido pero cuando tocas

Voz 0788 26:43 eso te salen más canciones al revés está cansando

Voz 6 26:46 no yo yo compongo casi casi siempre que te hueco que últimamente es muy poco pero a mí no me gusta cantar si es que eso es lo de menos yo los concierto disfruto que te caga y compongo cuando te un huequito cojo la guitarra y estoy cantando la el problema es que cuando estoy muchísimo tiempo fuera es que realmente no tengo un tiempo momento Fatah sólo para coge la guitarra Hay tocar si lo tengo sale en el último dijo la compuesto en los últimos dos años a serenos una concierto de que es mucha tralla pero bueno cuando repente una semanita agotar pues bueno pues mejor a un tema o en el autobús tren mirar que eso menos él en ese sentarse en en el hotel alguna vez sí pero necesito un poco de joven un poquito tímida no para coger la guitarra ponerme Yoigo mi rollo sabe un hotel me vale un cuarto baño también pero creen no sé cómo de Las Palmas que hay que necesita en su contexto verdad

Voz 0281 27:39 no estaba contando alcanza que amigo mio de Eibar donde el flamenco no ha cuajado

Voz 1201 27:47 me con su novia entonces a

Voz 0281 27:49 la Casa Patas del Madrid quiso quiso allí con la mitad de la actuación el cantaor paro básico en una mano el guitarrista los señaló con un doble dijo tu ya no da

Voz 1201 28:01 este sentido una canción claro

Voz 0313 28:05 ah bueno madre mía yo tenía concierto que han arrancado bien alguno así para So gesto

Voz 6 28:12 ahora bueno a hace mucho tiempo que no me pase al principio sí porque era a lo mejor había menos gente citas o lo que sea ahora ya el efecto Massa no sé porqué funciona de metrónomo un poquito espetó cuando eran tres o veinte treinta sigue había momentos de haciendo una rumba ahí ahí peteneras digo

Voz 1201 28:30 es cierto no salgo ganando pues yo estoy fuera por peteneras hemos comentado que el es verdad que en alguna de las canciones se nota

Voz 0313 28:38 me han puesto un poquito más serio en las cosas que dice no como las dice seguramente pero es verdad pero bueno que nadie se llama a engaño hay de todo en este disco

Voz 0281 28:46 el de carnaval

Voz 9 29:06 no no fue muy bien de carreta vida viajera

Voz 25 29:15 que la música

Voz 9 29:18 hemos topado

Voz 25 29:21 yo

Voz 9 29:23 el viento son

Voz 0313 29:42 qué tal la experiencia dolares si la comparsa

Voz 6 29:45 Cavallero sí muy carnavalero sí muy carnavalero me encanta cada cada año me gusta más de hecho este año he tenido la suerte de poder ir allí a el concurso digamos grande que hacen sino alcanzaba de la calle que son gente que se dedican a otras cosas si se juntan ganaba chicos juntan yacen maravilla y me me he propuesto hoy todos los años pero no de vacaciones aprender

Voz 16 30:05 a El ingenio tío y la y la poesía que ahí en

Voz 1201 30:08 calle no de paso de echar un par de conciertos también si el cantautor autor del cantautor de carnaval

Voz 0313 30:18 al son son distintos son iguales o hay que tener un una un don una gracia especial yo

Voz 7 30:24 yo creo que componen un género y que sabe componer para eso no tiene bueno de hecho es el concurso e incluso bastante estricto no tienen unos tiempo tiene que ser presentación poco gol completa entonces eso hay que sabe yo no me me me encantaría es una tarea que tengo ahí pendiente pero pero creo que tendría que aprender mucho sí que hubo Carmen mucha suena muy bien eh sí bueno total una cara muy bien pero es una canción sí sí

Voz 0313 30:49 carnavalero avalada yo diría que frecuentó la zona como sabéis el

Voz 0281 30:54 el carnaval callejero acercaron al chico sale uno muy acomplejado sí que es taldes

Voz 26 30:59 le venga genio de gracia

Voz 0281 31:02 talento que dice su disco tenga un nivel es una locura es una locura sí sí sí

Voz 6 31:07 a mí me pongo la cabeza vaya yo vengo

Voz 27 31:16 bien aquí está ahí

Voz 28 31:30 si todo

Voz 1201 31:34 hoy os dais cuenta que estamos hablando de la figura del cantautor con absoluta normalidad moda

Voz 0313 31:40 tú me pillas de no tiene una palabra casi proscrita totalmente excepto identificado como con lo rancio que no

Voz 6 31:47 sí pero ahora yo prefería que no lo duro que es que lo pusiera al principio que era cuando no me conocían porque tu decir Joaquín Sabina es un canuto bueno aquí se alimenta de Joaquín Sabina claro es verdad es una marca en sí pero cuando vas a Villanueva de Tapia porque dan contrataba allí ponen en los carteles el cantautor no sabe la gente quién eres decía pero no hay cantado todo hombre pone fusión

Voz 1201 32:15 que siga campando

Voz 0057 32:18 de todas maneras fíjate esto tiene poco que ver con lo que decías al principio de que

Voz 29 32:21 que el Underground ha salido

Voz 0057 32:24 ha salido a flote nunca mejor dicho porque aunque es decir bajo la tierra y es verdad que es el lo que vuelva a tener buen prestigio el cantautor quiere decir que sea admiten todas las músicas qué es lo que realmente fue la gran gloria del siglo XX sobre todo a partir del rock'n'roll que músicas que se supone que eran completamente e indecentes y que no se podían enseñar pasa a ser al revés la primera cultural a la cultura del pueblo verdaderamente es esta no es la música sinfónica entonces con el cantautor Pascual que ha estado un poco soterrada dicho bueno es que yo tengo tanto derecho como todo el mundo disfruta igual

Voz 6 32:53 sí sí es cierto es una cosa que ha pasado a mí como muy aquí no el asocial lo ha pues esa cosa rancia no hay antiguo como que sea tenía una imagen del cantautor de un cantautor puede cantautor muy concreto no ya todo lo demás

Voz 0057 33:06 dar los nombres serán

Voz 1201 33:09 no pero por ejemplo yo soy yo soy muy fan

Voz 6 33:12 vive Rodríguez no pero está claro que a lo mejor no tío haciendo lo peor Rodríguez en los años setenta ahora a lo mejor un poquito de FAS ahí aunque me encanta insisto pero a lo mejor ahora mismo ya la música ha evolucionado de manera ahí se están haciendo otras cosas no entonces no excluyente es un cantautor iba a mí yo también lo soy iba mi Robe Iniesta el de Extremoduro también es un cantautor sí sí es un tío que que Cui la la la letra y cuida la melodía no

Voz 1201 33:44 canta no pues porque nunca entonces que te pone todos los fusión ponerme cantado Roberto tu cartel de fusión que compone canciones al dinero

Voz 9 34:07 para que toda partida la banca siempre no

Voz 30 34:21 yo me enteré esto eh eh pero bueno

Voz 1201 34:36 no te cojan esta canción para anuncie un banco eso lo sabes probablemente no oportunidad pero estamos pensando de cantautor

Voz 0281 34:44 pues sin duda tiene mucho que ver esta canción con una de las canciones más famosas de Paco Ibáñez que con todas las de Paco Ibáñez no son de Paco Ibáñez

Voz 1201 34:51 en este caso de Quevedo poderoso caballero dinero tiene mucho que ver esta pasada Paco distancias como Elvis Presley que de todo el repertorio que tenía tenía las instancias de Kuala cual por Dios pero ya estoy dando saltos Iñaki antes como increíble

Voz 6 35:11 Santiago Pérez

Voz 30 35:15 yo entré triste pero yo me pero ya no

Voz 31 35:28 no

Voz 0313 35:37 bueno por completar la trilogía salud dinero y amor

Voz 32 35:43 no queda bonito a cruzar Eldad a aquel día de abril El día que demanda de Ruth aparte

Voz 9 35:59 así muy por qué es así

Voz 30 36:07 eh eh eh eh

Voz 9 36:22 yo Capra

Voz 0313 36:27 hay muchas maneras de contar una historia de amor no está es muy hermosa corresponda

Voz 6 36:32 en un arranque muy original el demandado así que me más demandadas madre mía de hecho esta canción la canción es bonita porque yo conocí a mi actual pareja por Internet que eso es una cosa muy extraña pero bueno para mí no para

Voz 1201 36:48 sí lo eh no no para mí bien pero no quiere decir que cuente no siempre para lo raro efectivamente normal claro pero es lo raro

Voz 7 36:59 bueno pero hablamos no conocimos a estoy con mucho tiempo bueno poco que no juzga que no gustaba a distancia y tal y lo decíamos eso mucho los bonos plan quienes marquen mandaba a meternos en este fregado con lo bien que estaban porque ella vivía en otra ciudad y que de hecho voy en Barcelona donde digo ahora no por casualidad entonces era como quién mandaba me den

Voz 6 37:21 con lo tranquilo que dejamos no tú solito cada uno en su ciudad yo tan maravilloso y entonces se me ocurrió esta cosa

Voz 9 37:30 eh mira Khan que ella no

Voz 0788 37:59 decía yo antes que el nombre de Cuenca era el que era pero luego el nombre del disco también lo hemos comentado y es gracioso es el arte de saltar yo le he añadido con tu permiso no una letra como a tu nombre sino o de Sam Cooke sino le hizo dos palabras yo diría que el disco se llama el arte de saltó

Voz 0313 38:14 la de continente

Voz 0057 38:17 decía que que este disco tiene más válida desde ritmos que otros y concretamente tiene ritmos del otro lado del charco por ejemplo de Iberoamérica de decía concretamente escuchar el ritmo de la percusión y de la guitarra de para eso canto porque no estaba muy lejos Benjamín antes

Voz 33 38:36 bueno

Voz 0788 38:39 los vecinos aparte del de guitarras sin copada bueno pues ese es el ritmo que se suele llamar en Sudamérica la carrera que se toca con el Tambor de Oro en Argentina sobre todo porque eso supone que se escuchaba al igual

Voz 0057 38:52 yo decía antes Benjamín se parece al menos

Voz 0788 38:54 esos ha pues sí

Voz 34 38:57 la mitad del camino y fallo aporta no hay Paco

Voz 0057 39:08 ella de hecho tocaba el tambor liguero en esta grabación que es una canción maravillosa que hay en Youtube en directo y luego Mercedes Sosa con su lucha carrera de las piedras que en realidad era Atahualpa Yupanqui hacía ese ritmo que ahora parece que va al que hacía el Elkann K pero luego se oye también otra canción de de el CAM

Voz 0788 39:25 Emma Portugal or también te suena a otros ritmos del otro lado del charco

Voz 3 39:38 bueno claramente ritmo

Voz 1201 39:39 esa no como habéis descubierto antes lo hizo en directo pero claro no no no no nos aclara con el postre no va con la percusión

Voz 0788 39:46 sí sí me además claro del Se pide que le ayude Jorge Drexler nada menos que es otro de los fans de la música brasileña también hace muchas bossa no

Voz 15 39:54 el aire de este portal lo recuerda mucho a ejemplo de aquel disco mítico de Estanguet si yo allí Alberto chin chin chin chin

Voz 36 40:03 no

Voz 15 40:06 Vinci

Voz 29 40:09 los saltos que da el cante hay que decía yo al otro lado del charco pues viene un salto a Perú

Voz 37 40:15 no yo no es sabido

Voz 0788 40:24 encontrar cómo se llama exactamente este compás este ritmo igual luego nos lo dice él pero es un ritmo típico del altiplano andino que suena como esos ritmos que usaba la peruana hacha busca Granda

Voz 3 40:33 bueno

Voz 9 40:33 la idea Canal

Voz 0313 40:37 pues será la chamuscado

Voz 9 40:41 ah

Voz 0788 40:48 bueno tiene también una percusión de ese estilo tan tan peculiar y luego se escuchamos otra canción de este disco que se llama después de esta mañana se atisba eso que llaman música de ida y vuelta que eran ritmos del siglo XVIII XIX españoles que luego dieron lugar a músicas que otra vez volvieron a España pero retocadas

Voz 3 41:05 después de esta mañana

Voz 9 41:09 el premio a su manera

Voz 3 41:12 nada es como si dijera

Voz 0788 41:14 hemos una cumbia a la vez es un poco una rumba bossa también es de este lado es un poco una milonga también no sean me recuerda mucho a las cosas que hace Kevin Johansen

Voz 9 41:29 otra

Voz 0313 41:34 se que el salto este continente analista de piropos y piropos merecidos para el nuevo disco del CAM cara callamos presentaremos extirpado aquí en La Ventana muchísima suerte Juan y hasta siempre amigo venga el último regalo

Voz 38 41:54 nada

Voz 20 42:02 que el pan aceite tras aquel no es sólo se Horna a más más no la chispa no cala entre la verdad vaquero las canciones ahí eso cada

Voz 39 43:03 todo

Voz 20 43:05 de eso cada

Voz 39 43:07 ah

Voz 20 43:09 eh

Voz 38 43:10 eh

Voz 20 43:14 nada nada que desde bien pequeño a lo que sentimos para que todos los con Down y pronto esperando un montón de todo lo que dispar el gol que la guerra caiga llorando en el dos todo verdad lo que las canciones asada sopa tanto para que no se me puede el balón aquí tengo un dolor que sufre

Voz 40 44:36 todo

Voz 20 44:39 tanto por cantar mira que no es poco

Voz 41 44:42 aún no

Voz 18 44:44 para eso K