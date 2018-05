Hora 25 Deportes: Un Clásico poco Clásico (04/05/2018)

Voz 1 00:00 Uri veinticinco Deportes con sus calles

Voz 0919 00:16 hola qué tal muy buenas tardes el Comité de Disciplina de la UEFA ha impuesto esta tarde a Diego Simeone tres partidos de suspensión tres partidos de sanción por la expulsión de la semana pasada en el partido de ida de semifinales en Londres con el Arsenal era más o menos lo esperado Simeone no se podrá sentar en la final de la Europa League con el Olympique de Marsella ya si el Atlético gana tampoco podrá sentar se en la final de la Supercopa de Europa esta noticia contrasta con otra que también hemos tenido esta tarde el Gobierno ha concedido a Andrés Iniesta la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo lo único que se me ocurre decir es que se lo merece Andrés Iniesta y en esto vamos todos de acuerdo vamos al fútbol que hoy comienza la jornada de liga a las nueve de la noche en el Pizjuán un partidazo entre el Sevilla donde debuta en el banquillo Joaquín Caparrós y la Real Sociedad los dos equipos buscan la séptima plaza de la clasificación que les daría la posibilidad de jugar en Europa la próxima temporada vamos a ver cómo es el ambiente que seguro que es caliente cómo salen los equipos que novedades tiene Sevilla de Caparrós Fran rompí yo muy buenas tardes

Voz 0697 01:29 hola qué tal Gallego muy buenas efectivamente vuelve Caparrós a su casa al Sevilla hay gran expectación por ver el partido en el horizonte inmediato no descolgarse de Europa para los dos el derbi para el Sevilla que lo tiene la semana que viene contra el Betis va a haber una buena entrada mucha expectación ya algunos cambios en el once de Caparrós ahí no están

Voz 0919 01:47 a ver ni Correa ni Muriel ni el modo

Voz 0697 01:50 Vázquez Éste es el Sevilla que sale hoy en la era Caparrós David Soria en la puerta la Ayun mercado la ingleses Cubero en cobertura en

Voz 0919 01:58 sí con Roque Mesa esto es novedad que

Voz 0697 02:00 esa por delante de la zaga Sarabia Nolito Banega en la media punta y arriba Sandro juega la Real como ya Odriozola Llorente Raúl Navas de La Bella Illarramendi cruza ya Nouzha Oyarzábal en bandas Sergio Canales que puede ser del Betis el año que viene y arriba Willian José

Voz 0919 02:17 partidazo que comienza a las nueve de la noche y en el comienzo del programa como siempre vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 2 02:24 hola buenas tardes Gallego muy rápido estoy de acuerdo Castán cien por cien con lo que comentó ayer sobre el Real Madrid de todas formas yo creo que el el estamento arbitral tendría que que hace un pasito tendría que esforzarse un poquito más porque es que yo lo a ya como colina Ny de esa categoría no se deberían estar más preparados creo creo en mi opinión porque ayer se por Rimbaud penalti a favor del Roma faltando veinte segundo que no hay nada que lo entiendo abogaba mortecina tendría que haber pitado otros cuatro que había habido antes en fin yo lo que creo eh

Voz 0919 03:01 no estoy de acuerdo buenas noches buenas tardes gracias gracias yo vine a decir que decir por qué el Real Madrid ha ganado por los árbitros tres Champions en los últimos cuatro años pudiendo ganar cuatro en cinco tres de ellas consecutivas parece demasiado simplista no el vuestro mensaje

Voz 1 03:54 hay dos Rafa Nadal

Voz 0919 03:57 empezamos seguramente nuestra oyente decía lo de ahí don Rafael Nadal por el gesto que tuvo ayer Rafa Nadal en el Wanda Metropolitano siendo un madridista reconocido llevando una camiseta del Atlético de Madrid y animando al Atlético de Madrid para que se metiera

Voz 4 04:17 en la final de la Europa League hablan

Voz 0919 04:22 no dejes el próximo domingo se juega un clásico en el Camp Nou Barça Real Madrid el Real Madrid no le va a hacer pasillo al Fútbol Club Barcelona a pesar de que el Barça se proclamó la semana pasada campeón de Liga lo mismo que el Barça no le quiso hacer pasillo al Real Madrid cuando llegó al Camp Nou después de haberse proclamado campeón en el Mundial de Clubes me gustaría decir que a lo largo de muchos años ha habido una infinidad de futbolistas que han hecho pasillo a sus compañeros del Real Madrid y del Barcelona casi cada temporada teniendo en cuenta cómo se han repartido los títulos ambos clubes en nuestro país había un vestuario en el que un grupo de jugadores asumía que tendría que cumplir con el homenaje a sus colegas que habían sido campeones siempre se tomaba con naturalidad se aplaudía hay se felicitaba a los que iban a ser rivales en unos minutos se reconocían sus méritos y luego a jugar y a intentar ganarles nadie consideraba el gesto una humillación ni un sometimiento ni una bajeza ni nada parecido todo lo contrario los que hacían pasillo en ese momento se ponían a la altura en grandeza de los otros los que hacían pasillo demostraban nobleza humildad excelencia honestidad generosidad pues bien todo eso lo han tirado por la borda el Barça y el Real Madrid curiosamente

Voz 1403 05:44 de los dos equipos a los que les han eh

Voz 0919 05:47 yo más pasillo en la historia los futbolistas españoles el ridículo del Barça cuando salió Guillermo Amor a poner la excusa de no haber participado en el Mundialito para no hacerle pasillo al Madrid es tan grande como el que hizo Zidane sentenciando con soberbia lo de no habrá pasillo porque lo he decidido yo qué pensarán los futbolistas de los otros equipos los que si les hacen pasillo Se verán inferiores ante esta casta de jugadores que no hacen pasillo total que nosotros os hacemos pasillos siempre que sois campeones pero cuando toca hacerlo a vosotros nos digna is ah no vale la excusa de lo ha decidido el club porque eso el hacer pasillo no compañeros nunca lo decidían los clubes lo decidían los futbolistas en el vestuario los jugadores del Real Madrid y el Barça son unos mal quedan por no llamarles de otra manera ellos son los que deben recuperar el honor de hacer pasillo a los compañeros que han sido campeones

Voz 5 06:47 Rossi no habrá que dejar de hacérselo eh

Voz 0919 06:50 adiós

Voz 5 06:52 porque está claro que no se lo merecen

Voz 0919 06:57 y ahora vamos con la última hora de los dos equipos antes de ese clásico algo descafeinado

Voz 4 07:03 del próximo domingo en él

Voz 0919 07:05 Camp Nou el Barça Joan Tejedor como lo tiene pero

Voz 6 07:09 varado Valverde buenas tardes qué tal Gallego muy buenas pendiente de su capitán de Andrés Iniesta que esta tarde si asaltado con normalidad al césped para entrenar con sus compañeros después de que ayer hizo trabajo específico por unas molestias que arrastra en el sóleo el entreno de hoy ha sido vespertino porque ayer tocó cena de celebración del doblete el domingo será el primer partido en el Camp Nou desde que Iniesta anunció su adiós desde que el Barça se proclamó campeón de Liga iba a ser el último clásico del capitán y también el primero de los dos fichajes más caros de la historia del Barça Putín velé que no estuvieron en diciembre en el Bernabéu mañana a las seis último entrenamiento y como siempre una hora antes a las cinco escucharemos a Ernesto Valverde

Voz 0919 07:44 opinión en Hora veinticinco Deportes Marcos López cómo crees que se lo tiene que tomar el Barça después de haber ganado ya el doblete buenas tardes es que tal Gallego buenas tardes parece Jesús creo

Voz 7 07:53 se juega nada el Barça pero se juega mucho es curioso estamos ante el clásico menos clásico de los últimos tiempos con todos los deberes hechos para el equipo de Valverde en lo bueno arrebatándole al Madrid una Liga que era suya en lo bueno conquistando una copa y firmando un digno de Ovetus viniendo de donde venía de agosto en que la depresión el PSG combinada con la tormenta del Madrid en la Supercopa presagiaban la temporada oscura y horrible tiene eso sí la mancha de Roma una mancha que perdurará en el tiempo aunque la capacidad de levantarse que ha demostrado este equipo mitiga que no cura aquel dolor Valverde también en se juega mucho Jesús cejó a demostrar que su proyecto que se embarrancó en Europa es hegemónico en España capaz de endosarle un cero tres al Madrid de Zidane dictatorial en la Champions pero mísero y aburrido tanto en la Liga como la Copa Se juega Valverde y el Barça Jesús intentar cerrar una Liga nunca vista antes más allá de los puntos que firma final nadie ha logrado un campeonato en la era moderna sin perder ni una sola jornada

Voz 0760 08:52 misión hoy aburrido el Madrid en la Liga la Copa ha dicho Marcos López Antón Meana buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes

Voz 0919 08:58 tipo de Zidane cómo se lo toma pues se lo toma

Voz 0760 09:00 con la mente puesta en la final de la Champions que por cierto hoy hemos conocido que que ha sido elegido jugador de la semana en la Liga de Campeones y que de Madrid viajará a Kiev el jueves veinticuatro dos días antes de la gran final contra el Liverpool y por eso veremos a un Real Madrid con pequeñas rotaciones Varane entrenado hoy al margen del grupo también está tocado Isco Alarcón baja asegura Dani Carvajal mañana rueda de prensa de Zinedine Zidane para preguntarle por el pasillo por cuanto Escanio será en el Camp Nou ante el Barça el equipo viaja el domingo por la mañana se hospedan en el Hotel Juan Carlos I y los jugadores saben que la afición les exige ganar en el Camp Nou para que el Barça no sea campeón invicto este año

Voz 0919 09:39 le preguntamos Álvaro Benito comentarista de la Ser como cree que tiene que salir el Real Madrid pensando en la Champions o dejándolo todo en la Liga y en este clásico Álvaro

Voz 8 09:51 pues mira yo creo que en un partido de esta trascendencia a pesar de de que obviamente el Madrid no tiene nada que hacer en Liga e Mi la prioridad absoluta es esa final que sería increíble ganar tres consecutivas pero que esto es un partido especial y que S de más de medio mundo y que es una juegas con la imagen del del club de los propios futbolistas bueno yo creo que Zidane dentro de que si todos están en un buen estado debería salir con prácticamente el equipo titular un jugador puede lesionar entrenando se puede lesionar de cualquier manera jugando si están bien físicamente se han recuperado bien porque no vas a jugar con los mejores no es cierto que es alguno tiene alguna molestia o bueno está en su mejor estado físico pues obviamente que reservarlo

Voz 0919 10:38 saldremos de dudas el próximo domingo nueve menos cuarto Camp Nou Barcelona Real Madrid seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 11:40 después de haberse metido en la final en Athletic yo esperaba la sanción al Cholo Simeone no habido lo ha habido sorpresa esperaba el Atlético los tres partidos Pedro Fullana buenas tardes qué tal muy buenas hombres espera algún partido más

Voz 0760 11:53 pero no los tres más al margen del que ya cumplió ayer es decir el total de cuatro que le ha impuesto la sanción de la FIFA hay diez mil euros para el técnico por los insultos en el partido de ida al colegiado así que el Atlético Madrid va a recurrir esa sanción para tratar de rebajarla porque ayer cumplió el primero se va a perder la final de Lyon ganan el título también se perdería entre otros la Supercopa de Europa del próximo verano así que veremos si a la UEFA acepta esa ese recurso va a presentar ya en las pasadas el Atlético de Madrid el Cholo no va a estar en esa final europea es la quinta nueve años del Atlético de Madrid con ese gol de Diego Costa que ha sido elegido el mejor futbolista de ésta la jornada en la Europa League y ese billete para León que también tendrán once mil quinientos cincuenta y dos aficionados del Atlético Madrid es las entradas de las que dispone el club a pone a la venta algo más de nueve mil seiscientas va a priorizar la antigüedad los socios y aquellos que tienen el abono total de esta temporada para los que no puedan viajar va a abrir el Wanda Metropolitano para que puedan ver todo juntos a distancia la nueva final de la Europa

Voz 0919 12:52 un gran día seguro en la historia del Atlético vamos con el resto de partidos de la jornada los que se juega mañana seis y media derbi gallego por ahora va a ser el último ya veremos cuando vuelve el Depor a la Primera División cómo se lo toma el Celta de Unzué Paula Montero buenas tardes

Voz 1291 13:09 matemáticamente conocen esto David Gallego pero sí que Awad paso hacía afronta el Celta o no poder fiel del juez trabajó con el grupo esta mañana pero fue prefieren al delantero internacional suman las bajas cerrado ya que sigue con molestias en clara como se vuelve a estar apartado por ese acto de indisciplina Roca que ha entrado en la convocatoria primera deshace desde el filial de drástico por cierto fue que está sucediendo con el derbi y esas opciones europeas que hasta que todavía le quedan al Celta ha preferido a hablar de su futuro ya su futuro en el Celta de Vigo

Voz 0919 13:42 el Deportivo de la Coruña cómo se toma este derbi sabiendo que se va a Segunda División sí

Voz 0018 13:49 hola qué tal Gallego pues deja muy descafeinado frente por eso deportivos están entrando ahora mismo el equipo blanquiazul recupera Adrián no hace lo mismo con Muntari Isidro lo que pide es que compita al Depor con dignidad con trescientos aficionados blanquiazules en las gradas además se piensa ya en futuro el ya tiene nuevo director deportivo el ex del Levante Carmelo del Pozo y probablemente con un nombre para dirigir al por la próxima temporada en principio no será Sidor será López Muñiz y que también eligió al Levante

Voz 0919 14:16 y mañana tenemos otro derbi el de la Comunidad Valenciana Villarreal Valencia nueve menos cuarto el Villarreal que tiene que asegurarse todavía la clasificación para la Europa League que al Valencia le falta un puntito para estar en la Champions cómo salen los amarillos Chaves Hydro buenas tardes

Voz 13 14:31 qué tal Gallego muy buenas bueno pues tú lo has dicho bien el objetivo es sumar tres puntos afianzarse en Europa si puede ser en la sexta posición va a contar con el apoyo del público que va a llenar la cerámica en el derbi para repetir la victoria que ya logró en la primera vuelta de sumar la tercera consecutiva Calleja no ha dado lista lo va a hacer mañana tras la última sesión que tendrá lugar por la mañana a la ciudad deportiva pero ya sabemos que cuenta con todos los jugadores a excepción del lesionado Bruno hice menos que sigue en prisión preventiva todo apunta a que Calleja repetirá el once de las dos últimas semanas así que por tercera semana consecutiva buscará de nuevo tres puntos y goles

Voz 0919 15:04 ya de Marcelino cómo se lo toma a mano hola

Voz 0962 15:06 hola pues el Valencia pendiente de lo que haga el Betis porque quizá no le haga falta ni sumar un punto contra el Villarreal y el Betis mañana no gana directamente el equipo de Marcelino volverá a la Champions League ir noticia que les ha contado y la Ser cobrarán los jugadores deprima ya sabemos cuánto será dos millones y medio que se repartirán entre todos si mañana el Valencia logra la clasificación matemática por si acaso Marcelino mañana a menos de Senado se lleva a los veintiún disponibles once de gala ir rotando en la delantera yo creo que esta vez Santi Mina se quedara en el banquillo junto a Rodrigo jugará Sasa

Voz 0919 15:40 mañana cuatro y cuarto en San Mamés Athletic de Bilbao Betis el Athletic que no pasa por sus mejores momentos el Betis disfrutando de esta temporada magnífica cómo está el equipo de Ziganda hay sobre todo como está Ziganda Íñigo Marquínez hola

Voz 14 15:54 hola muy buenas gallegos bueno como está con tres bajas importantes y la de os hagáis Cuco yo creo que ya es absolutamente consciente de que no va a continuar la próxima temporada El hoy en rueda de prensa sea reconocido como el principal culpable qué duda cabe de la situación por la que está atravesando el equipo en esta temporada absolutamente nefasta pero también ha hecho que la plantilla lógicamente tiene su parte de responsabilidad ya que salvar eso sí a tres jugadores

Voz 1403 16:22 destacaría Núñez a Córdoba Kepa también pero creo que que poco

Voz 15 16:26 los más han dado el nivel de otros años no cuando hay tanta gente que no ha funcionado o no ha rendido hace al nivel que se espera de ellos

Voz 0919 16:33 cuando ésta sea solamente a tres jugadores la mayoría de ellos va a seguir la próxima temporada estaba muy clarito que tú no te ves ahí dentro el Betis de Setién sigue la magia a Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 16 16:44 hola buenas tardes tanto que sigue la magia ha sumado veintidós de los últimos veinticuatro puntos es el mejor equipo de la Liga de de la jornada veintidós precisamente cuando debutó Bartra también Loren en el primer equipo ya está el Betis en Bilbao acaba de llegar con la novena precisamente de Bartra que vuelve tras cumplir sanción y de Camarasa van diecinueve futbolistas ya ha reconocido hoy Quique Setién que sí que el equipo de mañana la alineación va a depender también o va a hacerla pensando en el derbi porque hay futbolista para el insustituibles como Mandi Junior que están apercibidos que posiblemente no salgan a jugar de inicio también está apercibido dormirse pero mucha ilusión en la expedición bética en Bilbao

Voz 0919 17:21 ya mañana a la una Girona Eibar el Girona que sueña todavía con completar una temporada histórica y meterse en la Europa League buscando el séptimo puesto el Eibar de Mendilibar tiene alguna lejana posibilidad pero bueno el Eibar ya cumplido de largo serie Vittorio como sale Girona mañana hola

Voz 17 17:37 qué tal que eso es pues no le queda otra que ganar para seguir exprimiendo esas opciones de mantener vivo el sueño europeo va a tener la baja por sanción de Pablo más veo así que Johan Mojica va a ser titular empieza a volver al equipo Borja García dice espera que Pedro Alcalá mantenga el tibio en el eje de la defensa junto a Bernard de Juanpe quiere cambiar el tirón a la tendencia continúa y donde sólo ha sumado un punto de los últimos

Voz 0919 17:58 el Eibar de Mendilibar como viaja Girona Roberto Ramajo bueno

Voz 18 18:00 tardes hola qué tal Gallego buenas tardes el Eibar que ya está en Girona con dos novedades importantes en la lista de convocados la vuelta de Iván Ramis recuperado de su lesión del brasileño Charles después de cumplir un partido de sanción riesgo en lugar de Joel es el otro cambio ya habitual en la lista de convocados en la portería por decisión técnica por sorpresa sacado fuera Ander Capa

Voz 0919 18:18 bueno pues todo esto en primera división pero la segunda también va a tener un fin de semana emocionante porque el playoff de ascenso y el ascenso directo está reñido y Ximo que destacamos de esta jornada Héctor González hola

Voz 1264 18:29 qué tal Gallego jornada XXXVIII que arranca en unos minutos con el Alcorcón cultural duelo por alejarse del descenso hay que cerrar el lunes con el partido del líder del Rayo Vallecano en Granada entremedias ya dos puntos de la cabeza está el Sporting que mañana visita un Zaragoza que siendo sexto marca la zona de play off partidazo en La Romareda y empatado con los asturianos pero fuera de la zona de ascenso directo está el Huesca que mañana visita a Enel al Córdoba en El Arcángel duelo vital también para los de Sandoval a tres puntos de la salvación

Voz 0919 18:56 y en fútbol internacional está ya casi todo el pescado vendido José Palacio que destaca muy buenas tardes

Voz 1038 19:01 qué tal muy buena gallego pero sobre todo destacar Italia tres jornadas para el final Illa podemos tener campeón este fin de semana porque mañana a las nueve menos cuarto juega la Juventus ante el Bolonia

Voz 0919 19:09 ya el domingo a las tres de la tarde

Voz 1038 19:12 Nápoles Torino la Juve con cuatro puntos sobre el Nápoles tendría que ganar en Nápoles perdiera ante el Torino Sanpaolo pero claro los de Turín nos van a regalar el título a sus archivos enemigo sería el séptimo scudetto consecutivo para la Juve también podemos tener campeón en Portugal a Iker Casillas con dos jornadas para el final aeropuertos líder con ochenta y dos puntos cinco más que Benfica y Sporting les basta con sacar un punto el domingo en casa nueve y cuarto ante el forense pero mañana se enfrentan Sporting el Zika así que si empata el Sporting edifica el Oporto ya sería campeón sería

Voz 0919 19:42 campeón Iker seguimos

Voz 0919 20:14 el baloncesto este fin de semana se juega la final four de la Champions y hay un equipo español el UCAM Murcia que está jugando con el hay que ahora mismo no lo vamos a Grecia José Antonio verá cómo está

Voz 14 20:29 muy buenas ha llegado pues estaremos a tu cama él es decir el cuarto perdiendo solamente pero cuenta la de Cádiz hecho diecisiete en uno Ágata abarrotado el como Diegos apretando para que el conjunto local la ante Mónaco pero los serbios digo Navarro el equipo de Dukan no va a poner complicado dieciocho diecisiete hacinados en el cuarto

Voz 0919 20:49 y en los playoff de la NBA Javier Bir Langa muy buenas tardes qué tal Gallego tenemos que empezar hablando de nuevo de Le Bron ya país que va batiendo récords y sigue y sigue

Voz 20 21:00 para pues si la de todos los años entre Raptors y cabales nueva victoria del equipo de Tyrone Luque Se marcha cero dos década del Ebro tanto como lo ha bautizado anoche los comentaristas Díez bien cuarenta y tres puntos catorce asistencias ocho rebotes y la sensación de que estos datos no pueden con Le Bron James los Cavaliers tienen bastante encarrilado el pase a la final del Este donde ahora mismo se deberían con los Celtics impresionante trabajo de Brad Stevens ya que a pesar de las bajas llegarán a Philadelphia con un dos cero los irse es llegaron a ir ganando de veintidós puntos anoche pero la defensa de Boston colapsó al equipo de Brett Brown dejó a Ben Simmons con un solo punto anotado para esta noche tenemos el tercer partido de las dos eliminatorias del Oeste a las dos de la mañana Pellicano Warriors con un dos cero de momento para los de la bahía ya las cuatro y media los Jazz reciben a los Rockets estando la eliminatoria

Voz 0760 21:46 igualada uno

Voz 0919 21:48 el deporte en directo está disputando la fase final de la Copa del Rey de balonmano hoy jornada de cuartos de final que resultados hemos tenido por ahora Iván Álvarez buenas

Voz 1284 21:58 tardes Gallego buenas tardes ahora tenemos partido en directo el último de los cuartos de final de momento dieciocho minutos de juego del primer tiempo está cayendo el campeón está cayendo el Barça Lassa Barça ocho Valladolid diez Se enfrentará al Ángel Jiménez Puente Genil el ganador de este partido mañana a las siete de la tarde ya tenemos una semifinal confirmadas la que enfrentará Ademar de León Balonmano Logroño La Rioja restan doce para el descanso Barça ocho Atlético Valladolid

Voz 0919 22:25 llega al mundo del motor pendientes de dos pruebas este fin de semana una no llega a casi casi nueva las seis horas de Spa Francorchamps una prueba del Mundial de resistencia al que ya sabéis ha apuntado Fernando Alonso que está entre los favoritos este fin de semana mañana sábado es la prueba a los mandos de un Toyota y en los entrenamientos antes de la cronometrada bueno pues la cosa no pinta mal Manu Franco muy buenas tardes

Voz 1403 22:52 hola muy buenas tardes pues no pinta nada mal segundo va a salir Fernando Alonso con el Toyota han quedado por detrás de sus compañeros de la misma marca pero hay que tener en cuenta que mañana a partir de las trece treinta horas son seis horas para intentar limar esa diferencia y lo que Fernando Alonso logró su primera victoria desde el Gran Premio de España de dos mil trece de Fórmula uno lo cual no está nada mal a ver si lo consiguen piloto asturiano en una calificación hoy eh Gallego que ha estado marcada por ese tremendo accidente de Pietro Fittipaldi Se ha roto las dos piernas el nieto de del famoso Fittipaldi como te digo ha sido espeluznante esperemos que se recupere pronto a las trece treinta horas trece treinta horas empieza la carrera en España

Voz 0919 23:36 una seis horas por terminará a las pues a las seis y me seis de la tarde a las siete de la tarde sabremos si Fernando Alonso Schubert aunque el gran acontecimiento deportivo del fin de semana del mundo el motor sin duda alguna es el Gran Premio de Jerez de motociclismo donde todo el mundo la organización la afición que va a llenar una vez más las gradas del circuito kilos no todos van a homenajear a Ángel Nieto hoy jornada de viernes ya han dicho los pilotos cómo ha ido el primer día de carreras o de entrenamientos Mela Chércoles buenas tardes

Voz 22 24:16 un cielos a Gallego volvían el homenaje en realidad puede ayer tres sigue muy presente la figura del maestro entre otras cosas porque no sé que el miedo nunca Larguero dijo que por qué no darle el Premio Princesa de Asturias a la Fundación Angelito que había sido presentada le circuito de Jerez es una idea bienvenida hay gente como Carmelo Ezpeleta máximo responsable de las pues el Mundial dice que ese ya no interesa lo más mínimo lo decida te han manifestado lo que piensa mucha ficción en España pero bueno a lo deportivo es la onda funciona en Jerez claro Pedrosa primer segundo con Márquez quinto a pesar de sufrir una caída las motos este fin de semana sea tranquilo en la tercera que la temporada vuelve a ser el piloto a batir en esta pista en cuanto a las otras dos categorías su hermano Alex mar denunció el más rápido en Moto2 y Moto3 antes del día consiguió el mejor Bruno por delante de Martín El español

Voz 0919 25:09 lleno la previsión y la meteorología qué tal

Voz 22 25:13 pues mira que iba hace unas horas para delicadas como un aguacero impresionante parece que bien abierto las compuertas jarrero tremendamente tras ser buen tiempo ahora mismo lo hace en la jornada de ayer en la calificación sí por supuesto el domingo para las carreras recordemos a las once la de Moto3 la voz que datos la de Moto GP espectacularmente Circuito Andaluz que de fin de semana se llama circuito Ángel Nieto de Jerez

Voz 0919 25:38 gracias a que lo contaré en la sede durante todo el fin de semana allí en ciclismo hoy ha comenzado el Giro de Italia etapa contrarreloj en Jerusalén diez kilómetros donde el más rápido ha sido el actual campeón Tondo Molin el resto de favoritos Froome XXXVII segundos Fabio Haro a cincuenta segundos Colombiano Miguel Ángel López a cincuenta y seis en el reconocimiento de el circuito esta mañana se cayó Froome el mejor español ha sido Pello Bilbao a dieciocho segundos de Du Molino mañana ciento sesenta y siete kilómetros todavía en tierras israelíes la etapa discurre entre Haifa Tel Aviv y como ya sabes seis esta semana estamos cerrando hora25 con los norteamericanos Greta Van Fleet los Led Zeppelin del siglo XXI muy buenos Toni López algún titular que nos dejemos

Voz 0645 26:48 varios en tenis cuadro del Open de Madrid que empieza el lunes Djokovic Nishikori en cómodos los traían primera ronda también otro español entre Andújar y Feliciano López y Nadal que jugará contra el duelo entre Monfils sacador del duro entre Monfils y un jugador de fase previa en el cuadro femenino Garbiñe abrirá con trabajéis que Carla Suárez contra hay Penn Sorribas contrastó surtía roblana contra más GI dos citar para mañana además a las dos de la final de la Copa Campeones juvenil se busca campeón español de la División de Honor en Ciudad Real juega en el Atlético de Madrid Sporting de la mañana a las ocho final de la Copa del Rey entre Jaén Paraíso Interior plaza que se disputará cerca de tu casa en el Palacio Multiusos de Cáceres

Voz 0919 27:27 a las nueve Comienza el partido Sevilla Real Sociedad todo lo que pase todos los protagonistas los escucháis a las doce y media en el Larguero con Yago de Vega todo el fin de semana Carrusel nosotros volvemos el lunes gracias por escuchar hora25 deportes un saludo de Gallego

Voz 23 27:46 que tengáis un muy buen fin de semana