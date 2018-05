Rubén Plaza: "Hay muchos corredores que todavía no saben hasta donde pueden o quieren llegar y se meten en berenjenales"

Voz 1 00:00 en a qué tal buenas noches hola muy buenas noches qué tal estás

Voz 1959 00:04 mire muy bien descansando un poco después de la primera etapa

Voz 1991 00:06 qué tal las sensaciones después de esta primera etapa después esta primera toma de contacto

Voz 1959 00:10 pues bien siempre es importante echar un poco afloraron nervio después de estar aquí toda la semana pues entrenando hoy empapando Nos un poquito de de la gente de aquí que están viviendo en el Giro con mucha intensidad porque ya tenemos ganada arrancar debe de dar el primer calentón al cuerpo y dieron pero un poquito Ollero

Voz 1991 00:28 hoy estaba tan peligroso el recorrido porque han ido tres al suelo en el reconocimiento eh

Voz 1959 00:33 sí estaba peligroso como cualquier circuito urbano pues al final la carretera está muy sucia estaba con aceite con con gasoil y a poco que aparte que el asfalto está muy gastado no el tanto tránsito ya poco que que tumbe un pelín más de la cuenta no lo difícil yo estaba o muy muy cerquita esta mañana de irme al suelo ya ha sido la única curvas que cogió un poquito probando yendo a ritmo de carrera hay inmersa o sea que no hacía falta jugársela mucho para caerse

Voz 1991 01:01 no está el tema no como para arriesgar siempre se dice lo mismo en las grandes vueltas en la primera semana no se gana pero sí se puede perder

Voz 1959 01:09 sí obviamente si hay además con el rico que hay durante toda la primera semana con toda la gente muy nerviosa todo el mundo con todas las fuerzas muchos corredores pues todavía que no que no saben muy bien hasta dónde pueden llegar hasta dónde quieren llegar allí metiéndonos en berenjenales a veces que no creo deberíamos saber entonces bueno lo que lo que tú dices una mala caída o mal golpeo aunque no te hagas daño no es agradable de llevar un aquella ya desde el primer día en una gran vuelta Hay estaría con molestias descansando mal con dolor por la seguidas no sabe que más vale bueno con un poquito de cuyo estos días ya tendremos tiempo de pelear lógicamente que en que en disputa Bellido pues tiene que estar todos los días ahí con las orejas tiesas así tomar riesgos que por fortuna los que nos olvidamos pues no

Voz 1 01:58 entonces como como acabas corriendo para un equipo de Israel

Voz 1959 02:02 bueno pues surgió todo bastante rápido Jos se conoce en el equipo relativamente au joven sólo tienen tiene cuatro años su segundo año como Continental Profesional la segunda categoría de de ciclismo

Voz 0643 02:14 y era un poco aumente el entrar en Girona que era él y quería

Voz 1959 02:19 ah pues no se coger un poco de corredores otros corredores con un poquito más de experiencia porque es verdad que también un un equipo con chavales muy jóvenes y bueno pues querían darle un poquito solidez al equipo y darle un poquito más de experiencia también pues a trabajar con los chavales pues aconsejar ahí bueno pensaron en mí yo justa vía la que pasaba a mitad de temporada Hay Si bueno me gusta el proyecto aunque ha vencido para hacía un poco un poco raro un equipo que tampoco había seguido mucho que tampoco conocía bueno te vienen diciendo que va a salir de de su país era él y que tienen intención de de conseguir una invitación sino todo un poco a chino pero bueno al final pues confía en ello Orbi que que la cosa iba en serio el equipos es ese dios ambicioso es un proyecto a largo plazo oí bueno incidir rápido la verdad que tampoco tuve muchas dudas e irme con ellos ya que estamos metidos a ver qué tasas

Voz 1991 03:17 oye tienes que estar aprendiendo un montón de idiomas no quince nacionalidades en el equipo

Voz 1959 03:21 quince Si quince y sigo no sé si alguna más pero bueno por suerte con el inglés más hombre nos entendemos todos tuviéramos que aprender hebreo verdadero además siempre ganaba

Voz 1 03:33 sí

Voz 1991 03:34 de toda manera creo que sois un equipo que sirve de ejemplo de la buena convivencia porque allí hay judíos cristianos musulmanes hay de todo

Voz 0643 03:41 sí sí hay religiones

Voz 1959 03:45 bueno pues muchas culturas juntas lo que pasa que al final pues el deporte es un un punto pues un poco de unión y un eso pues todo todo tipo de Cultura así de incluso de raza no lo que pasa es que lo que yo siempre digo que una de por el culo te nada que empieza a sufrir la bici poco te importa la religión de tu compañero de equipo

Voz 0643 04:09 Si te puedo echar una mano será pueden echar tu sabes alzará N

Voz 1959 04:16 el resto la verdad es que nos acordamos bastante poco oye creo que para

Voz 1991 04:21 unirlos para generar convivencia buen rollo creo que comandaron al desierto no de hacer una pretemporada en invierno

Voz 1959 04:27 bueno sí estuvimos aquí haciendo un nueva concentración en pretemporada igual al desierto concretamente no estemos aquí cerquita Jerusalén era montados colosal en diciendo haciendo un un recorrido a pie por un par de días durmiendo pues en Campamento Si siguiendo un poco una ruta histórica de de aquí de la de los montes de Jerusalén fuimos con con gente del ejército nacional encontraron poco a la historia de sitios a una experiencia bastante chula terminamos la ruta en el Museo del Holocausto Jerusalén los pantalón toda la historia de cómo lo visitamos con ya tu tu bastante viene como tú dices unos poco va para conocernos todos para hacer grupo y para

Voz 1 05:08 hombre rompiendo un poco no dieron todos que bueno no el hecho de ir a correr a otra cultura

Voz 1991 05:13 no deja de aprender porque seguro estás aprendiendo un montón de cosas

Voz 1959 05:17 si vino una de las cosas que que me está dando ciclismo sobre todo estos últimos años

Voz 0643 05:23 y en varios en varios países

Voz 1959 05:27 sobre todo el año pasado fue bueno con con Loriga hace dos años fue un cambio importante porque fue el momento en que que me que te obliga un poco a aprender inglés porque estas compartiendo equipo con también con con mucha nacionalidades muchos rodeos

Voz 0643 05:41 anglosajones Si bueno sí que es cierto que

Voz 1959 05:44 esos dos años para mí fueron super importante fuera son porque te abres un poquito a lo que es el equipo más global no de de hoy en día de equipos con un montón Navidades ten en cuenta que venía de de Movistar porque es un equipo más tradicional más europeo con casi todos los corredores españoles o europeos y si eso luego en pues también parecido y casi afloraron completamente distinto y esto es un poco pues la única bueno pues a finales experiencias qué qué vas cogiendo más conocido pues a mucha gente y es súper interesante no sólo es el montar en bici final llevas aquí casi veinte años Si súper enriquecedor el poder compartir momentos con un montón de gente distinta

Voz 1991 06:30 yo siempre digo lo mismo de los deportistas y una de las cosas que más en vídeo es la capacidad que tenéis de poder viajar de conocer sitios en este caso mezcladas con otras culturas que a lo mejor en otras circunstancias no tendrías la posibilidad al margen de aprender idiomas que hay mucho deportista también que puede aprovechar para aprender un montón de idiomas que me parece una una pasada oye cómo está el tema político como está el conflicto con Palestina Se nota que digamos ha calentado el tema más en los últimos meses

Voz 2 06:57 sinceramente nosotros aquí no damos nada la caravana del yo creo que no lo no estaba dentro

Voz 1959 07:03 Ana absolutamente de nada también se están encargando Nobel de la organización que que sea así estamos centrados sólo en el tema voy yo creo que no se sabe que en la etapa de hoy ha habido un ambiente brutal en Jerusalén yo creo que una etapa súper bonita Hay que también un poquito pues a la gente del equipo los organizadores del equipo los lo los jefes pues con

Voz 0643 07:28 la ya que tenían detraer el ir aquí a Eli y sobre todo la primera etapa en en Jerusalén me

Voz 1959 07:34 tratar de mostrar un poquito por la cara más amable del país no que sí que es verdad que siempre que aparece en las noticias pagarse más conflictivo si eso es bueno que sí que es algo que que está ahí que no se puede negar pero bueno no todo es eso no lo voy a todo el mundo ha disfrutado de unas imágenes espectaculares de la primera etapa con un montón de gente en la calle viendo la carrera entregados sobre todo a la a la gente en nuestro equipo hoy

Voz 0643 08:01 yo hago un objetivo que que la gente del equipo a los dueños del equipo pues estaban con muchas ganas de que de que se viera eso

Voz 1991 08:10 pues sí porque tiene que ser una zona preciosa de de visitar y de de hacer turismo osea que bueno que pasa claro también está el conflicto que hay con Palestina y no se puede negar la realidad lamentablemente oye qué tal con el presidente con Netanyahu

Voz 1959 08:24 pues bien impactante la seguridad que lleva con él pero bueno lo lo que te digo no al final vas acumulando experiencia si son cosas que estando en otro equipo pues sería sería imposible no todo el mundo tenga acceso a a conocer nada bueno te gusta ciclismo

Voz 1 08:42 pues hemos visto verde las cosas

Voz 3 08:45 bueno nos preguntaba cosillas pero tampoco estaba muy aldea provocado ya resolver que no sea el hecho de que no sabía

Voz 1959 08:50 decidió ya ha sido ya detalla por su parte

Voz 1991 08:54 sí hombre yo techo las fácil en las difíciles de las va a hacer Borja Borja vale

Voz 0298 08:59 bueno yo a Rubén le quiero preguntar que con su edad con treinta y ocho años y habiendo ganado etapas en el en el Tour y en la Vuelta yo he escuchado hubiera sido décimo en el Tour de Francia pero dice la gente no me recuerda aunque tiene mucho mérito por haber quedado décimo en un Tour de Francia por eso en un equipo en el que sí que vas a tener libertad como ves lo de conseguir una victoria de etapa en el tiro porque serias no hay tantos corredores que que han ganado etapas en las tres grandes vueltas

Voz 1959 09:21 pues lo veo complicado porque ganar sólo tapando la grande es muy complicado y más cuando has conseguido cuando has conseguido ganar ya en años anteriores luego es verdad que pasan los años te metes en fugas estás en la pelea mucha muchas veces en las etapas

Voz 0643 09:35 soy no rematase bueno no no me explico cómo pudo hacerlo Jaqui ve pero bueno seguir intentándolo extraño sí que es verdad que que voy a tener toda la libertad del mundo oí así pues seguramente ya habrá etapa así llegarán los días en los que nos empezaremos a mover a intentar estar en la fuga así a ver si con un poquito de suerte podemos rematar alguna conseguimos ahí tenemos victorias en las tres mes

Voz 0298 10:04 yo te quería preguntar también Rubén por estas dos etapas hoy era una crono dos etapas en línea en teoría propicias para los esprínter pero dicen los que conocen el terreno que puede haber escabechina no que pueda haber trampa porque son por el desierto se puede montar una buena no con con el viento

Voz 1959 10:17 sí sobre todo la de la etapa del domingo la de mañana lo dando porque Vargas y todo en casi toda la etapa va a lo largo de la costa hay buenos vientos lógicamente creo que te que benigna de del mar pues bueno yo creo que no es tan peligrosa como el domingo que sí que es la zona más de desierto pero es un en teoría etapa pararlos para la gente rápida pero como tú dices no la gente de la general tiene que va a tener que está muy atenta

Voz 0643 10:44 porque lo que hablábamos al principio o que suena a tópico es verdad que que estos días se puede perder el Giro hoy ya

Voz 1959 10:52 eso va a ser una semana típica la primera semana de gran vuelta con nervios con mucha tensión con la gente con los equipos con corredores rápidos que suena que debe estar delante para disputar la etapa los los corredores de la general que iban a estar delante para no perder posiciones hispano verse metidos en problemas de caídas de Cortés todo eso conlleva una tensión pues que al final pasa lo que suele pasar en los primeros días de Huertas es lo que va a provocar caídas nervios sí y mil historias entonces bueno pues a lo que lo que tiene esta primera que tiene la los primeros días de la Vuelta grandes todo el mundo está con fuerza todo el mundo Seve se ve con un saque ganador de etapa ganador de Girona hoy mucha

Voz 0643 11:36 después

Voz 1 11:38 me da pues tantas caídas y tantas historias Rubén favorito favoritos

Voz 1959 11:44 pues hombre yo creo que más o menos los de siempre no a mí Dumoulin ya vimos que bueno que en el año pasado ganó que es un tío con una clase brutal y que ha empezado ganando para mí en el favorito número uno es el nuevo lo ha vuelto a demostrar al pero bueno de verdad que dieron muy largo y pueden pasar mil cosas

Voz 1991 12:01 cuando ganes la etapa tenían mete volvemos a llamar vale

Voz 1959 12:04 bueno a ver si suerte que sea así

Voz 1991 12:08 Plaza mil gracias disfruta de esta experiencia de estar mezclado con otra cultura con personas de otras religiones y nada que vaya fenomenal