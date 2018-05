Antonio Lobato: "Me quedo con los momentos malos que hemos pasado en esta Titan Desert, ahí hemos trabajado como equipo"

Voz 1991 00:00 ya sabéis que todos los años nos gusta hablar de Retos Solidarios en El Larguero hablamos el viernes pasado con Eva Giménez una mujer que tiene en cuarenta y nueve por ciento de esclerosis múltiple en el cuerpo que su hijo además sufre la enfermedad de den una enfermedad rara ha ido a esta Titan Desert lo ha completado el año pasado hablamos de la unidad Cris Contra el Cáncer una unidad que lo que hace es luchar contra el cáncer infantil está el año pasado debutaba en la competición este año han completado su segunda Titan Desert en ese equipo en ese equipo de unidad Cris Contra el Cáncer está Antonio Lobato hola Antonio qué tal muy buenas

Voz 2 00:38 qué tal si hago cómo estás lo primero enhorabuena porque la vis completado no

Voz 0223 00:42 sí muchísimas gracias estamos muy contentos para ellos es su segunda Titan consecutiva para mí es la segunda o que yo lo que en el dos mil quince este año falló en el dos mil dieciséis que no pude completar la porque abandone por esto enteritis pero estoy súper contento muy contento Nadal

Voz 1991 01:00 no me imagino que cuando te ponen encima de la mesa un proyecto de este tipo y con la finalidad que tiene uno casi ni lo piensa no

Voz 0223 01:07 no no no me lo pensé sabes que dije sí inmediatamente porque se mezclaban muchas cosas nuestras mezclaba por un lado deporte que me apasiona que ese ciclismo en lo practico desde hace muchos años en esclava volverá a la Titan Desert que es en una carrera extraordinaria por lo que hay más allá de la carrera además se se junta la sobre todo el el el reto solidario no de de poder bueno de alguna forma modestamente contribuyeron no han a la difusión ya ya enseñarán gente lo que es el contra el cáncer y que la gente sepa lo que hace esta fundación y lo que lo que están consiguiendo y lo que quieren conseguir no y entonces me di cuenta que bueno pues todos los brazos todos los sacrificios que normalmente tienen pruebas como éstas tendrían una justificación no dije hace mucho tiempo no muchas veces cuando vienes a estas carreras entre estar dándole vueltas era un momento Coderch sufriendo como un perro te preguntas a ti mismo por qué puñetas estás haciendo esto no hay necesidad tienen que hacerlo yo les contaba a la gente de Cris Contra el Cáncer que gracias a ellos

Voz 2 02:11 esa pregunta si me lo hacía este año

Voz 0223 02:14 en una respuesta con lo cual no hay ningún momento a lo largo de esta de esta edición en la que yo no haya planteado porque estoy aquí porque sabía perfectamente para que estaba aquí cada pedalada quedábamos cada dolor que teníamos estaba más que justificado

Voz 1991 02:29 Antonio su tercera edición en no pudiste completar una una de ellas pero el caso de Cris Contra el Cáncer se ven un montón hay gente que que no sólo el reto personal de terminar una carrera tan dura me imagino que el compañerismo que es una pasada toda la gente que va la Titan dice que es sino la experiencia de su vida a nivel deportivo una de las experiencias que se lo va a llevar para los restos pero es que se mezcla también con con el los hechos solidario con los proyectos solidarios que lo hace aún más bonita no

Voz 0223 03:00 sí yo no solamente los proyectos solidarios los retos personales de de personas que les besan la titanes dices Dios de que me quejo yo no me puedo quejar o cómo puedo decir que duro ha sido esto cuando lo es por ejemplo de un chaval que ha estado aquí también que se llama Christian que les falta un brazo qué va con una prótesis hice hecho en la Titan Desert y a muchas veces acompañándonos a nosotros les un brazo y el hombre nos decía en la segunda etapa por un poco fastidiado porque es que me ha salido una úlcera en el el el guión no sé qué hacer instruir gestión tienes perdón tienes unos nuevos como los del clero es impresionante cruzas la línea de meta dices ves ahí contento porque desde el primer día decía que no iba a terminar que estaba sucediendo pero ha llegado hasta aquí obesa a Eva con esclerosis múltiple con la mitad del cuerpo que no tiene fuerza y que llega ayudadas y por su equipo pero pero llega no lo hace por ella no lo hace para demostrar que que está aquí que es una heroína porque con esclerosis múltiple pueda hacerla de ser no se está aquí por por su hijo no hay para sacar de de de luchar para que esas enfermedades raras tan tengan un poco de disciplina El Mundo no había haya investigación hay veces que aquí en la Titan tiene momentos muy emocionantes porque el sufrimiento de mucha gente que está como decíamos en un trato solidarios pero que son retos también hay gente con retos personales que ataje sombrero cuando cruzar la línea de meta en en la deliroides vale el hecho de moles es que gente aquí que que tiene muchísimo más valor que no que nosotros no

Voz 1991 04:40 eh Antonio con qué momento te quedas esta Titan

Voz 0223 04:45 pues te voy a decir una cosa me quedo con los momentos malos los momentos malos porque cuando hay momentos malos y que los hemos tenido no ha habido muchos días en los que algunos miembros del equipo lo han pasado mal realmente hice les veía en la cara Ediciones B el sufrimiento los tíos han han seguido para alante hemos hemos trabajado como equipo en esos momentos malos y lo que creo que tienen que tiene más valor yo siempre hecho todas las carreras de este tipo que has hecho en solitario la primera vez que lo hacían equipo no desde el principio lo teníamos claro que siempre éramos una unidad todos éramos uno hizo uno pinchaba pinchamos todos y se rompió la cadena rompíamos la cadena todos Isidro uno tenido mal día todos tenemos solo al día trataríamos de ayudarles para que pasara es sería lo lo mejor posible inmaculado el primer día fue un poco sufrimiento pues porque a Chema hay la tierra por ejemplo pues encontraron mal e hizo la tenía problemas de estómago Chema iba con calambres en el kilómetro treinta in nos asustamos aquí está Luis pasadores que es un profesional y me decía el Chema lo tiene complicado porque kilómetro treinta tiene calambres cierra una etapa de montaña de ciento quince kilómetros casi tres mil metros de desnivel y el tío pues vamos le arropaba vamos le daba voces Se cuanto pasamos del me un empujoncito tratadas de gastarle una broma para animarle al final llega ya al día siguiente de rompe la cubierta la raja paramos todos buscamos sus métodos plan ver para para arreglar esa cubierta hice rompe la cadena Hay todos colaboramos para arreglarla la cadena y luego todos tiramos para adelante no inició otro día alguien tenía un dolor de rodilla pues lo mismo tratábamos de empujarle de llevarle hasta la meta y al final después de todos esos momentos malos pues jugando de esta forma de hacer un equipo que hemos llegado a meta del de alguna forma es como una metáfora no de de lo que representa también Cris Contra el Cáncer nosotros estamos tratando de de de desde luchar para conseguir que esos niños que tienen cáncer puedan tener terapias que que les saquen esa situación esos niños que están en el sufrimiento no están solos porque tienen

Voz 3 07:01 padre tenía su familia eran los médicos

Voz 0223 07:03 los investigadores la única forma de que esto se solucione decir algo que puede solucionar que esperemos que sí que se trabaje en equipo para que los chavales puedan llegar a la meta igual que lo hemos hecho nosotros

Voz 1991 07:14 tengo la suerte de poder decirte que guerra

Voz 4 07:16 José Chris y Chemita son amigos míos

Voz 1991 07:21 buenos amigos hace muchos años a que se lo que has tenido sé con quién has convivido en esta Titan hice como Chemita que Chemita otra cosa no pero los tiene muy gordos y cuando se pone con esto ya puede tener calambres pero lo tienen que pegar un tiro para que que se retire yo cuando las imágenes

Voz 2 07:38 los buenas Chemita son poquito especial si ese llenan que me vas a contar

Voz 0223 07:44 quizá todas las etapas frío y no se queda atrás empezamos muy fuerte nosotros hice queda atrás entonces decimos dónde está

Voz 2 07:50 cita se va calentando no puedo no puedo no puedo pero al final de esa misma etapa se al final llevamos cien kilos

Voz 0223 07:57 otros

Voz 2 07:58 que emita está tirando adelante con pasaporte dices Chemita pidió que es coño pudo esta esas destronado

Voz 1991 08:06 un fenómeno un fenómeno José Pascual

Voz 0223 08:09 ha sido una experiencia Hay eso empecé aquí con con seis ciclistas amateur salgo de aquí con con seis amigos no lo

Voz 1991 08:19 Holbrooke todo Antonio Lobato enhorabuena a participar lo primero en este proyecto por supuesto brotado haber completado la prueba un abrazo muy fuerte

Voz 0223 08:26 un abrazo gracias Cris contra el cáncer

Voz 1991 08:29 la unidad en la que ha participado Antonio Lobato y con la que lleva colaborando mucho tiempo una ex compañera aquí de de la casa durante muchos años Cristina las Business qué tal muy buenas

Voz 2 08:39 qué tal buenas noches jordanas bien pues ahora mismo ya feliz porque

Voz 5 08:45 eh lo han lo han conseguido Juana ya no tenía ninguna duda de que iban a conseguir pero bueno aquí estamos un año más y la verdad es que con nuestros además pues eso este año que acabas de escuchar no encima con la ayuda de Antonio Lobato pues nosotros sabemos cómo va esto de verdad si tenemos un compañero querido reconocido icono conocido pues vamos a tener más visibilidad y esto es muy importante para nosotros así que encantados

Voz 1991 09:10 pues sí porque hay que seguir luchando contra el cáncer infantil seguir de apoyando con esta unida Cris Contra el cáncer y lo que hay que hacer darle visibilidad Chris como puede colaborar la gente que es lo que podemos hacer

Voz 5 09:25 pues mira es muy importante la colaboración con ese tipo de fundaciones entre lo explicamos por supuesto estos retos deportivos sirven para darle visibilidad así para que la gente los conozca y sepa lo que estamos haciendo pero al final los proyectos investigación la unidad Creed que está a punto de inaugurar en La Paz la que se acaba de inaugurar el Hospital Doce Octubre lo que hay

Voz 2 09:47 la biología se consiguen con las aportaciones de los socios ir hay

Voz 5 09:52 pues muchas maneras de de de de contribuir hay algunas que contribuyen

Voz 0223 09:57 con cinco horas al mes hay otro

Voz 5 09:59 a que les gusta hacer pequeños no estos deportivos no pequeñas acciones solidarias desde un cumpleaños solidaria otra moda maneras cada uno lo cual hacer es como buenamente pueda todo de verdad que suma ahí es muy muy importante que que aporte vemos que ayudemos en causas como ésta

Voz 1991 10:17 pues sí desde aquí de los medios de comunicación ya sabes que que está además que es tu casa y puedes contar está con nosotros siempre que quieras estaremos en la Yago conscientes que lo disco

Voz 5 10:28 bañada ya que no va a dejar de la mía porque me me da como nostalgia que

Voz 1991 10:32 sería amiga por encima de todo amiga de eso no tengo duda al un abrazo muy fuerte a todos los componentes de del grupo enhorabuena vale

Voz 5 10:41 de tu parte un beso muy fuerte que bueno que todos ha contado Antonio muchísimo más Echenique a la cadena

Voz 1991 10:48 loco o no

Voz 5 10:50 mental citan Forner actriz en nada porque situación pues ya te avisaremos

Voz 1991 10:53 fenomenal pues lo contaremos gracias Chris un besazo muy fuerte a Toni o Lovato Christina las Madness participantes lo bueno de esta unidad Cris Contra el Cáncer os contábamos también la semana pasada la historia de Eva Jiménez con esclerosis múltiple el hijo con la enfermedad de derecha que es una enfermedad rara y no sabemos si Eva completado ha completado esta cita de ser hola Eva qué tal buenas noches

Voz 2 11:18 hola buenas noches Lladó sí claro

Voz 3 11:23 cómo no lo voy a conseguir si tengo el mejor equipo del mundo estoy feliz y a veces me estoy planteando llevo rato planteando menos debo estar feliz porque porque yo estoy aquí una causa no por la casa de mi hijo no hay a priori es una cosa triste es una cosa dramática no pero pero ostrás lo primero que me ha pasado por la cabeza metano

Voz 1991 11:47 hemos conseguido un reto deportivo

Voz 3 11:49 algo que para mí Heras es inviable hacerlo sola con dificultad con trabajo en equipo lo hemos conseguido no como no voy a conseguir la enfermedad bien que tenga una cura para mi hijo rodeando me de equipo enorme de personas que me ayuden y hoy estoy feliz exige el Yago

Voz 1991 12:06 unas imágenes que Lucas colgando tú en tu Instagram o en tú que los dos igual en el que el momento que llegaba a meta con lágrimas en los ojos decían los compañeros Eva entra tu primero

Voz 3 12:18 si mis compañeros es tremendo adoro

Voz 5 12:21 grabar vídeos ellos

Voz 3 12:23 en qué entrada yo primero no hay yo les decía no porque nosotros es imposible que yo haga esto no interesa tanto valor como lo tengo yo no hay y ha sido muy bonito

Voz 0223 12:32 es muy bonita

Voz 3 12:35 el equipo unido jamás será vencido ilustrar ha sido muy emocionante Yago creo que ahora mismo con todos los problemas que tengo en vivida con todo lo que vivimos a diario te puedo decir que que tocado el cielo con mis manos no y que que ha sido

Voz 0223 12:50 como como si hubiéramos ganado la Titan Desert

Voz 3 12:52 no porque este es el es un punto de mira eh nosotros pues está para dar visibilidad necesitamos investigación billón y medio de euros no sí lo hemos usado de punto de mira para que todo el mundo desde cualquier parte del mundo se nos pueda verse unos pueda escuchar colabore y contribuya no porque es Nacho oí todos los machos que hay por ahí no que tienen la enfermedad y que que tristemente no no pueden hacer más que lo que hay ahora

Voz 1991 13:19 Eva como puede colaborar la gente para la investigación contra esta enfermedad rara esta enfermedad David dile a la gente cómo puedo colaborar con vosotros

Voz 3 13:28 y tenemos la web ADN punto es desde ahí bueno se puede colaborar comprando puntos solidarios haciendo aportaciones lo que más nos interesa pues también pues como todos no que se hagan socios que esa aportación mensual de cinco diez euros mensuales para nosotros es muchísimo con una persona diez euros al mes no es nada pero nosotros somos ya tenemos setecientos socios y eso es un goteo mensual que va directamente al hospital de Valle Hebrón dónde está el gran proyecto del millón y medio de euros no yo creo que entre todos podemos cambiar al mundo yo creo que entre todos podemos buscar otro tipo de humanidad ayudarnos no porque en definitiva sino de hacemos entre nosotros pues lo va a hacer no Yago no tengo ninguna duda yo estoy muy emotiva estoy muy contento pero ha costado mucho llegar a las metas todos los días piensa que rehúye tan Torres ya como de mili llevaban una goma ponían dificultades de las subidas

Voz 1991 14:22 ha pasado una foto Roger la he podido ver si

Voz 3 14:25 la lista no pues pues eso es compañerismo y duros sea Rusia puede haber hecho esta esta carrera solos sin necesidad de estar ayuda de otra persona Emily lo mismo no el equipo entero compactado ocho personas juntas pedaleando en todo momento cortando el viento preocupándose los tiempos vamos a llegar y hemos conseguido llegar todos los días a meta hemos conseguido ser fenicias de algo que para mí es una locura decir bueno muy el Yago muy feliz muy agradecida con vosotros

Voz 0223 14:55 pues porque sin vosotros tampoco somos nadie porque

Voz 3 14:57 que si yo hago todo esto y vosotros no nos ayuda Ice pues tampoco se nos ve en el mundo no

Voz 1991 15:02 te lo dije la semana pasada y te lo repito si tú no lo haces yo no tengo de lo que hablar con lo cual el mérito nuestro inmediato estudio nosotros simplemente contamos tu historia el mérito está en quién hace la historia no quién la transmite buena Eva enhorabuena de verdad por haberlo completado por haberlo vivido de de esta manera de alguna forma disfrutarlo y ojalá tenga la repercusión que buscáis

Voz 3 15:23 pues ojalá con ese objetivo SAC nuestra Titan Desert ha terminado pero seguimos con nuestra Titan nuestro proyecto grande el día a día no ha mañana a las a la una y media aterrizan nuestra viene para acá el lunes ten hospital todo el día con mi hijo de hecho no sabremos si quedara ingresado porque está bajito de todo ese nuestro día a día va a ser otra Titan particular muy diferente a la que está haciendo en Marruecos sea que que bueno pasaremos los días intentando salir adelante lo mejor posible y consiguiendo los objetivos porque bueno creo que es una lucha de todos si por la cabeza icono nombre y el de Nacho

Voz 1991 16:04 pues cuando ves a tu hijo Nacho le das uno de los muchos abrazos que le vas a dar se lo das de nuestra parte enviándole toda la energía del mundo vale pues esto supuesto Iago Eva me me pasa un segundo a recoger hombre o un beso muy grande va irá hacia ese hola Roger buenas noches Yago cómo estás hombre muy bien vestido dura un poquito cansado pero muy bien si no has sido Burita

Voz 2 16:32 bastante bastante dura hasta Titan hemos tenido suerte con una temperatura pero nos han puesto unas etapas muy bastante difíciles

Voz 1991 16:40 me han dicho que ha sido el lastre del equipo que ha habido momentos en los que tenían que tirar de la goma de ti macho

Voz 2 16:45 sí dio no fue más que va allí nos hemos ayudado todos desde el barco a dudando de las gomas

Voz 1 16:55 eh eh eh

Voz 0223 16:58 es de uno cortando el viento está

Voz 2 17:01 bueno no no somos hemos sido un equipo de ocho y nos hemos ido ayudando

Voz 1991 17:05 he hecho todo lo que hemos podido en eso consiste hombre conoce esa Chemita de la unidad ha sido hoy los conoció en la fiesta Junta te con el que buena rueda seguirá esa sí que es una rueda seguro hace es buena carrera en los dos Roger mil gracias tío que te vaya todo muy bien y enhorabuena vale