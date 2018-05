El Larguero (1ª parte / 04/05/2018): Escuchamos a Sandro y hablamos con Javier Irureta

Voz 3 00:00 en la Cadena Ser en Larguero Yago de Vega

Voz 4 00:37 las once y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas no

Voz 1991 00:41 bienvenidos al larguero de este cuatro de mayo

Voz 4 00:43 día en el que arranca

Voz 1991 00:44 dado la trigésimo sexta jornada de Liga en Primera División o lo que es lo mismo la antepenúltima iba eso con el partido que se ha disputado en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla la Real Sociedad y que ha terminado con victoria del conjunto hispalense uno cero Anelka de penalti volvió Joaquín Caparrós al Sevilla y lo hizo con victoria tres puntos que ponen a los andaluces con cincuenta y uno recupera la séptima posición y la Real Sociedad se aleja Europa se queda con cuarenta y seis a cinco ya de los puestos de Europa League para mañana otros cuatro partidos a la una en Montilivi Girona Eibar donde el Girona va a tratar de acercarse al Sevilla en la lucha por esa séptima posición a las cuatro y cuarto en San Mamés Athletic Betis con un Betis ya clasificado para Europa a las seis y media en Balaídos derbi gallego entre el Celta de Vigo y el Deportivo de la Coruña vaya derbi gallego bien para el Celta que todavía apura sus últimas opciones de poder pelear por puestos europeos ya sabéis que el Depor llega descendido a Segunda División así que por lo menos van a tratar de darle una pequeña alegría a su afición esta temporada ganando en en Balaídos y a las nueve menos cuarto tenemos el partido del Madrigal otro derbi entre el Villarreal y el Valencia en el Madrigal no en el estadio de la cerámica que tú puedas seguir llamándolo Madrigal todavía durante mucho tiempo pero ya de bastantes meses que que sea más tibio de la de la cerámica el Villarreal por así sentarse en los puestos europeos y el Valencia incluso puede ser matemáticamente equipo Champions si el Betis en el partido que hay antes no gana en San Mamés aunque el partido la jornada queda para el domingo ya sabéis el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid a las nueve menos cuarto en el Camp Nou que a falta de emoción liguera a falta de tener mucha trascendencia en la clasificación pues tiene dos motivaciones el Real Madrid el darle una alegría a su afición después de una malísima temporada la competición liguera este año y parte del Barça el intentar completar una temporada entera sin perder un solo partido y además vas a la despedida de de Iniesta de estos grandes clásicos va a ser el último clásico de Andrés Iniesta antes de abandonar el Barcelona por cierto que hoy la UEFA la comunicaba al Cholo Simeone que ha sido sancionado con cuatro partidos tras ser expulsado en el encuentro de ida de semifinales contra el Arsenal cumplió el ayer que ya sabéis que lo vivió desde uno de los palcos así le le quedan otros tres y evidentemente no va a estar en en el banquillo en la final de Lyon frente al Olympique de Marsella he hablado Luis Suárez el jugador del Barça sobre el futuro de un jugador del Atlético de Madrid sobre el futuro de Antoine Griezmann lo ha hecho en Radio Rincón en su país en Uruguay desde luego escuchando a Suárez es un poco fonema ahora cuenta exactamente lo que dice hay que aguzar un poquito el el oído pero Luis Suárez da por hecho que Griezmann va a jugar el año que viene el Barça bueno traducción me enorgullece que tragan a jugadores de la a jugadores de la calidad de Antoine como vinieron de empleo Coutinho he con banda rival atlético y eso es fundamental y luego dice que vienes donde viene la clave bienvenido sea porque no viene para quitarle el puesto a nadie sino con la ambición de querer ganar esas importantes

Voz 5 04:10 y desde luego Luis Suárez

Voz 1991 04:13 tiene más información que que nosotros porque está dando por hecho que el francés será su compañero de cara a la próxima temporada veremos qué es lo que pasa pero vamos se lleva hablando ya desde hace muchos meses que el Barça iba a hacer Klaus lazo traerse a a Griezmann al Barça veremos en Segunda División se ha disputado un partido Alcorcón cero Cultural Leonesa cero en baloncesto malas noticias porque en la Final Four de la Champions que se está celebrando en Atenas la Champions podríamos decir que es la tercera competición de importancia en Europa primeros la Euroliga II es la Eurocup tercero es la Champions haberse unificar criterios Si la Champions es lo más importante en el fútbol que lo sea en el baloncesto opinó sino que le llamen el euro fútbol no sé pero ya Telia porque Champion dijo de parece que lo más importante en fin cosas mías en motociclismo llegamos al Gran Premio de España circuito de Jerez Ángel Nieto ya sabéis desde ayer en Moto GP mejor tiempo para Craslow con Dani Pedrosa segundo en Moto2 el más rápido ha sido Alex Márquez en Moto3 primero acabó el italiano Antonelli por delante del español Jorge Martín por cierto que Fernando Alonso que está disputando las Seis Horas de Spa una prueba de de existencia Se celebra mañana a partir de la una y media de la tarde a las siete y media concluido porque son siete horas de competición Fernando Alonso con su equipo va a salir desde la pole había terminado segundo había conseguido el segundo mejor tiempo pero resulta que el compañero de Toyota el otro coche había cometido irregularidades con lo cual saldrá desde pit lane es decir que Fernando Alonso gana una posición iba a salir desde la primera y en ciclismo ha arrancado el Giraud Italia por las calles de Jerusalén la verdad es que ha sido una crono muy bonita de casi diez kilómetros ha ganado el actual campeón Dumoulin que además se ha pegado una exhibición porque a los favoritos la metido a Pinot XXXIII segundos a Chris Froome que ayer por cierto se cayó XXXVII cincuenta a Fabio Arús el mejor español fue Pello Bilbao de Astana que llegó sexto a veinte segundos del líder las once y XXXVI contado todo empezamos

Voz 6 06:18 Balanchine tras tupé te estoy poniendo en You les voy a ir a vida

Voz 7 06:30 unas Bongo lupa unas Bongo dijo mira mi vida

Voz 1991 06:57 la primera conexión la buscamos en Sevilla en el Sánchez Pizjuán le ha ganado el conjunto hispalense a la Real Sociedad uno cero contó con tanto de penalti de Ever Banega Fran rojillo qué tal muy buenas olas

Voz 0700 07:08 qué tal buenas volvió Caparrós que ha sido el que más miradas

Voz 1991 07:11 ha llevado en el día de hoy volvió la alegría volvieron los punto

Voz 0700 07:13 dos el optimismo todos felices y contentos si tú lo has dicho además hemos sido testigos el efecto Caparrós a veces hasta parecía que estábamos atravesando un de ella vino porque ese Caparrós nerviosismo perdido dando saltos de un lado para otro masticando el chicle pidiendo la hora en que mastica los destroza los barato y pidiendo la hora en el minuto ochenta haciendo cambios ya como si eso fuera un torneo de verano pues la verdad es que hemos estado casi metidos en la máquina del tiempo en ese tramo final de partido pero era lo que esperábamos era lo que en estos momentos quizá necesite el equipo un revulsivo en cuanto a la actitud se ha notado no se ha notado la la entrega a la pelea por cada balón y sobre todo el esfuerzo de de una gente que sabe que en este tramo final donde quedan ya tres partidos porque el Sevilla tiene todavía un aplazado contra el Real más Ariz el Sevilla va a pelear como como perros con cuchillo de entre los dientes para no bajarse del tren europeo seguir enganchados a la posibilidad de jugar en Europa la temporada que viene tiene por delante además del partido del Madrid porque ya ha anunciado Caparrós que va a haber rotaciones tiene por delante un derbi que para él es especial para toda esta gente que hoy ha disfrutado

Voz 1991 08:25 había más si tiene tres partidos el Sevilla por esa aplazado contra el Real Madrid y luego también tiene el derbi contra el Betis un Betis que llega en un momento de forma extraordinario que ha dicho Caparrós en sala de prensa

Voz 0700 08:36 bueno pues si ayer hablaba de dos huevos y del cromatismo testicular de su vestuario hoy ha hablado de de una ficción que es la leche así de gráfico ha sido un técnico que hablaba y que luego escuchaba también los piropos de su técnico en el banquillo del visitante en este caso el de la real Imanol es el hombre del día y así ha salido del estadio con los tres puntos

Voz 0956 08:59 del mismo cheque mamá este estadio Agustín pero es que la leche de verdad chavales que es tremendo es tremendo no es que lo diga es que la afición vivito como recibido no a nuestro futbolista de ciertos la nuestra futbolista desde el primer momento han transmitido esa actitud hubo ese comportamiento esa Hannah en que lo que decíamos tenemos que trasmitía a nuestra gente que queremos ganar el partido luego es un equipo que tiene calidad hemos sufrido pero bueno eso es bueno sufrí en el fútbol hay que sufrí pero creo que hay que felicitaba el esfuerzo pero sobre todo a nuestra gente de vale es que ha sido tremendo de primer momento en el primer momento ella esté inscrito que las reales humorístico por lo tanto contento lógicamente por los punto pues los futbolistas por nuestra afición bueno vamos a ver bueno ahora dentro poquito ya está olvidado esto tenemos que recuperaba la estamos todos reunido luego ahí y pensar en el próximo partido mi tenemos que ir paso a paso y no tenemos que ni sabe los puntos que tenemos ni nada

Voz 1991 09:58 te puede gustar más o menos al estilo de Caparrós pero que se maneja de miedo en los medios de comunicación y que sabe lo que tiene que decir en cada momento de su no tiene duda a nadie fenómeno Aaron llegó a mirar a los ojito le voy a decir cómo anda la afición no os preocupéis que aquí ha llegado Papa Caparrós iba a solucionar esto no es tan son sí para jugar no os preocupéis que no va a jugar pero le voy a mirar los ojitos ahora se deshace en elogios con la con la afición de Sevilla es una grandísima afición pero que controla los tiempos y las palabras latino dominada

Voz 0700 10:28 de ahí se maneja como pez en el agua y fíjate si el que instancias jugado eh no tenía no

Voz 1991 10:33 alguna duda ninguna duda bueno luego

Voz 0700 10:36 que si tenemos tiempo vamos a escuchar a Sandro que se va a tener aquí delante de los medios de comunicación de las emisoras de radio pero escucha lo que ha dicho alguacil Imanol Alguacil sobre Caparrós como ha incidido su presencia hoy en el banquillo del Sevilla lo que ha pasado en el en el partido

Voz 9 10:54 he visto al público es evidentemente

Voz 10 10:57 la imagen del equipo ha sido ha sido otra sobre todo los momentos sin balón si vosotros conocéis mejor dijo Joaquín de lo que le puede dar al equipo lo que os puedo dar a vosotros sabéis como sí

Voz 9 11:10 ante este este este escudo entonces yo creo que sí

Voz 10 11:16 lo que queda lo hace seguro que Vieri va a venir muy bien

Voz 1991 11:20 Imanol Alguacil hablando de la llegada de Caparrós al Sevilla en la que le ha venido bien también la llegada del propio alguacil a a la Real Sociedad que ha cambiado mucho en el en el tramo final eh voy con el Sanedrín aunque aparecen Lisandro no vale

Voz 0700 11:35 vale tú mandas hola qué tal buenas noches

Voz 1991 11:38 muy buenas noches Diego Pablo Alfaro muy buenas hola buenas noches ha gustado el Sevilla de hoy

Voz 11 11:45 hombre es que para analizar el Sevilla que tenemos claro que Sevilla está pasó Pita no muy justito no si lo último partido con Montes directamente ha sido un muerto en vida no entonces ya el hecho de lo con más competitividad verlo en el campo luchar con compromisos con entrega bueno ponerse por delante que en el marcador y saber conservar ese gol con su público llevarse la victoria pues yo creo que ya no ya para destacar no yo una virtud no el Sevilla antes no tenía nada era un equipo muy blando de cualquiera le metía mano hoy al menos seis el aviso pulso competitivo no futbolísticamente y en cuanto a a unos para ver un poco más de calidad del juego no pues hombre tiene carencia no pero es que yo creo que a estas alturas las carencias ya no son sólo a solucionando y Caparrós ha puesto voz lo que esperábamos todos no es fe el el el estar un poquito mejor colocado en el campo y al final de Sevilla le ha servido para ganar

Voz 12 12:32 Pablo bueno pues un poquito lo que no es verdad lo que yo creo que lo que es lo que le podemos pedir al Sevilla con Joaquín pues hoy ha sido o haya sido costó esa eso eso que todo se esperaba no El saber saber que son que son cuatro partidos pues a cara de perro el pelear cada balón como si fuese el último y sobre todo competir como verdad que hay buena por lo menos el equipo de la gente se va se va contenta a sólo tres puntos más cercana plaza europea la puertos amateurismo acero que nunca estado además gigabytes el Baskonia conciertos pantanos evidencia este año y al final

Voz 1991 13:10 ha llegado Sandro a a zona mixta hasta con los compañeros eh

Voz 0700 13:16 vamos a escuchar a Sandro que se detiene aquí delante de las emisoras de radio

Voz 13 13:20 bueno me preguntan por Caparrós eh has metido ya ha llegado ya metido mucho mucho mucho huevo muchos cojones no lo ha demostrado eh bueno en lo que hemos es lo que hemos intentado y lo que hemos hecho y no para para sacar los tres puntos como te digo el trabajo del equipo ha sido sensacional

Voz 0700 13:36 dice Joaquín Caparrós que no tenía ninguna duda que era penalti clarísimo clarísimo de libro así lo ha dicho

Voz 13 13:42 el penalti clarísimo eh si no me toca me quedan ante el portero ellos cuál es ser visto no sé no lo he visto en mi posición

Voz 0700 13:54 te has estaba cantada

Voz 14 13:58 el Real Madrid

Voz 13 14:00 sí eh bueno partido bonito no partido que que queremos jugar partido que que seguro que vamos a tener nuestras nuestras posibilidades tenemos muchísimas ganas de como te digo seguir en la pelea seguir arriba vamos a preparar bien la semana los pocos días que tenemos de de entrenamiento para para bueno para meterle mano

Voz 0700 14:17 yo creo que va a rotar porque llega derbi yo te te gustaría cuál de los dos partidos jugar

Voz 13 14:21 si tuviera que elegir uno a mí los dos eh soy un tío ambicioso y quiero jugar quiero marcar un gol que se me está resistiendo como te digo voy a seguir trabajando para para así puede ser igual los dos y lo que queda no

Voz 15 14:35 ya ha puesto en punta no sé si en la primera

Voz 0765 14:38 juega huelga han adelantado el Sevilla visita

Voz 15 14:40 ha encontrado cómodo en la que se supone que es tu posición natural

Voz 13 14:43 sí bueno yo creo que ha visto más cómodo nos hemos visto con más confianzas hemos visto tirar de Martin profundidad que lo que bueno es lo que me ha pedido el míster gay en mi o o no desde que he llegado aquí sólo ha jugado en banda bueno yo creo que eso es corto un poco a la hora de de jugar a la hora de poder demostrar no desde la llegada el míster me lo dijo muy claro que que bueno que que me quería que qué aguas arriba que dirá se desmarque en profundidad que sí que fuese pesada para los defensa ahí bueno es lo que tentado a no hoy tras falta muy poco he resistido pero te ha faltado poquito eh si no han faltado poquito no he tenido dos dos ocasiones muy claras en la verdad que hemos ya ha estado sensacional pero bueno yo me quedo con el trabajo del equipo que ha sido es esa señal

Voz 0700 15:24 este cambio en el banquillo era lo que necesitaba el Sevilla en el

Voz 13 15:26 tramo corto de partido bueno fin al cabo de los cambios a veces son para bien a veces son para mal no en este caso a nosotras nos ha venido muy bien como te necesitamos a lo mejor un cambio de dinámica a un cambio de de situación no como tú digo hemos hecho cosa que que el míster no sabe yo llegué desde que llegó hoy muy contento punto cuáles son las cuentas para estar en Europa no miramos ahora mismo cuenta sólo miramos el partido el miércoles para para seguir arriba y seguir en la pelea decías está resistiendo el primer gol nada mejor que contra el Real Madrid no tu pasado el culé lo disfrutaría incluso más no si ojalá no Alá e da igual el rival que sea como sea el gol lo importante es marcar y siempre es ayudar al equipo no

Voz 0700 16:13 bueno pues ahora mismo Sandro Ramírez el futbolista del Sevilla que está como loco por hacer una diana dedicársela a un público que también apuesta por él y que hoy le ha visto jugar en sus sitios de delantero centro cada uno

Voz 1991 16:23 no puede tener sus prioridades Si sufrir

Voz 0700 16:26 de de ver la situación pero a mí este discurso de

Voz 1991 16:29 ha venido echándole huevos imponiendo muchos cojones que pasa que hasta día de hoy no los estabais poniendo se ha tenido que llegar Caparrós para ponernos firmes es que a mí me gusta que se diga ha venido traer trabajo esfuerzo compromiso es que ello eso de los cojones sino huevos

Voz 0700 16:45 es verdad así suena muy casero

Voz 1991 16:47 sí yo no se han atraído compromiso han traido ganas atraído trabajo si en fin no sé me suena ya a un poco ochentero todo bueno en función pero no lo claro claro aquí funciona en noviembre

Voz 0700 16:59 en fin los medios efectivamente lo que hay que hacer motivarlo

Voz 1991 17:02 la gente sea como sea cada uno que haga de la mejor forma que pueda gracias aunque un abrazo abrazo Alfaro te quitado la palabra crecía

Voz 12 17:10 ahora escuchándole estaba escuchando muy poco los los térmicos más anacrónico no

Voz 1991 17:14 sí

Voz 12 17:15 pero bueno yo posiblemente es una forma es una forma muy gráfica no es ir al grano explica el salto hubiera aplicado al fijan como decíais ese momento necesitaba activación eso es ciento no porque porque hay muchas otras cosas seguida porque la final de Copa en su tamaño tremendo soy de hecho

Voz 16 17:34 es eso el torrente de cambio charlado

Voz 12 17:37 ha sido muy importante no la victoria de hoy Moon sufrida muy trabajado porque es verdad que poco con la Real que venía en una buena dinámica con el cambio de viste cosas arriba Gloria lógicamente esto no es un poquito yo hago como como una medicina urgencias no

Voz 16 17:51 ahora mismo oiga es algo que te llega desangrado

Voz 12 17:54 la puerta de urgencias meterlo en Europa ya pues si se consigue por obviamente las cosas

Voz 17 18:00 pero ha llegado sangre fresca delante

Voz 11 18:03 sí aparte de la agresividad que mete Caparrós que eso indiscutible que casi casi se da ya por descontado porque él que toca la fibra de futbolistas pero también a tocar la alineación que futbolísticamente ha hecho cosas no porque por ejemplo Roque Mesa que no contaba para nada para Montes y que lo tenía en la grada jugaba un partido bastante decente no que también ha puesto en su sitio no que es algo que se le reclamaba a Montella no sea que más allá de esa entrega que siempre era edad Caparrós pues él sabe que tiene que hacer algo en el PP no futbolísticamente me refiero no oí bueno va tocando su alineación ir dejando fuera futbolistas que en los últimos partidos han demostrado que tienen poco nivel para jugar en el Sevilla

Voz 1991 18:39 el efecto Caparrós se puede notar en tan sólo cuatro partidos porque claro yo creo que es más más que a nivel de fútbol de alguna variación táctica como decía Harry yo creo que éxodo Prat prácticamente mucha motivación no Pablo

Voz 12 18:52 bueno si al final cuando un poquito tiempo obviamente y los Joaquín quedan mucho más elementos de juicio cada está dentro pero prácticamente de de las cuatro teclas a cinco que puede tener que es la

Voz 16 19:05 la emocional que es verdad

Voz 12 19:07 luego pues es la táctica en cuanto a variaciones técnicamente los jugadores no lo sí que aprendan mucho en diez días ni a nivel físico no porque ya les digo y les dan de estaba hay un acuerdo pero en estos dos si yo por ejemplo con Miguel Ángel estoy de acuerdo en que digamos

Voz 16 19:24 el español dictado no

Voz 12 19:27 yo a ver en qué consiste porque posiblemente ha buscado futbolistas que ya lo conoce infernal de años anteriores por lo menos de referencias sobre todo lo que tu mensaje llegue mucho más no es más fácil llegar a alguien cercano que llegará a alguien diferente con una forma distinta a lo mejor para este tan cortito periodo de tiempo pues eso él daba mucha importancia

Voz 11 19:51 sí yo creo que es precisamente donde puede valer esa medicina en el tramo corto yo vamos a ver qué les pongan a Caparrós proyecto para toda la temporada y que salen a favor yo creo que eso ninguna de las partes lo ven no ya de hecho ya lo han descartado no ahora bien es que no hay otra posibilidad es que quedan cuatro partidos no aquí en traer aquí no un entrenador que no se entere que llegue despistado y que ya sacaba esto porque el Sevilla en una semana a la Liga café evidente que tiene que hacer él perfectamente cómo somos del sevillismo que es lo que quiere que lo que ha pasado durante toda la temporada y la inyección que hay que meter creo que para estos partidos si luego hay una cosa que en el fútbol es fundamental no que es la victoria usar tu gana hoy y quiera o no quiera el compromiso colectivo de todo el mundo sube no la gente cree más el futbolista se cree mejor preparado mejor en el partido contra el Real Madrid no se oye decir a encontrar con este uno cero y el equipos armado y atrás ahí ha evitado el empate de la Real Sociedad pues perfecto no ahora hunde más al optimismo como es lógico no

Voz 1991 20:48 a depende asimismo el Sevilla porque le quedan tres partidos por delante pero dos de ellos unos el derbi contra el Betis que llega en un momento de forma extraordinario el otros contra el Real Madrid que bueno Le puedo pillar a lo mejor un poquito más despistado con la final de la Champions cosa que dudo pero bueno ves a al equipo metiéndose Pablo en champán en en Europa

Voz 18 21:07 bueno pues yo hombre lo vemos todo en un poquito mejor que hace tres días no no cabe duda que el calendario sencillo muy bueno pero yo creo también que ellos van a mirar para la mirada sobre todo la diosa triples positivos y lo que tiene a su más siempre el partido del miércoles contra el Madrid pues lo que realmente es muy complicado difícil padrino el objetivo ahora mismo mucho más goloso yo estoy seguro de referías le va a competir el partido vamos a cien por cien y además hay una ventaja y es que pase lo que pase ninguno de tus adversarios más humano porque es un partido que sólo juegas tú no no obviamente el del Barcelona que fue finalista de Copa pero todo lo que sucede va a ser bueno para el Sevilla que no se consigue quedarán otras dos balas así como decíais Sri muy importante que seguramente no se va a hablar de él hasta que no que no hay que el partido de Madrid bueno ahí el como partido a partido porque además es que hacer no sólo dos semana mucho más es que ha hecho el hecho de que el Real Madrid no es nada yo eso no sé valorarlo muy bien la verdad es verdad que puede darte el partido

Voz 11 22:09 sí que puede despistar soy entonces el Sevilla pues tendría dificultad pero menos o te metes ahí es que no lo lo lo

Voz 12 22:16 lo lo que tienen

Voz 11 22:19 salen que un chufa hoy son capaces de ganar en cualquier campo no no sé no sé realmente eso hombre a veces al el Madrid

Voz 16 22:26 me con ganas de ganar con lo bueno

Voz 11 22:28 la cosa es que se convierte en un rival inabordable no pero cuidado que se partido evidentemente es traicionero no del Madrid y aquí en el campo del Sevilla lo lo ha pasado mal muchas veces también ha ganado no por supuesto no faltaría más no pero un campo que cuando viene pues le tiene respeto no y el Sevilla con esta nueva vocifera ahí hace acaparó pues claro que puede ganar ese partido no ya llegaría el derbi que también va a su partido dificilísimo o la tranquilidad de haber logrado logrado punto no y luego si te equivocas no puedo oye tiene el último partido contra nada hay que suponer aquí en casa te lo tienes que saca no yo creo que tiene yo creo que ahora se lo pone tiempo después puede conseguir esto tres punto noventa otra cosa porque la enjundia de los rivales pues oye en la que es no y el Sevilla pues tiene más que cerrarle

Voz 1991 23:07 veremos veremos dónde acaba este Sevilla con esta nueva inyección de testosterona que atraído Joaquín Caparrós a verse acaba en puestos europeos chatarra Pablo Alfaro muchas gracias a los dos un abrazo un abrazo a vosotros gracias a las once y cincuenta

Voz 19 23:20 pero seguimos tus cinco sentidos dicen faros full ETI diseño personalizado sistema de sonido Beats Audio pantalla táctil con Falling sensores de luz y lluvia tu sexto sentido dice desconexión yo digo a Arona

Voz 20 23:35 hace con nuestro suburbano por trece mil novecientos euros con todas

Voz 0231 23:38 tecnología y seguridad para seguir tu propio camino no

Voz 20 23:40 algo Seat Arona

Voz 21 23:42 el Larguero con Yago de Vega

Voz 8 23:53 sí bueno de mi mí para que sus propios no he visto

Voz 22 24:13 mi

Voz 7 24:20 joven

Voz 1991 24:20 ganas de que vuelva a la nueva temporada Epic y blindarse Se escuchar es tú te viene a la memoria los Shelby que bien como tiene ganas de que acabe la temporada el Deportivo de la Coruña el Depor que ya sabéis que el año que viene jugará en Segunda División que tiene que empezar un nuevo proyecto nada que ver con la primera la segunda siempre lo digo y lo diré siempre es una categoría muy puñetera muy larga y en el que ahí auténtico equipazo similares la nómina de equipos que hay en Segunda División es que hay catorce o quince que podrían ser perfectamente equipo de Primera División que lo ha sido durante muchísimos años es una categoría muy muy muy complicada mañana en Balaídos se juega el derbi gallego entre el Celta que tiene en pocas opciones de entrar en Europa y el Deportivo la Comunidad como digo de segunda división puede ser un drama o puede ser una pequeña alegría Jacobo Iceta qué tal muy buenas

Voz 12 25:16 qué tal muy buenas de hago en Vigo tienen claro que si le pueden amar

Voz 1991 25:19 a un poquito más a rival lo van a hacer

Voz 16 25:22 sí yo creo que es un poco el el derbi

Voz 12 25:24 caramelo que la quería tanto al Celta como al Depor una temporada muy mala para el Depor para exenta que va a ser de transición y fíjate Yago para no aburrir no es esta semana hemos tenido la dimisión del consejero de plena confianza de Carlos Mouriño uno el presidente oro precisamente perder la confianza en el presidente Carlos Mouriño hemos tenido un enésimo capítulo del pique con temor de nuevo apartado el fichaje más caro en la historia del Celta por indisciplina por el técnico navarro hemos tenido sondeando Vigo muchos nombres de posibles sustitutos de Juan Carlos Unzué pues aquí estaban Pellegrino Oscar García Junyent Asier Garitano y el freno de mana inteligentemente le han puesto los servicios médicos del Celta y el médico de la selección

Voz 16 26:08 el doctor Cota allá porque quería

Voz 12 26:10 jugar el derbi ya han dicho que no fuerce que está Rusia estaba Lopetegui pendiente que no tenían ningún tipo de sentido el forzar para estar en ese derbi gallego le apetece

Voz 1991 26:19 jo definitivo derbi descafeinado

Voz 12 26:22 no vamos a ver cómo cómo lo afronta el sentir cómo lo afronta

Voz 1991 26:26 me imagino que Balaídos va a estar hasta arriba no

Voz 12 26:30 se vale no estará está hasta arriba aunque yo creo que ahí va esa sanción el Celta por ver cuáles

Voz 16 26:35 es un poco la la clarificación del futuro de la

Voz 12 26:38 equipo no el proyecto del próximo año cuál va a ser el entrenador cuál va a ser un poco en la dinámica hemos tenido también esta semana a Daniel Vázquez ha dicho que como en Europa se quiere ir es decir puerta abierta jugadores que ven que el proyecto esté en una situación indeterminada osea es que no nos hemos aburrido esta semana Yago

Voz 1991 26:55 no no desde luego ha sido una semana muy intensa en Vigo gracias Jacobo un abrazo hasta luego delante va a estar como digo el Depor que llega después de conocer la semana pasada que es equipo de Segunda División Hermida qué tal muy buenas a ver si le dan una alegría a la afición por lo menos no con ganando al al Celta

Voz 23 27:14 sí pues es básicamente es de lo que se ha hablado esta semana en la sala de prensa

Voz 18 27:18 los jugadores tiene claro que nada temporadas un absoluto fracaso con ese descenso borraba yo ahora se fijan únicamente en intentar pues como decías antes ese cara a Milito que es vencer en casa del eterno rival por lo menos aunque te vayas a Segunda pues tener pues ese puntito de veinticinco forzar a una afición del Depor que va a estar mañana en Balaídos entre bueno aproximadamente cuatrocientos Se va a hacer para allá a vivir el derbi pero sí que es verdad que a lo largo de la semana el derbi ha pasado bastante de puntillas también por A Coruña se han hablado mucho de la llegad lo deportivo desaparece la Deportiva del Depor se quedó como solar desde el pasado mes de enero va a ser Carmelo del Pozo el que se encargue de dirigir los designios del área deportiva del Depor las tres próximas campañas es el encargado de reconstruir el proyecto el Deportivo se han especulado sobre los posibles técnicos que pueden y sobre qué va a pasar cosido con una cantidad de dinero que tendrá el Depor para su proyecto en Segunda y la verdad del partido ante el Celta pues muy poquita cosa porque muchos pensaban que podría ser el encuentro que y supusiese dar un paso al frente rumbo a la permanencia y al final pues ya ves el Depor llega descendido y la verdad es que también hay que decirlo deprimido

Voz 1991 28:31 algo más Franz

Voz 11 28:32 bueno pues mañana que vamos a ver cómo es similar al que

Voz 23 28:36 la pasada jornada se enfrentó al Fútbol Club Barcelona para entrar

Voz 18 28:40 en el once titular Adriano en sustitución de Borja Valle y bueno pues prácticamente apostando por los mismos Clarence Seedorf que cada vez que se lo pregunta por lo de quedarse el próximo año segunda bueno pues como diría que le hace ojitos al es que se ha sentido muy a gusto en A Coruña todas las posibilidades están abiertas veremos qué pasa Gobierno holandés

Voz 1991 28:57 veremos veremos qué es lo que pasa con el futuro de esta ligado al conjunto gallego gracias Fran hasta mañana venga esta mañana para hablar de este partido decía charlar desde hace ya algún tiempo con un ex de los dos equipos ex entrenador del Celta y ex entrenador del Deportivo de La Coruña donde consiguió sus mayores éxitos estuvo siete temporadas consiguió una Liga consiguió la Copa del Rey bueno consiguió la Copa Reino una de las Copas del Rey más importantes de los últimos años el centenaria ganó al Real David en el Bernabéu con el Deportivo de La a Coruña Jabo Irureta qué tal buenas noches

Voz 16 29:32 hola muy buenas noches qué tal está bien

Voz 1991 29:34 bien pues si todo bien todo bien

Voz 16 29:37 salud nada bueno está bien de momento muy bueno a disfruto mucho viendo fútbol si hay ahora llevando esta vida más tranquila que nada que me me me toco ya a otro se llevan a Ban Ki

Voz 1991 29:53 ya ya los hemos quitado la tensión de los banquillos no que es el bien mucho

Voz 16 29:58 pues sí sí sí la verdad es que es muy es una presión muy grande la que tiene Vitali muy bueno ahí sobre todo bueno está o en algunos grandes equipos y tal pero también he estado en equipos pequeños sí a mí ahí sí que se sufre también muchísimo más que es terrible estará siempre mirarlo la la las clasificaciones aquí abajo soy que estás en una situación digamos como de posible descenso etc eso te comen mucho la la salud

Voz 1991 30:35 es que Jabo muchas veces la gente no entiende los seguidores bueno no lo entienden de los seguidores de Madrid del Barça del Athletic bueno del Atleti lo pueden hasta llegar a comprender porque hace no tanto les paso eso pero el el el la decepción de no meterte en una final de Champions no es nada comparable con ver a tu equipo perdiendo la categoría

Voz 16 30:52 efectivamente yo me he cuando has perdido es verdad que todo el mundo desea ganarme una final como el agua está ahí muchas veces ya sé que el carácter así muy argentina de nada a las finales no se juegan nada bueno lo o en una final de digamos para determinar un campeonato no pero yo creo que el estar peleando por la situación del ascenso yo creo que es mucho más más duro mucho más lamentable no porque la situación en la que y se ven se ven CBS va palpando durante bueno y ahora me porque hay muchas veces que que hay equipos que han descendido la última jornada vaya hasta entonces pues es muy dura pero ya con tres tres jornadas que faltan no ir con cuatro que algún equipo ha descendido bueno a ver cómo llevas esas cuatro es un mes un mes manda ahí el estado de ánimo para los entrenamientos para la gente para la los entrenamientos otra vez dividir púnicos etcétera es muy complicado

Voz 1991 32:03 sí es seguir enchufado cuando ya sabes que no hay nada claro eso es lo con lo complicado aparte que este año ha habido tres equipos que han sido muy inferiores a al resto en los tres casos perdido la la categoría Se esperaba esta temporada de el del Depor porque a priori viendo la plantilla y el proyecto pues no tenía pinta pero es que en el Depor no ha hecho nada bien o muy poquitas cosas bien este año

Voz 16 32:24 claro pues al principio pues parecía que si no que bueno que la plantilla más o menos estaba bastante compensada Pepe Mel el año pasado había terminado o bien con el equipo pero yo no sé porqué pues se fueron torciendo las cosas así ha habido yo creo que hay muchos cambios de jugadores también cambios de entrenadores bueno me en algunos equipos ya lo sé que bueno ha pasado toda la vida que pues sí acierta

Voz 12 32:56 con los cambio de entrenador o con la incorporación de alguno

Voz 16 33:00 en fichajes etcétera pero no es fácil de cuando un equipo cojo una dinámica agitan la negativa de no no ganar ni llevar muchos partidos jugó varios partidos y tal y que no se gana no muchas veces en la cuál es la clave para para para cambiar esa situación pues es difícil algunos bueno algunos resultado como en el Levante año etc o el Alavés hubo algún otro equipo también pero pues en otros no no y eso ha sido muy muy duro durante todo el año a estar ahí en puestos

Voz 1991 33:38 sí sí porque además es que nunca dio la sensación de poder engancharse de poder meterse no ha habido revulsivo habido camión en el en el banquillo pero no no no no ha reaccionado el el enfermo hasta que al final acá ha caído ahora el proyecto Habbo claro es muy difícil no el decir a los Lucas Pérez que se queden a los Albers importantes hay que mantener la base pero luego hay que hacer un equipo de Segunda que antes explicaba que es una categoría muy muy difícil

Voz 16 34:03 claro que es difícil yo he estado tres años también en el poca ahí con él se las tres años en Segunda ahí bueno era una una categoría muy muy igualada no a algún año más tocó con el Valencia Celta etcétera que estaban en Segunda también llega al Valencia con dieciocho entrenadores etc el está con el al delantero bueno quiero entre con eso que es muy competido de ahí muy igualada eh hay muchas veces puede pensar oye bueno ya subiremos no de el año que bueno bajas de primera dices cuando era el año que viene bueno no se puede se puede bueno arreglando el equipo un poco cabeza puede pero muchas no es fácil no es fácil tiene que el equipo te cogen una mentalidad de de segunda no de de mucho trabajo en los partidos muy pelea o verdad ahí idea esa forma igual al tener igual jugador esa si se quedan no dentro de una plantilla muy cierto nivel y que han estado en Primera etcétera Hay algo más te nunca igual que que que otros equipos de Segunda pues puedes puedes encaminar no para de cara a la prensa la división pero hay otros equipos que he que los jugadores buenos adaptan no a esa a ese estilo de juego y es complicado

Voz 1991 35:29 y la verdad es que Jabo cuando en pasa o cuando sucede algo importante siempre esa suele decir le darán la importancia de lo que estás haciendo con el tiempo y qué razón tiene cuando miramos ahora el pasado vemos ese euro de por el Super Depor esa Liga que se consiguió el centenario lazo entrar en una semifinal Álex de la Copa de Europa remontando le al Milán con un cuatro cero en en Riazor es que aquellos tiempos fueron muy buenos e muy muy buenos

Voz 16 35:59 pues sí sí fueron muy bueno ya había vivido unos años antes bueno como se hizo siete años pero lo he le con Arsenio oí había sido también estuvo muy muy cerquita de de ganar la Liga ahí ir a una copa también etc bueno pero en esos años ya habían pasado el equipo había buenos habían ido muchos algunos jugadores no como Bebeto o yo etc bueno tuvimos la suerte de que llegasen otros otros jugadores y la verdad es que ese planteamiento que tú estabas haciendo pues yo muchas veces veo digo siempre Madrid una siempre siempre bueno por lo menos en lo que va de siglo desde el año dos mil pues ya antes no han sido dos plantillas Aribau Atlético Madrid entonces siempre meterte entre esos vamos aquí ganarles no sólo la Liga porque en los dos años siguientes en fuimos segundos y los otros dos siguientes tercero estuvimos cinco años ahí metiendo la cabeza entre entre uno y otro no de los allí por igual sino también negó entre el Valencia aquí y en ese sentido pues yo creo que tiene mérito oí muchas veces se relativiza

Voz 24 37:20 si a todo esto muy fácil pero no

Voz 16 37:26 nosotros tampoco éramos el equipo digamos más poderoso económicamente ni en aquellos años era fuera a costa de de un esfuerzo de los jugadores de la directiva anfiteatro Rossi sonrió no la El éxito

Voz 1991 37:41 yo era un banquillo en el que había dinamita en el campo dinamita en El Vestuario e ya había cada torito para lidiar en El Vestuario que no veas no

Voz 12 37:51 bueno iré a un equipo caro

Voz 16 37:55 como una torre de Babel porque eran jugadores de todas las nacional era de nacionalidad africana no suramericano obras en niños pues no hay españoles de bueno en general era una mezcla muy grande no pero dentro de ellos que puedes pensar que es bien difícil reunirlos Si en amiga que yo recuerdo muchas veces porque yo era de los que estaba en el darle rezar un Padrenuestro siempre teníamos tres musulmanes en ellos alguna vez a uno de ellos se puede ser allí

Voz 24 38:40 la isla es una tralla tirada oí

Voz 16 38:45 sí del ahí había estaba le no quiero pensar bueno aquí lo que dentro de la complejidad de la de una plantilla que tienen muchos muchos de cosas diferentes con la cultura hijo efectivamente pues nos llevábamos bien no no es verdad que siempre hubo algunas bueno problemas no porque todo el mundo quiere jugar todos los nabos y era complicado a veces pero sinceramente yo estoy muy satisfecho de cómo se llevó y ahora cuando me veo con cualquiera de ellos y bueno Mauro Silva Donat pues bueno pues todos recordamos muchas cosas

Voz 12 39:33 sí sí tenemos mucha añoranza de ese pasado

Voz 1991 39:36 Almunia ha vuelto a hablar

Voz 12 39:38 con ella no no

Voz 1991 39:41 eso ya no tiene solución no no no no no no

Voz 16 39:43 es que no no yo no tengo problemas no evidentemente no yo

Voz 1991 39:48 no

Voz 16 39:50 lo que pasa pasado yo pero bueno que hay gente con la que con

Voz 1991 39:52 sí con genio y otro con la que no hay química hay diferentes formas de verlo ya está ahí no pasa nada como en cualquier profesión

Voz 16 39:58 sí sí sí pero pero yo no yo no le he tratado ni peor mejor que a cualquier otro lo que pasa que igual con unos pues pues hablas las menos etc porque bueno pues mejor no sé

Voz 1991 40:17 más afinidad más afinidad tienes

Voz 16 40:21 sí sí también porque por ejemplo pues Mauro llevaba ya muchos años en el en el Depor oí porque tenía un o una representatividad en el equipo y bueno a mí me imaginé Ifrán etcétera donar todo pues pero bueno yo yo insisto que yo tengo un buen recuerdo de todos y bueno algunos ahora es fíjate que en muchos momentos he tenido hasta seis siete jugadores nada ahora podemos está pues Quique Setién él lo que bueno tengo en cantidades no Cuco Ziganda Valverde Osaka muchas veces y me negó que les harán ahora no de la forma de bueno rectificaciones podía hacer llamadas me reservadas dentro de actuar de la tú a tu habitación no bueno no ir Vigo muchos de ellos se me muy buen estado con algunos pues Víctor Sánchez Lamo el otro tal ahí yo creo que en muchos casos de todas esas cosas situaciones que has podido tener

Voz 12 41:32 sí

Voz 16 41:33 algunas de ellas Ferré pero a ellos se le presentará también en coaligados cometieron errores si aquí no se sabrá la red

Voz 18 41:44 puesta a dar por como sí

Voz 12 41:46 la dábamos nosotros

Voz 16 41:49 o de otra forma no pero ese tipo de situaciones ya me gustaría ver a mucha otra gente que que antes tuve como jugadores con él muchos de ellos de primera

Voz 1991 42:00 acabo me quedan dos la primera es su mejor recuerdo en un derbi gallego

Voz 16 42:06 el derbi gallego pues pues yo creo que una una victoria que conseguimos así como dos cinco o así en Vigo no

Voz 1991 42:15 no se tendría que tirar un dos un dos cinco en en Vigo no ahora miramos saber

Voz 16 42:22 si me es que no sé pero yo creo que de cinco goles hicimos lo dos otras muy rápidos

Voz 1991 42:28 ahora miramos los servicios en los servicios intoxicación mirando ahora mismo los datos mientras tanto provecho y luego la última favorito para mañana es claramente el Celta

Voz 16 42:38 hombre claramente yo creo que está más asentado aunque bueno ya ha perdido un poco motivación después del último partido que ahora han salió esas noticias en su día no sé pero yo yo creo que sí se van a intentar olvidar de todo eso oí por al ser un derbi poderle ganar al fíjate está diciendo que no está quería jugar no parece que no le viene en condiciones y luego eso quiere decir que hay una motivación está bastante grande por por ganarle no pero bueno yo creo que que el Depor no jugó mal contra el Barcelona ahí a ver si con los cuatrocientos euros que van a ir conmigo aquí estable y siguiendo esa línea pues pues es un buen resultado positivo

Voz 1991 43:29 tiene buena memoria e cero cinco en dos mil tres dos mil cuatro yo los cinco gol de Luque de Diego Tristán tres de Víctor se fue hat trick de de Víctor que te parece Víctor Sánchez del Amo que que nada veremos cómo cómo va el derbi de mañana también Jabo Irureta que ha sido un placer ya teníamos ganas desde hace mucho tiempo que nada que disfrute del fútbol vale

Voz 16 43:56 muy bien muchísimas gracias un abrazo muy

Voz 1991 44:00 dejado claro los días doce y dieciséis minuto seguimos que hay mucho que contar hay muchas cosas

Voz 25 44:05 qué podríamos decirte sobre el Audi A4 Avant Black la indecisión pero quizás para ti sería como si escuchara a llover por eso primero dejaremos que escuches llover y ahora vamos al importar puedes tener una día cuadraban Black Line Edition por doscientos cincuenta euros al mes todo lo demás es ya la oferta para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el treinta de junio de dos mil dieciocho consulta condiciones en la Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 26 44:34 las mejores marcas nos felicitan por nuestro aniversario con las mejores ofertas como una pese cuatro de era con el tiempo dieciocho el dos mandos Dual Shock Porter

Voz 27 44:42 dos diecinueve euros

Voz 28 44:47 mira tu amigo ese que nunca falla o mejor amiga es el que te gusta dile que sea Garre de la quiniela que llevas en la mano los una foto y etiqueta en Instagram de Dos hombres y un boleto la prometida el debut de la selección en Rusia juega tu opuesta y espera la quiniela que lleva el debut de la selección en Rusia la quiniela ninguna apuesta deportiva cincuenta

Voz 21 45:07 el Larguero con Yago de Vega

Voz 29 45:11 sí

Voz 27 45:56 mañana a las nueve menos cuarto

Voz 1991 45:57 no tenemos derbi entre el Villarreal si el Valencia en el estadio de la cerámica Xavi Isidro qué tal muy buenas

Voz 30 46:04 hola qué tal muy buenas con Europa en juego para

Voz 1991 46:06 los dos bueno el Valencia incluso puede saltar al campo vendiendo lo que haga el Betis en San Mamés ya como equipo matemáticamente de champán

Voz 11 46:13 sí efectivamente es el Betis empata o pierde ella sería equipo de Champions hizo bueno pues ese es el objetivo el Valencia y el Villarreal pues como tú decías también sumar tres puntos que le acerque un poquito más a la Europa League así que tenemos derbi con con Europa en juego en lo que hace referencia al Villareal bueno pues después de un bajón deportivo hace algunas semanas llega con un buen momento con el equipo de Calleja ese cambio de sistema cuatro dos tres uno pues le ha permitido sumar dos victorias seguidas ante Leganés Celta y tiene toda la pinta que bueno pues lo que funciona no lo toques así que creo que va a repetir por tercera semana consecutiva Calleja el mismo el mismo equipo no tenemos lista de convocados la va a dar mañana después de una última sesión de estiramientos en la ciudad deportiva pero sí sabemos que están todos los jugadores disponibles se recupera a Javi Fuego y sólo son baja por lesión y Rubén bien Javed sigue en prisión preventiva

Voz 16 47:04 bueno pues por todos

Voz 11 47:06 montado y otras cosas si será acusado por por intento incluso de homicidio ahí estamos

Voz 16 47:12 bueno

Voz 11 47:14 muy bien en el Valencia bueno pues Marcelino no hay que recordar que llega el equipo con cuatro partidos sin ganar ha convocado a veintiún jugadores todos los disponibles vuelves ahí después de sanción y habrá que esperar a última hora para saber qué tres descartes hace el técnico asturiano precisamente el regreso de Marcelino la cerámica prácticamente dos años después de cogerá el equipo en Segunda dejarlo en Champions ser una de las noticias de de la jornada esta mañana le preguntaba al asturiano Si guarda rencor a la directiva del Villarreal por este Carles prácticamente una semana de de jugar esa previa de Champions ante el Mónaco y decía que que no que que bueno pues que que él voy a intentar quedarse con lo positivo de todo bastante en el Villarreal pero tengo la sensación de ahogo de que si consigue certificar precisamente eso la clasificación para la Champions directamente en Villarreal y con el eterno rival pues creo que lo va lo va a saborear bastante bien queremos somos todos espera llena un estadio algo más de mil seguidores del Valencia salen en Vila real

Voz 30 48:10 para ver un partido que no podemos olvidar lo de ser un derbi ha sido declarado de alto riesgo gracias Xavi un abrazo hasta mañana hasta luego chao convencido me imagino que no tiene ningún prole

Voz 1991 48:19 mal público de el Villarreal con con Marcelino al fin y al cabo Marcelino por lo que sea tuvo los problemas que tuviese con la directiva del del Villarreal que decidió prescindir de sus servicios pues ya en pretemporada a casi a una semana a Xavi de debutar en la en la Liga de la previa de la Liga de de campeones yo creo que el recuerdo cae a real de Marcelino tiene que ser fantástico saque esperemos que el recibimiento también sea bueno a las cuatro y cuarto en San Mamés decíamos que juega el Betis contra un Athletic deprimido una temporada muy baja muy mala en suspenso y el Betis maravilloso ya clasificado para Europa y que quiere todavía ponerle un poquito de presión al Valencia para esa cuarta posición aunque está la cosa muy complicada Verónica Gómez qué tal muy buenas

Voz 17 49:05 muy buenas noches con qué novedades

Voz 1951 49:08 bueno pues para el atrevido decía esto ahora es casi casi una cuenta atrás Él es el penúltimo partido de la temporada el salvadores huraño con unas cuantas tardes en las que el equipo sea manchado entre pitos de su estadio en los últimos días incluso Keith ha empezado a hablar ya de los porqués no de este año esa banda incluso ha dicho hoy que sólo tres jugadores ha dado incluso nombres equipar resbalaba hay dos chavales como Unai Núñez y como Córdoba han estado a buen nivel este año hay un malestar general el bajón de asistencia también es importante íbamos a ver mañana si el equipo al menos dar una alegría a su público tiene tres bajas importantes de Marcos y Raúl García están sancionado así además Mikel Balenziaga y con unas molestias musculares está lesionado Aduriz ha vuelto a la convocatoria pero hay que recordar que llevaba antes de lesionarse ya seis partidos como lesión de como suplente perdón de Iñaki Williams el otro nombre puede ser el de Iker Muniain que después tendrá que a los últimos partidos

Voz 16 49:59 los suplentes los últimos minutos mañana podría ser

Voz 1951 50:02 el titular y enfrente un Betis muy crecido tú lo Asencio está ya clasificado para Europa pero quiere más bien ha reconocido que lo va a pelear no incluso llegar a esa quinta plaza nada de relajación ha viajado esta tarde hasta Bilbao con diecinueve convocados con dos novedades sobre todo la de Camarasa la de Bartra y un protagonista ajeno a los dos equipos en este partido que va a ser Carles Puyol va a recibir mañana en el día