El Larguero (2ª parte / 04/05/2018): Entrevistamos a Rubén Plaza y charlamos con Lobato de la Titan Desert

Voz 1 00:00 vamos con el ciclismo hoy ha arrancado el tiro de Italia Borja Cuadrado qué tal muy buenas qué tal buenas noches llegó con un prólogo de diez kilómetros Itu Mall en el más fuerte

Voz 0298 00:16 si de verdad que ha empezado como terminó con la la malla rosa era el campeón del mundo contrarreloj aquí habrá una exhibición porque buenos no se llama prólogo no cuando superan los ocho kilómetros y además era un recorrido complicado por Jerusalén en un trazado que desde luego no era prácticamente recto haya dieciocho curvas subidas y bajadas en fin que era un trazado complicado y bueno por ejemplo Chris Froome ha ido al al suelo con la vuelta de reconocimiento cabal además ha sido un contrato importante el que esa pegado y luego ha dejado tiempo importantes ha dejado XXXVII segundos ha estado peor que algún escalador por ejemplo como Pozzo vivo que en condiciones normales nunca estaría por delante de él y luego Fabio Argos y el otro damnificado cincuenta segundos en fin casi una crono que al final ha marcado más herencias de las esperadas en la primera de tres etapas que se están disputando en Israel en este arranque de Girona

Voz 1991 01:03 ya por eso hoy ha buscado protagonista para este arranque del tiro con quién vamos a hablar

Voz 0298 01:08 mira vamos a hablar con Rubén Plaza es un corredor

Voz 2 01:11 a todos los más notorios no del ciclismo España

Voz 0298 01:14 el porque tiene treinta y ocho años ha ganado etapas en la Vuelta en el Tour de Francia ha sido doble campeón de España viene de ganar la Vuelta a Castilla León con autoridad ha corrido Movistar en Banesto en Lampre en origen los tres últimos años y este año pues emprendió una aventura exótica en el equipo de de Israel en el Israel Cycling Academy que al final

Voz 2 01:33 consiguió una invitación para el tiro que comenzaba en sí

Voz 0298 01:36 Weiss y lógicamente pues es el el equipo local y seguramente

Voz 2 01:39 Rubén era cosas muy interesantes que darnos Rubén Plaza qué tal buenas noches

Voz 1959 01:43 hola muy buenas noches al estás bien muy bien descansando un poco después de la etapa

Voz 1991 01:47 qué tal las sensaciones después esta primera etapa después de esta primera toma de contacto

Voz 1959 01:52 pues bien siempre es importante el echar un poco afloraron serio después de estar aquí toda la semana pues entrenando darnos un poquito de de de la gente de aquí que están viviendo el Giro con mucha intensidad voy a tenemos ganado arrancar y de dar el prime al cuerpo y dieron un poquito Ollero

Voz 1991 02:09 hoy estaba tan peligroso el recorrido porque han ido tres al sólo en en el reconocimiento eh

Voz 1959 02:14 sí estaba peligroso como cualquier circuito urbano al final la carretera está muy sucia estaba con aceite con con gasoil y a poco que aparte que el asfalto está muy gastado no es tanto tránsito ya poco que que tumbas un pelín más de la cuenta no lo difícil sólo ha estado muy mujer quita esta mañana de irme al suelo y ha sido la única kurdo que coge un poquito probando yendo a ritmo de carrera hay inmensa como a que no hacia falta jugársela mucho pagas eh

Voz 1991 02:42 no está el tema no como para arriesgar siempre se dice lo mismo en las grandes vueltas en la primera semana no se gana pero sí se puede perder

Voz 1959 02:50 sí obviamente si hay además con el riesgo que hay durante toda la primera semana con toda la gente muy nerviosa dormido mundo con todas las fuerzas y muchos corredores pues todavía que no que no sabe muy bien hasta dónde pueden llegar hasta dónde quieren llegar allí metiéndonos en berenjenales a veces que no lo que no deberíamos a doce bueno lo que lo que tu dices una mala caída o mal golpeo aunque no te hagas daño no es agradable y llevar una que el primer día de una gran multa Hay estar descansando mal Si así que más vale con un poquito de cuidado estos días ya tendremos tiempo de pelear lógicamente que en que en disputa Giraud pues tiene que estar todos los días hay con las orejas tiesas si tomar riesgos que por fortuna los que nos obviado pues no no

Voz 1991 03:40 como acabas corriendo para un equipo de Israel

Voz 1959 03:43 bueno pues surgió todo bastante rápido borra Djamel Teo joven sólo tienen tienen cuatro años Éste es el segundo año como contienda profesional en la segunda categoría de de ciclismo aquí un poco en mente el entrar en era él no se coger un poco decoradores corredores como un poquito mal experiencia porque verdad que también un equipo con chavales muy jóvenes y bueno pues querían darle un poquito solidez al equipo y un poquito mal hacia también pues de a trabajar con los chavales cosa aconsejar con carrera ahí bueno cesaron en mí yo justa había pasado a mitad de temporada Hay Simon no me gusto el proyecto aunque al principio parecía un poco un poco raro un equipo que tampoco había seguido mucho que tampoco conocía bueno te vienen diciendo que va a salir de de su país y que tenían intención de de conseguir una invitación eso no todo un poco a chino pero bueno al final pues confiere Jordi que que la cosa iba en serio el equipos es es serios ambiciosas un proyecto a largo plazo y bueno incidir a la verdad que tampoco tuve muchas dudas e irme con ellos ya que estamos metidos

Voz 1991 04:58 tú tienes que estar aprendiendo un montón de idiomas no quince nacionalidades en el equipo

Voz 3 05:03 quince y quince horas no se una más pero bueno

Voz 1959 05:08 los de en inglés más sombras nos entendemos todos tuviéramos que se aprenden

Voz 2 05:12 debería de tomar

Voz 1991 05:15 creo que sois un equipo que sirve de ejemplo de la buena convivencia porque hay judíos cristianos musulmanes hay de todo

Voz 1959 05:23 sí sí hay vaya religiones monólogos muchas cultura juntas al Baça pues el deporte son un puntos un poco de todo por tiempo de Cultura de incluso lo que pasa es que lo que yo siempre digo que el culo de la que empiezas a sufrir encima de la bici poco importa la realizó de tu compañero de equipo Easy de puede echar una mano de Chávez pueden echar todos a Eli el resto bordadas que nos acordamos bastante

Voz 1991 06:00 poco oye creo que para unirlos para generar convivencia buen rollo que comandaron al desierto no de hacer una pretemporada en invierno

Voz 1959 06:09 bueno sí estuvimos aquí haciendo un uno la concentración en pretemporada igual al desierto concretamente no estuvimos cerquita Jerusalen la montado en diciendo hace no un un recorrido a pie de un par de días durmiendo pues en Campamento Si siguen un poco una ruta histórica de de aquí de la de los montes de Jerusalén fuimos con con gente del ejercito nacional encontrando un poco la de esa fue una experiencia bastante chula terminamos la ruta en el Museo del Holocausto en Jerusalén lo afrontaron toda la historia de cómo lo visitamos con esto estuvo bastante bien y como tú dices unos pocos va para conocernos todos Palace el grupo para rompiendo un poco veo el lleno entre todos

Voz 1991 06:52 pero bueno no el hecho de ir a correr a otra cultura y el lo dejas de aprender porque seguro estás aprendiendo un montón de cosas

Voz 1959 06:58 si Mina una de las cosas que me está dando ciclismo y sobre todo estos últimos años que hacía de correo mareos en varios países así sobre todo el año pasado fue bueno con lo con Loriga hace dos años fue un cambio importante porque fue el momento en el que te obligar poco a aprender inglés porque estas compartiendo equipo con también con con mucha mucho lo de rodeos anglosajones Si bueno sí que es cierto que que sólo dos años para mí fueron super importantes por eso porque te abres un poquito a lo que es el en seguimos global no de de hoy en día de de equipos con un mundo por nacionalidades ten en cuenta que venía de de Movistar porque soy vivo más tradicional lo más europeo con casi todos los corredores español eso europeo por eso luego en está bien parecido y así afloraron completamente distinto y esto es un poco vamos seguir la línea en la única hemos cosas finales experiencias que que que vas cogiendo más conocido no pasa mucha gente súper interesante los sólo es eh el montar en bici al final Dios aquí os casi veinte años Si súper enriquecedor el poder

Voz 1991 08:08 luego

Voz 1959 08:09 compartir momentos con un montón de gente distinta

Voz 1991 08:12 yo siempre digo lo mismo de los deportistas y una de las cosas que más vídeo la capacidad que tenéis de poder viajar de conocer sitios en este caso mezcladas con otras culturas que a lo mejor en otras circunstancias no tendrías la posibilidad al margen de de aprender idiomas que hay mucho deportista también que puede aprovechar para aprender un montón de idiomas que me parece una una pasada oye cómo está el tema político como está el conflicto con Palestina Se nota que digamos ha calentado el tema más en los últimos meses

Voz 1959 08:39 sinceramente nosotros aquí no damos la la galardonada el giro pero que no los estamos entrando absolutamente de nada también se están encargando Nobel de la organización que que sea así estamos centrados en el tema soy yo creo que no se ha habido un ambiente brutal en Jerusalén yo creo que sino a tapar súper bonita Hay también un poquito pose de la gente del equipo los organizadores del equipo nos lo los jefes con la idea de de traer el el iraquí a israelí y sobre todo la primera etapa en en Jerusalén era tratar de mostrar un poquito por la cara más amable del país no que sí que es verdad que siempre que aparece pero darle la noticia se hace más conflictivo si eso es bueno que sí que es algo que que está ahí que no se puede negar pero no todo es eso no lo voy a todo el mundo ha disfrutado de unas imágenes espectaculares de la primera etapa con un montón de gente en la calle viendo la carrera entregado sobre todas la a la gente de nuestro equipo hoy un objetivo que que la gente del equipo Marai los equívocos estaban con muchas ganas de que de que se viera eso

Voz 1991 09:52 pues sí porque tiene que ser una zona preciosa de de visitar y de de hacer turismo osea que es lo que pasa que también está el conflicto que hay con Palestina y no se puede negar la realidad lamentablemente oye qué tal con el presidente con Netanyahu

Voz 1959 10:06 pues bien impactante sobre todo la seguridad que lleva con él pero bueno lo lo lo que te digo no al final vas acumulando experiencia así son cosas que estando en otro equipo va a ser imposible no todo el mundo tiene acceso a la zona de la pregunta

Voz 1991 10:23 pues hemos visto verde las cosas cosa confesó

Voz 1959 10:26 bueno nos preguntaba cosillas pero tampoco estaba muy al día había Besora que no sea el hecho de que no se ha sido

Voz 1991 10:34 un pero que sí hombre yo texto las fácil en las difíciles de las va a hacer Borja Borja vale

Voz 0298 10:40 bueno yo a Rubén le quiero preguntar que con su edad con treinta y ocho años y habiendo ganado etapas en el en el Tour y en la Vuelta yo he escuchado Ruber ha sido décimo en el Tour de Francia pero dice la gente no me recuerda aunque tiene mucho mérito por haber quedado décimo en en un Tour de Francia por eso en un equipo en el que sí que vas a tener libertad como ves lo de conseguir una victoria de etapa en el Giro porque serías no hay tantos corredores que que han ganado etapas en las tres grandes vueltas

Voz 1959 11:03 pues lo veo complicado por regalárselo tapando la grande grandes muy complicado y más cuando has conseguido cuando has conseguido ganar ya en años anteriores luego verdad que pasan los años te metes en fugas estás en la pelea mucha muchas veces en las etapas Si no remata así no no no me explico cómo pudo hacerlo aquí bueno seguir intentándolo este sí que es verdad que que voy a tener toda la libertad del mundo oí pues seguramente habrá etapas llegarán los días nos que nos empezaremos a mover a intentar estar en la fuga así un poquito de suerte podemos rematar alguna Íñigo seguimos ahí tener victorias en las tres grandes

Voz 0298 11:45 yo te quería preguntar también Rubén por estas dos etapas hoy era una crono dos etapas en línea en teoría propicias para los esprínter pero dicen los que conocen el terreno que pueda haber escabechina no que pueda haber trampa porque son por el desierto y si se puede montar una buena no con con el viento

Voz 1959 11:59 sí sobre todo la de la tapa del domingo la de mañana los dando así todo casi toda la tapaba a lo largo de la costa hay bueno contaminada viento lógicamente creo que he visto de del mar pues bueno luego lo que no está en el domingo que sí que es por zona de desierto es en teoría etapa para los para la gente rápida pero como tú dices como la gente de la general tiene que va a tener que está muy a ti dado que lo que hablábamos al principio aunque suena a tópico es verdad que que estos días se puede perder el ir hoy iba a ser una semana típica la primera semana de gran vuelta con nervios con mucha tensión con la gente con todos los equipos con corredores rápidos que suena que estás delante todos los cornudo de la general que buena que debe estar delante para no perder posiciones y para no verse metidos en problemas de caída eso de Cortés todo eso conlleva una tensión pues al final pasa lo que se pasar en los primeros días de Wert que va a provocar caídas nervios sí y mil historias entonces bueno pues a lo que lo que tiene esta primera tiene la los primeros días de la vuelta de todo el mundo está con fuerza todo el mundo sabe con ganador de etapa ganador de Joy muchas veces pues sí

Voz 3 13:19 que pues tantas caídas sin tantas historias Rubén favorito favoritos

Voz 1959 13:25 pues hombre yo creo que más o menos los de siempre no para mí Dumoulin la vimos que bueno que el año pasado ganó con una clase brutal que ha empezado a mí en el favorito número uno es el lo lo ha vuelto a demostrar pero bueno

Voz 1991 13:40 verdad es vendieron muy largo que pueden pasar mil cosas cuando gané la etapa te llama te volvemos a llamar vale

Voz 3 13:46 bueno a ver suerte así

Voz 1991 13:49 Plaza mil gracias disfruta de esta experiencia y de estar mezclado con otra cultura con personas

Voz 2 13:56 de otras religiones nada que vaya fenomenal estallido vale un abrazo

Voz 1959 13:59 gracias un abrazo bien la segunda etapa

Voz 0298 14:02 sí como decía Rubén segunda en suelo ir Ali entre Haifa Tel Aviv fíjate son ciudades míticas no pues el Giro de Italia está aquí como decía seguramente para los velocistas ciento sesenta y siete kilómetros por la costa luego ya el domingo camino de Eilat seguramente en el desierto pueda haber alguna escabechina y luego es toros no es habitual no pero cuando lógicamente comienza el Girona Israel pues después de tres etapas el lunes habrá descanso jornada de descanso y de traslados desde Israel hasta en concreto Sicilia donde se va a reanudar ya el Giraud con la cuarta etapa gracias Borja hasta mañana hasta mañana

Voz 0779 14:40 el ciclismo al basket Marta Casas qué tal muy buenas olas

Voz 1509 14:43 Yago buenas noches hoy jugaba el

Voz 0779 14:45 Camp Murcia la semifinal

Voz 1991 14:48 la ley de la las semifinales de la Final Four de la Euroliga de baloncesto no va a estar en la final lamentablemente ha caído contra Laika

Voz 1509 14:55 a ver si han caído los de Ibon Navarro que llegaban a este partido con muchísima ilusión era una cita absolutamente histórica para el equipo murciano que se veía en la Final Four de la Champions League FIBA el la tercera competición más importante en orden continental llegaban a mí ilusionados pero sabiendo que tenían enfrente un reto muy muy difícil porque ni más ni menos que tenían que jugar contra los Anfield planes frente al AEK de Atenas ya en las semifinales ante veinte mil personas que han llenado prácticamente lo haga que les han generado un clima absolutamente infernal lo han intentado los digo Navarro al final han terminado cayendo setenta y siete a setenta y cinco han llegado a ir quince puntos abajo han sido capaces de remontar esa desventaja

Voz 1991 15:35 lo ha empleado que parecía que no iba a meterse en el partido y por lo menos al final lo han peleado

Voz 1509 15:38 sí porque además en los últimos minutos la ventaja que tenían los griegos parecía que era prácticamente insalvable ya de cara a lo que quedaba pero bueno los Damon Navarro lo han intentado han llegado a pelear hasta el último segundo pero al final bueno setenta y siete setenta y cinco han terminado cayendo ahora van a tener que levantarse los ánimos del equipo me cuentan que están muy tocados como es lógico pero tienen que elevan darse porque el domingo van a tener que jugar el partido por el tercer y cuarto puesto contra el lupus Burca a las cuatro y media de la tarde la final la van a jugar a las siete y media Mónaco ya ECA pero el partido ha dejado también en una sensación de injusticia en el equipo murciano sobre todo por las actuaciones arbitrales escuchamos Alejandro Gómez el director general de el club murciano que fíjate lo claro que habla primero

Voz 5 16:18 el tema de de FIBA y el tema de la fiesta lo tendrán el domingo con con el partido soñado que esférica al Mónaco y bueno yo creo que la ciudad tiene que plantearse porque hay una que sea Mauro Liga y qué pasó con la FIBA Bashar ciertas cosas y cuando unas cosas no sospechosa así pasa avisan de cosas que pasan cuando días antes del cuando días antes de sorteo ya sabes que te va tocar a jugar con veinte mil personas sabes que arbitraje en la primera semifinal y era la segunda pues esas cosas las sospechas bueno aun así que puede ganar a cualquiera mejor me ganó nuestro de cada equipo tiene sus tiene sus formas de luchar lo nuestros luchar en la en la pista a intentarlo porque tenemos la limitaciones económicas que tenemos y somos lo que somos pero duele mucho hoy deja muy quemado sobretodo por los chicos ya no con nosotros y con la cara tontos sino por los chicos que no se merecen dice cómo cómo se van destrozados después de dejarse el alma en cada partido sabiendo el talento que tenemos sabiendo lo que estamos muy orgullosos de todos muy muy orgullosos

Voz 1991 17:17 pues están fastidiados y Murcia y vamos a hablar de una encerrona practicamente que sabía lo que iba a pasar en cada momento no está muy satisfecho traje pero desde luego no amaina el Four ganarle al AEK en Atenas

Voz 1509 17:30 Ana es será además en el OAKA con con el pabellón absolutamente lleno es verdad que era una misión prácticamente imposible es verdad que ha habido jugadas muy polémicas que han perjudicado y mucho sobre todo en la recta final del partido al equipo de Ibon Navarro pero bueno se tienen que quedar con que han llegado a una final continental a una Final Four la primera esperemos que de muchas para el equipo Murcia

Voz 1991 17:49 tan haciendo temporada además era hasta luego Marta

Voz 1509 17:52 hasta luego doce cincuenta y cinco

Voz 8 21:09 cadena SER corren nuevos tiempos vamos a escucharlas

Voz 18 21:20 el Larguero con Yago de Vega

Voz 19 21:30 que yo

Voz 20 21:33 Nos gusta hablar de Retos Solidarios en El Larguero

Voz 1991 21:37 el viernes pasado con Eva Jiménez eh una mujer que tiene en cuarenta y nueve por ciento de esclerosis múltiple en el cuerpo que su hijo además sufre la enfermedad le den una enfermedad rara eh ido hasta Titan Desert lo ha completado el año pasado hablamos de la unidad Cris Contra el Cáncer una unidad que lo que hace es luchar contra el cáncer infantil está el año pasado debutaba en la competición y este año han completado su segunda Titan Desert en ese equipo en ese equipo de unidad Cris Contra el Cáncer está

Voz 2 22:07 Antonio Lobato hola Antonio qué tal muy buenas qué tal

Voz 0223 22:10 cómo estás lo primero enhorabuena por Davis completado no

Voz 2 22:13 sí

Voz 0223 22:14 muchísimas gracias estamos muy contentos para ellos es su segunda Titán consecutiva para mí es la segunda o que yo lo hago en el dos mil quince este año falló en el dos mil dieciséis que no pude completar la porque abandone por esto enteritis pero estoy súper contento muy contento

Voz 1991 22:31 el me imagino que cuando te ponen encima de la mesa un proyecto de este tipo y con la finalidad que tiene uno casi ni lo piensa no

Voz 0223 22:39 no no no no me lo pensé sabes le dije sí

Voz 21 22:42 inmediatamente porque se me muchas cosas dos

Voz 0223 22:44 no es esclava por un lado deporte que me apasiona que ese ciclismo que lo prácticos hace muchos años se mezclaba volverá a la Titan Desert que es una carrera extraordinaria por por lo que hay más allá de la carrera además hizo ese juntaba sobre todo el el el reto solidario no de de poder bueno de alguna forma modestamente contribuir a la difusión ya iría a enseñar a la gente lo que es el contra el cáncer y que la gente sepa lo que hace esta fundación y lo que lo que están consiguiendo y lo que quieren conseguir no y entonces me di cuenta que bueno pues todos los presos todos los sacrificios que normalmente tienen pruebas como éstas tendrían una justificación lo dije hace mucho tiempo no muchas veces cuando vienes a estas carreras entre está dándole vueltas en algún momento poder sufriendo como un perro te preguntas asimismo por qué puñetas estás haciendo esto no excesiva tienen que hacerlo yo les contaba a la gente de Cris Contra el Cáncer que gracias a ellos esa pregunta si me la hacía este año tenía una respuesta con lo cual no hay ningún momento a lo largo de esta de esta edición en la que yo haya planteado porque estoy aquí porque sabía perfectamente para que estaba aquí cada pedalada quedábamos cada dolor que teníamos estaba más que justificado

Voz 1991 24:01 Antonio su tercera edición en no pudiste completar una una de ellas pero el caso de Cris Contra el Cáncer eh Se ven un montón hay gente que que no sólo el reto personal determinar una carrera tan dura e me imagino que el compañerismo que es una pasada toda la gente que va la Titan dice que es un sino la experiencia de su vida a nivel deportivo una de las experiencias que son

Voz 2 24:21 me va a llevar para los restos pero

Voz 1991 24:24 es que se mezcla también con con el los hechos solidario con los proyectos solidarios que lo hace aún más bonita no

Voz 0223 24:32 si no solamente los proyectos solidarios los retos personales de de personas que ves en las hélices no de que me quejo yo sé cómo me puedo quejar o cómo puedo decir que duro ha sido esto cuando lo por ejemplo un chaval que he estado aquí también que se llama Christian que le falta un brazo y que va con una prótesis hice ha hecho la Titan Desert y muchas veces acompañándonos a nosotros en un brazo y el hombre no decía en la segunda etapa por un poco fastidiado porque es que me ha salido una úlcera en el guión no sé qué hacer tú dices Dios quién es perdón tienes unos Juegos como los del caballo de Espartero presionante cruzar la línea de meta dices ves hay contento porque desde el primer día decía que no iba a terminar que no pero ha llegado hasta aquí obesa a Eva con esclerosis múltiple con la mitad del cuerpo que no tiene fuerza y que llega ayudadas y por su equipo pero pero tierra y no lo hace por ella no lo hace para demostrar que que está aquí que es una heroína porque con esclerosis múltiple puedo hacerla ser no está aquí por por su hijo no hay para sacar de de de luchar para que esas enfermedades raras también venga un poco de visibilidad en el mundo no haya investigación hay veces que aquí en la Titan tiene momentos muy emocionantes porque el sufrimiento de mucha gente que está como decíamos en un rato solidarios pero que son retos también hay gente con retos personales que ataje sombreros cuando cruzar la línea de meta de la deliroides vale el hecho es que gente aquí que que tiene muchísimo más valor que lo que los otros dos

Voz 1991 26:12 eh Antonio con qué momento te quedas esta Titán

Voz 0223 26:17 pues te voy a decir una cosa me quedo con los momentos malos los momentos malos porque cuando hay momentos malos hemos tenido no ha habido muchos días en los que algunos miembros del equipo lo han pasado mal realmente hice les veía en la cara Ediciones B y en el sufrimiento y los kioscos han seguido para alante hemos hemos trabajado como equipo en esos momentos malos y es lo que tienen que tiene más valor yo siempre hecho todas las carreras de este tipo que afectó en solitario la primera vez que lo hacían equipo no desde el principio lo teníamos claro que siempre éramos una unidad que todos éramos uno hizo uno pinchaba pincha vamos no sí señor rompía la cadena rompíamos acaben a todos y si uno tenido mal día todos teníamos solo al día trataremos de ayudarles para que pasara eso sería lo lo mejor posible indicó el primer día fue un poco sufrimiento pues porque además hay guerra por ejemplo pues encontraron mal e hizo la tenía pero lo hace de estómago Ipanema iba con calambres en el kilómetro treinta nos asustamos aquí está Luis pasaron que es un profesional y me decía uf Chema tiene complicado porque kilómetro treinta ahí tiene calambres era una etapa de montaña de ciento quince kilómetros casi tres mil metros de desnivel el tío bajaba vamos de ropa hablamos de daba por no sé cuánto pasamos del un empujoncito de gastarle una broma para animarle al final llega

Voz 1991 27:44 sí y al día siguiente eh

Voz 0223 27:46 te rompe la cubierta la baraja paramos todos y buscamos un metro dos plan aquí ver para para arreglar esa Berta hice la rompe la cadena ahí todos colaboramos para arreglar la la cadena hay luego todos tiramos para adelante no el otro día alguien tenía un dolor de rodilla coso mismo tratábamos de empujarle de llevarle hasta la meta y al final después de todos esos momentos malos pues jugando de esta forma de hacer un equipo hemos llegado a meta de alguna forma es como una metáfora no de de lo que representa también Cris Contra el Cáncer nosotros estamos tratando de de de de de luchar para conseguir que esos niños con cáncer que puedan tener terapias que que les saquen esa situación esos niños que están en el sufrimiento no están solos porque tienen a sus padres a sus familias en eran los médicos tienen los investigadores la única forma de que esto se solucione Segovia se puede solucionar que esperemos que sí que se trabaje en equipo para que esos chavales llegar a la meta igual que lo hemos hecho nosotros tengo la

Voz 20 28:46 suerte de poder decirte que Guerra José Chris y Chemita son amigos míos unos buenos amigos

Voz 1991 28:53 hace muchos años ya que se lo que has tenido sé con quién has convivido en esta Titan irse como Chemita que Chemita otra cosa no pero los tiene muy gordos y cuando se pone con esto ya puede tener calambre pero me tienen que pegar un tiro para que se retire yo cuando voy a las masas

Voz 2 29:10 pero luego Chinitas un poquito especial si se llenó aquel me vas a la paz

Voz 0223 29:15 pues empiece a todas etapa frío y si se queda atrás empezamos muy fuertes nosotros se queda atrás entonces decimos son esas técnicas

Voz 2 29:22 se va calentando uno no puedo no puedo no puedo

Voz 0223 29:25 pero al final de esa misma etapa al final cuando llevamos cien kilómetros que está tirando del antes de la crisis hachemí que yo que es coño al metro

Voz 1991 29:38 un fenómeno un fenómeno José María Pascual hace unas horas

Voz 0223 29:42 ciencia hay incluso empecé aquí con con seis ciclistas amateur Isabel aquí con con seis amigos no lo lo mejor de todo

Voz 1991 29:51 Antonio Lobato enhorabuena por participar lo primero en este proyecto y por supuesto para haber completado la prueba un abrazo muy fuerte

Voz 0223 29:58 un abrazo gracias gris contra el cáncer es la

Voz 1991 30:01 la unidad en la que ha participado Antonio Lobato y con la que lleva colaborando mucho tiempo una ex compañera aquí de de la casa durante muchos años Cristina las Business qué tal

Voz 2 30:10 buenas qué tal buenas noches largas bien pues ahora mismo ya feliz por eso

Voz 21 30:17 sí lo han lo han conseguido Juanes ya no tenía ninguna duda de que iban a conseguir pero bueno aquí estamos un año más y la verdad es que con nuestros Titanes y además pues eso este año como acabas de escuchar no encima con la ayuda de Antonio Lobato pues nosotros sabemos cómo ha es verdad que tenemos un compañero querido reconocido y conocido pues vamos a tener más visibilidad y esto es muy importante para nosotros así que encantados

Voz 1991 30:42 pues sí porque hay que seguir luchando contra el cáncer infantil seguir

Voz 2 30:47 de apoyando con esta unida Cris Contra

Voz 1991 30:50 el cáncer a lo que hay que hacer darle visibilidad Chris como puede colaborar la gente que es lo que podemos hacer

Voz 21 30:57 pues mira es muy importante la colaboración con este tipo de siempre lo explicamos por supuesto estos retos deportivos sirven para darle visibilidad así para que la gente los conozca y sepa lo que estamos haciendo pero al final los proyectos de investigación la unidad Creed que está a punto de inaugurar en La Paz la que se acaba de inaugurar el Hospital Doce Octubre lo que hay bueno logia se consiguen con las aportaciones de los socios hay hay pues muchas maneras de de de de contribuir hay algunas que contribuyen con cinco euros al mes hay otros que les gusta hacer pequeños no retos deportivos no muy pequeñas acciones solidarias desde un doble años Solidaria una moda con ojos miel banderas cada uno lo pueda hacer es como buenamente pueda todo de verdad que suma ahí es muy muy importante que que aporte vemos que ayudemos en causas como ésta

Voz 1991 31:49 pues sí ir desde aquí de los medios de comunicación ya sabes que que esta además que es tu casa puedes contar con nosotros siempre que quieras que estaremos

Voz 21 31:58 a mí no me hago porque este es que lo de ex compañeras ya que no va a dejar de la mía porque me da como nostalgia que

Voz 1991 32:04 el amiga por encima de todo abriera de eso no tenemos duda dale un abrazo muy fuerte a todos los componentes de del grupo enhorabuena vale

Voz 21 32:13 de tu parte un beso muy fuerte y bueno que todos nos ha contado Antonio muchísima más Chemita a la calle en todo no lo tenéis en el documental citan Forner actriz en poquito pues ya te avisaremos

Voz 2 32:25 fenomenal pues lo contaremos gracias Chris un besazo muy fuerte

Voz 21 32:28 un beso enorme a nado

Voz 1991 32:31 Justina las bandas participantes de bueno de esta unidad Cris Contra el Cáncer os contamos también la semana pasada la historia de Eva Jiménez con esclerosis múltiple elijo con la enfermedad de derecha que es una enfermedad rara no sabemos si Eva completado ha completado esta cita de ser hola Eva qué tal buenas noches

Voz 21 32:50 hola buenas noches Yago

Voz 2 32:52 ah sí claro cómo no

Voz 21 32:55 me lo voy a conseguir si tengo el mejor equipo del mundo estoy feliz y a veces me entiendo llevo rato planteando menor estar feliz porque porque yo esté aquí la causa no pues la cosa de mi hijo no voy a priori es una cosa triste es una cosa dramática no pero pero ostrás lo primero que me ha pasado por la cabeza en metano

Voz 1991 33:19 hemos conseguido un reto de Puerto

Voz 21 33:21 digo que para mí Heras es inviable hacerlo sola con dificultad y con trabajo en equipo lo hemos conseguido no como no voy a conseguir la enfermedad del que tenga una cura para mi hijo rodeando me de equipo enorme de personas que me ayuden no indio y estoy feliz exige el ya

Voz 1991 33:38 unas imágenes que Lucas colgado tu en Instagram o en tú

Voz 2 33:42 si los dos igual en el que

Voz 1991 33:45 el momento que llegabas a meta con lágrimas en los ojos decían los compañeros Eva entra tú primero

Voz 21 33:50 si mis compañeros tremendo Ruiz la casi estaba grabando Ovidio ellos querían que entrara yo primero no hay yo les decía no porque si vosotros es imposible que yo haga esto no tanto valor como lo tengo yo no hay y ha sido muy bonito y muy bonita eh el equipo unido jamás será vencido ilustrador ha sido muy emocionante Yago creo que ahora mismo con todos los problemas que tengo en mi vida con todo lo que vivimos a diario te puedo decir que que tocado el cielo con mis manos no y que y que ha sido como como si hubiéramos ganado la Titan Desert no porque ese es el es punto de mira dar visibilidad necesitamos investigación billón y medio de euros no lo hemos usado de punto de mira para que todo el mundo desde cualquier parte del mundo se nos pueda verse Nos pueda escuchar colabore y no porque es Nacho oí todos los machos que hay por ahí no que tienen la enfermedad hay que tristemente no no pueden hacer más que lo que hay ahora

Voz 1991 34:51 Eva como puede colaborar la gente para la investigación contra esta enfermedad rara esta enfermedad de Dane dile a la gente cómo puedo colaborar con vosotros

Voz 21 35:00 y tenemos la Huet ADN punto es desde ahí bueno se puede colaborar comprando puntos solidarios haciendo aportaciones y lo que más nos interesa pues también pues como todos no que se hagan socios que esa aportación mensual de cinco diez euros mensuales para nosotros es muchísimo con una persona diez euros al mes pues nada pero nosotros somos ya tenemos setecientos socios y eso es un goteo mensual que va directamente al hospital de Valle Hebrón donde está el gran proyecto del millón y medio de euros no yo creo que entre todos podemos cambiar el mundo yo creo que entre todos podemos buscar otro tipo de humanidad ayudarnos no porque en definitiva sino de hacemos entre nosotros pues lo va a hacer no Yago no tengo ninguna duda yo estoy muy emotiva estoy muy contenta resaca mucha llegada las pesetas todos los días piensa que huye tanto como Emily llevaban una goma y me la ponía dificultades de la subida

Voz 1991 35:55 ayer la he podido ver si está lista no fuese

Voz 21 35:58 pues eso es compañerismo y duros sea Rusia podía haber hecho esta esta carrera solos sin necesidad de estar ayudando a otra persona Emily lo mismo no el equipo entero compactado ocho personas juntas pedaleando en todo momento cortando el viento preocupándose en los tiempos vamos a llevar hemos conseguido llegar todos los días a meta hemos conseguido ser financieros de algo que para mí es una locura y bueno muy feliz Yago muy feliz y muy agradecida con vosotros ser porque sin vosotros tampoco somos nadie porque si yo hago todo esto y vosotros no nos ayuda AIS puesta poco en los que nos ven

Voz 0223 36:33 el mundo no lo hice la semana pasada que te lo repito

Voz 1991 36:36 que si tú no lo haces yo no tengo de lo que hablar con lo cual el mérito nuestro inmediato estudio nosotros simplemente contamos tu historia el mérito está en quién hace la historia no que en la transmite a buena Eva enhorabuena de verdad por no haberlo completado por haberlo vivido de de esta manera de alguna forma disfrutarlo y ojalá tenga la repercusión que buscáis

Voz 21 36:55 pues ojalá con ese objetivo hace hace nuestra Titan Desert ha terminado pero seguimos con nuestra Titan nuestro proyecto agradable el día a día no mañana a las a la una y media aterrizan va el lunes tengo hospital todo el día con mi hijo de hecho no sabremos si quedará ingresado porque está bajito de todo ese nuestro día a día va a ser otra Titan particular muy diferente a la que está haciendo Marruecos o sea que que bueno pasaremos

Voz 0223 37:25 los días intentando salir adelante

Voz 21 37:27 a lo mejor posible y consiguiendo los objetivos porque bueno creo que es una lucha de todos si por la cabeza icono nombre ahí el de Nacho

Voz 1991 37:36 pues cuando veas a tu hijo Nacho le das uno de los muchos abrazos que le vas a dar se lo das de nuestra parte enviándole toda la energía al mundo Ballet

Voz 2 37:43 pues por supuesto Yago va más gracias me pasa son segundo a recoger hombre claro es que tengo aquí a mi lado a Un besito muy grande va ir hacia ese lo hola ayer fue anoche llego cómo estás hombre muy bien dura un poquito cansado pero muy bien si no ha sido duro

Voz 1991 38:03 da

Voz 22 38:04 soy bastante bastante duros hasta tiran hemos tenido suerte

Voz 0223 38:07 con una temperatura pero nos han puesto una seta

Voz 22 38:09 para muy bastante difíciles me han dicho

Voz 1991 38:12 lo que ha sido el lastre del equipo que ha habido momentos en los que tenían que tirar de la goma de ti macho

Voz 21 38:17 sí dio no podíamos previas a la a la gran gallinas hemos ayudado todos desde el barco a tu dando de lado

Voz 0223 38:27 gomas en desde uno cortando el viento

Voz 2 38:32 pero bueno no no somos hemos sido un equipo de ocho y nos hemos ido hablando o hecho todo lo que hemos podido

Voz 1991 38:38 en eso consiste hombre conoce esa Chemita de la unidad crío no ha sido hoy lo has conoció a Rato es en la fiesta Junta con el que buena rueda seguirá esa sí que es una ruedas

Voz 2 38:46 negro de quizá yo tengo narrar también hace es buena carrera dos Roger mil gracias tío que te vaya todo la enhorabuena le doy gracias

Voz 15 40:48 cientos quieres hablar

Voz 4 41:34 Marta Casas muy buenas de nuevo Olalla otra vez muy buena escena

Voz 0779 41:36 los unos minutos por delante todavía para comentar el resto de noticias de el día pero creo que tenemos que recordar las palabras de Luis Suárez que al lado

Voz 20 41:46 en en su país en en Uruguay el y Radio Rincón

Voz 1991 41:51 en el que bueno es que no hay más que escucharlo para de eso que Suárez el que da por hecho que el año que viene a compartir equipo con dos bien con Antoine Griezmann

Voz 1325 41:59 que traigan jugador esa calidad como fútbol actual como el tío eso podré cuele a puesto muchísimo eso fue un gol muchísimo están lleven a grandísimo nivel siempre siempre peleando ahí arriba eso o como estoy comanda el Atlético en en ataque ingresos es fundamental acá bienvenida sea porque no no viene a quitarle a nadie de chivo que viene hicieron de querer lograr cosas importantes en el mejor equipo del mundo

Voz 1991 42:28 no viene con la intención de quitarle el puesto a nadie sino con la visión de la ambición de querer ganas de ganar cosas importantes escuchando a Luis Suárez da por hecho que el año que viene va a estar con Antoine Griezmann en en el Barça

Voz 1509 42:43 a mí me da la sensación sí porque además habla sin condicionales podríamos decir no no húngaro Potes

Voz 20 42:49 veía y si llega no el dice

Voz 1509 42:53 va a venir a abortar claro no va a venir a quitarle el puesto

Voz 1991 42:55 que asignada eh a mi se me ocurren un hilo conductor entre Suárez Atlético de Madrid Uruguay buenos fue el mate verdad mate el mate el remate

Voz 1509 43:07 Marta más fue más cosas en Segunda División recordamos que ya se ha jugado el primer partido de la jornada número treinta y ocho Alcorcón cero Cultural Leonesa cero para mañana ese van a jugar otros cinco partidos dos de ellos a las cuatro de la tarde Numancia Valladolid y Córdoba Huesca a partir de las seis Zaragoza Sporting de Gijón y Barcelona B Reus ir desde las ocho Tenerife Almería además en fútbol internacional en Italia mañana a las nueve menos cuarto se juega el Juventus Bolonia y el domingo el Nápoles Torino la Juve tiene cuatro puntos de ventaja sobre el Nápoles tendría que ganar y que el Nápoles pierda ante el Torino San Paolo para proclamarse ya este fin de semana campeón de Liga sería el séptimo scudetto consecutivo cambiar de San Pablo me sale Sampaoli si Brad tienes que decirle concentrado otro que puede ser campeones Iker Casillas y el Oporto este fin de semana ellos juegan el domingo contra el feira en se pero si mañana Sporting y Benfica empatan el Oporto de Iker Casillas y también de Oliver Torres será campeón además eh apuntaba Palacio que lo tiene todo controlado que sería el primer título liguero de Iker Casillas desde la temporada dos mil once dos mil doce cuando ganó el título con él el Real Madrid entrenado por José Mourinho además también de fútbol internacional Gerar Steven Gerrard es el nuevo entrenador del Rangers el mítico capitán del Liverpool que va a dar el salto un banquillo de un primer equipo en la Liga escocesa hasta ahora había estado entrenando en la cantera red firma por cuatro temporadas ya en Francia ya tienen de vuelta Neymar después de un par de meses en Brasil afronta la última etapa de su recuperación ya en Francia hay quién dice que podríamos volver a verle con la camiseta del Paris Saint Germaine en el último partido de Liga el Paris san Germain que hoy empatado a dos contra el Amiens en fútbol

Voz 1991 44:42 yo lo que tengo claro no sé si volverán y animar para la última jornada de Liga con el Paris en Yemen pero lo que tengo clarísimo Génova arriesgar lo más mínimo que si no está en condiciones teniendo el Mundial por delante no va a jugar ni un minuto más eso seguro

Voz 1509 44:54 sigue hombre poner en riesgo el Mundial no creo que sea algo que ni siquiera el entre en la cabeza ni ese pase por los planes de de Neymar

Voz 1991 45:01 por cierto déjeme comentar una cosa porque hoy Elaine un tuit que está curioso esta tensión

Voz 0497 45:06 eh

Voz 1991 45:07 hablando de la final de la Liga de Campeones dice en el mil novecientos setenta y ocho Liverpool campeón de Europa

Voz 1509 45:14 cuál es tu mil novecientos setenta y ocho el Liverpool

Voz 1991 45:16 el campeón de Europa muere Juan Pablo I el año mil novecientos sesenta y uno Liverpool campeón de Europa atentado contra el Papa Juan Pablo II Boda Real británica de Carlos y Diana año dos mil cinco el Liverpool campeón de Europa muere Juan Pablo II Boda Real británica de Carlos y Camilla año dos mil dieciocho de momento Liverpool en la final de la Champions se casa el príncipe Harry en dos semanas así que el Papa que se vaya

Voz 1509 45:50 no salga mucho del Vaticano no sólo por su tú

Voz 1991 45:52 eh pero me ha llamado la atención a una tontería

Voz 1509 45:56 no curioso cuanto menos es Sánchez yo soy del Papa esto

Voz 2 45:59 escuchando El Larguero ahora mismo hablando con un poquito de cuidado en los próximos días dándome un segundo antes el Papa va con el Madrid claramente no carbón

Voz 1991 46:07 lo que evidentemente pues el Madrid la primera condición que se tiene que dar que también han el Liverpool y ahí es cuando ya el Papa se tiene que andar

Voz 0779 46:14 con con la boquita tras el Papa y esos noventa mil

Voz 2 46:18 te es para evitar la tentación me parece que no

Voz 0779 46:20 Madrid va a tener ayuda de divina cuenta este alguna oración por si acaso

Voz 1509 46:26 más cositas fútbol femenino llegamos ya la penúltima jornada del campeonato con la lucha por el título todavía abierta el Atlético de Madrid es líder con setenta y un puntos uno más que el Barcelona que segundo es decir que si las rojiblancas ganan mañana a partir de las seis y cuarto al Levante y el Barcelona que juega a las nueve menos cuarto perdiera contra el Rayo ya tendríamos campeón de la Liga Iberdrola el Atlético de Madrid sería campeón sino todo se decidirá en la última jornada del campeonato que se va a jugar el próximo fin de semana en horario unificado fuera del fútbol tenemos que hablar también de balonmano porque se está disputando la Copa del Rey y pendiente de ello como noten hemos al gran Diego González no vendrá madre no pues creo que si hicimos creo que mañana le tenemos aquí

Voz 28 47:04 de sale muy buenas o la bañera la cerveza

Voz 1509 47:07 Dick y acate que yo pensaba que iba a invitar Diego con eso de que venía de oro hablemos un poquito el Roger

Voz 2 47:12 yo voy a Bilbao además medieval Choco cuando vamos al vírgenes ha llevado todavía eh tengo que repetir este año

Voz 1991 47:17 pero el choque el belga Diego

Voz 2 47:20 eso está de hecho es de hecho eso vamos

Voz 0497 47:23 oye hasta el menú

Voz 2 47:25 el año pasado estuvo muy bien que va a tener complicado sube este año

Voz 0497 47:29 lo vamos a mejorar me caso vale el mañana

Voz 1991 47:32 semifinales dos

Voz 0497 47:33 si mañana semifinal mira una parte de Barça y Puente Genil que se ha cargado al Granollers ha sido sorpresa de estos cuartos de final veintinueve treinta así que nos quedamos sin el partido del morbo ese en semifinales que ayer ya sabes que fue el que rompió la imbatibilidad hace unas semanas del Barça en la Liga y que llevaba desde dos mil trece lo hace un Barça que ha ganado treinta y cuatro treinta al Valladolid por la otra parte a otra semifinal semana ver las caras en Logroño y el Ademar eh tras deshacerse de Anaitasuna idea Guadalajara respectivamente esa semifinal a las cinco de la tarde del Barça las siete enorme partido sin duda este este primero en la cancha de por cierto un fantástico en Madrid en la que que está de lujo esta ocasión lo está luciendo la verdad hice decía que enorme en la cancha el partido pero también en los banquillos con la intensidad de Guijosa Icon la táctica de DJ los aquello que vamos a ver dos grandes partidos mañana a un Barça que es el favorito lógicamente que busca su título número veinte Ike sería el quinto consecutivo pero bueno ahí van a estar para intentar evitarlo eh o bien Puente Genil que sería muchísimo ya a dar la sorpresa en semifinales o luego ya en la final eh bien Logroño bien Ademar van a ser bonitos duelos un logroñés Ademar que semana volverá a la semana siguiente porque van a jugar La plaza de Champions queda también la Liga Asobal así que ahora mismo está muy

Voz 28 48:53 muy muy bonita la temporada la temporada de balonmano con mayor nos vemos por aquí esta mañana hasta mañana un viaje Marta más

Voz 1509 49:01 José Jesús Ángel García Bragado a sus cuarenta y ocho añitos vuelve a la selección española esta madrugada Yago

Voz 2 49:07 en serio lo hacen los cincuenta kilómetros marcha