Be OK: Reciclaje, dudas sobre la cena y un poco de coaching (05/05/2018)

buenos días bienvenidos a Be OK el programa de radio que quiere apostar por la salud el bienestar

qué tal cómo estás muy bien cómo ha ido la semana bueno no está mal no está mal no está mal pues te cuento que hoy toca poner nuestra cabeza a examen con nuestra coach Raquel Calonge que hacía mucho que no pasaba por aquí ya no iba tocando íbamos a empezar hablando de reciclaje muy bien pues eso empezamos

Voz 0187 02:03 hablamos ya hace algún tiempo de los envases sostenibles no ha sido el acuerdo Asisa iré como cada vez que bueno pues estaba más está más extendido deshacerse del plástico y optar por materiales más respecto más respetuosos con el medio ambiente pero nos faltaba a hablar realmente hacer un programa solamente sobre el sobre el reciclaje

Voz 5 02:21 sí sí es que bueno el tema de los envases sostenibles es importantísimo está claro pero es el comienzo de la cadena de consumo no la fabricación y la adquisición de un producto y parece que bueno ahí vamos mejorando poco a poco también por ejemplo ahorrando las bolsas del súper llevándonos la nuestra propia de casa pero es verdad que el final de esa cadena es lo que parece que más se nos atraganta no que es el reciclaje una vez ya pues hemos usado ya hemos gastado esos envases por ejemplo de comida no en vuestro caso que solemos hablar de alimentación pues tirarlo hay gente a la que todavía le cuesta concienciarse y darse cuenta de lo importante que es hacerlo bien reciclar

Voz 0187 03:02 sí es verdad que hace ya muchos años que estamos hablando de de hacer el reciclaje y la gente ve en las calles los cubos no que puedes ver de cartón de vidrio y eso es algo que está presente ya en yo creo que en todas las ciudades

Voz 5 03:14 más asumido estaba porque hace diez veinte años

Voz 0187 03:16 es que ni siquiera escuchabas a alguien preguntara otra persona

Voz 5 03:19 ciclismo sin embargo ahora parece que el que no recicla al que mira raro no no y eso está muy guay porque al final lo que lo que hace falta es crear esa esa conciencia social pero bueno no surgen muchas preguntas como esta misma no si es verdad que eso que pensamos que ser recicla mucho más ahora que hace diez o veinte años pues reflejan las cifras y lo hacemos bien sobre todo porque me sólo hay que reciclar sino hay que reciclar bien para responder a estas preguntas tenemos al teléfono a Nieves Rey que es directora de comunicación de de Ecoembes una organización medioambiental que promueve la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente pues eso a través del reciclaje

Voz 0187 03:55 Nos días Nieves

Voz 2 03:56 muchísimas gracias buenos días qué tal

Voz 0187 03:58 en las cifras reciclar hemos notablemente más que hace unos años solo no

Voz 2 04:04 pues avanzado mucho no yo recuerdo que que todavía hace unos años no veíamos a las afueras de los pueblos lo que llegaba a la gente las cosas que no quería hay las iba acumulando hacia pequeñas escombreras y hace veinte años empezaron a entrar contenedores en las ciudades que que empezaron a Ana teñir lo estas nuestros pueblos y nuestras nuestras ciudades de contenedores de colores prácticamente nos hemos ido transformando en en el hábito de reciclar así como hemos ido transformando en el hábito de de la sociedad más responsable no hemos avanzado mucho que hay cosas que tenemos que seguir avanzando y el camino pasa no solamente por reciclar por el principio del proceso reducir reutilizar pero sin duda tenemos ya un hábito más menos construido tenemos niños generaciones que piensan que el reciclaje es algo ya normal y habitual como lavarse los dientes no cuando cuando ya no utilizándolo no entonces bueno vamos avanzando creo que tenemos que evolucionar mucho como país en sobre todo la orgánica que ser tampoco de Ecoembes pero que donde todavía mucho que poner mucho contenedor marrón que haga que esa comida que desperdiciamos bueno la la filas colabora de la fruta se puedan rezar el ar Pero del capítulo de el amarillo el azul que es el que trabaja el que trabaja Ecoembes la verdad que hemos pasado de de un cuatro por ciento más o menos en hace veinte años a un setenta y seis por ciento en la actualidad no señale que hemos ido evolucionando mucho como sociedad

Voz 0187 05:26 muchísimos sí de pregunto cosas porque yo todavía hay cosas que no tengo claras donde que dónde con qué hacemos con ellas por ejemplo una sartén qué hacemos con una sartén cuando ya no la queremos utilizar

Voz 2 05:37 pues mira una sartén hace veinte años como te decía empezó todo el reciclaje sobretodo obligando a los en base es decir a los envases que que compramos súper no hay que desechados habitualmente y una sartén es lo mejor que podemos hacer en un punto limpio porque no es un envase y no está preparada para para esas plantas de tratamiento que después con lo cual lo mejor es un punto limpio que lo hubieron reciclado se podrá se podrá convertir en otra cosa de acero y de de la sartén podrá ser por ejemplo pues la lavadora o coche una bicicleta

Voz 0187 06:07 y lo mismo me imagino que ocurrirá con un bote de pintura o con un CD no cosas que no podemos tirar en estos contenedores que encontramos en la calle

Voz 2 06:14 eso es porque los contenedores amarillos para envases principalmente por eso porque están pensados para para esos envases de yogures de envases de leche las botellas de agua entonces ese ese al un poquito de lo que la planta puede puede poco tratar no y eso es el punto limpio siempre ha sido la mejor de las opciones para para ello

Voz 0187 06:33 y ahora te pregunto yo una cosa que me surgió hace muy poco tenemos en casa un termómetro de mercurio qué hacemos si se rompe ese termómetro de mercurio

Voz 2 06:41 sí yo lo llevaron punto limpio porque además es altamente contaminada entonces es verdad que ya no hay casi es igual de las radiografías cada vez hay menos de verdad que son materiales que están desapareciendo pero bueno que todavía quedan y lo mejor sitio Punto Limpio ahí se conoce a ver siempre los ayuntamientos como como poder tratarle como es la mejor manera de de lo contamina

Voz 0187 07:01 conocemos el contenedor verde el azul el amarillo pero hay contenedores y de otros colores

Voz 2 07:07 pues tenemos contenedores marrones en algunas zonas de España

Voz 0187 07:10 qué sería para lo orgánico no que se lo orgánicos

Voz 2 07:12 la que luego contenedor que va a acabar apareciendo en todas las ciudades europea empieza a obligarnos a reciclar la batería orgánica como es normal porque es la mayoría de nuestra basura hacemos bien los deberes en la orgánica difícilmente seremos país avanzado de reciclaje no y luego pues tenemos el reciclaje de los medicamentos en las farmacias por ejemplo

Voz 0187 07:32 de las pilas no de las pilas queremos

Voz 2 07:35 los electrodomésticos que también te lo retiren y los iban a tratar adecuadamente tenemos también toda la parte de de de ruedas de coches también que también se tratara en los talleres sabiendo como fracciones de residuos reciclables modelo detrás que que Access que pueda la pueda hacer hace posible que que eso vuelva a convertirse en otra cosa hay también una asignatura pendiente con con la ropa que cada vez echamos más ropa antes era un residuo que apenas antes desechar

Voz 0187 08:03 se utilizaba para trapos se heredaba

Voz 2 08:05 pasaba dijo a deber manos entre ellos si ahora nos encontramos con que este modelo también tienen poco de consumo irresponsable también esa llegando a la industria textil compramos muchísima ropa que dura muy poco que nos cansamos de ella y la veo europea también va a poner freno a eso de que también va a ver próximamente seguro contenedores para la ropa de una manera organizada o que también ponga solución a todo ese textil que llega hay que hay que recuperar

Voz 0187 08:32 vamos a aprovechar a la que te tenemos aquí vamos a resolver algunas dudas tienes han ido surgiendo a Isabel a mí cuando preparamos el programa por ejemplo que los BRICS van al cubo amarillo si son de cartón

Voz 2 08:44 porque el BRIC no solamente se cargan también tiene plástico por fuera tiene aluminio por dentro como ese complejos su material que tiene que ir a la amarilla porque luego se se separará en plantas e irá a reciclar cada parte por separado porque no solamente Carlton por eso no lo va Noval absuelve al amarillo

Voz 0187 09:00 vale los envases que han contenido alimentos y que están sucios tendríamos que lavar los antes de de reciclar los

Voz 2 09:07 no no hace falta ese muchas veces ahí tenemos en esto del reciclaje tenemos grandes militantes que incluso lava los residuos que más te falta porque gastamos agua no es una conducta muy sostenible que no hace falta al final el proceso de reciclado lleva ya lavado y triturado oí el proceso industrial conlleva no hace falta la

Voz 0187 09:29 y pone ejemplos de en qué se utiliza la materia prima secundaria procedente del reciclaje de los envases por ejemplo

Voz 2 09:35 sí yo podría muchos pero por ejemplo más habitual di que no sorprenden montó en las botellas de agua no las botellas de agua cuando se reciclan sale textil por ejemplo forros polares esperemos durante tres años hemos hecho un proyecto precioso de de moda sostenible donde hacemos moda de alta costura hecha como ella es decir las botellas el amarillo llegar al amarillo iban a la planta de reciclaje se tritura salen al final acabas haciendo hilo de nuevo que poder tejer poder hacer ropa entonces las botellas de agua que sepáis que las llevamos puestas muchas veces cuentas el poliéster que llevamos polares las camisetas por ejemplo del fútbol el Barça me parece que es el que lleva ropa recicla Ada o vaqueros y un montón de prendas hechas de botellas tenemos por ejemplo las latas aluminio oye que es un dominio de acero que siempre van al amarillo es mera que todavía alguna se nos escapa sirve para hacer cualquier cosa de metal que pensemos desde una lavadora o un coche una bicicleta cualquier cosa esos cien por cien reciclable va una fundición sale nuevas mínimo hacer la fábrica sea otra cosa diferente no el BRIC por ejemplo que hablábamos antes de él pues eso sirvió por ejemplo para para hacer cartón de estos sacos que llevan escombros ahí cosas de construcción el papel sale papel que sepáis que Papel Prensa de la de los periódicos fundamentalmente Esplá pero o sea que hay un montón de aplicaciones que que cada vez que den veamos nuestra basura nuestra cocina pensemos que son opciones para hacer cosas nuevas no que no lo veamos como lo que no sirve para nada aquí porque ahí está la clave de la economía circular lo de todo este concepto de de hacer las cosas de otra manera

Voz 0187 11:13 me imagino que tú sabrás que sigue rodando el mito de que te lo habrán dicho muchas veces que una vez vertida a la base de los contenedores de reciclaje se mezcla y que va todo al mismo sitio porque yo esto lo ido muchísimas veces es para qué voy a reciclar si al final luego vino el mismo camión se lo lleva todo lo mezcla esto no es verdad

Voz 2 11:31 no no es verdad si no no tendríamos casi dos mil contener dos mil camiones recogiendo la basura todos los vi a más de medio millón de contenerse a la calle no es quizá yo lo tenemos muy muy medido no al final el ciudadano que busca excusas al que no recicla siempre de de porque no lo veas que se mezcla o es que en total da igual o destruir trabajo hay veces que personas que dicen que que se separan luego hay hay parece que rompamos el trabajo de otras personas que separan la basura no no y para nada los contenedores pues en la calle camiones específicos que los recogen que cada uno va a una planta de reciclado puede ser yo siempre lo digo no que cuando había algún algún oyente o alguna persona aquí lo ve puede ser siempre cara una contrata de basuras no mal su trabajo que algún operario se haya colado en la en el trabajo diario no pero vamos son ocasiones muy muy contadas sí que no podemos generalizar no sea para nada la basura se mezcla sería tonto no tener todas las infraestructuras puestas en utilizarlas

Voz 0187 12:31 los ayuntamientos están obligados a reciclar el contenido de los contenedores

Voz 2 12:35 sí están obligados a recogerlos de forma selectiva es decir tienen que poner contenedores poblaciones de de más de determinado número de habitantes mil me parece que tienen la obligatoriedad de de poner contenedores de colores a sus ciudadanos

Voz 0187 12:48 qué ocurre por ejemplo si echamos al contenedor amarillo pues una bolsa con desechos orgánicos porque no nos hemos dado cuenta

Voz 2 12:55 pues que hará un viaje que no debería hacer la basura a la planta de reciclaje y allí iban cuanto entre por la cinta se va a haber que debería haber llegado ahí acabará empaquetado y digamos en un espacio especial que ir al vertedero con lo cual hará un camino la planta para el unido al vertedero con lo cual finales es algo ineficiente no y contaminar al proceso de reciclaje

Voz 0187 13:16 también es un gasto innecesario no claro

Voz 2 13:19 es un gasto es necesario también luego la calidad del material reciclable también va contaminada no con esa parte que no no debía ir lo mejor ante la duda yo siempre lo digo no tirarlo normal pero intentemos que tengamos las menores dudas

Voz 0187 13:32 en el lo amar también se separa cuando llega a la planta de reciclaje eso también hay alguien que va separando un poco lo que se va viendo

Voz 2 13:38 en el normal te refieres en el contenedor normal esa me refiero sí yo no

Voz 0187 13:41 ciclo meto en el mismo cubo todo tipo de cosas e hice lo lleva al camión de la basura normal también hay una parte se recicla o no eso no

Voz 2 13:50 siempre la basura ante deban darse a vertedero un Preta tratamientos plantas especiales de basura que que lo que hacen es poder ser algo aprovechable normalmente se intenta evitar que vaya el vertedero sea tiene que cedemos que evitarlo máximo por lo tanto si pueden sacarse algún envase que no haya o algún residuo que no haya sido reciclado previamente pero el reciclado de peor calidad que siempre que se pueda el vertedero sea la última opción y la pasará por diferentes procesos para no llegar al vertedero pero es verdad que que lo mejor es separan origen en casa que que va a ser siempre la mejor alternativa para para la basura

Voz 0187 14:26 la verdad es que así si separamos y también tenemos que bajar la basura cada menos tiempo que eso también es importante porque si separa realmente la brutal realmente lo que tendrías que bajar que es lo que puede oler mal en una cocina es el residuo orgánico

Voz 2 14:39 sí claro y además yo creo que ya cada vez son menos las personas lo que tienen sólo una bolsa yo creo que cuando vamos a casa de amigos nos pasa no hicieron allí casa se queda fuera de juego o no el que no recicla ya está mal visto incluso muchas casos no la idea es decir que el cribar la basura en casa que separarla no cuesta dando trabajo que es verdad que es más cómodo la hora de bajar a la calle muchas veces y que además se hace locas sin automático no haberlo hacerlo como un hábito oí como que no te lo planteas porque ahí está un poco la la clave no

Voz 0187 15:09 en interiorizar Louis ya está no darle más vueltas

Voz 2 15:11 lo darle más vueltas

Voz 0187 15:14 Nieves Rey responsable de comunicación de Ecoembes gracias por habernos aclarado estas dudas esperamos no equivocarnos a la hora de tirar nada en un contenedor verdad Isabel que no sea el que deberíamos pero gracias por habernos ayudado a a diferenciar qué era lo que teníamos que poner en cada uno de los contenedores

Voz 2 15:31 nada muchísimas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte

Voz 0187 16:02 Ángela tenemos acumuladas varias dudas de las que nos llegan a

Voz 5 16:06 ha habido ok arroba Cadena Ser punto com el Mail el programa yo creo que ya va siendo hora de que como yo digo que te vas a tu Foyer ha llegado el momento entonces te voy planteando algunas dudas como por ejemplo la de Claudia que en Twitter no se ha escrito lo siguiente empieza como disculpándose me lo tengo que preguntar aunque no quisiera preguntarlo de vez en cuando me apetece un cruasán de chocolate imagino que aquí se puede poner barra cualquier otro dulce o capricho que se nos ocurra no voy a renunciar a él cuál es el mejor momento para comerlo no sé si después del desayuno después de la comida bueno yo creo que es una pregunta complicada eh porque ella es una pregunta cumpliendo que lo va a hacer mal pero lo primero que di

Voz 0187 16:46 no es que se dulce sea de calidad vale que esté elaborado con materias primas de calidad porque ya que movida dar un homenaje pues oye que no merece la pena tomar calorías vacías sobre todo pues esto no bollería industrial que va llena de aditivos nada nada una cosa rica pues buscar un sitio no o hacerlo tú tengas a que que está elaborado con materias primas pero yo fíjate me lo tomaría para merendar por qué porque cuando yo tuve dulce para merendar y a lo que puedo producir es que se eleve la serotonina que es la hormona de la felicidad el placer que luego lo que va a hacer es que se va a convertir en la melatonina que es la que me va a hacer dormir bien entonces la serotonina es un neurotransmisor que lo que hace que está muy relacionado con el tema de las emociones Easyjet como un dulce por la tarde me va a ayudar a que esta serotonina pues funcione mejor

Voz 5 17:39 ver si además me voy a tomar dormimos bien claro sí me lo voy a toma me lo tomo muy bien pues Amaya también nos pregunta a través del Mail que si hacemos las tortillas con huevo y una aclara o sólo con claras que podemos hacerlo con todas las yemas que vamos acumulando que se acumulan las yemas y que luego no sabe qué hacer con el hombre hay una alternativa que es comprar en clara es pasteurella dadas

Voz 0187 18:03 te venden en los supermercados no que ya de vida

Voz 5 18:06 el te olvidas de desperdiciar la yema esa es una buena opción porque la verdad es que no se me ocurre qué hacer con el resto de las yemas te podría decir natillas pero creo que no es si legal luego las natillas a Claudia para me voy a ir a podría está muy volvía a estar bien nos pregunta otro oyente por la escena sí es verdad que esta es la duda recurrente más que por la escena por la red cenas dice suelo cenar temprano cuando se me alarga la noche me terminan costando tarde vuelvo a tener hambre antes de dormir puede volver a cenar

Voz 0187 18:37 yo siempre digo que si pasan más de dos o tres horas si tienes hambre comes adelante que podríamos tomar pues por ejemplo podría tomar muy yogur o hay mucha gente que asocia el hecho de irse a la cama con tomarse un vasito leche no que podría ser podrían ser dos buenas opciones o por ejemplo si simplemente es la necesidad de algo calentito me podía tomar por ejemplo unos Roy bosque no tienen termina con un poquito de leche ahora hay robos fantásticos con sabor a chocolate con bueno con sabores espectaculares que quizás simplemente eso me valdría pero un yogur por ejemplo sería muy buena opción o un vaso de leche también

Voz 5 19:12 es una ultima pregunta que me parece muy interesante porque yo creo que quién más quién menos todos Nos hemos hecho esta pregunta alguna vez y es como saber si hemos comido más de la cuenta es decir cuando no quiere comer hasta estar simplemente saciado no no pasarse igual no tiene todavía muy afinado el sentido eso que te unos cuentas de las hormonas no

Voz 0187 19:30 de de la leptina logra liarla

Voz 5 19:32 dos saber si estoy comiendo ya demás porque ya hambre no puedo tener como saberlo

Voz 0187 19:38 mira si tú comes despacio masticar bien los alimentos le das un tiempo seguro que te vas a dar cuenta cuando tienes que para el problema es que si comemos muy deprisa y al final nos pegamos un atracón cuando la señal de para llega posiblemente

Voz 5 19:55 ya es demasiado tarde ya tenía que haber parado

Voz 0187 19:58 mucho antes entonces un truco es simplemente comer despacio y masticar bien los alimentos disfrutar de lo que estoy comiendo y ahí seré consciente de hasta aquí llegó porque muchas veces comemos más cantidad de lo que deberíamos de comer porque cuando la señal de tengo que pararme lleva ya has ido demasiado tarde

Voz 5 20:16 claro pasa mucho esto que al final luego da coraje porque dices prosiguió no quería comer ayer Gemma necesitaba y ahora me duele el atril

Voz 0187 20:21 es una sensación súper desagradable no el hecho de comer de más a mí me resulta muy muy desagradable porque al final estas incómodo tal cuando realmente podrías haber parado mucho antes yo admiro a la gente que dice que tiene un plato ya no quiero más y a lo mejor se han dejado cuatro patatas y dices no es que ya no quiero más pues genial porque eso quiere decir que están escuchando a su cuerpo y que ya realmente no quieren más y son capaz de dejarse cuatro cositas porque saben que esas cuatro cositas ya no les Sendra

Voz 5 20:48 bueno pues afinar a escuchar esas hormonas y a ver si todo conseguimos comer lo justo y necesario

Voz 0187 21:22 tras tenemos con nosotros a Raquel Calonge especializada en autoestima y en gestión de emociones Joy vamos a hablar de el del coche que es el coaching porque cada vez se oye más hablar de coaching pero yo creo que no tenemos muy claro que realmente el coaching y para qué sirve sí la verdad es que eh hola entro ya a matar

Voz 9 21:46 pues el coaching es un proceso en el que ayudas a una persona conseguir un objetivo es es una definición bastante

Voz 10 21:53 fue acertada y de una manera

Voz 9 21:56 yo que creo que todo el mundo lo podré lo puede entender

Voz 0187 21:59 la ley cómo se hace ese proceso de consulta

Voz 9 22:01 pues en ese proceso se hace el coche lo que hace es preguntar básicamente una cosa que me gustaría dejar muy claro es que el Un Coke en al coaching no se aconseja el coach no da consejos ni dice lo que se tiene que hacer que eso también lo estoy oyendo el coach tiene las preguntas y a poder ser buenas preguntas pero un coche no tiene las respuestas de sólo lo tiene el cliente cada uno no tiene que buscar sus propias respuestas eso es

Voz 0187 22:28 para qué sirve realmente

Voz 9 22:30 pues es una especie de entrenamiento de acompañamiento que se le hace a una persona que te ayuda pues eso a conseguir objetivos en un tiempo bastante corto te ayuda a conocerte mucho mejor y sobre todo te ayuda a conocerte en modo presente que digo yo no que a veces todos los conocemos por cosas que dicen nuestra familia que somos au la pareja o los amigos y el ochenta ayuda a situar arte en quién soy cómo soy en en un en un momento actual

Voz 0187 22:57 eh tú te especializarse en autoestima alguien gestión de emociones por qué elegiste estas especializaciones

Voz 9 23:04 bueno me di cuenta a través de de la experiencia con los clientes que el coaching tienen una metodología muy buena y muy rápida pero que no era suficiente en pensar bien mira todas las veces me blogs se llama la bien pensada porque no es que yo sea bien pensada es que se trata de que pensemos bien de que tengamos pensamientos que nos beneficien y que seamos positivos eso es eso es que sean positivos para nosotros que sean correctos de alguna manera no por decirlo así pero me di cuenta que no siempre es así de fácil que uno llega a veces con una emoción a la sesión que uno llega conciertos malestares o que uno tiene un concepto de sí mismo no es tan fácil solamente en bueno pues hay que pensar bien entonces empecé a estudiar psicología porque quería saber más y sobre todo porque una de las incógnitas para mí es porque no tenemos todos una autoestima sana y fuerte desde siempre no porque siempre lo tenemos que trabajar una una de las preguntas que siempre me hago y que los clientes de alguna manera todos caemos ahí no hay nadie que así es que tengo una autoestima bueno en general todos tenemos una autoestima aceptable pero si te toca Alguien el botón adecuado no pues a veces todos hacemos pelo

Voz 0187 24:17 y qué diferencia hay entre el entre el coaching y la psicología porque tú me dices que empezase a sudar psicología pero qué diferencia hay usa porque hay gente que lo confunde una cosa con la otra si tú

Voz 9 24:27 toda la razón pues mira yo digo que es como que los dos trabajamos en la casa pero uno hace fontanería electricidad cuanto más estudios sobre psicología más diferenciadas obtengo y advierto sobre el coche el coaching es una metodología rápida con un inicio y un final en el que por ejemplo una de las cosas es que se parte de presente a futuro yo no hago terapia yo no de alguna manera escarbó en el pasado de esa persona y además es que una de las diferencias que yo creo que todos los oyentes lo van a entender es que yo no tengo pacientes yo tengo clientes ellos es están sanos mentalmente y emocionalmente lo que necesitan es una ayuda del mismo modo cuando a veces tú vas a un gimnasio no entrenar podrías hacerlo sola bueno podrías pero seguro que con un motivador no o tú mismo se puede adelgazar yo creo que todos sabemos lo que deberíamos de comer a rasgos generales pero obviamente cuando un novato consulta emotivas y tú le diriges es eso le hacen camino eso es

Voz 0187 25:33 sí porque hay gente que está en contra el coche en sabes que hay mucha gente que sí

Voz 9 25:38 pues a ver yo creo que porque no saben lo que es también creo que porque han tenido malas experiencias que es una profesión relativamente nueva y una cosa que hay que también saber que no está regulada por el Ministerio de Educación y eso es importante con lo cual cualquiera puede ponerse el nombre de coche delante de su profesión y decir que ejerce esa metodología no es así como todo se va poniendo en su sitio y a las universidades tienen Master realmente muy interesantes e incluso la Facultad de Psicología tiene un máster de de coaching ir poco a poco eso se va regulando

Voz 0187 26:16 como medida para los clientes

Voz 9 26:19 es es un es un proceso rápido en el que si no consigues los objetivos cambié Adecco porque algo no va bien sabes Un coche enseguida te confronta que se dice dentro del proceso sino evoluciona así es como ir al gimnasio y que me digas que no te que subirá da finta no entonces no vale pues no vale pues esto es lo mismo se ve muy rápido

Voz 0187 26:40 para quién está indicado el el coaching para quién no

Voz 9 26:44 pues también es cierto que mucha gente dice hay el coche no es para todo el mundo no no lo es el coaching está muy bien para personas que quieren cambiar o que quieren evolucionar que por sí mismos ven que no que no pueden hacerlo pero no es para todo el mundo porque mucha gente a ti también te pasará seguro que hay gente que quiere pesar diez kilos tus dietas quieren que sea por una se por expiración divina justo justo pues eso a mí también me pasa no entonces pues lo que hay que ser es son este decirle mira no malgasta ni el tiempo ni el dinero y a lo mejor no estás en el momento lo deseas y está muy bien pero pasar el proceso de de cambiar exige cierto compromiso no entonces cuando uno hay pagarnos

Voz 0187 27:28 entonces compromisos de acelera y yo creo que lo de pagar siempre es encima para que aquello sí sí yo también lo creo pues Raquel Calonge gracias por haber venido gracias por habernos contado lo que es el coaching por si alguien todavía no le quedaba claro

Voz 9 27:47 bueno no sé Nos vemos en un par de semanas que tenía genial muchísimas gracias además este tema especialmente que que me toca no porque todavía la gente no lo tiene muy claro pues creo que que así algunos oyentes lo lo tendrán mucho mejor pues nos vamos en un par de semanas genial muchas gracias

bueno pues a reciclar y hasta la semana que viene

