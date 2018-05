Los grandes mitos del reciclaje

Voz 1 00:00 hoy también se en el tanto no sé si Ascó oye

Voz 0187 00:32 hablamos ya hace algún tiempo de los envases sostenibles de Lacuerda Asisa iré como cada vez eh bueno pues estaba más está más extendido deshacerse del plástico y optar por materiales más respecto más respetuosos con el medio ambiente pero nos faltaba a hablar realmente hacer un programa solamente sobre el sobre el reciclaje sí sí es que bueno el tema de los envases sostenibles es importantísimo está claro pero es el comienzo de la cadena de consumo no la fabricación y la adquisición de un producto y parece que bueno ahí vamos mejorando poco a poco también por ejemplo ahorrando las bolsas del súper llevándonos la nuestra propia de casa pero es verdad que el final de esa cadena es lo que parece que más se nos atraganta no que es el reciclaje una vez ya pues hemos usado ya hemos gastado esos envases por ejemplo de comida no mostró caso que solemos hablar de alimentación pues tirarlo hay gente a la que todavía le cuesta concienciarse y darse cuenta de lo importante que es hacerlo bien reciclar sí es verdad que hace ya muchos años que estamos hablando de de hacer el reciclaje y la gente ve en las calles los cubos no que puedes ver de cartón de vidrio y eso es algo que está presente ya en yo que en todas las ciudades más asumido estaba porque hace diez veinte años que ni siquiera escuchabas a alguien preguntara otra persona tú recicla sin embargo ahora parece que el que no recicla al que mira raros no no y eso está muy guay porque al final lo que lo que hace falta es crear esa esa conciencia social pero bueno no surgen muchas preguntas como esta misma no si es verdad que eso que pensamos que ese recicla mucho más ahora que hace diez o veinte años pues reflejan las cifras y lo hacemos bien sobre todo porque no sólo hay que reciclar sino hay que reciclar bien para responder a estas preguntas tenemos al teléfono a Nieves Rey que es directora de comunicación de de Ecoembes una organización medioambiental que promueve la sostenibilidad el cuidado del medio ambiente pues eso a través del reciclaje buenos días Nieves muchísimas gracias buenos días qué tal qué dicen las cifras reciclados notablemente más que hace unos años au no

Voz 2 02:32 pues avanzado mucho no yo recuerdo que que todavía hace unos años no veíamos en las afueras de los pueblos lo que llevaba la gente las cosas que no quería y las iba acumulando hacia pequeñas escombreras y hace veinte años empezaron a entrar contenedores en las ciudades que que empezaron a Ana teñir nuestras nuestros pueblos y nuestras nuestras ciudades de de contenedores de colores no prácticamente los hemos ido transformando en en el hábito de reciclar así como los hemos ido transformando en el hábito de de la sociedad más responsable no yo creo que hemos avanzado mucho hay cosas que tenemos que seguir avanzando y el camino pasa no solamente por reciclar el principio del proceso reducir reutilizar pero sin duda tenemos ya un hábito más menos construido tenemos niños generaciones que piensan que el reciclaje es algo ya normal y habitual como lavarse los dientes no la verdad el grifo cuando cuando ya no utilizándolo no entonces bueno vamos avanzando creo que tenemos que evolucionar mucho como país en sobretodo la orgánica que de ser un poco de Ecoembes pero que donde todavía mucho que poner mucho contenedor marrón que aquí esa comida que desperdiciamos bueno la la filas colabora de la fruta se puedan reciclar pero el capítulo de el amarillo el azul que es el que trabaja el que trabaja Ecoembes la verdad que hemos pasado de de un cuatro por ciento más o menos en hace veinte años a un setenta y seis por ciento en la actualidad no señale que hemos ido evolucionando mucho como sociedad

Voz 0187 03:55 es muchísimo si de pregunto cosas porque yo todavía hay cosas que no tengo claras donde que dónde con qué hacemos con ellas por ejemplo una sartén qué hacemos con una sartén cuando haya no la queremos utilizar

Voz 2 04:06 pues mira una sartén y hace veinte años como Death empezó todo el reciclaje sobre todo obligando a los en es decir a los envases que compramos súper no hay que desechados habitualmente y una sartén el lo mejor que podemos hacer en un punto limpio porque no es un envase y no está preparada para para esas plantas de tratamiento que después a lo mejor es un punto limpio que lo hubieron reciclados se podrá se podrá convertir en otra cosa desea hacer oír de de la sartén podrá ser por ejemplo pues la lavadora coche en ver una bicicleta

Voz 0187 04:35 y lo mismo me imagino que ocurrirá con un bote de pintura o con un CD no cosas que no podemos tirar en estos contenedores que encontramos en en la calle

Voz 2 04:43 eso es porque los contenedores amarillos para envases es decir que para eso están pensados para para esos envases de yogures de envases de leche las botellas de agua entonces al un poquito de lo que la planta puede puede poco tratar no sólo es el punto limpio siempre ha sido la mejor de las opciones para para ello

Voz 0187 05:02 ya no te pregunto yo una cosa que me surgió hace muy poco tenemos en casa un termómetro de mercurio qué hacemos si se rompe ese termómetro de mercurio

Voz 2 05:10 sí yo lo llevaron Punto Limpio además es altamente contaminada es verdad que ya no hay casi es igual de las radiografías cada vez hay menos de una que son materiales que están desapareciendo pero bueno que todavía quedan y lo mejor siete Punto Limpio ahí semana saber siempre los ayuntamientos como como poder tratarle como es la mejor manera de de lo contaminar

Voz 0187 05:29 conocemos el contenedor verde el azul el amarillo pero hay contenedores y de otros colores

Voz 2 05:35 pues tenemos contenedores marrones en algunas zonas de España sería para lo orgánico no que se lo orgánico que es la que luego el contenedor que va acabará apareciendo en todas las ciudades porque la vía europea empieza obligarnos a reciclar la batería orgánica como es normal porque es la mayoría de nuestra basura si no hacemos bien los deberes en la orgánica difícilmente somos un país avanzado de reciclaje no y luego pues tenemos el reciclaje de los medicamentos en las farmacias por ejemplo

Voz 0187 06:01 que las pilas no de las pilas queremos

Voz 2 06:04 los electrodomésticos que también te lo retiren y los iban a tratar adecuadamente tenemos también toda la parte de de de ruedas de coches también que también se trata de los talleres va viendo como fracciones de residuos reciclables modelos detrás que que Access que pueda podía hacer hace posible que que eso vuelve a convertirse en otra cosa hay también la gran asignatura pendiente con con la ropa que cada vez echamos más ropa antes era un residuo que apenas antes echábamos

Voz 0187 06:32 se utilizaba para trapos se heredaba

Voz 2 06:34 pasaba dijo a manos entre ellos y ahora nos encontramos con que este modelo también tienen poco de consumo abre también esa llegando la industria textil compramos muchísima ropa que dura muy poco que nos cansamos de ella y la veo europea también va a poner freno a eso de que también va a haber próximamente seguro contenedores para la ropa de una manera organizada o que también ponga solución a todo ese textil que llega hay que hay que recuperar

Voz 0187 07:01 vamos a aprovechar a la que te tenemos aquí vamos a resolver algunas dudas que han ido surgiendo a Isabel a mí cuando preparamos el programa por ejemplo porqué los BRICS van al cubo amarillo si son de cartón

Voz 2 07:13 porque el BRIC no solamente se cargan también tiene plástico por fuera tiene aluminio por dentro como ese complejos su material que tiene que ir la amarilla porque luego se se separará en plantas e irá a reciclar cada parte por separado porque no solamente cartón por eso no lo va Noval absuelve al amarillo

Voz 0187 07:29 vale los envases que han contenido alimentos y que están sucios tendríamos que lavar los antes de reciclar los

Voz 2 07:36 no no hace falta ese muchas veces hay tenemos en esto del reciclaje tenemos grandes militantes que incluso lava los residuos que más te falta porque gastamos agua no es una conducta muy sostenible que no hace falta al final el proceso de reciclado lleva ya alabado y triturado oí el proceso industrial conlleva la de los residuos me hace falta la

Voz 0187 07:56 verlo por no es ejemplos de en qué se utiliza la materia prima secundaria procedente del reciclaje de los envases por ejemplo

Voz 2 08:04 sí yo podría muchos pero por ejemplo más habitual que no sorprenden montó montón las botellas de agua no las botellas de agua cuando se reciclan sale textil por ejemplo forros polares tenemos durante tres años hemos hecho un proyecto precioso de de moda sostenible donde hacemos moda de alta costura hecha como ella es decir las botellas el amarillo llegar al amarillo iban a la planta de reciclaje se tritura salen al final acabas haciendo hilo de nuevo que poder tejer poder hacer ropa entonces las botellas de agua que sepáis que las llevamos puestas muchas veces las cuentas el poliéster que llevamos polar en las camisetas por ejemplo del fútbol el Barça me parece que es el que lleva ropa reciclada Ada o vaqueros y un montón de prendas hechas de botellas tenemos por ejemplo en las latas aluminio oye que es un dominio de acero que siempre van al amarillo que todavía alguna se nos escapa sirve para hacer cualquier cosa de metal que pensemos desde una lavadora o un coche una bicicleta cualquier cosa esos cien por cien reciclable va una fundición sangre nueva mínima hacer la fábrica sea otra cosa diferente no el BRIC por ejemplo que hablábamos antes de él pues eso sirvió por ejemplo para para hacer cartón estos sacos que llevan escombros ahí cosas de construcción el papel sale papel que sepáis que Papel Prensa de la de los periódicos fundamentalmente Esplá lado sea que hay un montón de aplicaciones que que cada vez que den veamos nuestra basura nuestra cocina pensemos que son opciones para hacer cosas nuevas no que no lo veamos como lo que no sirve para nada aquí porque ahí está la clave de la economía circular lo de todo este concepto de de hacer las cosas de otra manera

Voz 0187 09:42 me imagino que tú sabrás que sigue rodando el mito de que te lo habrán dicho muchas veces que una vez vertida a la basura en los contenedores de reciclaje se mezcla y que va todo al mismo sitio porque yo esto lo ido muchísimas veces es para qué voy a reciclar si al final luego vino el mismo camión se lo lleva todo lo mezcla esto no es verdad

Voz 2 10:00 no no es verdad sino no tendríamos casi dos mil contener dos mil camiones recogiendo la basura todos los vi a más de medio millón de contenerse a la calle no es quizá lo tenemos muy muy medido o no al final el ciudadano que en busca excusas al que no recicla siempre de de porque no lo palmeras que se mezcla o es que en total basura da igual o destruir trabajo hay veces que personas que dicen que que se separan luego hay hay parece que rompimos el trabajo de otras personas que separan la basura no no para nada los contenedores pues en la calle Camino específicos que lo recogen que cada uno va a una planta de reciclado puede ser yo siempre lo digo no que con algún algún oyente hubo alguna persona ve puede ser siempre que alguna contrata de basuras no mal su trabajo que algún operario se haya colado en la en el trabajo diario no pero vamos son ocasiones muy muy contadas sí que no podemos generalizar no sea para nada la basura se mezcla sería tonto no tener todas las infraestructuras puestas

Voz 0187 11:00 los ayuntamientos están obligados a reciclar el contenido de los contenedores

Voz 2 11:03 sí están obligados a recogerlos de forma selectiva es decir tienen que poner contenedores poblaciones de temas de determinado número de habitantes mil me parece que son tienen obligatoriedad de de poner contenedores de colores a sus ciudadanos

Voz 0187 11:17 qué ocurre por ejemplo si echamos al contenedor amarillo pues una bolsa con desechos orgánicos porque no nos hemos dado cuenta

Voz 2 11:24 pues que hará un viaje que no debería hacer la basura a la planta de reciclaje y allí van en cuanto entre por la cinta se va a haber que debería haber llegada ahí acabará empaquetado y digamos en un espacio especial que ir al vertedero con lo cual hará un camino planta para luego al vertedero con lo cual al final es es algo ineficiente no y contaminar al proceso de reciclaje

Voz 0187 11:45 no es un gasto innecesario no claro

Voz 2 11:47 es un gasto necesario también luego la calidad del material reciclable también va contaminada con esa parte que no no debía ir lo mejor ante la duda yo siempre lo digo no tirarlo normal pero intentemos que tengamos las menores dudas pues sí

Voz 0187 12:00 en el lo amar también se separa cuando llega a la planta de reciclaje eso también hay alguien que va separando un poco lo que se va viendo

Voz 2 12:07 en el normal te refieres en el contenedor normal esa me refiero sí yo no

Voz 0187 12:10 el ciclo lo meto en el mismo cubo todo tipo de cosas e hice lo lleva al camión de la basura normal también hay una parte se recicla o no eso no

Voz 2 12:19 siempre la basura ante deban darse al vertedero tiene un Preta tratamientos plantas especiales de basura que que lo que hacen es de cribar por si puede ser algo aprovechable normalmente se intenta evitar que vaya el vertedero osea tiene que cedemos que evitarlo máximo por lo tanto si pueden sacarse algún envase que no haya o algún residuo que no haya sido reciclado previa ante pero el reciclado será de me de peor calidad que siempre que se pueda el vertedero sea la última opción y a pasará por diferentes procesos para no llegar al vertedero pero es verdad que que lo mejor es separar en origen en casa que que va a ser siempre la mejor alternativa para para la basura

Voz 0187 12:55 la verdad es que sí si separamos y también tenemos que bajar la basura cada menos tiempo que eso también es importante porque si separa realmente la gente lo que tendrías que bajar que es lo que puede oler mal en una cocina es el residuo orgánico

Voz 2 13:08 sí claro y además yo creo que ya cada vez son menos las personas lo que tienen sólo una bolsa yo creo que cuando vamos a casa de amigos las pasa no intervenir casa se queda fuera de juego o no el que no recicla ya está mal visto incluso muchas casos no la idea es decir que que cribar la basura en casa que separarla no cuesta dando trabajo que es verdad que es más cómodo a la hora de bajar a la calle muchas veces y que además hacerlo casi automático no haberlo hacerlo como un hábito oí como que no te lo planteas porque ahí está un poco la la clave no

Voz 0187 13:37 en interiorizar Louis ya está no darle más vueltas

Voz 2 13:40 lo darle más vueltas

Voz 0187 13:43 nieve Rey responsable de comunicación de Ecoembes gracias por habernos aclarado estas dudas esperamos no equivocarnos a la hora de tirar nada en un contenedor verdad Isabel que no sea el que deberíamos pero gracias por habernos ayudado a a diferenciar qué era lo que teníamos que poner en cada uno de los contenedores