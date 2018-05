"Me voy a dar un capricho, ¿cuál es la mejor hora?"

Voz 0187

00:27

Ángela tenemos acumuladas varias dudas de las que nos llegan a a Vioque y arroba Cadena Ser punto com el programa York que ya va siendo hora de que como yo digo que te devasta tus oyentes ha llegado el momento entonces te voy planteando algunas dudas como por ejemplo la de Claudia que en Twitter no se ha escrito lo siguiente empieza como disculpándose me lo tengo que preguntar aunque no quisiera preguntarlo de vez en cuando me apetece un cruasán de chocolate imagino que aquí se puede poner barra cualquier otro dulce o capricho que se nos ocurra ir no voy a renunciar a él cuál es el mejor momento para comerlo no sé si después del desayuno después de la comida bueno yo creo que es una pregunta complicada eh porque ella era una pregunta cumpliendo a que lo va a hacer mal porque lo primero que digo es que se dulce sea de calidad vale que está elaborado con materias primas de calidad porque ya que movida dar un homenaje pues oye que no merece la pena tomar calorías vacías no quiere sobre todo pues esto no bollería industrial que va llena de aditivos nada nada una cosa rica pues buscar un sitio o hacerlo tú tengas a que que está elaborado con materias primas pero yo fíjate me lo tomaría para merendar porque porque cuando yo tengo un dulce para merendar y a lo que puedo producir es que se eleve la serotonina que es la hormona de la felicidad el placer que luego lo que va a hacer es que se va a convertir en la melatonina que es la que me va a hacer dormir bien entonces la serotonina es un neurotransmisor que lo que hace que está muy relacionado con el tema de las emociones Easyjet como un dulce por la tarde me va a ayudar a que esta serotonina pues funcione mejor entonces ver si además me lo voy a tomar dormimos bien claro sí me lo voy a toma me lo tomo muy bien pues Amaya también pregunta a través del Mail que si hacemos las tortillas con un huevo y una aclara o sólo con claras que podemos hacerlo con todas las Temas que vamos acumulando que se acumulan las yemas que luego no sabe qué hacer con el hombre hay una alternativa que es comprar en claras pasteurella que venden en los supermercados no que llamen del de dio el vida de desperdiciar la yema esa es una buena opción porque la verdad es que no se me ocurre qué hacer con el resto de las yemas te podría decir natillas pero lo que no es si legal luego las natillas a Claudia para me voy a ir a podría está muy España volvía a estar bien Nos pregunta otro oyente por la escenas que es verdad que esta es la duda recurrente más que por la escena por la red cenas dice suelo cenar temprano cuando se me alarga la noche me terminan costando tarde vuelvo a tener hambre antes de dormir puede volver a cenar claro yo siempre digo que si pasan más de dos o tres horas si tienes hambre come adelante que podríamos tomar pues por ejemplo podría tomar un yogur o hay mucha gente que asocia el hecho de irse a la cama con tomarse un vasito de leche no que podría ser podrían ser dos buenas opciones o por ejemplo si simplemente es la necesidad de algo calentito me podía tomar por ejemplo unos Roy bosque no tienen termina con un poquito de leche ahora hay robos fantásticos con sabor a chocolate con bueno con sabores espectaculares que quizás simplemente eso me valdría pero un yogur por ejemplo sería muy buena opción un vaso de leche también y una última pregunta que me parece muy interesante porque yo creo que quién más quién menos todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez y es como saber si hemos comido más de la cuenta es decir cuando no quiere comer hasta estar simplemente saciado no no pasarse igual no tiene todavía muy afinado el sentido eso que te unos cuentas de las hormonas de de la leptina y la liarla cuando saber si estoy comiendo ya de más porque ya hambre no puedo tener como saberlo mira si tú comes despacio masticar bien los alimentos le das un tiempo seguro que te vas a dar cuenta cuando tienes que parar el problema es que si comemos muy deprisa y al final nos pegamos un atracón cuando la señal de para llega posiblemente ya es demasiado tarde ya tenía que haber parado mucho antes entonces un truco es simplemente comer despacio y masticar bien los alimentos disfrutar de lo que estoy comiendo y ahí ser consciente de hasta aquí llegó porque muchas veces comemos más cantidad de lo que deberíamos de comer porque cuando la señal de tengo que pararme llega ya ha sido demasiado tarde sí claro pasa mucho esto que al final luego da coraje porque dices prosiguió no quería como ayer además es citado ahí y ahora me duele el atril es una sensación súper desagradable no el hecho de comer de más a mí me resulta muy muy desagradable porque al final estas incómodo tal cuando realmente podrías haber parado mucho antes yo admiro a la gente que dice que tiene un plato ya no quiero más y a lo mejor se dejó cuatro patatas y dices no es que ya no quiero más pues genial porque eso quiere decir que están escuchando a su cuerpo y que ya realmente no quieren más y son capaz de dejarse cuatro cositas porque saben que esas cuatro cositas ya no les Sendra bueno pues afinar a escuchar esas hormonas y a ver si todos conseguimos comer lo justo y necesario