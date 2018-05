¿Para qué sirve el ‘coaching’?

Voz 1 00:00 además canta Elis

Voz 0385 00:29 el tenemos con nosotros a Raquel Calonge especializada en autoestima y en gestión de emociones y hoy vamos a hablar de el del coche que es el coaching porque cada vez se oye más hablar de coaching pero yo creo que no tenemos muy claro que realmente el coaching y para qué sirve

Voz 2 00:46 sí la verdad es que eh hola no entro ya matar pues el coche no es un proceso en el que ayudas a una persona conseguir un objetivo es es una definición bastante

Voz 3 00:59 fue acertada y de una manera escueta

Voz 2 01:01 creo que todo el mundo lo podré lo puede entender vale y cómo se hace ese proceso de consulta pues en ese proceso se hace el coche lo que hace es preguntar básicamente una cosa que me gustaría dejar muy claro es que el Un Coke en alcohol no se aconseja el coach no da consejos dice lo que se tiene que hacer que eso también lo estoy oyendo el coach tiene las preguntas a poder ser buenas preguntas pero un colchón no tiene las respuestas de sólo lo tiene el cliente cada uno no tiene que buscar sus propias respuestas eso es para qué sirve realmente el coche pues es una especie de entrenamiento de acompañamiento que se le hace a una persona que te ayuda pues eso a conseguir objetivos en un tiempo bastante corto te ayuda a conocerte mucho mejor y sobre todo te ayuda a conocerte en modo presente que digo yo no que a veces todos los conocemos por cosas que dicen nuestra familia que somos o la pareja o los amigos y el ochenta ayudas y tu arte en quién soy cómo soy en en un en un momento aquí cuál

Voz 0385 02:02 eh tú te especializarse en autoestima y en gestión de emociones por qué elegiste estas especializaciones

Voz 2 02:09 bueno me di cuenta a través de de la experiencia con los clientes que el coaching tiene una metodología muy buena y muy rápida pero que no era suficiente pensar bien mira todas las veces me Bloc se llama la bien pensada porque no es que yo sea bien pensada es que se trata de que pensemos bien de que tengamos pensamientos que nos beneficien y que seamos positivos eso es eso es que sean positivos para nosotros que sean correctos de alguna manera no por decirlo así pero me di cuenta que no siempre es así de fácil que uno llega a veces con una emoción a la sesión que uno llega conciertos malestares o que uno tiene un concepto de sí mismo no es tan fácil solamente en bueno pues hay que pensar bien entonces empecé a estudiar psicología porque quería saber más sobre todo porque una de las incógnitas para mí es porque no tenemos todos una autoestima sana y fuerte desde siempre no porque siempre lo tenemos que trabajar una una de las preguntas que siempre me hago y que los clientes de alguna manera todos caemos ahí no hay nadie que dé así es que tengo una autoestima bueno en general todos tenemos una autoestima aceptable pero si te toca a alguien el botón adecuado no pues a veces todos hacemos pelo

Voz 0385 03:22 y qué diferencia hay entre el entre el coaching y la psicología porque tú me dices que empiezan a sudar psicología pero qué diferencia hay usa porque hay gente que lo confunden una cosa

Voz 2 03:31 con la otra si toda la razón pues mira yo digo que es como que los dos trabajamos en la casa pero uno hace fontanería electricidad cuanto más estudios sobre psicología más diferenciadas obtengo y advierto sobre el coche el coaching es una metodología rápida con un inicio y un final en el que por ejemplo una de las cosas es que se parte presente a futuro yo no hago terapia John no de alguna manera escarbó en el pasado de esa persona y además es que una de las diferencias que yo creo que todos los oyentes lo van a entender es que yo no tengo pacientes yo tengo clientes ellos están sanos mentalmente y emocionalmente lo que necesitan es una allí del mismo modo cuando a veces tú vas a un gimnasio no entrenar podrías hacerlo sola bueno podrías pero seguro que con un motivador no o tú mismo se puede adelgazar yo creo que todos sabemos lo que deberíamos de comer a rasgos generales pero obviamente cuando un novato consulta emotivas y tú le diriges pues esos le hacen es Mino eso es

Voz 0385 04:39 porque hay gente que está en contra el coche en sabes que hay mucha gente que sí

Voz 2 04:43 pues a ver yo creo que porque no saben lo que es también creo que porque han tenido malas experiencias que es una profesión relativamente nueva y una cosa que hay que también saber que no está regulada por el Ministerio de Educación eso es importante con lo cual cualquiera puede ponerse el nombre de Coach delante de su profesión y decir que ejerce esa metodología no es así como todo se va poniendo en su sitio y a las universidades tienen más de realmente muy interesantes e incluso la Facultad de Psicología tiene un máster de de Conchi ir poco a poco eso se va regulando como medida para los clientes es un es un proceso rápido en el que si no consigues los objetivos cambió Adecco porque algo no va bien sabes un coche enseguida te confronta que se dice dentro del proceso sino evoluciona así es como ir a gimnasio y que me digas gente que subirá la finta no entonces vale bueno vale pues esto es lo mismo se ve muy rápido

Voz 0385 05:45 era quién está indicado el el coaching para quién no

Voz 2 05:49 pues también es cierto que mucha gente dice hay el coche no es para todo el mundo no no lo es el coaching está muy bien para personas que quieren cambiar o que quieren evolucionar que por sí mismos ven que no que no pueden hacerlo pero no es para todo el mundo porque mucha gente a ti también te pasará seguro que hay gente que quiere pesar diez kilos tus dietas quiere que sea por unas eh por inspiración divina justo justo pues eso a mí también me pasa no entonces pues lo que hay que ser es son este decirle mira no malgasta ni el tiempo ni el dinero y a lo mejor no estás en el momento lo deseas y está muy bien pero pasar el proceso de de cambiar exige cierto compromiso no entonces cuando uno va hay paganos no

Voz 0385 06:33 el compromiso se acelera yo creo que lo de pagar siempre es puedan incentivo para que aquella sí sí yo también lo creo pues Raquel Calonge gracias por haber venido gracias por habernos contado o lo que es el coaching por si alguien todavía no le quedaba claro

