El delito de salvar vidas

a vivir que son dos días Javier del Pino Lourdes Lancho buenos días

Voz 2 00:51 pues está estaba informándome para de cómo hacerme con una concesionaria de autopistas porque oye me parece un chollo mira te quedas la concesión de un tramo de autopista nueva que no funciona la gente no la utiliza por los peajes sólo pasan conejos pero bueno no pasa nada no pierde dinero el Estado te la recompra de te indemniza

Voz 1312 01:07 ah pues sí que bueno sin IVA muchísimo crecen que te voy a contar ítems lleva muchísimo no tienes la la infraestructura preparada hay centenares de personas se quedan atrapadas en un tramo pues eso que no está debidamente preparado para ello pues tampoco pasa nada la multa bueno una podría pagaría ahora que fin de mes mil doscientos euros mil doscientos así sí sí ya el lunes ya no puedo pagarla pero todavía

Voz 0874 01:28 es una comida normalita para la gente que hace estas autopistas no así

Voz 1312 01:31 una de casi de menús no el fin de ETA esa escenificación en Francia en Cambó les Bains con una chica joven simbolizando la sociedad vasca qué manía tienen con las niñas y las chicas jóvenes e te acuerdas de la niña de Rajoy

Voz 0874 02:06 el acuerdo hay que ver lo poco que nos tienen en casa

Voz 1312 02:08 hasta luego con lo mucho que no se exhiben cuando les conviene

Voz 0874 02:11 una vez ha dado el paso hecha esa teatralización de la que habla ser entramos en territorios inexplorados de las primeras piedras que encontramos es la de acabar con la excepcionalidad de políticas penitenciarias que módico la presidenta de Navarra Uxue Barkos al referirse a la dispersión de presos etarras

Voz 1312 02:26 acercar los presos a Euskadi como siempre en este tema ya en otros en España hay dos bandos escuchamos a Fernando Martínez Maíllo del PP Albert Rivera de C's ya al socialista ya ex lehendakari Patxi López algunas conversaciones cuando

Voz 6 02:40 el PNV tendentes al acercamiento de presos ni a ningún tipo de compensación por este fin de ETA en fascículos que ser terrorista de ETA no puede tener ningún beneficio ante la justicia es posible yo razonables

Voz 0874 02:59 qué te sale ahora sí que sería oportuno apartar ya el foco en este tema ni dejar que sea la sociedad y la política de forma discreta las que avancen mira se curen es heridas que tantos años de violencia dejar

Voz 1312 03:09 tan sólo una cosita más el otro día se fijaba en Hoy por hoy Alex Grijelmo y nuestro compañero Miguel Ángel Muñoz Encinas de lenguaje y el terrorismo de ETA estos días escuchando algunas declaraciones pensé que ETA siempre va a sus asesinatos con los secuestros las extorsiones pues lo contextual izaba o lo excusaba porque estábamos en un estaban ellos en un estado de guerra contra el Estado español obviamente el Estado negaba estar en guerra con nadie pero estos días escuchando las declaraciones estoy viendo mucho el término derrota

Voz 0874 03:42 es obvia la puede puede presumir de que las instituciones del Estado de Derecho han derrotado a ETA una ETA derrotada no sería la protagonista de su propio final el Gobierno no sea aceptado la foto de la derrota de ello jamás van a disolverse ya habían

Voz 8 04:05 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya habían sido derrotado ETA

Voz 0874 04:12 ha sido derrotada por la acción del Estado

Voz 9 04:14 derecho y por la fortaleza de la democracia española

Voz 0874 04:19 estoy maneras de esa derrota si es por las instituciones debería presumir la ciudadanía no el Gobierno no quisieras derrota llegan después de un enfrentamiento bueno pues ahora sería tiempo de aparcar belicismo y empezar muchas conversaciones

Voz 0874 04:47 yo hoy nos despertamos una vez más con dos mujeres asesinadas un han Toledo presuntamente por su expareja tiros y delante del hijo de doce años que también ha resultado herido la otra en Zamora la que encontraron asesinada y violada en medio del campo el hijo del presunto asesino un pastor lo ha denunciado resultado ser como digo Pastor en esa zona no

Voz 1312 05:07 si siguen las manifestaciones luego se preguntan qué porque no se a la Caixa no por este tema y también por el juicio de la manada como nos contaba en los titulares Piñero al final sí que se van a incorporar mujeres una catedrática se consultará también a las principales asociaciones de mujeres juristas a la revisión de la tipificación de delitos sexuales en el Código Penal fue Mariola Florido jefa de Sociedad de la SER quien informó de que la Comisión de codificación en su sección penal está formada por veinte hombres

Voz 0874 05:34 de este saber esta rectificación vamos a escuchar que respondió su portavoz Íñigo Méndez de Vigo ayer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre la composición de esa Comisión General de codificación que en lo Penal estaba formada por nombre

Voz 0803 05:46 qué ha pasado para que el Gobierno no encontrase ni una sola mujer para incorporar a una comisión de esos veinte expertos que van a revisar la tipificación de los delitos sexuales después de la sentencia de la manada no sé cuál es la composición de la de esa comisión y sé que el ministro de Justicia se puso en contacto con las personas que componen la sección penal de la Comisión de la coeducación pero la verdad es que yo soy un modisto portavoz ignoro cuál es la composición de la misma

Voz 1312 06:13 estoy balones fuera iba a decir pelotas fuera pero

Voz 0874 06:16 para ser portavoz debería estar mejor informado al menor

Voz 1312 06:18 mira eh no tengo nada más que añadir pero recordaba un amigo ayer en en Twitter que en Oregón y Texas cuando sólo los hombres legislar sobre el aborto se presentaron allí grupos de mujeres vestidas con copias blancas capas rojas como en el cuento de la criada

Voz 0874 06:33 he distopía que escribió en los años ochenta Margaret Atwood que ahora vemos en carteles de hecho han hecho series de televisión no pactos de Estado nidos como una teocracia que anula los derechos de las mujeres y las utiliza con fines solamente reproductivos las despoja de toda humanidad

Voz 1312 06:47 exactamente volver a veros gusta ahora ahora da un poquito de de miedo esa esa distopía bueno Rafael Catalá a pesar del apoyo de todo el Gobierno empieza a tenerlo un poquito difícil además de esta reprobado en el Congreso de ponerse en contra a la judicatura por cuestionar al juez que emitió el voto particular exculpatorio del juicio de la manada ayer jueces y fiscales se manifestaron en Madrid frente al Ministerio de Justicia

Voz 13 07:19 hay un hartazgo dentro de la judicatura y los fiscales e incluso de la Sociedad Española de que la Administración de Justicia bueno pues está sufriendo un deterioro considerable y entonces nosotros reclamamos pues un servicio público de calidad animó tiempo que también hay una percepción de no son tan independientes los tribunales de justicia y por eso reclamamos un refuerzo de la independencia judicial

Voz 0874 07:51 piden mayor inversión respecto a la separación de poderes y no verse tan presionados en algunos casos

Voz 5 08:04 no

Voz 1312 08:04 en algunos casos como el juicio de era de Alsasua en la Audiencia Nacional que ayer quedó visto para sentencia

Voz 0874 08:10 pelea o agresión en un bar de esta localidad navarra ocho acusados de enfrentarse y agredir a dos guardias civiles de paisano que tomaban algo con en con sus novias tres de los acusados llevan quinientos días en prisión y está la duda de si es una agresión planificada contra los guardias civiles y eso es lo que podría costar más de sesenta años en prisión por lesiones y por considerar ese incidente del bar como un acto terrorista

Voz 16 08:32 ya hemos tenido la amarga sensación los próximos señores de que en ocasiones eh son Brea eh la idea de un Estado totalitario cuando se quiere trasladar delitos comunes a delitos especiales higa legislaciones nacionales como pueda ser el terrorismo que algo está fallando

Voz 1312 08:54 es Manuel hoy a uno de los abogados de la defensa por otro lado hemos escuchado también las declaraciones de los guardias civiles y sus novias que relatan cómo son rechazados en ese pueblo navarro vamos a escuchar ahora María José una de las parejas de los agredidos en su declaración

Voz 16 09:07 y desde aquel día sean aislado totalmente mis amigas me amigos media anhelado sí no he tenido ningún apoyo social desde entonces

Voz 0874 09:22 bueno pues hay que esperar a la sentencia pero esto es lo que hablábamos antes no una de esas heridas que se tienen que sanar después de la desaparición de ETA más que nunca que es también uno de esos ejemplos de polémica jurídica hay de presión social

Voz 11 09:41 Iberia eh

Voz 1312 09:59 que vivimos en el mundo al revés genes salvan vidas en el mar en lugar de respeto y admiración encuentran acusaciones tan graves como la de traficar con personas

Voz 19 10:13 desde diciembre del dos mil quince un grupo de españoles especialistas en emergencias han ayudado a altruista mente a más de cincuenta mil personas dedicadas a Grecia por mar en condiciones lamentables ellos son la ONG

Voz 20 10:25 problema dejar morir a niños en el

Voz 22 10:30 debería estar penado abandonar

Voz 0874 10:32 gente que huye de la muerte debería estar penado

Voz 21 10:36 los salvar la vida de alguien que cae al agua debería estar pena

Voz 23 10:41 sin embargo Manuel Blanco Julio Latorre Enrique Rodríguez se bomberos sevillanos activistas de email serán juzgados el próximo siete de mayo acusados de un presunto delito

Voz 24 10:51 de tentativa de tráfico de personas mientras realizaban

Voz 0874 10:55 la de Sálvame

Voz 25 10:58 su única condena

Voz 0874 11:00 es su vocación están condenados a ayudar

Voz 1312 11:05 escuchábamos la campaña de apoyo hecha por actores famosos a estos tres bomberos sevillanos miembros de la ONG Pro email ir camino precisamente de de Grecia están ahora esos tres bomberos esos tres héroes saludamos a Manuel Blanco bombero y vicepresidente de problema ahí buenos días Manuel

Voz 0267 11:22 hola

Voz 1312 11:22 qué tal buenos días junto con Julio Latorre que que Rodríguez tenéis el juicio el lunes por lo que pasó en enero de dos mil dieciséis de que os acusan exactamente Manuel

Voz 0578 11:33 bueno la Kutxa ansioso concretamente es un presunto delito de intentar facilitarla en toda persona tiene derecho a tiro de hacerlo en territorio agrega es decir tráfico de personas no eso sería la traducción literal de de la acusación

Voz 1312 11:51 en las os piden por esto

Voz 0578 11:54 la verdad es que hablamos de penas de diez años incluso en los usados lado que ayer fue profesora tuviéramos saqueado la verdad que en el escrito que la Fiscalía está claro es que el número de años cosa que nos preocupa bastante

Voz 0874 12:11 yo imagino Manuel que cuando fuisteis ayudar en el rescate de personas os pusisteis en contacto con las autoridades allí para decir que estabais allí haciendo esto os dijeron algo

Voz 26 12:22 sí yo siempre cuando vamos salimos fuera de prisión contactamos con la estación durante

Voz 1312 12:38 yo creo que tenemos un problema de conexión que esta bueno está camino de Madrid para para coger

Voz 27 12:44 el el avión muy ir

Voz 1312 12:46 la e irá a Grecia donde el que en la isla de Lesbos tienen ese juicio digo lunas curiosamente además Javier el lo terrible es que ese día ellos tuvieron una avería en en el barco no pudieron echarse a la mar para rescatar a a esos refugiados pero una una ONG danesa les pidió les pidió ayuda se embarcaron con ellos para ayudarles

Voz 0874 13:10 cosa que son bomberos funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla

Voz 27 13:13 que bueno él Manuel

Voz 0874 13:16 esta acción no dedican sus vacaciones será rescatar personas en de Mediterráneo que han recibido el apoyo institucional del Gobierno y del Parlamento andaluz incluso al ministro del Interior Juan Ignacio Zoido que en julio de este año dijo dijo esto

Voz 1087 13:28 hay que concienciar a las ONG que secta para ayudar

Voz 28 13:31 y no para favorecer o potenciar

Voz 0874 13:36 entonces yo no se escucha ahora un poquito mejor Manolo estás por ahí

Voz 0267 13:40 ahora sí o hola hola digo

Voz 0874 13:43 el ministro se ha mostrado ahora su apoyo confía en que la buena asistencia jurídica solvente lo que a todas luces es un error tremendo que han cometido con vosotros no pero parece que hay una línea muy fina entre la ayuda humanitaria y el tráfico de personas en alguna legislación

Voz 26 13:58 sí la verdad es que sí yo también defino saco como una línea muy muy muy fina en el que en un lado echa la ayuda humanitaria que la la la facilitación de de entrada no da a personas de que que soliciten asilo en el país tanta obtiene sanciones hacinan que bomberos

Voz 0578 14:19 que nos dedicamos al igual que cuando salimos hacer ayuda humanitaria terremoto por ejemplo como en México

Voz 0267 14:25 era pues ahora estoy como una común trabajo humanitario pues se considera practica pero sólo digamos

Voz 26 14:38 el estados miembros pueden acogerse a no criminalizar esa esa ayuda y bueno de hecho también estamos intentando a nivel europeo que es decir

Voz 0578 14:49 tampoco Estados a las organizaciones que se Monique indica que hay un control pues se asuma que es lo que hacemos es otra cosa

Voz 1312 14:59 creó Manuel además que tenéis abierto también un crowdfunding para conseguir un un barco no y además invitó a quienes quieran entrar en vuestra web para para ver proyectos tan chulos como el proyecto Agua cuéntanos qué es

Voz 0267 15:13 bueno me alegra que el proyecto algo proyectos que alguien ahí cuál de tenemos muchísimo cariño puesto que podemos un poco es situación para entender algo que hay que recordar que muchas veces la mayoría es que ve en el mar ha sido esa noche cuando han hecho esa travesía es muy precaria con la vida infame pasan muchísimos miedo y qué ocurre aquí

Voz 0578 15:42 cuando llega el lo en los campamentos y se acercan a la playa adicionalmente lo ir el rumor del agua aceite una

Voz 29 15:53 aquellos que no quieran por el miedo vimos hicieron uno Pino poco terrible no de cómo representaban el mar e intentamos cambiar eso repleto de agua con lo que los niños con ni en la en la playa jugaran con el con Lajolo y al final acabaran metiendo estoy disfrutando como se venía lo hacemos en verano la verdad que un proyecto bastante bastante satisfactorio

Voz 0874 16:16 es muy bonito hay que imaginar lo que pasa por la cabeza de un niño cuando el mar representa la huida no representa lo que ha siempre para nosotros no oye pues os deseamos la mejor de las suertes porque eso supongo además vais a seguir y pensáis seguir rescatando personas en el Mediterráneo no

Voz 0267 16:31 sí claro siendo entiende tiro mientras que haya una situación de emergencia que que no existe atendida debidamente

Voz 0578 16:39 no por falta de recursos o por falsa

Voz 0267 16:42 la María fue la persona que conformamos sobre todo lo que puedo y Ibon bomberos de Madrid solidario pues estaremos ahí

Voz 0874 16:54 Manuel Blanco Julio Latorre y Kike Rodríguez lo dicho abrazo y mucha suerte suerte tengo muchas gracias luego

Voz 0874 17:08 y vamos a ver qué dicen los bancos

Voz 1312 17:10 pues más bancos que nunca por cabeza son la única cama que tienen los del parque y los que tienen cajeros abiertos hace unos días se desalojó la acampada de personas sin techo en plaza Catalunya de Barcelona reclamaban los sin techo algo de atención porque los albergues están saturados muy bueno la crisis no ha pasado va a pesar de que nos lo digan hay gente que sigue viviendo literalmente en la calle La Unión de estos días les ha hecho sentir fuertes pero sobre todo se han sentido acompañados personas que se ayudan y apoyan entre ellas ahora han vuelto a acampar en un solar cercano al arco de triunfo en Barcelona

Voz 31 17:41 sabe lo que está pasando aquí más que nada es que te más de albergues tema de de comedores sociales no es para todos no es tanto lleno está hacer una lista de espera de un mes hay gente que por ejemplo si tú te has quedado en la calle tienes que ahorrar lo que sea ese mes qué haces de momento tienes que estar en la calle para hacer cola sabes tienes que cada día fichar cada día a las seis de la tarde para Yassin hasta que queda un sitio te te llaman y te dejan entrar en ese transcurso de tiempo pueden pasar tres semanas un mes en ese mes está en la calle de lo que estábamos reivindicando que no tirar un sitio para las personas que de momento lo tenemos plaza que podamos estar en algún lado no en un cajero un banco que tengamos un sitio que lo habilite un sitio para hacer esperas o bien para borrar para coger una habitación lo bien para esperar todo un mes a que te cojan en un albergue para lo que sea lo que tengamos un sitio donde estar desde que nos desalojaron ayer por la noche hubo un uno de nosotros creo que era una mujer no se sino no le robaron con un cuchillo le rompieron la tienda y les robaron llevábamos dos meses y medio sin que lo robaran a ninguno que estábamos juntos claro la calle claro que nos roban seamos tienes una mochila con cuatro tonterías tu ropa o lo que sea estar durmiendo te la quitan es una cosa inhumana osea que es que necesitamos protección no podemos estará sin hay gente que no vale para esto entiende por gente que no no sobrevive así como nosotros o qué sentirán al alcohol y ya está perdido para siempre no podemos estar así nos tenemos que unir y afrontar lo que sea Cintra San Juan

Voz 18 19:14 tiene aquí a la calle y no tengo trabajo no tengo para sacar un piso una habitación para mi ha sido muy fuerte hacen cosas también enfermado semi hinchado las piernas no podían y caminar conocía a esa chica ella me ayudado por bueno estoy al lado con ello están apoyando ayudando porque estar solita ir aún en otros sitios por ahí a dormir a me da hasta miedo me da mucho miedo

Voz 31 19:42 no siempre ha venido un grupo de Psicólogos Sin Fronteras pero que eso no nos pueden ayudar en nada

Voz 32 19:49 la calle es la única que realmente ayuda a la gente de la que es la que se solidariza te viene te trae comida y cosas por el estilo paz entre nosotros y la gente que pasa a los viandantes claro esas que cada vez es más es también es verdad

Voz 1087 20:06 hay grupos organizados vecinales que secundan por la noche ahí sustentan de alimentación algunos viandantes que en durmiendo en la calle y tal que tiene en Barcelona es una ciudad donde la gente el viandante se compra está bastante bien lo que hablamos de instituciones públicas y comprendo comprendo yo que hay una limitaciones económicas no pero alguna tener que dar pienso yo somos personas aquí versiones de todo tipo aquí desde el abogado al empresario Alba al camarero a la limpiadora aquí no no es como antiguamente que estaba en la calle El borracho drogadicto ahora ha cambiado todo mucho y de todo ya te digo que necesitamos necesitamos Guira cualquier pueden hacer cualquiera

Voz 32 20:53 en nuestro trabajo el alquiler que no pagas qué tal carga de trabajo en ese silbido incluido pues completo entonces se recupera la economía pero quien tiene la riqueza quién tiene una riqueza la riqueza ha sido mal distribuida hay siempre que

Voz 1087 21:12 lo que nosotros vamos encontrando ese siete tema era asistente tiene toda su voluntad el asistente quiere ayudar el asistente gadgets todo pero claro cuando pide y a la ayudas superioridades hay donde se encuentra la barrera el IES salgan problemas algún

Voz 8 21:32 las ayudas puede haber pastillas puede haber aumento de partidas de las salida realmente quedan en el camino como en otros tantos sitios que han el camino

Voz 1087 21:42 bueno de Semana Santa llevamos yo el segundo y dormir en la calle me sus leyeron unas gafas de vista no sé cómo te Visa es una situación muy muy denigrante y denigrante muy cuando en España recuperación económica sería muy extenso dialogará entiende lo que entendemos de Finanzas sabemos lo que les da porque es cuestión que yo asesor financiero se dio el mira dónde estoy