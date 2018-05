Pequeñas revoluciones musicales cubanas

Voz 3 00:00 me encanta

Voz 0874 01:00 ciencia desastres en la próxima llevan a un colaborador de este programa que es el fin lo primero es lo primero vale todo

Voz 1775 01:08 la razón buenos días educación ante todo si perdemos las formas ya los que Ana pero bueno más allá de eso pero una explicación no haber hace unas semanas el Hair es verdad que hemos programa Gerde sí sí yo lo hice desde aquí la semana pasada caddie muy bien lo pasamos en cada día del Jerte no me llevas te en Cádiz no me lleva esté pero es que y me dejas de hacer la sección desde aquí que está claro es que esto es un espacio de radio muy cotizado

Voz 0874 01:30 es además esto aunque no lo parezca ese Prime Time radiofónico en España te recuerda además que antes de Cádiz tú estuviste en La Habana y tampoco fui yo contigo

Voz 1775 01:38 bueno intenté intenté llevarte pero no cuadraba Mírame dijeron los jefes que el otra vez eh que había sí que fuiste a Cuba en el avión de titiriteros y de cómicos que aquellos con cierta

Voz 0874 01:48 lo que no forma parte ninguno de los dos o del autor según se mire

Voz 1775 01:51 que a lo mejor que no podía ser que parecía que yo la película Fernán Gómez desde aquí en un aparte

Voz 0874 01:55 día que hiciste esta sección de revoluciones pequeñas y musicales desde La Habana algún oyente protestó porque hablábamos de revolución Cuba música practicamente no sonido música cubanas pues tenían

Voz 1775 02:05 son pero bueno también esa eran un poco la idea no intentar hablar de revolución musical en Cuba pero sin caer en lo más habitual eran poco un aire a vivir no pero bueno que se queden tranquilos si siguen hoy por aquí que hoy empezando por esto que doce que tampoco es lo más habitual

Voz 0874 02:20 por lo menos yo no lo conozco pero bueno es cubano no lo conoces pero es Cuba

Voz 1775 02:22 no cien por cien el que canta Se llama Ray Fernández todo un personaje hace unos años en la BBC hablaban del como el hereje trovador que retrata la Cuba de hoy sí es cierto que sus letras son un repaso como dice Carlos Manuel Álvarez gran periodista cubano un repaso a los conflictos esperanzas estrecheces y premura de la realidad cubana de los últimos quince años equipo para cocinero trabajaba en un restaurante a Sando pollos asesoría despistarse ponía a cantar con las bandas que iban a tocar muy habitual dice un día seleccionó cuarenta apoyos ya ya acabado su carrera como cocinero bueno enseguida importancia no dice que que es sólo un vacilón cínico sin ideología ni compromiso social y que en realidad pues bueno asume que sus letras no pueden cambiar nada la hecho las letras

Voz 0874 03:03 música que el que dirías que hace un poco de todo

Voz 1775 03:05 todo bolero blues Si bueno tampoco renuncia a estilos típicos cubanos como íbamos aunque estemos en Madrid con música cubana pues eh vamos el son o la rumba

Voz 0874 04:20 el salto hacia atrás en el tiempo

Voz 1775 04:23 cuando hemos cubano nos ponemos no esté nada menos que Benny Moré toda una institución en la isla el paro del ritmo o exoneró mayor de Cuba cuando también le llamaban

Voz 7 04:31 esto suena a años cuarenta cincuenta

Voz 0874 04:34 Castro estaba en las montañas

Voz 1775 04:36 exacto es antes de la revolución a Benny Moré el triunfo de la reducción de Fidel años se le pilla bueno quizá en su momento de mayor fama incluso internacional acababa justo de actuar con su banda gigante que se llamaba en la entrega de los Oscar en Hollywood cuando llega Fidel el decide quedarse en Cuba pese a que muchos músicos llevan en ese momento años después en los años sesenta sesenta y uno escasos de Bebo Valdés Olga Guillot Celia Cruz o incluso ya se habían ido o no en esos años los cuarenta cincuenta hubo muchos músicos cubanos que marcharon a Estados Unidos

Voz 0874 05:04 por detrás de los Hermanos Castillo los reyes del mambo de la novela de Óscar vuelos que dieron de La Habana después de una pelea con la mafia prueban suerte en lugar en el que casi no había mafia no

Voz 1775 05:13 claro ese es era el destino principal no luego las relaciones con la mafia siguieron nuevas en algunos casos no empezaban a pegar allí en Nueva York las orquestas latinas no sobre todo bueno otro que en aquellos años Se marcha Isaba precisamente a Nueva York es Chano Pozo un auténtico revolucionario musical

Voz 8 05:29 en Cantat grande para dar la cara

Voz 0874 06:21 tres becas anuales casi más conocida es Dizzy Gillespie como suena es eh

Voz 1775 06:26 canción compuesta Manteca compuesta a medias con Chano Pozo Dizzy Gillespie Chano Pozo pues Chano Pozo quien le señaló el camino para entender e interpretar los ritmos latinos surge esta mezcla esta fusión porosa chance al un auténtico revolucionario

Voz 0874 06:38 el Chano es el mismo Chano al que hacía referencia la canción tempestades deben y Morey

Voz 1775 06:43 es deseamos Chano este museo pero Chano sin Chano yo no quiero bailar decía Chano murió joven XXXIII años eh bueno en una pelea en un bar de Harlem con un traficante que le acababa de vender una bolsa que decía que la de marihuana resultó que no era mariguana aquello acabó en pelea bueno marihuana por cierto que en argot para los afro cubanos e se dice Manteca que hacemos esta canción

Voz 0874 07:03 he queda clara pues lo que cuenta es la influencia cubana en el jazz de Estados Unidos en esos años cincuenta Nancy

Voz 1775 07:08 claro y es verdad que bueno cuando en tu país yo creo que aquí en España también no se habla de música habla de Cuba ese tiende a olvidar esto y se piensa sobre todo en la salsa no Celia Cruz que mencionábamos antes en el sonido Stefan de Miami yo creo que en la aceptación de la salsa tuvo más que ver el sello Fanny años setenta y los con artistas que grababan con fan no que ya no eran cubanos serán por ejemplo bueno Willie Colón hacia Nueva York o Rubén Blades no panameño pero mira ya que estamos con Cuba también podamos meter algo de salsa cubana o bueno de lo que allí dicen que es la música popular bailable hice hablamos de eso en Cuba tienen que sonar estas

Voz 9 07:53 tanta

Voz 10 08:01 he recibido el aval Spock

Voz 1775 08:31 suena los conoces a veces son los Bambang del legendario Juan forme unas está en Cuba sino una cosa van en fin ya fallecidos Pablo juntos pero no fuimos a ver a es cierto es cierto eh ya fallecido Juan Fornell una una leyenda le pilló la reducción con diecisiete añitos empezó a tocar el contrabajo en la banda de la política de la Policía Nacional Revolucionaria de ahí alto a varias orquestas hasta que Bono acabó fundando estaban a los lo Amman el nombre tiene su historia lo sacó de una campaña que lanzó Fidel años sesenta y nueve para organizar la recogida de lo que iba a ser y fue la mayor cosecha de azúcar en la historia de Cuba cientos de miles de ciudadanos fueron movilizados el Ejército el propio Fidel estuvo recogiendo caña y uno de los eslóganes que se repetían constantemente era los diez millones de toneladas de azúcar van van

Voz 0874 09:15 de ahí que Fornel entonces estaría más bien cercano a los Castro Rial

Voz 1775 09:20 el decía que no se metía mucho en política no aunque la orquesta tuviera cierto compromiso con las letras sociales yemas iban a las pocas veces que se metió en política se metió en líos hundía el Concierto por la Paz de Juanes en La Habana año dos mil nueve una reportera de Miami le pregunta formal por los periodistas presos de la Primavera Negra en aquellos meses y él contesta algo habrán hecho para estará en fin Pepe se metió en un buen lío también tenemos en la historia más reciente Cuba pues bueno líos políticos de músicos pero en la otra dirección de que toca el piano es Roberto carcas es uno de los nuevos músicos cubanos un habitual en la fábrica el arte cubano de las Gonzalo unos vasos de agua efectivamente bueno que Alcàsser protagonizó un incidente otro lío político en septiembre de dos mil trece hasta la idea Pino estival en el malecón tribuna antiimperialista se organiza un concierto para pedir la liberación de los cinco televisión en directo toda la isla pendiente Bono en medio de una cara son carcas ese improvisa dice quiero elegir al presidente por voto directo sino por otra vía con libre acceso a la información para tener mi propia opinión que se acabe el bloqueo y el autobloqueo in y militantes de disidentes todos cubanos con los mismos derechos imagínate el día a partir de ahí se les suspendió la licencia para actuar en la isla llevan no tuvo que mediar de Silvio Rodríguez para que bueno unas semanas pues se la quitaran podrá volver a actuar peruano nos vamos a quedar si te parece para cerrar con esa idea de Ny disidentes de militantes

Voz 1775 12:52 R para hablar de Cuba por la canción y por la versión que estamos escuchando sobre la versión pues es la que grabaron dentro del proyecto Playing for Change ya sabe no estos que graban y filman a músicos por diferentes lugares del mundo tocando encantando una misma canción después lo cuelgan en Youtube con la intención bueno dicen que conectar a todo el planeta a través de la música aparte de lo que sacando los beneficios sin verte después en proyectos para enseñar música por todo el mundo aquí cantaron setenta y cinco hoy tocaron músicos setenta y cinco músicos cubanos el que arrancaba a Carlos Varela de esa segunda generación de cantautores que bueno sin llegar a ser críticos abiertamente con el sistema pues sus letras y les han creado algún problema el con el Gobierno no por su manera enfocar los problemas sociales y económicos en cuanto a la versión esto en cuanto a la versión sobre la canción pues mira Guantanamera un clásico inspirado en unos versos de José Martí el libertador el héroe de la revolución unos versos de una canción en en definitiva que bueno ponen de acuerdo a los dos bandos no a disidentes ya militantes este sería un buen final te imaginas y si todos juntos tuvieran que cantar esto una aldea el viernes malecón oye taladro una revolución musical en el viaje a Cuba ha de si todavía tengo más es a Irak quién va

Voz 0874 13:59 un compañero le pedimos que nos hagamos algo no Zamarreño digo que a Irak a iremos tú no no pruebas

