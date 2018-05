Rostros que se te quedan

Voz 1895

cielos envidia a los cinéfilos porque saben anécdotas de los actores y de los actrices Isadora los detestan ellos reconocen de una película a otra yo no puedo recordar una cara en cuanto dejo de verla bueno es rostros que si se me quieran es una cuestión de Geología son rostros que surgen del centro de la Tierra de chaval me fascinaba la cara de Edward G Robinson porque era clavado en doctor No el médico de cabecera de mi familia que médicos aquello el doctor no he andaba con la bata abierta como los médicos del oeste pero en vez del Colorado era del ambulatorio antes los médicos militaban mucho en casa existe la expresión hacer la visita del médico para quién va a ver a su tía Magdalena no se quedan y a tomar un cajón yo tuve mi familia mucho antes de leer a Proust también tuve el sarampión entonces viendo el doctor no ir a casa in enseñó a leer al creyó cuando un libro que trataba sobre el hombre primitivo que había que empezar por la última letra del párrafo iba andando hacia atrás conservado ese libro toda mi vida perderlo sería traicionar la fe en la cultura ahí en la condición humana de los médicos leyendo al revés ese libro me hice defensor de la sanidad pública era un libro largo y estrecho que en el lomo azul con el nombre de la colección en un recuadro como porqué quede en la portada salían dos hombres prehistóricos cazando un mamut tenían lanza si ya conocían el fuego iluminaban para asustar a sus víctimas por cierto el hombre primitivo que sujetaba la antorcha se parecía mucho a un señor que vivía en el barrio de la salud cuando se hombre venía a casa de veía la antorcha en la mano pero lo que llevaba eran las llaves de su coche