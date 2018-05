Josep Colom, el nuevo descubrimiento de James Rhodes

Voz 1 00:00 ya lo sé antes de que me lo digas está desafinado no nos ha dado tiempo de una semana complicada serio

Voz 2 00:07 ese va a ser tu tarjeta para salir libre de la cárcel este desafinado que no seny que tocar

Voz 2 00:52 he estado tan enfermo cualquier hombre que esté escuchando esto entenderá que para los hombres una gripe es potencialmente letal es muy grave me he tirado un montón de tiempo metido en la cama con la cabeza perdida a Fred Couples noqueado un par de semanas hay dictó imaginarlo antibióticos que eran como antibióticos nuclear esos que te Tomás uno al día durante tres días y destruyen todo fracasó por completo un ordenador pagándolo encendiendo lo pobre Mika pobre chica

Voz 1 01:25 es iba a decir no debería preguntarte tanto cómo estás tú sino como esta Mika de aguantar te enfermo

Voz 2 01:31 ha sido como un ángel yo creo que de hecho es un Ángeles a veces pienso que tiene que haber algún defecto catastrófico pero menos

Voz 1 01:39 esa en la perfecta Ximenis

Voz 2 01:46 sopa calentita me ha aguantado todos estos días que me he pasado Yuri ando como un bebé

Voz 1 01:51 una vez Mika te dice que no hagas algo no ya que no ponga es un tuit no se alguna decisión

Voz 6 01:56 en una nueva a veces quizá pero de manera muy encima

Voz 2 02:02 hace unos días le pregunté si algo que si hay algo que no le gusta no se sale una relación de pareja alguien puede decir semanas pero me gustaría que a más en casa y me dijo sabes qué cariñoso este es bueno la verdad es que cuando haces la cama no la haces realmente como se debe hacer yo en cambio creo que yo la algo mejor que ella porque soy un poco tiquismiquis fue una manera muy dulce de decírmelo pero en fin ya me encuentro un poco mejor rasante veinticuatro años cuando me pongo malo tardó dos semanas en recuperarme

Voz 1 02:33 o sea a

Voz 2 02:38 pero bueno hay lugares peores que Madrid en los que estar enfermo una ciudad tan bonita

Voz 1 02:44 quién recuerda siempre que cogía de la gripe en un viaje a Londres no en Madrid

Voz 2 02:48 hay Canarias Zille como una gripe Brexit es como un aviso para que no vaya a Londres como está ir a Adif y tres días literalmente la vuelta casi me muero por cierto Javier Bardem volvía en el mismo vuelo que yo pero me dio vergüenza ir a saludarle me puse tan nervioso al verle que no me atrevía a decirle hola

Voz 1 03:07 pero seamos realistas tú ahora eres más famosos de Javier Bardem

Voz 2 03:12 por supuesto si tengo más talento el otro día vimos otra vez Sky Full juro que Bardem es el que mejor ha hecho de malo en una película de James Bond

Voz 1 03:21 bueno sí es increíble

Voz 2 03:23 hablando de héroes he descubierto a uno nuevo es de Barcelona nació en mil novecientos cuarenta y siete cines setenta y un años y su nombre

Voz 1 03:31 es esa Josep Colom se dice sí

Voz 2 03:35 a Josep Colom el tipo es un genio como pianista manía vergüenza pensar que no lo conocía pero escuché este álbum en el que interpreta a Bach y a Chopin y tengo que decir que nunca me había sentido tan sorprendido por escuchar música clásica al piano desde que era pequeña a la energía la inventiva solemos tener tanto miedo

Voz 1 04:04 no sólo los músicos hacen no

Voz 2 04:06 en cualquier campo de la creación y tenemos miedo de probar cosas nuevas Shine y nos hemos convertido como en esclavo Life Stravinski llamar la tiranía de los compases que nos obliga a hacer todo de una sola manera a los profesores nos dicen quienes que tocarlo así y que Dios te perdone intentas hacer algo distinta y ahora escucho este álbum de este hombre que también es profesor y seguro que es un profesor fenomenal tan original es como Chopin lo habría interpretado Chopin tocaba piezas de todas las mañanas estaba obsesionado con ballet tocaba los preludios todas las mañanas y creo que lo habría interpretado hacerlo

Voz 1 04:49 pero andando Colom

Voz 2 04:52 lo que hace es tocar un preludio pequeño de algún modo enlazar lo de amas de manera improvisada in a la vieja siguiente de Chopin y después improvisa otro pasaje de vuelta otra pieza de es maravilloso hay una frase corta al final de su biografía en su página web que te voy a leer en mi español miedoso una frase que lo dice todo

Voz 1 05:11 va a ser un gran privilegio doy gracias a todas las personas que se han desplazado en tantas ocasiones para comparte lo que para mí es un milagro cotidiano Amengual grandes

Voz 2 05:30 decir eso a los setenta y lo escuchas y suena como si tuviera veinte como si acabara de descubrir esta música por primera vez enamorado por completo de su manera de tocar enviado un correo responsabilidad tenemos que traerle a la radio que venga de Barcelona y que toque en este piano mirador solo hará que suene diez veces mejor que cuando toco John escucha esto Bach Chopin y otra vez Bach IVIMA que te parece

Voz 1 12:11 su interpretación más increíble increíble cuando descubrió a un intérprete Nuevo como él que es en lo que más te fijas nada si la originalidad es tan difícil son piezas escritas hace tres

Voz 2 12:27 cientos años hecho interpretadas y grabadas infinitas veces miles y consigue que suene como nuevo Fresán has email que es una cosa extraordinaria lo que me gusta de hombre es que no está constreñido por las notas tiene algo nuevo que decir incluso si eso implica tomarse algunas libertades lo que todos deberíamos hacer más deberíamos ser valientes deberíamos hacer cosas que va en contra de lo que muchos profesores nos dicen que tenemos que hacer es la única manera de crear arte espero que no suena muy pretencioso pero eso es lo que hace este cuando venga a Madrid tenemos que traerlo a la radio me encantaría conocerle para mí sería extraordinario

Voz 1 13:09 dices que tiene setenta y un años tú has pensado alguna vez cómo serás como pianista a los setenta y uno

Voz 2 13:15 no hay Dios ni siquiera sé si estaré vivo a los setenta y uno

Voz 6 13:20 no estoy seguro no tengo ni nunca he pensado conjuntamente la vejación

Voz 2 13:27 lo bueno que tiene el piano que escuchas una pieza interpretada leí nunca pensaría es que que la toca a una persona de setenta y un años suena como se hubiera veintitantos puedes tocar hasta que eres muy mayor más allá de los ochenta y todavía soy joven pero yo a los setenta y uno lo tienes en el piano

Voz 29 13:51 hay abierta una partitura

Voz 1 13:53 enough sabes que era tenía cuando compuso esa pieza adultez

Voz 2 13:57 es tierra Manning obtenía cuarenta y pico cuando compuso esta pieza es otro pelo preludio en realidad llamamos preludio a cualquier pieza corta

Voz 1 14:06 saludos a nada no porque a veces son como un prólogo sin libro

Voz 2 14:11 no a algunos preceden a una pieza que va después en el caso de Bach solían ser fugas otras piezas en el caso de Rachmaninov Chopin hechas chotis es ni se ha son piezas cortas de músicas sin nada que las siga lo que me encanta de es que es el último preludio que Escribano lo lo que ahora sabemos que era en realidad una depresión nos posiblemente era bipolar añil jeta hacia puede escuchar eso Él solía decir que sólo trataba de expresar lo que estaba verdaderamente zona ni lo cual me encantan porque era lo suficientemente valiente como para hacer transparente su hija no escondió nada y en esta pieza lo que tenemos esta melodía simple feliz casi infantil

Voz 30 15:04 ah sí

Voz 31 15:08 es tan simple podía haber escrito un niño fieles notas

Voz 2 15:18 es una melodía alegre pero la interrumpe todo el tiempo con una segunda voz como mala que provoca cierta ansiedad y así tenemos

Voz 32 15:32 ah sí así

Voz 2 15:42 todas la piezas su hija Hannah como si tuviéramos una batalla entre el bien y el mal feliz y tristes seis Dick luego hay unos cambios de tonos locos empezamos en en re bemol

Voz 31 15:57 de repente a los dos minutos

Voz 2 16:01 en la misma puede que esto no lo entiendo a mucha gente pero créeme como músico es una locura y luego todo se vuelve más más político y lo que hacen después es darle la vuelta a todo tenemos

Voz 31 16:18 después

Voz 2 16:20 así que BD

Voz 31 16:23 que es la melodía normal

Voz 2 16:27 su hija te provoca la sensación de que lo hemos escuchado antes pero no sabemos dónde después hace esto que acaba siendo el gran todavía más intenso cada vez más grave ante todo explota hecho una de las piezas de música más felices Andy tenía unos enormes tanto que casi nadie puede tocar físicamente lo que él con Johnson tal y como él lo compuso porque solo sus manos eran tan así que los demás tenemos que dañar un poco para poder hacer

Voz 1 17:14 lo pisando D2 de la otra mano han

Voz 2 17:16 ya has Samantha en algunas partes pero la otra mano está tocando ya cuatro cinco nota que sí que sólo puede estación

Voz 11 17:28 no

Voz 33 17:29 que Make hecho

Voz 2 17:31 hacerlo tan rápido como puedes para que casi no se note que haya un hueco es una pieza tan creíbles para mí esta pieza es una batalla sabes cuando te levantas por la mañana y piensas va a ser un día horrible todo me va a salir fatal casi mejor me pegó pero hay otra voz contra las cosas no te van mal a lo mejor antes de ellas pero en fin esto que vamos a escuchar es el equivalente musical a lo que acabo de contar sí sí

Voz 1 23:14 os sea fantástica hecho una interpretación maravillosa

Voz 2 23:21 la verdad es que estaba bastante orgulloso de cómo tocaba esta pieza ha hecho lo hicieron en una crítica terrible cuando estaba mirando ahora mismo en el teléfono de la revista Grammophon música clásica ingleses el crítico dijo que la pieza era casi irreconocible tal y como básicamente decía que no reconocía tú cabrón en fin me encanta

Voz 2 23:59 en una alegre como Armani nos diciendo nos Melibea pero no me voy a hundir en ese hoyo

Voz 1 24:05 me sigue sorprendiendo que se puede transcribir en papel una pieza tan compleja es increíble

Voz 2 24:15 lo que esta gente ir capaz de hacer una y otra vez me explota la puta cabeza de pensarlo estamos hablando de puntos negros en un papel blanco

Voz 1 24:23 los grandes tenían a gente que les ayudaba a transcribir lo que componían

Voz 2 24:28 no no lo habitual es que lo hicieran ellos ahora tenemos Software para transcripción musical como Sibelius pero en esa época de hecho esa para mí es la diferencia entre Mozart Beethoven aunque sea un tema tangencial

Voz 1 24:46 pero es poco chinos

Voz 2 24:50 a ver si las partituras originales escritas por Beethoven son un desastre le ha costado decidirse estaban llenos de correcciones cosas tachadas toda puerta de que a veces rompía el papel y eran como una gran mancha negra costaba entender lo que escribía porque lo cambia para mostrar cambios es completamente perfecto no hay te lo escribía rápido y no cambiaba nada yo escuchaba todo claramente su cabeza no sé cuál de los dos es más genio del que escribe rápidamente se les pasa por la cabeza que suda sangre con cada nota lo cambia todo y al final acaba con una perfecta extra hasta dos estilos muy distintos

Voz 1 25:30 porque que la manera de transcribir las composiciones en papel no deja de ser un reflejo de cómo eres

Voz 2 25:35 el estío no lo sé pero para mí es increíble que Rachmaninov pudiera escribiré música tan romántica como la que hemos escuchado en algún momento del mundo en el que la música iba en una dirección completamente nueva con la música de café tónica a tonal él en cambio se aferró a esta fuerza de la naturaleza tan romántica

Voz 1 25:57 no toca esté en Vitoria en la semana pasada estás

Voz 29 26:00 en Granada él

Voz 2 26:03 el el diecisiete de mayo me encanta poder tocar en el Auditorio García Lorca quedan entradas ya está ya quedan algunas creo no estoy seguro intento no mirar mucho porque si lo miro o bien me ha entrado el pánico y me cago porque está agotado o a mí como el tarro pensando porque nos está agotado

Voz 1 26:23 sí que lo pasas mal de todas maneras no decae

Voz 2 26:25 el palco con las dos cosas todo es mi manera de ser

Voz 1 26:28 por cierto a ver si no vas a poder ir o El porqué porque tenga este cuidar de tu perro nuevo

Voz 2 26:34 es verdad voy a tener que estoy tan contento nunca he tenido un perro escribía la agencia de alquiler y les dije que aunque sí que en el contrato pone que no puedo tener perro por favor por favor pueden preguntar al propietario a ver si me deja digo de ahí que les regalo entrar las para mis conciertos el resto de subidas y me dejan y a los pocos días me escribieron y me dijeron que lo sentían pero que no que los suelos son delicados que los muebles estropean me dio tanta rabia pero al día siguiente me mandan otro correo en el que me dicen pequeño cambio de planes la mujer del dueño le ha convencido para que te dejen tener un perro con la condición de que sea muy pequeño y que no rompa nada pero creo que vamos a adoptar creo que es más ético me encuentro más Justo adoptando que comprando si alguien conoce un buen sitio para adoptar perros por favor que me lo digan por Twitter Cheney es un mundo tan nuevo para mí quiero un perro que sea tipo caniche como él que tiene mi editor aquí de Black Ivo es el perro más perfecto del mundo

Voz 1 27:33 conscientes de que tener perro es una responsabilidad enorme

Voz 2 27:36 eres y lo es pero mira tío pudo dar ahora mismo cincuenta y cinco razones por las que tener un perro no es una buena idea en serio o puedo decir que nunca he tenido perro siempre he querido tener uno pues voy a tenerlo la gente tiene perros yo estuve hundió responsable y lo voy a cuidar comenzado tengo que empezar a decir sí a las cosas que quiero hacer porque sino mira lo que hablábamos sobre cómo sería de los setenta pues estaré pensando ojalá hubiera tenido un perro alguna vez que más se hubiera gustado hacer no hubiera gustado tocar en el Palau de la Música de Barcelona y lo hice en el Teatro Real de Madrid y lo hice estaba aterrado pero lo hice hay que empezar a decir sí a las cosas cuando estaba casado mi matrimonio era un desastre y me salí claro que lo cómodo horas aquí teníamos una hipoteca juntos o estás atrapado en un trabajo que no te gusta como me pasaba a mí en Londres que te servía para pagar la hipoteca pero te hacía tremendamente infeliz a tomar por culo quiero ser músico y lo dejé todo y ahora soy músico es lo mismo con esto quiero decir sí a las cosas que

Voz 1 28:45 me apetece bueno va a limpiar cuando lo pasé es Josa agua

Voz 2 28:50 claro que lo haré tiene gracia porque piensas que tiene recoger mierda pero me acuerdo cuando nació mi hijo cuando tienes que hacer de todo tienes que limpiar su mierda pero como es la de tu hijo es perfecta no es lo más agradable del mundo pero te da igual y creo que nos va a pasar lo mismo con el perro haré lo que haga falta lo voy a coger la onda

Voz 1 29:08 oye que el tiempo como siempre no te puesto deberes no te he puesto la palabra del día por te he visto que antes has usado muy bien tiquismiquis que te enseñamos aquí Kinski muy bien

Voz 2 29:19 lo he hecho bien eh pero es usado tiquismiquis

Voz 1 29:22 es lo mismo no son similares

Voz 2 29:24 no debemos escaquearme

Voz 1 29:27 se espera que has Cangas y es un verbo escaquearse escaquearse está bien significa cuando tienes que hacer algo pero pones una excusa para no hacerlo o desaparece es que imagínate lo que contabas antes que Mika te recuerda que tienes que hacer la cama pero tú te vas sin hacerla y luego dices que es que se te ha olvidado eso es escaqueo ahora se ha

Voz 2 29:50 hay que decirlo Sofía debidas algo en el piano para acabar of no lo he pensado demasiado temprano

Voz 1 29:57 es la tiranía del compás tira Viñas

Voz 2 29:59 el compás exacto

Voz 46 30:02 hay Let's te vamos

Voz 2 30:04 es algo bonito y sencillo

