Día uno depués de ETA

Voz 1 00:00 Con

Voz 2 00:24 duda lo of Frings cada checa eh eh eh eh

Voz 0874 01:25 cada día de corresponsales de ida y vuelta hoy con Íñigo Domínguez que fue corresponsal en Roma durante quince años Sara hemos en las páginas del país como estas Íñigo buenos días la Boliches Ana Fuentes trabajó desde China desde París desde Nueva York también para la SER ahora se la redactora jefe de la revista económica de córner o la Ana cómo estás hola buenos días gay Hitchcock es un periodista freelance inglés que vive en España desde el año dos mil tres colaborar entre otros medios con el Irish Times con la BBC también con la Kay el otro día escucho una crónica tuya en Estados Unidos no creo en la libertad de expresión un buen reportaje bueno era si así en la que quedábamos fatal por cierto como españoles así bueno no no fue mi intención pero sí a veces colaboró con ese me dice aquí programas espía que reproduce crónicas de la haber decía Luque escuche hoy desde Vitoria Jack informa desde nuestro país para el diario Le Figaro entre otros medios franceses cómo estás Mathieu buenos días hola Javier buenos días estoy en Vitoria apuran ayer creo que entrevistó hasta el lehendakari Urkullu no

Voz 3 02:22 efectivamente yo aquí casi dos horas de la noche Le Figaro titulaba

Voz 0874 02:27 al al cinco columnas tu crónica con este titular el fin de ETA abre una nueva página en España esa era la la la página ayer digamos la primera página de ayer después de la entrevista a Urkullu habrías cambiado ese titular

Voz 4 02:42 esperaba esta pregunta y hombre con Urkullu hubiéramos centrado más en las en las expectativas para Euskadi y yo creo que sí que dice que es una una expectativa en esperanza de cambio para tal País Vasco sí

Voz 0874 02:56 a algo más que te contara que hayas incluida

Voz 4 02:59 el único hombre como siempre ha sido muy un diagnóstico muy claro sobre sobre ETA sobre su su desaparición en una posición muy Claude de apoyo a las a las víctimas que no son cosas que sorprendían en su caso es es un compromiso antiguo luego tienen posiciones que me han parecido más matizada sobre de de si ETA había dividido a la sociedad porque pues Andrés mortaja es cuando vas a pueblos no más que más que a ciudades importantes del País Vasco pues ves qué tienen que hacer un trabajo muy desde cebo no estuve en las hay por ejemplo pues hay un grupo de hubieran de convivencia con gente que se siente cercana a las víctimas había también un un un ex etarra pues es gente intentaba hablar dicen pues intentamos echar a las bases si es muy difícil les digo por ejemplo en demuestro consensos podéis decir que matar es tal en cualquier caso y me dicen eso en Siria rápido estamos yendo muy poco a poco entonces yo yo le pregunto existe esa división no y me dice bueno hay una división entre la sociedad mítica pero creo que nunca del todo ahora a la sociedad en que la gentes sí coincide en un partido de fútbol se sigue viendo oí saludando y ahí creo que hay un diagnostico un poco un poco diferente no según según según las personas que vivan en en el País Vasco no y luego pues me contó en cosas interesantes sobre sobre Cataluña ya hay sobre la diferencia que graciosa él hace un tienen una misión de vidrio que quieren la evolución de su estatus político como dice que que casi requisitoria yo de cómo se hicieron las cosas en Cataluña y como no quiere que se hallan en en Euskadi

Voz 0874 04:40 y describisteis libre hace un par de años no tiene Kingston intentaba explicar este conflicto hay un razonamiento de la BBC para no hablar de terroristas o de terrorismo en las noticias que habéis escrito estos últimos días

Voz 5 04:53 sí es un bueno siempre cuando un una noticias sobre ETA sale este tema

Voz 6 05:00 eh con respeto a la BBC

Voz 5 05:02 cuando con pasó con el desarme el año pasado pasó en el dos mil once también con el cese de actividades armadas sabía que iba a salir otra vez estas Amalio hable con jefe el otro día dije bueno tenemos ese problemas cada vez que que hay una noticia sobre ETA que no llamamos terroristas a ETA y podemos ir me explicaron otra vez la línea editorial es una línea editorial no eso no es una posición política la BBC no es que está diciendo que que está a favor de ETA o que que no han hecho han matado a más de ochocientas personas la es que no llama la BBC nos llama terroristas a ningún grupo por lo menos fuera del Reino Unido llama terroristas a un grupo se está metiendo en la en los asuntos de ese país y a veces es muy claro si es si son terroristas o no en el caso de ETA es muy claro obviamente hay otros casos como el PKK en Turquía que no es una un caso tan claro entonces el razonamiento es que se tome una decisión global diga si toma una posición global para evitar tener que cambia cada vez o debatirlo cada vez meterse en los asuntos políticos de otros países

Voz 0874 06:22 yo recuerdo Ana tú también lo viviría es cada vez que viajaba algún alto cargo del Gobierno español a Estados Unidos siempre acababan visitando la redacción del Washington Post The New York Times para intentar convencerlos de cruzarán la expresión banda terrorista Hinault organización independentista que era como lo definía

Voz 0132 06:36 sí yo yo esté esta semana justamente Le mandé además un mensaje a Gay para ver cómo iban a tratarlo en la en la BBC a otros compañeros E A P de medios franceses mirando un poco también a las agencias chinas que ellos como tienen sus propios conflictos regionales y también ha habido ataques terroristas pues la estoy es muy distinta pero sí que se refieren a ETA como como banda terrorista estaba un poco haciendo recopilación no con compañeros al final muchos me decían lo que lo que planteaba ahí cuando es un asunto de grupos en otros países no queremos meternos ni hacer valoraciones pero hasta qué punto después cuando toca en en suelo propio Estado Islámico cómo lo trata es cuando ha cometido atentados Londres o si hubiera habido ha amenazado los periodistas de la BBC por ETA como sabría tratado porque yo no sé hasta qué punto esto estas entiendo naïf al final un libro de estilo pretende ser pulcro pero no existe siempre hay una toma de posición en en la elección de las palabras no

Voz 5 07:37 de hecho en el caso puesto que a raíz de la

Voz 0874 07:39 dar que usaba acusado el verbo desván que es mismo que se habría usado para la separación de One Direction que alguien te puso en Twitter que si es que ETA era una banda de música

Voz 5 07:48 es un tipo de grupo eso sea el musical si es una línea que a mí no me gusta mucho esa línea editorial la acepto por los motivos que explicado pero es complicado incluso tuve una un debates sobre eso sobre esto

Voz 6 08:09 el ese jefe si yo dije pero

Voz 5 08:12 es tan clara la la situación en en en España pero insisten en eso la BBC es una organización tan grande que cualquier cambio de ese estilo os el cuesta bastante

Voz 0798 08:27 paradoja encerrada en esto no porque aparentemente es no tomar posición pero en realidad Tomás posición porque es la posición de ETA es lo que yo creo es decir es fue como en el acto este de ayer de cambio leves nunca esa tampoco se mencionó en todo el día la palabra terrorismo por qué porque externamente para hacer ver que que es una visión neutral sea habla de pues de un conflicto de dos grupos digamos que se enfrentan históricamente es que ese es el discurso de ETA y de El Mundo de que él apoya no entonces por eso es ese sólo aparentemente objetivo en realidad es estás estas inclinando por un lado creo yo eh pero pero bueno ayer ayer eso se veía muy bien en lo que fuera ayer cuando veías todas las parrafada escuchaban

Voz 5 09:16 sí

Voz 0798 09:16 pues todo lo los representantes que fueron a nivel del del mundo que ha apoyado tradicionalmente ETA no eran estas parrafada están poco sinceras en las que hablaban de de de forma muy burocrática de víctimas y sufrimiento multilateral de agentes internacionales de violencia ejercida por las partes y no sé qué intelectual todo para para no hablar de lo que estamos hablando no es de y pico muertos de toda la sangre y la carne destrozada y lo que es realmente palpable que ha ocurrido aquí no entonces esa esa pátina políticamente correcta que que que se ha intentado envolver toda esa porquería que ha sido hasta el último momento en el que lo que fue el acto de ayer no pero bueno me me estoy yendo porque estábamos en una discusión semántica que es muy importante en esta historia porque a partir de ahora que ya no hay más hechos de ETA serán todas las palabras lo que quede como lo contamos no

Voz 4 10:12 yo de los posturas que se pueden entender un

Voz 0798 10:15 no es la que yo llamar a ETA terroristas nunca

Voz 4 10:20 estaba mal llevarlos así la otra que que bueno que observa ABC que en Francia observa por ejemplo la agencia France Presse que es el equivalente ahí de F no es la que hace referencia no lo usa para nadie entonces no hay ningún grupo que llame terrorista ni Al Qaida ni el Estado Islámico EI no ponen ellos dicen que ponen de no naciones más precisas es decir en el caso de del terrorismo yihadista yihadismo en lo cual les permite porque yo creo que el problema no es calificar de terrorismo porque es uno de los grupos que menos dudas que mejor responde a la definición de terrorismo no que es atacar a una población civil en gran medida para obtener beneficios políticos sino ETA cumplirá al cien por cien esa definición pero hay grupos que que que están en los en los grises antes SGAE hablaba de Kaká e vuestro menos a los palestinos en esos casos el problema si has usado ya en tu periódico o en tu agencia a la palabra terrorista traer porque no usas para este en los en los dícese dónde vienen a entonces hay hay sobre todo agencias de noticias que han decidido pues no usar nunca esa palabra salvo en el caso de que sea entrecomillado lo que no entendería que que que algunos sabiamente revistas que ETA no no no la la otra actitud de no llamar a ninguno tiene el mérito de ser al menos coherente no

Voz 0132 11:46 simplemente ahora este tema lo lo comentamos hace unas semanas aquí en esta mesa ahora que ya por fin cerramos este este capítulo eh

Voz 4 11:54 ojalá el la definición de terrorismo a Santiago

Voz 0132 11:57 aplicar de verdad no no no no también para atentar contra la libertad de expresión es decir que si al final desvirtúa vamos a la palabra terrorismo Le llamamos terrorismo cualquier cosa pues tenemos a gente por canciones en la cárcel al final es importante yo creo a las denominaciones no

Voz 5 12:15 oye además de de titular con la palabra terrorismo yo creo que sí bueno es importante la de definición del terrorismo en sí pero también en un artículo de prensa lo más importante no es necesario de la palabra turismo o no o grupo separatista sino cómo explicas la situación si estás explicando las víctimas la cantidad de víctimas si has hablado con víctimas estás representando el problema Entel la situación no es el usa la palabra terrorismo bueno puede ser que lo más importante es el contexto

Voz 0874 12:54 lo explica en conjunto entonces tuviste ayer en en campo Íñigo hemos ido tu crónica magnífica por cierto en el en el periódico una guinda en la montaña de la basura lo lo has titulado decías que hubo un tiempo en el que los vascos solía decir que hay que ser de allí para entender lo que estaba pasando y queremos pasado un tiempo en el que hay que llegar de fuera para poder entender

Voz 0798 13:14 sí bueno el mundo veto adquieren que venga alguien de fuera para explicarnos lo a los demás como si no hubiéramos entendido nada no que es lo que se ha pretendido con este grupo de mediadores internacionales etcétera no que la verdad es que viéndoles hablar ayer era se parece que les habían explicado todo en una herriko taberna más que se hubieran reunido con todas las partes hubiese hablado con todos los gobiernos bueno una visión bastante parcial del asunto creo yo es mi opinión y lo peor de ayer protesta retórica con la que nos ha perseguido hasta el final porque ETA ha sido terrible y sustentados terribles pero también ha sido terrible su retórica y su palabrería no que que que hasta el último momento no lo peor de ayer esta sensación de a mí no me da la sensación de que en ese mundo hayan aprendido que que que no veo grandes perspectivas de cambio a corto ni medio plazo esto tardará muchísimo esa gente sigue más o menos convencida de que esto lo que decía ahora Mathieu no que conoce es la pregunta decisiva la única pregunta matar estuvo mal siempre en silencio y buscar una una respuesta articulada cerebral en un auto justificativa no mientras no se responda a preguntas sin rodeos pues no hay mucho más que hacer es algo tremendo si lo piensas no y eso es eso se palpaba mucho en muchos de los discursos que que que yo escuche allí no Icomos como cómo ha dicho

Voz 3 14:45 Maixabel Lasa uno de La viuda alegre

Voz 0798 14:49 de una persona asesinada por ETA Juan Mari Jáuregui dice si hay que pasar página pero antes hay que leerla

Voz 6 14:55 si es que hay hay hay que leerlo no hay que ponía es la tele anteayer

Voz 0798 15:03 también llovía un aún en un debate a un periodista de Gara diciendo que bueno pues en fin que hay que te que también hay que abordarla objetivamente pues que es a ETA no hay central nuclear en Lemóniz por ejemplo no y claro se lo vio mencionar que para eso asesinaron a su director no bueno hay otras ventajas de otras grandes cosas que hizo ETA colocar todo en su justo término bueno están en eso está gente

Voz 0874 15:28 oye habrá diferentes grados de incluso de arrepentimiento no iré respuestas a esa pregunta con mayor o menor certeza yo creo estaba pensando y además me gustaría rescatar ahora o un extracto de una conversación que tuvimos hace cuatro años en este programa era un momento de un diálogo en en el que estaban sentados en la mesa entre otros ahora cuento quiénes estaba Joseba Urrusolo Sistiaga Un histórico miembro de ETA yo creo que todos los recordáis porque además no está juventud tenía su cara pegaran carteles que estaban te acuerdas

Voz 0798 15:58 en la estación de autobuses en una oficina de correos yo creo

Voz 0874 16:00 incluso hasta los colegios nueve yo recuerdo que cuando yo me encontré con él en sus rasgos maduros inmediatamente reconocía esa fotografía de de los carteles de la policía no en llamas recuerdo cuando me encontré es la primera vez Candel nos encerrados en un despacho y tilde pedí un par de cosas que para ese espacio primero que no que no nos mintiera y segundo que no nos utilizara para enviar mensajes al colectivo de presos a cárceles o vete tú a saber de la izquierda abertzale no en ese diálogo que él iba a mantener con Iñaki García Arrizabalaga de quién ETA le mató a su padre cuando tenía solamente veinte años cuando perdemos ese diálogo la la primera cuestión de ese diálogo era interna la palabra perdón ir recuerdo que cuando él estaba a punto de pronunciar esa palabra ese produjo algo que luego evitamos estábamos en esa mesa José Martí estaba antes Gurruchaga estaban Ángel Gabilondo ya estaba yo estaba Joseba Urrusolo estaba Iñaki García justo cuando iba a empezar a hablar cogió los cascos los tiró encima de la mesa se llevó las manos a la cara entrego una especie de ataque

Voz 3 17:03 agobio también medio

Voz 0874 17:06 estaba en permiso penitenciario además no pensamos que se iba a marchar pero se recompuso y fue capaz de empezar a hablar y tengo que decir que todos los que estábamos en esa mesa Nos dio la sensación de que su arrepentimiento era genuino yo siempre pienso como como país tenemos que aceptar el arrepentimiento igual que aceptamos poco la reinserción de los tres

Voz 0798 17:26 si estos estos gestos de personas concretas en actuales yo sí que creo en ellos y estoy seguro que ocurre y está ocurriendo cada día personas a solas pero como tribus como grupo hay una inercia que en la que ése sí que es difícil de romper

Voz 0874 17:40 pero cuando Joseba Urrusolo consiguen poco recomponerse volvió a sentarse delante del micrófono y entonces mantuvo solamente vamos a escuchar un par de eventos este diálogo con Iñaki García

Voz 7 17:50 yo creo que lo primero es hacer una reflexión crítica de lo que hemos hecho replanteando las barbaridades que hemos cometido cada cual luego expresara creo yo con sus palabras lo que quiere transmitir en algunos casos esa solicitud de perdón se que la solicitud de perdón suele ser complicada porque evita no quieren que se les ponga en esa tesitura de dar nuevos perdón sobre todo parece paso de de encontrarnos con las víctimas poder la la parte humana de todo esto y ante esa persona tiene que haber un mínimo de decirle mire lo siento esto no tenía que haber ocurrido ojalá no lo hubiéramos hecho cada uno lo se suman

Voz 8 18:25 yo creo que quien no olvida su pasado y en concreto quién olvida todo lo que ha supuesto para la sociedad vasca el mundo de ETA corre el riesgo de en un futuro poder reproducirlo yo te diría Joseba que no sólo sea me parece muy bien que un miembro de ETA pueda llegar a decir que el asesinato de Miguel Ángel Blanco fue una barbaridad osea yo lo que te quiero transmitir es que todos los asesinatos todos esos pensamientos que Costa Rica en a las personas y que dicen que el fin justifica los medios todos y cada uno de los asesinatos de ETA de las torturas todas han sido unas barbaridades y eso es lo que tenemos que transmitir al futuro

Voz 7 19:03 a mí también me parece muy importante plantear esto como una responsabilidad colectiva que tendemos a Josep Carrascosa que tengo yo en concreto de lo que he hecho pero a la vez soy responsable de lo que te pasó de lo que le pasa a tu padre o que yo no haya tomado parte directamente en lo que pasa pero yo me sentí responsable de eso yo cuando estuve con vosotros me sentí responsable como si yo hubiera pasiva de directamente yo participado en atentados directamente pero a la vez indirectamente claro que soy responsable de lo que ha pasado yo creo que eso es lo que hay que asumir nosotros hemos un problema y es que la izquierda abertzale todavía no está asumiendo la responsabilidad que se tiene

Voz 8 19:37 yo creo que es autocrítica no sólo personal de las personas que habéis asesinado sino es autocrítica de quién ha sido vuestro colchón ideológico social no es autocrítica estoy contigo en que tiene que llegar y creo que eso es una cosa que si se me permite creo que las víctimas del terrorismo están esperando y creo que ese reconocimiento será una de las cosas puede ayudar a la regiones

Voz 9 20:01 inacción escuchar esto ahora

Voz 3 20:04 es mucho mucho significado yo insisto en que sí

Voz 0874 20:08 tratándose como se trata de uno de los etarras más sanguinarios de la historia de la banda

Voz 5 20:13 que él había hecho de hecho gestos

Voz 0874 20:17 muy interesantes en que sin que se publicitaria no como esos esos contactos en la prisión con con familiares de las víctimas a los que él mismo había matado y estar ahí sentado junto a él a escucharle hablar escucharle sufrir mientras expresaba esto yo yo pensaba ir todavía lo mantengo que el arrepentimiento como digo puede ser genuino y hay que aceptarlo luego habrá otro tipo de personas los que piensan que haber matado a ochocientas cincuenta y pico personas ha merecido la pena con tal de no tener una nuclear

Voz 0798 20:48 no estoy digo yo yo sí creo en estos objetos individuales que tienen que ser eso persona una persona que reflexiona tomó la decisión también privadamente sin sin salir en los medios y son cosas que se hacen en silencio y son sinceras porque cuando estás cara a cara con alguien usar el manual de retórica el argumentario clásico se desmorona porque de estas delante de alguien que te está mirando a los ojos entonces sale la persona hice expresa con sus propias palabras a una una etarra hablando al si no sonaran porque siempre han hablado con una semántica artificial no esa es la diferencia que ocurre que la estructura de ese mundo sigue hablando con esa semántica no hablan con sinceridad sólo ves incluso chulería cinismo o una resistencia a dejarse llevar por por por los sentimientos au por la o por hablar con el corazón ayer se veía eso nadie habla con con sentimiento hay una frialdad de fondo que es muy gélida no y eso era colectiva de la que hablaba solo pues ahí está no en qué qué diferencia no solamente por mis muertos

Voz 0874 21:58 es por los Mossos de toda la banda no decía claro pero

Voz 0798 22:00 pero es que se claro en el entorno de ETA y en HB había gente que pues pues que las justificaba les animaba y además está hablando contigo y te mataban al día siguiente hice que me iba a dar y entonces todo eso que ocurrió es que esta ha sido tan salvaje no no no puede pasar la noche a la mañana no porque es que estos días viendo las fotos de las fotos de las de ha ocurrido todo eso que pensábamos que estaba tan lejos pero pues vuelves a recuperar esas esas esa terminología de parabellum Vega amonal la kale borroka los grupos si la campaña de verano de atentados en la playa de todas estas cosas con las que nos habíamos acostumbrado el comando Madrid no que había por aquí en instalarse en un piso poniendo bombas todas estas cosas y Ibex historias de víctimas uno por una no ves esas fotos de una niña hace pie en Zaragoza de una mujer embarazada muerta en un garaje de Zamarreño el concejal de Rentería que iba iba a comprar el pan entre dos coches muerto no esa es la realidad no adelante de eso cómo vas a seguir hablando de la violencia ejercida hay sufrimiento multilateral de abriría no me por cuál es la diferencia con ETA pues las Brigadas Rojas en Italia o Alemania no eran un grupo terrorista que nació en los sesenta con esta con este agujero de la revolución del concepto revolución del maoísmo etcétera no voy a cambiar el mundo bueno es un producto muy de su época que luego se diluye quedan pues como unos locos la sociedad no hace ni caso y desaparecen aquí la diferencia ese nacionalismo el nacionalismo hacer que hay una especie de causa mayor causa común que es que la nación y la Historia etcétera que eso justifica todo no y esa es la esa es la diferencia tiene esa inercia siguen es legítimo defender la independencia del nacionalismo y eso pues pues como tiene que ser ahora que lo defiendan y ya está pero hasta que no y digan claramente que eso es todo muy mal que fue un error que que hicieron fatal mucha gente que estuvo entonces hay que sigue todavía hoy en política como si no hubiera pasado nada tiene que desaparecer esa gente no sea legítima

Voz 0874 24:11 déjame que me salude a una persona con la que te tuvimos de Alvar en alguna ocasión en este programa en en junio del ochenta y siete ETA perpetró el peor atentado en en número de víctimas de su historia un artefacto de veintisiete kilos de explosivos dentro de un coche bomba en el aparcamiento del Hipercor de la Meridiana de Barcelona como resultado veintiún muertos todos civiles por supuesto cuatro de ellos niños y cuarenta y cinco heridos de gravedad entre ellos Roberto Manrique que trabajaba por aquel entonces en la carnicería del hipermercado tenía veinticuatro años la bomba le explotó literalmente debajo de los pies la expresión de provocó quemaduras en el ochenta por ciento del cuerpo se ha recuperado pero tiene daños hepáticos entre otros que son e irreparables Roberto buenos días no sé qué sensación tienes con todo lo que estás escuchando que estamos comentando que

Voz 1056 24:57 bueno tengo como víctima ahí además compartir con muchísimo en las que tantos años llevamos hablando de estos temas es que es Sunde es una buena noticia el hecho de la disolución de ETA independientemente de cómo lo hayan querido escenificar para nosotros lo vemos desde una visión de que nuestro propósito principal es que nadie más sufra lo que ya hemos sufrido nosotros no dentro del Estado el hecho de que

Voz 10 25:22 que está ayer

Voz 1056 25:25 picara de la forma en que lo hizo más o menos correcta eso eso o dejamos aparte pero escenificará el hecho más importante todavía como fue el comunicado de octubre del dos mil once en el que cesaba lo que ellos llamaban actividad armada bueno pues pues fue la gran noticia lo de ayer fue la consecuencia poco a poco el comunicado del día veinte de abril lo de ayer es el de certificar poner un poco la guinda a la gran noticia cómo fue repito en octubre del dos mil once pero así conseguiremos podemos conseguirlo ya que al menos ETA no destrocen más familias porque son ya cincuenta años reventando reventando futuros no

Voz 3 26:01 ayer Mariano Rajoy respecto del final de ETA dijo

Voz 0874 26:05 eh textualmente los protagonistas no pueden ser los asesinos sino a las víctimas todas sin excepción sin distinciones ni en categorías sin embargo tu Roberto has vivido en primera persona como el reconocimiento de las víctimas en algunas ocasiones no solamente ha sido tardío ha sido incluso injusto no notas directamente no llegó

Voz 1056 26:22 efectivamente así que lo tardío a sería injusto y en muchísimos casos niña llegado a mí me duele echar un poco me no no me gusta no echar como diría en la gran noticia tiene que hablar ahora de Rajoy pues como que no me apetece porque pues cuestiona el presidente del Gobierno diciendo que las víctimas que protagoniza

Voz 12 26:42 los fondos propios Ministerio del Interior

Voz 1056 26:44 no se dedica a buscar a las víctimas que se les lleva un listado para localizarlas asesorar las hacerles abre sus derechos y estoy hablando del año dos mil catorce no estoy hablando de hace treinta años que ya ocurría lo mismo entonces sinceramente olvido según quién hablando de las víctimas como colectivo como grupo como si fuéramos algo heterogéneo algo que todo el mundo piensa lo mismo que merecen los derechos es queda muy bonito pero es que luego resulta que no es cierto no es cierto de hecho el Hipercor todavía hay expedientes por cerrar todavía hay secuelas psiquiátricas que valorar todavía tenemos el caso de de de de Jordi Morales es un ejemplo puntual no pero este mataron a su padre su madre embarazada excepto el niño el hermanito que no llegó a nacer pues todavía no conocido como víctimas cuando en los accidentes de tráfico si se reconoce a un feto como víctima no y eso pues el Ministerio se puede llenar la boca poco puede hacer actos pudiera homenajes con las víctimas que se ofrecen a eso pero hay otro grupo de víctimas muy numeroso que seguimos denunciando que es lo que se cuentan cierto San hecho cositas ha mejorado sí pero queda muchísimo todavía por por arreglar

Voz 0874 27:50 estabas escuchando se ha oído a a Joseba Urrusolo Sistiaga que es uno de los etarras que participaban los encuentros con víctimas en tu caso Veinticinco años después tú te viste con uno de los autores del atentado que además todavía hoy cumple condena que es Rafael Caride Simón ex jefe del comando Barcelona arrepentido de la banda de aquel encuentro que recuerdas Roberto

Voz 1056 28:10 bueno lo lo primero que quiero dejar claro porque siempre hay alguien que habla más de la cuenta y miente lo que tengo claro es que ese desencuentro que fue en junio del dos mil doce como bien decías fui a petición del terrorista es decir yo en ningún momento me dedique a querer hablar con él simplemente fue una carta que me llegó en su nombre a mi casa en la cual pedía ese encuentro irá carta ya planteaba una serie de de digamos de argumentos qué bueno que yo entendía que si ya ya llevaba veinticinco años pidiendo a ETA que dejara de matar llevaba veinticinco años pidiéndole a ETA que pidiera perdón eh esa carta Un te va importantes que llegó antes el comunicado del dos mil once porque el terrorista del dos mil doce pero la carta llegó a mi casa en mayo de dos mil once pues oye sigue pidiendo a ETA que deje de matar que te pida perdón y era una carta hay un terrorista que ETA ha querido matar te está planteando lo que tú llevas exigiendo media vida pues que menos que verse con la encima de la mesa por eso fui yo creo que bueno creo que Guardiola apenas una una vez siempre he dicho que después de haber ido hiriendo los los resultados si no hubiera ido estaría estaría estaría enfadado conmigo mismo

Voz 0874 29:20 pero tú tú tú sientes te estoy de comentaba un arrepentimiento de verdad genuino

Voz 1056 29:26 sí sí por parte de Caride Simón sí se se yo no soy psicólogo no soy un experto nosostros sociólogo para entender las reacciones humanas pero cuando estás en más de hora y media hablando con alguien que repito ha matado a veinticuatro personas veintiuno en Hipercor interesantes ya dejando cientos de heridos y tiene ese esa catarsis ese cambio mental de querer pedir perdón y de demostrar arrepentimiento por lo que ha hecho bueno pues yo que yo me lo creí lo que pasa que luego me lo certificaron los los trabajadores de prisiones que tratan con él me hicieron ver que que era una una postura que llevaba ya mucho tiempo a Cela quería hacer pública bueno pues por estupendo pues muy bien el problema está en que todos de los cuatro autores de Hipercor pues Caride este arrepentido en cambio hace hace nada hace dos años y medio es decir bueno el día el veinticuatro de junio de dos mil quince tuve que ir a un juicio Madrid por un atentado en el que la acusadora Rosa Santi Potros y me tuve que encontrar en la misma fila en la entrada al juicio con niño tener nada que ya estaban en la calle liberados por el atentado de Hipercor evidentemente estos no están arrepentidos de nada las miradas mataban bueno esa esa esa aquellas cuestiones que los ministerios deberían plantearse hasta qué punto también mientras un terrorista se arrepiente otros que no están arrepentidos te vas a encontrar en la fila para entrar en un juicio no sobre la vida Roberto Manrique un abrazo fuerte

Voz 0874 30:51 como siempre suerte vosotros

Voz 1056 30:54 ánimo venga luego

Voz 0874 30:56 a ver cómo me gustaría saber nuestra opinión en Mathieu gay como como el terrorismo ha definido a este país durante tanto tiempo porque para vosotros habrán sido tantos viajes a Euskadi tantas crónicas tanto intentar explicar un conflicto que ahora no puede desaparecer de la noche a la mañana

Voz 5 31:16 igual es un pero si es es un dilema creo que para la prensa internacional saber cuánta importancia dar a cada declaración de ETA cada cosa no aumente como dijo Roberto la gran noticia fue en el dos mil once lo que ha pasado de estas Samana es un poco el punto final es más simbólico pero el siempre es un poco difícil ha sido difícil saber cuánta importancia dar a cada noticia el desarme el año pasado en la BBC yo sé que hubo mucha discusión cuánta fuerza entidad dan esa noticia porque hay muchos españoles que están yo sé que están un poco hartos de ver que los guiris vienen y dicen que bueno esta es una noticia muy importante esto cuando los muchos españoles no quieren que sea una noticia importante quieren acaban seguimos

Voz 4 32:07 bastante importancia en el periódico de ayer porque consideramos que era pues es el fin de ETA su disolución no bastante menos vinimos cuatro artículos pero dando también palabra a las víctimas hablando de los crímenes sin esclarecer en ya hablamos de los retos futuros no precisamente pues en lo que decía antes en los pueblos pues intentar como intentan construir desde nada la la la la convivencia no y y hoy en el actúa como elevan como viene eh reflejando el periódico es mucho más discreto es un artículo la primera frase es en esta escenificación muy orquestada bueno pues luego lo que hay en estaba puesta en escena no pero es decir que el el el el discurso final ha acordado más o menos con ETA para justificar su su final no se ha comprado por parte bueno en este caso dijo a la prensa internacional

Voz 13 33:05 pues hombre no no sé no no no se cree que se va porque lo ha decidido ella porque cree que es la mejor forma

Voz 4 33:14 porque es un regalo para la sociedad vasca y española eso eso eso no se compra eso creo que no lo ha conseguido no ha conseguido ETA entonces pues que da por los de los relatos no ha sido ganada ganar y creo que eso pues también antes éramos del eterno

Voz 13 33:30 pero terrorismo sí o no y demás pero ese foro

Voz 4 33:35 esos fuegos artificiales finales no han sido repetidos no han sido comprados por la prensa internacional

Voz 6 33:42 o en Irak

Voz 4 33:45 y nada y lo que lo que quiera pues eso es la reconstrucción del relato entre entre

Voz 13 33:50 todos ETA creo que muy poco tiene que que estoy no lo ha conseguido

Voz 0874 33:58 me está claro y lo hemos comentado en alguna ocasión como la sociedad ya dio por concluido este ciclo hace unos pocos años lo de ahora ha sido más bien ceremonioso calificado de alguna forma no lo que no se Íñigo sí podríamos elucubrar en en el mundo periodístico se va a enfrentar a lo que ahora queda y lo que queda es mucho porque por ejemplo cómo abordamos uno de los mayores flecos que deja todas estas décadas de conflicto que es el de la situación de los presos la política de dispersión de presos etarras fue el posible acercamiento a cárceles vascas

Voz 0798 34:30 si esto son cosas que por fortuna son problemas menores que las irán abordando que llevará su tiempo que si hay inteligencia una disposición pues a encontrar una salida a y realmente en el entorno de ETA superioridad y machaconamente será su discurso principal bueno es una se pueden entender si es comprensible y es verdad que que que bueno si ya no hay terrorismo esta es una medida excepcional antiterrorista que bueno pues ayer no era el día para que Rajoy dijera que sí que lo vamos a hacer obviamente pero bueno

Voz 6 35:08 de ahora en adelante se verá

Voz 3 35:10 ah bueno aparte será todo muy muy lento Si llevará su tiempo sí supongo que bueno pues habrá pues por ejemplo

Voz 0798 35:23 terroristas que cuenten qué escribe en su libro que cuente cómo lo vivieron como hicieron hay toda una parte de reconstrucción de lo que ha ocurrido que es esta muy muy en mantillas no y apenas hemos empezado con el fenómeno de patria de Aranburu a descubrir la vida interna de las personas

Voz 0874 35:42 buenas dentro de toda esta gran

Voz 0798 35:45 gran drama no drama entonces pues eso tendremos que ver cómo pues los terroristas bonos cuentan por dentro como era también muchos aspectos policiales los infiltrados que que ha habido en ETA no sabemos nada de eso sólo del lobo este personaje mítico que ni siquiera todavía sabemos dónde está

Voz 6 36:03 hace también

Voz 0798 36:08 tendremos que ver la convivencia en qué se traduce si si puede haber algún episodio como tipo de Alsasua que que crea nuevas polémicas que hace ver posibles rescoldos que se que se agitan alguna manera ahí y luego pues pues por desgracia tendremos que ver qué que a lo mejor pues pues terroristas sean de la cárcel expresó converso condena siguen siendo recibidos como héroes no

Voz 4 36:34 he oído decir porque más allá de acercamiento que esa gente ya está saliendo iba a salir aunque cumplan íntegramente sus penas y eso pues igual en algún momento habrá que organizarlo iba a ser difícil explicarlo políticamente pero es que hay gente que ha estado tren cuarenta años en la cárcel no sé lo que es trabajar ni cotizar en usted lo contaba yo separadas a gente como era una persona que no sabe trabajar eso fue lo peor

Voz 0874 36:58 en esta entrevista que el hicimos un recuerdo que una de las cosas que más nos sorprendía cuando hablábamos también fuera de micrófono era una cosa que me dijo y es que él él no sabía cómo hacer una cola porque nunca lo había hecho entró tan joven con ETA que nunca tuvo que estar delante de una ventanilla entonces de repente cuando en un permiso penitenciario el dijeron tiene que ir no sé qué sitio va a pedir no sé qué papel no sabía lo que era hacer una línea entonces claro de su vida

Voz 0798 37:20 claro es que esa gente haber leído fuera de la realidad que muchas veces salen IES esa Euskal Herría mítica con la que han soñado que estaban fuera de los muros en un concepto de repente llegan no existe el lo que ellos primero no existe la que ellos conocían no existe la que viene y la que hay no es como es como nunca se habían imaginado no es todavía la impresión cuando vas a alguno de estos pueblos IBES al lado del batzoki

Voz 9 37:46 un un un

Voz 0798 37:48 una una tienda de de de de chinos a una tienda de que va ahí vendedores senegaleses por ahí que esté a una cosa mucho más multicultural que la inmigración ya no es sólo de de los más que su sino que ya es mundial

Voz 3 38:02 son sociedades mucho más complejas pues claro y luego eso la la la la la la mera vida practica de de que vivir como hacer no era yo que soy para el resto de mi vida no

Voz 4 38:19 el lehendakari mereció no conocen su pueblo ni urbanísticamente es decir en treinta años pues han cambiado todas las calles Sansón construido muchísimas casas no se sabe qué hacer con con esa gente realmente hay un Grecia es un poco Good bye Lenin no estás en tu mundo El mundo sigue caminando así que abandonaran salir con cuando no totalmente diferente poco preocupa

Voz 5 38:42 de que ha llegado a la paz obviamente pero ninguno de los dos bandos me parece que está del todo satisfecho con todo esto habla de una víctima la semana pasada murió su padre en dos mil asesinado por ETA y ella dijo que quería que que fuesen la las fuerzas de seguridad españolas que hayan decidido el fin de ETA no esta y querían que se investigara las los más de trescientos casos no resueltos también hable con Arnaldo Otegi hace un par de semanas estaba muy pesimista en cuanto a la la reacción que espera el Gobierno español a este paso él él no es está esperando parece un acercamiento de los presos entonces veo que en los dos lados y una falta de confianza famosos

Voz 0874 39:31 a parar unos minutos creo que ya está por aquí Cristina Pardo porque si tiene que se Cristina a la que ponga cordura en esta mesa así nos va a ir regresamos

Voz 14 39:39 estoy