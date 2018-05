Voz 1 00:00 sí días

Voz 0874 00:21 no voy a entrar a la mujer más pluriempleado en este país es más tus horas de antena de radio de entrevistas de colaboraciones y tal te da para

Voz 0444 00:33 cuarenta horas te sale no no te creas he vivido perdone a sí sí sí he vivido

Voz 0874 00:37 es mucho peor es que contra no no voy a decir que en contra quién te diría Pepe qué tal en la tele porción

Voz 0444 00:44 pues bien bien no hay estoy haciendo variedades eh

Voz 0874 00:47 te vas te vas encontrando mejor alejarlo de Génova pues yo sí

Voz 0444 00:52 lo que pasa yo creo que hay mucha gente que todavía le cuesta que yo no esté todo el día hablando del PP pero bueno hay vida más allá del PP es que se lo digan a Cifuentes pero yo no sé por encima de que no te gusta hablar de comida por lo que te gusta es comerte la bueno voy poco a poco voy aprendiendo ya me gusta más equidad es de todos y es entorno divertido no siempre va a gustar más comer que hablar de Cristina Pardo recordamos lo está bingos se echen la sexta vez ustedes a hablar de jueces estrella si e incluso estrellados esta semana ha sido noticia el juez Ricardo González el que emitió el voto particular en el caso de la manada

Voz 0874 01:26 va jolgorio y regocijo en el vídeo del portal de Pamplona

Voz 0444 01:29 él mismo ha roto su silencio hace un par de días como autor

Voz 2 01:34 cambios en u otro sitio no entra para nada en comentarios

Voz 3 01:39 que se hagan respecto de mi persona no quiere

Voz 0444 01:41 responder a las críticas algunas curiosamente las hizo el ministro de Justicia dijo que este señor tenía un problema singular

Voz 0874 01:47 pero no dijo que problema no lo llamativo es que

Voz 0444 01:49 qué te acostumbras remeter contra los jueces cuando le viene bien a algunos ejemplos

Voz 5 02:03 cabinas dicho que es con una persona que ha tenido algunos expedientes que tiene algún problema un asunto muy delicado esto no es una trama del PP como algunos pretenden esto es una trama contra el Partido Popular que es una cosa muy distinta

Voz 0668 02:37 abierto es un procedimiento judicial sino más bien una causa general contra el partido

Voz 0444 02:51 son sutiles esas críticas a los jueces y ojalá fueran los únicos que el PSOE también atizado a los jueces cuando sus autos le venían mal

Voz 0269 02:57 no puede poder

Voz 8 03:07 eso Azam justicieros de abrir una causa general pues está destrozando el honor y la profesionalidad de personas y siempre

Voz 3 03:23 queremos decir que es bastante chocante de qué manera tan precisa la jueza Alaya coordina la comunicación de excusa de sus autos con hechos políticos importantes del Partido Socialista pero no todos

Voz 0444 03:37 tras el tema es que hay políticos que hagan públicamente a los jueces y luego de pronto a éstos les cae algún caso de corrupción de ese partido y les tienen que apartar del tribunal Ésta es Cospedal con decorando a una jueza a la que luego tuvieron que quitar del caso Gürtel

Voz 9 03:49 el acto de satisfacción porque es el acto de reconocimiento de homenaje a una gran mujer Concepción Espejel y por eso para todos es como si de bases siempre

Voz 0444 04:03 los jueces han sido noticia muy frecuentemente en este país por ejemplo Elpidio Silva que encarceló a Miguel Blesa al expresidente de Caja Madrid y al final fue expulsado de la carrera decía ser capaz de acabar con el sistema

Voz 0668 04:13 yo contasen lo que ha sucedido posiblemente

Voz 0444 04:18 sí lo haría

Voz 0668 04:21 el institucional insostenible no sé

Voz 0444 04:23 el sistema que acabó con el sistema de los votos porque terminó metiéndose en política pero tampoco yo era un sitio si otro juez muy conocido es Emilio Calatayud entonces el juez de menores que hace sentencias tan didácticas sí aunque como una Espasa todo es también ha patinado alguna vez

Voz 10 04:37 perdón por la expresión eh pero tomarme lo bien la niña es actualmente se hacen fotos como puta

Voz 0444 04:45 luego están los jueces que no dejan de meter cortes a los imputados este es un juez del Supremo durante el interrogatorio al dirigente Independent

Voz 0668 04:51 está Frances con en mi casa hay además intento practicarlo me enseñaron que tenía uno que esperar al que al otro acabará para que pudiera representar como que veo que si contáramos preguntándose cuando yo no he acabado señor intervención yo no quiero faltar a nadie el respeto me gustaría que se tratará con el mismo resultado esto no es su casa esto es el Tribunal Supremo

Voz 0444 05:13 mis preferidos en general son los jueces de la Audiencia Nacional y siempre se decía que los jueces van creciendo el concepto casi Ignacio con Garzón que llevo causas muy mediática su estrellato terminó siendo incómodo para muchos pero también tenía ventajas así contaba Garzón como se dio cuenta Ortega Lara de que su liberación no era un juego maquiavélico de los etarras yo fui

Voz 0269 05:34 hablé con él soy Baltasar Garzón soy un juez de guardia y el me dijo le conozco ahora ya sí sí que es verdad esto ahí la fama te sirvió para al menos calmar al vuelo y la aureola imagen era conocida ama de alguna forma pues era no era no es no es una estratagema de la reactivación no

Voz 0444 06:00 si hablamos de enfrentamientos con el imputado tengo que recuperar este momento el juez Vázquez Honrubia mofándose de la ex tesorera del PP de la Comunidad Valenciana imputada por la financiación ilegal ella declaró que no tenía Nicolas entonces contables ni funciones de ningún tipo gordo tenía

Voz 11 06:17 es un buen trabajo muy buena no porque realidad

Voz 0444 06:23 es más el juez Gómez Bermúdez y el 11M ese pues en el juicio paso esto con el confidente Ogier

Voz 12 06:31 se considera usted culpable de inocentes encargos supero en antes morir

Voz 13 06:35 en el súper

Voz 12 06:41 de hecho en toda su extensión pero con corrección no lo voy a permitir ni una

Voz 0444 06:45 luego está la juez acusa se está sí luego está la jueza Ángela Murillo presidió el Tribunal de varios juicios de ETA uno de esos días declaraba Arnaldo Otegi que en aquel momento estaba en huelga de hambre

Voz 13 06:55 sí señoría que se tiene algún problema la sala creen que beba agua porque está en huelga de hambre si quiere debe dinos

Voz 0444 07:03 este es el último él voy hablar es del juez Alfonso Guevara me dice la Audiencia también es uno muy pequeñito pero con bastante mala leche poca paciencia elevara en acción

Voz 5 07:20 en determinados en América es lo de las películas aquí no que lo he dejado claro está mañana no interrumpa está en el uso de la palabra el Ministerio no interrumpa mientras estoy hablando aquí no me interrumpe

Voz 14 07:52 o se calla sino que salga

Voz 6 07:56 sí

Voz 0874 08:05 así que si es que me quieren venir aquí debido a la mesa diciendo que Cristina Pardo un beso gracias hasta luego Pontes detalla gracias por venir Twin Ivo quédate que tenemos todavía más por delante hasta ahora

Voz 0444 08:18 a vivir que son dos días