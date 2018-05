La condena al árbitro guardia civil

Voz 1 00:00 por todos

Voz 2 00:24 y con quién

Voz 1 00:30 vamos venga vamos vamos también a eh

Voz 0874 00:45 se ve que viene por aquí Íñigo Domínguez aprovechamos para que se quede un rato la prensa local La Prensa Ibérica llama a él y además como es triste Íñigo en Cádiz con nosotros teníamos tal avalancha de recortes encima de la mesa que alguno se quedó por allí luego tú te quedaste por allí unos días en Cádiz que lo pasé muy bien

Voz 0798 01:04 es decir la verdad que no conocía creció tan maravillosa me encantó y la gente y bueno es un lugar no se parecía un poco Nápoles poco Palermo poco La Habana maravilloso en la gente encantadora de gente que te deja pasar aunque tengas el semáforo en rojo para peatones no separar el coche Inter

Voz 0874 01:23 aunque tengan los concedidos aunque tenga razón desde es una buena manera de mirarlo y encima la que tus hijos Ana aprendí de lo que es un bufé para el desayuno con lo cual lo llevarán siempre en su corazón el hotel de Cádiz en el corazón y que te has traído algún periódico de los días que te que está allí

Voz 0798 01:41 el diario de Cádiz que que maravilla estos Perico están gordos de ochenta páginas que te puedes pasar la mañana leyendo de todo no

Voz 3 01:49 encontrar una historia increíble

Voz 0798 01:50 a lleve de Cádiz que luego también a Vic aparece en el diario de Sevilla etcétera ir a una noticia muy pequeñita que mi sea para mí desconocida que es de la Segunda Guerra Mundial y es que era había una foto de un cementerio con un grupo de personas poniendo flores en la tumba aquí decía la noticia flores en la tumba del hombre que nunca existió y además y a nada en cuatro líneas de texto una cosa pequeña caja no que que qué es esto pues es una historia real de la Segunda Guerra Mundial que es la operación carne picada no que tuvo hasta una película no que se llama así el hombre que nunca existió este hombre que nunca existió William Martin el nombre que está escrito en la lápida

Voz 3 02:29 sí es una operación de los servicios

Voz 0798 02:31 la inteligencia británicos que cogieron un cadáver de un tanatorio en Londres lo le dio una identidad falsa Le puse un un informe muy cuidadosamente pero con grandes reuniones para ver lo que metían y lo que no para construir una personalidad pues arrojaron su su cadáver en las aguas con la esperanza de que lo encontraran los alemanes y picar en el anzuelo con los documentos secretos falsos que encima que venían a decir que el desembarco aliado en el Mediterráneo sería en Cerdeña en los Balcanes no no en Sicilia donde fue realmente los alemanes picaron entonces cambió el curso de la guerra digamos no este cadáver luego acabo en un cementerio en Huelva Llesta no

Voz 0874 03:09 porque me parece una playa de Punta a Palazón me encanta

Voz 0798 03:12 hombre lo encontró un pescador ir rápidamente los los agentes alemanes que había por allí muy muchísimos se hicieron con los documentos los fotografiaron los volvieron a cerrar como estaban hilos devolvieron a los británicos que enseguida vieron que los habían abierto ya se frotaba las manos no además gracias cómo prepararon la operación porque le le pusieron cartas de amor fotos e para darle credibilidad entradas desde ayer en una persona así entradas de teatro hicieron ver como que era una persona un poco desordenada porque tengo una factura del banco que le pedía dinero y tal y cual para darle credibilidad para que los alemanes no eran tontos no y bueno pues ahí está esta tumba que al final esas supo quién era esta persona que era un mendigo de Londres alcohólico que consiguió averiguar su identidad y en la lápida que hay en Huelva esta William Martin el nombre falso que nunca existió y la identidad

Voz 0874 04:01 dinero en el Diario de Cádiz y como siempre en la prensa local descubres historias y aprendes historia en este caso no es recuerden que hay un número de teléfono a disposición de quien quiera enviarnos un enlace una fotografía o cualquier indicio que más allá del que nos haga llegar a una noticia digna de ser comentada este espacio es el número seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve son número de whatsapp el número de whatsapp de vivir insisto cualquier fotografía cualquier noticia de la prensa local puede acabar encima de esta mesa y después en antena dice un oyente nos envía una noticia Éstas son las cosas que es verdad que ocurren bueno pues digamos que tienen mucha repercusión en el ámbito local en el que sucede pero no da el salto a la información a los medios mainstream como se dice

Voz 0798 05:01 eso es bueno puede ser una noticia pero es verdad que en Logroño que es lo que vamos a aguantar es decir hacia no se hablaría de otra cosa que es de hecho el oyente perdona el mensaje que esa

Voz 0874 05:09 es noticia en todos los medios locales más la retahíla de publicaciones en redes sociales de los vecinos de Logroño y él dice es un avión es un cohete bueno le la noticia

Voz 0798 05:18 eso el titulares dieciocho minutos con el F dieciocho encima paso bueno pues que un caza con base en Zaragoza pasó seis veces por por encima de de Logroño en claro fuera la atracción del día por el ruido que hacía el vuelo bajo además eh bueno bajo pues ese día en Logroño no habló de otra cosa y claro es una noticia importante sabemos

Voz 0874 05:38 porque dice esta demostración de

Voz 0798 05:40 pues pues no pero da muchos detalles la crónica es muy precisa porque dice que cogía la avenida de Madrid hacia Gran Vía para virar hacia la derecha y emprender la entrada

Voz 0874 05:49 no hay que marcaba GPS digo yo a ver diario debiendo el Faro de Vigo del día esto desde hace algo más si es esta noticia surgen de vez en cuando se si es que esto

Voz 0798 06:01 una noticia que que ya contamos aquí que ya está buenísima te acuerdas de un árbitro que robaban los vestuarios pero es que encima de la Guardia Civil sin Navidad y bueno pues ahí desenlace desenlace ir acusado de hurto ha pagado mil setecientos noventa y cinco euros de los que había robado y además multa de dos mil ciento sesenta y con esto ha evitado nueve meses desde que nacen si bien no está al final la Justicia ha hecho lo suyo y después hay en La Nueva España un un suceso suceso de urgencias que también hay hay muchos y éste sí que es es curiosísimo en en Gijón pues llega bueno el titulares agrede al médico porque le dio el alta innoble de Jun Europa del autobús hay mucha información en estas pocas palabras pretendía dice El detenido de diecinueve años pretendía mantenerse a toda costa de baja laboral entonces va allí le dice mire usted ya está para trabajar meta ya discusión bronca se va enfadado vuelve índice bueno Demme une un autobús encima y le dice mire no tal bronca no sé que decir no a la baja ya le acompañan al que al final les acude iguana pues pues al final lo recita

Voz 0874 07:13 dicho lo que es totalmente dice al ver que iba a volver a ser expulsado del centro optó por la violencia y le propinó un puñetazo en la cara entre el labio la nariz al médico que cayó mareado al suelo y al que la agresión provocó un notable sangrado

Voz 0798 07:24 porque esto es esto es galardón guantazo como te resumida eso es eso es una historia del día a día sí y luego ahí está que es esta sí que es rarísima podía ser una el inicio de la novela no en el Hoy de Extremadura encuentran un ataúd vacío en la puerta de un convento de Villanueva

Voz 0874 07:41 es la frase para una novela exacto

Voz 0798 07:43 claro quién era aún no había nadie claro porque luego es de donde sale el ataúd estaba vacío bueno entonces las monjas se lavan las manos pero apunta el periodista aunque desde el convento de las Concepcionistas Franciscanas no se ha dado ninguna explicación sobre la presencia de esta caja fúnebre al parecer el quedó vacío ya que la semana pasada falleció en el comenta una hermana decidió traspasar los restos de otra persona para que descansaran con la monja un ya al quedar vacío uno de los ataúdes se desechó ese depósito en la calle hasta la retirada de los de los servicios de limpieza hasta entonces verme mete la ir coge el ataúd además dices sí claro las moscas dicen que pero es que por lo que cuenta que ella está clarísimo voto de silencio total convento pero pero esto de es buena uno lo cambiara la monja les pone yo yo yo yo yo y es muy raro tienes que prepara ya yo creo Íñigo Ensino es una historia bonita hemos intentado contactar con las monjas pues no no hemos hecho esa gestión pero bueno si no es así bueno así la ver este es de última hora de Mallorca sí esto es muy bueno también seguimos en el ámbito religioso que es el cura de mujer embiste al alcalde en una procesión por una multa de tráfico es todo muy de Berlanga que fue esto fue en abril el cura de Félix Salvador pues el Jueves Santo atropello al alcalde Rafael capo al inicio de la procesión por una multa de tráfico que pasó pues que había aparcado el coche antes del inicio de la misa ahí delante de la iglesia sea sabía había una multa entonces el karateca de de este párrafo estupendo dice pero qué es lo que queréis es que no puedo aparcar en mi casa les reprochó al alcalde según testigos presenciales capó que en aquel momento tocaba el saxofón en la procesión consiguió calmar al cura diciéndole que aquel no era momento adecuado para la conversación

Voz 0874 09:29 es penoso mientras seguía tocando en sitios olvídese

Voz 0798 09:32 es buenísimo bueno diaria

Voz 0874 09:34 Burgos esto

Voz 0798 09:37 el Pinker eso me llamó la atención sabe un fotón en la primera página de la Plaza Mayor de España forrada de Burgos Plaza Mayor preciosa por cierto de España el pavimento dice el Clean que ya es historia entonces qué es esto que no lo bueno pues resulta que ese ladrillo este rojo de la Care

Voz 3 09:56 bueno pues es un tema de Paul

Voz 0798 09:58 en la ciudad desde hace años pues espero pero lo llaman así en Burgos el hecho al que te metes en Google pones Burgos Clickair Isabel montón de artículos sólo ven saber allí lo que es no aparte de decir es un experto en materiales de construcción en bueno pues eso que que llevan desde siempre que los ponen se rompen debe ser muy frágil entre otras al final la han decido cambiar todo no pero hay artículos que ya dicen que desde que casi un continuo quebradero de cabeza que había requerido invertir cientos de miles de euros no esto ya lo decían hace ocho años de forma parte de esa

Voz 0874 10:29 esta dinámica habitual en la prensa local que lo hemos comentado alguna vez de buscar otras palabras para definir una que ya se usa demasiado en este caso pues el empedrado los ladrillos hay que buscar otra manera al jabalí no se le puede llamar jabalí aquí llamar de otra forma

Voz 0798 10:42 aunque repasar como sinónimo de jabalíes porque me lo preguntas generales cada vez siempre quedó fatal otra tendencia

Voz 0874 10:47 de la prensa local es alguna vez ese enganchar su ciudad su región con un acontecimiento nacional como poco a ser posible internacional

Voz 0798 10:58 o cósmicos pero no en este caso el comercio lo ha hecho con vamos al príncipe dices bueno San pasado pero luego la noticia no está mal porque titular Lula se hundió en Playa Asturias el piso de lujo que el ex presidente brasileño aceptó como soborno está situado en un arenal con el nombre de la región es de sangre por los pelos un poquito bueno pero es que luego les el artículo que cuenta porque la playa de piso Lula se llama así de Asturias es por el naufragio de un trasatlántico el Príncipe de Asturias en mil novecientos dieciséis que que que murieron cuatrocientas personas no viene lo curioso aquí que es dice el texto tras el naufragio dos de estos supervivientes marinero del buque decidieron quedarse optaron por montar un negocio muy típico entre los españoles abrieron un bar en la playa y a la hora de ponerle nombre no se lo pensaron mucho decidieron utilizar el barco en el que acababan de naufragar en poco tiempo el bar al que llamaban coloquialmente el Asturias se convirtió en punto de encuentro y dio nombre a la

Voz 0874 11:59 vaya ahí esta esta historia está bien está muy bien es barra bueno y en La Nueva España claro es que con la sidra no se juega estético

Voz 0798 12:09 es gracioso y además yo creo que el el el el pensamiento de todos no piden para dirigir el Museo de la sidra de Nava un profesional sin perfil político

Voz 0874 12:17 no no esto tiene que ser absolutamente neutral

Voz 0798 12:21 entre comillas si es una persona próxima un partido al final se va todo al garete advierten los impulsores del centro que tienen que un santo no ahora pero esto es un suceso el suceso cósmico que cualquier oyente que escucha si esto ahora se imagine en la posición de un habitante de Castrillo de los Polvazares sí que han estado por porque hablamos mucho de tragedias pero esto es un atraco este estupendo y precioso pueblo de de León de la comarca maragata pues en una noticia de abril llevaban casi dos semanas en Internet y casi inmóvil por una avería que no se podía reparar misteriosamente porque cuando llamaban les decían que es que había un desencuentro de de la compañía con un vecino que es el propietario del terreno donde está Antena del lugar que no les dejaba entrar repararla entonces de modo señor este tomó de la antena no se podrá reparar no no sé qué habrá hecho lo compañía a este señor pero bueno

Voz 0874 13:13 en esta en su casa porque tener un acuerdo con los dueños de la antena

Voz 0798 13:16 no lo sé pero bueno algo muy gordo habrá hecho acompañan Telefónica hizo bueno así estaba estaba la situación

Voz 0874 13:21 en el sector de la tecnología aquí está de La Opinión de Zamora también es un poco extraña no

Voz 0798 13:26 sí sí es muy curiosa núcleos que ven la televisión gallega repetidores quedaban señal de África pues que que en algunos pueblos de Zamora es más fácil ver la tele local de Ceuta y Melilla que que la suya propia no por los problemas de cobertura de ir por la vía satélite lo que es la tele gallega cara que lo lo lo lo llamativo

Voz 0874 13:44 ahí nos queda muy poco tiempo y un montón de noticias en ese nos quedan muchas cosas está del Diario de Sevilla yo creo que no esperan varios programas dedicados poco este tipo de noticias no sí

Voz 0798 13:55 alarma municipal por el turismo cutre de las despedidas de soltero las bodas llegan las vacaciones aquí no hace hace muchos problemas para llamarlo así turismo cutre por cierto ahí en el avión vine con una espías

Voz 0874 14:06 los fíjate tenían gracia eh porque

Voz 0798 14:10 su mejor dato fue que cogían el móvil lo lanzaban por el pasillo decía mira está en modo avión y no vuela ya no se la gente Elizo horas

Voz 0874 14:21 por eso dejarlo en esa nota alta jabalí busca lo eh sí pero indicó Domínguez hasta un abrazo

Voz 1 14:35 eh