La ideología política de los superhéroes

Voz 0779 00:57 pero no habían quedado cavallino verdad oye pues vamos

Voz 0874 01:00 súper bien en Cádiz qué pena que no viniera en salta al golpe que vino y luego tampoco

Voz 0779 01:05 si no que no que os lleváis a la gente y no yo lo mejor pudimos sino estábamos aquí en solidaridad dije me quedo ya verás si estoy aquí para mí eso oye cuando alguno de vosotros

Voz 0874 01:19 os pregunto como si fuera es que se emblemas permanentes de la farándula española alguno ha trabajado alguna vez con José María Íñigo Capello que pues sí

Voz 3 01:27 al yo sí bueno estoy yo estuve hace ya bastantes años preparando un programa con el que luego bueno no cuajó pero me lo iba encontrando luego sea como que que tuvimos hay un poquito más de relación me da mucha pena porque es joven setenta y cinco años no proyecto pues es que es joven eso ahora mismo Jan tío tan sabio y tan tan divertido además que es que no no paraba de de contarte cosas siempre muy interesantes es era un maestro de de yo grupo

Voz 0874 01:54 lo hizo una cosa que es muy raro en este mundo de la televisión y la radio es cuando eres el número uno pero con absoluta diferencia él se alejó de la televisión

Voz 4 02:02 sí yo me dedico a lo que más le gustaba que yo creo que era la musa

Voz 0874 02:04 Siqueiros los viajes servía libros sobre esto pero es que este tipo fue bueno mi madre estaba enamorada de él si todo el mundo

Voz 0779 02:10 claro claro

Voz 3 02:12 es que fue una muy pionero en todos los programas que que lanzó es que era muy hablaba inglés pusiera igual

Voz 0578 02:19 se trajo cosas de allí yo coincidí con alguna vez de esta gente que a lo mejor yo es porque son muy friki pero que es como que es leyenda que a mí me pasó con Emilio Aragón cojones Emilio Aragón ese tema José María llegó espérate saben no es una cosa

Voz 3 02:35 sí pero hay otros de estos de ahora estrella

Voz 0578 02:38 sí pero este señor como Concha Velasco de esta gente que dices

Voz 0779 02:42 pero lo bueno que tienen es que son leyenda

Voz 3 02:45 ya son cercanos a esta gente que te van contando historietas ahí lo hacía todo muy ameno y muy divertido y de verdad que era una lección siempre estar con él no

Voz 0874 02:54 no no es que no sé cómo era su carácter o como compañero de trabajo sí que se que las veces que hemos llamado por teléfono en este programa a pesar de que él trabajaba para el programa de la competencia siempre es ha puesto al teléfono está seriamente amable con nosotros

Voz 0779 03:07 no sé yo si vemos a Eurovisión si la semana que viene deberíamos cancelarlo no decir darle un mesecito más no la verdad es que se Arde España tal y como está este año bueno escucháis antes a a Rajoy

Voz 0874 03:19 diciendo ETA es una gran nación un pequeño lapsus

Voz 0779 03:22 que no tiene tanto material Rajoy

Voz 0578 03:25 yo pensé que esta semana va a ser la frase de otra cosa pero no me acuerdo esa que ha dicho que no se adapta a guardar todas las semanas

Voz 0874 03:31 pero desde ese lapsus Hacienda o hacen ya hace ya once años pasa tanto tiempo sin noticias de alguien o de algo que anuncia algo o que se disuelve algo que piensa hace raro de hecho no escuchar frases como esta no incluso algunos como el ministro Zoido lo que hacen es corregir o matizar el asunto

Voz 5 03:46 Ello jamás van a disolverse ya habían sido disuelto por la fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado ya habían sido derrotado y lo único que tienen que hacer es colaborar y ayudar porque todo lo demás ya lo ha hecho con el Estado de Derecho la sociedad española porque yo pareado la quedaros

Voz 0578 04:04 o al acabar con ETA practicamente no a decir nació Zoido sabido que se parece a quimio ni muchísimo el padre al padre de Kirchner O'Neal que es una una foto de los dos madre

Voz 3 04:15 es rebujito toda clase rápido en las sienes ya la tenemos

Voz 0578 04:19 si hay una escena en Fede Fede etarras la peli estaba así a mí no me pareció la bomba la peli pero hay un momento muy guay que es que hay como un atentado qué hacen los los grupos de etarras de la peli iraquíes un atentado que les queda fatal y entonces se acerca el etarra haya hay un corro de gente y la gente que lo habrá hecho pues habrá sido el ISIS ha sido sí que nadie se acuerda de Time se vuelve a casa como diciendo madre mía si es que ya nadie por otra de las veces que les piden el carné

Voz 0779 04:43 no no lo estoy en difícil porque es como ETA

Voz 0578 04:46 esta noche no pasaron pues ha sido un poco eso sea el final de ETA este combo llevabais ya ha pasado mucho tiempo esa suerte

Voz 0874 04:53 el ahora es que ETA hay anuncios de tregua si alto el fuego cese de actividad armada disolución es complicado hacer humor con esto hecho vamos a pasar un poco de puntillas así que mejor que nos centremos en los viajes del presidente por España esta semana sin ir más lejos paramos en Burgos a celebrar el octavo centenario de la catedral allí Mariano se despidió de la audiencia en ese tonillo sencillo misterioso que jocoso que tanto le gusta

Voz 1487 05:17 señoras y señores ha sido un honor estar aquí creo que este es un acto eh muy bonito de los que reconfortan a uno personalmente Illes dan sentido también a dedicarse a la actividad pública donde como saben ustedes pues hay cosas más bonitas como ésta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ningún

Voz 0874 05:41 pero cuando se disuelva a Mariano Rajoy que por favor de Burgos Logroño y hasta allí se desplazó a inaugurar el el PC qué nombre más largo y más feo Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales de la Guardia Civil como digo no de experiencias me habían otra cosa

Voz 0779 05:57 déjame deciros por un parque temático y de comprar drogas

Voz 0874 06:04 estoy seguro de que han escogido mejor mejores bueno de paso se dio paseo por puestos de frutas y de verduras en el mercado Rajoy campechano

Voz 2 06:13 estas estas

Voz 0779 06:22 él él va a pillar

Voz 0578 06:27 así que como sabéis que lo dijo Ana Botella no es lo mismo una pena que no como

Voz 0874 06:31 hay que recuperar esa frase también mano de ser Mariano es capaz de dar un mensaje de tranquilidad relativa como la semana pasada en Palma otra visita nosotros podemos dormir

Voz 1487 06:43 tranquilos siempre razonablemente tranquilos tampoco

Voz 0779 06:47 como diciendo que soy yo el presidente no nos relajemos el despertada

Voz 0874 07:03 otra cuestión complicada la sentencia de la manada que ha seguido levantando polémica estos días parecía difícil quitarle protagonismo al magistrado Ricardo González ya sus valoraciones del tipo leo textualmente por supuesto puede llegar a darse es una verdadera agresión sexual en la que pese a todo la mujer llega a experimentar excitación o placer meramente físico esto verlo escrito negro sobre blanco todavía se me revuelve las tripas

Voz 0578 07:27 ahora que lo cierre llegó a la COPE el ministro de justo

Voz 0874 07:29 dice Rafael Catalá y no estuvo acertado en la forma de mostrar su desacuerdo con una sentencia en general con el juez en particular

Voz 1764 07:35 todos saben todos saben que alguna persona tiene algún problema incitación de singular que el Consejo no actúe y que luego se produzca singulares pues yo creo que eso se podía haber evitado

Voz 0874 07:47 cuando le preguntaron por la singularidad de esa persona

Voz 1764 07:51 no lo conozco con detalle tampoco sería razonable hablar esto usted pues es personales pero insisto todos los años

Voz 0779 07:56 si alguien lo sabe pero ya lo había dicho no no hay que hablarlo pero ya hablamos de de ambigüedad yo lo sabía pero pero apeló también al menos

Voz 0874 08:04 hoy con tales que dice sentirse muy tranquilo el resto de jueces y fiscales ha molestado ligeramente con el ministro a ver si os suena lo que pasó a continuación unos que piden la dimisión otros que justifiquen acompañado

Voz 6 08:15 creo que el ministro Catalá quizás

Voz 0874 08:18 ha puesto a la puesto voz a muchas cosas que piensa mucha gente Javier Maroto por supuesto poniendo la responsabilidad de lo que dice un ministro al mismo nivel que la del resto de la gente claro luego Méndez de Vigo yo creo que es una polémica absolutamente desproporcionada no y aparte de lanzar la piedra y esconder la mano con el tema del juez Catalá también abogó por un cambio

Voz 1764 08:38 yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social y por lo tanto si hay algún desajuste claro que sí hay que legislar para cambiar las leyes

Voz 0874 08:48 esto del PP ya sabemos que lo que promete lo cumple ha decidido encargar a la Comisión General de codificación un estudio sobre la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal quiénes componen esa comisión vamos a ver

Voz 1005 09:00 cuando te cuento estuvo hombre hombre hombre hombre sabio veinte hombres ido una mujer disfrazada de hombre no tampoco a mujeres hay ahí un cura me parece que quedar

Voz 7 09:26 porque la honestidad el compromiso el talento el esfuerzo son el más eficaz antídoto frente a las conductas que vulneran las

Voz 0779 09:34 eso es que tienes aquí pues en la comedia Taylor para nada ya lo tienen

Voz 0874 09:43 esto era del dos de mayo necesariamente este año

Voz 0779 09:49 el año pasado con muy buena piel

Voz 3 09:51 perdieron adiós adiós

Voz 0874 09:53 esta foto que os hemos puesto aquí decían cantaste por Soraya Sáenz Santamaría y Dolores de Cospedal en los actos del dos de mayo sentados cada uno en cada una me dio una silla vacía si me del pasillo es un poco como el Ebro homenaje a lo que pudo ser

Voz 3 10:08 el Ebro que Cataluña y España no es un poquito pero cuando se recibió a las cámaras se dan la mano así

Voz 0874 10:13 sí sí relación más fluida cariñosa como la de la Reina Sofía ahí pero no nos fijemos en una silla vacía que hay entre

Voz 0644 10:20 es la política tampoco se trata de que todo el mundo sea amigo íntimo no no cuando tiene que haber una buena relación es suficiente

Voz 0874 10:30 Fernando Martínez Maíllo un poco describiendo la fotografía sí perfectamente porque ahí hay un ejercicio de tortilla

Voz 3 10:35 prosigue de extras sonrisa hacia el otro lado para ver quién captaba más

Voz 0874 10:41 en una acción notas de hablar del diálogo caro como buscando a alguien con quién hablar para no tener que mirar pero bueno todo se llevan malo no se llevan mal haber Martín en mayo

Voz 0644 10:52 a mí no me costo desde luego al menos en términos de coordinación parte de gobierno es perfecto

Voz 0779 10:57 que eso significa que se llevan mal me consta pero porque yo no me entero de una mierda que ya hay ahí en mitad no me meto Nilo

Voz 0874 11:05 esto esto no es nada nuevo a pesar de que durante años han intentado disimular de en esta fotografía pues la sonrisa lo llevan puesto aunque no hablen no por ejemplo dos mil catorce El le pregunta Cristina Pardo Cristina Pardo a Cospedal si eran verdad los rumores de enfrentamiento

Voz 8 11:21 pues eh es sabe qué pasa que es que yo estoy tan convencida de que sí

Voz 9 11:28 si fuéramos un vicepresidente del Gobierno y un secretario

Voz 0874 11:31 en general del partido de esta no se hablaría en España

Voz 0779 11:33 mira esto me dices pero sí afroamericana verdad sí claro

Voz 0578 11:37 qué te dijo lo mismo Cristina Cifuentes ahí que era todo una polémica machista

Voz 0779 11:41 la Cospedal mujer por otro lado

Voz 0578 11:45 que se que se distingue por defender los derechos de la mujer

Voz 3 11:48 Dios bien claro lo que dice luego decías que si no está nos peleamos porque somos chicas no pero es que antes incluso en dos mil once metros

Voz 0874 11:55 de Cospedal escucha atentamente porque hay una sutileza maravillosa escuchas

Voz 10 12:00 querido presidente nacional Mariano Rajoy querido presidente de honor José María Aznar querida presidenta del Partido Popular de Madrid Esperanza Aguirre ha querido alcalde de Madrid querida Soraya ajá

Voz 0779 12:18 hay que cadencias querida esta cómo se llama esta querida querida te revienta Soraya

Voz 0874 12:27 la tensa situación casi hace olvidar otra situación igual de tensa en la fiesta de la Comunidad que era la que comentábamos la ausencia de Cifuentes aunque hubo quién sí que lo hizo notar

Voz 11 12:38 porque no será nombrado absolutamente obligada e irremediable la división de la anterior presidenta del Gobierno en Madrid pero sería muy grosero por mi parte no recordarla en este momento porque es la presidenta que nos concedió el Pelegrí luchar más

Voz 0874 12:55 el premio aquí claro exacto vamos a poner esto en cuestión Alfonso Ussía es el hombre que hablaba de la Comunidad de Madrid le otorgó la medalla de oro por su afilado sentido del humor convertido dice textualmente en una de las figuras indiscutibles del periodismo español del último medio siglo Alfonso Ussía que yo creo que ya era mayor cuando José María Íñigo hacía

Voz 0779 13:16 sí

Voz 3 13:18 Miguel era yo cuando empecé a estudiar periodismo creo que ya era un señor mayor Paco

Voz 0779 13:22 Martine Soria siempre ha sido muy bien cómo pensaba antiguo sí sí sí no creo que el año que viene se lo van a dar

Voz 0578 13:29 el premio este la Comunidad Madrid a Franco directamente

Voz 0779 13:32 ella dice que las caretas

Voz 0874 13:35 a ver un par de chascarrillos de Alfonso Ussía y leo textualmente Irene Montero es una mujer muy atractiva especialmente cuando no habla bien precioso otro está cerca el día en el que mirar el culo a una mujer sea delito

Voz 0779 13:48 afilado sentido del humor como una mierda

Voz 0874 13:51 es pocos poco se me hace una medalla de la Comunidad que hay un Nobel de Literatura en ciernes al que sí que se le podría haber dado un premio al sentido del humor es al que suena como futurible además en la Comunidad de Madrid es Pablo Casado

Voz 0779 14:02 creo madre eminentemente que a pesar de los errores que

Voz 12 14:04 se han tenido en algunos momentos cuando en Madrid al Gobierno al Partido Popular a los madrileños desea ido mejor

Voz 0779 14:10 pero claro no pero han expresado diste mucho peor mejor que quién mejor que los de al lado

Voz 0874 14:18 dado que me está merced a lo mejor hay uno el ya mencionado casado

Voz 12 14:23 por tanto está todo muy reciente aunque es verdad que se ha hecho largo

Voz 0779 14:26 está todo pues recientes largo y no podemos hablar

Voz 0874 14:32 mal del todavía no

Voz 0779 14:34 la Harvard cosa Vito cambio

Voz 0874 14:39 ya ya ya dijo Francisco Granados en su día no Si buscas venganza cava dos fosas siempre son más certeros los refranes de Esperanza Aguirre

Voz 13 14:48 a toro pasado macho seguro que

Voz 0578 14:51 bueno con lo joven no perdonan pero se dicho mal

Voz 13 14:53 acojan visto poco

Voz 0644 14:56 no a la juventud

Voz 0874 15:11 todos estos líos salpicando al Partido Popular que ha pasado pues lo que tenía que pasar Ciudadanos ha ido recortando distancias en las encuestas hasta el punto de acusarles la victoria clara en Madrid no digamos ya en las generales si se celebraran ahora mismo por si acaso las encuestas tuvieran razón el PP en pleno ha empezado a despreciar al contrincante si la semana pasada era Hernán

Voz 14 15:32 el pues el propio anunciaría la veda hay algunos que están todo el día sentado como aquel aficionado del tendido siete de las ventas no sé que está todo el rato poniendo a parir al torero no cuando daba un buen pase el torero dice gracias a mí sino gracias a mí son los señores de las medallas el señor Rivera el señor de las medallas

Voz 0779 15:51 el álbum que sale bien en España que además símil taurino

Voz 0874 15:55 cuando siempre el voto millennials

Voz 0779 15:58 pues yo no sé mucho yo no sé mucho de Toro pero yo no creo que haga es un aficionados no de los toros pero que cuando ve que el torero da dice gracias a un hombre estimado hasta ahora

Voz 3 16:07 bueno sabemos cómo son los del tendido siete también no te porque es que no lo sabemos a mí lo que me parece es que este hombre últimamente siempre habla como después de comer no

Voz 0779 16:15 sí claro hay que hay que no ha hecho nunca la digestión vosotros pues no hay que darle parte

Voz 0874 16:22 trazó en lo que decía ese que os va a costar porque Rafael Hernando pero no es verdad que si los presupuestos no es por él ni Clara Campoamor con vamos pero para meterse conciudadanos Martínez Maíllo cambió el símil taurino de Hernando por él futbolero que también es muy moderno

Voz 0644 16:39 el me futbolísticos el PP es como el Madrid el Barça para que nos entendamos no es decir puede que un recién ascendido estén primero durante una semana o dos semanas tres semanas pero al final lo que vale es la trayectoria lo que vale al final es el último resultado repito que el partido todavía no ha comenzado no ha comenzado la Liga

Voz 0578 17:01 pero por qué eso porque se vuelven chulos cuanto si pierde en el PP a este señor no hablaba así ya habla

Voz 0779 17:07 habla como zona suena aceitunas la cabeza de verdad

Voz 0874 17:12 serio que me me tiene asustado dijo además que Maíllo cuando coge carretilla me quién lo paga

Voz 0644 17:16 los candidatos de de ciudadanos con muchas sonrisas si como felicitándose por las encuestas yo creo que hay muchos que pueden morir de escrito que incluso esto de vender la piel de los antes de alcanzarla pues es un poco un poco negativo

Voz 0779 17:34 yo que compartirlo con criterio

Voz 15 17:37 su criterios donde sopla el viento con mi flequillo

Voz 1005 17:40 Powell para otro lado lo más

Voz 3 17:43 qué flequillo flequillo millennials

Voz 0874 17:46 si nos ponemos a sonar como chulo madrileño

Voz 3 17:49 que estamos aquí que somos el Partido Popular un poquito de respeto somos el partido mejor partido

Voz 0779 17:55 el mejor

Voz 0874 17:58 el seis huevos

Voz 0779 18:00 ah sí

Voz 0874 18:04 en fin así son ellos mejor partido de España mirando al resto con cierta condescendencia

Voz 0779 18:08 porque creo no tiene quién es este el Pedro Pedro Pedrito que verá te

Voz 0874 18:17 te preguntan a Pedro si en estos momentos se conformaría con ser la segunda fuerza política él responde

Voz 0779 18:26 no no vamos a ser primera fuerza política a una saliva

Voz 16 18:31 ahí al visualizado

Voz 0874 19:04 es una cosa que no se olvide Fernando López miras presidente de Murcia capaz no sólo de construir nuevos aeropuertos sino además de llenar esos aeropuertos de destinos exóticos mucho el aeropuerto se estará operativo en diciembre

Voz 18 19:19 ya hoy sino metimos la página web de los distintos operadores cintas aerolíneas podemos comprar ya billetes de avión para dos mil diecinueve Corbera Leach Corbera Manchester United

Voz 0779 19:33 te quiere haciendo escala en Borussia como Michael Robinson buscando Osasuna en el mapa a correr a Corbera Leach X y que sea de Murcia que de verdad eh que ya se cantaba

Voz 0874 19:48 López es es campechano es bromista como demostró hace meses cuando la invitaron a los desayunos en Televisión Española de solteros

Voz 2 19:55 llegado a Franco lo miras que ya venido con nosotros y ha buscado inversiones en los años Sergio he venido con cera Paz Vega está por lo posible arte vas a señales tú lleva hay que

Voz 0779 20:08 luego los espectadores decía Paz Vega United decidan aquí vemos sale bien

Voz 0874 20:20 de quién te viene eso que dice mucho David Broncano desde que es que es que Murcia cuenta muy bien las bromas

Voz 0779 20:24 sí sí es verdad que sí

Voz 19 20:48 y no dime

Voz 20 21:11 mujer

Voz 0874 21:13 vamos con Llum Barrera con Piqué peinado y con Jorge Ponce tenéis vosotros en esta época de tantas películas no se gustan escribe de mar pero a mí sí a mí cada vez menos me pasa igual que a mí me gustaban mucho hoy cada vez la batalla final lectura en ya cuarenta y cinco minuto destruyendo edificios día película así

Voz 3 21:30 yo es verdad que como siguiendo en mi línea de juventud que Quique conoce bien yo me sigo enganchando a Superman uno dos tres las que echen de las antiguas del calzoncillo por fuera o sea que es que sale pero me siguen gustando me lo me lo creo

Voz 0874 21:45 pero las nuevas menos

Voz 3 21:46 las nuevas es que tienen como mucho artificio no son todos como muy trabajados pero sí que me gustan las de

Voz 0874 21:52 tiene sacrificio muscular

Voz 3 21:53 no no no debió

Voz 0779 21:56 muy trabajado estuvimos muy trabajados esto

Voz 3 21:59 dos cejas demasiado Épila das mucho botox en los pómulos

Voz 0779 22:02 exacto el Spiderman de ahí de sol no de pista que también es trabajada pita pero eso es dinero

Voz 0874 22:12 pero es curioso y el otro día lo escuchaba también a María Guerra comentarlo en antena como todos estos héroes son grandísimos héroes uno podría pensar que son de ideología republicana no que están dispuestos a salvar al mundo al margen de las leyes que esto es muy poco democrático mientras que los héroes españoles tenemos pocos alguno hay mucha cruceros

Voz 0578 22:34 bueno no me gusta Súper López no por eso pero sí pero provoca también son héroes

Voz 0874 22:38 mortal y Filemón son nuestros agentes secretos

Voz 0578 22:40 vamos a perder tira las cosas a perder ahí me pareció una filosofía muy buena ya que no lo vas a superar tira lo a perder vidas

Voz 3 22:47 así no fue en las Olimpiadas Mundiales y eso hasta que le dieron la vuelta

Voz 0779 22:50 camino Gasol pero también esto se ha hablado mucho de

Voz 0578 22:53 de ahí qué partido votarían

Voz 0874 22:55 todos estos héroes que era vemos en la televisión hombre algunos de ellos además os votaré Alves Rivera que es uno de ellos

Voz 0779 23:01 no te iba a decir a esto de ponerse Caracol y de Superman

Voz 0874 23:05 a Bruce Bruce Wayne no es buena es como Trump es sentir que es de buena familia cargado un pastón no supo porque siempre dice no es que haya empezado de la nada sólo tenía el millón de dólares que me dejó mi padre

Voz 0779 23:16 ya Iron Man si es que son una final de mucha gente que no tiene amigos pues eso

Voz 3 23:21 pero es no tienen amigos en su casa si nos preguntamos

Voz 0874 23:23 qué partido habrían votado este señor que está aquí sentado junto a nosotros también ha la pregunta había escrito un libro en el que argumenta las tendencias ideológicas de todos estos tipos de Superman de Ironman de Capitán América de Batman de Spiderman de algún que otro antídoto es Julio en Vic cómo estás Julio buenos días

Voz 4 23:37 buenos días Javier metido en la boca del lobo decías cuando

Voz 0874 23:39 creado para entrar aquí en la SER

Voz 4 23:42 en Gran Vía ahí me siento como Charlie en la fábrica de chocolate quiero decirte eso

Voz 1005 23:45 ese sí que es un héroe has leído los libros de Piqué ha escuchado los chistes de Jorge de yo pues bueno si no es maravillosa oye sería de derechas Batman por ejemplo seguro

Voz 4 23:59 desde un punto de vista mucho más libertario contrario al Estado y demás pero Batman es un señor que está muy enfadado que cree en la venganza que han matado a sus padres si decide que se va a poner una madura hay ir a luchar contra el crimen es como si Florentino Pérez se comprar una madurez si fuera luchan en crimen

Voz 1005 24:14 aquí en Madrid madre mía calla

Voz 0578 24:17 pues homosexualidad en secreto ahí

Voz 1005 24:19 bueno yo creo que que que siempre

Voz 4 24:21 pero con eso pero la Lego película que sí

Voz 1005 24:23 dieciséis millones de libras maravilla cómo juega con la relación de Robin

Voz 0874 24:28 aún está pendiente hasta que se baja los pantalones finalmente de comer

Voz 4 24:33 llegas a todo es muy bueno

Voz 0874 24:34 y lo claro lo de la capa y el antifaz lo de actuar con nocturnidad todo esto dice mucho de los valores que representan son los valores de la venganza del individualismo

Voz 4 24:42 Nueva Delhi del capitalismo del consumismo decir Batman representa el fracaso del Estado porque si la Policía Local de Gotham cogiera los malos cogió me agota a Joker no haría falta que un rico se pusieron armadora noche

Voz 0874 24:55 es concomitancia es entre algunos de ellos Ironman por ejemplo y from

Voz 4 24:58 eran más extraña Ironman vive en la Torre Stark como Tram viven la Torre Trump y Ironman cree en las armas el derecho a la autodefensa en la Segunda Enmienda ayer Donald Trump estaban Dallas cerrando el congreso de la NRA que es su su sindicato principal de apoyo

Voz 0874 25:14 que quién más votaría por tramos Superman segura

Voz 4 25:16 Superman seguramente porque Superman es un señor que bueno yo lo cuento muchas veces si hay gente que no me cree pero se pueden ser de derechas y buena persona insuperables

Voz 0779 25:25 que diga si se puede julios de Usera esto se es decir

Voz 4 25:34 pero Trump bien Supermán Clark en un en un campo de maíz en Kansas crece con los padres agricultores tiene unos valores de acción de gracias y demás es un señor que es buena persona que pudiendo volar lanzar rayos y yo creo que es democristiano no sublima de autónomos quiere decir que ese es su principal poder es bueno sin embargo viene de un sitio donde ha arrasado una entrada donde el personaje más conocido de Kansas antes de Superman era Eisenhower

Voz 1005 26:01 bueno y El mago de Oz arroz

Voz 4 26:04 por entonces luego ese es América vacía rural que tiene que marcharse a la ciudad para poder triunfar porque sino se tiene que quedar de agricultores

Voz 0874 26:12 Pero Obama se identificó con Superman en alguna ocasión

Voz 4 26:15 Obama ha dicho muchas veces que el vienen de kryptonita entonces dirigido por la rareza por por la rareza bueno Obama es un personaje que es un icono cultural más allá de que su labor política pues tuviera sus sus altos y sus bajos Obama siempre ha jugado con el con los con esto efecto cultural de We can de los cartelería de del consumo de masas siempre está muy vinculado con con el mundo

Voz 21 26:38 o de la producción de cultural

Voz 4 26:41 de Hollywood y demás mucho más que otros pero es mucho más que otros candidatos demócratas el estoy pensando

Voz 0874 26:46 no sería un súper héroe que fuera demócrata un Clinton Man no se conoce muy poco daría no había Un tiempo que que antes de hacer cualquier cosa un puñetazo pediría vamos a votarlo no hagamos una asamblea

Voz 4 26:56 que en Estados Unidos que representa a los demócratas es el Capitán América oyes señor que defiende la Constitución los derechos las libertades mucho más allá que la bandera o a los políticos es decir él es el que defiende el derecho a poder protestar el derecho poder quemar una bandera hecho una cosa muy curiosa de de Capitán América es que lo crean para luchar contra Hitler es decir el Capitán América Le pegaban puñetazos Hitler seis años seis meses antes que Estados Unidos entro en la guerra de Pearl Harbor qué decir Él es un personaje que proponga

Voz 0779 27:25 díptico ropa duramente para luchar contra

Voz 4 27:27 los nazis él dice muchas veces yo diría me insertaron un suero me hicieron fuerte pero yo lucho contra los matones contra los nazis después como Estados Unidos ganó a los nazis pues tiene que luchar contra los rusos y después contra los aliens contra los terroristas pero de Capitán América representa esa izquierda constitucional que en Estados Unidos es liberal en Europa pues sería Gallardón

Voz 1005 27:54 por me perdonaría prevenidos está la Lezo de

Voz 0779 27:58 no le falta

Voz 3 28:00 esto El Capitán América por eso no triunfado tanto igual no

Voz 4 28:03 no el Capitán América sigue siendo el personaje principal de Marvel fíjate que el principal tú crees

Voz 3 28:08 sí de Marbella sí porque además

Voz 4 28:11 hace setenta y cinco años que se creó la hicieron hace poco unas tanto en Brooklyn y además es un personaje que permite a los de Estados Unidos que parece una historia una unión entre los abuelos los padres y los hijos de los abuelos leían Capitán América los padres veían la serie Capitán América los hijos vean haberlas pelis iguana videojuegos de Capitán América existe una relación intergeneracional entre abuelos padres e hijos que en España no existe yo no veo

Voz 0779 28:33 yo he estado

Voz 3 28:35 esto yo me gusta más que sea Jordi Hurtado que sea prestado también te digo

Voz 0874 28:40 también le podían haber dado un arma un poquito más eficaz Capitán América digo yo

Voz 4 28:43 no problemas en el capital americano matan cannabis

Voz 3 28:46 el escudo pero ese escudo Pacer abdominales va muy bien porque lo ponerse en el suelo no sólo así boca arriba te pones ahí venga

Voz 1005 28:55 yo creo que lo el único otro súper héroe pensando un poco como de izquierda que me viene a la cabeza es el profesor Xavier de de los X Men que realmente también está siempre intentando que no entre en guerra contra los humanos lo mutante

Voz 4 29:06 pues si no además el defiende una minoría una minoría étnica que en este caso los mutantes que nacen de la nada con los poderes a diferencia de los que los adquieren por el camino otro personaje izquierda sería débil que es un abogado de tu nuevo tipo de Nueva York ha hablado e imaginado estoy muy

Voz 1005 29:21 Darling perdedor para el alquiler y no llega a fin de mes

Voz 4 29:23 además de un personaje que que también representa una izquierda urbana

Voz 0874 29:27 la Vox que es superior votaría

Voz 1005 29:29 adiós Primo de Rivera a lo mejor no

Voz 0779 29:32 vamos a que es muy difícil encajar un personaje

Voz 4 29:34 Cano con con un con un partido español por ejemplo el personajes de extrema derecha como el pum y ser castigado por su tipo que matan a comprar las armas se pasa por el forro la ley innata todo el mundo entonces ahí uno de los últimos cómic que dice yo no he votado nunca de hecho la única que me gusta es la de Alaska

Voz 0779 29:53 oye cuidado

Voz 4 29:53 lo que estos guiones algunos escriben en Zaragoza que tuviese Zaragoza hay feminista aquí me pero si no me refiero a lo bueno que han hecho Marvel IDC es captar a los guionistas y dibujantes de todo el mundo llevárselos a a producir a Nueva York que es donde está el centro de

Voz 0874 30:06 eh

Voz 4 30:07 alguna vez se ha hecho propaganda con nuestros personajes durante la guerra por ejemplo si sobretodo durante la Guerra Mundial porque Superman cuando se crea se eviten cien mil ejemplares al al mes para dar a los soldados que luchan en Estados Unidos en las playas de Normandía contra los Nazis es decir Superman lo usan para que una persona que está con un rifle cargando por una boda o por un prado tenga una motivación extra o una diversión por las noches cuando cuando está lejos de su familia después en la en la guerra de Vietnam los Estados Unidos también hacen publicaciones de Tor luchando contra los comunistas una cosa por contra los comunistas

Voz 0874 30:43 pero contra Putin

Voz 3 30:45 ya dos eso es entonces decir para esto

Voz 4 30:48 los nidos aparte de ser el principal es un producto exitoso ahora en el siglo XXI con las películas que siempre vierten doscientos millones de dólares ganan quinientos además te permite transmitir sus valores a todo planeta el mismo día

Voz 1005 31:00 hay un libro maravilloso que me imagino que he leído que son las aventuras de Cavalli Eric Clay que hablan del inicio del cómic que Losada de Michael Chacón además de Pulitzer pum

Voz 0779 31:09 yo me ponen criado habla de él

Voz 1005 31:12 cómo empiezan los superhéroes justo en la Segunda Guerra Mundial que es una maravilla

Voz 0578 31:16 libro oye pierde mucho los superhéroes

Voz 4 31:18 buenos cómics en el en el Comic suelen ser más ideologizada estar más cerca de lo que piensa el escritor el guionista las películas se va perdiendo hoy de Dion para que la película se puedas tener el mismo día a la vez en Illinois en Tokio en Teruel que los niños puedan verla a la vez no tengan ningún complejo a sus padres para poder enseñar será de hecho lleva treinta y cinco años y los cines cerrados en Arabia Saudí y la primera película que se va a emitir en los centros comerciales de Arabia a ser Black Panthers es una peli de superhéroes de un Rey que intentan destronar entonces qué decir en el cómic podían vender unos valores mayores de de feminismo como pasaba con vuelven en los años sesenta y demás Cinema con las películas pues bueno lo que quieres es de palomitas

Voz 0874 31:57 te iba a decir Woman podrían haber creado las súper héroe feminista pero les cuesta un poco eh suman en el cómic

Voz 4 32:05 es muy feminista es decir Wonder Woman los años cincuenta hay una portada que que la repiten muchas películas que es la la la primera presidenta de Estados Unidos una cosa que todavía no ha pasado el su autor es una persona muy especial que vivían un fueron familia Polly amorosa con dos mujeres con más prácticas sexuales bastante curiosas que es una personaje que es una mujer liberada las películas de superhéroes sin embargo o las series tienden a pensar a las mujeres como hiper sexual izada así como la novia de los personajes no como una prueba

Voz 0874 32:36 no es pero es cierto que era una presidenta yo tengo mi teoría en las películas siempre el presidente estorninos es negro o ex mujer para que ese porque es ficción

Voz 0779 32:47 oye inteligente a López a ver

Voz 4 32:49 es súper López hombre comienza como una crítica a Superman evidentemente son muy parecidos pero es lo que hablábamos antes en España Nos gustan los héroes pero por eso en España venimos de los principales personajes son el Quijote y Lazarillo de Tormes que son un señor que se vuelve loco leyendo libros y un niño que es abandonado por sus padres a un ciego malvado a partir de ahí luego viene Súper López viene el producto más exitoso que es Mortadelo y Filemón que son los funcionarios que serán con Coronas vivimos de la tragicomedia del perdedor y demás en España los productos las principales producciones de cine suelen ser comedias las comedias fuera de un país no funcionan porque los chistes no te hacen gracia uno de una peli de Torrente y Estados Unidos van a decir pero qué es esto ya pero

Voz 3 33:35 Joaquín Nos exportar american país no tragamos y a mí me me parece un chiste

Voz 4 33:38 igual de malos igual de malos no pero la comedia suele ser muy muy particular fuera no no suele triunfar y sin embargo las explosiones y las carreras como es el caso de Infinity War bases la película más vista este año en todo el planeta y también en España

Voz 0874 33:51 no pero pongámonos a hacer es JIFE imaginemos Mortadelo y Filemón que podían haber sido superhéroes sino hubieran sido siempre chapuceros que es lo que eso no en el ejercicio de su profesión tal y como son tal y como los conocemos tú que has indagado sobre esto cuál es su ideología o cuál sería su ideología política

Voz 1005 34:07 he sido de derechas sí hombre es lo que te lo dije todos Barnes pero bueno tal y Filemón pues bueno podrían estar a lo mejor en Paesa la izquierda pero no Price ha estado en la que a falta muy complicado sacar

Voz 4 34:23 un producto español sin embargo comics europeos que han triunfado fuera de sus países Astérix Obélix lo hemos leído todos Tintín ha triunfado fuera y Asterix Obélix representa a Francia la República y la Unión Europea incluso porque además van ayudando por ahí contra un enemigo ostente

Voz 0779 34:38 sí sí sí

Voz 4 34:40 tiene sus cosas pero Tintín es un producto de los años cuarenta

Voz 0874 34:42 pues como películas de Woody Allen es un poquito

Voz 4 34:45 no y sobre todo que en los años cuarenta Tintín ayudar a los nazis contra los Estados Unidos entonces bueno tampoco tampoco podemos descontento Ariza el tiempo cuando se publicó eso con con la calidad del producto

Voz 0874 34:58 tú ves las películas de bueno no te gusta ahí

Voz 4 35:00 me refiero este libro es una crítica a todo esto pero porque a mí me gusta yo me veo en las pelis de Marvel veo las seis de HB en medio comida mucho rato para poder luego poder sacar este Esther

Voz 3 35:12 tú tienes algún superior documentado tiene si si no a mogollón tú sabes tú tienes algún súper héroe favorito tenías uno antes de ponerse a indagar todo esto se te ha caído

Voz 4 35:23 yo creo que por los suelos más el que más me ha gustado siempre lo digo en el libro está débil pero pero por ejemplo ha habido descubrimientos el camino por ejemplo los personajes estos y como el Capitán América que uno si no la leído ningún cómico no ha visto ninguna película piensa que tanta hay tantas un híper nacionalista sin embargo no es un tipo bastante republicano han sentido los valores o en el conocimiento y luego descubierto personajes nuevos pues bastante interesantes como puede ser que se yo lo que he dicho que ver defiende a las minorías afroamericanos au au por ejemplo los personajes dos que son millonarios que luego se hacen de izquierdas como Green Arrow pues la aportan una variedad dentro del marco americano yo nunca enfatizado mucho porque me da la sensación de que siempre gana hay muchos con los que los personajes pierdan hace poco le preguntaba una Stan Lee que para que quede hacía falta insten Lee el creador de Marvel creador de personajes que hacía falta para que un triunfa si lo primero era que fueron personajes Molowny que tuviera poderes imponerlo al límite ponerle al límite es que maten a su mujer le quemen la tasa el quite no sé qué qué haría una de las cosas que se suele hacer en los comics es intentar ponen al límite a Superman Superman no hay nada que lo pare

Voz 0779 36:33 Hamada le pega pero por ejemplo

Voz 4 36:38 en uno de los últimos en en ya estéis a su a Superman le hacen que mate a su mujer y entonces se vuelve loco decide acabar con los países porque los países traen guerras y demás imponerse el dictado el mundial

Voz 3 36:48 está muy bien

Voz 0779 36:51 el proyecto como otro gol algunas

Voz 0874 36:53 los mejores dibujantes de Marvel son españoles y de hecho se lo lo dibujan en España lo envían por supuesto tenían que alguno de ellos tendría que crear capitán España joder un tío que lance palillos cabezas de gambas

Voz 1005 37:04 en esta época de bandera de España y se me María Nin noventa se creó un cómic Iberia que una especie de vengador eso de Liga la justicia españoles

Voz 4 37:13 pues es un personaje casi por por comunidad autónoma pero que no resulta que una producción de esta requieren mucho personal cree que para que luego lo compren tres pues suele fallar Marvel lo que tienes que no sólo son los cómics horas películas es que son videojuegos riñonera Insabi mal

Voz 0874 37:30 bueno pero las películas ese relativamente reciente hasta hace poco eran solamente los comics iconos han aguantado durante décadas

Voz 4 37:35 cuando lo público su perfil lo más reciente yo creo que es las películas cada tres meses es decir es mientras las salas estén llenas yo me invierta doscientos millones reciba quinientos una película adrede meses personajes tengo voluntad

Voz 1005 37:49 pero así sacan las películas que por cierto Vila de la Liga de la Justicia que no sé qué me contó alguien que lo habían sacado como sin terminar porque está el tres de mal hecho que ya las sacaron poquito a Cascos

Voz 0779 37:59 no no me digas que no tira todavía pero sacaba a comer igual que si la van a comer la clave

Voz 4 38:07 le ve de la idea desde el libro a mí me surge cuando cojo las diez películas más vistas desde el año dos mil diez de las diez más vistas todos los años hay cinco de superhéroe

Voz 3 38:16 ya pierde la cuenta antes estrenaba una como la gorda y ahora pues buen pues eso salen unas a medio cocer sí claro

Voz 0874 38:24 que ya no sabes cuál es el protagonista por cierto que a mí me ponen muy nervioso pues pues es la de Wonder Woman pero además alguna dices que son muchos quienes

Voz 4 38:30 pierde uno y mete en protagonistas donde son actores famosos que tienen una línea

Voz 0874 38:34 no esto es una de las grandes virtudes que son grandísimos actores los que hacen estas

Voz 4 38:38 pero además eso es una cosa que ha cambiado con los años porque antes son doctor le daba un poco de vergüenza preste irse con un calzoncillo por fuera como decía antes pero ahora si te pagan veinte millones

Voz 1005 38:48 no es por una línea hoy ellos e ir por dentro

Voz 0874 38:52 Julio envites autor de con capa y antifaz la ideología de los superhéroes publicado por catarata gracias Julio suerte muchas gracias buenas tardes sabéis que teníamos otro imitadores en esa caída que ha pasado

Voz 0779 39:04 pero como acabamos de llegar

Voz 0874 39:06 yo no

Voz 22 39:09 te puede esto

Voz 0874 39:12 tenga más de cuarenta años que reconoce

Voz 0779 39:15 de Jesucristo Superstar jugaba me ha dejado tirado Jesucristo bueno pero esto no no no no el original pero bueno señor por qué me has abandonado es un adversario que abandonaron Jesús que ha pasado ha pasado

Voz 0874 39:27 qué técnico y tenía que venir a este programa técnico es el tipo que protagonizó la película Norman Jackson es una película más tiene una historia muy bonita que contar porque había manifestaciones había altercados en las calles cuando se estrenó en su día era yo quería tener con él una conversación sobre lo políticamente correcto ahora los límites de la crítica a la religión entonces ahora este hombre que eso que yo salía en la película como Jesucristo ahora está protagonizando Music un musical que está en Madrid es ese

Voz 0779 39:54 ya nos habían dicho que si te cuento luego vale yo iba a ver si lo han detenido por favor a ver si se encontró anoche Morgade a ver sí porque ahí está tiende a María Magdalena están ensayando a última a lo mejor es que viva

Voz 0874 40:08 yo iba vestido de Jesucristo por la calle por eso

Voz 3 40:11 mira a ver si multiplicó más más más botellas

Voz 0779 40:14 a no

Voz 0874 40:17 podemos seguir oye yo de pequeña quise ir a algo

Voz 3 40:20 envía a ver cuando yo todavía había Mallorca me vine con mi madre y quise ir a ver Jesucristo Superstar no me dejaron porque era no apta para sí

Voz 0874 40:27 me estoy diecisiete dieciocho

Voz 3 40:30 yo no sé no sé cuántos tendrían pretendía doce así

Voz 0779 40:33 los días tres o cuatro Mendia no no no era

Voz 3 40:38 es el setenta y algo era más adelante a un ochenta y pico

Voz 0779 40:42 debe el diluvio también esto canapés a medio de pura y cosas recuerdo haber nacido yo no

Voz 0874 40:49 Jorge Ponce Quique Peinado Llum Barrera

Voz 22 40:51 por qué iba a decir no voy a hacer

Voz 0874 40:54 pues que ha sobre Jesucristo

Voz 0779 40:56 no déjalo nos ha suscrito