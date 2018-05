La Script matinal: Las mujeres toman el poder en la comedia (05/05/2018)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script

Voz 1457 00:12 María Guerra y Pepa Blanes con permiso de Los Vengadores que han presentado las taquillas Denzel Washington estrena Roma J Israel un drama judicial en el que interpreta a un abogado pero derechos civiles

Voz 2 00:33 hablo de desatar un movimiento colectivo respaldada por un cambio del sistema hay medidas cautelares yo podría lograr resultados mediante demandas cuál es

Voz 1463 00:43 ah también americana es rebelde entre el centeno un biopic sobre el escritor JD Salinger que cuenta el proceso de creación de su gran novela El guardián entre el centeno

Voz 3 00:51 Madí Normandía con seis capítulos a la espalda y mentiría si no te dijera que Holden me hizo superar momentos muy duros medió algo en lo que centrarme cuando las cosas no iban también

Voz 1457 01:00 atención a la opera prima de Marta Díaz ganadora del Premio del Público en Málaga por su comedia feminista Mi querida cofradía

Voz 4 01:08 sabes lo que pasa que Carmen trastornos tonos al nuevo tú eres una mujer yo soy un hombre

Voz 5 01:14 mientras haya un solo hombre en este puñetero pueblo dispuesto a llevar el bastón dorado tú en tu vida presididas esta cofradía

Voz 1463 01:22 en televisión hablaremos de las distopía que nos inundan como la segundas temporadas de Wes Ball el cuento de la criada nos preguntamos si tiene mucho recorrido el apocalipsis aussie ya nos trae al fresco

Voz 6 01:34 Pedimos psiquiatra ya Maurice

Voz 1457 01:42 en la sección de cine clásico Antonio Martínez no recuerda el mayo del sesenta y ocho se cumplen cincuenta años de la revuelta juvenil que estuvo directamente ligada al cine ya los directores de la Nouvelle Vague

Voz 2 01:55 perdone señor contra lo leer reconocidos incapaz no secreta la ciudad que son polis dice revienta carroña de colgará por la piel de las pelotas con las tripas del último Kuga eso hay que decirles hay que inventar un verdadero cine político

Voz 7 02:12 sí sí sí

Voz 1457 02:15 el no hola qué tal buenos días bienvenidos a La Script matinal Pepa Blanes buenos días

Voz 1463 02:35 qué tal buenos días aquí estamos otra vez con las carteleras a tope esta semana aparece en películas de autor y otras películas más pequeñas que se han atrevido a hacerle frente al fútbol y a los taquillazos de Hollywood

Voz 1457 02:45 pues si les hacemos una reverencia esas valientes vamos a empezar por ellas por la presentación de una directora andaluza Marta Díaz una de las cineastas premiadas en el Festival de Málaga ayer estrenó Mi querida cofradía que consiguió el premio del público en ese certamen y también Biznaga de Plata a mejor actriz de reparto para Carmen Flores

Voz 9 03:26 ah sí

Voz 6 03:36 el mundo de Gines un lugar hostil para las actrices mayores de treinta y cinco lo dice un estudio reciente realizado por la Unión de Actores Kim

Voz 1463 03:44 existe en que si las actrices cumple los sesenta tienen poquísimas posibilidades de trabajar mi querida cofradía uno de los estrenos de esta semana rompe varios tópicos en este sentido el primero es que la protagonista es la actriz Gloria Muñoz gran secundario en cine y con una grandísima trayectoria en teatro

Voz 6 04:01 oye encarna como está tomada ya sabe delicado ella la pobre está les recuerdo que arregla que va siempre está yo no sé cómo tiene tiempo para su casa la Iglesia en todo lo menús

Voz 1463 04:15 es una mujer de más de sesenta madre abuela ama de casa vecina y vicepresidenta de la Cofradía de su pueblo malagueño ronda que cree que ha llegado el momento de todo

Voz 6 04:24 mal con importantes que seguimos unas normas impuesta por hombres estas normas van a cambiar sin embargo

Voz 1463 04:32 es una mujer INI las fuerzas vivas del pueblo ni los señores que controlan la cofradía ni el

Voz 1457 04:37 pura están por la labor de que sea ella

Voz 4 04:40 la quema de sabes lo que pasa aquí Carmen barras tonos nada nuevo lo que pasa aquí

Voz 5 04:46 es que por mucha experiencia que tú tengas por mucho que te esfuerce es por más talento tiempo y ganas que dediques a esta hermandad tú eres una mujer ellos hoy en André y mientras haya un solo hombre en este puñetero pueblo dispuesto a llevar el bastón dorado tú en tu vida presididas esta cofradía

Voz 1463 05:06 mi querida cofradía es una comedia costumbrista que utiliza el marco de la liturgia católica de la Semana Santa para proponer el qué pasaría si una mujer quisiera hacer lo que siempre ha hecho un nombre una cinta con poso feminista como reconocía su directora Marta Díaz The love

Voz 10 05:20 bueno a ver la película de está completamente protagonizada por mujeres eh el tema que trata en lo que lo que ya he dicho todo sobre todo ya no es sólo el tema sino que tanto los conflictos la comedia la emoción es todo bien desde el punto de vista de la mujer y eso independientemente de la trama eh yo creo que hoy en día no puede considerarse feminista yo creo que tienes un razón su razón de ser in y además es una mujer que quiere algo que históricamente ha estado en manos de los hombre por lo cual yo creo que ahí el mensaje es

Voz 1463 05:50 claro un reparto lleno de personajes femeninos de todas las edades en una película que juega con la comedia de enredos con una parte de la historia que acontece dentro de la casa de la protagonista con vecinas haciendo torrijas una hija que se pelea con el marido el alcalde y una nieta enamorada de quién no debe con tonos Almodóvar Llanos pero con mucha menos mala leche la comedia toca varios temas cómo debe comportarse una mujer que alcanza el poder repitiendo los mismos errores que los hombres au cambiando la manera de dirigir la cofradía

Voz 6 06:18 niños levantó a última hora salir la procesión que había algún problema tu llevármelo tempranito la Iglesia me apaño yo pastel un hueco gracias a Carmen lo que hay verlo hazaña que estamos en una de voto de todos los hombre claro por eso ha llegado a ser vicepresidenta de la Marina Baixa da ya una mujer presidenta de dura hermandad

Voz 1463 06:45 sólo cuando Savic también habla sobre el peso de las tradiciones de la necesidad de modernizar las hasta de la Semana Santa con un reparto lleno de secundarios encabezado por Carmen Flores Biznaga de Plata en el pasado Festival de Málaga a la mejor actriz secundaria un festival donde también la cinta se alzó con el premio del público

Voz 4 07:02 me Juana qué pasa ahí Beatriz no sabía que estabas aquí Juan me voy hay que yo no quiero molestar mujer que te pasa otra esa cara de agobiado también perdona que te moleste pero es que estoy muy apurado médico John que trae rejas con móvil hacerle una qué les pasa hemos aprobado una déjate de Mister como buena que te pasa con la torrija que no me sale es la cuarta panda que hago y la ya te las torrijas no me sale mucho tienes tan buena mano con la cocina pues había pensado dio sí que tan asquerosa Juana aquí estoy yo ahora a a hacer torrija cuenta la directora mala

Voz 1463 07:36 Peña licenciada en la ESCAC la Escuela de Cine de Catalunya que durante todo el proceso ha conjugado su visión de la Semana Santa y su visión de la comedia sin perder de vista la lucha de las mujeres por derribar una barrera

Voz 9 07:47 qué cuesta la de la Iglesia

Voz 1457 08:00 cambiamos de tercio de continente esta semana Los Vengadores todavía están recogiendo millones por todo el mundo pero aún le dejan sitio en las portadas cine de autor como la última película protagonizada por Denzel Washington es un drama judicial de trasfondo político titulado Roma AJ Israel por cuya interpretación fue candidato a mejor protagonista en la última edición de los Oscar

Voz 1880 08:33 el director estadounidense Dunhill Roy recobra su intención crítica tras su primera película sobre la inmoralidad en los medios de comunicación Nights Crown ver que le valió la nominación al Oscar en dos mil quince sin embargo en su segunda cinta que también escribe dirige se centra en el mundo de la Abogacía y la justicia en Estados Unidos

Voz 2 08:51 mi cliente no estaba bajo arresto y se le prohibió usar el baño eso constituye una violación de los derechos civiles espere para abordarlo en el juicio le gustaría abordar sorpresivo creyó que Israel le seré por desacato siempre asiste con este tema

Voz 11 09:03 puede que obedezca a una decisión judicial errónea N Corominas

Voz 2 09:05 la experiencia dice bien imputado por destaca

Voz 1880 09:08 Román ya hay Israel Esquire está protagonizada por Denzel Washington un idealista y excelente abogado defensas criminales Los Ángeles cuya vida da un giro cuando su socio y mentor sufrió un paro cardiaco

Voz 1482 09:20 este es George pairs los médicos han determinado que Willian se encuentra en un estado vegetativo permanente Llor se ha ofrecido generosamente a robarle tiempo a su ocupado negocio para revisar los casos pendientes no y cobrar las deudas yo tomar el mando si no estás capacitado para continuar con el despacha roman yo tenía la esperanza de recompensar pero de la esperanza al no

Voz 1880 09:42 su lucha por un Abogacía progresista y sus han sido propuestas para reformar un sistema penal injusto con los afroamericanos marginados verán mes estabilizados por un empleo que le proporciona un ambicioso y ex poderoso alumno de su socio interpretado por Colin Farrell

Voz 2 09:58 librar la del trabajo en derecho penal podría volver a mis raíces las las grandes luchas acciones colectivas organizadas apoyadas por grandes recursos legales desobediencia ACB la bici la Primera Enmienda protege el derecho a la libertad de expresión siempre que nos incite a la violencia o el quebrantamiento de la ley

Voz 12 10:16 es una figura clave del arte eres todo un modelo asequible estoy cansado de hacer lo imposible por gente ingratas

Voz 1880 10:21 la cinta nos habla de temas clave como el perdón la pureza la dignidad o la decencia es una historia que plasma el desvío de un buen profesional hacia la pérdida de sus principios

Voz 12 10:31 no se olvidará de sus ideales cuando saque provecho de su situación para lucrarse quiero la recompensa en metálico

Voz 9 10:39 el mundo está llena de cosas maravillosas que le parece cuando a Podemos

Voz 1880 10:48 a pesar de estar ambientada en la actualidad la película se inspira en los movimientos de los años sesenta por los derechos civiles el director habla de sus motivos

Voz 0070 10:57 en el sexto país a a los Bloody Mary

Voz 0931 11:00 me acuerdo de la década de los sesenta estaba muy concienciado y había este sentimiento universal de los derechos civiles los derechos de las mujeres el movimiento antiguerra cuando tenía doce años estaba muy emocionado y todo el mundo tenía este sentimiento fuerte de cambiar las cosas pero durante la década parece que la idea desapareció yo no juzgo a nadie por dejar la causa como dicen tienes que tener una vida ahí tienes que hacer cosas pero nunca perdía ese sentimiento me intrigado hace unos cinco años la idea de que pasó con aquella gente que nunca lo dejó la gente como roman que mantuvo esa idea inalterada cómo sería eso y me empecé a interesar por cómo sería estar involucrado con esa gente que nunca lo dejó

Voz 1880 11:36 la auto justificación el cargo de conciencia se pelean en la mente del protagonista es que personajes activistas como el de Carmen dejó que reflejan también a a esa gente que nunca abandonó de la que habla el director o elementos que evocan a su mentor le tambalean Illes recuerdan su abandonado compromiso con el activismo estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho aquí

Voz 9 11:56 creo que estamos logrando avances significativos en muchas áreas

Voz 1880 12:00 la interpretación de Denzel Washington brilla en esta cinta que le valió su octava nominación a los Oscar su décima a los Globos de Oro de este año Denzel decidió trabajar un personaje que encaja con el síndrome de Asperger es torpe y antisocial además es algo ambiguo pues defiende un idealismo algo obsoleto algo muy en la línea con los personajes de Dan Gill Roy quién construyó a Román pensando directamente en el actor

Voz 9 12:23 el lugar Wilson

Voz 0931 12:26 investigué mucho y me di cuenta de que imitaba muchos comportamientos situados dentro del espectro de Asperger esa es la dirección que tome hacia el Asperger las características físicas también las trabajé porque dije Vale esto me queda grande tengo que empezar a hacerlo bien empecé a comer mucho porque el personaje no tiene respeto por su integridad física menos tres de en

Voz 1880 12:49 el nombre del abogado da el título a esta película que nos plantea una seria reflexión sobre la moralidad la justicia los derechos y los cambios sociales

Voz 1463 13:08 hablamos ahora de rebelde entre el centeno una película biográfica del autor de El guardián entre el centeno JD Salinger el escritor americano tan mítico por su obra maestra como por su obsesión por mantenerse lejos de las cámaras del público

Voz 1457 13:36 El guardián entre el centeno se publicó en mil novecientos cincuenta y uno y desde entonces se han vendido sesenta y cinco millones de ejemplares en todo el mundo y cada año se venden doscientos cincuenta mil sólo en inglés la película se centra en la génesis de este clásico de la literatura americana

Voz 3 13:53 invadido Normandía con seis capítulos a la espalda y mentiría si te dijera que Holden me hizo superar momentos muy duros medió algo en lo que centrarme cuando las cosas no iban tan bien

Voz 1457 14:02 J de Salinger nació en Nueva York en mil novecientos diecinueve su padre era un comerciante judío que no quería que su hijo fuera novelista y le transmitió una inseguridad tan profunda como su determinación por conseguirlo

Voz 3 14:15 es lo que más me gustaba describir tu mente sí que trabajando en tus historias ya tengas una pluma un arma en la mano nunca dejaré

Voz 1457 14:24 en mil novecientos cuarenta y dos con veintitrés años le llaman a filas vivió el desembarco de Normandía y estuvo en la liberación de prisioneros desde el campo de concentración de Dachau el director de rebelde entre el centeno es el actor Danny Strong que debuta en la dirección con este biopic centrado en la historia personal del joven Salinger

Voz 0931 14:48 pues alguien que fue a la guerra y quedó traumatizado durante ocho años antes de publicar El guardian entre el centeno ya había empezado a escribirlo llevaba seis capítulos en su macuto de Soldado durante el desembarco de Normandía por un lado es una historia muy dramática y por otro habla del proceso creativo del viaje de la escritora

Voz 1457 15:17 el actor que interpreta a Salinger es el británico Nicholas House al que vimos haciendo del psicópata NAC en Mad Max La Bestia en los X Men este trabajo es completamente diferente sobrio e introspectivo y con un magistral mano a mano con Kevin Spacey que da vida a su mentor en la universidad el profesor que le animó a profundizar en su álter ego literario el adolescente atormentado de El guardián entre el centeno creo que Holden

Voz 10 15:46 es una novela no escribir una novela

Voz 14 15:49 el Caulfield se merecería un libro en

Voz 1457 15:52 para Haut la responsabilidad fue doble

Voz 0070 15:57 cuando tienes a un personaje tan potente como Salinger con toda la complejidad de aquel momento es maravilloso y además se enfrentó a un hombre tan enérgico como el que interpreta Kevin que lo despoja de todo sentimentalismo su mentor fue la persona que empujó a Salinger a convertirse en el escritor que finalmente

Voz 1457 16:15 el rebelde entre el centeno es una película biográfica convencional que muestra aspectos íntimos de la juventud del autor como su relación con una O'Neal la hija del dramaturgo Eugene O'Neill futura esposa

Voz 4 16:28 la de Chaplin tu padre no te metiera en sus obras porque no hablamos muy ajenas

Voz 1457 16:36 sí la verdad es que no alegría desde que era una niña Salinger murió en su casa de campo en dos mil diez a los noventa y un años después de haber pasado su vida recluido dedicado a la meditación y a la escritura aunque apenas publicó un par de libros tras el guardián en los últimos años de su vida demandó incluso a su propia hija por escribir una biografía sobre él hija más consintió que su gran novela se convirtiera en película en definitiva estamos viendo lo que él nunca quiso mostrar yo antes quería ser actor así pero dijo que hay

Voz 4 17:11 patrones que hacen mierda para para burdos que no saben leer

Voz 1457 17:23 a la sección de series con Laia Portaceli que viene con la toga púrpura del cuento de la criada para celebrar el estreno de la segunda temporada en HBO España hola qué tal Laya

Voz 9 17:36 hola sí en castellano pero sí la teva

Voz 1268 17:42 así la frase de la criada porque sí porque ya se ha estrenado en la segunda temporada de esta serie que fue revelación en dos mil diecisiete se llevó todos los premios se llevó las mejores críticas bueno pues había mucha expectación con con esta segunda entrega recordamos para para los que no conozca bien esto serían unos acuerden bien que es una distopía que plantea qué pasaría si una secta cristiana diese un golpe de Estado en Estados Unidos e instaurar un nuevo régimen según el cual las mujeres pues no tienen derecho son esclavas no tienen derecho a nada entonces bonos algo que ha planteado hoy día pues tampoco suena tan raro ni tan tan irreal no según en qué puntos del mundo del planeta Tierra te muevas de hecho la la autora de la novela es una novela de mil novecientos ochenta y cinco que es la la canadiense de setenta y ocho años Margaret Atwood ha comentado alguna vez que ya sabes con la idea de hechos reales de noticias de diferentes épocas de diferentes partes del mundo no y bueno pues sin ir más lejos el estreno de la segunda temporada el cuento de la criada aquí en España ha coincidido con con la sentencia del juicio de la manada bueno pues pues se han establecido en en redes y en Internet muchos paralelismos entre entre lo sucedido eh bueno pues la la barbaridad de de la manada y la violación sistemática de mujeres bajo el amparo de la ley que sucede en esta serie

Voz 1457 19:02 aquí como bien esta segunda temporada bueno pues es más

Voz 1268 19:05 es oscura todavía si cabe porque ya era era sedas traía Il y luego bueno pues principalmente hay que destacar que se extiende más allá de la novela porque el cuento la creadas una sola novela no tiene una segunda parte en la primera temporada narra los hechos de la novela aquí encontramos pues con con con un guión nuevo con las tramas nuevas entre otras cosas se muestra la vida en las colonias que son que son como los campos de concentración donde envían a las mujeres condenadas por la ley luego también pues pues en esta oscuridad de la que hablábamos con la protagonista Yun que es la actriz Elizabeth Moss eh vemos que se ha vuelto mucho más turbia no ahora desafía la tía Lidia que es la fanática cacique de las criadas correos

Voz 1457 19:44 qué les echo en Fago

Voz 4 19:46 podría haber seguido con Dios rapidamente rodeada de sus amigos

Voz 15 19:51 las amigas no se las mata a pedradas Janine está de camino a las colonias o Jay sufrida por tu culpa todas las criadas que imitaron tu desobediencia se enfrentarán a las consecuencias pero tú no

Voz 1457 20:06 tú estás embarazada estás protegida además de El cuento de la criada en el programa de hoy Pepa Blanes y tú vais hablar sobre otras distopía es con dos invitados con Rubén Romero Santos profesor de Comunicación de la Carlos III de Madrid Raquel Crisóstomo doctora en Humanidades en la Pompeu Fabra

Voz 1268 20:24 sí porque bueno las distopía Se están de moda esta primavera además de cuento de la criada pues también se estrena la segunda temporada de de otra gran título que es West también en la AIDS vio recordamos que es una súper producción creada por el matrimonio de Lisa Joy Jonathan Nolan que se basa en una novela de Michael Crichton sobre un parque de atracciones con con robots no donde la gente a a a a dar rienda suelta a sus a sus deseos dio dio lugar a una película en mil novecientos setenta y cinco también una serie y bueno en esta segunda temporada vemos eh arranca con los robots de que ya han despertado han iniciado una guerra contra la opresión liderada por una mujer androide Dolores Evan Rachel Wood hasta luego

Voz 1457 21:04 ella hasta luego me voy con Ito a púrpura

Voz 1268 21:07 a procrear adiós

Voz 16 21:09 que no

Voz 17 21:12 sí sí

Voz 14 21:15 la obra

Voz 18 21:18 no

Voz 1463 21:22 en este mes de mayo se cumplen cincuenta años de la gran revuelta estudiantil y obrera que sacudió Francia en mil novecientos sesenta y ocho por todo el mundo surgen exposiciones y ciclos de recuerdo a ese momento después hablaremos de la repercusión en la parte más industrial del cine francés pero sí pasan por Madrid este mes de mayo pueden acercarse al Museo Reina Sofía Iber el ciclo la imagen su Levada ciclo de pequeñas películas colectivas que no llegaron al Festival de Cannes nos lo cuenta

Voz 4 21:46 Marta García

Voz 1513 21:49 anónimo colectivo así fue el cine que nació en mayo el sesenta y ocho mientras se desafiaba al poder en las calles las aulas y las fábricas un cine que siguió dos modelos los cine tracs o de panfletos rodados de forma anónima por directores profesionales como Jean Luc Godard o Chris Maker un ejercicio mudo de contra información que duraba entre dos y cuatro minutos el equivalente en cine de un grafiti breves contundentes beligerantes y un segundo modelo los grupos vez Bekking películas hechas por los propios obreros atravesadas por una idea común

Voz 19 22:23 a grabar las condiciones de trabajo en el interior

Voz 0728 22:26 la fábrica que no puede ser registrada los recursos son múltiples desde grabaciones clandestinas incluso unas especies de Performance muy humorísticas donde los propios obreros juegan como actores su papel en la cadena de montaje imaginario

Voz 1513 22:42 es David Cortés comisario del ciclo la imagen sublevado que proyectará estas películas durante todo el mes de mayo en el Museo Reina Sofía un cine que desmiente esos tópicos que florecen cada aniversario del mayo francés

Voz 0728 22:56 la idea de que mayor sesenta y ocho fue simplemente fenómeno cultural una revolución de los de las costumbres un movimiento estrictamente estudiantil que no llegó a la categoría de revolución digamos después de ver estas películas donde lo político emerge de una manera muy muy directa muy potente pues es muy difícil tomarte en serio estos tópicos

Voz 1513 23:16 sí a Jean Luc Godard en una entrevista en enero de mil novecientos sesenta y nueve las películas deben realizarse en torno a una idea política creo que tenemos que hacer películas junto a quienes las ven

Voz 14 23:28 a Pla dos

Voz 1457 23:30 seguimos en el mayo del sesenta y ocho ahora con Antonio Martínez director del programa de cine clásico Sucedió una noche que nos va recuerda el impacto de esa revolución en el cine en el cine más industrial en las marquesinas en las filmotecas y por supuesto en el Festival de Cannes

Voz 0229 23:48 para muchos franceses de finales de los sesenta el cine no era un simple entretenimiento era una forma de vivir tal y como lo mostraba Bertolucci en su película soñadores

Voz 4 23:57 fue aquí donde me me he convertido

Voz 20 23:59 miembro de lo que en aquellos tiempos se consideraba una masonería la masonería de los cinéfilos era uno de esos sin Santiago velos que se sentaban lo más cerca posible de la pantalla

Voz 0229 24:09 al frente de la Cinemateca se encontraba un hombre que había enseñado

Voz 20 24:12 define a toda una generación Rull anglo árabe había creado la Cinemateca porque le gustaba proyectar películas no quería que se niegan cualquier ciudadano cualquier películas buenas malas antigua dientes todos los cineastas de la nueva ola venían aquí a aprender su oficio

Voz 21 24:27 por eso el nueve de febrero del sesenta y ocho una noticia sacudió el mundo cultural parisino

Voz 20 24:32 B de oscuros e inconfesables intereses el ministro va a expulsar de la aspirina

Voz 0229 24:39 de los cinéfilos de París no tardaron en movilizarse ante aquella destitución una movilización orquestada desde la redacción de la revista Cahiers du Cinema

Voz 1457 24:47 no lo moderno

Voz 20 24:50 el Pradillo están con vosotros

Voz 21 24:55 el catorce de febrero una manifestación de más de tres mil aficionados al cine tomó el Trocadero parisino la carga policial fue contundente herido François Truffaut tuvo que ser atendido en un portal

Voz 0229 25:07 treinta Tavernier terminó también con el rostro ensangrentado Jean Luc Godard deambuló desorientado después de perder las gafas la destitución del Anglada se convirtió en un caso político un símbolo en contra del inmovilismo del Gobierno debe

Voz 1457 25:21 manifestó

Voz 22 25:23 John es ya tendrán la posibilidad no sólo de provocar a la sociedad sino de transformar que sugiere

Voz 1457 25:33 que te pitan lo hagamos las que deporte

Voz 23 25:36 migrantes en palizas estudiantes

Voz 21 25:39 hemos miran faltaban semanas para el mayo del sesenta y ocho pero muchos historiadores consideran el caso la Angrois como un ensayo de lo que

Voz 9 25:45 cubriría después

Voz 21 25:50 cotejar Trifón hoy otros recordaban que las manifestaciones por la Angulo participaba muy activamente Un chico pelirrojo muy poco tiempo después sería uno de los protagonistas principales de la rebelión

Voz 14 26:02 las asociaciones de estudiantes al tomar las calles ha sido necesaria la intervención de las fuerzas del orden para evitar males mayores

Voz 21 26:09 los estudiantes tomaron la Sorbona el teatro Odeón pero que buscaban con aquellas protestas que dicen es muy sencillo estamos hartos de de los beneficios del poder de los ricos basta de agotar la tierra dicen paremos a diferencia de otras revoluciones que respondían a ideologías los estudiantes de Mayo del sesenta y ocho querían todo y nada a la vez consignas como ser realista y pide lo imposible reflejaban que más que objetivos concretos lo que querían era invocar un nuevo espíritu un espíritu de libertad

Voz 6 26:38 las cosas siguen muy diferentes si quiera diferentes pero no acabo de verte plena calle tirando piedras y los Barricada imaginar que así yo tuve que hacerlo temimos que hacerlo también hay que cambiar el espíritu de las relaciones entre la gente

Voz 21 26:52 en la película Milú en mayo se puede ver con qué de desorientación y esperanza vivían aquella huelga los franceses

Voz 24 26:58 fuera de París que la gente que apelamos Portolas parte dice que no

Voz 21 27:04 la Sorbona se resbala sobre mientras tanto había empezado el festival de Cannes muchos cineastas exigían que se suspendiera la organización trató de contentar les decretando que fuera una edición no competitiva el dieciocho de mayo se proyectaba a Peter ni Frappé de Carlos

Voz 25 27:19 Laura efectivo no estará de acuerdo con que retiraba una película entonces pedimos que estatura fuera proyectada escrutando las las cortinas estábamos estaba para Geraldine Chaplin por supuesto ya Querejeta punto estaba su juego estaba muy mal Sada Polaris guiones estábamos todos los agarrando nuevos a las cortinas para que se proyectará la película no

Voz 21 27:38 la Revolución de Mayo duró lo que tardó en terminarse el mes el primer ministro Georges Pompidou pactó en secreto con los sindicatos aprobando una subida salarial

Voz 4 27:46 al diez por ciento los obreros ya no están por la revolución que han dejado en ella demasiados prefieren someterse a los burgueses con tal de que se les vaya aumentando poquito a poco el suelto

Voz 21 27:55 en el mar y el tiempo de Fernando Fernán Gómez se refleja la ilusión también la ingenuidad con la que unos pocos jóvenes españoles vivieron en mayo del sesenta y ocho y es que los sucesos parisinos han dejado para el recuerdo un puñado de escenas y películas soñadores de Bertolucci Milú en mayo de mal los amantes actuales de Philippe Garrel después de mayo de Olivier Assayas uno de los homenajes más sutiles lo hizo fracaso Trifón

Voz 1457 28:20 estoy un poco caso

Voz 4 28:22 bien una manifestación

Voz 26 28:25 con límite golpe corras y todo eso

Voz 21 28:28 aquellos días triunfó terminaba de robar besos robados decidió que la película empezara con una imagen que no tenían nada que ver con el argumento pero que estaba llena de significado a puerta cerrada de la Cinemateca un rótulo que simplemente decía

Voz 0931 28:41 esta película está dedicada a la Cinemateca Francesa de la Angulo

Voz 1457 29:00 terminamos La Script Juan Aranaz ha hecho la realización Laura Martínez Pepa Blanes la web y las redes sociales volvemos esta madrugada en la sesión golfa y también estamos en el podcast con la versión ampliada de la crítica a la crítica a los extremos aviso la semana que viene haremos el programa desde el festival de Cannes

Voz 27 29:20 aquí no te importa que Sergio joyas para ir a Carme este con sólo que está pasado desde Triki falto de Rajoy

Voz 1457 29:31 Pepa al la maleta porque el mundo está lleno de envidia

Voz 4 29:34 esos