'Yo tuve el perro más feo de la historia... no le veía guapo ni Dani Rovira que es amigo de los perros"

Voz 1284 00:00 sí bueno hay mucha gente que de gente que está enviando ya a buena vamos ya que son las tres y veintidós minutos de la tarde ha llegado el momento de dinero Antón Meana hola José Antonio Ponseti hola qué tal el chico está profundamente decepcionado contigo porque no te ha traído a Jacko ya a la gente El Larguero detrás Ajax pero pero por la noche iremos a Jacko aquí para allá

Voz 2 00:40 la Peña Jacko es no lo valenciano entonces no lo puedo llevar a cualquier programa porque no no termina cuando se por emocionado no no detecta todos los caballitos que no les gustan los ánimos

Voz 1284 00:54 bastante no pero hay que decir con bueno ha tenido conato de Familia fue criado

Voz 3 01:02 por perros verdad

Voz 1284 01:05 pues te digo una cosa casi yo ello leyó casi a tú que tienes has tenido algo

Voz 0458 01:10 yo he tenido perro eh sí sí Ponseti Mead

Voz 1284 01:14 nada con Jordi Martí con Urrutia con armas necesito Íñigo todos los tres ahora pasa Arman tú que has tenido regatas que se va Letizia la tuvimos durante incluido murió pues al techo

Voz 3 01:25 si antes dieciséis al reacios en los últimos años cuando yo empecé a enfermar descubrimos que era un gato

Voz 1284 01:30 según ha tenido que no puedo decir que he tenido perras pero no han tenido historia lo que sí que he tenido mucha sido pájaros porque mi padre coleccionaba pájaros y no lo hiciera porque cada vez nos y competía con ellos de canto de plumaje afinarse lo has pedido todo si nos quedamos con uno que se llamaba el muerto y luego os lo explica yo voy a estar con el freno de mano echado a su vez activo que foto vas a colgar en mascotas

Voz 2 01:58 estoy un poquito como yo es que yo estoy yo me poquito triste es que yo tengo un perrito bueno un perro doce años que se va a Boliches no es superado en absoluto su fallecimiento

Voz 4 02:10 Laura el día tres si nunca todo lo que pasa que de Porcelanosa de peluche pero pero ya está no le podía cuidar de un animal porque no tengo trabajo cuidarles entonces yo habló con mi gato diamantes

Voz 1284 02:24 exacto

Voz 5 02:25 suena a un peluches es claro yo no sé si eso vale

Voz 6 02:31 ah vale hito muy tu mascota Mi gato se llama Guillem y si Guillermo Willy sí sí es de

Voz 7 02:39 él tiene una historia la amplísima pero bueno es de las calas lo lo dimos que rescatar porque su madre murió las que me eche

Voz 1284 02:47 sí sí pero obrero cada uno tiene su historia animándole este mundo Dani tú tú tienes un gato no dato que se llama gato no tienen ninguna historia simplemente se llama y no tenía una forma Pichi el año sabemos si Chile María luché hasta Carlos Ricar tú tuviste haga por no tira Esther muchos son tuve a cantando I ya en mi casa Reina cantando segunda falta dos como tú tienes una eso si yo tuvo que escapista que se llamaba Lorenzo y ese lujo

Voz 8 03:17 voy a parecer que ahora tengo dos dos gatas que conviven con los tienes tu casa tengo tres

Voz 4 03:21 Margarita dijo con natillas

Voz 2 03:26 yo tuve un gato que se llamaba missing yo no tengo un perro que sea Mateo con hache intercalada

Voz 5 03:31 realmente me dices así te con hache intercalada

Voz 1284 03:34 dicho Sabero y vale la foto Esquerra

Voz 4 03:36 pues conejitas la primera Lola la segunda blanquita y ahora tenemos a Bimba

Voz 1284 03:41 claro que Colón era tener

Voz 4 03:44 constituyó en mi caso siempre han habido muchas mascotas pero tuvo una perra que se llama abandona

Voz 1284 03:50 qué bonito que os hablamos en pasado años casos El carrusel me tienes que empezar ya colgar oyentes que esta lleno a través del fécula este este gallinero o la todos a otro venga

Voz 0458 04:01 oye te ayudó casta Carrusel mi mascota Juan Tato

Voz 1284 04:03 Historia que no dónde llamas Romero qué tal hola muy buena todo Coby no

Voz 2 04:12 a ver yo le puse es todo este año pero es no veo mi padre

Voz 4 04:17 binario entonces le puso Cobi como la mascota de Barcelona noventa y dos El en arma era era era no no puedo decir no lo ha superado como yo no estoy muy jodido como si lo más mínimo a tenemos a un compañero y eh

Voz 1732 04:35 está asombrado al hombre que es un maravilloso charlado que es escucha ante el gallinero decíamos antes que es amigo ha escrito un libro

Voz 2 04:42 no libro buenos y un libro de amor pero no una pareja sino a una mantita un aplauso para Pedro

Voz 0684 04:50 bien

Voz 1263 05:03 hola buenas que le dije a mi mejor amigo ya de verano seis porque ha jugado cojo acabó cosa le dije en mi casa no en Gaza punto y un año después que hace vertieron era peor que tener que comer de tus palabras hace tres mejores amigos y vi cómo entraba mía una gata común europea por la puerta de mi casa ya no hay o lo llevó alguien no me atrajo una amiga una amiga de una amiga y si no viene el estudio no lo entiendo

Voz 1284 05:34 ha negociado su libro y por teléfono ser las estrellas que es deprisa pronto yo no lo entiendo de verdad como ya que os

Voz 0458 05:44 Suazo explicaron la charla dura tú tienes un amor ya estás absolutamente enamorado no podría vivir sin Agatha que se llama

Voz 1263 05:51 mía de dos mil tres tiene un drama porque piensa que me voy a casar

Voz 1284 05:58 perdona pero lo tienes jodido eh pero no pero no

Voz 1263 06:02 no tienes aunque eso pero pero no hombre porque es verdad que yo a él estos datos no te estaban hubiera planteado sin ningún animal pero es verdad que este es el primer día intenté devolverla eh por la noche me dio Pinocho recibió fue horrible no paraba quieta yo jugaba que por la noche me sacar a los ojos sin dormía o algo así y cuando Ígor no me desperté a mi amiga le dijo a por ella porque no aquí pero me miró con esa cara de repente dije bueno voy a darle un día llegar a hoy no no es el estilo vividos mella

Voz 2 06:34 bueno pero bueno espero Pedro vamos a ver de qué

Voz 0458 06:38 una cosa es que de amor por La Gata y otra cosa es que que el escriba un libro eso sí que es una locura por cierto salen siete de mayo sabes siete de mayo

Voz 1263 06:45 han pasado mañana Tibor ya está disponible

Voz 4 06:48 eso es

Voz 1263 06:49 en quién vive con todo es que todos positivos

Voz 1284 06:52 en cualquier librería a partir de ya el lunes no se puede hacer ha dicho interno tienen derecho

Voz 4 06:59 pero nosotros pagamos la ahí lo habrá

Voz 1263 07:03 no no es no es un libro no es un libro a la latas libros sobre mi derrota ante la Gata irme como ha conseguido hacerse con el mando de de la casa con todos los rincones como ya cuando estoy comiendo las fiestas por una postura que hace que yo me que adaptar a ellos no ella a mí es decir el final mira a esa gente tiene gatos perros yo creo que ahí hay una metáfora muy buena que es que los perros son los Beatles

Voz 9 07:26 no son así como muy bueno son la voz de buena familia son los típicos chavales majos y tal y los gatos son los Rolling Stones ahí los piratas son son más de tirar televisores por las ventanas de esas cosas son somos

Voz 1263 07:39 muy diferentes acercaron claro el creo que lo los gatos tienen algo que se posiblemente esa que se parecen mucho a los humanos impreso nos atraen tanto

Voz 2 07:48 por ello mate más de gato que de perro indiscutiblemente

Voz 1263 07:52 ahora mismo si a ver no no no descartaría decirlo hoy oiga

Voz 3 07:56 los perros no sería titular

Voz 1263 07:58 nada nada

Voz 10 08:00 que diga

Voz 1263 08:03 ya habían sacado una viñeta en el New Yorker muy buena que había un perro que decía miraba su a mundo decía este tío me da de comer me da cobijo me me me da agua me da me me cuida debe ser Dios relato piensa pues ese tío me da cobijo agua me da de comer me cuida todo debo ser Dios a la vez es es es la diferencia entre los gatos y los perros

Voz 1284 08:26 a quién le regalaría que que animales recomendarías a Meana

Voz 1263 08:32 para adaptar esta mañana un León que yo yo creo que es la que es un montón de es Un clásico y a Bali sí que es un chaval de Oviedo en Cracovia donde tiene la que en el cuerpo al Sporting yo lo regalaría un Cocker el típico que sabes de elegante si efectivamente lo llamaría Toby Tobin todos listas medio lo colocó que yo esperábamos una vez a lo mejor no no hubo oye

Voz 11 09:01 pero antes de que me dejéis quiero decir una cosa que Laura criticamos a todos que por favor sin decir nada a ellos no trabajamos ninguno porque ya he dicho que no tiene más que porque no tiene tiene exacto

Voz 0684 09:11 no no no yo también lo intenté

Voz 1263 09:16 ávila ha sido no tengo tiempo para cuidar

Voz 4 09:19 la bien y porque viajo oí la mascota la tienes que llevar rotos

Voz 3 09:24 a ver no perdona pero Elizabeth Taylor viaja con su perro

Voz 0684 09:27 vale Elizabeth Taylor bastante tiene a tener claro claro era una crítica hacia Pedro

Voz 1284 09:35 fichaba a Pedro para que vaya semana no no es que hoy estamos terminando Pedro Zuloaga en mi casa no entra un gato

Voz 1263 09:44 hoy quiero es para los oyentes de Carrusel que en estas redes sociales carros mi mascota es un par de libros si te parece para sombrero

Voz 0458 09:53 eso está bien pero mira ante todo la gente que participe con hasta Carstens mi mascota os puede llevar el trabajito de Zuazo que ya lo tenéis en librerías a partir de mañana del lunes en mi caso dentro de un gato diario de un gato uno primerizo por cierto con el prólogo de Elvira Lindo porque porque este tío Zugaza

Voz 5 10:07 sí sí sí

Voz 0684 10:14 no de Pancho Varona

Voz 12 10:19 arreglará Musée viajar

Voz 13 10:29 Carrusel deportivo con Dani Garrido el hacer

Voz 8 10:33 son tus carbura

Voz 1263 10:37 en cambio los que algo

Voz 16 11:00 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro FM ochocientos días Onda Media

Voz 13 12:58 Carrusel deportivo con Dani Garrido

Voz 2 13:08 con la mascota hombre maravilloso de las mascotas

Voz 1732 13:12 ya que bueno aunque imagino que ahora ya no se puede decir así habrá que ser Paul porque sería políticamente incorrecto sino que hay que fiel a sí

Voz 5 13:18 todo por compañero compañera de viaje Texas cerró

Voz 1732 13:23 gato un periquito un hurón PSM Rex pues tiene que ser amigo viva viva el chucho de este país exacto aunque no me imagino a un culé como yantar la diciendo tengo un amigo periquito no lo veo no no lo sé no lo ven acá pegatinas en el caso es que la gente está muy sensible con la de los animales se acerca a equipos la Gran Vía un chaval con una carpeta me dice firma por la ballenas digo a favor y en contra según su humor a relájate chico vete a pescar la prisa oye lo de llamar a tu perro en vez de mascota amigo me parece bien pero los que le llaman hijo a su perro muy bonito muy bueno que tire no es mi hijo mi hijo yo el próximo que a un perro que le llama hijo le denuncio por no tenerlos con en Qatar vale pero te lo juro

Voz 4 14:04 ya no son papá y mamá si papá o que cree paquete incluso y yo de lo de la mascota soy muy fan de los perros que llevan

Voz 1732 14:13 las señoras no se va a verdad es que llevan a señoras avisos perro que que Besson un rottweiler beso grande como Copito de Nieve a veinte metros una señora intentando aguantar la verticalidad que parece el Apolo trece en cualquier momento puede despegar esa señora que son eso señora que arranca el paladar de tu te acojonado y te dice la frase tranquilo que sólo quiere jugar

Voz 1284 14:36 esa es la parte del porque si está echando por la boca al perro que a mí no me nada

Voz 1732 14:44 Pepe Calvo que juego en su páncreas señora a mí que me cuenta yo porque como Laura vivo vivo sólo siempre estoy

Voz 4 14:51 vaya por eso es por cierto un piso es la única que no se come el compras pues pues eh

Voz 0684 14:59 no yo quiero ser engullidos

Voz 1284 15:04 un paradón adelanta

Voz 1732 15:07 yo no yo creo que se comen todo y no yo

Voz 1284 15:12 yo no me voy a poner a veces no

Voz 1732 15:17 me alegro de que dice bueno más o menos yo os digo una cosa lo que tener a toda nuestra casa huele a Gato vale el gato no no mi caso luego tu casa huele a vale tu familia tus amigos no te dice nada porque te quieren

Voz 5 15:32 huele a tu perro huele mucho pero no no me perro eso ofende alguien sobre todo perro pero no

Voz 1732 15:42 estaba aquí siempre se dice ya les gustaría a la persona limpias como lo los tú chupa de la madre pasa de la amigos qué vas a hacer cuando te van a hablar hasta el gato de escayola y tengo que contaros ahora que preguntado Garrido sobre si yo tenía mascota You Tube el perro más feo de la Historia vaya a bordo iraquí exagerado efectivamente era exagerada pero nosotros no Bitlis a mi perro porque si Luis visto visitó dicho la frase que todo el mundo hostio verdad que el cabrón el president era y no no era adoptado dicen no sea jodió no paga por él ni Dani Rovira que es el amigo los perros hasta de lo feos bueno es amigo mío no te comas bueno pues lo adoptamos himnos dice la de la tienda es un mil leches sí pensé que Cecil actor bueno eran mil pues pues serían toda la mala sin lactosa de soja almendras Darro sin cafeína avena alguno dirá bueno sería un cruce donde había un accidente mala

Voz 2 16:36 a partir de que el pobre en nombre cómo llamaba Fortunato

Voz 5 16:44 luna es un dato muy senda todo correcto

Voz 1732 16:51 tenemos la de la que te quiero mucho

Voz 1284 16:54 muy mala suerte le pasa de todo y cómo sería

Voz 1732 16:56 vivo pues hemos puesto ese nombre dijo encima gafe era Patti corto negro botellón con el pecho blando como la leche pero de la buena la de las orejas grandes y los dientes de abajo salió para fuera que si llovía una visera gorra eso sí también te voy a decir con esto que vivía el próximo mucho Le dimos todo fue uno más de la familia de hecho lo escolarizados y sacó mejores notas que yo

Voz 0684 17:21 por todo el Ríos en el gallinero porque Borja Cuadrado tiene una historia muy particular

Voz 21 17:27 con sus conjuga cotas ha llegado el momento cumbre hay dos seres humanos en cada en cada cuadrado Galán

Voz 1284 17:35 es que Seaman Contador y Cuqui correcto Borja en el caso de Contador es un canario ahí foto

Voz 22 17:42 hay fotos hay fotos ya estás Rosell a ser mascota que me hizo ayer con ellos además en un momento en el que la tortuga a eso de las ocho de la tarde se molestó porque ya se mete en el tubo en el que suele dos mil por la noche hijo éste es que aquí

Voz 8 17:55 nos hace ahora despertando para hacer una foto con el canario con el que no se lleva bien precisamente por Caixa la tortuga que se llama Cuqui no sé si hoy con el con el canario Contador con el canario contadores correcto además es curioso porque se llama Cuqui que serían nombre de hembra pero es macho así que estudioso discusión a mi alrededor de cincuenta años también cincuenta años cincuenta años hay sigue dando sigue dando guerra hijo les duela es Time Hernando todos los bueno pues tampoco es contar Begoña interioridad

Voz 0458 18:25 a ponernos serios Laura estoy un poquito de orden que estaba preocupado durante el invierno porque creyó que Contador

Voz 1284 18:34 un poco con el con el tema del pela aunque Alberto además no le gustaba vino vino aquí un poco

Voz 0458 18:40 pese pensó que que que palmera pero se ha recuperado contáis llevó la primavera tiene nueve años tiene

Voz 8 18:46 hombre Contador porque apareció por mi casa cuando Contador ganó su segundo Tour buen plumas entonces un buen plumaje y es verdad que el invierno no ha tenido las mejores sensaciones las mejores piernas en este caso a los mejores patitas pero bueno poco a poco se va a recuperar para conectar con el buen tiempo sale al patio canta con sus primos y seguramente va a ser sufrimos con todos los pájaros seguramente va a pasar un verano muy muy feliz en nuestra con Basile abren la

Voz 1284 19:10 Aula sale segura

Voz 8 19:13 de todo porque tampoco soy una persona pensando cosas muy bonitos vuelve podría podría volver Abrera pero ya te año saldó otro pájaro iba a venir una cotorras escapó una Torra estuvieron Gaspar pájaro verde tienes no Borja participar en el gallinero esa pequeña anécdota atraer salí de casa pues no sé yo no otra persona que estaba en mi casa ahí va que se salió con la jaula intentando que la acotada volviera estaba por árboles que poco tenía mucha altura parecía que iba a volver pero Verlaine y al final cuando menos lo esperamos pero con brincos salió volando

Voz 1284 19:52 yo voy a contar en treinta segundos porque me hace ilusión yo Colgate

Voz 23 19:55 a fotos de Luna que es una pastor alemán que tenemos en casa muy muy bonita muy simpática hace fotos de hace veinticinco años yo contaré yo contaré que que en mi casa madre en tenía predilección por los canarios esto no lo sabes tú Borja tenía teníamos una habitación en casa en Legazpi en mi pueblo en Guipúzcoa que la llamamos la habitación del pájaro

Voz 4 20:14 fíjate si personalidad

Voz 1284 20:15 el viento era era la habitación del pájaro porque no había otra cosa que no fuera

Voz 0458 20:19 pájaro bueno pues una tarde Mi primo Mi primo Íñigo que te Australia se pasó por ahí por la habitación de pájaro decidió abrir la puerta

Voz 1284 20:27 de no no pero estaba estaba la clave

Voz 0458 20:31 el Pájara salió dilata Ghost in le mucho con Laporta

Voz 1284 20:35 no todo lo bueno así así fenecido el canario Sergio y luego ya Laura en casa fueron pasando más cosas pero pero bueno quiero darle no Garrido segundo usarlo una oyente de Carrusel que acaba de escribir en redes sociales se llama Ylenia Delgado y que ha dicho la franja de la tarde que los animales están sobrevalorados Ylenia un abrazo para TIC que sabe mucho de esto no se está claro tienes tienes Gorka

Voz 0458 21:00 esta menos cuarto minuto para hablar de la mascota más ricas del

Voz 1284 21:02 lo que son las de la NBA no había por ejemplo venid

Voz 24 21:05 aún es el toro de los los Bush especialista en break Times su tatarabuelo fue la primera mascota la historia de la NBA hace un montón de años en los Raptors presumen de que de Raptors es Law el único dinosaurio vivo es la mascota de los Raptors uno veintiocho coma nueve por ciento de acierto en mates cuando salta con trampolín la pregunta de veinte empeñado se pegaría en el uno coma uno por ciento cuando no saltó el coyote el de San Antonio se retiró el pobre por artritis hace unos años pobre mascota del año en dos mil siete y presume de que ahora puede ver los partidos desde casa con su familia

Voz 1284 21:34 claro bueno tenemos también los Houston

Voz 24 21:37 el rockero es decir es todo motero provisto como Ricard dentro de muy poquito Robin nació en

Voz 8 21:42 las Montañas Rocosas tiene veintisiete años

Voz 24 21:45 es contratar sus servicios para eventos para

Voz 25 21:47 a nivel por la banda por lo visto es conocida

Voz 24 21:50 va a dar charlas a los colegios allí en Denver saltador seis y por lo visto entregársela el avispado que ese hubo de Jorge de los de los Jorge lo gigante que tuvo que hacer la mudanza cuando la franquicia se mudó de ese agota lo a Nueva Orleans Eaton mate una está atravesando un anillo con pudo tiene el dudoso honor de que el partido se tuvo que parar durante veinte minutos porque ese provocó una humareda espectacular en el pabellón Illes dijo el señor David está en que era el comisionado de la NBA que no volviera a hacerlo chapas y que estaba en aquel partido le retó para que lo volviera a hacer el pobre obispo asustado no lo hizo Barkley siguió insistiendo y al final el por alcohol

Voz 1284 22:23 que volviera campana acabó Carrusel mi mascotas es colgando un porrón de votos por cierto somos Trending Topic es que es increíble lo que a la gente lo hace sólo una cosa más Laura Martínez de los páncreas en Mallorca de los panales de cerdo Mallorca dice Pedro Fullana hacen butifarra sí pasé micro la cosa se pone sería semifinales este paseo micro se del gallinero se lo que vemos

Voz 0458 22:51 Car con mucho amor a José María Íñigo claro ya fallecido con setenta y cinco años en una persona muy importante de la radio y de la tele de este país que empezó con quince años en la Cadena Ser en Bilbao

Voz 1284 23:02 el señor pero con cuarenta años eh

Voz 4 23:04 con quince años y colaboró también en la Cadena Ser en muchos son además musicales Si bueno lo tenemos todos presentes la voz no que acompañó al Festival de Eurovisión desde dos mil once porque como lo contaba y que lo sabía todo absolutamente era a escucharle a él y pensar en Eurovisión hoy delicada el éxtasis

Voz 21 23:20 que por cierto le queremos enviar un abrazo muy grande nuestros compañeros de Radio Nacional porque también estaba colaboran de David al programa No es un día cualquiera dije Pepa Fernández pues para ellos también un abrazo enorme desde aquí que sabemos que es un día

Voz 0684 23:30 complicado para ellos pues nada Laura hoy semifinales semifinales que es mejor aquí

Voz 4 23:36 actuaciones hemos tenido que dividir en dos días las semifinales este sábado van a participar Alfredo García más Rebeca Revilla Sonia Lus y Antón Meana

Voz 1284 23:47 los eh

Voz 4 23:50 por una semana de Eurovisión ya están ensayando sí sí sí por eso están ensayando nosotros vamos a

Voz 1284 23:57 ahora que he leído he leído en Internet que en la votación de la prensa en queda últimos los españoles te diremos yo he visto yo he visto todo lo contrario he visto que el segundo vídeo más visionado de pero que llevo toda la prensa especializada y que quedara

Voz 0684 24:12 sí sí sí

Voz 1284 24:17 hablaba nos pero además una pregunta en nuestras

Voz 4 24:19 de José Antonio vamos a verlo ahora

Voz 2 24:22 dos cuatro hubiese presentado hoy quién sobrevivió dos cuantos antes hombre

Voz 4 24:27 no no no mire Laura las hiciera improvisando esta pregunta por parte del no a Pío de todos lo

Voz 26 24:34 dos semifinalistas que participen entre este sábado y el que viene tres de ellos pasarán a la final el sistema va a ser el siguiente vamos a votar de la misma manera que en anteriores ediciones del gallinero con dos son seis uno ah y un doce ahora bien vamos a hacer media con cada puntuación si Sonia por ejemplo Soledad un seis un dos y un nueve si marcamos el dos el seis y el nueve

Voz 4 25:00 suma haremos su nota así los tres que tengan la mejor puntuación llegarán a la final

Voz 27 25:08 se prevé

Voz 21 25:12 doce votamos detrás de cada actuación o al final votamos todo

Voz 4 25:16 vamos a votar detrás de cada concierto

Voz 1284 25:18 ella estaría me gustaría Peter no voy a cantar

Voz 4 25:21 a Laura Martínez

Voz 1284 25:23 a nadie a animales

Voz 4 25:27 me gustaría hacer un dúo con con la canción de Eurovisión por ejemplo con Antón

Voz 6 25:32 además ya sabes que aparte parte Novela II

Voz 1284 25:34 se quedó soufflé ha dicho vamos a quedar último me Ana es quiere se queda último te has y final tenemos razón que mandar

Voz 0684 25:45 ah sí

Voz 28 25:53 a mí me miras

Voz 6 25:57 mira que es bien

Voz 1284 25:59 no vale la pena pero uno de los primeros semifinalistas

Voz 4 26:06 Mañero de web Cadena SER deporte Radio Madrid Alfredo García con la barra de este hotel Duncan Dhu

Voz 6 26:11 mío yo ya pisa bien está dale

Voz 0684 26:44 es lo que darle

Voz 29 26:52 pero pero acaba

Voz 1284 26:55 eh eh

Voz 6 26:59 hasta que el futuro no vendrá

Voz 0684 27:08 es voy bien

Voz 6 27:24 como corta la cadencia claro Camela Godín

Voz 1284 27:38 no lo está

Voz 5 27:42 bueno

Voz 4 27:48 incluso más y luego la nada pero yo creo que bien no supone más que una segunda vamos a Nani dos seis nueve ocho doce

Voz 1284 27:55 voy a dar un nueve vengan buenos días

Voz 4 27:58 yo soy seis seis Garrido nueve un nueve Escorial un seis ocho y seis porque no me había carrito de caza Bruno un nueve Ponseti sólo Íñigo seis creo que esa canción fácil de armada no seis aquí Antón Meana nueve nueve muy bien pues tiene ahora mismo Alfredo García de músicos cinco seis cinco nueve sale la media en breve

Voz 0684 28:27 no no no pero la calculadora unos bienes que dar el voto ves empata haría no todavía no lo vemos Faina que quiere estirar de gente Master Chef también

Voz 4 28:40 no no no está bien de no sé qué de acuerdo tenemos tiempo para así intervención vamos allá hombre no otra persona de la reacción de Radio Madrid que viene con un doce es Rebeca Revilla vez de Rebeca tanta cuando los sapos bailen flamenco El volumen de Ella Baila Sola a buen volumen tu voz

Voz 6 29:05 muy la sola

Voz 28 29:10 buscando sitios para

Voz 0684 29:13 Jorge que baila sobre si la playa

Voz 28 29:18 a tres Dido nada cambia las caras los sueños día si pierdo con un regalo de tiro limpia ellos común Barroso después de de de leer el trago de te quiero las palabras que danza

Voz 0684 30:02 aquí hay gente que tiene la marca guardados

Voz 30 30:05 casi sua si vamos más puntuaciones a Rebeca Revilla dos seis nueve

Voz 4 30:10 yo lo voy a dar un doce mira un doce yo voy a dar un mueble Urrutia le nueve Garrido otro nueve el Escorial doce un eventual como productor al ser aventurero se merecería dio quiero gusto está más cerca el profesionalismo en este concurso Un dos efectivamente sí señor armado

Voz 3 30:38 la canción no ve nada pero su interpretación es del doce

Voz 4 30:42 Santo Domingo doce doce pues con esa grabación de Rebeca sube a ciento ocho punto

Voz 31 30:49 pues no está clara la suma global ahora la

Voz 0684 31:02 menos mal que no

Voz 1284 31:03 notario por aquí porque si no todo sería también no

Voz 0684 31:06 fan

Voz 4 31:08 dos actuaciones dos actuaciones en este caso hay que decir que las dos próximas actuaciones van a ser en directo ya he comprado favores

Voz 1284 31:18 estás contando lo que es cuento a ha venido hasta

Voz 4 31:21 los estudios de Gran Vía treinta y dos eso vale más

Voz 1284 31:24 bueno ya veremos

Voz 4 31:26 venir el cantar en directo al no tener ningún arreglo pues me de valer un poco más evidente entonces la betún tu primera persona que va a actuar va ser nuestra compañera de Radio Madrid como propias es aquí sentada Sonia qué tal buenas tardes hola buenas

Voz 1284 31:41 con eso digamos vamos a dar cuarenta segundos para que te si tuviese allí vale vale vamos rellenando mientras tanto Carrusel deportivo se hubiera con y Laura Martínez con el gallinero

Voz 0458 31:53 con las semifinales y con Carrusel me mascotas hasta aquí la SER

Voz 1397 32:33 y qué dice Pablo Casado en el máster abreviado que se han cometido errores por parte de unos señores que Pepe nuestra podrido sólo un poquito perdido a la fiesta el día dos en ni dios de los cuatro presidentes todos con antecedentes yo no he visto ninguna sólo incumpliendo el Protocolo porque estaban invitados crezca ellos imputados Idom bajo sospecha ya ha dado la fecha quién se va ponen más con el dio este pelotas que llaman nena en Jito Caixa hacer erudito cita siempre oído autores que nadie

Voz 34 33:18 he ido a vivir que son dos días

Voz 1280 33:22 a doce domingos de ocho a doce de la mañana

Voz 34 33:24 con Javier del Pino

Voz 0684 33:29 el Deportivo con Dani Garrido

Voz 13 33:33 sí

Voz 36 33:33 no es Sonia a Laura

Voz 0458 33:37 para para que está más tensa Sonia Lus que el día que se nos cayeron en Hora veinticinco Deportes siete conexiones consecutivas

Voz 0684 33:46 pues si tienes voy a apoyar

Voz 1284 33:49 sí estará condicionado siempre sola sola ante el peligro de todos va va a interpretar Sonia Lus mía no ha venido

Voz 4 33:58 Sonia interpretar la canción de Tom Jones

Voz 0684 34:03 vale

Voz 37 34:14 tu piel dado e hija es Nara Angel Guimerá hasta ahora

Voz 4 34:39 a Benítez

Voz 37 34:44 exacto de momento comprenda empieza a lo Cuende this Crazy los vimos

Voz 5 35:25 bueno yo por eso creo que vamos a ver

Voz 0684 35:29 el alto endógeno pero similar Pedro Fullana vio nivel

Voz 1284 35:36 no pero luego perdió el segundo tramo perdió

Voz 0684 35:39 yo repito sin ninguna lo cual tiene que yo voy a poner un doce doce para Sony corro tía cruza la pasarela digo un doce doce Garrido doce Plus escoria

Voz 36 35:53 te doce doce doce para Sonia Lus

Voz 4 35:56 ocho a once porque además los hechos y nueve pues

Voz 0684 35:59 pues me ha trasladado a uno con la me temblaba me temblaban está nada he visto a cantantes en conciertos cantar

Voz 1284 36:07 por un doce pero la mayoría lo Gemelli Ponseti que darles más que a mi productoras Rebeca Revilla le tengo dar un nueve

Voz 5 36:18 ya ven tal está ya miro todo porque tengo mis Bari Cardona todos venga vale no no doce y se queda corto

Voz 4 36:26 un dos y se le queda corto vale Arman no a Missoni voces siempre te quiero la puntuación de Sonia que encabeza ahora mismo a las seis

Voz 0684 36:34 es del gallinero ciento diecisiete

Voz 1284 36:40 a cuarenta o Laura antes de la ronda que está virtualmente la final ese sería el titular ahora mismo

Voz 0684 36:47 junto a punta no esta virtual

Voz 1284 36:50 cuando cuenta que ahora canta mañana yo creo que estaba quizás

Voz 6 36:53 sí

Voz 38 36:54 ahí van a ser las cuatro en punto de la tarde las tres en Canarias vamos con la ronda en carros

Voz 39 37:27 pues los dos equipos ahora mismo calentando sobre el verde de San Mamés en recordamos mini revolución en el digan dando juega en dice José liturgias perfecta ni Córdoba vuelve a Aduriz en frente a un Betis aprovechó va a salir a calentar el Betis se ha fundido en un abrazo el capitán Joaquín con Carles Puyol

Voz 1284 37:45 uno cuatro le ha ganado el Eibar al Girona en Montilivi para el equipo catalán marcó Aday Benítez para el equipo de Mendiluce

Voz 0458 37:50 las dos de que García Jordán y Takashi Inui seis y media Donoso derbis Celta Deportivo veinte cuarenta y cinco el derbi de la Comunitat entre el Villarreal y el Valencia recordamos que ayer de Sevilla le ganó uno cero a la Real gol debe Banega de penalti en la Liga dos tres jugado ayer Alcorcón cero Cultural Deportiva Leonesa cero han debido comenzar ya dos encuentros desde las cuatro de la tarde en El Arcángel

Voz 38 38:10 soy ascenso en juego Córdoba Huesca Santi Ortega José Antonio Alba

Voz 1284 38:14 es muy buena caros era punto de Aran

Voz 25 38:17 para este partido y efectivamente en la salvación el ascenso se lo juega el Córdoba ausencia de Reyes en el once inicial y Sandoval cumpliendo dos partidos de sanción a dar la cara el partido en el café

Voz 1284 38:30 misma hora derbi también Los Pajaritos Numancia que va como un tiro ante el Valladolid para reengancharse última hora al playoff José Ignacio Tornadijo José Carlos San José

Voz 40 38:38 hola torna hola qué tal dari arrancó el encuentro ya estamos con minuto y medio jugado de Sterbik castellanoleonés mucho más necesitado de Valladolid seis puntos por debajo del Numancia que está muy cerca de confirmar su puesto empleo de momento camino del juego de la primera mitad tarde soleada en Los Pajaritos Numancia cero Valladolid cero

Voz 0458 38:57 desde las seis de la tarde en Carrusel Zaragoza Sporting el partido de la jornada el Barça B Reus ocho de la tarde el Tenerife Almería fútbol internacional Bruno

Voz 41 39:05 qué mal está perdiendo el Bayern de Múnich contra el Colonia de momento uno a cero en el marcador en Inglaterra el Stoke City es el primer equipo descendido de la Premier League esto uno Crystal Palace dosis está jugando desde las cuatro el West Bromwich Albion Tote minuto y medio de partido en West Bromwich Albion cero Tottenham

Voz 0458 39:20 en el circuito de su amigo Ángel Nieto está Mela Chércoles ya Mela con todas las parrillas del Gran Premio de España en Jerez Icon ambientazo Mela

Voz 1104 39:29 Carrusel pole de Jorge Martínez Moto3 con Alonso López partiéndose fuimos para ser recibido la pole en Moto2 con esmalte segundo en Moto GP pitan así las Craslow Pedrosa Izar colores tesoros el cuarzo mar Marchetti el orden de las carreras a las once mañana la de Moto3 todos llenarse de Dovizioso ya como un punto de ventaja al frente de la general sobre Marc Márquez

Voz 0458 39:53 grandes habilita un abrazo y hasta hora como sigue Fernando Alonso las seis horas de L'Oréal

Voz 42 39:58 dos horas y media para el final Fernado Alonso que tiene la cabeza de la carrera saca más de un minuto de indiferencia el segundo que es Bruno Senna y tercero viene Meneses vamos enviase bailaba al Fernando Alonso le vamos a volver a ver en lo más

Voz 1284 40:10 todo el queda mucho eco entre Pedro Sanz y el parto soplado dice uno minuto diez segundos que se opere mucho no es carreras que puede pasar un montón de no no no no nada un suspiro a Alonso un millón de cosas tranquilas a la segunda etapa del Giro Italia Borja

Voz 43 40:30 cuarenta y cuatro kilómetros para la línea de meta situada en Tel Aviv con el canadiense Guillaume va va en cabeza de carrera al corredor del equipo local del Israel de momento con cuarenta y ocho segundos de ventaja sobre el grupo en el que está líder Tony Blair

Voz 0458 40:41 recordamos también Juan que hoy tendremos la Copa del Rey de balonmano semifinales cinco

Voz 44 40:44 de la tarde Balonmano Logroño Ademar de León y siete de la tarde el Barcelona

Voz 0458 40:47 las ante el Puente Genil allí están a Diego González en el Madrid Arena que también tendremos la final de la Copa de fútbol sala entre a salas ahí Jaén Paraíso desde el príncipe Felipe de Cáceres con José Luis Perales y estaremos

Voz 1284 41:22 últimos semifinalista de este gallinero bueno la semana que viene tendremos la segunda edición de la Seminci

Voz 4 41:28 eso es la semana que viene actuarán Axel Torres dais González y Guillermo Maese Pedro Fullana Jorge Escorial los Especialistas secundarios e Iturralde

Voz 1284 41:37 que decir que todo el mundo se clasificó por sus méritos menos lo mío que es una putada gigante otra vez el resto con una buena puntuación por te una la estación no nos impresiona mucho interés no quiso

Voz 4 41:50 no hay claro que aquí hacían

Voz 1284 41:53 yo creo que es la primera vez que veía nervioso Meana aislado pero no dábamos dábamos emocionado y emocionado

Voz 4 42:00 bueno Antón Meana que viene de su anterior actuación recordáis que eligió el tractor amarillo

Voz 1284 42:04 la gran actuación de olvidar a elegir

Voz 4 42:07 todo la canción es como San Pedro de revólver

Voz 0684 42:11 mi amigo dice voy venga el barro

Voz 1284 42:31 cuando ley general

Voz 0684 42:32 una noche de buen vino mejor crono en la final a no vivos por la calle a darnos el día dale dale y nos bañamos vestidos los un día de boda me encanta el tiempo no en la Villa de San Pedro si bien para Hay suena eso a su madre la cocina de la pena gráficas llamando queda sólo cabe nadie escena como en casa del mundo ajeno a lo nuestro club ha me gustan mientras que ella yo anudados ahí nos prometimos traido hacerlo

Voz 5 43:50 cambiarlo eh cuidado cantando para volar bellísimo cantando hoy votamos

Voz 0684 44:02 gracias por dejarme

Voz 1284 44:04 hubo una vamos a votar el crudo primero venga sigue cantando se vamos a ver te voy a decir una si mirar mi punto acid jazz pero la frase no es mía

Voz 5 44:18 me alegro

Voz 6 44:21 hay que añadir me quiero seguir riendo de él

Voz 1284 44:24 por eso los dos

Voz 0684 44:27 por parte de Ponseti va más allá de la bonito no voy a dar un seis déjame a mí por hacerles todas Revólver

Voz 1284 44:47 a veces bueno bueno te hace de oro días Garrido dar yo quiero a mañana la final me partido tiene mucho mérito canta en directo no tiene mi papa Villa das voces vascos Factor X Box no te digo

Voz 5 44:59 la verdad yo te voy a dar la nota querría daría por la amistad que no sube puedo votar en blanco

Voz 1284 45:11 no

Voz 0684 45:13 hola qué bien Bruno mueve buenos con nueve niños localidades que tiene mérito cantar como un borracho yo no seré un doce te de acuerdo

Voz 3 45:30 yo soy soy muy da energía hay que serlo mucho para darle un punto seis porque es lo único que me vete

Voz 0684 45:36 le da Arman en este caso a votar Iturra

Voz 4 45:39 talde porque como no tenemos siervo te miran al tienen con diez personas Iturralde aldea

Voz 1284 45:44 ha sido Iturralde y atrae buenas tardes buenas tardes

Voz 0684 45:49 miénteme pero mira que ellos hoy

Voz 1284 45:54 yo soy anti medidas drásticas pero porque no tenemos aquí en España en Guantánamo

Voz 0684 46:00 pero pero bueno

Voz 30 46:05 los rap puntuación total de Antón Meana

Voz 0684 46:09 ochenta Haití San Pedro lo tiene claro certero en tercera posición Sonia revés carrerilla con ocho puntos el tercero con ochenta y cinco pues todo es Alfredo García gerente incluso otra

Voz 1284 46:30 el enorme bueno momentáneamente finalista eh no pero ahora mismo pero queda mucha contarlo por delante y placer gracias a los cantantes de del gallinero gracias a toda la gente que está participando con el carrusel mi mascota que es una locura de fotografías enseguida vamos a resumirlo todo y vamos viendo que la gente cuelgue pues con sus con sus a mí chiís mamíferos o no las fotografías para hacerlo famoso esa retirando ahora las mejores fotos hay alguna brillantes una ceja hasta carro se acota tanto se me dar tiempo tiempo solo

Voz 2 47:08 pero una cosa así sino voy a tener sección vale vale nominal sólo una cosa ya que estábamos en un día tan especial si hemos hecho

Voz 45 47:16 era una una cosa

Voz 1263 47:19 yo creo que

Voz 2 47:19 cachondeo nos hemos ido hasta a las carreras de caballos los quién queremos nosotros podremos él al Hipódromo de La Habana

Voz 1284 47:27 pues la la zarzuela hay carrera el domingo

Voz 2 47:30 y a partir de las once y media hay carreras y entonces hemos conseguido

Voz 1284 47:35 ah era un poni efectivamente

Voz 2 47:38 meter la carrera del a las tres menos cuarto al la carrera te pone hay ponis no estará nuestra jinetes Clara Pérez el nuestro caballo lo hemos puesto nombre Kasper

Voz 1284 47:50 ese es un poni un caballo hostigan un podio que nada se llama nuestro ponen Casper casi se llama caiga sí sí señor los monta aclara una niña de seis años vamos mal

Voz 2 48:04 sí sí que salimos a correr a las

Voz 1284 48:08 tres menos cuarto mañana domingo que contaremos Brendan II

Voz 0684 48:11 primero haremos un poni en carrera

Voz 1284 48:14 la mañana a las tres de la tarde mañana es la que tenemos que tenemos que abrir directamente con consigue con nuestro pone el hecho bien

Voz 2 48:20 claro claro a las tres hemos de contar si si hemos ganado que se acerque al hipódromo

Voz 1284 48:25 mañana no

Voz 2 48:28 Carrusel deportivo es grande de ahí está el Pony de Carrusel Aiko

Voz 0458 48:31 con Ponseti señor queremos dar también a conocer que también mascota nuestra la la tremenda a la tremebunda historia de canela

Voz 3 48:39 bueno perrito sí sí señor una historia de superación una de estas que que yo creo que el mar nos Barranca la las lágrimas

Voz 5 48:45 hola buenas tardes buenas tardes qué tal Castelo es un perro que cambiar el perro habla bien además primero

Voz 3 48:54 no hay mucha novedad pata negra esto habría todos los mejores si tu historia en principio es una lamentablemente muchos

Voz 46 49:06 sí es verdad la misma historia verdad pasa a mí ya me dueño Jacinta me mete en el coche para Palacio bueno yo creía que va son pasó para el campo

Voz 4 49:14 sí mismo año yo están más unidos que Paco Jémez

Voz 46 49:17 alto pero no no no no

Voz 5 49:19 ha parado nos eso no fue un paseo para el campo

Voz 46 49:24 llegamos hagamos una gasolinera me dice que yo vaya que baje que vaya hasta que no es igual no estoy saliendo que Jacinto arranca coche ha abandonado la gasolinera tópicos un cabrón Se puede decir claramente directo tú te quedas claramente en shock no no eso que significa en inglés ya sólo se sic

Voz 4 49:44 las famosas

Voz 46 49:46 la verdad es que te quedas tristón M también la primera días llore más que Josep Lluís Núñez viendo Titanic Prada es pues me dije Cancelo hace tira p'alante

Voz 1284 49:58 continúa casado una esposa trabajarán en esa misma

Voz 46 50:00 el dinero que soy al principio sólo limpiando parabrisas a la metáfora de la metáfora pero luego Fuster subiendo verdad yo ya empecé a poner gasolina luego ya han trabajar entre la estación de servicio luego ya encargado de la gasolinera venció ahorrando porque eso híper barriguita eh compré a la solera todo ya y luego otra ya ahora sé qué coño Repsol

Voz 5 50:22 no es más que por lo visto justo volver a ver si me lo compré Jeremy esclavo

Voz 3 50:32 no hay señor chavales mira qué Historias de su teoría porque escapados

Voz 5 50:37 la plaza tuvo dos mil seis

Voz 1284 50:44 no me gusta hola hasta aquí el gallinero citados para la semana que viene sois unos grandes una vez

Voz 21 50:52 sois enormes y después vamos a vamos a ir con alguna fotografías que

Voz 0458 50:56 no hay algunas que no tienen desperdicio algunas que hay algunas he visto un perro con la camiseta Benzema yo no soy muy de de animales disfrazado sinceramente no lo soy no lo soy pero bueno que mola un montón eh en alguna ocasión les queda bien Carrusel mascota Carrusel mi mascota minuto y medio para que comience el partido en la Catedral entre el Athletic

Voz 1284 51:15 corrí la dignidad Biel Betis en la quinta posición Marc