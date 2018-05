Un homenaje al Liverpool y toda su música

Voz 1623 00:00 toca la otra vez hoy homenaje al Liverpool

Voz 1 00:30 y además eh

Voz 2 00:31 mejor imposible mejor imposible porque hay que suena que suenan así pasivo más

Voz 3 00:36 el hombre quitarse el álbum más famoso de todos los tiempos

Voz 1905 00:41 The Beatles pero tener cuenta una cosa que es esa canción digamos que no va del fútbol pero la portada del álbum si la total un es obviamente diría yo por lo menos me parece que la portada más

Voz 4 00:52 Cobb más más famoso de todos los tiempos ir salen dos deportistas uno es Sunny Lester el boxeador el otro ex delantero del nuevo pum algo estables que tampoco sabía nada de esto pero pero no

Voz 5 01:06 le entregaron el disco cuando le entregaron el disco en El cartero

Voz 1905 01:10 Miguel Pedro la casa pum bum bum hola Albert tenemos aquí el disco es un disco firmados por los pitos que pone enhorabuena Albert que sigas muchos años con el pop Anhui que vendría a ser una especie de la finta el esprín a lo inglés que sigue jugando así durante muchos años con tu fútbol glorioso y eso que le betún

Voz 1623 01:31 entonces le Bertone Legio esa es la primera de los enseguida recibió la réplica de Filippo pero en Córdoba

Voz 6 01:39 de de penalti

Voz 0684 01:44 José Antonio Reyes el penalti que cometió pero no aprovechó la de para batir a remero estamos en el veinte minutos frenéticos del partido aquí en Córdoba Córdoba dos Huesca tres El segundo Palomar Reyes de penalti

Voz 1623 02:00 oye está siguiendo el partido sí hombre caro pues de lo caro eso también debería jacta mi apuesta con el que puede experto apuesta personalizada Wheeler Quillo apostar por lo que tú quieras ruido Lille donde desde mil novecientos tres recuadro por responder a un tipo de Ewerthon aquí en el primer tema Felipe Reyes

Voz 5 02:18 ha pasado muy bueno pero cuidado Bosque dijo también que era de los dos equipos a eso los lazos si sale diciendo que le pillaron en una final no de de Cup en el sesenta y seis mirando después él dijo que no parecía que quería dixit como en lugar de Albert que era un jugador del Everton pero después no hay hay confusión ahí a mi esto me extraña mucho eh no me no me gusta siempre ha sido de John Lennon pero ahora más

Voz 1623 02:45 mira en Bilbao es del condal aunque aunque tira el Liverpool no yo no estoy contigo y tú te digo yo ahora

Voz 5 02:55 lo mismo que en Bilbao haces una encuesta más del setenta por ciento de Liverpool

Voz 1623 03:00 sí en Barcelona Doñana

Voz 7 03:02 no sólo más poblado en Barcelona están al noventa por ciento

Voz 8 03:06 el treinta por ciento restante sería de Howard Kendall porque era el tenía unos amigos uno uno de ellos tenía había pedido a la directiva del evento que cuando se muriera le puede dejar a poner las detenidas en no sé qué banderines correr ahí desde el campo de Ewerthon tenía unos amigos que cuando iban hacia el campo o bien que Massa por el Liverpool daban un rodeo tremendo para no pasar a menos de cien metros

Voz 9 03:27 no

Voz 1623 03:29 mientras castiga la figura Howard Kendall que es una leyenda si Hawk que darlo todo no sólo no sólo trabajaba

Voz 10 03:34 en Lezama sino que vivía en sí sí sí estaba estaba un día con con el bueno el encargado un poco pues dando vueltas no tenía piso IB una una especie de pequeño pisa dentro dice porque no porque no puedo dormirme a que es que no bueno no sé porqué

Voz 11 03:50 ya sé que entran en inglés que había nada me daba Pardo donde toda vez sepuede encendió que se véngame nunca voz posan con naranja nuca con zumo de naranja no está ya dos

Voz 1623 04:03 destornillador todavía lo pasa como cómo lo toma jugar pues nada Urrutia siempre y tengo imágenes

Voz 2 04:10 que lo corrobora estas no sé con una que se me acercó que era inglés parecerlo Morancos era un partido de Inglaterra del Mundial del último Mundial es un inglés que se parece mejor va a Kim dijo que parecen con era Fary me había visto actuar digo hijo mío hoy

Voz 1623 04:27 toca otra vez en homenaje al nivel de escuchar la primera de los mitos

Voz 5 04:32 además vamos con la segunda iba

Voz 3 05:01 en el año setenta y siete es posible

Voz 1905 05:04 la plantilla del año setenta y siete inscrita es una canción de amor no sé si os de la letra la letra es que bueno yo sé lo que dice la gente yo sé lo que piensa la gente yo sé que la gente me está mirando y la gente la gente está comentando que me vas a dejar Medea me vas a engañar me vas a funcionar pero yo no puedo dejar de siete debo up

Voz 5 05:25 o bien que hacen los equipos son estas marchas si poco a poco de guerra un esta vez mira que te saquen

Voz 1905 05:39 estos un poquito de amor

Voz 1623 05:41 si bueno fue te tres cervezas te sale guapa igual en la tercera tiene que estar muy pendiente alguien que participa que la tercera estamos en que lo atrae pero como sigue Marquínez del partido en Bilbao

Voz 8 05:54 no quita intensidad con poquito ritmo en estos siete minutos y medio que llevamos de la segunda parte todavía sin goles Athletic cero Betis cero

Voz 9 06:00 está preparado Él no no no

Voz 1623 06:02 no está preparado pues no lo sé pero la tercera no

Voz 7 06:14 que nada se sabe lo que dice no bueno dice que que brillo como son verdad más o menos eso eso es más que lo ven que tú eres es una estrella como a ver cómo te cantó My Michael Owen su justo no un poquito jamón se explica que sexualmente era la máquina detalle hacker lo vieron te aclame subraya Vera

Voz 12 06:53 fíjate besando en mi sueño

Voz 1623 07:07 hay que luego bueno vamos al penal

Voz 12 07:10 ah sí

Voz 0684 07:12 abordaremos penalti cometido sobre él mismo y que puede significar el dos cuatro una frenética segunda parte en el Arca que él aprieta la grada para desconcertar al delantero que toma carrera va a pegar con pierna derecha dispara Col en Huesca Baez Paul Mc Koke se acaba Izquierda la pelota a su palo derecho bien el veintiséis de la segunda parte vuelve a tomar a cobrar más venta el Huesca Córdoba dos Huesca cuatro de penalti mucho ojo cuarto

Voz 1623 07:47 el West que en el minuto setenta y que es usada función para ha puesto cuando tú decididas y no esperar al final del partido para cobrarla William Hill donde apuestas los campos tan desde mil novecientos treinta y cuatro corresponsabilidad Michael mucha bola Filippo te la Habana clavar no

Voz 7 08:06 ya ya lo sé pero sabéis quién compuso esta canción no David Bowie a los dos dos meses y le dije pero bueno casi iguales la etapa japonesa de David Bowie se la la canción no tiene la clase que merece gente quiere ver a ver

Voz 5 08:26 bueno es que si hay un ídolo esto no suele diga si no les digo

Voz 7 08:31 bueno a hombros de Michael Owen

Voz 13 08:35 si el martes se tiene otros trompos sí el año pasado

Voz 5 09:31 el dieciséis por su sesenta y cinco se ha tiene sólo dos años si sí si en una sombra sueco

Voz 1905 09:36 pues obviamente debe cofia y es curioso porque hay un momento en que bueno le hacen una entrevista que es el el el grupo el que compone la letra dice bueno realmente teníamos que hace letras pero es que no no no no hay letra para él que este sitio es alguien que transcienden un poco al público y no sé si se Wall fuera Inglaterra no termina de tener el empaque que tienen pero él no ha sido el más grande de todo lo que también como entrenador después claro el entrenador pues vino vino hace hace tres años me parece a la Bota de Oro a Luis Suárez porque lo quiso Luis porque claro Luvis había sido poco claros jugando en el nuevo pool quiso que la ceremonia a pesar de estar en Barcelona tuviese un toque de de de iconos le llaman a Dalglish lease dice ya pero hay un campo de golf dicen que si dice que sí que lo mira

Voz 5 10:28 eh no tiene pocos jugadores han tenido unas botas con su nombre

Voz 1623 10:31 era nadie ahora ya sí pero pocas es verdad tuve yo es maravilloso los ellas si es que se te nota cuando Abel cuando hablaba por sí porque porque bueno yo les ponen ojillos

Voz 1905 10:45 sí maravilloso que Suárez pida que ahí es muy significativo aunque también verdad que la entre los dos será muy complicado hablar ni me me me cuente lo días Luis Suárez me contó una historia que el primer partido no es de pava pueden Tito eso coge una hoja de papel el equipo dice le dice a Suárez Suárez y Luis Suárez tienen una sonrisa y tal Se les acerca Pepe BN dice pero pero por qué te porque estas tan contenta dice que voy a jugar el primer partido no lo esperaba porque llevaba dos días he jugado un poco por la izquierda pero voy a jugar escorado policial pero bueno os voy a jugar lo dice pero pero que has entendido no sé qué extremo izquierdo no diciendo no le Ésta es dejado fuera mostrar que no juega el claro se enfada pero pero decide que no puedo decirle nada Dalglish porque porque claro él ya ve cómoda a alguien piensa jo qué bien lo toma este

Voz 1623 11:38 sí sí fue fue a la grada en el primero de los parte de un auténtico ídolo el lo atención I go again Soria tornaba

Voz 14 11:46 la verdad

Voz 15 11:49 la marca VOR Harel XXXII dejó de la segunda mitad falta ejecutada desde medio campo la pelota a la altura del punto de penalti anticipa Borja Lázaro del Numancia remata la llega al guardameta del equipo soriano pero el balón entró en la portería del Numancia se adelanta el conjunto de Sergio González ojito esto Victoria que le puede dar mucha vida todavía el equipo blanquivioleta marca Borja XXXII de juego en Los Pajaritos segunda parte Numancia cero Valladolid uno

Voz 1623 12:19 polaco que celebra Fernández sí señor celebra lo tú más todavía con William Hill legisla y consigue hasta ciento cincuenta euros para apostar una Hill donde apostamos desde mil novecientos treinta y cuatro responsabilidad del cero cero la Catedral margine se prepara un cambio en el Betis también uno inminente en el Athletic Club verdad ojo muy

Voz 16 12:40 apoda Viena Javi García Varona córner en el Atleti es Iturraspe Roversi

Voz 17 12:45 se prepara Iturraspe para saltar al terreno de juego en cuanto a las pelotas sea a favor del Athletic en el terreno de juego no creo que hubo anda diga que sí al cambio de cara ella

Voz 18 12:57 ahora vamos a ver pero me lo va a quitar a Beñat mira recostó algo cansado Baker Historia yo creo que sí

Voz 8 13:03 buen partido rico ojo al con el le parte derecha primer gol de la segunda mitad Basso o votar en blanco el premio Beñat acude a recibir en corto Iker Muniain dice Beñat en Alava poner dentro del área lo hace y ahí está la le ha llegado un hay Núñez de milagro balón que callaron otra parte del área es sabor Isabel Grammys hace un rato

Voz 16 13:20 corte cae al suelo Falta a favor del Athletic en el letrado

Voz 8 13:24 no es la que vencimos siempre Garrido que esta sería la ideal para atacar la directora

Voz 1623 13:28 sí sí hay hay le vendría Le vendría extraordinario Julen una fíjate que es favorita el hombre a tener una una mala temporada es obvio hoy más liberado lógicamente por la figura nuestros centrales está permitiendo por lo menos algún avance más no

Voz 18 13:41 sí la verdad es que bueno se tiene todo el carril para él y por sus características tiene muy buena zancada y bueno ahí arriba no lo cierto es que tampoco es que se esté llegando demasiado no la segunda parte afloja yo así yo creo que además el Betis has sabido enfriar el partido es cierto que arriba no llega no genera peligro próxima tiene el balón hoy el Atleti ha bajado bastante la presión asfixiante que estaba haciendo la primera parte no quizá por eso va a ser un cambio bueno a ver si consigo otra vez bueno pues apretarte te ha pasado

Voz 19 14:12 mira es que el árbitro ha marcado la barrera nada marcado como tres pasos por delante porque los del Betis adelantando dando pasitos para ante y hasta que no ha dicho lo cual espera espera espera grabado pegar Beñat Bello que la Vega directamente a muy buenas

Voz 8 14:28 hay dos líneas para la bolera Nostra dos diferencias una y otra

Voz 1623 14:32 bueno lo primero es que es Vardy le le clavó dos a Kepa Arrizabalaga desde la misma posición

Voz 20 14:37 sí cuando juega

Voz 1623 14:40 me sabe mal pero es un palo cuando juegas poco también hay que aprovecharlas Ibarra dijo a poco y creaba un par de ellas la puesto al tercer palo

Voz 17 14:47 qué ha pasado ha sido un error de garbeo hola

Voz 21 14:50 nada que la cuestión es cuán generalmente todas las faltas se producen en afrontan bueno estoy

Voz 17 14:56 a ver si cambio mina Se marcha Benger sale al terreno de juego Iturraspe viene el Betis marcha Tony Sanabria mientras Rubén Campa Rubén Castro cambio delante

Voz 21 15:08 pero busqué al recordar las alas todas las faltas que son en la frontal generalmente el árbitro tiene la referencia del área pequeña del semicírculo tiene referencias cuando son lateral Alison en diagonal hacia portería pierde esa referencia puesto la línea ahí cuando se ha dado cuenta el jugador del Athletic ha mirado él Elías ya con Tau si te fijas generalmente a en la frontal no cuenta nunca nadie los pasos porque porque tienes esas referencias al punto de penalti área pequeña área grande en cambio de lateral y en diagonal no tienes esa referencia es lo que le pasaba corregidos

Voz 1623 15:36 al día está deja entrar entramado Rubén Castro que es un delantero más despacio Sanabria tiene más capacidad para aguantar la el equipo está llegando poco

Voz 2 15:43 muy hombre a San habré quiere dosificando evidentemente después de la lesión va sumando minutos Rubén Castro pues sí que es cierto que hace jornadas atrás ya que no no participa

Voz 22 15:53 bueno como sabéis no sabemos todavía si va a seguir Irvine o no queda muy pocas jornadas y la verdad que bueno una de las cosas importantes para él que además esto hablando y hace poco es el tema del récord no que te queda por Goldwyn se pero claro si juega pocos minutos es difícil que tenga pocas ocasiones será una pena a mi me encantaría que era

Voz 23 16:10 lo atrapa

Voz 1623 16:12 eta

Voz 8 16:13 el esquí y da por la parte derecha favor del Athletic duros Sven remata Iñigo Martínez van a las manos de P

Voz 1623 16:19 veintisiete minutos para el noventa íbamos vamos a rematar de otra vez aquí con Filippo hoy con sin Lou es posible que vayan tras Johnny Cash o no

Voz 24 16:27 mira hombre un su vino vino Reino Juan

Voz 3 16:45 la prisión lo que no es una versión la versión la versión está customizada que la semana pasada estamos hablando de finales de Copa canciones para finales de este resume dos mil seis era

Voz 1905 17:34 es buena esa canción para el dos mil seis pero la historia es cojonudo os voy a intentar explicar aunque buena Belmonte muy sencillo pues en un autobús de aficionados que iban un partido en el año dos mil cuatro más o menos país será la cosa pues la última canción que sonaba en el autobús era de Johnny Cash

Voz 1623 17:54 es un garito pero no bajaban

Voz 1905 17:56 estaba en el autobús todos haciendo retretes tener te cuentan que uno los aficionados que estaban en autobús era el padre shame que bueno pues si van al campo como claro como es tan pegadizo Italia estaban bueno de repente toda la grada está en el arte pero creo que esa canción ya se canta siempre Venancio pero bueno a ver canto no es la palabra porque buen mete no se canta no secante siempre hacen lo de la sesión sin la final de la Champions lo escuchará seguro la afición cantando de TNT

Voz 7 18:38 ustedes no te gustaría ir a trabajar te gustaría ir

Voz 1623 18:42 yo sinceramente se hubiese preferido irme como afectado

Voz 1905 18:45 era no trabajando y tal pero bueno eh

Voz 3 18:47 a la el triplete del Inter trabajando aquí en el Bernabeu en dos mil diez

Voz 1905 18:53 al final de Champions de Mickey más bonito Serra

Voz 5 18:56 Marín luego luego luego bajas estoy pierdes cuál

Voz 2 18:59 ayer pijo de de hecho nada si salen por ahí lo pasado lo pierdas todo lo es todo

Voz 1623 19:08 un aplauso para asilo y Philip Morris

Voz 25 19:11 un abrazo chavales muchas gracias enseguida Ricardo de juerga en en arroba carrusel de redes sociales de del programa para que puede escuchar tranquilamente fútbol música que es una mezcla absolutamente