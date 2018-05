Edmilson: "Ahora mismo prefiero la Champions que LaLiga y la Copa del Rey"

Voz 1991 00:00 hola buenas noches cómo estás cómo te va la vida

Voz 1 00:03 si todo bien gracias a Dios todo bien con la familia Hay hago ahora desde agosto viviendo aquí en Barcelona con estás

Voz 1991 00:10 ahora

Voz 1 00:11 yo la acabo avalada desde minado master de fútbol en una escuela Pili aquí en Barcelona más de rendimiento oí posiblemente principio de año próximo pueden empezar mi licencias a la UEFA que Mohamed VI estoy colaboró con el Barça con la Fundación con las escuelas di también hay un equipo del Barça si vamos que no paras de ver fútbol no no no paramos no jugaremos si vemos del fútbol es una cosa muy bonita Hay cuando se juega bien que viven en una Liga en la Liga desde una Liga impresionante fuertemente tener en cuenta que el fútbol pues esto

Voz 1991 00:57 mañana irá al Camp Nou a vivir ese partido sienta uno mucha envidia de no poder estar en el terreno de juego

Voz 1 01:04 bueno es verdad que nosotros como ex futbolistas hicimos las ganas de Vallecas grandes partidos como esto no partido así que iba equipado como padre sí le Francia revela además que hay momentos los dos mejores equipos del mundo

Voz 1991 01:29 la única pena es que llega un poco descafeinado en cuanto a clasificación no porque ya está todo decidido

Voz 1 01:35 sí es verdad es verdad que es alega el pues hueso pero a todos los rivales una racha muy está tienes una racha muy fuerte muy buena con huevo y definitivo está invicto oí nada es verdad que pueden una Liga Santi que te de equipos las sale un poco más que los otros equipos

Voz 1991 01:57 hombre el gran objetivo del Barça en esta Liga es terminar invicto nadie lo ha conseguido terminar una temporada entera sin perder un solo partido tú lo ves posible

Voz 1 02:06 bueno como cómo pinta así podía en cualquier complicado con el Madrid es muy complicado pero como pitas en la Liga ahí colección parecido complicados concebida que tiene un hueco muy parecido con el Barça un fútbol muy bonito pero no puedo hacer el Madrid está quebrando con durante los años que que qué pasa ahí esto para nosotros que hizo

Voz 1991 02:35 en una de las cosas de las que más se ha hablado Edmílson es del famoso pasillo tú crees que debería haber pasillo mañana

Voz 1 02:44 bueno pues hecho el pasillo mandé ahí sí te creo yo que no si es que Ángel no es una de sus jugador de un equipo no lo es más es la fecha Hay cierto ha echado nada fácil de Madrid Barça para tu vida como un acción de lo contrario es un equipo que ha hecho una Liga menos porque esencial muy fuerte

Voz 1991 03:16 sí lo que pasa es que fue el primero el Barça que no quiso hacer pasillo al Real Madrid que venía como campeón del Mundialito

Voz 1 03:21 sí esto es esto es pero como la que tuvo clarísima desde la Liga siguiendo las tradiciones no no hablamos vamos veamos en hablar contingencia litro hablamos bueno si la Liga bueno

Voz 1991 03:39 sí correcto correcto por eso estamos de acuerdo que tú si el Madrid llega a ser campeón al Camp Nou tú lo harías pasillo o el serías digamos

Voz 1 03:48 bueno oye yo hago yo lo haría como un jugador que tiene que saber si tal no yo creo que sus equipos en los últimos años de están haciendo cosas que nos da cuenta después que que que Cristiano se miren pero es que ser Play en Nepal opas más bien todo lo que están haciendo los dos

Voz 1991 04:15 el Barça que va a cerrar la temporada Edmilson con el doblete Liga y Copa no se queda un poco la sensación como que ha sido una temporada Malaisia lleva o dos títulos después de la eliminación en Champions en la que había muchas esperanzas quedó igual esa mala sensación pero tiene mucho mérito la temporada que ha hecho el equipo de Valverde

Voz 1 04:33 sí es una temporada que quizá tienen un poquito más lejos no la Champions ha ayudado os con poco a poco amarga con como malo para para la agencia esta pero ganar tu Clece ahí ya lo que ha hecho ahora como víctimas no es esto no es tan fácil pero quizás una una semifinal a una temporada perfecta Hay posible el carné porque nosotros aquí en Barcelona ahí los que con esa demostraría bien no esta final que que a la gente esperaba no final de padre

Voz 1991 05:18 sí sí te voy a elegir te digo venga esta temporada vas a ganar la Liga y la Copa o la Champions con qué te quedas

Voz 1 05:30 yo creo que mira yo creo siempre se pero como equipo grande como el Madrid siempre tiene que ganar

Voz 1991 05:38 sí

Voz 1 05:39 y y a la Champions les daba una disposición de marcas de prestigio dinero de Monzón de Costa aquí más es muy muy fuerte tienes pero hablamos de tiene una Liga española cuál es el esto pero voy de índole decidió en una sesión hacerlos

Voz 1991 06:00 ah vale tú entre los dos títulos nacionales hola Champions te quedas con la Champions o si vale en mil son Iniesta Iniesta que gran jugador eh

Voz 1 06:10 por qué agradecía que la vida es muy poca todo y una persona fantástica eh de la Liga lechera diséñenos porque es una persona que ha jugado no lo sus vidas allí un equipo y en la selección española hará cueste con Fantasio el Mundial de Sudáfrica ahí bueno para mí es una de las personas que he visto jugar dentro

Voz 1991 06:37 otro de los nombres propios el año pasado fue la marcha de Neymar te sorprendió en la cantidad por la que se fue que dejase el Barça para irse al al Paris Saint Germain y te sorprendería que es recala en el Real Madrid en el futuro

Voz 1 06:52 bueno me sorprendió la manera la forma ha dejado poco el club estado sabe si tiene muchas opiniones vamos pero sí esto o no yo ha hablado manera que tú sales que lleva una impresa Luvis donde se casa tiene que está ahí por la cuarta después la puerta de frente no apela

Voz 1991 07:16 si la puerta principal

Voz 1 07:18 pero él tiene sus suntuosos cosas eran las no no tienes a sus cosas Si al final ha salido como salió y esperó no no dudaría choque después del Mundial Lito no hablo porque yo no sé cómo está el tema pero no lo haría es cuando puede Madrid

Voz 1991 07:43 saqué latino te extrañaría no no te llamaría va atentar no

Voz 1 07:46 lo que va a salir nada tengo madera para nos para la gente que como usted el futuro de una manera para mí una buena querer tienes tú te pones con él estáis no pero no lo haría que que que al final de multicanal

Voz 1991 08:08 vamos que el entornos el padre no

Voz 1 08:11 sin tono de su madre la Familia a la gente que eso como somos de Mc Kinney es todo es importante pero es cosa es para mí mucho más importantes que todo eso

Voz 1991 08:25 crees que le podría perjudicar en el futuro no sé si llamarlo la ambición económica del padre animar en su carrera deportiva

Voz 1 08:34 bueno yo creo que la gente también no puede pensar que más todo por dinero sabes que tenía Soler esto de ser protagonista un poquito más que tenía aquí para de Barcelona ya ha decidido de manera a veces puede dar muy mala yo quiero hacer una una una liga el francés que la española estuve cuatro conozco bien la diputada las francés clara y tiene la que tiene aquí en Barcelona pero como dice cada uno si hacia las decisiones decide sus vecinos

Voz 1991 09:24 a día de hoy ves imposible que pueda volver al Barça

Voz 1 09:29 yo creo que sí si lo crees que más se quedan en chivo desde el Barça

Voz 1991 09:35 sí bueno yo creo que además hablando con el entorno del Barcelona no no les gustó cómo salió el brasileño y ahora mismo no está muy por la labor de que de que volviese Edmílson has dicho antes que no me extrañaría que

Voz 2 09:46 si ganase Brasil el Mundial y que luego

Voz 1991 09:49 por Neymar ficha se por el por el Real Madrid pero bueno sabéis que vais a ser subcampeones después de España

Voz 1 09:57 ojalá lo vi una vez que se dio un partido muy bonito porque España para mí era una favoritas para decir mundial junto con Francia con la compras si no él mismo Portugal de ahí tenemos todos quedan jugadores yo creo que fuera equipos tal día cuando en un momento en España también ojalá pueda podemos en una eliminatoria un cuarto usted de mí yo si no una equipos pues que para mí la destaca la calidad que tienen equipo sería fantástico para nosotros que vivimos

Voz 1991 10:37 nosotros no firmamos Edmilson jugamos contra vosotros te parece gracias Edmílson disfruta mañana el partido un abrazo muy fuerte