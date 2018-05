Alkorta: "El pasillo es una cuestión de respeto y es algo que se está perdiendo"

Voz 1 00:00 sí

Voz 1991 00:21 tiempo de análisis para hablar de este clásico en el Camp Nou antepenúltima jornada de Liga sin nada en juego en cuanto a a la clasificación pero con mucho en juego en cuanto a lo deportivo porque son Real Madrid Barcelona un Barcelona Real Madrid todos quieren ganar este partido Marcos López qué tal muy buenas qué tal muy buenas noches Jordi Martí buenas noches buenas noches Álvaro Benito qué tal buenas noches Rafa Alkorta buenas noches buenas noches y Marcos que partido esperas para mañana

Voz 1424 00:52 clásico clásico en el que el morbo ha sido el pasillo pero afortunadamente el balón va a dejar paso a un gran partido es evidente que no se juegan nada pero se juegan muchísimo el Barça se juega la posibilidad de intentar aspirar a cerrar una Liga realmente espectacular te diría casi casi perfecta el Madrid y a a estropear fiesta al Barcelona en el fondo eh el el Barça ha demostrado ser mucho mejor que el Madrid en la Liga va peor en la Champions pero la posibilidad de que al Barcelona tengan la opción de de ganarle al que es actualmente campeón de Europa posible el aspirante a repetir otra vez ese título tanto en el Bernabéu en el Camp Nou creo que es suficiente alimento aliciente para el Barça para Iniesta para Messi y para la afición culé

Voz 1991 01:36 Rafa

Voz 2 01:37 bueno yo voy a contar lo que en lo que haría yo jugaría al cien por cien sea es que es un clásico es que el SPD el partido

Voz 3 01:46 el que más quieres ganar sin ninguna duda juegos lo que te juegas juegas es orgullo entre otras cosas no y lo que te juegas aunque tu tu afición quiere a toda costa que Leganés alguna el Barça entonces

Voz 2 01:57 a mi me parece que evidentemente igual no es lo mismo que si se estuviera jugando la liga en este partido pero yo creo que vamos a ver un gran clásico

Voz 0985 02:05 Jordi bueno aquí va duda es hasta qué punto el Madrid tendrá la cabeza en la final de Kiev eh y hasta qué punto pues habrá rotaciones en el centro del campo o en la defensa para mí este es uno de los temas importantes del clásico por lo demás como dicen los compañeros el clásico tiene vida propia para el Barcelona tiene dos aspectos muy importantes realmente el reto el reto de ganar el campeonato de forma en siendo invicto es algo muy atractivo además el Barcelona Si gana al Madrid se pone de darle dejará dieciocho puntos cosa que también también es histórica ya a mí también me apetece mucho y creo que hay insta también que la temporada tenga un buen final de fiesta para la Andrés Iniesta ahí para al Barcelona y que mejor final de fiesta que pasarle por encima

Voz 1991 02:52 hombre yo creo Álvaro que queda suficiente tiempo como para que el Madrid no tengan que guardara nadie no digo para la final de la Champions

Voz 0104 02:59 no en este a partir de que no hay que dar nada porque primero está el prestigio del club del escudo este partido lo ve pues no sé cuantos cientos de millones en en en todo el mundo y es un escaparate perfecto para todos no todo jugador quiere jugar este partido todos quiere lucir yo creo que va ha competido va a estar bonito no llega aliciente quizá de de pues de ponerle un colofón a la temporada con un buen sabor de boca en la liga ganando en el Camp Nou oí de hecho pues que es que te de unas a las extra para para la final pero bueno aun así yo creo que no tampoco de base muy determinante de cara lo que pasa en la final el resultado de mañana no pero siempre es un aliciente ganarle al Barcelona en su casa claro

Voz 1991 03:40 por eso lo digo sabiendo que la Liga está cerrada Marcos quién se juega más en el partido de mañana

Voz 1424 03:45 los dos en un clásico en los dos es decir el quién pierda sale dañado el Barça es campeón evidentemente su daños menores en en en la Liga pero que no puede conseguir algo que ningún equipo ha conseguido desde mil novecientos treinta que es acabar la temporada sin perder ni un solo partido el Madrid aunque esté en la final de la Champions pues salir derrotado del Camp Nou le convierte en un equipo que en España su corona le ha durado prácticamente ocho meses O'Shea o analizamos ganó la Liga en mayo del año pasado y en diciembre prácticamente la pierden el Bernabéu con el cero tres si pierde en el Bernabéu cero tres vuelve a perder mañana en el Camp Nou esta noche en el Camp Nou es verdad que puede ser campeón de Europa pero la Liga para un equipo de la grandeza el Madrid está a quince o dieciocho puntos es un auténtico fracaso insisto en la Liga española Rafa

Voz 2 04:32 bueno sale dañado en el que pierda claro sin ninguna duda a pesar de que uno es hacer un doblete y el otro está en la final de Champions cada uno con todo merecimiento a mi me parece que que siempre sabes dañado cuando pierdes un clásico contra el Barcelona esto es así no también por lo que decía Álvaro no por la dignidad pues el escudo por porque los clubs son muy grandes y porque como decía antes llevan mucha gente detrás no y esto es mañana es un día muy grande para cualquiera de las dos aficiones que que ganen entonces yo creo que el más dañados al que pierda

Voz 0985 05:02 Jordi bueno a ver el Barcelona Si pierde contra el Madrid insisto no sería una forma de redondear la fiesta con un con mal sabor de boca yo creo que el Barcelona tiene una muy buena oportunidad de decirle o mandar un mensaje decir oye en la Liga pues de ganado en el Bernabéu cero tres y hoy ha vuelto a ganar yo creo que el Barcelona se juega mucho el Real Madrid también se juega mucho porque insisto no es plato de buen gusto ver que tu adversario completa un campeonato de forma invita no es plato de buen gusto que te dejen a dieciocho puntos a veces hemos asumido aquí ya ha habido un problema yo creo que hemos asumido con una gran normalidad y una gran naturalidad el desplome del Real Madrid en la Liga a veces partidos descafeinado oiga Celades qué finado porque el Barça usted a la fuerza ahorcan como el Barça encadenó victorias tras otras a usted señor Real Madrid pues no le quedó más remedio que bajar los brazos pero tío decir que creo que hemos asumido con una cierta naturalidad el desplome del Real Madrid en la Liga que el Barcelona tiene la oportunidad de demostrar que les puede vencer en el Bernabéu y también en el Camp Nou

Voz 1991 06:08 Álvaro tú cómo lo ves

Voz 0104 06:11 bueno yo yo lo voy a comer menos dramatismo que Jordi

Voz 4 06:13 sinceramente pienso yo creo que esta tabla Hesse pierde en el Can Nou a ese gana luego la final de la Champions y aquí se olvida la pena

Voz 1424 06:25 muy bueno pues de nuevo bueno depende depende cómo ese hombre si te mete nueve no claro no no no pero me refiero y es difícil que pase pero puede ocurrir claro o que el Madrid gane al Barça o que el Barça perdona Álvaro que me a que me haya colado pero que sirve le mete un tres o un cuatro cero quieras que no eso también hace daño al Madrid

Voz 5 06:43 que no alterará ambiente cara garantía tampoco lo habitual de Marcos Madrid a competir si bueno el Madrid conciudadano perdido aquí en el pueblo

Voz 0104 06:52 eso no por eso Álvaro decías hombre que es ese tipo de resultado claro que que dañar tu imagen y la de cara de cara a cualquier evento posterior digo que el deporte que cada año es diferente del año pasado el Barcelona no ganó nada este año el Barça ha hecho una liga fantástica Hay ha ganado la Copa del Rey el Real Madrid tiene una posibilidad de hacer algo absolutamente histórico en la en la era moderna del fútbol no entonces bueno pues esto esto cada año es es una historia es muy difícil ganar es muy difícil repetir los éxitos no yo creo que por eso tienen tanto mérito estos dos equipos que que estoy de acuerdo que la Liga española la más difícil porque porque juegan los dos mejores equipos de Europa los los dos equipos que en la última década han reinado en Europa y esa es la realidad no por eso es tan difícil ganar la Liga española y es cierto que el Barcelona pues ha demostrado que la regularidad legábamos le va más el Real Madrid le van más las eliminatorias no porque si estadísticamente el Barça Ana mucho más Si estadísticamente al Real Madrid ganan mucho más Champion

Voz 0985 07:49 oye a Álvaro un pequeño matiz pedir disculpas Rafael es un pequeño matiz

Voz 1424 07:53 sí es un apunte de fútbol

Voz 0985 07:56 qué ha dicho Zidane nos que la Liga española sea la más difícil que también lo que dice Zidane es que lo dijo Annan

Voz 2 08:03 la Liga es ganar la Liga

Voz 0985 08:05 lo sino quisiera ha dicho lo más difícil complicado y bonito

Voz 0104 08:09 a ganar la Liga estoy interesado decida la la explicación aún así la estadística miente porque el porcentaje no es así tú no ganadas el Barcelona o cuántas tienen en fin que cinco veinticinco lleva o no os lleváis ocho no pero cuanta cuantas setenta y tres a cinco cinco cinco estaríamos en veinticinco verdad pensaba que cuanta me gustaría saber cuántas Champions ha disputado entonces el porcentaje de Champions que ganas de las que disputas es es mínimo en relación a la Liga que a las disputas y ganas no eso significa que tienes más probabilidades de ganar la Liga porque al final normalmente se reparten salvo algún año entre Real Madrid Barcelona y claro no normales es la habitual no más yo creo nivel Espanyol y dos años que Zidane paz va por el camino que lo realmente difícil es mantener una regularidad al Real Madrid y la costa es una realidad al Real Madrid demuestra que cuando tiene que ir a a noquear no sean es un gran goleador y te noquea en enfrentamiento directo pero cuando tiene que tener esa regularidad necesaria que es muy difícil mantenerla durante todo el año lo que ha hecho este año el Barcelona una salvajada a nivel de números pues al Real Madrid le ha costado mucho esa regularidad eso de eso no hay ninguna duda

Voz 1991 09:17 el Barça es un corredor de cinco mil obstáculos y el Madrid de cien metros lisos es así de sencillo en lo Iniesta yo creo que es un partido maravilloso para Marcos homenajear a Iniesta no el ya el su despedida me imagino no sé si estará para jugar de titular

Voz 1424 09:32 vamos a ver el otro día en Riazor salió ya con el partido liquidado con dos cuatro al al fondo al fondo no notan lejos te diría que en un mes y una semana está el Mundial de Rusia y por lo tanto hay que valorar a todas esas esas circunstancias la tiene que valora sobre todo el jugador porque esta es su última aparición el Mundial de Rusia con la camiseta de España en un equipo a absolutamente competitivo y con opciones a todo en ese Mundial y por lo tanto también tiene que gestionar esos minutos es verdad que este es el el partido planetario para es pedirte a lo grande más allá de lo que ocurra el día de la Real Sociedad cuando lo entreguen la copa de campeón este es el gran partido y creo que desde la final de Copa hasta aquí se ha ido dosificando íbamos vamos a ver cómo está físicamente para jugar porque este tipo de partidos no admite que juegues al setenta ochenta por ciento aunque aunque no se juega nada nadie nada porque si no estás al cien por cien lo puedes acabar pagando

Voz 0985 10:26 Jordi bueno haber Andrés Iniesta parece ser que ha entrenado con buenas sensaciones el ya sintió molestias en el sóleo parece que las molestias han ido remitiendo yo creo que Andrés tenía marcado en rojo dos partidos la final de la Copa y el partido contra el máximo adversario bueno bueno va a ser también va a ser difícil ver la imagen de un centro del campo que tanta gloria dado en el Barcelona como es el formado por Busquets Rakitic Iniesta probablemente sea el último clásico será el último clásico en el que veamos este este centro del campo pero insisto el hecho de que antes lo tenga marcado en rojo de que él quiera despedirse él saldrá con la máxima motivación Andrés Iniesta saldrá con la máxima motivación yo creo también había había en El Vestuario como hizo en la final de Copa de conjurarse para que el partido de mañana sea un grano que también Andrés Iniesta ya el mejor fútbol del Barça

Voz 1991 11:15 hoy es el último día ya que habla del pasillo porque a partir de mañana ya no habrá tema de gracias a Dios algo que decir alguien del tema pasillo

Voz 2 11:23 bueno yo creo que los dos he han puesto razones encima de la mesa yo creo que el Passió debería ser una cuestión de respeto pero creo que no sé si Ernesto lo dijo no hace mucho

Voz 1424 11:36 si Ernesto fue ya pasan poco

Voz 2 11:38 ese respeto ha dado una vía a una humillación no poco cachondeo yo creo que podáis está perdiendo y es una pena porque a mí me me parece que que está bien no a reconocer el el lo que ha ganado el tu contrario lo que me parece bien siempre pero también entiendo que ya no sé si la rivalidad ha traspasado a ciertas fronteras hay yo creo que no les hace gracia a ninguno de los dos hacer el pasillo al otro

Voz 1424 12:04 me gustaría que lo que ha ocurrido este año sirva de lección para el Barça y al Madrid para el Madrid y para el Barça la siguiente ocasión que ocurra sea en el Bernabéu o el Camp Nou se al Madrid y al Barça los dos grandes clubs de este de este país las dos grandes instituciones de este país marquen en una línea de de un antes y un después de que a partir de ahora con naturalidad y con respeto sean sea el pasivo en Madrid al vaso del Barça al Madrid espero que todo lo que ha ocurrido en estos días tanto en el Mundial de clubs como como ahora en la Liga sirva de ejemplo para que los clubs pero un paso hacia adelante

Voz 1991 12:40 sea como sea lo que esperamos es que mañana sea un buen partido disfrutemos del clásico entre el Barça y el Real Madrid Marcos López Jordi Martí Álvaro Benito Rafa Alkorta muchas gracias a los quad